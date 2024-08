Como criar um questionário no Google Forms

Você está planejando um evento comunitário e quer que ele seja perfeito. Então, você decide coletar informações dos possíveis participantes sobre suas preferências. Mas como coletar com eficiência essas informações de dezenas, talvez centenas, de pessoas? A resposta é: criando uma pesquisa no Google Forms.

Como um planejador de eventos habilidoso que ouve cada detalhe, usar o Google Forms para suas pesquisas ajuda a se conectar com seu público. Você pode personalizar as perguntas, coletar dados facilmente e analisar as respostas para atender às expectativas de todos.

Seja você um educador buscando feedback, um profissional de negócios realizando pesquisas de mercado ou um organizador de eventos planejando o próximo grande evento, o Google Forms facilita a criação, a distribuição e a análise de pesquisas.

É mais do que apenas uma ferramenta - é uma ponte para entender e interagir com seu público.

Como criar uma pesquisa no Google Forms

Criação de pesquisas no Formulários do Google ajuda você a obter insights valiosos do seu público. Ao analisar e aplicar o feedback compartilhado, você pode começar a criar produtos e serviços melhores, realizar eventos adaptados às preferências do seu público-alvo e, no processo, obter resultados superiores para sua marca ou empresa.

Vamos orientá-lo sobre as etapas envolvidas nesse processo.

Etapa 1: acessar o Google Forms

via Espaço de trabalho do Google Primeiro, abra seu navegador e acesse o site do Google Forms. Verifique se você está conectado com a conta do Google que deseja associar ao questionário.

Exemplo: Suponha que você seja um professor que deseja entender as preferências dos seus alunos para um projeto futuro. O Google Forms torna essa tarefa rápida e direta.

Você pode criar um formulário no qual os alunos podem especificar o tipo de projeto que preferem (por exemplo, projeto em grupo, projeto individual). Eles também podem compartilhar tópicos de seu interesse (por exemplo, ciências, história). Essas informações o ajudarão a personalizar o projeto de acordo com os interesses e as necessidades dos alunos.

Etapa 2: Iniciar um novo formulário em branco

via Espaço de trabalho do Google Clique em Formulário em branco para começar do zero ou escolha um modelo que atenda às suas necessidades. Os modelos fornecem uma estrutura predefinida e perguntas pré-preenchidas para suas pesquisas do Google Form, economizando seu tempo. É claro que você pode editar as informações e personalizar o formulário a seu gosto, mesmo se usar um modelo.

Exemplo: Se estiver organizando um evento comunitário, selecione um modelo de "Registro de evento". Ele terá campos como nome, e-mail e preferências já configurados para você. Você pode personalizar as perguntas para atender às necessidades do seu evento.

Por exemplo, talvez você queira perguntar: "Quais sessões você tem interesse em participar?" com opções como "Morning Yoga", "Cooking Workshop" e "Art Class".

Etapa 3: Adicione um título e uma descrição

via Espaço de trabalho do Google Dê ao seu formulário sem título um título relevante, como "Preferências de eventos da comunidade". Adicione uma breve descrição para fornecer contexto, como "Por favor, preencha esta pesquisa para nos ajudar a planejar o melhor evento possível"

Exemplo: Para uma pesquisa de alunos, você pode intitulá-la "Preferências de projeto de classe", com uma descrição que diz "Informe-nos sobre seus tópicos e formatos de projeto preferidos" Você pode dar aos alunos opções como "tempo em sala de aula", "tarefas de casa" ou "colaboração on-line".

Dica profissional: Deseja tornar algumas perguntas de resposta obrigatória? **Ative a chave Required

Etapa 4: criar perguntas

via Espaço de trabalho do Google O Google Forms oferece suporte a vários tipos de perguntas:

Escolha múltipla: Esse tipo é ideal para selecionar uma opção em uma lista. Por exemplo, "Qual atividade você prefere no evento?"

Esse tipo é ideal para selecionar uma opção em uma lista. Por exemplo, "Qual atividade você prefere no evento?" Caixas de seleção: As caixas de seleção permitem que os entrevistados selecionem várias respostas. Por exemplo, "Selecione todos os alimentos que você gostaria de ter no evento"

As caixas de seleção permitem que os entrevistados selecionem várias respostas. Por exemplo, "Selecione todos os alimentos que você gostaria de ter no evento" Respostas curtas: São perfeitas para respostas breves em texto, como "Algum comentário ou sugestão adicional?"

São perfeitas para respostas breves em texto, como "Algum comentário ou sugestão adicional?" Escala linear: Essa escala é útil para classificar perguntas em uma escala numérica, como "Classifique seu interesse em atividades ao ar livre (1-5)"

Essa escala é útil para classificar perguntas em uma escala numérica, como "Classifique seu interesse em atividades ao ar livre (1-5)" Grade de múltipla escolha: A grade permite que os respondentes selecionem opções em uma matriz de perguntas como "Classifique as seguintes atividades quanto à formação de equipes, diversão e complexidade, em uma escala de 1 a 5 cada"

Para adicionar uma pergunta, clique no ícone '+' na barra de ferramentas flutuante, escolha o tipo de pergunta e preencha os detalhes necessários.

Exemplo: Para uma pesquisa de classe, você pode perguntar: "Qual tema da exposição mais lhe interessa?" e fornecer opções de múltipla escolha, como "Ciências", "História", "Literatura" etc.

Etapa 5: Personalizar o formulário

via Espaço de trabalho do Google Use o ícone da paleta para personalizar a cor e o estilo do seu formulário. Adicione imagens ou vídeos se necessário para tornar sua pesquisa mais envolvente.

Exemplo: Personalize o formulário de pesquisa da turma com as cores da escola ou o tema do evento para torná-lo visualmente atraente. Você pode selecionar diferentes imagens de cabeçalho, cores de fundo e estilos de fonte. Digamos que as cores de sua escola sejam azul e dourado. Você pode definir a cor de fundo como azul e usar detalhes em dourado no texto e na imagem do cabeçalho.

Etapa 6: Definir as configurações

via Espaço de trabalho do Google Clique no botão Settings (Configurações) para acessar as configurações do questionário. Aqui, você pode coletar endereços de e-mail, limitar as respostas a uma por pessoa e gerenciar outras preferências para atender às suas necessidades.

Exemplo: Para uma pesquisa de feedback dos funcionários sobre uma experiência de trabalho híbrido, talvez você queira coletar endereços de e-mail para garantir que cada funcionário responda apenas uma vez. Ao fazer isso, você pode evitar que os funcionários enviem várias respostas, garantindo a integridade dos dados. Além disso, se houver necessidade de acompanhamento, você poderá enviar um e-mail aos respondentes para obter mais esclarecimentos ou informações adicionais.

A coleta de endereços de e-mail também é útil para rastrear quem respondeu e quem não respondeu à pesquisa, o que permite enviar lembretes aos funcionários que ainda não responderam à pesquisa.

Etapa 7: Envie a sua pesquisa

via Espaço de trabalho do Google Quando o formulário estiver pronto, clique no botão Enviar. Você pode compartilhar o questionário por e-mail ou link ou incorporá-lo em um site. Use o ícone link para encurtar o URL para facilitar o compartilhamento.

exemplo:_ Envie o link da pesquisa de classe por e-mail aos seus alunos ou publique-o no portal on-line da sua escola. É bom lembrar que os links de pesquisa do Formulário Google não expiram por padrão. Depois de criar e compartilhar um formulário, o link permanecerá ativo indefinidamente, a menos que você o desative manualmente.

Etapa 8: Analisar as respostas

via Espaço de trabalho do Google O Google Forms se integra sem esforço ao Google Sheets, permitindo analisar as respostas em uma planilha. Isso facilita a classificação, o filtro e a visualização dos dados.

Exemplo: Depois que seus funcionários enviarem o feedback sobre o novo experimento de trabalho híbrido, você poderá usar o Google Sheets para ver quantas pessoas são favoráveis ao novo sistema e quantas não são, e planejar a implementação de acordo.

Entretanto, os Formulários Google não são apenas para eventos, salas de aula e reclamações de funcionários. Você pode criar formulários detalhados modelos de questionário para obter feedback sobre vários outros aspectos de sua empresa - de campanhas de marketing a especificações de produtos; da percepção da marca a satisfação geral dos funcionários. As pesquisas do Google também podem ser ferramentas poderosas para obter insights internos e entender a voz dos funcionários em sua organização.

Ao entender como a sua equipe se sente em relação ao trabalho, você pode implementar mudanças que melhorem a satisfação e a produtividade geral. Você também pode usar essas pesquisas para se aprofundar em análise da força de trabalho e tomar decisões baseadas em dados.

Seguindo essas etapas, você pode criar pesquisas eficazes no Google Forms por meio da sua conta pessoal do Google, coletar dados valiosos e tomar decisões informadas com base nas respostas.

Limitações do uso do Google Forms para pesquisas

Embora o Google Forms seja uma ferramenta poderosa para criar pesquisas, ele tem algumas limitações. Entendê-las pode ajudá-lo a decidir se é a ferramenta certa para suas necessidades ou se uma alternativa pode ser melhor.

1. Tipos de perguntas limitados

O Google Forms oferece uma variedade de tipos de perguntas, mas carece de algumas opções avançadas que outras ferramentas de pesquisa oferecem. Por exemplo, ele não oferece suporte a determinados formatos de perguntas interativas, como arrastar e soltar ou lógica condicional avançada.

Se estiver conduzindo uma pesquisa detalhada pesquisa de descoberta de clientes para pesquisas de mercado que exigem que os entrevistados classifiquem itens ou forneçam informações de forma mais dinâmica, o Google Forms pode ser inadequado.

2. Análise básica de dados

Embora o Google Forms se integre ao Google Sheets para análise básica de dados, ele não oferece análises aprofundadas nem recursos avançados de geração de relatórios. **Você precisará exportar os dados para outras ferramentas para fazer análises mais complexas

Para um profissional de negócios que precisa realizar uma análise detalhada de sentimentos ou criar visualizações de dados sofisticadas, essa limitação pode ser uma desvantagem significativa. Usando um software de criação de formulários com análises mais avançadas pode ser necessário.

3. Falta de marca personalizada

O Google Forms oferece opções limitadas para personalizar a aparência do seu questionário. Você não pode marcar totalmente o formulário com o logotipo, as cores ou as fontes da sua empresa, o que pode ser importante para manter uma aparência profissional e/ou a lembrança da marca.

Se você for um organizador de eventos que deseja criar uma experiência de marca para seus participantes, a falta de opções de personalização pode fazer com que seu questionário pareça menos polido, familiar, oficial ou confiável. Ferramentas que oferecem modelos de formulários de feedback com amplas opções de marca podem ser mais adequados e tornar as pesquisas mais reconhecíveis para seu público.

4. Opções de integração limitadas

O Google Forms se integra bem com outras ferramentas do Google Workspace, mas tem integração limitada com aplicativos de terceiros em comparação com outras ferramentas de pesquisa. Isso pode restringir sua capacidade de automatizar fluxos de trabalho e otimizar processos.

Um pesquisador que precisa integrar os dados da pesquisa diretamente com sistemas de CRM ou ferramentas de automação de marketing pode achar essas limitações desafiadoras. Para uma integração perfeita, ferramentas de feedback do cliente que suportam várias plataformas podem ser melhores.

5. Sem recursos off-line

O Google Forms requer uma conexão com a Internet para criar e preencher pesquisas. Não há modo off-line disponível, o que pode ser um problema se você precisar coletar dados em áreas com conectividade ruim com a Internet.

Se você estiver realizando pesquisas de usuários em locais remotos ou eventos em que o acesso à Internet não é confiável, essa limitação pode prejudicar seus esforços de coleta de dados, exigindo que você mude para ferramentas mais flexíveis.

Embora o Google Forms seja excelente para pesquisas básicas, essas limitações podem afetar sua adequação a tarefas mais complexas. Se você encontrar esses desafios, considere uma alternativa como o ClickUp uma ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração, pode ser útil.

Crie pesquisas com o ClickUp Forms

À medida que sua empresa cresce, você precisa de uma ferramenta mais poderosa do que o Google Forms para se beneficiar de recursos avançados, análises mais profundas e integração perfeita com seu fluxo de trabalho. ClickUp Forms será seu maior aliado aqui!

A visualização de formulário do ClickUp permite criar belos formulários para coletar qualquer informação. Você pode criar tarefas a partir das respostas do formulário e agir sobre elas quando estiver pronto.

Crie pesquisas dinâmicas e personalizáveis sem esforço com o Form View do ClickUp

Essa visualização inclui lógica condicional, permitindo a criação de um formulário dinâmico que suporta vários casos de uso, economizando tempo para você e para o respondente.

Usando o ClickUp Form View, você pode gerenciar e analisar facilmente as respostas da pesquisa, o que torna o ClickUp uma ferramenta superior para a criação de pesquisas Alternativa ao Google Forms .

Campos personalizados: Use vários tipos de campo, como texto, listas suspensas, datas e classificações para capturar respostas detalhadas. Os campos ocultos preenchem automaticamente as informações conhecidas do respondente, economizando tempo

Use vários tipos de campo, como texto, listas suspensas, datas e classificações para capturar respostas detalhadas. Os campos ocultos preenchem automaticamente as informações conhecidas do respondente, economizando tempo Criação de tarefas: Converta respostas de formulários em tarefas automaticamente. Atribua tarefas a um ou vários usuários e gerencie-as por meio de várias visualizações

Converta respostas de formulários em tarefas automaticamente. Atribua tarefas a um ou vários usuários e gerencie-as por meio de várias visualizações Modelos de tarefas: Crie modelos de tarefas reutilizáveis para processos recorrentes para economizar tempo e garantir a consistência

Crie modelos de tarefas reutilizáveis para processos recorrentes para economizar tempo e garantir a consistência Facilidade de compartilhamento: Compartilhe formulários facilmente por meio de links diretos ou incorpore-os em sites

Colete dados com o ClickUp Forms para personalização aprimorada e análises avançadas

Veja como você pode criar e gerenciar pesquisas usando o ClickUp e, ao mesmo tempo, resolver as limitações que você pode enfrentar com o Google Forms.

Etapa 1: Acesse o ClickUp e crie um novo formulário

Abra o ClickUp Forms para começar a criar seu formulário de pesquisa

Inscreva-se ou faça login na sua conta do ClickUp. Navegue até o espaço onde deseja criar o formulário, clique no botão '+ Criar novo' e selecione 'Formulário'.

Dica profissional: O ClickUp integra seus formulários ao sistema de gerenciamento de projetos, simplificando a coleta de dados e o gerenciamento de tarefas em um só lugar.

Etapa 2: Personalize seu formulário

O ClickUp oferece amplas opções de personalização. Adicione o logotipo da sua empresa, ajuste as cores para combinar com a sua marca e escolha entre vários tipos de perguntas, inclusive aquelas não disponíveis no Google Forms, como classificações e uploads de arquivos.

Personalize seu formulário ClickUp com várias opções de formatação

Uma das vantagens de usar o ClickUp Forms em vez do Google Forms é poder criar uma experiência profissional e de marca para seu público, o que é crucial para manter uma imagem comercial consistente.

Etapa 3: Adicionar e organizar perguntas

Inclua perguntas de múltipla escolha, caixas de seleção, respostas de texto curtas e longas, classificações, e muito mais. A interface de arrastar e soltar facilita a reorganização das perguntas.

Exemplo: Para uma pesquisa de envolvimento do funcionário, você pode perguntar: "Qual é o seu grau de satisfação com a sua função atual?" usando uma escala de classificação ou "Que mudanças você gostaria de ver no local de trabalho?" com uma resposta de texto longo.

Etapa 4: definir as configurações do formulário

Defina as permissões para garantir que somente usuários autorizados possam acessar e enviar o formulário. Você também pode configurar notificações para alertá-lo quando uma nova resposta for recebida.

Essas configurações simplificam a coleta de dados e garantem que as informações confidenciais sejam gerenciadas com segurança.

Etapa 5: Compartilhe o formulário

Quando o formulário estiver pronto, o ClickUp oferece várias opções de compartilhamento. Você pode gerar um link compartilhável, incorporar o formulário em seu site ou enviá-lo diretamente por e-mail

Compartilhe seus ClickUp Forms com um link compartilhável direto, um código incorporado ou como um e-mail

Isso garante que sua pesquisa atinja o público-alvo sem esforço, seja para funcionários, clientes ou outras partes interessadas.

Etapa 6: Analisar as respostas

Converta respostas em tarefas rastreáveis com automações avançadas no ClickUp

As respostas são organizadas automaticamente, permitindo que você crie tarefas, defina prioridades e acompanhe o progresso diretamente das respostas do formulário. Além disso, você pode visualizar os dados com Dashboards do ClickUp e ferramentas de relatórios.

ClickUp vs. Google Forms: Superando as limitações

O ClickUp Forms aborda várias limitações do Google Forms:

Personalização avançada: Ao contrário do Google Forms, o ClickUp oferece amplas opções de personalização para se alinhar à sua marca

Ao contrário do Google Forms, o ClickUp oferece amplas opções de personalização para se alinhar à sua marca Análise aprofundada: A integração do ClickUp com painéis e ferramentas de relatório fornece insights mais profundos

A integração do ClickUp com painéis e ferramentas de relatório fornece insights mais profundos Integração avançada: O ClickUp se integra perfeitamente a outras ferramentas e fluxos de trabalho

O ClickUp se integra perfeitamente a outras ferramentas e fluxos de trabalho Recursos off-line: O ClickUp oferece suporte à coleta de dados off-line por meio de seu aplicativo móvel

O ClickUp oferece suporte à coleta de dados off-line por meio de seu aplicativo móvel Tipos de perguntas avançadas: O ClickUp inclui formatos de perguntas mais interativas para necessidades de pesquisas complexas

Use os modelos do ClickUp

O ClickUp também tem uma variedade de modelos que podem colocar sua pesquisa em funcionamento rapidamente.

Um modelo de destaque é o Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp o ClickUp Employee Engagement Survey, que é perfeito para coletar insights da sua equipe sobre os níveis de satisfação e envolvimento. Ele inclui perguntas predefinidas e opções de personalização para atender às suas necessidades específicas.

Reúna e analise o feedback dos funcionários com o modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Recolher feedback abrangente dos funcionários de forma eficiente

de forma eficiente Analisar as respostas para identificar áreas de melhoria

para identificar áreas de melhoria Personalizar o modelo para alinhar-se à marca da sua empresa e às metas específicas da pesquisa

Quanto aos seus recursos, você pode:

Marcar o status da tarefa como "Concluído", "Em revisão" e "Para revisão" para monitorar o progresso da pesquisa

como "Concluído", "Em revisão" e "Para revisão" para monitorar o progresso da pesquisa Usar 32 atributos personalizados , como "Estou sendo compensado de forma justa pelo meu trabalho", "Estou recebendo o tempo livre remunerado adequado", "Outros comentários", "Posso compartilhar minhas ideias de melhoria com a empresa" e "Nossa empresa valoriza meu progresso na carreira

, como "Estou sendo compensado de forma justa pelo meu trabalho", "Estou recebendo o tempo livre remunerado adequado", "Outros comentários", "Posso compartilhar minhas ideias de melhoria com a empresa" e "Nossa empresa valoriza meu progresso na carreira Abra sete visualizações em diferentes configurações do ClickUp , como "Todos os envios", "Departamento", "Feedback da equipe", "Feedback da empresa" e "Guia de introdução" para acessar e organizar facilmente o feedback

, como "Todos os envios", "Departamento", "Feedback da equipe", "Feedback da empresa" e "Guia de introdução" para acessar e organizar facilmente o feedback Crie o envolvimento dos funcionários com marcação, dependências de tarefas, automações, IA e muito mais

Dica profissional: O ClickUp oferece modelos para várias necessidades de pesquisa, desde a satisfação do funcionário até o feedback do cliente, facilitando o início imediato da coleta de dados valiosos.

Além disso, o Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp está disponível na plataforma para garantir que você tenha todas as ferramentas necessárias para uma coleta de dados eficaz.

Colete feedback e dados significativos usando o modelo de pesquisa de feedback de produto do ClickUp

Veja como o modelo pode ajudar:

Status e campos personalizados: Crie status personalizados (por exemplo, Em revisão, Revisado, Para revisão) para acompanhar o progresso de cada pesquisa. Além disso, é possível adicionar campos personalizados para categorizar as respostas com base em vários atributos, como "Satisfação geral com o produto" e "Experiência de uso", facilitando uma melhor organização e análise do feedback

Crie status personalizados (por exemplo, Em revisão, Revisado, Para revisão) para acompanhar o progresso de cada pesquisa. Além disso, é possível adicionar campos personalizados para categorizar as respostas com base em vários atributos, como "Satisfação geral com o produto" e "Experiência de uso", facilitando uma melhor organização e análise do feedback Múltiplas visualizações personalizadas: Acesse cinco visualizações no modelo, incluindo "Satisfação geral", "Envios" e "Avaliações de produtos". Essa variedade permite que as equipes visualizem e analisem os dados de diferentes perspectivas, facilitando a identificação de tendências e áreas de melhoria no desenvolvimento de produtos

Acesse cinco visualizações no modelo, incluindo "Satisfação geral", "Envios" e "Avaliações de produtos". Essa variedade permite que as equipes visualizem e analisem os dados de diferentes perspectivas, facilitando a identificação de tendências e áreas de melhoria no desenvolvimento de produtos Recursos de gerenciamento de projetos: Integre recursos de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, avisos de dependência e marcação. Esses recursos ajudam as equipes a gerenciar o processo de pesquisa de forma mais eficiente, garantindo que o feedback seja coletado e atendido em tempo hábil

Integre recursos de gerenciamento de projetos, como controle de tempo, avisos de dependência e marcação. Esses recursos ajudam as equipes a gerenciar o processo de pesquisa de forma mais eficiente, garantindo que o feedback seja coletado e atendido em tempo hábil Ferramentas de análise de dados: Use ferramentas incorporadas para resumir os dados em tabelas e gráficos. Essa representação visual do feedback ajuda a entender rapidamente o sentimento do cliente e a tomar decisões informadas com base nos resultados da pesquisa

Se você precisa de software de pesquisa com funcionários ou um sistema de feedback abrangente, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Crie, lance e analise pesquisas mais rapidamente com o ClickUp

A criação e o gerenciamento de pesquisas com o ClickUp Forms simplificam o processo e oferecem recursos avançados e opções de personalização que faltam ao Google Forms. Se você estiver realizando pesquisas de mercado, coletando feedback de funcionários ou buscando insights de clientes, o primeiro fornece uma solução integrada para atender às suas necessidades.

Com o ClickUp, você pode aproveitar a personalização aprimorada, a análise detalhada, a fácil integração com outras ferramentas, os recursos off-line e os formatos de perguntas interativas. Além disso, a variedade de modelos disponíveis, como o Employee Engagement Survey Template, ajuda você a começar de forma rápida e eficaz. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para criar pesquisas de classe mundial!