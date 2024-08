10 ferramentas de software de pesquisa com funcionários para equipes de RH em 2024

As ferramentas de pesquisa são uma ótima maneira de coletar informações e observações sobre a cultura do local de trabalho, a pontuação do promotor líquido do funcionário e a satisfação geral do funcionário. As pesquisas também ajudam os departamentos de recursos humanos a identificar tendências e entender o sentimento dos funcionários para ajudar a melhorar a cultura da empresa.

Essas ferramentas de pesquisa permitem que você reúna sistematicamente o feedback dos funcionários e obtenha insights valiosos sobre a satisfação deles com o trabalho.

Como líder de recursos humanos dedicado a experiências personalizadas, à condução de decisões baseadas em dados e ao incentivo ao feedback honesto, como escolher a melhor ferramenta de pesquisa com funcionários entre os melhores softwares de RH e de pesquisa com funcionários?

Para ajudá-lo a tomar uma decisão informada, compilamos uma lista das 10 principais ferramentas de pesquisa com funcionários que serão úteis em 2024, juntamente com seus recursos, preços, contras e classificações.

O que você deve procurar em um software de pesquisa com funcionários?

Para garantir que você selecione a ferramenta adequada de pesquisa com funcionários, considere estes recursos:

Múltiplos tipos de perguntas: As melhores ferramentas de pesquisa com funcionários permitem que você escolha a classificação das perguntas entre múltipla escolha, escala de classificação, perguntas de matriz, perguntas abertas e perguntas de lógica condicional

O software de pesquisa com funcionários deve ter modelos pré-construídosmodelos de questionário com perguntas destinadas a coletar percepções de seus funcionários com layouts personalizáveis para perguntas, opções de resposta e instruções para incentivar o feedback honesto Integrações : Qual a utilidade de uma ferramenta de pesquisa com funcionários se ela não se integrar ao seuSoftware de RH e os canais de comunicação no local de trabalho? Opte por uma ferramenta de pesquisa de envolvimento que permita criar, executar e medir a eficácia da sua pesquisa com funcionários em um único painel, em vez de alternar entre várias plataformas

Uma interface fácil de usar é crucial ao escolher qualquer ferramenta, especialmente um software de pesquisa com funcionários. Um software fácil de aprender, usar e navegar o ajudará a atingir suas metas de pesquisa de envolvimento com mais eficiência Colete dados acionáveis: Escolha ferramentas de pesquisa com recursos de análise e relatórios. Os dados das pesquisas o ajudarão a identificar áreas de melhoria e a tomar decisões informadas

As 10 melhores ferramentas de software de pesquisa com funcionários para usar em 2024

Aqui estão as 10 melhores ferramentas de pesquisa com funcionários para criar pesquisas, distribuí-las, obter feedback delas e analisar os dados de feedback da pesquisa com funcionários.

1. ClickUp

Crie pesquisas mais inteligentes no ClickUp com a lógica condicional para simplificar o processo, independentemente da complexidade ClickUp é uma plataforma amigável para iniciantes e altamente personalizável para a realização de pesquisas com funcionários. A ferramenta de gerenciamento de projetos com tudo incluído atende a todos os departamentos de uma organização, mas é a favorita absoluta de equipes de recursos humanos .

Ele fornece um fluxo de trabalho de pesquisa simplificado que lhe permite reunir e analisar o feedback holístico dos funcionários, enviar pesquisas anuais, avaliar a satisfação e entender melhor a cultura da empresa.

Crie e gerencie tarefas, projetos e fluxos de trabalho de RH, desde a contratação até a integração, a avaliação de desempenho e a satisfação dos funcionários. Ferramentas de mapeamento de processos do ClickUp permitem adicionar saltos lógicos, campos condicionais e campos obrigatórios aos seus formulários.

Personalize os modelos pré-existentes do ClickUp ou crie seus formulários personalizados com várias perguntas de pesquisa, como texto, número, lista suspensa, caixa de seleção, classificação e muito mais, para criar o sistema de RH ideal com A plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp .

Você pode distribuir suas pesquisas de funcionários por e-mail, link ou código incorporado e coletar o feedback dos funcionários em tempo real. Visualize e analise os dados do formulário no ClickUp ou exporte-os para outras ferramentas, incluindo Google Sheets, Excel ou PDF.

Desenvolva o sistema ideal para monitorar o envolvimento dos funcionários com a Plataforma de Gerenciamento de RH do ClickUp.

Recursos principais do ClickUp

Utilizaçãomodelos de formulários de feedback de funcionários para coletar feedback sobre a gerência, a cultura corporativa, os salários, as vantagens e o ambiente de trabalho

Use o modelo de feedback de funcionários do ClickUp para coletar e gerenciar o feedback de seus funcionários

Usando oModelo de formulário de feedback do funcionário do ClickUp como ponto de partida, desenvolva suas pesquisas de feedback de funcionários e use oVisualização do quadro do ClickUp para estruturar as perguntas em um formato fácil de entender e ler

Automatize a distribuição de pesquisas, insights e análises de pesquisas e criação de formulários usandoAutomação do ClickUp opções

Gerencie projetos, acompanhe tarefas, compartilhe documentos e facilite o trabalho em equipe multifuncional e a colaboração - tudo na ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp. Chega de pular de aplicativo, chega de buracos negros de informações. Com o ClickUp, reúna tudo perfeitamente e concentre-se em fazer as coisas com mais rapidez

UseCérebro ClickUp como seu ajudante criativo para fazer brainstorming de ideias de pesquisa, tornar as perguntas da pesquisa fáceis de entender e adicionar transcrição de voz e vídeo. Consolide os resultados da pesquisa para obter insights usando IA

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. TINYpulse

via TINYpulse O TINYpulse é uma ferramenta de pesquisa de funcionários baseada na nuvem que fornece percepções personalizadas e acionáveis sobre o envolvimento dos funcionários, feedback e oportunidades de treinamento para ajudá-lo a fazer mudanças orientadas por dados em sua cultura organizacional.

Usando processos com base científica derivados de especialistas e visualização avançada para descobrir oportunidades, você pode identificar áreas de melhoria antes que elas se tornem problemáticas.

Melhores recursos doTINYpulse

mais de 300 perguntas com base científica e modelos predefinidos, como a pesquisa Net Promoter Score (eNPS) dos funcionários, para melhorar o envolvimento dos funcionários

Colete respostas de pesquisa 100% anônimas com a opção de entrar em contato em particular para obter esclarecimentos

Descubra percepções e recomendações acionáveis e use os dados para rastrear e relatar o reconhecimento dos funcionários

limitações doTINYpulse

A integração com outros softwares exige trabalho manual

Opções limitadas de personalização da pesquisa e da marca

Preços doTINYpulse

Preços personalizados

Classificações e avaliações doTINYpulse

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

3. SurveyLab

via SurveyLab O SurveyLab permite que você alcance seu público em todos os dispositivos com sua experiência omnicanal.

Divulgue pesquisas e colete feedback dos funcionários por meio de links de URL, convites por e-mail/SMS, pop-ups, códigos QR e widgets de sites, feedback de 360 graus ou por meio de um aplicativo móvel dedicado.

Crie pesquisas em vários idiomas, adicione lógica e variáveis personalizadas para os resultados da pesquisa e para os respondentes e integre os resultados da pesquisa a plataformas como Zapier, MailChimp e Google Analytics.

Alcance um grupo diversificado de mais de 100 milhões de respondentes em 150 países com o painel on-line da SurveyLabs. Os funcionários podem enviar suas respostas anônimas de feedback sem qualquer instalação de software, e você pode realizar pesquisas de envolvimento sem restrições quanto ao número de perguntas ou respostas.

Melhores recursos do SurveyLab

Crie pesquisas com funcionários usando uma interface de arrastar e soltar e mais de 200 modelos

Personalize as ferramentas de pesquisa com base nas respostas com lógica avançada e opções de ramificação

Utilize relatórios e análises em tempo real para visualizar e exportar dados de pesquisas com funcionários

Limitações do SurveyLab

Alguns usuários relataram problemas com a numeração das perguntas e a velocidade de carregamento da pesquisa

O plano gratuito é limitado a 100 respostas de pesquisa por mês e a 10 perguntas por pesquisa

Preços do SurveyLab

Inicial: US$ 49 por mês

US$ 49 por mês Avançado: $99 por mês

$99 por mês Profissional: $249 por mês

$249 por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do SurveyLab

G2: 4,5/5 (90 avaliações)

4,5/5 (90 avaliações) Capterra: 4,9/5 estrelas (60 avaliações)

4. Amp de cultura

via Amp. de cultura Os funcionários são a essência de qualquer organização. Estudos demonstraram que a promoção de um ambiente de trabalho positivo é uma maneira infalível de atrair os melhores talentos.

Como você pode garantir um envolvimento positivo dos funcionários durante esses tempos voláteis e propensos à recessão? As referências do setor são suficientes?

A plataforma completa de engajamento de funcionários da Culture Amp pode facilitar a transição do período pré-mudança para o pós-mudança.

Reúna insights valiosos relacionados ao envolvimento dos funcionários e ao gerenciamento de desempenho e analise o feedback de seus funcionários usando pesquisas de pulso e eNPS. O Culture Amp permite que você acompanhe a análise de sentimentos, reconheça e recompense as conquistas, meça a satisfação dos funcionários e obtenha feedback anônimo.

Transforme o feedback dos funcionários em ação e garanta que os tempos fiscais desafiadores não afetem negativamente o seu ambiente de trabalho a longo prazo.

Melhores recursos do Culture Amp

Modelos de pesquisa prontos e personalizáveis para abordar todas as facetas do envolvimento do funcionário, desde a integração do funcionário até a saída, pesquisas baseadas em eventos e muito mais

Facilite o acompanhamento eficaz de metas para indivíduos e equipes por meio de reuniões individuais, revisões, calibrações e feedback contínuo.

Apresente aos funcionários uma compreensão holística de seu desempenho a partir de diferentes perspectivas, incluindo colegas, gerentes e o próprio funcionário

Limitações do Culture Amp

Dificuldades com a personalização da pesquisa e a exportação de dados

O aplicativo móvel oferece funcionalidade e recursos limitados

Preços doulture Amp

Preços personalizados

Classificações e resenhas doulture Amp

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. 15five

via 15five o 15five é uma plataforma de gerenciamento de desempenho com modelos e módulos de pesquisa pré-criados com base científica para medir o envolvimento, a eficácia do gerente, as iniciativas DEI e o eNPS para avaliar as motivações e frustrações da sua equipe.

O painel de controle, aliado aos ricos insights, ajuda a planejar estratégias de envolvimento e a abordar aspectos que afetam negativamente o moral, o desempenho e a retenção dos funcionários.

Os coaches executivos da 15five podem ajudá-lo a combinar insights com ações e criar uma estratégia de envolvimento personalizada. Realize pesquisas regularmente para promover uma cultura positiva no local de trabalho, baseada em feedback e aprimoramento.

Melhores recursos do 15five

Ferramentas de gerenciamento e alinhamento de OKRs com acompanhamento e relatórios de progresso

Pesquisas de envolvimento dos funcionários com eNPS, pesquisas de pulso e perguntas personalizadas

A plataforma de treinamento e aprendizado tem modelos de perguntas, exercícios de autoavaliação e a academia 15five

limitações do 15five

Os usuários relataram problemas com a personalização e integração de pesquisas com funcionários

Os recursos de relatório e análise não são tão abrangentes quanto outras ferramentas de pesquisa

preços do 15five

Engage: US$ 4 por usuário por mês

US$ 4 por usuário por mês Performance: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Total Platform: US$ 16 por usuário por mês

15 cinco avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1700 avaliações)

4,6/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 800 avaliações)

6. Deel

via Deel Uma ferramenta de pesquisa autônoma pode ter desafios de adoção e uma curva de aprendizado para sua força de trabalho.

A ferramenta de engajamento integrada do Deel permite que você selecione e agende entrevistas no Slack. Sejam marcos ou check-ins de fim de ano, mantenha o envolvimento com a pesquisa sem interrupções no Slack.

Comece usando o modelo de Engajamento ou Confiança da empresa. Em seguida, lembretes personalizados do Slack podem ser automatizados para a conclusão em tempo hábil, e os envios podem ser filtrados com base em departamentos, locais e funções para identificar áreas de melhoria.

Melhores recursos do Del

Agende entrevistas de pesquisa diretamente no Slack

Use modelos de pesquisa pré-criados e personalizáveis e automatize lembretes no Slack

Limitações do Deel

Mudanças frequentes na interface do usuário do site e problemas de funcionalidade com base na localização

Taxas extras são cobradas do destinatário no caso de retiradas antecipadas de dinheiro antes da data de vencimento da fatura.

Preços do Deel

Deel HR: Gratuito para até 200 pessoas

Gratuito para até 200 pessoas EOR: A partir de US$ 599/mês

A partir de US$ 599/mês Contratantes: Preços personalizados

Preços personalizados Folha de pagamento global: Preços personalizados

Preços personalizados Imigração: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Deel

G2: 4,8/5 (2300+ avaliações)

4,8/5 (2300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

7. Qualtrics

via Qualtrics O Qualtrics é um software de pesquisa de funcionários criado para oferecer transformação estratégica com base em uma abordagem comprovada e científica de pesquisa de funcionários, ajudando as organizações empresariais a dimensionar seus processos de RH.

Ele fornece feedback sobre o que os funcionários fazem (quantitativo) e o relaciona com seus pensamentos e sentimentos (qualitativo). Entenda melhor a sua equipe, melhore o envolvimento dos funcionários e faça alterações para acomodar as necessidades dos funcionários, em vez de perseguir os padrões de referência estabelecidos pelo setor.

Melhores recursos do Qualtrics

Design e lógica poderosos e flexíveis de pesquisas com funcionários, com mais de 100 tipos e formatos de perguntas

Métodos e técnicas de pesquisa avançados, como análise conjunta, diferença máxima, modelagem de escolha e muito mais

Análise de dados e relatórios abrangentes com painéis, tabelas, gráficos e tabelas para fornecer feedback

Limitações do Qualtrics

Os mapas de calor estão desativados no módulo Customer Experience

Os usuários precisam definir os cálculos do cliente ao criar um formato de resposta de e-mail

Preços do Qualtrics

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Qualtrics

G2: 4,4/5 estrelas (mais de 2.800 avaliações)

4,4/5 estrelas (mais de 2.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

8. Pesquisa Zoho

via Pesquisa Zoho O Zoho Survey facilita a criação, o envio e a análise de pesquisas para identificar tendências em feedback dos funcionários respostas. O recurso de arrastar e soltar e a interface amigável fazem dele uma ferramenta de pesquisa fácil para iniciantes em organizações de pequeno e médio porte.

Com o Zoho Surveys, é possível personalizar os temas da pesquisa, adicionar um logotipo da marca, lógica e variáveis, e alterar os botões de cabeçalho e de navegação para que correspondam às cores da sua marca. Ao atribuir uma lógica de página final, é possível atribuir uma página de destino exclusiva aos participantes da pesquisa com base em suas respostas.

Melhores recursos do Zoho Survey

Mais de 200 modelos pré-construídos com mais de 25 tipos de perguntas e recursos como lógica de ramificação e piping

As pesquisas são otimizadas automaticamente para todas as telas, inclusive dispositivos móveis

Relatórios e análises de pesquisa em tempo real para visualizar e exportar dados

Limitações do Zoho Survey

Funciona melhor para usuários do Zoho One, mas não tem integrações com outros CRMs

O plano gratuito é limitado a 100 respostas por mês e 10 perguntas por pesquisa

Preços do Zoho Survey

Plano gratuito

Plus: US$ 35 por mês

US$ 35 por mês Pro: $49 por mês

$49 por mês Enterprise: $109 por mês

Classificações e resenhas da Pesquisa Zoho

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 estrelas (mais de 400 avaliações)

9. Empuls

via Impulsos A ferramenta intuitiva de pesquisa de envolvimento dos funcionários Empuls oferece pesquisas curtas de envolvimento dos funcionários para minimizar a fadiga e a tendência, incentivando dados de feedback honestos e não filtrados dos funcionários.

Envie pesquisas curtas em momentos importantes ao longo da jornada do funcionário e transforme seu feedback em ação. Analise os dados e entenda o que é importante para criar uma experiência de trabalho produtiva e positiva para todos.

Essa ferramenta de pesquisa com funcionários promove a transparência e incentiva o reconhecimento entre colegas, fomentando uma cultura de confiança e colaboração em toda a organização. De acordo com um Pesquisa do ClickUp segundo a pesquisa da ClickUp /%href/, 46% dos trabalhadores do conhecimento extremamente produtivos se declararam muito satisfeitos no trabalho, e as pesquisas com funcionários são o primeiro passo para entender as motivações e expectativas de seus funcionários.

Melhores recursos do Empuls

Acompanhe o sentimento dos funcionários com as pesquisas eNPS e Pulse feitas com especialistas em RH

Obtenha insights sobre a ligação entre engajamento, desempenho e cultura para aprimorar ainda mais a cultura do local de trabalho

Os planos de ação orientados por dados ajudam a corrigir as áreas que contribuem para o desinteresse dos funcionários, abordam as lacunas na experiência dos funcionários e criam culturas positivas no local de trabalho que contribuem para a satisfação dos funcionários

Empulsar limitações

Os usuários não podem trocar pontos de recompensa por dinheiro ou em sites de compras populares, como a Amazon

A configuração e a integração do Empuls com outras ferramentas de RH requerem conhecimento técnico

Preços do Empuls

Recompensa e reconhecimento: $3/por funcionário por mês

$3/por funcionário por mês Pesquisas: $3/por funcionário por mês

$3/por funcionário por mês Intranet social: US$ 1/por funcionário por mês

US$ 1/por funcionário por mês Vantagens e benefícios: $2/por funcionário por mês

$2/por funcionário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Impuls

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

4,6/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

10. Trakstar

via Estrela da trilha O Trakstar é uma plataforma de gerenciamento de desempenho que vai além das métricas tradicionais e ajuda os gerentes de recursos humanos a melhorar as operações.

O Trakstar conecta os pontos entre os diferentes estágios do ciclo de vida do funcionário, desde a contratação até a integração, o treinamento e o desenvolvimento. Ele também promove o aprimoramento contínuo dos funcionários e alinha as metas individuais com os objetivos estratégicos do negócio.

Percepções detalhadas obtidas por meio de plataformas de pesquisa com funcionários, como avaliações de desempenho, pesquisas de envolvimento, definição e acompanhamento de metas e feedback de avaliação de 360 graus para alinhar, motivar e capacitar seus funcionários a atingir todo o seu potencial.

Melhores recursos do Trakstar

Filtre dados de pesquisas por grupos e datas para comparar reações a mudanças e tomar decisões informadas para o futuro.

Segmente respostas anônimas para identificar áreas problemáticas e prósperas

Aprimore suas contratações com fluxos de trabalho personalizáveis, etapas automatizadas e relatórios detalhados.

Limitações do Trakstar

Os recursos de relatório poderiam ser aprimorados

Usuários iniciantes reclamaram de uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Trakstar

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Trakstar

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Qual é o melhor software de pesquisa de emprego de todos?

Embora cada opção ofereça algo único, a ferramenta para iniciantes do ClickUp combina gerenciamento de projetos, criação, envio e análise de pesquisas, integra-se aos seus fluxos de trabalho existentes e facilita a colaboração contínua.

Os modelos pré-criados de pesquisa de feedback e questionário poupam você do trabalho pesado de criar pesquisas envolventes do zero, enquanto as opções de automação ajudam a personalizar seus fluxos de trabalho. Registre-se no ClickUp gratuitamente para gastar menos tempo criando pesquisas interativas e mais tempo analisando as respostas e criando um local de trabalho engajado.