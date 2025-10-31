As 11 melhores alternativas ao Teambook para um agendamento de recursos mais inteligente

Você já tentou planejar um projeto sem ter uma visão clara de quem está disponível e quando? Isso é uma receita para atrasos, esgotamento e oportunidades perdidas. Na verdade, 41% dos gerentes de recursos afirmam que a falta de visibilidade da capacidade da equipe é um dos seus maiores desafios.

Ferramentas como o Teambook têm como objetivo resolver isso. Mas muitas equipes se veem lutando contra uma interface desajeitada, integrações limitadas ou preços que simplesmente não se adaptam às suas necessidades.

Esteja você trabalhando com cronogramas de clientes, recursos internos ou dependências multifuncionais, você precisa de uma ferramenta que ofereça controle e clareza. Uma ferramenta que torne o planejamento de recursos intuitivo, e não mais uma tarefa a ser gerenciada.

Neste guia, apresentaremos as melhores alternativas ao Teambook — ferramentas criadas para equipes modernas que precisam de visibilidade em tempo real, programação flexível e planejamento de projetos que realmente se adaptem à sua forma de trabalhar.

Principais alternativas ao Teambook em resumo

Aqui está uma comparação rápida das melhores opções alternativas ao Teambook para ajudá-lo a escolher a opção certa com base em alguns recursos importantes (como colaboração em tempo real e visualizações de projetos), preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços Avaliações ClickUp Gerenciamento de trabalho completo com agendamento flexível, planejamento de recursos, IA ambiental e automação. Visualizações de carga de trabalho e cronograma, campos personalizados, controle de tempo integrado, modelos de agendamento, mais de 1.000 integrações Planos gratuitos; personalizações para empresas. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Visibilidade em tempo real da utilização de recursos, capacidade e margens Alocação por arrastar e soltar, correspondência de habilidades, acompanhamento de orçamento e taxas, acompanhamento de tempo integrado, gerenciamento de folgas. Planos pagos a partir de US$ 8,50/mês por usuário. G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Agendamento fácil de usar com gerenciamento de folgas e conflitos Calendário compartilhado, detecção de conflitos, acompanhamento de licenças, e-mails com programação diária, relatórios de utilização Planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automatizando o agendamento de clientes e reduzindo o vaivém Links de agendamento em tempo real, lembretes automáticos, reuniões coletivas e em rodízio, mais de 100 integrações, cobrança de pagamentos. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Trabalho em equipe Gerencie o trabalho do cliente com faturamento integrado e acompanhamento da utilização. Planejador de carga de trabalho, horas faturáveis, comunicações centralizadas com o cliente, automação de tarefas, painéis personalizados Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,99/mês por usuário. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Dimensionamento de equipes de projeto multifuncionais Fluxos de trabalho personalizados, formulários de solicitação de outros recursos, programação de recursos, análises em tempo real, várias visualizações, mais de 400 integrações. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/mês por usuário G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Acompanhamento visual simples de tarefas Quadros Kanban, listas de verificação e prazos, automação Butler, Power-Ups, visualizações de calendário e linha do tempo. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Agendamento de turnos e gestão da força de trabalho Agendas baseadas na demanda, trocas de turnos móveis, alertas de conformidade, relógio de ponto com GPS, integrações de folha de pagamento/POS. Planos pagos a partir de US$ 4,50/mês por usuário. G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Controle simples do tempo em projetos e equipes Temporizadores manuais e automáticos, marcação de clientes/tarefas, painéis, relatórios com a marca, mais de 80 integrações Planos pagos a partir de US$ 5,49/mês por usuário. G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka Gerenciamento de recursos e tempo com foco em RH Check-ins biométricos e móveis, sincronização de folha de pagamento com licenças, planilhas de horas trabalhadas em projetos, OKRs e avaliações, fluxos de trabalho unificados de RH. Planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Agendamento avançado de recursos e visibilidade Mapas de calor e disponibilidade, planilhas de horas integradas, previsões em tempo real, correspondência de habilidades, acompanhamento de orçamento Planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

📖 Leia também: Modelos gratuitos de controle de tempo de projeto para gerenciamento de tempo

Por que escolher alternativas ao Teambook?

O Teambook é elogiado por sua interface limpa, fácil integração e agendamento visual. Mas mesmo seus usuários de longa data têm expressado uma preocupação recorrente: ele é muito restrito.

Ferramentas que não oferecem gerenciamento completo de recursos muitas vezes se mostram inadequadas para gerentes de projeto e líderes de operações que estão constantemente alternando entre vários projetos. Isso contribui para a dispersão do trabalho, consumindo tempo e energia.

Isso foi observado em uma avaliação da Capterra:

O escopo do Teambook ainda é bastante limitado. Gostaríamos muito que ele se expandisse para uma solução PSA completa.

Portanto, se você está explorando uma alternativa ao Teambook, provavelmente está enfrentando um ou mais destes desafios:

Escopo limitado além do agendamento básico de recursos e planejamento visual

Falta de recursos integrados, como relatórios, controle de tempo ou fluxos de trabalho avançados de gerenciamento de projetos.

Experiência móvel que dificulta a obtenção de uma visão geral clara em movimento

As atualizações e os problemas de sincronização estão causando atritos com sistemas internos ou ferramentas de terceiros.

Preços que parecem altos para equipes pequenas que precisam de mais flexibilidade e menos limitações.

As 11 melhores alternativas ao Teambook para usar

Você está procurando uma ferramenta de planejamento de recursos que vá além do simples agendamento?

Reunimos as 11 melhores alternativas ao Teambook que oferecem maior flexibilidade e recursos mais avançados de gerenciamento de recursos.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de trabalho completo com inteligência artificial, com agendamento flexível, planejamento de recursos e automação)

Ao contrário do Teambook, que se concentra exclusivamente no agendamento de recursos, o ClickUp é uma plataforma de gestão de RH completa, alimentada por IA, que combina gestão de recursos, planejamento de projetos e controle de tempo em um espaço de trabalho flexível e totalmente personalizável.

Como um espaço de trabalho de IA convergente, é realmente o único aplicativo de trabalho de que as equipes de RH precisam. Vamos ver como funciona.

Visualize a capacidade da equipe com o ClickUp Views.

Reequilibre rapidamente as cargas de trabalho visualizando a capacidade da equipe com as visualizações de carga de trabalho e cronograma do ClickUp

Para gerentes de projeto com largura de banda limitada, o maior desafio é entender quem está fazendo o quê e quando. O ClickUp resolve isso com ferramentas de planejamento de recursos, como ClickUp Workload e ClickUp Timeline Views, que visualizam a capacidade da equipe em tempo real.

Suponha que sua equipe de design tenha uma agenda cheia para esta semana. A Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp usa indicadores simples em vermelho, amarelo e verde para ajudar você a identificar sobrecargas rapidamente.

Você pode agrupar por responsável, ajustar cronogramas diretamente e ampliar para ver a disponibilidade diária. Isso permite que você reequilibre facilmente o trabalho antes que o esgotamento aconteça.

💡 Dica profissional: para levar seu projeto e planejamento individual para o próximo nível, experimente o ClickUp Calendar. Ele agenda automaticamente o seu dia com base na prioridade, reuniões e disponibilidade, para que você nunca fique na dúvida sobre o que fazer a seguir. Ele ainda sincroniza com o Google e o Outlook para manter tudo em um só lugar.

Atribua funções e disponibilidade com os campos personalizados do ClickUp

Filtre os membros da equipe por habilidade, função ou disponibilidade para designar sempre a pessoa certa com os campos personalizados do ClickUp

Precisa atribuir projetos com base nas funções ou disponibilidade da equipe? É aí que os campos personalizados do ClickUp se destacam. Adicione campos como departamento, localização ou conjunto de habilidades e filtre os recursos de acordo com eles.

📌 Exemplo: digamos que você esteja integrando um novo cliente empresarial na próxima semana. Você precisa de alguém da equipe de Soluções que já tenha trabalhado com contas semelhantes, que não esteja sobrecarregado e que esteja disponível de quarta a sexta-feira. Ao filtrar campos personalizados como departamento, tipo de cliente e disponibilidade, você pode selecionar instantaneamente o colega de equipe certo.

Acompanhe as horas e mantenha-se dentro do orçamento com o Time Tracking do ClickUp

Acompanhe o tempo até o nível da tarefa e sinalize excedentes orçamentários antes que se tornem um problema com o ClickUp Time Tracking

Para equipes que cobram por hora ou precisam de trilhas de auditoria, o acompanhamento do tempo do projeto e as estimativas de tempo do ClickUp são exatamente o que você precisa. Estime quanto tempo uma tarefa deve levar, acompanhe o tempo real gasto e sinalize excedentes antecipadamente. E se sua equipe usa ferramentas como Harvest ou Toggl, o ClickUp também se integra a elas.

💡 Dica profissional: o ClickUp também oferece suporte a rótulos e notas nas entradas de tempo, para que sua equipe possa registrar exatamente no que trabalhou, até os detalhes da tarefa. Chega de adivinhar o que “3 horas — Admin” realmente significava.

Use o ClickUp AI para otimizar todos os seus processos de trabalho.

O ClickUp Brain traz recursos avançados de IA diretamente para o seu fluxo de trabalho. Com o ClickUp Brain, você pode automatizar tarefas repetitivas, gerar conteúdo, resumir informações e obter respostas instantâneas do seu espaço de trabalho — tudo em um só lugar.

Isso significa que você gasta menos tempo alternando entre ferramentas e mais tempo se concentrando no que é importante. Os recursos de IA ajudam a otimizar a comunicação, aumentar a produtividade e garantir que você sempre tenha as informações necessárias ao seu alcance. Basta @mencionar o Brain no ClickUp Chat, nas tarefas, nos comentários ou em qualquer outro lugar, e você terá o contexto completo do seu ecossistema de trabalho conectado.

Analise gráficos circulares (e muito mais) dos painéis do ClickUp usando o ClickUp Brain.

Crie processos repetíveis com os modelos do ClickUp.

Planejar as agendas da equipe do zero todas as semanas pode ser exaustivo. O ClickUp oferece modelos de planejamento de recursos que aceleram processos repetitivos.

Por exemplo, se você deseja saber quem está disponível, quem está sobrecarregado e onde estão suas lacunas de habilidades, o modelo de gerenciamento de recursos humanos do ClickUp oferece uma visão geral da sua força de trabalho para que você possa:

Acompanhe a carga de trabalho dos funcionários em todos os projetos

Otimize a alocação de recursos e evite o esgotamento.

Visualize cronogramas e prazos em um só lugar

Obtenha um modelo gratuito Gerencie tarefas e pessoas com largura de banda limitada em projetos acelerados com o modelo de gerenciamento de recursos e pessoas da ClickUp.

No entanto, se você está tendo dificuldades para garantir que todos estejam fazendo a coisa certa no momento certo, o modelo de programação de equipe do ClickUp ajuda a alinhar as tarefas da equipe com a disponibilidade real do calendário.

🎥 Aqui está um vídeo útil sobre planejamento de capacidade com o ClickUp:

Reduza o trabalho administrativo com as integrações do ClickUp

Sincronize calendários, automatize atualizações e mantenha suas ferramentas favoritas conectadas em um único espaço de trabalho com as integrações do ClickUp

Para equipes que já gerenciam calendários ou pessoal em ferramentas externas, você pode contar com as integrações do ClickUp. Você pode sincronizar tarefas com o Google Agenda, conectar-se a softwares de RH como Hubstaff, Time Doctor ou Zoho People via Zoho Flow e integrar-se a mais de 1.000 outras ferramentas para reduzir atualizações manuais entre plataformas.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize a capacidade da equipe com as visualizações de carga de trabalho e cronograma para equilibrar as cargas de trabalho e cumprir os prazos.

Atribua funções e acompanhe a disponibilidade usando campos personalizados, como departamento, habilidades e localização.

Acompanhe as horas faturáveis com o controle de tempo integrado e estimativas de tempo para relatórios precisos.

Use modelos de programação de equipes, como o Modelo de Pessoas para Gerenciamento de Recursos e o Modelo de Programação de Equipes, para otimizar os planos de projeto

Sincronize tarefas com o Google Agenda, conecte-se a softwares de RH como Hubstaff, Time Doctor ou Zoho People através do Zoho Flow e integre-se a mais de 1.000 ferramentas.

Limitações do ClickUp

O rico conjunto de recursos requer uma curva de aprendizado para novos usuários.

O aplicativo móvel não tem total compatibilidade com a versão para desktop.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp

Esta avaliação da G2 destacou:

O Clickup oferece uma ampla gama de ferramentas, desde gerenciamento de tarefas e controle de tempo até definição de metas, tornando-o um recurso adaptável para diferentes fluxos de trabalho e tamanhos de equipe. As planilhas de horas trabalhadas e os painéis personalizáveis são especialmente úteis para ver o andamento das tarefas rapidamente e obter uma visão geral do progresso diário de cada membro da equipe.

O Clickup oferece uma ampla gama de ferramentas, desde gerenciamento de tarefas e controle de tempo até definição de metas, tornando-o um recurso adaptável para diferentes fluxos de trabalho e tamanhos de equipe. As planilhas de horas trabalhadas e os painéis personalizáveis são especialmente úteis para ver o andamento das tarefas rapidamente e obter uma visão geral do progresso diário de cada membro da equipe.

💡 Bônus: Leve seu planejamento de recursos para o próximo nível com IA inteligente em um aplicativo para desktop: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, bem como na web, por modelos de planejamento de recursos, cronogramas e documentos de alocação.

Use o Talk to Text para fazer perguntas, atualizar atribuições de recursos ou gerenciar seu processo de planejamento por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar.

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas e aproveite modelos externos premium como ChatGPT, Claude e Gemini com uma solução única e pronta para uso corporativo que traz contexto e inteligência para o gerenciamento de recursos. Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

2. Float (ideal para visibilidade em tempo real da utilização de recursos, capacidade e margens)

via Float

O verdadeiro diferencial do Float, que o destaca de outras ferramentas de planejamento de projetos, é que ele vai além, apresentando insights em tempo real que ajudam você a manter a lucratividade enquanto gerencia a capacidade.

Criado para equipes de serviços profissionais, ele oferece aos gerentes de projeto clareza sobre a alocação de recursos, o impacto nos custos e a utilização da equipe, sem exigir que eles alternem entre planilhas financeiras e ferramentas de agendamento.

Melhores recursos do Float

Visualize agendas de recursos em tempo real com alocação por arrastar e soltar.

Combine pessoas para o trabalho com base em habilidades, funções e disponibilidade.

Preveja o impacto do projeto nas margens com acompanhamento do orçamento e das taxas.

Compare as horas planejadas com as horas reais com o controle de tempo integrado.

Acompanhe folgas, feriados e limites de capacidade para evitar sobrecarregar a agenda.

Limitações flutuantes

Menos integrações nativas em comparação com ferramentas de gerenciamento de projetos mais abrangentes.

As personalizações da interface e dos relatórios são mais limitadas.

Pode levar algum tempo para que novos usuários adotem toda a gama de recursos.

Preços flutuantes

Starter : US$ 8,50/mês por usuário

Pro : US$ 14/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Float

G2 : 4,3/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Float

Esta avaliação da Capterra observou:

O Float nos oferece uma plataforma incrível que nos ajuda a programar e planejar as tarefas da nossa equipe com base na disponibilidade de recursos. Ele nos permite distribuir tarefas entre nós e programar cronogramas para acompanhar o andamento do trabalho.

O Float nos oferece uma plataforma incrível que nos ajuda a programar e planejar as tarefas da nossa equipe com base na disponibilidade de recursos. Ele nos permite distribuir tarefas entre nós e programar cronogramas para acompanhar o andamento do trabalho.

📮 ClickUp Insight: A maioria dos profissionais do conhecimento ainda depende de e-mail e chat para se manter conectada, mas quase 60% do dia de trabalho é perdido apenas alternando entre ferramentas e procurando detalhes. O ClickUp reúne todo o seu trabalho, mensagens e atualizações em um único espaço, para que você gaste menos tempo alternando entre tarefas e mais tempo fazendo o que é importante. Com o ClickUp Chat, a comunicação da equipe é fácil, graças às mensagens em tempo real, ao compartilhamento de arquivos e à colaboração diretamente integrados ao seu espaço de trabalho.

3. Resource Guru (ideal para agendamento fácil de usar com gerenciamento de folgas e conflitos)

via Resource Guru

Quando os prazos dos projetos ficam apertados, mesmo um único membro da equipe sobrecarregado pode atrapalhar tudo. A maioria das equipes não tem uma visão clara e centralizada de quem está disponível e quando, tornando muito comuns as reprogramações de última hora e os prazos perdidos.

É aí que entra o Resource Guru. Ele simplifica o agendamento com uma interface de arrastar e soltar, acompanhamento de disponibilidade em tempo real e gerenciamento integrado de férias e conflitos.

Melhores recursos do Resource Guru

Programe pessoas, salas e equipamentos em um calendário compartilhado com recurso de arrastar e soltar.

Use o gerenciamento de conflitos para detectar e evitar alocações excessivas automaticamente.

Acompanhe férias, licenças médicas e feriados com o planejamento integrado de folgas.

Envie e-mails diários com a programação para manter todos alinhados e responsáveis.

Analise a utilização, as horas faturáveis versus não faturáveis e as tendências de folgas.

Limitações do Resource Guru

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas e colaboração

Menos integrações de terceiros em comparação com outras ferramentas

Sem opções integradas de comunicação ou compartilhamento de arquivos

Preços do Resource Guru

Plano Grasshopper : US$ 5/mês por usuário

Blackbelt Plan : US$ 8/mês por usuário

Plano Master: US$ 12/mês por usuário

Avaliações e comentários do Resource Guru

G2 : 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Resource Guru

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O Resource Guru ajuda nossa equipe a colaborar na alocação de recursos, facilitando a busca pela melhor maneira de distribuir a carga de trabalho. Ele oferece flexibilidade na contratação de pessoas e proporciona melhor visibilidade de nossa capacidade atual, ajudando-nos a planejar com mais eficácia.

O Resource Guru ajuda nossa equipe a colaborar na alocação de recursos, facilitando a busca pela melhor maneira de distribuir a carga de trabalho. Ele oferece flexibilidade na contratação de pessoas e proporciona melhor visibilidade de nossa capacidade atual, ajudando-nos a planejar com mais eficácia.

👀 Curiosidade: os navios piratas tinham um sistema democrático de recursos. Os espólios e as tarefas eram divididos usando um código rígido, em que até mesmo o cozinheiro e o cirurgião tinham partes pré-acordadas.

4. Calendly (ideal para automatizar o agendamento de clientes e reduzir o vaivém)

via Calendy

Marcar uma reunião pode rapidamente se transformar em um jogo de e-mails. Nem vamos começar a discutir os desafios de trabalhar entre equipes, fusos horários ou com clientes ocupados. O problema é que quanto mais tempo leva para agendar uma reunião, mais provável é que ela fracasse.

O Calendly resolve isso permitindo que você compartilhe um link de agendamento personalizado que reflete sua disponibilidade em tempo real. Esteja você gerenciando chamadas de descoberta, entrevistas ou revisões internas, o Calendly automatiza confirmações, lembretes e sincronização de calendários.

Melhores recursos do Calendly

Compartilhe links de agendamento personalizados que são atualizados em tempo real com base na sua disponibilidade.

Automatize lembretes, acompanhamentos e confirmações para reduzir o número de faltas.

Ofereça tipos de reuniões em rodízio, coletivas ou individuais com roteamento avançado.

Integre com ferramentas como Google Agenda, Zoom, Salesforce, HubSpot e Marketo.

Receba pagamentos via Stripe ou PayPal antes de confirmar compromissos.

Incorpore páginas de reserva em sites ou assinaturas de e-mail para acesso instantâneo.

Limitações do Calendly

Roteamento avançado e integrações de CRM estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Opções limitadas de personalização para o layout da página de reservas e branding nos níveis inferiores.

Não é ideal para casos de uso complexos de recursos ou programação de projetos.

Preços do Calendly

Gratuito : Sempre gratuito

Padrão : US$ 12/mês por usuário

Equipes : US$ 20/mês por usuário

Empresa: a partir de US$ 15.000/ano

Avaliações e comentários sobre o Calendly

G2 : 4,7/5 (mais de 2.390 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Calendly

Esta análise da Capterra apresentou:

O Calendly foi minha escolha quando precisei de um agendador pela primeira vez; é a primeira coisa que me vem à mente quando penso em recomendar uma plataforma de agendamento. O fato de ele se integrar a outros softwares o torna tudo o que você precisa.

O Calendly foi minha escolha quando precisei de um agendador pela primeira vez; é a primeira coisa que me vem à mente quando penso em recomendar uma plataforma de agendamento. O fato de ele se integrar a outros softwares torna-o tudo o que você precisa.

📖 Leia também: Problemas comuns de agendamento e como resolvê-los

🎥 Assista: Como usar o ClickUp para gerenciamento da força de trabalho em agências

5. Teamwork (ideal para gerenciar o trabalho do cliente com faturamento integrado e acompanhamento da utilização)

via Teamwork

Gerenciar projetos de clientes muitas vezes significa alternar entre várias ferramentas: uma para tarefas, outra para controle de tempo e outra totalmente diferente para faturamento de clientes. Essa fragmentação prejudica a produtividade e abre espaço para erros quando a lucratividade está em jogo.

O Teamwork reúne tudo isso em um só lugar. Projetado especificamente para agências, consultorias e equipes de serviços, este software gratuito de gerenciamento de projetos combina gerenciamento de projetos, planejamento de recursos e visibilidade financeira em uma única plataforma.

Melhores recursos do Teamwork

Acompanhe as horas faturáveis, a rentabilidade e a utilização de recursos em uma única plataforma.

Use o Planejador de Carga de Trabalho para prever a capacidade e atribuir tarefas de maneira justa.

Gerencie todas as comunicações, arquivos e aprovações dos clientes em um espaço centralizado.

Automatize a criação de tarefas, atualizações e lembretes com o TeamworkAI.

Crie painéis e relatórios personalizados para orçamento, desempenho e controle de tempo.

Escolha entre mais de 50 modelos de projetos para começar a trabalhar imediatamente.

Limitações do trabalho em equipe

A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários que não estão familiarizados com plataformas de gerenciamento de projetos.

A interface pode parecer densa ou confusa, com muitos recursos ativados.

O aplicativo móvel carece de algumas funcionalidades em comparação com a versão para desktop.

Preços do Teamwork

Gratuito

Entrega: US$ 13,99/mês por usuário

Grow: US$ 25,99/mês por usuário

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre trabalho em equipe

G2 : 4,4/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Teamwork

Esta avaliação da G2 citou:

O trabalho em equipe nos permite compartilhar facilmente a carga de trabalho entre os colegas, com total visibilidade do progresso até o momento. As tarefas são atribuídas, rastreadas e arquivadas com total simplicidade, o que significa que toda a nossa equipe tem consciência contínua do “quadro geral”.

O trabalho em equipe nos permite compartilhar facilmente a carga de trabalho entre os colegas, com total visibilidade do progresso até o momento. As tarefas são atribuídas, rastreadas e arquivadas com total simplicidade, o que significa que toda a nossa equipe tem consciência contínua do “quadro geral”.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Teamwork

👀 Curiosidade: Antes dos relógios mecânicos, as velas eram marcadas em intervalos para representar unidades de tempo. À medida que a vela queimava, a cera derretida indicava a passagem do tempo, sinalizando quando rezar, descansar ou retomar o trabalho.

6. Wrike (ideal para dimensionar equipes de projetos multifuncionais)

via Wrike

Uma equipe usa planilhas, outra prefere e-mails e uma terceira se perde em notas adesivas. Quando sua organização começa a crescer, a desorganização também aumenta.

Mas você não precisa se preocupar com o Wrike. Este software de agendamento de recursos reúne todos em um espaço de trabalho compartilhado com fluxos de trabalho personalizáveis, controle de tempo integrado e agendamento de recursos poderoso. Para equipes distribuídas, o sistema de pastas do Wrike ajuda a organizar o trabalho por departamento, cliente ou programa.

Melhores recursos do Wrike

Crie fluxos de trabalho personalizáveis com dependências de tarefas e automação de fluxos de trabalho

Use formulários de solicitação dinâmicos para receber trabalhos e encaminhá-los às equipes certas.

Visualize a carga de trabalho e a disponibilidade em todos os departamentos com ferramentas de programação de recursos.

Acompanhe a saúde, o orçamento e o desempenho do projeto com painéis de análise em tempo real.

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Gantt, Calendário e Tabela.

Integre com mais de 400 aplicativos, incluindo Salesforce, Google Drive e Adobe Creative Cloud.

Limitações do Wrike

A configuração inicial e a integração podem ser demoradas.

Alguns usuários consideram a interface confusa ou menos intuitiva.

Recursos avançados estão bloqueados atrás de níveis de preços mais altos.

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe : US$ 10/mês por usuário

Negócios : US$ 25/mês por usuário

Empresa : Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wrike

G2 : 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Wrike

Esta análise da Capterra destacou:

Como alguém que gerencia vários projetos com públicos, cronogramas e necessidades diferentes, ter a capacidade de permanecer no mesmo software e adaptar meu uso dele ao nível de habilidade do grupo com o qual estou trabalhando tem sido extremamente útil para me permitir manter as coisas organizadas.

Como alguém que gerencia vários projetos com públicos, cronogramas e necessidades diferentes, ter a capacidade de permanecer no mesmo software e adaptar meu uso dele ao nível de habilidade do grupo com o qual estou trabalhando tem sido extremamente útil para me permitir manter as coisas organizadas.

📖 Leia também: Testamos as melhores alternativas e concorrentes do Wrike

👀 Curiosidade: Na gestão de projetos, “escopo”, “tempo” e “orçamento” formam um triângulo. Mas, como diz o ditado: “Bom, rápido, barato — escolha dois”. Isso é chamado de Triângulo da Gestão de Projetos.

7. Trello (ideal para acompanhamento visual simples de tarefas)

via Trello

Às vezes, não é a carga de trabalho que o atrasa, mas a forma como ela está dispersa. Uma equipe usa notas adesivas, outra está enterrada em cadeias de e-mails e você fica com a tarefa de juntar tudo para se manter à tona.

O Trello ajuda a simplificar tudo isso. Com seus painéis organizados e cartões arrastáveis, você pode organizar tarefas de uma maneira que realmente faça sentido para você e sua equipe. Esteja você planejando um projeto ou apenas acompanhando o andamento da semana, ele traz calma e clareza à confusão do dia a dia.

Melhores recursos do Trello

Use quadros Kanban do tipo arrastar e soltar para gerenciar o status e a responsabilidade das tarefas.

Adicione listas de verificação, datas de vencimento, anexos e comentários a cartões individuais.

Crie quadros compartilhados para equipes para obter visibilidade e colaboração entre funções.

Automatize fluxos de trabalho rotineiros usando o Butler (ferramenta de automação integrada do Trello).

Integre com o Slack, Google Drive, Jira e muito mais através do Power-Ups.

Personalize as visualizações com as opções Calendário, Linha do tempo e Tabela nos planos pagos.

Limitações do Trello

Não possui ferramentas integradas de controle de tempo ou gerenciamento avançado de recursos.

Pode parecer muito simples para projetos complexos ou com várias equipes.

Recursos importantes, como painéis e cronogramas, são limitados aos planos pagos.

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : US$ 5/mês por usuário

Premium : US$ 10/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50+/mês por usuário (estimativa para 50 usuários)

Avaliações e comentários do Trello

G2 : 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Trello

Esta análise da Capterra revelou:

O Trello funciona perfeitamente e é flexível para os nossos tipos de projetos. Permite organizar facilmente tarefas e projetos em quadros, listas e cartões. Também facilita o trabalho em equipe nos projetos.

O Trello funciona perfeitamente e é flexível para os nossos tipos de projetos. Permite organizar facilmente tarefas e projetos em quadros, listas e cartões. Também facilita o trabalho em equipe nos projetos.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Trello

8. Deputy (ideal para programação de turnos e gestão da força de trabalho)

via Deputy

Com o esgotamento profissional atingindo um recorde histórico de 66%, agendas caóticas e mudanças de turno de última hora não ajudam em nada. Especialmente para as equipes da linha de frente, horários pouco claros e constantes remarcações levam à frustração, absenteísmo e maior rotatividade.

O Deputy traz estrutura de volta ao trabalho baseado em turnos. Ele ajuda as equipes operacionais a gerenciar horários, controlar o tempo e simplificar a conformidade. Seja você administrador de um restaurante, call center ou clínica de saúde, ele mantém sua equipe alinhada e motivada.

Melhores recursos do Deputy

Crie agendas para os funcionários com base na disponibilidade, demanda e custo.

Permita a troca de turnos e solicitações de folga em tempo real por meio do aplicativo móvel.

Use alertas inteligentes para evitar horas extras, conflitos e violações de conformidade.

Acompanhe o tempo e a frequência com geolocalização e reconhecimento facial.

Integre com sistemas de folha de pagamento e PDV, como ADP, Gusto e Square.

Limitações do Deputy

Não foi desenvolvido para gerenciamento de projetos ou planejamento de longo prazo.

Os relatórios são sólidos, mas não tão personalizáveis quanto os de alguns concorrentes.

Os preços podem aumentar rapidamente para equipes grandes com necessidades complexas.

Preços do Deputy

Agendamento : US$ 4,50/mês por usuário

Tempo e presença : US$ 4,50/mês por usuário

Premium : US$ 6/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Deputy

G2 : 4,6/5 (mais de 490 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Deputy

Esta avaliação da G2 observou:

Tenho usado o aplicativo Deputy para o trabalho, e ele facilitou muito o acompanhamento dos meus turnos. Adoro a simplicidade de registrar a entrada e a saída, e poder ver exatamente quanto tempo estou trabalhando me ajuda a me manter organizado. O aplicativo também mantém todos os meus horários em um só lugar, então nunca preciso me preocupar em perder um turno.

Tenho usado o aplicativo Deputy para o trabalho, e ele facilitou muito o acompanhamento dos meus turnos. Adoro a simplicidade de registrar a entrada e a saída, e poder ver exatamente quanto tempo estou trabalhando me ajuda a me manter organizado. O aplicativo também mantém todos os meus horários em um só lugar, então nunca preciso me preocupar em perder um turno.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de calendário compartilhado para otimizar sua agenda

9. Clockify (ideal para controle simples de tempo em projetos e equipes)

via Clockify

Se você já chegou ao final da semana e pensou: “Para onde foi todo o tempo?”, saiba que não está sozinho. Especialmente quando precisam lidar com vários clientes ou tarefas, muitos gerentes de projeto e equipes têm dificuldade para entender onde gastam suas horas.

É aí que o Clockify ajuda. É um software de controle de tempo simples e sem complicações que oferece visibilidade sobre como sua equipe trabalha. Com seus relatórios visuais claros e painel intuitivo, você pode equilibrar as cargas de trabalho e garantir o uso eficiente de seus recursos humanos.

Melhores recursos do Clockify

Acompanhe o tempo manualmente ou com temporizadores automáticos em projetos e usuários ilimitados.

Categorize entradas de tempo por cliente, tarefa ou tag para relatórios detalhados.

Use painéis integrados para analisar o uso do tempo, horas faturáveis versus não faturáveis e atividades da equipe.

Gere relatórios de tempo compartilháveis e com a marca da empresa para clientes ou partes interessadas internas.

Integre com mais de 80 ferramentas, como Asana, Trello, Google Agenda e Slack, para acompanhamento contextualizado.

Limitações do Clockify

Não possui agendamento de recursos integrado ou gerenciamento avançado de recursos.

As personalizações de relatórios são limitadas no plano gratuito.

A interface do usuário pode parecer excessivamente simplista para equipes que gerenciam hierarquias de projetos complexas.

Preços do Clockify

Padrão : US$ 6,99/mês por usuário

Pro : US$ 9,99/mês por usuário

Enterprise : US$ 14,99/mês por usuário

Pacote Cake.com: US$ 15,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Clockify

G2 : 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 9.200 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Clockify

Esta avaliação da Capterra compartilhou:

O Clockify tornou muito fácil acompanhar o uso do meu tempo e oferece informações detalhadas que me ajudam a gerenciar meu tempo com mais eficácia.

O Clockify tornou muito fácil acompanhar o uso do meu tempo e oferece informações detalhadas que me ajudam a gerenciar meu tempo com mais eficácia.

📖 Leia também: O que é um calendário de recursos em gerenciamento de projetos?

10. Keka (ideal para gerenciamento de recursos e tempo com foco em RH)

via Keka

Manter-se atualizado sobre quem está presente, quem está ausente, quem está com excesso de compromissos e quem não enviou planilhas de horas trabalhadas é um quebra-cabeça diário para os líderes de RH e operações. Mas não se pode esperar que tudo corra bem quando os dados de presença estão em uma ferramenta e a folha de pagamento em outra.

O Keka resolve isso reunindo todo o seu processo de gestão de pessoas em um sistema centralizado. Ele possui recursos como acompanhamento automatizado de presença, programação de turnos e análise da força de trabalho. No final das contas, ele foi projetado para reduzir as despesas administrativas e ajudar as equipes a se concentrarem no que mais importa: as pessoas.

Melhores recursos do Keka

Automatize o controle de ponto e presença com check-ins biométricos, GPS e móveis.

Sincronize dados de férias, turnos e assiduidade diretamente no processamento da folha de pagamento.

Use planilhas de horas do projeto para acompanhar o esforço e gerenciar a utilização de recursos.

Defina e gerencie OKRs, avaliações de desempenho e feedback 360° a partir de um único painel.

Apoie os fluxos de trabalho de contratação, integração e engajamento dos funcionários em um único lugar.

Limitações do Keka

Flexibilidade limitada na personalização de políticas de folha de pagamento ou turnos para necessidades organizacionais complexas

Um aplicativo móvel pode parecer lento ou menos funcional em comparação com a experiência no desktop.

Os painéis de relatórios oferecem personalização limitada, a menos que sejam exportados para o Excel.

Preços do Keka

Fundação : Preços personalizados

Ponto forte : preços personalizados

Crescimento: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Keka

G2 : 4,5/5 (mais de 1.520 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 85 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Keka

Esta avaliação da G2 observou:

O Keka oferece uma interface intuitiva e fácil de usar que simplifica tarefas de RH, como controle de ponto, processamento da folha de pagamento e gestão de desempenho.

O Keka oferece uma interface intuitiva e fácil de usar que simplifica tarefas de RH, como controle de ponto, processamento da folha de pagamento e gestão de desempenho.

👀 Curiosidade: Walt Disney tinha um sistema de “transporte de pessoas” para suas equipes. Nos primeiros dias da Disneyland, ele projetou o layout para que as equipes pudessem ser remanejadas rapidamente sem causar transtornos aos visitantes.

11. Hub Planner (ideal para programação avançada de recursos e visibilidade)

via Hub Planner

De acordo com a McKinsey, os gerentes gastam mais de um dia inteiro por semana em tarefas não relacionadas à gestão e têm menos tempo para se concentrar em atividades essenciais, como gerenciar e desenvolver talentos.

O Hub Planner ajuda a mudar esse equilíbrio. Com ferramentas integradas de agendamento, controle de tempo e gerenciamento de capacidade, ele oferece a visibilidade necessária para designar as pessoas certas para o trabalho certo.

Ele oferece suporte ao gerenciamento de planilhas de horas, acompanhamento de férias e licenças, orçamento de projetos, previsões e fluxos de trabalho de aprovação personalizáveis. Isso facilita o equilíbrio das cargas de trabalho, evita o excesso de reservas e, por fim, garante que cada projeto tenha uma equipe eficiente.

Melhores recursos do Hub Planner

Ofereça suporte ao agendamento avançado de recursos com mapas de calor, rastreamento de disponibilidade e filtros de grupo inteligentes.

Acompanhe o tempo real em comparação com o tempo planejado com planilhas de horas integradas.

Permita previsões precisas de projetos usando relatórios em tempo real e painéis personalizáveis.

Otimize a alocação de recursos com filtros baseados em habilidades e funções.

Gerencie orçamentos de projetos, custos internos e lucratividade a partir de um único painel.

Limitações do Hub Planner

Curva de aprendizado mais íngreme para novos usuários que não estão familiarizados com ferramentas avançadas de agendamento.

Menos flexível para equipes ágeis ou que buscam visualizações de tarefas no estilo Kanban.

Pode ser caro para equipes pequenas com menos necessidades de planejamento.

Preços do Hub Planner

Plug & Play : US$ 7/mês por usuário (preço anual)

Premium : US$ 18/mês por usuário (preço anual)

Business Leader: US$ 54/mês por usuário (preço anual)

Avaliações e comentários do Hub Planner

G2 : 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Hub Planner

Esta análise da Capterra apresentou:

Fácil de planejar projetos e acompanhar ao longo do ciclo de vida. A estrutura de relatórios ajuda no planejamento de recursos e custos para projetos. Os relatórios também auxiliam nos relatórios semanais e mensais para o departamento financeiro.

Fácil de planejar projetos e acompanhar ao longo do ciclo de vida. A estrutura de relatórios ajuda no planejamento de recursos e custos para projetos. Os relatórios também auxiliam nos relatórios semanais e mensais para o departamento financeiro.

Aqui estão três alternativas adicionais ao Teambook que se alinham com as ferramentas já discutidas, oferecendo recursos robustos para o planejamento de recursos:

Parallax : oferece previsões em tempo real, planejamento de capacidade e alinhamento entre vendas e entregas.

Silverbucket : Projetado para organizações orientadas a projetos, com gráficos visuais de disponibilidade e acompanhamento de habilidades.

Runn : Inclui previsão financeira, planejamento de carga de trabalho e integração com Harvest e Clockify.

📖 Leia também: Ferramentas de gerenciamento de carga de trabalho para aumentar a produtividade

ClickUp e Clock Out — É simples assim.

Você já viu as opções. Algumas ferramentas são excelentes para agendamento, enquanto outras são melhores para controle de tempo. Algumas tentam fazer um pouco dos dois, mas ainda assim você precisa alternar entre guias, ferramentas e aplicativos. Isso é o que chamamos de dispersão do trabalho, e custa às organizações milhões em perda de produtividade e eficiência.

O ClickUp reúne tudo isso.

Ele oferece um local único e claro para planejar, atribuir e ajustar, seja para gerenciar uma equipe em rápida evolução ou acompanhar projetos de longo prazo. E é flexível o suficiente para se adequar à forma como sua equipe realmente trabalha, e não o contrário.

Se você sente que sua ferramenta atual está atrapalhando seu trabalho, talvez seja hora de experimentar algo feito para o verdadeiro trabalho em equipe.

Pronto para desfrutar de um planejamento de recursos muito mais fácil? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp!