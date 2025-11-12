As 11 melhores ferramentas de software de coleta de dados para organizar informações (2025)

Há três meses, você lançou uma pesquisa com clientes esperando talvez 100 respostas.

Avance para os dias de hoje e você se depara com 3.000 entradas espalhadas por várias planilhas, cada uma mais confusa que a outra.

Bem-vindo ao momento que toda equipe de operações teme. 😶‍🌫️

A verdade é que a maioria das iniciativas de coleta de dados começa com boas intenções, mas muitas vezes termina em caos digital.

O software de coleta de dados resolve esse problema. Boas plataformas facilitam a criação de pesquisas, a organização de respostas e a identificação de padrões em seus dados.

Vamos dar uma olhada em 11 opções que funcionam. 📋

As melhores aplicações de recolha de dados num relance

Estas são as melhores soluções de software de coleta de dados comparadas.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Formulários com lógica condicional, automação de fluxo de trabalho, campos de IA, campos personalizados, painéis, atribuição de comentários, documentos, chat, integrações, pesquisa conectada Equipes que precisam de uma coleta de dados flexível integrada aos fluxos de trabalho Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Google Forms Colaboração em tempo real, lógica de ramificação, gráficos com atualização automática, integração com o Google Sheets, notificações por e-mail, incorporação em sites Criação rápida de pesquisas, respostas ilimitadas Gratuito Microsoft Forms Integração com o Office 365, criação de questionários, painéis do Power BI, insights de IA, controles de resposta, fluxos de trabalho do Power Automate Usuários do Office 365, ambientes corporativos Planos pagos a partir de US$ 9,99/usuário/mês. Zoho Forms Automação de processos de negócios, cobrança de pagamentos, assinaturas digitais, fluxos de trabalho de aprovação, lógica avançada, integração com CRM Automação de processos de negócios, fluxos de trabalho de CRM Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês FastField Prioridade para dispositivos móveis, coleta de dados offline, GPS e captura de fotos, painéis em tempo real, geofencing, anexos de arquivos Coleta de dados móvel, equipes de campo Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 30/usuário/mês KoboToolBox Formulários multilíngues, lógica de salto complexa, grupos repetidos, padrões humanitários, suporte offline Coleta de dados humanitários, ONGs Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 159/mês Wufoo Formulários personalizáveis, processamento de pagamentos, análises, API/webhooks, automação de e-mail, integrações de CRM/e-mail Soluções de formulários incorporados, desenvolvedores web Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,25/mês. Typeform Formulários conversacionais, saltos lógicos, painéis analíticos, integrações (Slack, HubSpot, Zapier), páginas personalizadas de agradecimento Experiências interativas para o usuário, pesquisas envolventes Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês Jotform Mais de 10.000 modelos, cobrança de pagamentos, lógica condicional, análises, assinaturas eletrônicas, construtor de arrastar e soltar Variedade de modelos de formulários, fácil personalização Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/mês Paperform Formulários no estilo de documentos, formulários inteligentes, cálculos em tempo real, pagamentos e reservas, personalização CSS Formulários em estilo de documento, cotações, comércio eletrônico Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês Fulcrum GIS móvel, dados geoespaciais, anotação de fotos, fluxos de trabalho de aprovação, segurança baseada em funções, suporte offline Coleta de dados de campo, equipes geoespaciais Demonstração gratuita; planos pagos a partir de US$ 52/usuário/mês

O que você deve procurar em um software de coleta de dados?

A maioria dos softwares de coleta de dados é muito básica ou muito complicada, deixando você preso a campos ausentes, entradas duplicadas e sem maneira de agir sobre os dados que você trabalhou tanto para coletar. 🫠

Procure recursos que resolvam estes problemas:

Criação flexível de formulários: crie campos personalizados, menus suspensos, caixas de seleção e fluxos lógicos para coletar o que você precisa sem depender do suporte de desenvolvimento.

Entrada de várias fontes: colete respostas de sites, dispositivos móveis, códigos QR ou integrações com software de banco de dados

Validação integrada: evite erros de digitação, campos em branco e respostas irrelevantes com campos obrigatórios, limites de entrada e regras automatizadas.

Organização automatizada: classifique os dados recebidos usando pastas, tags inteligentes e filtros para que nada seja perdido.

Rastreamento em tempo real: monitore o status dos envios, visualize tendências instantaneamente e aja assim que surgirem problemas.

Exporte e sincronize: baixe conjuntos de dados limpos ou conecte-se diretamente às suas ferramentas de análise com integrações perfeitas.

Controles de permissão: mantenha as informações confidenciais seguras com configurações de acesso granulares e registros de auditoria.

Fluxos de trabalho baseados em gatilhos: automatize acompanhamentos, alertas ou transferências com base em diversos métodos de coleta de dados

O melhor software de coleta de dados

Estas são as nossas escolhas para as melhores ferramentas de coleta de dados.

1. ClickUp (ideal para equipes que precisam de uma coleta de dados flexível integrada aos seus fluxos de trabalho)

Conecte a coleta de dados aos seus fluxos de trabalho no ClickUp Crie formulários ClickUp para coletar respostas e enviá-las diretamente para seus fluxos de trabalho.

Coletar dados é uma coisa. Fazer algo útil com eles é outra.

Como o primeiro Converged AI Workspace, o ClickUp resolve isso incorporando a coleta de dados em seus fluxos de trabalho. Você não precisa de ferramentas separadas para coletar e processar respostas. Tudo flui diretamente para o seu software de gerenciamento de tarefas, pronto para ação.

Digamos que sua equipe de operações esteja lidando com solicitações internas de recursos. Você configura um formulário ClickUp que coleta detalhes como tipo de solicitação, urgência, departamento e data necessária. Mas este não é um formulário básico que despeja dados em uma planilha.

Personalize formulários para um encaminhamento mais inteligente

A lógica condicional nos formulários do ClickUp oferece mais controle. Você pode mostrar ou ocultar campos com base em respostas anteriores, organizar perguntas usando divisórias e cabeçalhos e encaminhar envios para diferentes listas, dependendo do conteúdo.

Assim, se alguém selecionar “Equipamento de TI” como tipo de solicitação, o formulário ClickUp pode revelar perguntas adicionais sobre preferências de modelo ou necessidades de software e enviar automaticamente a tarefa para o seu departamento de TI, e não para o de instalações.

Acompanhe as solicitações recebidas e seu progresso usando os formulários do ClickUp

Depois de enviada, a resposta é convertida em uma tarefa do ClickUp.

Se um engenheiro de campo solicitar um laptop, a tarefa aparecerá na “Fila de Aquisições”, já marcada com seu departamento e nível de prioridade. O gerente de logística atribui a tarefa, adiciona notas e atualiza o status à medida que a solicitação passa por etapas como “Confirmada”, “Enviada” e “Entregue”.

Filtre o ruído

Para evitar vasculhar tarefas ou criar filtros confusos, você pode adicionar campos personalizados do ClickUp adaptados aos seus fluxos de trabalho. Os campos de IA amplificam isso ainda mais.

Um gerente de projeto que realiza pesquisas de planejamento multifuncionais pode usar um formulário para coletar contribuições da equipe e marcar cada tarefa com o departamento, tipo de iniciativa e trimestre. Dessa forma, filtrar todas as submissões de engenharia do terceiro trimestre leva segundos, não horas.

Peça ajuda à IA

Extraia tarefas de alta prioridade e feedback das informações coletadas com o ClickUp Brain

À medida que as respostas aumentam, o ClickUp Brain ajuda você a evitar o clássico pesadelo do CTRL+F.

Você pode pedir ao assistente de IA integrado coisas como “Mostre-me todas as respostas da pesquisa com as partes interessadas marcadas como alta prioridade desta semana” ou “Quais tarefas de feedback de integração ainda estão em aberto?”. Ele responderá instantaneamente, sem que você precise se lembrar onde tudo está armazenado.

Defina as automações do ClickUp para avançar no trabalho instantaneamente

Se o volume de dados começar a aumentar, você não vai querer que sua equipe gaste tempo classificando tudo manualmente.

O ClickUp Automation pode ajudar, encaminhando tarefas com base nas informações inseridas nos formulários. Se você quiser se livrar completamente dessa tarefa, configure um agente no ClickUp.

Suponha que alguém marque um formulário de feedback como urgente. Os agentes do ClickUp podem marcar a tarefa, atribuí-la ao líder de sucesso do cliente e publicar um comentário solicitando uma resposta em 24 horas. A etapa de triagem manual desaparece. Veja como usamos isso no ClickUp:

Crie painéis ClickUp para monitorar os dados recebidos e acompanhar o andamento das tarefas em tempo real

Todos esses dados são alimentados diretamente nos painéis do ClickUp, onde você pode visualizar o que está acontecendo sem precisar gerar relatórios ou exportar nada.

Melhores recursos do ClickUp

Atribua ações na hora: marque seus colegas de equipe diretamente usando marque seus colegas de equipe diretamente usando os comentários de atribuição do ClickUp para que eles possam lidar com entradas específicas do formulário sem precisar de contexto adicional.

Documente o significado dos dados: escreva esboços de pesquisas, resumos de feedback ou registros de decisões no ClickUp Docs , mantendo o contexto vinculado ao trabalho.

Discuta as entradas onde elas estão: entre no ClickUp Chat para esclarecer respostas, compartilhar atualizações rápidas ou colaborar sobre o que fazer a seguir, bem ao lado das tarefas.

Conecte ferramentas sem etapas extras: importe dados existentes do seu CRM e planilhas usando as integrações do ClickUp

Pesquise de forma mais inteligente, não mais difícil: encontre qualquer tarefa, comentário ou documento vinculado às entradas coletadas usando encontre qualquer tarefa, comentário ou documento vinculado às entradas coletadas usando a Pesquisa Conectada do ClickUp , mesmo que você só se lembre de uma palavra-chave.

Gere perguntas personalizadas para formulários: peça à IA para criar prompts de pesquisa ou campos de pesquisa com base nos objetivos do seu projeto ou em dados anteriores.

Limitações do ClickUp

A interface do software de automação de formulários pode parecer complicada sem uma configuração clara.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que este usuário disse no Reddit:

Gosto muito da aparência do recurso Formulários. Parece intuitivo e o recurso de IA é bem legal. Não recebo muitas respostas de formulários, mas posso ver como isso economizaria tempo se você estivesse constantemente classificando feedbacks ou solicitações. Além disso, eles permitem personalizar mais os formulários. Brinquei com as imagens de capa e as cores dos botões, e é bom não ficar preso ao padrão.

2. Google Forms (ideal para a criação rápida de pesquisas)

via Google Forms

O Google Forms transforma a coleta de dados em um trabalho em equipe.

Por ser uma ferramenta flexível, sua equipe de marketing pode debater as perguntas da pesquisa enquanto seu analista configura o acompanhamento das respostas, tudo em tempo real.

O software de coleta de dados faz parte do ecossistema do Google, portanto, as respostas coletadas são automaticamente transferidas para o Google Sheets, onde sua equipe pode começar a analisá-las imediatamente.

Você obtém respostas ilimitadas sem pagar nada, o que significa que pode pesquisar toda a sua base de clientes sem se preocupar com limites de respostas.

Melhores recursos do Google Forms

Crie uma lógica de ramificação sofisticada que mostre diferentes caminhos de perguntas com base nas respostas anteriores.

Gere resumos de respostas abrangentes com tabelas e gráficos interativos que são atualizados automaticamente à medida que novos dados chegam.

Incorpore formulários perfeitamente em sites usando código HTML personalizável ou compartilhe por meio de links encurtados.

Configure notificações por e-mail que são acionadas quando critérios de resposta específicos são atendidos, mantendo as partes interessadas informadas instantaneamente.

Limitações do Google Forms

Opções limitadas de personalização de design e branding ao criar uma pesquisa no Google Forms

Tipos de perguntas básicas em comparação com ferramentas de pesquisa especializadas

Os uploads têm um limite de 10 a 25 MB por arquivo e limitam a quantidade de arquivos.

Os usuários expressaram o desejo de ter mais modelos de formulários do Google

Preços do Google Forms

Gratuito

Avaliações e comentários do Google Forms

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 11.180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Forms?

Ouça o que este usuário tem a dizer:

Como organização de saúde, ter ferramentas em conformidade com a HIPAA, como o Google Meet e o Google Forms, tornou o atendimento, a documentação e as sessões virtuais com os clientes mais fáceis e profissionais. As configurações compartilhadas do Drives e de permissão do usuário também ajudam a manter a privacidade dos dados, ao mesmo tempo que permitem a colaboração da equipe.

Como organização de saúde, ter ferramentas em conformidade com a HIPAA, como o Google Meet e o Google Forms, tornou o atendimento, a documentação e as sessões virtuais com os clientes mais fáceis e profissionais. As configurações compartilhadas do Drives e de permissão do usuário também ajudam a manter a privacidade dos dados, ao mesmo tempo que permitem a colaboração da equipe.

📮ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho de automação com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode ! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir conversas de chat, redigir ou aperfeiçoar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais. Junte-se aos 40% dos clientes da ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

3. Microsoft Forms (ideal para integração com o Office 365)

via Microsoft Forms

O Microsoft Forms se encaixa perfeitamente em ambientes corporativos.

Seu departamento de TI já confia na segurança da Microsoft, portanto, obter aprovação para este software de coleta de dados geralmente leva minutos, em vez de meses.

O recurso de criação de questionários transforma modelos enfadonhos do Microsoft Forms em avaliações envolventes com pontuação automática e feedback personalizado. Ao conectá-lo ao Power BI, os dados da sua pesquisa se transformam em visualizações impressionantes no painel, que deixam os executivos satisfeitos.

Melhores recursos do Microsoft Forms

Exporte os dados das respostas diretamente para o Excel com recursos avançados de filtragem e tabelas dinâmicas para uma análise de dados mais rápida.

Aproveite os insights fornecidos pela inteligência artificial para identificar tendências de resposta, padrões de sentimento e correlações estatísticas em seus dados.

Defina controles de resposta, incluindo limites de envio, cumprimento de prazos e requisitos de autenticação dos respondentes.

Crie fluxos de trabalho automatizados usando o Power Automate para acionar a criação de tarefas, notificações por e-mail ou atualizações de banco de dados com base nas respostas do formulário.

Limitações do Microsoft Forms

Requer uma assinatura do Microsoft 365 para funcionalidade completa.

Personalização de design limitada em comparação com alternativas ao Microsoft Forms

Sem tipos de perguntas avançadas, como classificação ou escolha de imagens

Recursos básicos de relatórios sem integração com o Power BI

Preços do Microsoft Forms

Business Basic: US$ 9,99/mês por usuário

Business Standard: US$ 12,99/mês por usuário

Business Premium: US$ 19,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (mais de 360 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Forms?

Esta análise da G2 explica o que funciona (e o que não funciona):

O Microsoft Forms é muito fácil de configurar e usar, e permite muitos tipos diferentes de formulários. Ele se integra bem com outros produtos da Microsoft. Eu o uso sempre que preciso coletar feedback ou informações. [...] Os recursos de apresentação são limitados. Também não há como fazer enquetes ou inserir dados ao vivo.

O Microsoft Forms é muito fácil de configurar e usar, e permite muitos tipos diferentes de formulários. Ele se integra bem com outros produtos da Microsoft. Eu o uso sempre que preciso coletar feedback ou informações. [...] Os recursos de apresentação são limitados. Também não há como fazer enquetes ou inserir dados ao vivo.

4. Zoho Forms (ideal para automação de processos de negócios)

via Zoho Forms

O Zoho Forms pensa além da simples coleta de dados.

Quando alguém preenche seu formulário, o software de coleta de dados pode criar automaticamente um lead em seu CRM, enviar um e-mail de boas-vindas, atribuir uma tarefa à sua equipe de vendas e agendar um lembrete de acompanhamento.

Você pode aceitar pagamentos, coletar assinaturas digitais e encaminhar aprovações pela sua organização sem precisar lidar manualmente com os dados.

A ferramenta se conecta a mais de 40 aplicativos Zoho e centenas de ferramentas de terceiros, transformando envios de formulários em fluxos de trabalho completos.

Melhores recursos do Zoho Forms

Processe pagamentos seguros por meio de gateways integrados, como PayPal, Stripe e Authorize. Net, com experiências de checkout personalizáveis.

Crie fluxos de trabalho de aprovação sofisticados que encaminham os envios por várias partes interessadas com notificações por e-mail e acompanhamento do status.

Configure lógica condicional avançada com vários caminhos de ramificação, campos ocultos e seções de formulário dinâmicas que se adaptam com base nas respostas do usuário.

Otimize o desempenho dos formulários com análise do funil de conversão, rastreamento de abandonos e mapeamento da jornada do usuário.

Limitações do Zoho Forms

Há uma curva de aprendizado envolvida para recursos avançados de automação.

Algumas integrações exigem assinaturas de nível superior.

Você pode incluir até cinco campos de upload de arquivos por formulário. Isso muitas vezes não é suficiente para integração ou fluxos de trabalho com muitos documentos.

Conectar o Zoho Forms ao seu próprio ecossistema e a aplicativos de terceiros geralmente requer configuração por formulário, em vez de configurações globais.

Preços do Zoho Forms

Gratuito

Básico: US$ 12/mês

Padrão: US$ 30/mês

Profissional: US$ 60/mês

Premium: US$ 110/mês

Avaliações e comentários do Zoho Forms

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 135 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Forms?

Ouça o que este usuário tem a dizer :

É muito fácil configurar o formulário no designer, executá-lo rapidamente e verificar os respondentes.

É muito fácil configurar o formulário no designer, executá-lo rapidamente e verificar os respondentes.

5. FastField (ideal para coleta de dados móveis)

via FastField

O FastField funciona em smartphones e tablets, onde suas equipes de campo trabalham. Canteiros de obras, lojas de varejo, rotas de entrega e qualquer lugar onde o Wi-Fi seja instável ou inexistente.

Este software de coleta de dados continua funcionando mesmo quando sua conexão com a Internet não está disponível, armazenando tudo localmente até você voltar a ficar online.

Cada envio captura exatamente onde e quando ocorreu, além disso, você pode tirar fotos e anexar arquivos diretamente do campo. Sua equipe do escritório recebe atualizações em tempo real por meio de painéis personalizados que mostram o que está acontecendo em todos os seus locais, facilitando um melhor gerenciamento remoto da equipe.

Melhores recursos do FastField

Obtenha coordenadas GPS precisas e registros de data e hora com cada envio, criando trilhas de auditoria detalhadas com base na localização.

Tire fotos em alta resolução e anexe vários tipos de arquivos diretamente nos formulários, com compactação automática e integração com armazenamento em nuvem.

Crie painéis personalizados com visualização de dados em tempo real, mapas interativos e métricas de desempenho.

Otimize os processos de coleta de dados baseados em localização com gatilhos de geofencing que abrem formulários específicos quando os usuários entram em áreas designadas.

Limitações do FastField

Preços mais elevados em comparação com sistemas básicos de coleta de dados

A filtragem por meio de máscaras de exibição resulta em cliques desajeitados em menus suspensos; os usuários precisam selecionar itens em listas, em vez de simplesmente digitar e pressionar Enter.

A interface do aplicativo web é menos intuitiva do que a do aplicativo Android.

Seus recursos exigem tempo para serem dominados e têm documentação incompleta.

Preços do FastField

Teste gratuito

Básico: US$ 30/mês por usuário

Pro : US$ 45 por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do FastField

G2: 4,6/5 (mais de 115 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FastField?

Trecho de uma avaliação do G2 sobre este software de coleta de dados:

Usamos o FastField para enviar formulários aos clientes. O recurso que mais gosto é o de fotos. Exigimos que nossos clientes nos enviem uma foto de sua carteira de motorista para que possamos mantê-la em nossos arquivos. O FastField é fácil de usar, basta arrastar e soltar para criar um formulário. Depois, enviar para um cliente é muito fácil.

Usamos o FastField para enviar formulários aos clientes. O recurso que mais gosto é o de fotos. Exigimos que nossos clientes nos enviem uma foto de sua carteira de motorista para que possamos mantê-la em nossos arquivos. O FastField é fácil de usar, basta arrastar e soltar para criar um formulário. Depois, enviar para um cliente é muito fácil.

6. KoboToolBox (ideal para coleta de dados humanitários)

via KoboToolBox

O KoboToolBox foi criado para os ambientes mais difíceis: campos de refugiados, zonas de desastre e aldeias remotas, onde outros aplicativos de coleta de dados simplesmente não são suficientes.

Os trabalhadores humanitários precisam de formulários móveis que funcionem em vários idiomas, acomodem estruturas familiares complexas e protejam informações confidenciais.

A plataforma se destaca no tratamento de grupos repetidos, tornando-a confiável para coletar informações sobre todos os membros da família ou rastrear várias distribuições de suprimentos. Você pode criar perguntas em cascata que se adaptam com base em regiões geográficas ou dados demográficos, e todas as informações permanecem criptografadas e em conformidade com os padrões humanitários internacionais.

Melhores recursos do KoboToolBox

Implemente formulários multilíngues com suporte completo para tradução, mantendo uma estrutura de dados consistente.

Crie lógicas de ramificação complexas e sequências de perguntas em cascata que adaptam formulários com base em regiões geográficas, dados demográficos ou respostas anteriores.

Utilize grupos repetidos para coletar vários pontos de dados relacionados de forma eficiente, como detalhes dos membros da família ou itens de inventário com repetições ilimitadas.

Limitações do KoboToolBox

Requer conhecimento técnico para a criação avançada de formulários.

O suporte ao cliente é principalmente baseado na comunidade.

As tentativas de implementar pesquisas com milhares de perguntas muitas vezes expiram ou falham devido aos limites do servidor.

Opções descritivas longas são truncadas, o que pode obscurecer o significado em fluxos de trabalho complexos.

Preços do KoboToolBox

Teste gratuito

Profissional: US$ 159/mês

Equipes: US$ 289/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do KoboToolBox

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o KoboToolBox?

Uma avaliação do G2 coloca a questão desta forma:

Em comparação com outras ferramentas, posso afirmar que a coleta de dados com a Kobo Toolbox é fácil e divertida. Não é necessário ser especialista em tecnologia para criar questionários na ferramenta, sejam eles abertos ou fechados. Qualquer pessoa com um conhecimento básico da ferramenta pode começar a usá-la sem dificuldade e, além disso, abandonará automaticamente a coleta de dados em papel. Os dados coletados são facilmente exportados para diferentes formatos.

Em comparação com outras ferramentas, posso afirmar que a coleta de dados com a Kobo Toolbox é fácil e divertida. Não é necessário ser especialista em tecnologia para criar questionários na ferramenta, sejam eles abertos ou fechados. Qualquer pessoa com um conhecimento básico da ferramenta pode começar a usá-la sem dificuldade e, além disso, abandonará automaticamente a coleta de dados em papel. Os dados coletados são facilmente exportados para diferentes formatos.

7. Wufoo (ideal para soluções de formulários incorporados)

via Wufoo

O Wufoo é fluente em CSS e HTML, tornando-o o software de coleta de dados ideal para pessoas que se preocupam com a aparência e a usabilidade de seus formulários. Seu desenvolvedor web pode personalizar cada pixel para combinar com sua marca, enquanto a plataforma cuida do trabalho pesado de processamento de pagamentos e automação de e-mails.

Você obterá análises detalhadas mostrando exatamente onde as pessoas abandonam seus formulários e quais perguntas causam mais confusão. O acesso à API significa que você pode conectar o Wufoo a praticamente qualquer sistema que sua empresa use, fazendo com que ele funcione perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente.

Melhores recursos do Wufoo

Acione sequências automatizadas de respostas por e-mail com mensagens personalizadas, anexos de arquivos e conteúdo condicional com base no envio de formulários.

Crie relatórios de análise de dados de alta qualidade, incluindo taxas de conversão, análise de abandono e rastreamento do comportamento do usuário.

Integre-se perfeitamente com plataformas populares de marketing por e-mail, sistemas de CRM e ferramentas de negócios por meio de conexões nativas e suporte a webhooks.

Limitações do Wufoo

Número limitado de formulários nos planos de nível inferior

Recursos básicos de colaboração em comparação com soluções empresariais

Sem recursos offline para coleta de dados

Os tempos de resposta do suporte ao cliente podem ser lentos

Preços do Wufoo

Gratuito

Inicial: US$ 16,25/mês

Profissional: US$ 33,25/mês

Avançado: US$ 83,25/mês

Ultimate: US$ 210,25/mês

Avaliações e comentários sobre o Wufoo

G2: 4,2/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (220 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wufoo?

Ouça o que este usuário tem a dizer:

Eu uso a plataforma Wufoo no meu dia a dia no trabalho. A ferramenta me permite conhecer e armazenar todos os dados importantes dos clientes.

Eu uso a plataforma Wufoo no meu dia a dia no trabalho. A ferramenta me permite conhecer e armazenar todos os dados importantes dos clientes.

8. Typeform (ideal para experiências interativas do usuário)

via Typeform

O Typeform transformou pesquisas enfadonhas em conversas.

Enquanto a maioria dos aplicativos sobrecarrega as pessoas com perguntas intermináveis em uma única página, este software de coleta de dados apresenta uma pergunta por vez com animações suaves que realmente são agradáveis.

As pessoas permanecem mais tempo e preenchem mais formulários porque a experiência se assemelha mais a uma conversa do que ao preenchimento de documentos. Os saltos lógicos criam caminhos personalizados através das suas perguntas para que você veja apenas o que é relevante.

Melhores recursos do Typeform

Conecte-se a ferramentas de negócios populares, incluindo Slack, HubSpot e Zapier, para automatizar fluxos de trabalho e sincronização de dados.

Obtenha análises abrangentes que cobrem taxas de conclusão, tempo gasto por pergunta e análises detalhadas de desistência com painéis de relatórios visuais.

Continue o envolvimento do usuário após o preenchimento do formulário com páginas de agradecimento personalizadas, compartilhamento social e botões de call to action (CTA).

Limitações do Typeform

Respostas limitadas no plano gratuito

Pode ser demorado criar formulários complexos.

O custo rapidamente se torna uma barreira, especialmente se você precisar de integrações básicas ou da remoção da marca Typeform.

Mostrar uma pergunta por vez funciona para simplificar, mas formulários pesados são lentos e tediosos, tanto na experiência do usuário quanto na velocidade de edição.

Preços do Typeform

Gratuito

Básico: R$ 29/mês

Mais: $59/mês

Negócios: US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 875 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 920 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

De uma conversa no Reddit:

Os recursos de design são excelentes. O estudo de caso mais convincente que posso apresentar é que precisei usar uma pesquisa para coletar dados de clientes como forma de iniciar um processo de aprendizado de máquina, alimentando um banco de dados com uma aproximação dos dados comportamentais que esperávamos coletar por meio de operação contínua. [...] Tínhamos um questionário LONGO e a taxa de conclusão aumentou de 14% para 57% apenas por mudarmos do Survey Monkey para o Typeform. O design é muito importante!

Os recursos de design são excelentes. O estudo de caso mais convincente que posso apresentar é que precisei usar uma pesquisa para coletar dados de clientes como forma de iniciar um processo de aprendizado de máquina, alimentando um banco de dados com uma aproximação dos dados comportamentais que esperávamos coletar por meio de operação contínua. [...] Tínhamos um questionário LONGO e a taxa de conclusão aumentou de 14% para 57% apenas por mudarmos do Survey Monkey para o Typeform. O design é muito importante!

9. Jotform (melhor para variedade de modelos de formulários)

via Jotform

A Jotform possui mais de 10.000 modelos, cobrindo todos os cenários imagináveis.

Precisa de um formulário de RSVP para casamento? Eles têm 17 variações. Está planejando um evento corporativo? Também há um modelo de formulário de feedback para isso. Este software de coleta de dados evita que você comece com uma página em branco e permite que você personalize o formulário com o recurso de arrastar e soltar.

A lógica condicional torna-se surpreendentemente sofisticada, criando formulários que se adaptam e mudam com base nas respostas dos usuários. Você pode coletar pagamentos, reunir assinaturas e conectar-se a ferramentas de negócios sem escrever uma única linha de código.

Melhores recursos do Jotform

Receba pagamentos com segurança via PayPal, Stripe e Square, com suporte para estruturas de preços complexas e cobrança de assinaturas.

Brinque com lógicas condicionais complexas com vários cenários de ramificação, campos ocultos e seções de formulários dinâmicos que se adaptam com base nas respostas do usuário.

Gere relatórios de envio abrangentes com análises detalhadas, dados exportáveis e notificações automáticas por e-mail para as partes interessadas e os respondentes.

Limitações do Jotform

O plano gratuito limita você a 5 formulários e 100 envios/mês; os planos pagos impõem limites de armazenamento e visualização que podem exigir atualizações frequentes.

Formulários grandes ou com muitos recursos podem carregar lentamente, apresentar falhas em caso de tráfego intenso ou causar erros de envio.

Opções limitadas de personalização para layouts móveis

Preços da Jotform

Gratuito

Bronze: US$ 39/mês

Prata: $49/mês

Gold: US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 3.655 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.555 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform?

Veja o que este usuário do Reddit tem a dizer:

O Jotform é uma plataforma incrível que torna a criação e o gerenciamento de formulários incrivelmente fáceis e eficientes. Eu o uso regularmente para meus negócios, e ele tem sido uma grande mudança para coletar informações de clientes, processar solicitações e organizar dados. A interface é fácil de usar e as opções de personalização são fantásticas — você pode criar formulários que realmente se adaptam à sua marca e às suas necessidades. Meu único desejo é um limite maior de alocação de formulários nos planos de nível inferior, pois pode ser difícil justificar o salto para US$ 40/mês pelas mesmas funcionalidades com apenas mais formulários.

O Jotform é uma plataforma incrível que torna a criação e o gerenciamento de formulários incrivelmente fáceis e eficientes. Eu o uso regularmente para meus negócios, e ele tem sido uma grande mudança para coletar informações de clientes, processar solicitações e organizar dados. A interface é fácil de usar e as opções de personalização são fantásticas — você pode criar formulários que realmente se adaptam à sua marca e às suas necessidades. Meu único desejo é um limite maior de alocação de formulários nos planos de nível inferior, pois pode ser difícil justificar o salto para US$ 40/mês pelas mesmas funcionalidades com apenas mais formulários.

10. Paperform (ideal para formulários em formato de documento)

via Paperform

O Paperform se destaca por sua interface de edição de formulários de texto livre única e intuitiva, que parece a edição de um documento, permitindo um design e personalização altamente flexíveis sem a necessidade de codificação.

Sua capacidade de destaque é a criação de “Formulários Inteligentes” que incorporam lógica condicional avançada, cálculos integrados em tempo real e campos preenchidos automaticamente para criar uma experiência de usuário dinâmica e personalizada que se adapta à medida que o respondente o preenche.

Esse recurso, combinado com fortes capacidades de pagamento e comércio eletrônico, torna-o uma excelente opção para gerar cotações, gerenciar pedidos e criar documentos digitais refinados e visualmente atraentes.

Melhores recursos do Paperform

Crie formulários no estilo de documentos com formatação de texto avançada, imagens incorporadas, vídeos e layouts personalizados.

Crie páginas de destino e formulários de pedido abrangentes com catálogos de produtos integrados, gerenciamento de estoque e funcionalidade de carrinho de compras.

Processe pagamentos e gerencie reservas por meio de sistemas integrados com suporte para agendamento e sincronização de calendários.

Personalize formulários usando CSS e código personalizado com controle sobre estilos, animações e elementos interativos para experiências únicas do usuário.

Limitações do Paperform

Você enfrentará restrições de design — sem fontes personalizadas, ajustes limitados de branding e alguns layouts de modelo que parecem restritivos.

Perguntas matriciais e respostas com vários campos podem ser exportadas para células únicas, criando exportações confusas que dificultam a análise qualitativa dos dados

Formulários pesados ou versões incorporadas podem parecer lentos tanto para os criadores de formulários quanto para os respondentes.

Preços do Paperform

Teste gratuito

Essenciais: $29/mês

Pro: US$ 59/mês

Negócios: US$ 129/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Paperform

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Paperform?

Ouça o que este usuário tem a dizer:

Eu uso o Paperform há uma década. Eles são os melhores serviços de formulários e, na minha experiência, os melhores que existem. Eles têm a interface certa, uma enorme quantidade de recursos e muita personalização, além de embeds super bem projetados. Eu uso o Typeform centenas (senão milhares) de vezes e continuo voltando a ele devido à sua facilidade de uso, facilidade de instalação e ao fato de que ele se integra a praticamente tudo. O suporte ao cliente deles também é incrível. Sempre que tenho uma dúvida, eles respondem.

Eu uso o Paperform há uma década. Eles são os melhores serviços de formulários e, na minha experiência, os melhores que existem. Eles têm a interface certa, uma enorme quantidade de recursos e muita personalização, além de embeds super bem projetados. Eu uso o Typeform centenas (senão milhares) de vezes e continuo voltando a ele devido à sua facilidade de uso, facilidade de instalação e ao fato de que ele se integra a praticamente tudo. O suporte ao cliente deles também é incrível. Sempre que tenho uma dúvida, eles respondem.

11. Fulcrum (melhor para coleta de dados em campo)

via Fulcrum

A Fulcrum é líder do setor em coleta de dados geoespaciais com foco no campo, atendendo a equipes que precisam coletar e gerenciar informações baseadas em localização, como serviços públicos, serviços ambientais e gerenciamento de ativos.

Sua principal capacidade é a plataforma GIS móvel com tecnologia de IA, que permite que as equipes de campo coletem dados geoespaciais precisos (pontos, linhas, polígonos) usando seus dispositivos móveis, mesmo offline. A plataforma garante a qualidade dos dados por meio de validação com tecnologia de IA, campos obrigatórios e captura automática de localização, e se integra perfeitamente a sistemas GIS empresariais, como o Esri ArcGIS, transformando observações de campo em dados espaciais confiáveis e em tempo real para a tomada de decisões críticas.

O software de análise de pesquisas lida com conjuntos de dados massivos em vários locais, mantendo o tipo de segurança de dados e trilhas de auditoria que as grandes organizações exigem.

Melhores recursos do Fulcrum

Anote fotos diretamente nos formulários usando ferramentas de desenho, sobreposições de texto e recursos de medição para documentação detalhada e controle de qualidade dos dados.

Estabeleça fluxos de trabalho de aprovação sofisticados que encaminham os envios por vários revisores com notificações automatizadas, acompanhamento de status e procedimentos de escalonamento.

Gerencie permissões de usuário abrangentes e níveis de acesso com segurança baseada em funções, monitoramento de atividades e logs de auditoria detalhados.

Limitações do Fulcrum

Preço mais elevado em comparação com o software básico de coleta de dados

Os usuários relatam falhas frequentes durante a edição e sincronização de registros; a perda de dados durante a inspeção também ocorre com muita frequência.

Cada formulário não pode exceder ~1.400 elementos (campos, seções), e atingir esse limite com recursos avançados pode prejudicar o desempenho.

Às vezes, as camadas do mapa base offline não carregam ou são exibidas incorretamente em áreas remotas.

As exportações do Excel dividem pesquisas complexas em várias guias e dependem da vinculação com longas sequências de ID, dificultando a análise.

Preços do Fulcrum

Demonstração gratuita

Profissional: US$ 52/mês por usuário

Elite: US$ 52/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Fulcrum

G2: 4,6/5 (mais de 235 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 225 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fulcrum?

De acordo com uma análise da G2:

Gosto do Fulcrum porque é fácil de usar e me ajuda a realizar meu trabalho de forma rápida e fácil. É uma ferramenta simples e eficaz que torna tudo mais rápido e tranquilo. [...] O único problema que encontrei é que, depois de sincronizar meus dados, não consigo editá-los.

Gosto do Fulcrum porque é fácil de usar e me ajuda a realizar meu trabalho de forma rápida e fácil. É uma ferramenta simples e eficaz que torna tudo mais rápido e tranquilo. [...] O único problema que encontrei é que, depois de sincronizar meus dados, não consigo editá-los.

Formulários e funcionalidade no ClickUp

Embora muitas soluções de software de coleta de dados nesta lista ajudem você a coletar informações, a maioria não consegue transformar esses dados em ações claras.

O ClickUp é diferente. Ele não trata a coleta de dados como um processo separado.

Os formulários são alimentados diretamente em seus fluxos de trabalho, tarefas e painéis. Cada resposta pode acionar automações, atualizar quadros de projetos ou solicitar acompanhamentos instantâneos. Você mantém o controle desde o momento em que os dados entram no sistema até o momento em que são utilizados.

Para equipes que valorizam velocidade, visibilidade e responsabilidade integrada, o ClickUp é a solução mais completa da lista.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅