Modelos Kanban gratuitos do Asana para otimizar seu fluxo de trabalho

Jane estava quase perdendo o controle. Sua área de trabalho tinha 47 guias abertas, sua equipe estava pedindo atualizações que ela não se lembrava de ter atribuído e seu “cronograma do projeto” estava em um quadro branco que alguém havia apagado acidentalmente.

Como gerente de projetos, Jane era ótima em apagar incêndios, mas ultimamente ela se sentia mais como uma bombeira em tempo integral do que uma líder. Então veio seu “despertar Kanban”

Se você também sente que seu fluxo de trabalho é uma selva selvagem e você é o único explorador com um mapa danificado, este blog é para você.

Estamos mergulhando nos modelos gratuitos do Asana Kanban — super úteis para gerentes de projeto, equipes ágeis e qualquer pessoa que pratique gerenciamento ágil de projetos e goste de ter suas tarefas onde possa vê-las.

🧠 Curiosidade: Kanban vem de duas palavras japonesas: 看 (Kan), que significa “sinal”, e 板 (Ban), que significa “quadro”. O nome diz tudo. Os quadros Kanban simplificam o gerenciamento do trabalho, tornando as tarefas visíveis, estejam elas em revisão, aguardando aprovação ou quase concluídas.

Modelos Kanban em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos Kanban listados no blog:

O que torna um modelo Kanban do Asana bom?

Um modelo Kanban do Asana é um quadro pré-construído que organiza seu fluxo de trabalho em etapas visuais claras, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”, para que sua equipe avance nas tarefas com propósito, sem confusão.

Mas um quadro Kanban sólido faz mais do que organizar tarefas. Ele reflete como sua equipe realmente trabalha, aderindo aos princípios Kanban, como gerenciamento visual de projetos, limites de trabalho em andamento (WIP) e melhoria contínua.

Procure estes componentes essenciais em um modelo de quadro Kanban de alto desempenho:

Hierarquia visual: destaque primeiro o que é importante. Bons modelos de quadro Kanban devem destacar tarefas futuras, etapas de alta prioridade ou problemas iminentes para que sua equipe saiba exatamente onde se concentrar

Responsabilidade clara: atribua tarefas e esclareça quem é o responsável por cada item. Revisores codificados por cores ou faixas baseadas em funções (por exemplo, “Revisão de desenvolvimento” vs. “Revisão do cliente”) reduzem a ambiguidade e promovem a responsabilidade

Gatilhos de automação: Pule etapas repetitivas. Os melhores modelos atribuem automaticamente colegas de equipe, acionam datas de vencimento ou enviam lembretes no momento em que um cartão é movido — perfeito para Pule etapas repetitivas. Os melhores modelos atribuem automaticamente colegas de equipe, acionam datas de vencimento ou enviam lembretes no momento em que um cartão é movido — perfeito para fluxos de trabalho ágeis com mudanças frequentes de status e ciclos de feedback

Personalização: adapte conforme necessário. Seja para alterar metas de sprint, atualizar status de tarefas ou renomear colunas, bons modelos flexibilizam seu processo, e não o contrário

Rastreamento ao vivo: obtenha informações em tempo real sobre o progresso. Essa visão geral instantânea permite que você execute reuniões assíncronas, mantenha as partes interessadas informadas e mantenha a visibilidade em projetos em rápida evolução — tudo a partir de um único painel

Trabalho em equipe integrado: mantenha a colaboração da equipe sem atritos. Use @menções, comentários em cartões e anexos para envolver os membros da equipe, resolver rapidamente os obstáculos e manter todas as atualizações exatamente onde o trabalho é realizado

💡 Dica profissional: escolha um modelo de quadro Kanban com tags reutilizáveis, lógica de colunas e regras integradas que você pode clonar em segundos — para coisas como integração de clientes, campanhas de marketing, calendários de mídia social ou retrospectivas semanais. Uma configuração sólida = vitórias repetidas infinitas.

Modelos gratuitos do Asana Kanban para experimentar

Essas ferramentas digitais Kanban prontas para uso ajudam você a organizar as tarefas em etapas e manter os fluxos de trabalho da equipe visíveis. Cada modelo desta lista se adapta a um fluxo de trabalho específico, seja planejamento de sprint, revisões ou filas contínuas.

1. Modelo de quadro Kanban do Asana

via Asana

Se você é novo nos quadros Kanban do Asana, este modelo lhe dá uma vantagem inicial. Com quatro colunas simples — Novas solicitações, Backlog, Em andamento e Concluído — você pode visualizar facilmente as tarefas individuais à medida que elas passam pelas etapas.

Cada coluna representa um status de trabalho claro, para que nada passe despercebido na lista interminável.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Use a visualização do quadro para identificar instantaneamente em que estágio as tarefas se encontram

Duplique e ajuste tarefas recorrentes sem precisar começar do zero

Crie fluxos de trabalho leves para operações internas, contratações ou pipelines de conteúdo

🔑 Ideal para: Empreendedores individuais, equipes de operações enxutas ou usuários iniciantes do Asana que desejam criar um quadro Kanban sem complicações.

🔎 Você sabia? O Kanban começou na década de 1940, quando o engenheiro da Toyota Taiichi Ohno reinventou o processo de fabricação com um sistema just-in-time. Em vez de produzir em excesso, as equipes construíram exatamente o que os clientes precisavam (no momento certo). Essa mentalidade baseada na demanda continua sendo o cerne da produtividade ágil hoje em dia.

2. Modelo de cartão Kanban do Asana

via Asana

Um quadro Kanban é tão forte quanto seus cartões, e o modelo de cartão Kanban transforma cada um deles em um centro de comando de tarefas. Em vez de informações de tarefas dispersas, você obtém um layout repetível com campos personalizados, subtarefas e opções de formatação. Abra qualquer cartão e os colegas de equipe verão instantaneamente o que está acontecendo, o que é necessário e quem está trabalhando nisso.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida trabalhos complexos em subtarefas aninhadas e hierarquias visuais de tarefas

Adicione clareza com campos estruturados para prioridades, prazos e responsáveis

Conecte trabalhos relacionados mapeando as dependências das tarefas diretamente no cartão

🔑 Ideal para: equipes detalhistas que precisam acompanhar informações complexas sobre tarefas em seu fluxo de trabalho Kanban.

🎥 Assista a um gerente de projetos se transformar no Kanban Man (agradeça depois!)

3. Modelo Scrumban do Asana

via Asana

Se você estiver mudando dos fluxos de trabalho Scrum para Kanban ou combinando os dois, este modelo Scrumban Asana ajuda a fazer a transição de maneira suave.

Ele fornece à sua equipe uma estrutura familiar durante a transição para um fluxo de trabalho mais flexível e baseado em pull. Visualize tarefas, acompanhe o progresso, redefina prioridades à medida que as metas mudam e mantenha um ritmo consistente sem precisar refazer sua configuração todas as vezes.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Combine rituais de sprint com visualizações Kanban para manter a estrutura sem perder flexibilidade

Automatize rotinas ágeis, como reuniões diárias, limites de WIP e organização do backlog

Marque as tarefas por pontos de história ou níveis de esforço para planejar de forma mais inteligente e sinalizar obstáculos antecipadamente

🔑 Ideal para: Equipes ágeis que lidam com lançamentos, correções de bugs e planejamento de sprints, enquanto testam o Scrumban para aumentar o fluxo sem perder a estrutura.

🔎 Você sabia? Scrum e Kanban têm suas raízes nas metodologias ágeis, mas orientam as equipes de maneiras diferentes. O Scrum prospera com estrutura, com sprints, cerimônias e funções definidas. É ótimo para equipes que trabalham com rotinas e metas com prazos definidos

O Kanban tem tudo a ver com fluxo — aproveitando o gerenciamento visual de projetos, limitando a sobrecarga de tarefas e se adaptando em tempo real ✨ Muitas equipes combinam os dois (Scrumban) — combinando os rituais do Scrum com a flexibilidade do Kanban para um fluxo de trabalho que se adapta à medida que elas crescem.

via Asana

via Asana

As reuniões diárias devem manter sua equipe sincronizada, mas muitas vezes elas se tornam uma lista apressada de atualizações. Este Modelo de Reuniões Diárias fornece uma estrutura para seus check-ins diários, garantindo que todos saibam o que compartilhar, o que está bloqueado e o que requer acompanhamento.

Isso garante que nenhuma atualização seja perdida, mesmo quando sua equipe estiver trabalhando em diferentes fusos horários.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Simplifique o gerenciamento diário de tarefas com uma interface visual intuitiva

Informe os membros da equipe com atualizações assíncronas e bloqueadores visíveis

Crie ações de acompanhamento instantaneamente, exatamente onde o trabalho é realizado

🔑 Ideal para: equipes remotas ou híbridas que precisam de reuniões rápidas e assíncronas para se manterem alinhadas sem adicionar outra reunião.

5. Modelo de backlog do Sprint do Asana

via Asana

Os sprints são rápidos e, sem um backlog claro, é fácil assumir compromissos excessivos ou ignorar tarefas importantes. Este modelo focado em agilidade ajuda as equipes a priorizar, classificar e refinar itens de sprint usando a visualização Kanban.

Estime o esforço, identifique gargalos e faça ajustes rapidamente à medida que novos bloqueadores ou bugs surgirem, tudo isso sem prejudicar a entrega.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize as metas de trabalho e a carga de tarefas com um layout limpo no estilo Kanban

Reorganize as prioridades ou amplie o escopo no meio do sprint, mantendo os prazos de entrega intactos

Identifique rapidamente os bloqueadores e mantenha o progresso visível para os membros da equipe e as partes interessadas

🔑 Ideal para: Equipes ágeis ou Scrum que lidam com prioridades em constante mudança, correções de bugs e ciclos de entrega semanais ou quinzenais.

🧠 Curiosidade: os sprints ágeis são modelados a partir dos sprints de corrida — rajadas curtas e intensas de trabalho focado. Ideal para equipes dinâmicas que criam, testam e iteram em ciclos rápidos.

Limitações do uso do Asana para quadros Kanban

O Asana funciona bem para configurações Kanban leves, mas quando seus projetos crescem ou seus fluxos de trabalho se tornam mais exigentes, as falhas começam a aparecer.

Da falta de automação à visibilidade limitada, veja o que pode atrasar sua equipe:

Sem controles de WIP: O processo Kanban prospera ao limitar o trabalho em cada estágio para evitar sobrecarga. O Asana não permite limitar as tarefas por coluna, por isso é fácil assumir compromissos excessivos e perder o rumo

Visualizações de projetos dispersas: Gerenciando vários painéis? Não há uma visualização unificada para ver todos os seus cronogramas, bloqueadores ou calendários em um só lugar. Você fica pulando entre as guias para obter uma atualização básica

Relatórios e análises básicas: os painéis do Asana têm uma aparência limpa, mas carecem de poder analítico. Não é possível sobrepor dados complexos, criar gráficos avançados ou filtrar profundamente, deixando os usuários avançados ansiosos por mais controle sobre o acompanhamento do desempenho

Sem controle de tempo nativo: Precisa controlar o tempo para sprints, faturamento ou produtividade? O Asana não oferece suporte nativo para isso. Você precisará conectar ferramentas externas, o que adiciona etapas extras e possíveis problemas de sincronização

Ferramentas de colaboração ausentes: o Asana não possui quadros brancos integrados, gravação de tela e ferramentas de desenho. Brainstorming visual, planejamento rápido ou sessões criativas assíncronas muitas vezes são transferidos para outros aplicativos, interrompendo o fluxo e a centralização

Acesso a recursos por níveis: ferramentas essenciais, como visualizações de carga de trabalho, metas e cronogramas avançados, estão restritas aos planos premium. Equipes em crescimento muitas vezes se deparam com barreiras financeiras justamente quando as coisas começam a crescer

Veja o que alguns usuários reais do Asana dizem:

Essas limitações afetam equipes reais todos os dias. Analisamos o G2 e o Reddit para saber como as pessoas usam o Asana para trabalhos no estilo Kanban — e onde as coisas começam a dar errado:

Veja o que um usuário do Reddit tem a dizer:

As informações do Asana sempre pareciam isoladas. Tínhamos calendários para 10 projetos separados e queríamos ver todos eles juntos. Não conseguíamos.

Veja o que outro avaliador do G2 disse:

É fácil se perder nas notificações do Asana, especialmente quando se trabalha em vários projetos. Isso pode ser opressivo e levar à perda de prioridades, a menos que os membros da equipe sejam proativos na personalização de suas configurações.

Então, como superar esses gargalos? É hora de uma mudança mais inteligente.

Modelos alternativos do Asana Kanban

Conheça o ClickUp —o aplicativo completo para o trabalho. Com colaboração em tempo real, visibilidade entre projetos, controle de tempo integrado, quadros brancos, gravação de tela e automação com inteligência artificial, o ClickUp oferece o que o Asana não oferece — e muito mais. Tudo em um só lugar.

A visualização do quadro Kanban do ClickUp dá força ao seu fluxo de trabalho, com a simplicidade do recurso arrastar e soltar e toda a personalização de que sua equipe precisa.

Crie um novo quadro a partir de qualquer lista de tarefas, ajuste cada etapa e avance no trabalho sem precisar alternar entre ferramentas. Assim, você evita a dispersão desnecessária do trabalho.

A melhor parte? Você não fica preso a uma única visualização. Alterne instantaneamente entre as visualizações Gantt, Calendário, Linha do tempo ou Quadro Kanban — o que lhe der a visão mais clara.

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer sobre o ClickUp:

O que mais gosto no ClickUp é a facilidade com que ele coloca nossa equipe e nossos clientes em sintonia. A plataforma nos oferece tudo — de quadros Kanban e gráficos de Gantt a documentos e quadros brancos — em um só lugar, para que possamos debater ideias, planejar e executar sem precisar alternar entre ferramentas. Comentários em tempo real, @menções fáceis e permissões granulares significam que os clientes podem ver exatamente o que precisam (e nada que não precisam), enquanto continuam colaborando diretamente na tarefa ou no documento. Adicione automações poderosas, campos personalizados e integrações com o Slack, Google Drive e Zoom, e o ClickUp se torna um verdadeiro “centro de comando” que mantém os projetos em andamento e a comunicação cristalina.

O que mais gosto no ClickUp é a facilidade com que ele coloca nossa equipe e nossos clientes em sintonia. A plataforma nos oferece tudo — de quadros Kanban e gráficos de Gantt a documentos e quadros brancos — em um só lugar, para que possamos debater ideias, planejar e executar sem precisar alternar entre ferramentas. Comentários em tempo real, @menções fáceis e permissões granulares significam que os clientes podem ver exatamente o que precisam (e nada que não precisam), enquanto continuam colaborando diretamente na tarefa ou no documento. Adicione automações poderosas, campos personalizados e integrações com o Slack, Google Drive e Zoom, e o ClickUp se torna um verdadeiro “centro de comando” que mantém os projetos em andamento e a comunicação cristalina.

Agora, vamos explorar os modelos do ClickUp que transformam até mesmo os fluxos de trabalho mais complexos em tarefas fáceis de gerenciar, mantendo o quadro Kanban da sua equipe organizado, simplificado e rápido.

1. Modelo de quadro Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme listas de tarefas caóticas em fluxos de trabalho visuais simplificados com o modelo de quadro Kanban do ClickUp

As listas de tarefas tradicionais muitas vezes falham quando estão enterradas em formatos desorganizados. O modelo de quadro Kanban do ClickUp resolve isso transformando o trabalho disperso em um fluxo de trabalho visual fácil de seguir, com recurso de arrastar e soltar.

Esteja você lançando um novo projeto, colaborando com várias equipes ou simplesmente tentando gerenciar melhor as tarefas, ele se adapta ao seu processo. Defina etapas personalizadas, prioridades com códigos de cores e filtre o que está em dia, o que precisa de atenção e quem está trabalhando nisso — tudo em um só lugar.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida as tarefas em subtarefas aninhadas que refletem as hierarquias reais do projeto

Mantenha todos alinhados com atualizações de cartões em tempo real e comentários encadeados

Deixe que a automação cuide das transições, atualizações e etapas repetitivas

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, profissionais de marketing ágeis ou equipes multifuncionais que gerenciam fluxos de trabalho dinâmicos que exigem visibilidade em tempo real e execução estruturada.

💡 Bônus: potencialize seu fluxo de trabalho Kanban com o poder da IA contextual: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, bem como na web, por modelos Kanban, quadros de projetos e documentos de fluxo de trabalho

Talk to Text para fazer perguntas, criar cartões, atualizar status ou gerenciar seus quadros Kanban por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar Usepara fazer perguntas, criar cartões, atualizar status ou gerenciar seus quadros Kanban por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar

Aproveite ferramentas de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única e pronta para uso corporativo que traz contexto e inteligência ao seu processo Kanban Experimente o ClickUp Brain MAX — o super aplicativo de IA contextual para o trabalho que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

2. Modelo de roteiro da visualização Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize a jornada do seu produto, desde o conceito até a conclusão, com o modelo de roteiro da visualização Kanban do ClickUp

A maioria das equipes de produto tem dificuldade em manter seu roteiro sincronizado com a execução diária. Os planos mudam, as atualizações ficam esquecidas e as partes interessadas perdem visibilidade, levando a gargalos e falhas nas transferências. O Modelo de Roteiro de Visualização Kanban do ClickUp reúne tudo isso.

Este modelo combina perfeitamente o planejamento geral com a entrega prática em um único espaço de trabalho visual e dinâmico. Use colunas baseadas em tempo para mapear trimestres ou sprints, organize em faixas verticais para iniciativas e deixe seu roteiro evoluir em tempo real.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Revele instantaneamente informações críticas sobre o produto com os campos personalizados integrados

Mantenha-se ágil à medida que as prioridades mudam — reorganize sem perder o ritmo

Alterne entre mais de 7 visualizações — de Linha do tempo a Carga de trabalho da equipe — para acompanhar o progresso de todos os ângulos

🔑 Ideal para: Líderes de produto ou gerentes de engenharia que planejam lançamentos em vários sprints, gerenciam mudanças no roadmap ou acompanham o lançamento de recursos entre equipes.

💡 Dica profissional: Deixe que a IA inteligente construa seu roteiro. O ClickUp Brain não apenas oferece suporte ao seu quadro Kanban, mas também o potencializa. Desde dividir grandes objetivos em fases acionáveis até mapear dependências e elaborar planos de teste, ele tira o trabalho pesado das suas mãos. Você se concentra na construção; o Brain cuida do resto!

3. Modelo ClickUp Kanban para desenvolvimento de software

Obtenha um modelo gratuito Acelere seus ciclos de desenvolvimento com o modelo ClickUp Kanban para desenvolvimento de software, criado especificamente para esse fim

As equipes de desenvolvimento não se limitam a escrever código — elas lidam com bugs, metas de sprint, solicitações de recursos e correções surpresa, tudo isso enquanto correm contra prazos. É exatamente por isso que você precisa do modelo ClickUp Kanban para desenvolvimento de software, para manter seu fluxo de trabalho organizado e estruturado.

Todas as tarefas, sejam elas um novo recurso ou um bug de última hora, seguem um caminho claro e descomplicado, desde o backlog até a codificação, revisão, teste e implantação. Até mesmo as tarefas “não realizadas” têm um lugar, para que suas prioridades — e não prioridades — fiquem bem claras.

A melhor parte? O ClickUp Automations mantém tudo fluindo, movendo instantaneamente os cartões para a coluna certa, para que seu quadro permaneça organizado e os membros da sua equipe focados.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Siga um fluxo claro, da ideia à entrega — sem tickets perdidos, sem suposições

Capture detalhes granulares, como complexidade, esforço e proprietário, usando campos personalizados

Evite gargalos com limites de WIP, roteamento automático e atualizações de status em tempo real

🔑 Ideal para: equipes de engenharia e líderes de projeto que equilibram recursos, bugs e dívidas técnicas — especialmente aqueles que desejam visibilidade total sem reuniões constantes.

🔎 Você sabia? Na Microsoft, equipes ágeis adotaram o Kanban para eliminar o peso dos sprints tradicionais, obter visibilidade em tempo real e capacitar os engenheiros. Como diz Ronald Klemz, gerente sênior de engenharia de software: Passávamos muito tempo em reuniões, planejando e replanejando para garantir que nossos compromissos fossem cumpridos dentro do prazo. Isso resultava em grandes itens de trabalho ficando na coluna Ativo por dias ou semanas, dificultando a visualização do estado do trabalho. Para reduzir a carga de reuniões e liberar nossos engenheiros, decidimos experimentar o Kanban — e nunca mais voltamos atrás. Passávamos muito tempo em reuniões, planejando e replanejando para garantir que nossos compromissos fossem cumpridos dentro do prazo. Isso resultava em grandes itens de trabalho ficando na coluna Ativo por dias ou semanas, dificultando a visualização do estado do trabalho. Para reduzir a carga de reuniões e liberar nossos engenheiros, decidimos experimentar o Kanban — e nunca mais voltamos atrás.

4. Modelo de gerenciamento de projetos Kanban ágil do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se rápido, adaptável e focado com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp Agile Kanban

A metodologia ágil combina estrutura com flexibilidade, ajudando você a planejar de forma mais inteligente, mudar de direção mais rapidamente e entregar resultados de forma consistente. O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp Agile Kanban coloca esse poder em suas mãos.

Use-o para criar um quadro Kanban que divide o trabalho em iterações e altera as prioridades sem perder o ritmo. Desde o backlog grooming até a resolução de bloqueios, todas as fases permanecem visíveis sem a sobrecarga de um planejamento rígido.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie épicos, pontos de história e dívida técnica em uma visualização simplificada

Evite gargalos com limites de WIP, sinalizadores de bloqueio e atualizações em tempo real

Gere relatórios de sprint automaticamente para acompanhar a velocidade e melhorar o planejamento

🔑 Ideal para: equipes ágeis de produtos e equipes técnicas que equilibram entregas iterativas, ciclos de feedback e mudanças nos planos de ação — tudo em um espaço de trabalho Kanban adaptável.

🧠 Curiosidade: O Manifesto Ágil é a espinha dorsal do desenvolvimento iterativo moderno. Seus 12 princípios defendem o pensamento que coloca o cliente em primeiro lugar, a flexibilidade em vez da rigidez e as soluções funcionais em vez de planos rígidos e documentação excessiva.

5. Modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sprints mais inteligentes com o modelo de planejamento ágil de sprints do ClickUp

O planejamento de sprints pode gerar impulso — ou levar a pensamentos excessivos, metas pouco claras e equipes sobrecarregadas. O modelo de planejamento ágil de sprints do ClickUp ajuda você a eliminar o ruído, permitindo que você realize reuniões mais inteligentes, alinhe-se rapidamente e comece com confiança.

Deixe de lado as planilhas e notas adesivas — este modelo funciona como um guia passo a passo para mapear suas metas, refinar o backlog e finalizar as responsabilidades dos proprietários antes mesmo do início do sprint. Seja remoto ou híbrido, ele define o tom certo para uma entrega em alta velocidade.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Prepare-se para o planejamento do sprint com ferramentas automatizadas de classificação e filtragem de backlog

Alocar o trabalho com base em cálculos precisos de capacidade que evitam o excesso de compromissos

Monitore a saúde do sprint com gráficos de burndown em tempo real e acompanhamento da velocidade

🔑 Ideal para: Scrum masters, gerentes de projeto ágeis e equipes que desejam liderar um planejamento de sprint estruturado e com prazo definido, com confiança e menos reuniões de acompanhamento.

6. Modelo Kanban de sprints simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a adoção ágil com o modelo Kanban ClickUp Simple Sprints

Quando você tem pouco tempo ou gerencia projetos com uma equipe menor, não precisa de complexidade, mas sim de clareza. O modelo Kanban Simple Sprints do ClickUp elimina distrações, oferecendo apenas o essencial: fluxo de tarefas, responsabilidade e resultados

Seu layout simples ajuda você a acompanhar e priorizar tarefas sem a sobrecarga de painéis ou relatórios avançados. Esteja você executando seu primeiro sprint ou testando com equipes diferentes, este modelo oferece a estrutura necessária para manter seus sprints sem atritos.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Transfira automaticamente tarefas incompletas para o próximo sprint com um único clique

Marque os bloqueadores e destaque os detalhes essenciais para que nunca sejam ignorados

Adicione metas, estimativas e notas de sprint para manter o contexto em destaque

🔑 Ideal para: equipes pequenas, startups em estágio inicial ou qualquer pessoa que queira criar um quadro Kanban simples o suficiente para começar rapidamente, mas estruturado o suficiente para ser escalonado.

7. Modelo Getting Things Done do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture, esclareça e conclua sua lista de tarefas com o modelo Getting Things Done do ClickUp

O método GTD de David Allen revolucionou a maneira como pensamos sobre produtividade, transformando a confusão mental em próximos passos focados e acionáveis. O modelo Getting Things Done do ClickUp facilita o gerenciamento das partes móveis da sua vida com intenção e controle tranquilo.

De check-ins da equipe a compras de supermercado, este quadro no estilo Kanban se torna seu centro de comando visual. Categorize tarefas por domínio (trabalho, relacionamentos, saúde), marque por contexto (ligações, recados, redação) e atribua níveis de esforço para se concentrar no que se encaixa na sua disponibilidade atual.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Arraste e solte itens entre as etapas GTD, como A fazer, Em andamento, Em espera e Concluído

Analise os detalhes principais — contexto, prazo e esforço — rapidamente, sem cliques extras

Filtre seu quadro por urgência, categoria ou carga mental para trabalhar com intenção

🔑 Ideal para: Profissionais do conhecimento, freelancers ou qualquer pessoa que lida com diferentes projetos e responsabilidades e deseja um quadro digital que reflita sua maneira de pensar.

📮 Insight do ClickUp: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu sistema de priorização para gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em vitórias fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As prioridades de tarefas do ClickUp transformam a forma como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que deve ser feito primeiro.

8. Modelo de integração de clientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme primeiras impressões em fidelidade de longo prazo com o modelo de integração de clientes do ClickUp

Sessenta e três por cento dos clientes afirmam que a integração — o suporte que esperam após a venda — influencia diretamente a decisão de compra. O modelo de integração de clientes do ClickUp oferece à sua equipe um manual estruturado e colaborativo para transformar essa primeira impressão em retenção de longo prazo.

Ao contrário das listas de verificação estáticas, este espaço de trabalho visual se adapta a diferentes segmentos de clientes e se expande facilmente à medida que você cresce. Crie fluxos de trabalho repetíveis, compartilhe visualizações voltadas para o cliente e automatize atualizações — para que sua equipe e seus clientes permaneçam alinhados sem necessidade de acompanhamento extra.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Padronize processos com listas de verificação dinâmicas, subtarefas reutilizáveis e automações orientadas por status

Fortaleça a colaboração da equipe mapeando a responsabilidade ao longo da jornada de integração

Descubra pontos de atrito com análises integradas que revelam onde os clientes se desligam

🔑 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente ou gerentes que lidam com a integração de vários clientes simultaneamente em diferentes níveis de serviço.

9. Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize o recrutamento justo e rápido com o modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Contratar não se resume a analisar currículos — trata-se de reduzir preconceitos, alinhar os entrevistadores e fazer escolhas confiáveis. O modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp ajuda você a avaliar os candidatos com clareza, transformando discussões subjetivas em insights objetivos baseados em pontuação.

Acompanhe a jornada de cada candidato, atribua painéis de entrevista e compare qualificações lado a lado usando campos personalizados, como comunicação, habilidades técnicas e adequação à função. É o seu atalho para uma contratação estruturada (da triagem à oferta final) que se adapta, sem a proliferação de planilhas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Avalie os candidatos lado a lado usando critérios padronizados, como habilidades, experiência e classificações de entrevistas

Simplifique a colaboração com visualizações compartilhadas e threads de comentários para feedback unificado

Acelere as decisões de contratação com comparações visuais que destacam os melhores talentos instantaneamente

🔑 Ideal para: equipes de RH e gerentes de contratação que lidam com recrutamento de alto volume, contribuições multifuncionais ou pipelines de contratação remota.

💡 Dica profissional: Equipes de RH inteligentes não adivinham — elas analisam e se adaptam. Com o ClickUp para RH, você pode acompanhar a velocidade de contratação, as desistências em cada etapa e o feedback da equipe em um só lugar, mantendo seu processo de recrutamento rápido, justo e baseado em insights.

10. Modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme as lições aprendidas em ação com o modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp

Equipes de projeto ágeis sabem que retrospectivas não são apenas rituais — elas são o motor da melhoria contínua. O modelo de retrospectiva de projeto do ClickUp oferece um espaço no estilo Kanban para refletir sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que tentar a seguir.

Use colunas de arrastar e soltar para categorizar insights, atribuir responsáveis ao acompanhamento e visualizar o progresso à medida que sua equipe itera sprint após sprint. Quer você esteja realizando uma retrospectiva semanal ou mensal, este modelo transforma a reflexão em um processo repetível e rastreável.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie um ciclo de feedback para ação com responsabilidade pelas tarefas e acompanhamento de follow-up

Reduza o cansaço das reuniões com feedback assíncrono e visibilidade compartilhada

Acompanhe os resultados ao longo dos sprints para garantir que as retrospectivas promovam mudanças reais

🔑 Ideal para: equipes de projetos ágeis, scrum masters e equipes de startups que desejam um processo retrospectivo que melhore a entrega.

💡 Dica do ClickUp: use os painéis do ClickUp para monitorar as horas trabalhadas, identificar gargalos e vincular itens de ação a resultados reais. É como fazer uma retrospectiva com visão de raio-X: perspicaz, rápido e totalmente integrado.

11. Modelo de suporte de TI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique as operações e resolva problemas mais rapidamente com o modelo Kanban de suporte de TI do ClickUp

Lidando com interrupções, falhas de login, atrasos no provisionamento e tickets urgentes — tudo ao mesmo tempo? Caixas de entrada compartilhadas podem funcionar nos primeiros dias, mas à medida que sua equipe de TI cresce, as falhas também aumentam. É aí que você precisa de um sistema escalável criado para oferecer eficiência: o modelo de suporte de TI do ClickUp.

Este modelo especializado facilita a triagem de solicitações, a atribuição de tarefas por urgência e a identificação precoce de obstáculos. Quer sua equipe esteja no local ou trabalhando remotamente, você terá visibilidade em tempo real de todas as questões de suporte, desde o recebimento até a resolução.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Categorize e encaminhe automaticamente os tickets com base em entradas de formulários, tags ou gatilhos de e-mail

Use campos personalizados e codificação por cores para destacar questões de alta prioridade ou recorrentes

Monitore SLAs, status do backlog e velocidade de resolução em uma visualização ao vivo do quadro Kanban

🔑 Ideal para: equipes de suporte técnico de TI, administradores de sistemas e equipes de tecnologia empresarial que buscam ampliar o suporte em diferentes estágios de resolução e várias funções internas.

12. Modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe cada centavo sem se afogar em planilhas usando o modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp

Quando sua equipe registra tudo, desde despesas de viagem e reembolsos de combustível até reuniões e gastos com marketing, manter a conformidade e o orçamento pode se tornar complicado rapidamente.

A solução? O modelo de despesas e relatórios comerciais do ClickUp — seu hub completo para coletar recibos, padronizar relatórios e acompanhar gastos em tempo real. Da entrada inicial à aprovação final, ele oferece aos líderes financeiros visibilidade total sem as habituais idas e vindas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha todas as despesas comerciais organizadas com um registro centralizado e filtrado

Acelere as aprovações dos gerentes com notificações automáticas e tags de status visuais

Marque, classifique e analise os gastos por equipe, categoria ou datas de vencimento com apenas alguns cliques

🔑 Ideal para: equipes financeiras e chefes de departamento que desejam reduzir a carga administrativa do controle de despesas, mantendo-se totalmente preparados para auditorias.

13. Calendário editorial do blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje pipelines de conteúdo mais inteligentes com o modelo Kanban do Calendário Editorial do Blog ClickUp

A criação de conteúdo não se resume apenas a escrever — é coordenar ideias, prazos, recursos visuais e cronogramas de publicação entre equipes. E se você já perdeu prazos, repetiu trabalhos ou se esforçou para informar os criadores sobre novas tarefas, o modelo de calendário editorial do blog ClickUp é a solução.

Ele oferece uma visão 360° do ciclo de vida do seu conteúdo, desde o brainstorming até a promoção. Agrupe blogs por estágio (ideia, rascunho, design etc.), atribua tarefas às pessoas certas e mantenha todos os seus ativos e aprovações em um só lugar.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o status do blog em tempo real com uma visualização clara do quadro Kanban baseado em etapas

Atribua funções, defina prazos e reduza as idas e vindas com a responsabilidade pelas tarefas

Anexe recursos, links de publicação e elementos visuais para que todas as publicações sejam lançadas no prazo

🔑 Ideal para: Blogueiros individuais, editores, equipes de marketing e criadores de conteúdo que gerenciam blogs em diferentes estágios, membros de equipe e canais de publicação.

Eleve seu jogo Kanban com o ClickUp

O Kanban não é apenas um layout visual; é a forma como as melhores equipes de hoje se mantêm ágeis, adaptáveis e alinhadas.

Embora a visualização do quadro do Asana ajude você a visualizar o trabalho, ela não oferece a personalização profunda e a visibilidade necessárias para que seus fluxos de trabalho possam ser ampliados.

É aí que o ClickUp se destaca, com visualizações flexíveis, campos personalizados, painéis em tempo real e automação que economiza tempo. A melhor parte? A mudança é fácil. Importe seus quadros do Asana em minutos e transforme tarefas dispersas em um sistema simplificado e escalável.

Pronto para subir de nível? Experimente o ClickUp gratuitamente e sinta todo o poder do Kanban agora mesmo!