Os 12 melhores modelos do Smartsheet para otimizar seu trabalho

No início de cada novo projeto, as equipes geralmente gastam mais tempo procurando dados, configurando planilhas e aperfeiçoando fluxos de trabalho do que realmente realizando o trabalho. Isso é o que chamamos de dispersão do trabalho, e custa inúmeras horas em perda de produtividade. Os modelos do Smartsheet podem mudar isso até certo ponto. Imagine abrir um plano de projeto que já está organizado, com cronogramas definidos, listas de tarefas prontas e painéis criados para facilitar o acompanhamento.

Para gerentes de projeto, equipes de operações e líderes empresariais, esses modelos oferecem uma maneira simples de padronizar processos, melhorar a visibilidade e economizar horas de configuração.

Neste artigo, apresentaremos os principais modelos do Smartsheet para otimizar seus processos e melhorar a visibilidade entre as equipes.

Visão geral dos modelos do Smartsheet

Aqui está uma rápida visão geral dos principais modelos do Smartsheet. E se você estiver procurando algo mais flexível e quiser economizar tempo, também incluímos os melhores modelos do ClickUp que podem se adequar ainda melhor ao seu fluxo de trabalho.

O que torna um modelo do Smartsheet bom?

Os melhores modelos do Smartsheet não se limitam a organizar dados, eles ajudam ativamente na tomada de decisões. Veja o que diferencia um modelo útil de um que fica acumulando poeira:

Resolva um problema específico e reduza sua carga de trabalho, ajudando você a acompanhar o progresso, gerenciar cronogramas ou automatizar tarefas recorrentes.

Podem ser personalizados para o fluxo de trabalho da sua equipe , para que você possa ajustar colunas, adicionar automação ou ajustar visualizações sem precisar começar do zero.

Inclui fórmulas ou automações integradas para matemática básica, atualizações de status, lembretes, etc.

Se adapta muito além de um único projeto e cresce com seus projetos, equipes e necessidades de relatórios ao longo do tempo.

Oferece visibilidade sobre tarefas, responsáveis e prazos para tornar a responsabilidade da equipe clara à primeira vista.

👀 Você sabia? A gestão de projetos é uma das profissões que mais cresce globalmente. O Fórum Econômico Mundial a classifica como a 12ª função que mais cresce, com uma demanda prevista para aumentar em 16 milhões de novos profissionais de projetos na próxima década. Enquanto isso, quase 40 milhões de pessoas já ocupam cargos focados em projetos em mais de 170 funções, desde coaches ágeis e proprietários de produtos até gerentes de portfólio.

Modelos do Smartsheet

Selecionados por sua praticidade, automação e casos de uso reais, esses modelos do Smartsheet foram criados para otimizar os fluxos de trabalho e melhorar a eficiência dos projetos.

1. Modelo de estrutura de divisão do trabalho (WBS)

via Smartsheet

Quando você está gerenciando um grande projeto, a última coisa de que precisa é uma lista de tarefas confusa que mais atrapalha do que ajuda. É aí que você pode usar o WBS, um método de dividir visualmente o trabalho em vários componentes. Este modelo WBS oferece uma visão clara de toda a hierarquia do projeto, desde os resultados de alto nível até as ações individuais. Ele permite que você planeje o trabalho em partes fáceis de assimilar e defina quem está fazendo o quê e até quando.

Por que você vai adorar este modelo:

Atribua responsáveis pelas tarefas, prazos e status desde o início.

Identifique lentidões antecipadamente com indicadores visuais integrados.

Conecte tarefas com dependências para manter o alinhamento entre as fases.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto que lidam com projetos multifásicos ou multifuncionais e precisam de clareza em todos os níveis

2. Modelo de roteiro com linha d'água

via Smartsheet

Está tentando equilibrar as expectativas das partes interessadas com recursos limitados? O recurso “linha d'água” no modelo Smartsheet Roadmap with Waterline permite traçar uma linha clara entre o que é priorizado atualmente e o que está em espera. Isso ajuda a comunicar as compensações visualmente.

Eles são especialmente úteis durante as sessões de planejamento, quando tudo parece ser “indispensável”, mantendo as coisas sob controle.

Por que você vai adorar este modelo:

Alinhe as partes interessadas, tornando as decisões difíceis transparentes e baseadas em dados.

Atualize cronogramas e entregas rapidamente com a simplicidade do recurso arrastar e soltar.

Use barras codificadas por cores para categorizar o trabalho por equipe, função ou impacto.

✅ Ideal para: Equipes de operações e produtos que planejam roteiros com prazos apertados e prioridades em constante mudança

🔍 Você sabia? Desenvolvido pelo especialista em software Dai Clegg em 1994, enquanto trabalhava na Oracle, o método MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) foi criado para ajudar as equipes a simplificar as prioridades durante o Desenvolvimento Rápido de Aplicações (RAD), categorizando o que realmente deve ser feito e o que pode esperar.

3. Modelo de plano de projeto de campanha por e-mail

via Smartsheet

Lançar campanhas por e-mail envolve uma série de tarefas, prazos, dependências e aprovações. Este modelo ajuda você a organizar todas as partes da sua campanha, desde a criação de conteúdo e segmentação do público até os testes e a implantação final. Ele inclui seções para cada etapa da sua campanha por e-mail, garantindo que você não se esqueça de nada importante (como o teste A/B ou a etapa de aprovação, que são essenciais!).

Por que você vai adorar este modelo:

Atribua responsabilidades a redatores, designers e aprovadores em um único lugar.

Acompanhe cronogramas, dependências e atualizações de status sem precisar alternar entre ferramentas.

Mantenha todas as tarefas em dia com prazos automáticos e lembretes oportunos.

✅ Ideal para: Equipes de marketing que realizam campanhas recorrentes por e-mail envolvendo vários membros da equipe ou partes interessadas

📮 ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com seis conexões principais diariamente para reunir o contexto essencial, alinhar as prioridades e levar os projetos adiante. A dificuldade é real: acompanhamentos constantes, confusão de versões e falhas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Enterprise Search e A I Knowledge Manager, resolve isso disponibilizando o contexto instantaneamente ao seu alcance.

4. Modelo integrado de plano de marketing digital

via Smartsheet

O marketing digital pode se tornar complicado rapidamente com anúncios, SEO, conteúdo, e-mail e redes sociais, todos funcionando em cronogramas diferentes. O modelo integrado de plano de marketing digital da Smartsheet ajuda você a reunir tudo em um só lugar com um plano centralizado.

Você pode mapear metas em todos os canais, acompanhar o status das campanhas, gerenciar orçamentos e ficar à frente dos prazos sem o caos habitual.

Por que você vai adorar este modelo:

Alinhe as campanhas com os objetivos estratégicos em mídias pagas, ganhas e próprias.

Monitore o progresso entre as equipes com KPIs e campos de status claros.

Gerencie cronogramas e gastos sem precisar alternar entre documentos ou planilhas.

✅ Ideal para: Líderes de marketing que gerenciam várias campanhas digitais em diferentes plataformas e equipes

⭐ Bônus: otimize o planejamento do seu projeto com o ClickUp Brain: O ClickUp Brain é um assistente de trabalho completo com IA que entende seus projetos, prioridades e ferramentas. Em vez de alternar entre ferramentas de IA desconectadas, o que leva a uma proliferação de ferramentas, o ClickUp Brain centraliza seu contexto de trabalho (tarefas, documentos, calendários, bate-papos e até mesmo aplicativos conectados) em um sistema inteligente que funciona dentro do seu fluxo de trabalho, com seus dados, e entrega o que você precisa, quando você precisa. Veja como isso ajuda você a trabalhar de maneira mais inteligente: Elimina tarefas manuais repetitivas , como escrever relatórios, atribuir tarefas ou criar relatórios.

Preenche lacunas de comunicação , fornecendo resumos instantâneos, atualizações e contexto para as tarefas.

Reduz a sobrecarga de ferramentas ao unificar IA, pesquisa e automação em todos os aplicativos de trabalho que você usa. Normalmente, você levaria uma hora vasculhando tarefas, escrevendo uma atualização de status e verificando novamente os prazos em diferentes ferramentas. Mas com o ClickUp Brain, você recebe atualizações instantâneas de todo o seu espaço de trabalho.

5. Modelo de plano de mídia social

via Smartsheet

Se o seu planejamento de mídia social ainda está espalhado por documentos e conversas de última hora no Slack, este modelo de Plano de Mídia Social é uma grande melhoria. Ele oferece um calendário estruturado para planejar publicações, atribuir responsabilidades, acompanhar as metas da campanha e manter a consistência do conteúdo em todas as plataformas com um layout semanal/mensal organizado.

Por que você vai adorar este modelo:

Atribua tarefas a redatores, designers e aprovadores com prazos claros.

Acompanhe as metas da campanha, as métricas de engajamento e o desempenho da plataforma.

Mantenha a consistência entre os canais com marcação de categorias e temas codificados por cores.

✅ Ideal para: Gerentes de mídia social e equipes de conteúdo que gerenciam calendários multiplataforma e aprovações de clientes

🎥 Dica útil: Se você acha que conhece o gerenciamento de projetos com IA, pense novamente. Aprenda os segredos que ninguém lhe conta, desde o agendamento inteligente até a geração automatizada de relatórios. 🎯 Neste vídeo, revelamos estratégias privilegiadas e dicas úteis que são frequentemente ignoradas para otimizar seu fluxo de trabalho.

6. Modelo de plano de campanha de marketing

via Smartsheet

O modelo de plano de campanha de marketing da Smartsheet divide sua campanha em fases principais, como planejamento, execução e análise pós-campanha, e acompanha todas as tarefas dentro de cada uma delas.

Com espaço dedicado para cronogramas, entregas e responsabilidades, o modelo também garante que todos os aspectos da campanha sejam considerados, desde o brainstorming inicial até os resultados finais.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina o “porquê” da campanha e alinhe sua equipe em torno de resultados compartilhados.

Centralize arquivos criativos, briefings e ciclos de feedback para evitar idas e vindas.

Visualize todo o ciclo de vida da campanha para identificar lacunas ou sobreposições antecipadamente.

✅ Ideal para: Equipes de marketing que realizam campanhas de alto risco, nas quais o tempo, a clareza e a colaboração determinam o sucesso ou o fracasso dos resultados.

7. Modelo de orçamento de marketing

via Smartsheet

Não é possível expandir o marketing sem saber para onde seu dinheiro está indo. Este modelo de orçamento foi criado para profissionais de marketing que precisam acompanhar os gastos em campanhas, canais e fornecedores.

Com categorias para diferentes tipos de despesas (como publicidade, criação de conteúdo, eventos etc.), você terá uma visão clara de como seu orçamento de marketing está sendo usado e onde precisa fazer ajustes.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe os gastos planejados versus os gastos reais em todas as categorias e canais.

Organize custos recorrentes, pontuais e específicos de fornecedores para obter um melhor controle.

Identifique gastos excessivos antecipadamente com fórmulas de variação integradas.

Tome decisões mais rapidamente com resumos orçamentários e detalhamentos trimestrais.

✅ Ideal para: Gerentes de marketing que desejam visibilidade em tempo real dos gastos com campanhas e do desempenho financeiro

8. Modelo de lista de tarefas semanais

via Smartsheet

Quando sua semana é uma confusão de reuniões, tarefas e prioridades em constante mudança, este modelo ajuda você a desacelerar e clarear as ideias. É um rastreador de tarefas simples que ajuda você a planejar o que precisa ser feito a cada dia. É ótimo para registrar tarefas, prazos e prioridades com caixas de seleção, notas e datas de vencimento, oferecendo uma visão geral da carga de trabalho da sua semana.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje sua semana com uma divisão diária clara, de segunda a sexta-feira.

Priorize as tarefas principais enquanto fica de olho nas tarefas secundárias.

Atribua tarefas aos colegas de equipe e acompanhe o progresso delas em um só lugar.

✅ Ideal para: Líderes de equipe e profissionais que desejam ter uma visão clara e sem estresse de sua semana

📊 Verificação dos fatos: Mais de dois terços dos funcionários (68%) relatam gastar uma parte significativa do seu tempo de trabalho em tarefas de baixo valor, como e-mails, tarefas administrativas ou atividades repetitivas. Revisar suas tarefas semanalmente ajuda a identificar ineficiências recorrentes, para que você possa eliminá-las. Reserve de 10 a 15 minutos por semana para auditar o que está ocupando sua agenda e redirecione sua produtividade para o que realmente importa.

9. Modelo de programação semanal, domingo a sábado, com intervalos de 30 minutos

via Smartsheet

Para aqueles que vivem de acordo com seus calendários, o modelo de programação semanal (domingo a sábado, intervalo de 30 minutos) oferece um calendário semanal no formato Smartsheet, dividido em incrementos de 30 minutos para cada dia. Isso é perfeito para bloquear horários, gerenciar energia e criar uma estrutura para dias agitados.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje sua semana com visibilidade total dos sete dias.

Codifique as atividades por tipo com cores para identificar instantaneamente sobreposições ou tempo livre.

Reduza o estresse mapeando sua programação antes do início da semana.

✅ Ideal para: Profissionais que gerenciam agendas lotadas, sessões de coaching ou compromissos com clientes com prazos apertados

10. Modelo de quadro de tarefas do projeto da equipe

via Smartsheet

Quando várias pessoas estão trabalhando no mesmo projeto, a visibilidade se torna crucial. Este modelo de quadro de tarefas oferece à sua equipe um espaço compartilhado para acompanhar o que está em andamento, o que está bloqueado e o que foi concluído, tudo sem as constantes perguntas “qual é o status?”.

É um layout simples, no estilo kanban, que ajuda as equipes a se manterem sincronizadas sem microgerenciamento.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize as tarefas por status em um layout de quadro visual para maior clareza.

Identifique obstáculos antecipadamente, revelando tarefas paralisadas com um clique.

Adapte o quadro a qualquer fluxo de trabalho, como Agile, cascata ou híbrido.

✅ Ideal para: Equipes que gerenciam projetos colaborativos, nos quais a transparência e o fluxo de tarefas são mais importantes do que relatórios longos.

👀 Você sabia? A forma como o quadro de tarefas da sua equipe funciona é um exemplo real de stigmergia. Trata-se de um conceito introduzido em 1959 pelo biólogo Pierre-Paul Grassé, em que sinais indiretos mantêm os grupos em sincronia. Cada movimento de tarefa, comentário ou alteração de status funciona como uma pista, ajudando os colegas de equipe a se coordenarem perfeitamente sem precisar verificar constantemente.

11. Lançamento de evento e orçamento com modelo de linha do tempo Gantt

via Smartsheet

Realizar um evento ou um grande lançamento envolve um cronograma preciso e um orçamento cuidadoso, e o modelo Lançamento de evento e orçamento com cronograma de Gantt ajuda você a lidar com ambos. Com uma visualização de Gantt integrada, você pode acompanhar todos os detalhes, desde a preparação pré-lançamento até as conclusões pós-evento, mantendo seu orçamento alinhado.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe os itens do orçamento juntamente com os principais resultados em uma única planilha.

Atribua tarefas e prazos a equipes internas e fornecedores externos.

Mantenha a flexibilidade com ajustes fáceis de arrastar e soltar quando as coisas mudarem.

✅ Ideal para: Gerentes de eventos que coordenam vários fornecedores, prazos e equipes em cronogramas apertados

12. Modelo de quadro de planejamento de sprint

via Smartsheet

Qualquer pessoa que já tenha executado sprints sabe que não se trata apenas de mover tarefas entre colunas, mas de criar foco, impulso e alinhamento da equipe todas as semanas. Este modelo faz mais do que apenas acompanhar o trabalho em andamento.

Ele ajuda a dividir recursos, bugs e itens em atraso em partes gerenciáveis e visíveis, nas quais toda a sua equipe pode agir. É perfeito para manter os departamentos de produto, engenharia e controle de qualidade em sintonia, sem cair no caos no terceiro dia.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje sprints com faixas personalizáveis para tarefas, bugs ou recursos.

Acompanhe o progresso com cartões de arrastar e soltar e colunas de status.

Atribua membros da equipe, pontos de história e prazos sem atritos.

Reflita após o sprint com espaço integrado para notas e comentários retrospectivos.

✅ Ideal para: Equipes ágeis ou de desenvolvimento de software que gerenciam sprints de duas semanas e ciclos de desenvolvimento dinâmicos

💡 Dica profissional: organize todas as tarefas do sprint em uma única visualização estruturada com as listas do ClickUp. Atribua responsáveis, defina prazos, anexe arquivos e agrupe tarefas em pastas específicas do sprint para referência rápida. Classifique ou filtre facilmente por prioridade, status ou responsável e arraste e solte tarefas conforme o progresso muda. Atualizações em tempo real garantem que seu quadro de sprint sempre reflita o plano mais recente, mantendo sua equipe alinhada e avançando.

Limitações do Smartsheet

Se você está começando a usar o Smartsheet para gerenciamento de projetos, aqui estão algumas limitações que você precisa conhecer. Elas se baseiam no que usuários reais observaram ao usar o Smartsheet em projetos mais complexos:

Parece intimidador para novos usuários , pois a interface, incluindo a navegação e os recursos avançados, tem uma curva de aprendizado íngreme.

Carece de opções essenciais , como formatação avançada e visualizações de calendário robustas.

Fica lento em grande escala, com planilhas grandes ou planilhas carregadas com fórmulas pesadas ficando lentas.

Falta flexibilidade , pois as automações são acionadas apenas em ordem descendente, sem programação ou priorização em nível de minuto.

Não oferece visibilidade com visualizações de tarefas em tela cheia, dificultando a visualização rápida de longas discussões ou atualizações.

Modelos alternativos do Smartsheet

À medida que os fluxos de trabalho se tornam mais complexos e as ferramentas se multiplicam, mesmo os melhores modelos têm suas limitações. As equipes precisam mais do que estrutura — elas precisam de conexão. Portanto, se o Smartsheet parece limitante ou um pouco rígido demais, é hora de procurar alternativas ao Smartsheet.

É aí que o ClickUp redefine a forma como o trabalho é feito. O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho em um só lugar.

Com recursos que vão muito além dos modelos estáticos, a plataforma altamente personalizável do ClickUp ajuda equipes de qualquer tamanho a planejar, acompanhar e gerenciar seu trabalho sem precisar alternar entre aplicativos ou criar soluções alternativas complexas.

Assim, o ClickUp elimina todas as formas de dispersão do trabalho para fornecer 100% de contexto e um único local para que humanos e agentes de IA trabalhem juntos.

Para facilitar as coisas, o ClickUp também oferece uma ampla variedade de modelos pré-construídos, adaptados a fluxos de trabalho reais. Vamos dar uma olhada naqueles que podem realmente otimizar seu processo.

1. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que todos os projetos atinjam seus objetivos com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp.

O modelo de gerenciamento de projetos ClickUp funciona como o cockpit do seu projeto. Ele apresenta fases, tarefas, dependências e funções ao seu alcance. De listas a quadros e visualizações Gantt, você e sua equipe podem alternar entre a visualização que fizer mais sentido.

E o melhor é que você tem responsáveis pelas tarefas, prazos, dependências, acompanhamento de tempo e integração de e-mail incorporados diretamente no fluxo de trabalho, sem configurações extras ou atualizações caras.

Por que você vai adorar este modelo:

Alterne facilmente entre as visualizações Lista, Quadro ou Gantt, conforme o que for mais útil para você.

Acompanhe o tempo, aplique status personalizados e gerencie vários responsáveis sem sair da tela de tarefas.

Sincronize por meio de tags, prioridades, ClickApps e e-mail, para que nada seja esquecido.

✅ Ideal para: Equipes que desejam um sistema de projetos estruturado, mas flexível, perfeito para iniciativas complexas nas quais você precisa de clareza, alinhamento e ferramentas que funcionem bem juntas.

💡 Dica profissional: Gerenciar projetos hoje significa lidar com inúmeros arquivos, conversas e ferramentas, o que muitas vezes leva à perda de contexto e ao desperdício de tempo. É aí que o Brain MAX entra em ação, transformando o gerenciamento de projetos com simplicidade e rapidez impulsionadas por IA: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados, além da web, para localizar arquivos, documentos e anexos.

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar atualizações ou comandar seu trabalho por voz — em qualquer lugar, a qualquer hora. Esse recurso é perfeito para gerentes de projeto ocupados que desejam capturar ideias, atribuir tarefas ou verificar o status do projeto sem parar para digitar.

Aproveite modelos externos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini. O Brain MAX oferece uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo. Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA e obtenha respostas relevantes, sugestões inteligentes e automação perfeita, tudo em um só lugar.

2. Modelo simples de Gantt do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Veja como as tarefas se conectam e identifique problemas antecipadamente com o modelo simples de Gantt do ClickUp.

Se os cronogramas parecem dispersos e você está constantemente voltando atrás para ver quem está responsável por quê, o modelo ClickUp Simple Gantt é a solução ideal para você.

Desde a sincronização de dependências até o arrastar de tarefas sem interromper os cronogramas, este modelo ajuda você a evitar o caos dos prazos antes que ele comece. Você também vai adorar a rapidez com que ele extrai tarefas de suas listas e permite visualizar o progresso usando barras codificadas por cores para trabalhos abertos, em andamento ou concluídos.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize o cronograma completo do projeto e atualize as tarefas com um único clique.

Vincule tarefas dependentes para visualizar fluxos de trabalho e evitar atrasos.

Use códigos de cores em campos personalizados para identificar rapidamente o que está dentro do prazo (e o que não está).

Ajuste durações, proprietários e datas de início arrastando as tarefas diretamente no gráfico.

✅ Ideal para: Equipes que gerenciam projetos de longo prazo, planos de lançamento, calendários de conteúdo ou qualquer pessoa que precise de um gráfico de Gantt limpo e flexível, sem confusão.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research, em um período de três anos, as organizações que utilizaram o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

3. Modelo de acompanhamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe seus projetos sem esforço com o modelo ClickUp Project Tracker.

Se o trabalho da sua equipe está espalhado por planilhas, threads de e-mail e muitas reuniões, o modelo ClickUp Project Tracker reúne tudo em um só lugar. Ele ajuda você a monitorar vários projetos, do início ao fim, com controle total sobre cronogramas, recursos e status das tarefas. É ideal para gerentes que precisam de respostas rápidas para “o que foi feito”, “o que está em risco” e “quem está por trás disso”.

Você pode alternar entre as visualizações Lista, Quadro e Gantt para se adequar à forma como sua equipe trabalha. Adicione indicadores de status RAG (vermelho, âmbar, verde), visualize a distribuição da carga de trabalho por responsável e personalize-os nos mínimos detalhes.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe vários projetos e etapas em um só lugar, sem duplicações confusas.

Use dicas visuais, como indicadores RAG e tags personalizadas, para identificar riscos rapidamente.

Atribua responsáveis, prazos e dependências entre projetos a partir de um único painel.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe ou chefes de departamento que gerenciam vários projetos simultâneos e precisam de visibilidade clara em todos os momentos.

⚡ Arquivo de modelos: Os melhores modelos de acompanhamento de projetos não ajudam apenas a registrar tarefas, mas também a gerenciar o ritmo. Ao usar recursos como atualizações de status, prazos, responsáveis pelas tarefas e indicadores de progresso codificados por cores, você pode detectar atrasos antes que eles criem grandes problemas.

4. Modelo de gerenciamento de recursos humanos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize sua equipe e seus recursos com o modelo ClickUp Resource Management People.

Executar um plano de marketing complexo significa coordenar as pessoas por trás dele, e o modelo ClickUp Resource Management (People) se concentra exatamente nisso. Ele oferece várias visualizações integradas para acompanhar quem está fazendo o quê, quem está sobrecarregado e onde os recursos estão sendo muito exigidos, sem a necessidade de uma ferramenta de RH separada.

É especialmente útil ao ampliar projetos ou integrar novos colegas de equipe. Da visualização da linha do tempo às visões gerais baseadas em funções e acompanhamento de projetos em tempo real, este modelo mantém todos alinhados, visíveis e apoiados.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize as cargas de trabalho da equipe em tempo real para evitar o esgotamento e os gargalos.

Acompanhe as etapas de revisão, o status de integração e as atribuições de funções entre as equipes.

Organize os recursos em um único local com campos dedicados para pessoal e ferramentas.

Monitore o fluxo de tarefas com atualizações em tempo real, rótulos de progresso e acompanhamento de revisões.

✅ Ideal para: Equipes de operações de pessoal, líderes de RH ou gerentes de projeto responsáveis pela alocação de recursos humanos em vários fluxos de trabalho

5. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seu dia em dia com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp.

Se o seu dia passa voando e suas tarefas estão espalhadas por post-its, o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp pode ser seu novo melhor amigo. Ele ajuda você a dividir o dia em rotinas matinais, vespertinas e noturnas, atribuir blocos de tempo e realmente cumprir um cronograma.

Não se trata apenas de uma lista de verificação, mas de um sistema leve que ajuda você a criar consistência. E sim, ele é totalmente personalizável. Quer adicionar um rastreador de felicidade? Um contador de sequências? Uma categoria para “vitórias com pouco esforço”? Você pode fazer tudo isso, para que sua lista reflita a maneira como você trabalha melhor.

Por que você vai adorar este modelo:

Priorize e gerencie suas tarefas pessoais por urgência, importância ou até mesmo hábitos recorrentes.

Personalize com campos como localização, categoria, notas ou KPIs pessoais.

Alterne entre as visualizações Lista, Kanban ou Tabela para se adequar ao seu estilo.

✅ Ideal para: Profissionais ocupados, criadores ou equipes que desejam ter mais controle sobre o seu dia sem o estresse de um sistema de produtividade complexo.

🎁 Bônus: as listas de tarefas são ferramentas poderosas para a tomada de decisões quando usadas corretamente. Ao estudar exemplos bem elaborados de listas de tarefas, você perceberá que: As melhores listas filtram o impacto em vez da quantidade; elas ajudam você a dizer “não” ao que não importa.

Ótimas listas agrupam tarefas por nível de energia, prioridade ou área de foco, e não apenas por categorias.

Formatos inteligentes revelam padrões, como tarefas recorrentes não concluídas que sinalizam problemas mais profundos. Portanto, não se limite a observar exemplos de listas de tarefas para obter uma estrutura, observe como eles ajudam você a pensar melhor. É aí que reside o verdadeiro valor.

6. Modelo de gerenciamento ágil de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Execute sprints, colete feedback e automatize tarefas com o modelo de gerenciamento ágil de projetos do ClickUp.

O modelo de gerenciamento ágil de projetos do ClickUp oferece tudo em um só lugar, incluindo quadros, sprints, standups, backlogs e revisões, sem a dor de cabeça da configuração.

O melhor é que você não precisa perder horas criando um sistema do zero. O modelo vem com pastas pré-criadas, como Gerenciamento Scrum, Epics, Roadmaps e Backlog, para que você possa simplesmente inserir suas tarefas e começar a trabalhar.

Por que você vai adorar este modelo:

Gerencie seu backlog, quadro de sprints e revisões usando os formulários e campos personalizados do ClickUp

Realize reuniões (standups, demonstrações, retrospectivas) diretamente no espaço de trabalho.

Visualize o progresso com exibições em tempo real nas listas, quadros, calendários e diagramas de Gantt.

✅ Ideal para: Equipes ágeis que desejam um sistema pronto para uso que lide com sprints, planejamento e entrega iterativa sem a necessidade de construir a estrutura por conta própria.

7. Modelo de quadro branco para cronograma de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize cronogramas, resolva obstáculos e alinhe equipes com o modelo de quadro branco de cronograma de projetos do ClickUp.

Se o seu plano de projeto ainda está preso em gráficos de Gantt enfadonhos ou notas adesivas aleatórias, esta é a sua solução. O modelo de quadro branco ClickUp Project Timeline oferece um layout visual limpo para planejar sprints, campanhas de marketing ou lançamentos multifuncionais.

Este modelo de cronograma de projeto oferece à sua equipe um espaço visual compartilhado para mapear marcos, atribuir responsáveis, acompanhar dependências e monitorar prazos em tempo real.

Por que você vai adorar este modelo:

Visualize todas as fases do seu projeto com raias codificadas por cores.

Simplifique as verificações das partes interessadas com uma visão geral de alto nível que é fácil para qualquer pessoa entender.

Unifique os esforços da equipe entre os departamentos, reunindo todos em um mesmo roteiro visual.

✅ Ideal para: Líderes de equipe e gerentes de projeto que lidam com vários cronogramas e desejam manter planos visuais colaborativos e sempre atualizados.

Dica profissional: além de acompanhar cronogramas, os quadros brancos do ClickUp são um espaço completo para brainstorming, mapeamento de estratégias e colaboração em tempo real. Você pode vincular tarefas existentes, criar novas diretamente do quadro e desenhar conexões para mostrar dependências visualmente. Isso os torna perfeitos para planejamento pré-projeto, workshops com clientes e retrospectivas de sprint. Veja o que você pode fazer no ClickUp Whiteboards:

8. Modelo de plano de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje campanhas mais inteligentes desde o primeiro dia com o modelo de plano de marketing do ClickUp.

O modelo de plano de marketing do ClickUp é um sistema estruturado que ajuda você a planejar campanhas abrangentes enquanto acompanha os pequenos detalhes. Você pode agrupar os esforços de marketing por objetivo, público ou canal e dividi-los em cronogramas acionáveis com responsáveis, briefings e prazos.

Desde o brainstorming de ideias até o monitoramento de resultados, este modelo oferece suporte a todas as etapas da execução para que sua equipe possa agir mais rapidamente, colaborar melhor e atingir metas reais.

Por que você vai adorar este modelo:

Planeje campanhas multicanais com tarefas agrupadas por objetivo, equipe ou cronograma.

Atribua responsáveis, anexe resumos e defina prioridades para cada tarefa de marketing.

Acompanhe o status em tempo real com campos personalizados claros, tags e visualizações.

Centralize o planejamento, o conteúdo e o desempenho da campanha em um único espaço de trabalho.

✅ Ideal para: Equipes de marketing que desejam um hub único para organizar campanhas, conteúdo, eventos e resultados sem confusão.

9. Modelo de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, programe e gerencie conteúdo facilmente com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp.

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp é uma ferramenta fantástica que ajuda você a programar blogs, vídeos, publicações em mídias sociais ou qualquer conteúdo em um calendário para que você possa ver seu pipeline de publicações.

Você pode planejar semanas (ou meses) de conteúdo, atribuir uma data de publicação a cada peça, gerenciar o processo de criação, garantir que nunca perca um prazo de publicação e manter um ritmo consistente de conteúdo.

Por que você vai adorar este modelo:

Arraste e solte tarefas em seu calendário para planejar o conteúdo em todas as plataformas.

Configure campos personalizados para tipos de postagem, canais e proprietários de conteúdo.

Visualize prazos, progresso e cargas de trabalho com visualizações codificadas por cores.

Anexe resumos, imagens, links e comentários diretamente na tarefa.

✅ Ideal para: Equipes de conteúdo e mídia social que precisam de um sistema organizado para planejar e acompanhar a produção de conteúdo, garantindo que tudo na fila seja publicado dentro do prazo.

🎁 Bônus: Quer saber como usar a IA no marketing de conteúdo? Você pode debater ideias para blogs, criar esboços, reutilizar conteúdo em diferentes formatos, redigir textos publicitários e analisar dados de desempenho. Isso agiliza o processo para que você possa se concentrar mais na estratégia criativa e na voz da marca.

10. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie seus leads, clientes e pipeline de vendas a partir de um único painel usando o modelo ClickUp CRM.

O modelo ClickUp CRM transforma seus dados de leads dispersos em um pipeline claro e visual que você pode realmente colocar em prática. De leads frios a negócios fechados, cada etapa é mapeada visualmente com status inteligentes como “Tentativa de engajamento” e “Não qualificado – Acompanhamento”.

Você saberá exatamente em que ponto cada lead se encontra com várias visualizações (quadro, lista, calendário, documentos). Há até mesmo um documento de estratégia de vendas integrado para manter suas metas, plano de divulgação e cadência de acompanhamento definidos e prontos para uso.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize todos os seus leads, contatos e negócios em um único espaço centralizado.

Acompanhe claramente as etapas de engajamento para nunca perder de vista os acompanhamentos.

Automatize tarefas repetitivas de CRM para que você possa se concentrar em fechar negócios.

✅ Ideal para: Equipes de vendas, empresários e equipes de atendimento ao cliente que desejam uma maneira mais inteligente, organizada e visual de gerenciar o relacionamento com os clientes.

11. Modelo de orçamento pessoal ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe facilmente suas economias, despesas e metas com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp.

O modelo de orçamento pessoal do ClickUp funciona como um amigo financeiro que o mantém responsável, mostra exatamente para onde seu dinheiro está indo e torna o acompanhamento de suas metas menos complicado e mais um hábito.

A melhor parte é que ele vem com painéis e visualizações pré-construídos para acompanhar tudo, desde assinaturas mensais até o progresso das economias e fontes de renda. Você pode marcar e categorizar transações, revisar seu saldo rapidamente e até mesmo refletir sobre seu comportamento de gastos. É simples, super personalizável e torna a gestão financeira divertida.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe receitas, despesas, poupanças e dívidas em várias categorias.

Personalize as categorias orçamentárias com base em seus objetivos pessoais ou estilo de vida.

Visualize seus padrões de gastos com painéis e gráficos ClickUp predefinidos.

Defina metas mensais e mantenha-se responsável com visualizações claras e codificadas por cores.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto e profissionais de negócios que desejam controlar suas finanças pessoais de maneira estruturada, mas flexível.

🎉 Curiosidade: os americanos passam quase quatro horas por dia pensando em dinheiro, com a Geração Z e a Geração Y liderando com 4,8 e 4,7 horas, respectivamente.

12. Modelo de estrutura OKR do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua equipe alinhada e acompanhe o progresso com o modelo ClickUp OKR Framework.

O modelo de estrutura OKR do ClickUp é o seu sistema ideal para alinhar metas gerais com o trabalho diário. Ele foi desenvolvido com base no popular método OKR (Objetivos e Resultados-Chave), para que você possa definir metas ambiciosas com confiança e aprender a implementar OKRs de forma a gerar resultados mensuráveis.

E como tudo é visual, desde visões gerais do painel até campos e filtros personalizados, você obtém uma visão instantânea do que está dentro do prazo, do que está atrasado e do que precisa de atenção hoje.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida os objetivos de alto nível em resultados-chave rastreáveis e mensuráveis.

Monitore o progresso das metas com visualizações codificadas por cores, filtros e cronogramas.

Centralize todas as tarefas e atualizações relacionadas às metas em um painel dinâmico.

Agrupe metas por equipe, trimestre ou progresso com visualizações filtradas e classificação automatizada.

✅ Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de produto, executivos ou qualquer pessoa que implemente OKRs para definir e acompanhar metas para sua equipe ou empresa.

Atinja seus objetivos mais rapidamente com o ClickUp

Prazos perdidos, ferramentas dispersas, prioridades pouco claras e muito acompanhamento manual podem atrasar até mesmo as melhores equipes.

Com recursos poderosos de gerenciamento de projetos e modelos fáceis de usar, o ClickUp ajuda você a planejar, organizar e acompanhar tudo em um só lugar. Você obtém visualizações personalizáveis, automação inteligente e documentos integrados projetados para fluxos de trabalho reais.

Portanto, se você está pronto para simplificar seu dia de trabalho e se concentrar na produtividade, o ClickUp é um ótimo lugar para começar.

