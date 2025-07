Modelos gratuitos de calendário de conteúdo do LinkedIn para planejar publicações

Olhando para uma fila vazia no LinkedIn — de novo?

Você tem as ideias, as palavras certas para transmiti-las e até mesmo as imagens para completar o pacote, mas suas publicações continuam atrasadas. O engajamento cai e o algoritmo não é exatamente indulgente.

O verdadeiro problema é que você está planejando em silos. Você está usando documentos, planilhas e threads do Slack desconectados que não foram criados para colaboração em tempo real.

Agora imagine uma única fonte de verdade onde toda a sua estratégia do LinkedIn está reunida — ideias, aprovações, recursos visuais e até prazos.

Um modelo de calendário de conteúdo para redes sociais torna isso possível, quer você esteja gerenciando uma conta de marca, a marca pessoal de um cliente no LinkedIn ou suas próprias iniciativas de liderança inovadora. Com o modelo certo, você pode transformar esforços de conteúdo dispersos em um mecanismo de publicação consistente e de alto impacto.

Esta publicação irá guiá-lo pelos melhores modelos gratuitos de calendário de conteúdo do LinkedIn que você pode usar imediatamente, incluindo opções criadas especificamente pela ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho.

O que são modelos de calendário de conteúdo do LinkedIn?

Um modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn é uma estrutura pronta que ajuda você a planejar, organizar e programar publicações específicas para o LinkedIn. Em vez de se preocupar em decidir o que publicar todos os dias, você tem uma visão geral do seu conteúdo: o que será publicado, quando, como e por quê.

Pode incluir:

Sua estratégia de mídia social para aparecer no LinkedIn

Temas ou tópicos de conteúdo para cada semana

Prazos para rascunhos, revisões e aprovações

Espaços reservados visuais ou links de recursos

Publique ideias para textos ou legendas

Acompanhamento do desempenho (curtidas, comentários, CTRs, etc.)

📝 Observação rápida: alguns modelos são simples (como uma planilha com colunas), enquanto outros são dinâmicos e colaborativos — pense em calendários, quadros de tarefas ou painéis que são atualizados em tempo real.

O que torna um modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn bom?

Um bom modelo de calendário de conteúdo para o LinkedIn simplifica o caminho do planejamento à publicação. Ele elimina obstáculos como ideias sem brilho, prazos não cumpridos, responsabilidades pouco claras, etc. Também é flexível o suficiente para se adaptar ao seu fluxo de trabalho de conteúdo, ao mesmo tempo que lhe dá a visibilidade necessária para se manter no caminho certo.

Procure modelos que incluam:

Visualizações personalizáveis: cronogramas semanais, mensais ou específicos para campanhas, que correspondem à sua programação de publicação

Acompanhamento do status: Para ver o que está em fase de ideação, revisão ou agendado

Recursos de colaboração: Para que seus redatores, designers e partes interessadas possam trabalhar em um só lugar

Campos de metadados de conteúdo: como plataforma, público, formato, hashtags ou objetivos da campanha para um contexto completo

Campos específicos do LinkedIn: Contagem de palavras, limites de caracteres, marcação e rastreamento de links

Pontos extras se ele se integrar à sua ferramenta de gerenciamento de projetos, permitir que você anexe briefings criativos e ativos diretamente e/ou incluir automação para prazos e lembretes. Em última análise, um bom modelo de planejamento e redação de conteúdo deve economizar seu tempo, reduzir o estresse e ajudá-lo a entregar conteúdo que ressoe com seu público-alvo.

15 modelos de calendário de conteúdo do LinkedIn para inspirar sua equipe de marketing

Planejar sua estratégia de conteúdo e publicações no LinkedIn não deve ser como reinventar a roda toda semana. Esses modelos testados e aprovados da ClickUp ajudam equipes de marketing como a sua a clicar em “publicar” com um objetivo em mente, sem pânico.

1. Modelo de calendário mensal de conteúdo do ClickUp

Planeje, organize e acompanhe seu conteúdo do LinkedIn com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

O modelo de calendário mensal de conteúdo do ClickUp foi criado para quem pensa em grande. Ele ajuda você a visualizar seus planos de conteúdo do LinkedIn para todo o mês, para que você não planeje apenas o amanhã, mas toda a campanha à frente. Do brainstorming à publicação, todas as etapas ficam reunidas em um único lugar.

Oferece uma visualização do calendário com recurso de arrastar e soltar para facilitar o agendamento

Os status personalizados codificados por cores mostram o que está em rascunho, revisão ou pronto para publicação

Inclui campos personalizados prontos a usar para rotular o tipo de publicação, canal, proprietário e prioridade

As tarefas vinculadas do ClickUp facilitam a inclusão de recursos visuais, textos e briefings criativos

O controle de versão mantém sua equipe alinhada com a versão mais recente e as iterações do design

📌 Ideal para: Equipes de marketing que lidam com várias campanhas e precisam de uma visão geral clara do que será publicado e quando. É especialmente útil para sincronizar publicações no LinkedIn com lançamentos de produtos ou conteúdo sazonal.

2. Modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp

Combine conteúdo planejado para o LinkedIn com tendências espontâneas usando o modelo de calendário semanal de conteúdo da ClickUp

Você já hesitou em publicar algo porque não sabia se deveria participar de uma conversa que estava em alta ou seguir seu plano de conteúdo? O modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp divide sua estratégia do LinkedIn em planos semanais práticos. É perfeito para acompanhar publicações diárias, monitorar o engajamento e fazer ajustes rápidos conforme as tendências mudam.

Discriminação semanal detalhada para planejamento de conteúdo granular

Espaço para registrar ideias de postagens, hashtags e recursos criativos com os quadros brancos conectados do ClickUp

Acompanhamento do status para ver o que está agendado, em andamento ou publicado

Colaboração em tempo real para que todos fiquem em sincronia

Visualizações personalizáveis — alterne entre os formatos de lista, quadro ou calendário para planejar melhor

📌 Ideal para: Gestores de redes sociais e criadores de conteúdo que precisam de se manter ágeis, responder às tendências e acompanhar de perto a atividade diária no LinkedIn

💡 Dica profissional: Reserve 30 a 60 minutos todas as sextas-feiras à noite/segundas-feiras de manhã usando o Calendário IA do ClickUp para planejar em lote e marcar seu conteúdo usando um dos modelos editoriais ou de publicação. Isso define o tom, dá visibilidade à sua semana e reduz o pânico de última hora.

3. Modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Gerencie a criação e distribuição de conteúdo para o LinkedIn em um só lugar com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Pronto para transformar sua estratégia no LinkedIn de dispersa em estratégica? O modelo de plano de conteúdo do ClickUp ajuda você a mapear os pilares do conteúdo, os objetivos da campanha e as mensagens, tudo isso antes mesmo de começar a programar as publicações. É um plano para profissionais de marketing que desejam que cada publicação no LinkedIn tenha um propósito maior.

Seções de planejamento estratégico para metas, público-alvo e mensagens

Linhas do tempo visuais para alinhar o conteúdo com datas importantes para os negócios

Ferramentas de colaboração para brainstorming e aprovações

Estrutura fácil de atualizar à medida que sua estratégia evolui

Links diretos para modelos de execução para transferências mais tranquilas

📌 Ideal para: Profissionais de marketing e estrategistas que desejam construir uma presença coesa e orientada para objetivos no LinkedIn

📚 Leia também: Modelos de planejamento de mídia

4. Modelo de calendário moderno para redes sociais ClickUp

Use o modelo de calendário de mídias sociais moderno da ClickUp para organizar publicações e acompanhar o desempenho do conteúdo em vários canais de mídia social

Se você gerencia várias plataformas além do LinkedIn, o modelo de calendário de mídia social moderno do ClickUp foi feito para você. Este modelo de calendário de conteúdo gratuito traz uma abordagem nova e visualmente atraente para a criação, programação e monitoramento de conteúdo. Ele permite que você veja todas as suas plataformas de mídia social de relance, sem a confusão que atrapalha a tomada de decisões.

Visualização do calendário multicanal para coordenar o LinkedIn com outras plataformas

Etiquetas codificadas por cores para campanhas, tipos de conteúdo ou canais

Arraste e solte publicações para reprogramar rapidamente

Rastreamento analítico para medir o que está funcionando, diretamente do seu calendário, através dos painéis do ClickUp

Design otimizado para dispositivos móveis, para planejar em qualquer lugar

📌 Ideal para: Equipes de mídia social e freelancers que precisam de uma maneira moderna e visualmente organizada de publicar e acompanhar o desempenho em vários canais

5. Modelo de cronograma de publicações nas redes sociais da ClickUp

Programe publicações com antecedência para nunca mais perder prazos de publicação, usando o modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp

O modelo de programação de publicações nas redes sociais da ClickUp é o seu kit de ferramentas táticas para organizar os horários das publicações no LinkedIn (e outras plataformas sociais). Concebido para oferecer precisão, ajuda-o a planear exatamente quando cada publicação será publicada, para que nunca perca um momento importante nem sobreponha campanhas. É útil quando pretende manter a consistência na sua programação de publicações... e aproveitar os momentos de maior envolvimento para maximizar o alcance.

👀 Você sabia? O maior engajamento no LinkedIn geralmente ocorre entre 7h e 16h nos dias úteis, com um ligeiro aumento entre 10h e 11h às terças e quintas-feiras. Embora esses horários apresentem o melhor desempenho, o engajamento ao longo do dia de trabalho permanece bastante consistente, então você não precisa se preocupar em postar exatamente no horário de pico.

Agendamento hora a hora para controle granular sobre o tempo de publicação

Lembretes automáticos para manter a frequência das suas publicações em dia

Visão geral rápida das publicações futuras, agendadas e publicadas

Suporta slots de publicação recorrentes para conteúdo permanente

Fácil de duplicar agendas para campanhas recorrentes

📌 Ideal para: Coordenadores de redes sociais e agências que gerenciam publicações frequentes no LinkedIn, ou qualquer pessoa que deseja otimizar o tempo para obter o máximo engajamento

📚 Leia também: Ferramentas de IA para redes sociais

6. Modelo de plano de conteúdo para redes sociais da ClickUp

Planeje e organize seu conteúdo de mídia social sem estresse com o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

O modelo de plano de conteúdo para redes sociais da ClickUp foi criado para profissionais de marketing que desejam conectar os pontos entre a estratégia e a execução. Ele permite definir os objetivos da campanha, mapear os temas do conteúdo e atribuir responsabilidades, tudo em um único espaço de trabalho colaborativo.

Seções dedicadas aos objetivos da campanha, público-alvo e mensagens

Tarefas atribuíveis para cada cargo, para que nada seja esquecido

Fluxos de trabalho de aprovação integrados para uma colaboração simplificada

Campos de acompanhamento de desempenho para medir os resultados após o lançamento

Integra-se ao ClickUp Docs para facilitar a consulta a diretrizes e resumos

📌 Ideal para: Equipes e consultores que precisam alinhar o conteúdo do LinkedIn com objetivos de marketing mais amplos

📮ClickUp Insight: 37% dos nossos entrevistados utilizam IA para criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve alternar entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de redação com IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, chats, documentos e muito mais, tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

7. Modelo avançado para redes sociais ClickUp

Combine estratégia, distribuição e análise para seus esforços de marketing nas redes sociais com o modelo avançado para redes sociais do ClickUp

Comece a usar um modelo robusto projetado para gerenciar esforços de mídia social de alto volume ou multicanal, incluindo sua presença no LinkedIn. Criado para impulsionar tanto equipes pequenas quanto influenciadores sérios, o modelo avançado de mídia social do ClickUp combina planejamento, publicação e análise de conteúdo.

É facilmente uma das melhores ferramentas para otimizar todos os aspectos do seu calendário de redes sociais.

Painéis analíticos avançados para insights de desempenho em tempo real

Automações personalizadas do ClickUp para otimizar tarefas repetitivas

Permissões em vários níveis para uma colaboração segura em equipe

Acompanhamento detalhado de formatos de postagem, canais e ROI da campanha

Visualizações flexíveis — alterne entre os layouts Gantt, calendário e quadro

📌 Ideal para: Equipes e agências de marketing orientadas por dados que desejam visibilidade profunda do desempenho do conteúdo do LinkedIn e precisam de ferramentas robustas para expandir as operações nas redes sociais

💡 Dica profissional: use a Visualização incorporada no modelo para acessar seu feed de mídia social ao vivo e obter inspiração de marketing em tempo real sem sair do ClickUp.

8. Modelo de campanha de mídia social ClickUp

Crie uma campanha estruturada para o LinkedIn (ou outras plataformas sociais) usando o modelo de campanha de mídia social da ClickUp

Quando sua atividade no LinkedIn faz parte de uma campanha maior, o modelo de campanha de mídia social do ClickUp traz estrutura e insights desde o início até os resultados. Você obtém divisões claras de tarefas, colaboração inteligente e acompanhamento de desempenho.

Cinco visualizações (Introdução, Cronograma, Publicações, Funções DACI, Campanhas) orientam você em todas as fases do projeto

Status personalizados, como “Precisa de aprovação”, “Em andamento” e “Cancelado”, mantêm o fluxo de trabalho claro

Os campos personalizados e painéis acompanham datas, funções, orçamentos e métricas de desempenho da sua campanha

A retrospectiva integrada da campanha garante que você conclua cada projeto com insights acionáveis

📌 Ideal para: Agências, equipes e gerentes de marketing que coordenam campanhas estruturadas no LinkedIn integradas a webinars, eventos ou lançamentos de produtos

📚 Leia também: Modelos de estratégia de marketing de conteúdo

9. Modelo de calendário editorial do ClickUp

Planeje e entregue uma variedade de recursos de conteúdo — de blogs a lançamentos de produtos e anúncios no LinkedIn — usando o modelo de calendário editorial do ClickUp

O modelo de calendário editorial do ClickUp é o seu centro de comando editorial para o LinkedIn. Ele foi projetado para ajudar você a planejar, programar e gerenciar cada parte do conteúdo, seja uma publicação de liderança inovadora, uma atualização da empresa ou o anúncio de uma campanha. Com este modelo, você pode manter todo o seu fluxo de conteúdo organizado e transparente.

O Formulário de Solicitação de Conteúdo integrado facilita o envio de ideias pelas partes interessadas

Os campos personalizados permitem identificar rapidamente o tipo de oferta, o canal, a CTA e o editor designado

Seis status personalizados acompanham o progresso desde a pesquisa até a publicação, garantindo um movimento consistente pelo funil

O reescalonamento fácil por arrastar e soltar acomoda mudanças nas prioridades

Ferramentas de colaboração como Comentários atribuídos ClickUp Chat simplificam o feedback e as aprovações

📌 Ideal para: Equipes de conteúdo, editores e agências que gerenciam vários colaboradores e um fluxo constante de publicações no LinkedIn e precisam de um processo editorial claro e estruturado

👀 Você sabia? Carrosséis fazem sucesso no LinkedIn. Um estudo da Metricool com mais de 577.000 publicações descobriu que as publicações em carrossel (ou seja, documentos com várias imagens) geram uma taxa de engajamento de 45,85%, a mais alta entre todos os tipos de publicação na plataforma!

10. Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo da ClickUp

Crie uma estratégia de marketing de conteúdo forte com o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo da ClickUp

O modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo da ClickUp reúne estratégia de marketing e planejamento editorial. É perfeito para mapear campanhas no LinkedIn, acompanhar prazos e alinhar sua equipe em torno de objetivos comuns, tudo em um só lugar.

Combina o planejamento da campanha com a programação editorial

Linhas do tempo visuais para alinhar publicações com lançamentos e promoções

Tarefas atribuíveis e lembretes automáticos para responsabilização

Acompanhamento do desempenho para medir o impacto da campanha

Integra-se ao ClickUp Brain para ideação e criação de conteúdo com inteligência artificial

📌 Ideal para: Gerentes e estrategistas de marketing que desejam conectar o conteúdo do LinkedIn a iniciativas de marketing mais amplas

💡 Dica profissional: Sem ideias para conteúdo potencial para o LinkedIn? Pergunte ao ClickUp Brain: “Quais são 5 ângulos interessantes para uma publicação no LinkedIn sobre o anúncio de um novo recurso d , voltado para e direcionado a ?” Gostou de uma das ideias? Envie-a para: “Crie um anúncio de recurso para o nosso mais recente módulo que . ” Faça um brainstorming de ideias, ângulos e estratégias de conteúdo para o LinkedIn com o ClickUp Brain

11. Modelo de calendário promocional ClickUp

Planeje e acompanhe lançamentos de produtos, promoções e campanhas pagas no LinkedIn com o modelo de calendário promocional do ClickUp

Já lançou uma promoção no LinkedIn e percebeu que a página de destino não estava ativa ou que a equipe de design usou o design do trimestre anterior? Vamos ajudá-lo a evitar isso de uma vez por todas!

O modelo de calendário promocional do ClickUp foi criado para profissionais de marketing que realizam promoções frequentes no LinkedIn, lançamentos de produtos ou campanhas especiais. Ele ajuda você a visualizar todas as promoções, coordenar recursos e manter sua equipe perfeitamente alinhada em relação ao cronograma e às mensagens para um lançamento bem-sucedido.

Seções dedicadas para cada promoção ou campanha no LinkedIn

Visualização da linha do tempo para evitar sobreposição de promoções e maximizar o impacto

Gerenciamento de ativos para arquivos criativos, cópias e links

Notificações automáticas para datas importantes de lançamento

Fácil de duplicar para campanhas recorrentes ou sazonais

📌 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de produto e coordenadores de eventos que precisam organizar promoções no LinkedIn com precisão e clareza

12. Modelo de calendário de publicações do ClickUp

Otimize os fluxos de trabalho de aprovação de conteúdo e os cronogramas de publicação com o modelo de calendário de publicação do ClickUp

Precisa de uma solução simples e direta para agendar e acompanhar todas as publicações no LinkedIn? O modelo de calendário de publicações do ClickUp é ideal para equipes que desejam uma maneira simples e visual de ver o que será publicado e quando. Focado exclusivamente na frequência de publicação, este modelo mantém suas publicações no LinkedIn consistentes e alinhadas à marca.

Use status personalizados, como Aprovação, Redação, Design e Concluído, etc., para ajudar a estruturar seu pipeline

Divida sua programação de postagens por formato, conformidade com a marca ou momento com várias visualizações do ClickUp

Mantenha todos atualizados com as notificações personalizáveis do ClickUp

📌 Ideal para: Pequenas equipes, freelancers ou qualquer pessoa que deseja uma visão geral clara e visual de sua programação de publicações no LinkedIn

13. Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Estabeleça um cronograma para as campanhas e acompanhe o progresso em relação aos principais marcos usando o modelo de calendário de campanhas do ClickUp

O modelo de calendário de campanhas do ClickUp foi criado especificamente para orquestrar campanhas no LinkedIn do início ao fim. Ele oferece uma visão geral de todos os pontos de contato da campanha, ajudando você a coordenar mensagens, recursos e prazos em toda a sua equipe, sem perder nada.

Layout focado em campanhas para mapear iniciativas multifásicas no LinkedIn

Visualizações de linha do tempo e calendário para visualizar o fluxo da campanha

Atribuições de tarefas e dependências para manter todos responsáveis e garantir que suas publicações no LinkedIn estejam alinhadas com outros elementos da campanha, como envios de e-mail e lançamentos de blogs

Rastreamento analítico integrado para desempenho da campanha

Fácil integração com os recursos de automação e documentos do ClickUp

Comentários colaborativos e anexos que mantêm os ativos e os comentários juntos

📌 Ideal para: Leads de marketing e equipes que executam campanhas complexas e multifásicas no LinkedIn e precisam manter a estratégia, a execução e os relatórios rigorosamente alinhados

14. Modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn da HubSpot

O modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn da HubSpot foi criado para ajudar você a planejar, programar e acompanhar as publicações no LinkedIn em uma configuração familiar de planilha. Assim como os modelos do ClickUp nesta lista, ele pode ser baixado gratuitamente e inclui dicas e práticas recomendadas para o planejamento de conteúdo no LinkedIn.

Campos Data, Tópico, Pilar de conteúdo e CTA para planejamento estruturado de publicações no LinkedIn

Colunas dedicadas para metadados específicos do LinkedIn, como contagem de caracteres, links de imagens e horários de publicação

Marcadores de status codificados por cores para conteúdo rascunho, agendado e publicado

Formato CSV fácil de importar, pronto para relatórios ou upload em agendadores de redes sociais

📌 Ideal para: Freelancers, empreendedores individuais e pequenas equipes que desejam um planejador centrado no LinkedIn sem sair da zona de conforto das planilhas

🧠 Curiosidade: Desde 2020, houve um aumento de 160% no número de usuários do LinkedIn solicitando mais maneiras de expressar humor, o que levou o LinkedIn a adicionar um emoji “rindo”! 😆

15. Modelo de calendário do LinkedIn para Excel/Google Sheets da Coefficient

Este modelo de mídia social da Coefficient é voltado para equipes de conteúdo orientadas por dados que adoram trabalhar no Excel ou no Google Sheets, mas querem uma ferramenta de planejamento do LinkedIn pronta para usar, com algumas automações de pipeline incluídas.

Aqui está porque você vai gostar

Layout intuitivo da folha com colunas para data, cópia, mídia, tags e indicadores de desempenho

Fórmulas integradas que acompanham a cadência das publicações e sinalizam lacunas na programação

Linhas codificadas por cores para separar visualmente os tipos de conteúdo e o fluxo semanal

Importação/exportação fácil entre Sheets, Excel e ClickUp ou ferramentas de publicação

Leve e rápido, ideal para equipes enxutas ou puristas de planilhas

📌 Ideal para: Equipes de marketing distribuídas, agências ou entusiastas de planilhas que desejam uma solução colaborativa e automatizada para o agendamento de conteúdo no LinkedIn

Passe do planejamento à publicação com facilidade usando os modelos de calendário de conteúdo do LinkedIn da ClickUp

*“O ClickUp é definitivamente minha arma (não tão) secreta para otimizar meu processo de criação de todo o meu conteúdo”, afirma a consultora de mídias sociais Harriet Evans, que agora consegue gerenciar tudo, desde a concepção até a publicação, em uma única plataforma.

Essa é exatamente a vantagem que você obtém ao abandonar ferramentas fragmentadas — documentos aqui, planilhas ali, threads do Slack por toda parte — e adotar o espaço de trabalho unificado do ClickUp.

Com os modelos gratuitos de planejamento de conteúdo e a poderosa IA do ClickUp, o acompanhamento de tarefas, a colaboração criativa, a análise e a publicação estão sempre ao seu alcance. Ao mesmo tempo, o chat nativo, os comentários, os documentos, os anexos de ativos e as ferramentas de revisão mantêm a ideação e a execução em um só lugar.

Pronto para abandonar a alternância entre ferramentas e construir uma presença no LinkedIn que seja estratégica, consistente e escalável? Escolha um desses modelos, insira sua rotina semanal e deixe o ClickUp ser a força vital que faz seu mecanismo de marketing funcionar.

Experimente o Clickup gratuitamente hoje mesmo!