Exemplos eficazes de feedback de funcionários para fornecer informações objetivas e aumentar o moral

Fornecer feedback aos seus funcionários é uma das melhores maneiras de estimular o desenvolvimento deles, apontar seus pontos fortes e motivá-los a tomar medidas corretivas, se necessário. Ao mesmo tempo, pode parecer a coisa mais incômoda do mundo, especialmente se o feedback for negativo. 🫣

Os verdadeiros líderes reconhecem que dar feedback construtivo ou promover uma cultura de feedback positivo ajuda os funcionários a melhorar seu desempenho e aprimorar suas habilidades para projetos futuros.

Neste artigo, discutiremos a importância do feedback significativo para o desenvolvimento dos funcionários. Também forneceremos alguns exemplos de feedback positivo e construtivo para funcionários para ajudá-lo a lidar com várias situações sem constrangimento.

Por que o feedback do funcionário é importante?

Fornecer feedback regular aos seus funcionários pode ser um divisor de águas, especialmente se for dado com a intenção certa e em tempo hábil. Aqui estão alguns benefícios que você pode aproveitar:

Mantém os funcionários no caminho certo : Uma cultura de feedback saudável garante que seus funcionários se esforcem para atingir metas da equipe e entendam como contribuem para o quadro geral

: Uma cultura de feedback saudável garante que seus funcionários se esforcem para atingir metas da equipe e entendam como contribuem para o quadro geral Mostra que você se importa : Fornecer feedback positivo, e até mesmo negativo, quando bem pensado, pode ajudar os funcionários a se sentirem vistos e cuidados em um ambiente de trabalho positivo

: Fornecer feedback positivo, e até mesmo negativo, quando bem pensado, pode ajudar os funcionários a se sentirem vistos e cuidados em um ambiente de trabalho positivo Melhora os resultados comerciais : Ao orientar os funcionários na direção certa, você garante que eles estão fazendo o que precisam fazer, o que resulta em ótimos gerenciamento de recursos e melhor desempenho do projeto

: Ao orientar os funcionários na direção certa, você garante que eles estão fazendo o que precisam fazer, o que resulta em ótimos gerenciamento de recursos e melhor desempenho do projeto Promove o aprendizado : O feedback crítico enfatiza que os erros não são a pior coisa do mundo e podem ser usados como oportunidades de aprendizado, o que desencadeia o desenvolvimento profissional quando aceito com diligência

Melhora a flexibilidade: O feedback contínuo serve como uma estrela guia quando seus funcionários assumem novas responsabilidades, trocam de cargos ou equipes ou enfrentam novos desafios ⭐

Quando você deve dar feedback aos funcionários?

Já se foi o tempo em que dar feedback aos funcionários acontecia somente durante as avaliações anuais de desempenho. De acordo com um estudo realizado em 234 organizações o feedback gera resultados financeiros e organizacionais positivos - então, por que não fornecê-lo com mais frequência?

O momento do feedback pode ser intuitivo e pode depender das políticas da empresa ou de seu estilo de trabalho. Lembre-se,

os funcionários anseiam por informações que possam melhorar seu desempenho

portanto, aproveite o poder do feedback para dar a eles o conhecimento que desejam. Portanto, você nem sempre precisa se ater ao feedback formal - é perfeitamente aceitável oferecer feedback informal quando a situação exigir.

Aqui estão cinco cenários potenciais em que você pode dar feedback aos seus funcionários:

Avaliações de desempenho : A avaliação anual de desempenho (algumas empresas podem ter versões semestrais ou trimestrais) é uma oportunidade formal de discutir o desempenho geral de um funcionário Após tarefas específicas: Dar feedback construtivo a um funcionário logo após ele concluir uma tarefa é muito eficaz.

Comunicação em tempo real permite que você identifique o que deu certo ou os erros a serem evitados no futuro **Depois de acertar marcos do projeto : Um funcionário alcançou um marco com sucesso? Use isso como uma oportunidade para fornecer feedback **Programado reuniões individuais : Use reuniões individuais programadas para fornecer feedback contínuo e discutir os ângulos de satisfação no trabalho com mais transparência. Essas reuniões não são obrigatórias, mas podem ser úteis para eliminar o estigma em torno do feedback em um ambiente mais descontraído Desempenho excepcional: Um membro da equipe realizou uma tarefa como um profissional? Não hesite em fornecer feedback positivo e elogiar as boas qualidades do funcionário

20 exemplos de feedback de funcionários para aprimorar suas habilidades de comunicação

Compilamos uma lista de exemplos de feedback de funcionários para ajudá-lo a se comunicar com clareza e tato. Pense nesses exemplos como modelos para criar um canal de feedback robusto - você pode personalizá-los de acordo com seu setor,

dinâmica da equipe

e a meta que você deseja alcançar.

Para facilitar a navegação na lista, exploraremos dois tipos de feedback dos funcionários: feedback positivo (reforço) e construtivo (redirecionamento). Cada grupo contém 10 exemplos de feedback eficaz para diferentes situações, de modo que você estará bem equipado para cada cenário. 🎬

10 exemplos de feedback positivo para funcionários

O feedback positivo incentiva seus funcionários a manterem o bom trabalho, reconhece e elogia seus esforços e ajuda a elevar o moral. Confira estes exemplos testados e verdadeiros para fazer com que seus funcionários se sintam valorizados.

Exemplo nº 1

Quero agradecer pelo trabalho incrível que você fez no projeto X. Você lidou com suas tarefas com o máximo de profissionalismo e investiu esforços que não passaram despercebidos!

Forneça esse feedback depois que um funcionário concluir um projeto com êxito.

Exemplo nº 2

Agradeço o tempo extra que dedicou ao seu trabalho nas últimas... semanas. Sei que não foi fácil, mas quero que você saiba que toda a team values seu esforço e atitude positiva.

Se sua empresa enfrentou um período particularmente movimentado e seu funcionário tinha muito o que fazer, mas conseguiu lidar com tudo sem problemas, esse é um excelente feedback a ser dado.

Exemplo nº 3

Sua consistência tem sido louvável. A maneira como você lida com as relações com os clientes e conduz as reuniões de equipe é impressionante, e posso ver o quanto você investe no seu trabalho.

Essa é uma maneira genuína de elogiar um funcionário que constantemente apresenta um desempenho de alto nível.

Exemplo nº 4

Eu só queria dizer que você tem arrasado ultimamente! Graças à sua criatividade e ao seu pensamento inovador, temos fornecido uma qualidade consistente e mantido nossos clientes satisfeitos. Você melhorou muito desde que começou e estou muito orgulhoso de você.

Esse feedback é uma maneira fantástica de dar um impulso moral a funcionários relativamente novos que demonstram grande potencial e dedicação ao trabalho. 🔥

Exemplo nº 5

Com a Mary fora do escritório, você assumiu o comando e liderou toda a equipe para concluir o projeto com sucesso! Estou muito impressionado com suas habilidades de liderança e acho que você teria sucesso em um cargo de gerência. Se você concordar, podemos discutir as opções!

Uma excelente maneira de elogiar a habilidade ou o talento específico de um funcionário - nesse caso, a liderança - é destacar sua confiabilidade em uma crise e sugerir a opção de uma promoção.

Exemplo nº 6

Você cuidou do problema desta manhã reunião com o cliente como um verdadeiro profissional! Estamos com um prazo apertado e o cliente estava estressado, mas você conseguiu amenizar o conflito e ajudar a resolver a questão. Suas habilidades de comunicação realmente salvaram o dia!

Esse tipo de feedback elogia a capacidade do funcionário de negociar e lidar com conflitos.

Exemplo nº 7

Eu gostaria de agradecer a todos pelo trabalho fantástico neste trimestre! Vocês lidaram com alguns projetos complexos nos últimos três meses e foram absolutamente excelentes em seu trabalho. O trabalho em equipe que vocês demonstraram é admirável.

Esse é o feedback apropriado para expressar sua gratidão a toda a equipe.

Exemplo nº 8

Desde sua última avaliação de desempenho, você melhorou muito. Seu entusiasmo, mentalidade positiva e dedicação não passam despercebidos! Sou grato por você fazer parte desta equipe. Mal posso esperar para vê-lo crescer conosco.

É uma maneira conveniente de reconhecer o aprimoramento de um funcionário e motivá-lo a continuar.

Exemplo nº 9

Você está aqui há muito tempo, mas ainda estou igualmente impressionado com o esforço que você investe em cada projeto. Você é um excelente exemplo para os membros da sua equipe e estou feliz por tê-lo a bordo.

Esse feedback mostra a um funcionário de longa data que você aprecia a ética de trabalho dele e que não o considera um dado adquirido.

Exemplo nº 10

Adorei sua apresentação sobre a nova campanha de marketing! Foi clara, direta e envolvente, e gostaria que você se apresentasse mais vezes.

Isso destaca que você gostaria de ver seu funcionário saindo da zona de conforto para mostrar seus pontos fortes.

10 exemplos de feedback construtivo para funcionários

Fornecer feedback negativo ou crítica construtiva é um negócio complicado - você quer orientar seus funcionários na direção certa, e não fazer com que eles se sintam desmotivados, envergonhados ou estressados. É por isso que é vital ter cuidado com suas escolhas de palavras e com o momento certo.

Muitos gerentes gostam de usar a abordagem feedback sanduíche nesse caso - ela envolve o amortecimento de críticas construtivas com algum feedback positivo para equilibrar a conversa. Aqui estão 10 exemplos que refletem diferentes situações que você pode usar ao fornecer feedback construtivo ou corrigir um comportamento negativo.

Exemplo nº 1

Seus relatórios de despesas são abrangentes e bem organizados. Além disso, gostaria que você incluísse mais tabelas e gráficos neles para apresentar melhor as informações que você transmitiu.

Esse feedback mostra que você aprecia o esforço de seu funcionário e o orienta gentilmente em relação aos requisitos esperados.

Exemplo nº 2

Você está fazendo malabarismos com vários projetos complexos, e eu o aprecio por isso! Dito isso, seria uma boa ideia sempre se concentrar nas tarefas de maior impacto. Dessa forma, você pode cuidar das tarefas mais urgentes ou de alta prioridade sem ficar sobrecarregado.

Essa é uma boa maneira de incentivar um funcionário claramente estressado a desenvolver e aprimorar suas habilidades de priorização e a permanecer no rumo certo.

Exemplo nº 3

gostaria de falar com você sobre a reunião de ontem. É permitido discordar de seus colegas de trabalho, mas não é correto impor sua opinião aos outros. Da próxima vez, considere uma abordagem mais colaborativa e aceite as opiniões de sua equipe, mesmo que nem todas sejam positivas._

O exemplo mostra como incentivar os funcionários a evitar comportamentos negativos em relação aos colegas e a se comunicar melhor no futuro.

Exemplo nº 4

Percebi que você não está tão empenhado em seu trabalho nas últimas semanas. Está acontecendo alguma coisa? Como posso apoiá-lo e incentivá-lo a recuperar sua motivação?

Essa é a maneira mais diplomática de abordar um funcionário cujo desempenho caiu. Mantenha um tom empático na conversa a seguir e pratique a escuta ativa para identificar o problema

causa raiz do problema

.

Exemplo nº 5

Sua pesquisa e

gerenciamento de projetos

suas habilidades são admiráveis. Dito isso, acredito que você se beneficiaria se trabalhasse em suas habilidades de colaboração para maximizar seu potencial.

Esse feedback reconhece as habilidades existentes de seu funcionário e o orienta gentilmente na direção das áreas que podem ser aprimoradas.

Exemplo nº 6

Percebi que você não conseguiu cumprir alguns prazos no último mês. Como isso tem impacto sobre toda a empresa, gostaria de perguntar o que aconteceu e se há algum problema no qual devemos trabalhar. Diga-me como posso ajudar.

O feedback aborda o gerenciamento questionável do tempo de seu funcionário de forma solidária, o que pode ajudar a descobrir alguns

gargalos do processo

dentro da equipe.

Exemplo #7

Seu relatório de análise tem alguns erros. Os erros fazem parte de qualquer trabalho, mas acho que é importante reconhecê-los e garantir que não se repitam no futuro. Gostaria de saber o que deu errado para que os outros membros da equipe possam aprender com esse erro.

Essa é uma maneira eficaz de abordar os erros de um funcionário e acrescentar um toque de "para o bem maior".

Exemplo nº 8

Precisamos falar sobre seu comportamento na reunião de equipe da semana passada. Embora você tenha liberdade para expressar suas opiniões e atitudes com paixão, não toleraremos grosserias. Da próxima vez, encontre uma maneira mais apropriada de expressar sua discordância com os outros.

Esse feedback aponta o comportamento problemático de seu funcionário, reforça os valores organizacionais e expressa que você tem tolerância zero para uma atitude desrespeitosa.

Exemplo nº 9

Eu sei que você está ocupado e agradeço seu esforço, mas você deixou de realizar várias tarefas importantes no último mês. Para garantir que nada passe despercebido, sugiro usar listas de tarefas, aplicativos de agendamento ou outra ferramenta conveniente para anotar suas tarefas e ficar em dia com elas.

Aqui, você aborda a falta de uma determinada habilidade do funcionário e, como oferece soluções concretas, tudo parece maduro e solidário.

Exemplo nº 10

Já se passaram dois meses desde que você começou a trabalhar aqui e acho que está se adaptando bem. A única coisa que me preocupa é sua falta de participação nas reuniões. Não tenha medo de falar o que pensa - valorizamos sua opinião e queremos ouvir seus pensamentos.

Esse feedback encorajador pode ajudar os novos funcionários a se adaptarem ao novo local de trabalho e a não se sentirem invisíveis.

Execute ciclos eficazes de feedback de funcionários usando o ClickUp

Muitos supervisores preferem fornecer feedback aos funcionários por meio de reuniões individuais ao vivo. Entretanto, essas reuniões podem não ser viáveis para equipes remotas ou grandes. Ou talvez você não tenha tempo suficiente para agendar reuniões individuais.

Se você deseja estabelecer uma cultura de feedback enriquecedora, um all-in-one

plataforma de produtividade

como o ClickUp pode ser um salva-vidas. Ela oferece funcionalidades que dão suporte a todo o processo de feedback e ajudam a melhorar o desempenho dos funcionários ao longo do tempo! 💝

Documente seu feedback com o ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para fornecer feedback aos seus funcionários por escrito

Se você quiser dar um feedback por escrito aos funcionários, não há opção melhor do que

Documentos do ClickUp

! Esse recurso permite criar, editar, compartilhar e armazenar documentos, incluindo feedback de funcionários e

avaliações de desempenho

.

Como o ClickUp Docs suporta edição em tempo real, você pode adicionar gerentes relevantes ao seu documento de feedback e trabalhar em conjunto para criar uma visão geral abrangente do desempenho de um funcionário. Cada pessoa recebe um cursor com seu nome acima dele, de modo que o fluxo de opiniões é transparente.

Graças às impressionantes opções de personalização, você pode adicionar imagens e arquivos aos seus documentos, criar tabelas e listas e até mesmo conectar o Docs a fluxos de trabalho para criar relatórios de feedback abrangentes. Talvez você queira

criar pastas

para centralizar o feedback dos funcionários por espaço de trabalho ou departamento.

Depois de concluir o documento, compartilhe-o com o funcionário ou guarde-o para consulta durante as avaliações anuais de desempenho.

Escreva um feedback com tato com o ClickUp AI

Use a IA

assistente de redação

no ClickUp para gerar feedback dos funcionários, fazer brainstorming de ideias, redigir e-mails e muito mais

É demorado escrever um feedback formal para o funcionário? Não tem problema

IA do ClickUp

vem para o resgate! 🦸

O ClickUp AI é um assistente de redação baseado em IA que vive dentro do ClickUp. Ele pode gerar conteúdo escrito como

planos de projeto

, e-mails,

agendas de reuniões

apresentações e planos de teste com avisos simples.

A ferramenta pode salvar o dia quando você estiver lutando para atingir o tom certo para dar feedback. Peça ao ClickUp AI para:

Verifique e ajuste o tom de seu feedback construtivo

Corrija a gramática e a estrutura para maior clareza

Resuma os relatórios de funcionários anteriores para ter um contexto rápido ao escrever o feedback

Gerar feedback bem formatado com base nos pontos de discussão fornecidos

Aproveite o feedback informal com a visualização do ClickUp Chat

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

O fornecimento de feedback nem sempre precisa ser formal. Se a cultura da empresa permitir, você pode ter conversas casuais de feedback com seus funcionários via chat. Nesses casos, use o

Visualização do ClickUp Chat

.

Essa visualização permite que você se comunique com seus funcionários em tempo real e gerencie fluxos de trabalho por meio de threads sem alternar entre vários aplicativos e plataformas. Escolha a(s) pessoa(s) com quem você deseja conversar e simplesmente digite um feedback informal. Pode ser um texto leve de estímulo ou um lembrete para corrigir um problema. Adicione imagens, vídeos e até mesmo planilhas para fornecer mais detalhes.

Além de simplificar a comunicação com seus funcionários, a visualização do ClickUp Chat permite que você atribua

itens de ação

para a conversa, preparando o terreno para as tarefas de acompanhamento pós-feedback.

Adicione membros da equipe às suas conversas simplesmente @mencionando-os e explore novas dimensões de

colaboração em tempo real

e transparente

comunicação no local de trabalho

.

Use os comentários do ClickUp e as ferramentas de revisão

Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

Se você quiser dar feedback rápido a um funcionário, os comentários do ClickUp são a melhor opção! Digamos que um membro da equipe tenha feito um excelente trabalho em uma tarefa específica e você queira elogiá-lo por isso - tudo o que você precisa fazer é atribuir um comentário do ClickUp à tarefa, mencionar a pessoa a quem deseja dar o feedback e escrever algo como: Trabalho incrível!

Você pode adicionar emojis se eles funcionarem para a sua equipe. 😇

Outra funcionalidade digna de nota é a função

Recurso de correção

é ideal para fornecer feedback sobre arquivos como PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo e PDF.

Colabore facilmente com os membros da equipe e dê feedback sobre arquivos com anotações, provas e recursos de comentários no ClickUp 3.0

Explore os modelos do ClickUp para economizar tempo

Deseja fornecer feedback abrangente a seus funcionários, mas não tem tempo suficiente para escrevê-lo do zero? Os modelos do ClickUp estão à sua disposição! 🦸

Existem

mais de 1.000 modelos

com seções predefinidas para ajudá-lo a economizar tempo, padronizar procedimentos e oferecer informações valiosas aos membros da sua equipe. Para obter feedback dos funcionários, recomendamos explorar

modelos de avaliação de desempenho

-você encontrará várias opções para documentar o desempenho de seus funcionários e os níveis de satisfação no trabalho. Por exemplo, o

Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

oferece um layout colorido para verificar o clima com os novos contratados.

Use este modelo do ClickUp para planejar futuros check-ins com novos contratados

Beneficie-se das integrações do ClickUp

Você está trabalhando remotamente, mas não quer fornecer feedback aos funcionários por escrito? Então, você vai adorar o fato de que o ClickUp

se integra a mais de 1.000 plataformas

incluindo aplicativos para reuniões por vídeo

como o Zoom

.

Inicie uma reunião do Zoom diretamente do ClickUp para conversar com os membros da sua equipe ao vivo. Após a reunião, você poderá visualizar os links de gravação em suas tarefas para criar um resumo e centralizar as informações.

Receba feedback com o ClickUp

O feedback é uma via de mão dupla. Além de fornecer feedback aos funcionários, você também deve incentivá-los a falar a verdade sobre o trabalho na sua empresa. A opinião dos funcionários ajuda você a entender o ponto de vista da sua equipe, identificar problemas no local de trabalho, promover um ambiente de trabalho saudável e agradável e aprimorar suas qualidades de liderança.

Você pode trocar feedback com seus funcionários usando algumas opções que discutimos acima, como ClickUp Docs e comentários. Porém, existem ferramentas estelares perfeitas para essas situações

Formulários do ClickUp

e

modelos de formulário de feedback

.

Crie formulários detalhados no ClickUp 3.0 com recursos de arrastar e soltar para inserir campos e adicionar lógica condicional para coletar um feedback melhor

Personalize e distribua formulários aos membros da sua equipe para pesquisas de envolvimento dos funcionários. A criação de um formulário é muito fácil - escolha entre várias opções de tarefas e

Campos personalizados

no lado esquerdo da tela para criar a combinação perfeita. Graças ao design de arrastar e soltar, você pode criar formulários de qualidade em um piscar de olhos.

Envie o formulário final à sua equipe e peça que o preencham. O ClickUp analisará instantaneamente as respostas coletadas e as converterá em tarefas rastreáveis. 🥳

Aprenda como fazer_ Conectar-se com os funcionários por meio de reuniões sem nível !

Implementar exemplos de feedback de funcionários com o ClickUp

Os exemplos de feedback de funcionários listados devem ajudá-lo a se preparar para uma variedade de cenários de comunicação no espaço de trabalho.

Se você precisar de ajuda para fornecer e lidar com o feedback, o ClickUp pode lhe dar uma mãozinha. 🤝

Seus recursos com tecnologia de IA permitem que você promova uma comunicação clara, transparência e colaboração dentro da sua equipe e fique de olho no trabalho de todos.

