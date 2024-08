O que é feedback 360 graus? Com exemplos de pesquisas

Obter feedback é uma das melhores maneiras de melhorar o desempenho dos funcionários e da equipe. Existem inúmeras maneiras de gerar insights, mas algumas estratégias são mais abrangentes do que outras. Se você deseja um sistema de avaliação que impulsione o crescimento e o desenvolvimento dos funcionários, considere a abordagem de feedback de 360 graus. Esse método de avaliação foi projetado para destacar áreas fortes e identificar onde os funcionários podem melhorar. É um processo contínuo, que mantém os funcionários crescendo e desenvolvendo seus conjuntos de habilidades o tempo todo.

Nesta postagem, explicaremos o que é feedback 360 graus e mostraremos como implementar o sistema em seis etapas simples. Compartilharemos exemplos de feedback e destacaremos os prós e os contras desse método de feedback para ajudá-lo a implementar a melhor estratégia de feedback para sua empresa. ## O que é feedback de 360 graus?

O feedback padrão geralmente é dado pelos gerentes aos subordinados diretos. Mas o feedback de 360 graus - também conhecido como feedback de vários avaliadores - é um pouco diferente. Pense nele como uma forma de ajudar seus funcionários a se desenvolverem, em vez de simplesmente avaliar suas métricas de desempenho.

Crie metas SMART no ClickUp com várias maneiras de acompanhar o progresso e atingir seus objetivos

Com isso

gerenciamento de desempenho

os funcionários ainda receberão avaliações de gerentes e supervisores, além de um punhado de outros membros da equipe que talvez não supervisionem diretamente seu trabalho.

Esses avaliadores adicionais geralmente são colegas de trabalho do mesmo departamento ou colegas multifuncionais que trabalham em estreita colaboração com a sua equipe. O processo utiliza feedback anônimo para identificar competências e áreas de melhoria. A maioria dos programas também inclui um componente de autoavaliação.

O principal objetivo desse método é gerar ideias e feedback construtivo de um grupo diversificado de indivíduos para melhorar o desempenho dos funcionários. Por meio do processo, é possível identificar possíveis problemas com os processos atuais e, ao mesmo tempo, aprofundar a camaradagem da sua equipe.

Como coletar feedback de 360 graus?

Com as avaliações de desempenho padrão, os funcionários recebem feedback sobre seu desempenho em termos de cumprimento de determinadas métricas. Com o feedback de 360 graus, o objetivo é fornecer insights com foco no desenvolvimento do funcionário.

Há muitas maneiras de coletar feedback de 360 graus, o que significa que não há um plano específico a ser seguido. Em geral, seu processo deve ser claro, transparente e solidário do início ao fim. Aqui está uma estrutura de feedback 360 graus passo a passo que você pode personalizar para atender às necessidades de sua empresa. 🌻

1. Estabeleça metas

Inicie o processo explicando a abordagem do feedback 360 graus aos membros da sua equipe. Lembre-se de que essa deve ser uma avaliação de desenvolvimento, não uma avaliação de desempenho. Informe a todos que eles serão avaliados com base em seu desenvolvimento profissional.

Isso ajuda a evitar a competição entre os funcionários, o que é comum durante as avaliações de desempenho, já que muitos membros da equipe disputam as mesmas recompensas. Isso também garante que o feedback seja orgânico e não manipulado.

Use o recurso Goal Tracking do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

Use o recurso

Metas do ClickUp

para definir os objetivos de sua avaliação de feedback 360 graus. Divida o objetivo geral em metas mensuráveis, como preencher a pesquisa de feedback, fornecer respostas e

agendamento de reuniões individuais

.

2. Organize uma sessão de treinamento para avaliadores

Como o feedback 360 graus será novidade para muitos dos seus funcionários, agende uma sessão de treinamento para todas as partes interessadas que estarão envolvidas na avaliação dos membros da sua equipe. Se você tiver uma pequena empresa, pode até mesmo fazer uma chamada para realizar o treinamento on-line.

Durante o treinamento, não deixe de discutir o processo de classificação, inclusive os critérios de avaliação. Estabeleça cronogramas para o processo de feedback e designe um ponto de contato para questões processuais.

3. Crie um questionário

Depois de estabelecer as bases, é hora de realmente começar a coletar feedback. Uma maneira fácil de fazer isso é usar o

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

. Comece criando um formulário e adicionando campos para diferentes perguntas. 📝

Personalize o modelo de formulário de feedback do ClickUp com as perguntas que você deseja que cada avaliador responda

Para cada pergunta de feedback 360 graus, decida se deseja que as respostas sejam abertas ou em uma escala de classificação. As escalas tornam o processo de avaliação mais rápido e podem fornecer percepções numéricas sobre o nível médio de trabalho realizado ao longo do tempo, em vez de em uma situação específica.

Em geral, as perguntas da sua pesquisa de feedback 360 graus devem se concentrar em oito a dez competências. Limite a pesquisa a 40 perguntas ou menos, especialmente se estiver usando perguntas abertas. Formulários muito longos ou demorados podem sobrecarregar a carga de trabalho de outras pessoas, e alguns respondentes podem fornecer feedback menos detalhado devido ao cansaço.

Com o modelo de formulário do ClickUp, é possível gerar automaticamente novas tarefas assim que a pesquisa for concluída. Essas tarefas podem incluir o agendamento instantâneo de reuniões para analisar os resultados e

itens de ação

com base nas respostas a determinadas perguntas do formulário.

4. Analisar feedback

Depois que todos os membros da equipe tiverem concluído uma autoavaliação e todos os avaliadores tiverem classificado os membros da equipe, é hora de analisar e compartilhar os resultados. Uma maneira de fazer isso é com uma

Iniciar Parar Continuar modelo

. Projetado para eliminar preconceitos e dinâmicas sociais no processo de feedback, ele desenvolve percepções claras de seu processo de feedback 360 graus.

Melhore os resultados com um gráfico Start-Stop-Continue e reflita sobre quais atividades começar, terminar ou continuar para obter os melhores resultados

Um modelo Start Stop Continue permite que você crie uma discussão com três seções distintas:

Início : Destaque os comportamentos e as ações que o funcionário deve começar a implementar imediatamente

: Destaque os comportamentos e as ações que o funcionário deve começar a implementar imediatamente Parar : Identifique as coisas que o funcionário deve interromper. Isso pode incluir ações que desperdiçam recursos ou criam obstáculos para outros funcionários. Também pode incluir hábitos de trabalho que impedem o funcionário de desenvolver ainda mais suas habilidades

: Identifique as coisas que o funcionário deve interromper. Isso pode incluir ações que desperdiçam recursos ou criam obstáculos para outros funcionários. Também pode incluir hábitos de trabalho que impedem o funcionário de desenvolver ainda mais suas habilidades Continuar: Reconhecer as vitórias do funcionário e o que ele já faz bem. O foco está nas áreas em que ele é bem-sucedido atualmente e em como é importante que essas ações continuem

5. Crie um plano de comunicação

Quando tiver o feedback dos colegas sobre o trabalho do funcionário, compartilhe os resultados não apenas com o funcionário, mas também com a equipe em geral. Isso não significa chamar a atenção dos indivíduos na frente de seus colegas. Em vez disso, a ideia é criar um plano de comunicação e identificar áreas comuns de melhoria como um todo. 👨🏽‍💻

Vá para

Modelos de plano de comunicação

para encontrar um método que funcione para sua empresa. De itens de ação a planos estratégicos, há um modelo para garantir que seu processo seja transparente e informativo.

Decida se suas comunicações serão limitadas a uma simples conversa individual ou se criará cronogramas de comunicação mais elaborados para verificar regularmente com os funcionários. Como se trata de feedback de 360 graus, os check-ins não se limitam aos gerentes e subordinados diretos. Estabeleça planos de comunicação para membros da equipe e avaliadores para manter a conversa sobre desenvolvimento.

6. Personalize o modelo

Você entende seu negócio melhor do que ninguém, portanto, reserve um tempo para pensar nas necessidades da sua empresa e em como você pode usar o feedback para estimular o desenvolvimento dos funcionários.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp está repleto de centenas de recursos personalizáveis para lidar exatamente com essa tarefa. Crie campos personalizados, colete pesquisas com funcionários e acesse mais de 15 exibições flexíveis para analisar seus resultados. Se o programa de feedback de seus funcionários for complexo, trabalhe com consultores para criar um plano de ação e um processo sob medida.

Exemplos de feedback 360

Quando se trata de seu sistema de feedback 360 graus, as respostas variam de acordo com a perspectiva e o relacionamento do avaliador com o funcionário. Isso significa que algumas avaliações 360 graus podem ter um componente de desempenho, enquanto outras serão mais baseadas em processos ou focadas em habilidades. 🙌

Por exemplo, digamos que você seja um supervisor de marketing fornecendo feedback para um gerente de SEO. Seu feedback de 360 graus pode se concentrar em como ele atendeu às métricas de classificação e como se adaptou às atualizações do Google Core. Além disso, você pode fornecer feedback sobre o estilo de gerenciamento dele e destacar suas habilidades de comunicação.

Outro exemplo é um sistema de feedback de 360 graus em que um membro da equipe de desenvolvimento da Web avalia um gerente de projeto. Como esses dois indivíduos não fazem parte da mesma equipe imediata, pode não haver discussão sobre o desempenho das metas. Em vez disso, o feedback pode se concentrar no relacionamento de trabalho ou nas áreas em que o gerente de projeto poderia aprender habilidades adicionais relacionadas ao desenvolvimento.

Prós e contras do feedback 360 graus

Como em todos os processos de revisão, há vantagens e desvantagens na abordagem do feedback 360 graus. Use a tabela abaixo para obter uma visão geral rápida dos prós e contras desse sistema de métrica de desempenho. Para uma análise mais aprofundada, continue lendo para encontrar um detalhamento do método de feedback 360 graus - bom e ruim. 👀

Prós do feedback de 360 graus

Há muitos benefícios no método de feedback 360 graus. Desde a abertura de linhas de comunicação até o destaque de áreas de melhoria, veja por que você deve incorporar esse sistema de avaliação em seus processos.

Aumenta a autoconsciência

Com feedback detalhado e um componente de autoavaliação, os funcionários se tornam mais conscientes de si mesmos. Os insights funcionam como uma ferramenta pessoal

ferramenta de desenvolvimento

para destacar as áreas em que o funcionário pode melhorar e o que ele já faz bem.

Ao contrário das avaliações de desempenho, o funcionário pode usar essa ferramenta de feedback honesto para melhorar aspectos como

autodisciplina

hábitos de trabalho diário e habilidades de comunicação entre departamentos.

Cria linhas abertas de comunicação

O uso de feedback de diferentes perspectivas dá suporte à comunicação geral

gerenciamento da equipe

e promove uma melhor comunicação. Os colegas podem se comunicar diretamente uns com os outros para fornecer feedback, em vez de manter a comunicação entre gerentes e subordinados diretos. 🗣️

Com o ClickUp, sua equipe pode se comunicar de forma eficaz e eficiente durante todo o dia de trabalho

O foco deixa de ser as avaliações baseadas no desempenho e passa a ser a criação de uma cultura de trabalho em que os colegas possam compartilhar maneiras de melhorar uns com os outros. Eles também podem oferecer suporte se tiverem experiência em uma área em que um colega precisa melhorar.

Enfatiza áreas para treinamento

Quando se trata de desenvolvimento de funcionários, não basta apenas identificar as áreas de melhoria. Você quer criar uma cultura em que o treinamento seja uma tarefa diária e os funcionários estejam constantemente conscientes de que estão crescendo e aprendendo.

Alguns funcionários podem precisar trabalhar em suas habilidades de liderança ou de comunicação, enquanto outros podem precisar de ajuda para resolver problemas. Do desenvolvimento da liderança e das habilidades interpessoais às habilidades técnicas, o feedback de 360 graus estabelece as bases para o treinamento e para funcionários mais eficazes.

Incentiva a responsabilidade

Ao estabelecer um sistema de feedback regular e contínuo, gerentes e funcionários podem criar planos de desenvolvimento para melhorar a responsabilidade. Você verá que há mais

engajamento dos funcionários

já que cada pessoa precisa trabalhar mais de perto com seus colegas.

Minimiza o preconceito

Como o feedback 360 graus vem de várias perspectivas e fontes, a chance de discriminação e preconceito é significativamente reduzida. Isso é particularmente evidente para vieses cognitivos como o

efeito halo e chifre

em que o feedback pode ser distorcido com base em interações recentes e desempenho anterior.

Apresenta um roteiro de desenvolvimento

Ao destacar várias áreas que podem ser melhoradas com o feedback 360 graus, você estabelece as bases para um roteiro de desenvolvimento melhor para o funcionário. Em vez de classificar se um funcionário atingiu uma métrica, você se aprofundará nas habilidades que ele usou para chegar lá. Ao encontrar áreas de melhoria, você pode criar programas e iniciativas de treinamento para atender a essas necessidades em toda a empresa. 🗺️

Contras do feedback de 360 graus

Poucas coisas no mundo são perfeitas, e o processo de feedback 360 graus não é diferente. Embora, em geral, seja uma ótima ferramenta para muitas empresas, há algumas desvantagens.

Muitas dessas desvantagens podem ser evitadas com a implementação cuidadosa do feedback. Aqui estão alguns contras a serem observados ao usar a abordagem de feedback de 360 graus.

Pode parecer desorganizado

Quando implementada muito rapidamente ou sem objetivos claros, essa abordagem de feedback pode parecer desorganizada. Como também há várias partes móveis e muitos funcionários envolvidos, as coisas podem se perder. Talvez você se esqueça de fornecer feedback a um colega ou talvez a etapa de avaliação seja ignorada.

Atribua tarefas a uma ou várias pessoas para garantir que elas permaneçam no radar dos membros certos da equipe

Para evitar isso, use um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp para se manter organizado. Atribua tarefas aos membros relevantes da equipe e realize revisões de processos para garantir que nada esteja faltando.

Não se trata de uma solução completa

o feedback de 360 graus foi projetado para funcionar como parte de um sistema mais amplo de avaliação de funcionários. É ideal para gerar críticas construtivas sobre habilidades e capacidades, mas não é bom para avaliar o desempenho. Use-o como apenas um componente em seu sistema de avaliação para obter os melhores resultados.

O feedback é anônimo

Embora o anonimato signifique que as pessoas se sintam livres para serem brutalmente honestas, também significa que o acompanhamento é mais difícil. Se um funcionário recebe um feedback que não entende completamente, é difícil obter clareza, pois ele não tem certeza de quem o forneceu. 🥸

Para superar esse problema, considere a possibilidade de contratar ou treinar alguém para ser um coach do processo de 360 graus. Essa pessoa pode servir como um intermediário para esclarecer o feedback e ajudar os funcionários a aprender a entender suas avaliações.

O foco está nos pontos fracos

Quando feito de forma apressada, o feedback 360 graus pode inclinar-se para o feedback negativo e para as avaliações de desempenho da equipe. Para evitar isso, enfatize na fase de metas que a ideia é melhorar a retenção de funcionários e impulsionar o desenvolvimento.

Esforce-se para tornar cada meta SMART específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado

Deixe claro que o tipo de feedback que você está buscando é baseado em competências, e não no cumprimento de métricas de metas. Peça aos funcionários que destaquem as áreas em que o trabalho é bem feito e as áreas que precisam ser melhoradas.

Nem todos os funcionários podem fornecer um bom feedback

O fato é que nem todos têm uma capacidade inata de fornecer feedback construtivo. Algumas pessoas não dão detalhes suficientes e outras dão detalhes demais.

Outras vezes, relações de trabalho competitivas podem levar a um feedback impreciso ou excessivamente negativo. Estabeleça controles e equilíbrios analisando o feedback e abordando as áreas em que não há consenso.

As cargas de trabalho podem aumentar

Dar feedback consome muito tempo. Alguns funcionários podem achar que esse processo aumenta muito sua carga de trabalho.

Para evitar o esgotamento e a fadiga do feedback, mantenha seus questionários curtos e sucintos. Peça aos funcionários que revisem o processo de feedback e implementem as sugestões à medida que você avança. 📚

Avaliações de desempenho versus feedback de 360 graus Avaliações de desempenho são ferramentas criadas para avaliar o desempenho de um funcionário em troca de uma recompensa, como um bônus. Por outro lado, o feedback de 360 graus visa a ajudar o funcionário a desenvolver melhores habilidades. 🛠️

O modelo de avaliação de desempenho do funcionário do ClickUp ajuda as equipes a compartilhar melhor o feedback e os aprimoramentos acionáveis

Embora as avaliações de desempenho geralmente tenham um ponto final centrado em uma meta, o feedback de 360 graus é contínuo. O processo deve evoluir constantemente, ajudando o funcionário a identificar áreas de melhoria. Parte do procedimento deve incluir comunicação de acompanhamento para que você possa ajudar o funcionário ao longo do caminho, à medida que ele aprimora suas habilidades.

Outra distinção importante entre os dois é que o feedback 360 graus é anônimo, enquanto as avaliações de desempenho são feitas pessoalmente. O anonimato permite que os subordinados diretos e os gerentes forneçam feedback real e autêntico.

Crie um sistema de feedback melhor com o ClickUp

Os processos de avaliação não devem ser apenas sobre recompensas. A implementação de um procedimento bem-sucedido de feedback de 360 graus ajuda a manter o foco no desenvolvimento. Dessa forma, todos trabalham juntos para se aperfeiçoarem como indivíduos e como colaboradores da equipe como um todo.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo

e comece a criar um sistema de feedback melhor para seus funcionários. Se você deseja criar um sistema de avaliação para um departamento específico ou para toda a empresa, o ClickUp permite mapear o processo, atribuir tarefas com prazos e personalizar um formulário para coletar feedback. 🙋🏻‍♂️