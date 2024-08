Os 10 melhores softwares de gerenciamento de membros para organizações em 2024

Seja você o gerente de uma organização sem fins lucrativos ou proprietário de uma academia, você sabe como é importante aumentar sua base de associados. Os associados ativos ajudam em tudo, desde eventos de arrecadação de fundos para a construção da comunidade.

Além disso, não é ruim o fato de que os membros ativos tendem a gastar mais. Só para constar. 💰

Entretanto, há um pequeno problema. Você precisa de uma maneira de gerenciar todas as taxas de associação e informações de contato em um só lugar. Você não tem tempo para alternar entre diferentes plataformas.

É aí que entra o software de gerenciamento de membros.

O software de gerenciamento de membros ou de filiação ajuda associações profissionais, câmaras de comércio e outras organizações baseadas em membros a gerenciar seus membros. Do processamento de pagamentos on-line aos portais de membros e muito mais, o software certo fará grande parte do trabalho pesado para você. 🏋️

Neste guia, revelamos os principais recursos do melhor software de gerenciamento de filiação, além de compartilharmos nossas 10 soluções favoritas de gerenciamento de filiação de 2024.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de membros?

Os sistemas de gerenciamento de membros devem facilitar sua vida. Procure plataformas com funcionalidades que economizem tempo, como:

Processamento de pagamentos: O armazenamento de informações de cartão de crédito dos membros impõe muitos encargos legais à sua organização. Felizmente, um sistema de gerenciamento de associação vem com um portal de autoatendimento para associados, no qual as pessoas podem inserir suas informações de pagamento e gerenciar sua associação. Os associados têm mais comodidade e você não precisa armazenar números de cartões - é uma situação em que todos ganham! 🏆

O software de gerenciamento de associação faz mais do que processar pagamentos. Ele deve vir com alguns recursos para aprofundar seu relacionamento com os associados (e, assim, melhorar a retenção). Isso pode incluir campanhas de e-mail, comunidades on-line ou páginas de registro de eventos Recursos automatizados: As ferramentas modernas de gerenciamento de associados devem otimizar seu fluxo de trabalho. Quer se trate de check-ins automatizados ou de fluxos de integração para novos membros, opte por um software de gerenciamento de membros que faça o trabalho por você

Os 10 melhores aplicativos de gerenciamento de membros para usar em 2024

Sabemos que você é muito ocupado, por isso fizemos uma pesquisa para encontrar o aplicativo de gerenciamento de membros ideal para você. Confira esta lista das melhores plataformas de software de gerenciamento de associação para 2024.

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela do ClickUp para uma organização simples

É isso mesmo. O aplicativo favorito do universo ferramenta de gerenciamento de projetos também é a plataforma ideal de gerenciamento de associação. Use ClickUp CRM para rastrear informações de clientes e visualizar seu pipeline para persuadir mais possíveis membros a se associarem à sua organização. 🙌

O ClickUp é um software de banco de dados seguro que inclui visualizações de tabela simples para que você possa ver todos os dados dos membros em um só lugar - e é fácil importar e exportar esses dados. Calcule o valor da vida útil do cliente, renovações, taxas de engajamento e muito mais.

Embora o ClickUp seja uma excelente solução de banco de dados de membros, ele também é um bilhão de outras coisas. Ele não serve apenas para coletar dados de membros - serve para executar todos os seus grandes planos.

A hierarquia exclusiva do ClickUp lhe dá a flexibilidade de organizar associações de qualquer tamanho

Você tem a liberdade de projetar a Hierarquia do projeto ClickUp como você quiser. Ao contrário de outros gerenciamento de clientes não o obrigamos a se encaixar em uma caixa. Você é livre para projetar seus próprios fluxos de trabalho e trabalhar como achar melhor.

Você também não precisa começar do zero. Basta personalizar um modelo pronto do ClickUp e você estará pronto para as corridas:

Use a opçãoModelo de estratégia de associação do ClickUp para fazer um brainstorming de sua próxima grande ação

Copie oModelo de diretório de membros do ClickUp para criar seu próprio banco de dados em segundos

Conte com oModelo de diretório do ClickUp para criar um diretório de associação de forma rápida

Melhores recursos do ClickUp:

O ClickUp CRM rastreia todos os dados dos membros e os exibe juntamente com seus projetos, tarefas, análises e muito mais

Os modelos do ClickUp economizam seu tempo em tarefas administrativas complicadas

Visualize as métricas de engajamento dos membros com os painéis de controle em tempo real do ClickUp

Faça brainstorming de metas para sua organização e mantenha sua equipe responsável convertendo metas em tarefas

Limitações do ClickUp:

O ClickUp tem tantos recursos que os novatos às vezes o consideram intimidador (mas nós acreditamos em você!)

Alguns recursos, como o ClickUp AI, estão disponíveis apenas para assinantes pagos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Damasco selvagem

Via Damasco selvagem O Wild Apricot é uma solução de associação baseada na Web que faz um pouco de tudo. Use seu banco de dados de associados para rastrear as informações dos associados. Experimente o construtor de sites para o gerenciamento de seu site existente. Ou crie seu próprio aplicativo móvel para se conectar com os membros em qualquer lugar.

Está apostando tudo no comércio eletrônico? Use o recurso de loja on-line do Wild Apricot, que permite listar produtos em seu portal de associação. Os associados podem até mesmo configurar o processamento de pagamentos recorrentes para suas taxas de associação - assim você não precisa mexer um dedo. 🧘

Melhores recursos do Wild Apricot:

Crie listagens de eventos e formulários de registro personalizáveis em segundos

Gerar automaticamente faturas e recibos para processamento de pagamentos

Integração do Wild Apricot com o WordPress e widgets

Limitações do Wild Apricot:

Alguns usuários dizem que seus membros tiveram erros

Outros usuários dizem que a plataforma não é fácil de usar

Preços do Wild Apricot:

Pessoal: $60/mês para 100 contatos

$60/mês para 100 contatos Grupo: $75/mês para 250 contatos

$75/mês para 250 contatos Comunidade: $140/mês para 500 contatos

$140/mês para 500 contatos Profissional: $240/mês para 2.000 contatos

$240/mês para 2.000 contatos Rede: $440/mês para 5.000 contatos

$440/mês para 5.000 contatos Empresarial: $530/mês para 15.000 contatos

$530/mês para 15.000 contatos Global: $900/mês para 50.000 contatos

Wild Apricot avaliações e comentários:

G2: 4/5 (mais de 30 avaliações)

4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (530+ avaliações)

3. ClubExpress

Via ClubExpress O ClubExpress tem se concentrado em simplificar o gerenciamento de clubes há mais de 20 anos. Use esse aplicativo para associados para programar envios de e-mails, enviar mensagens de texto aos associados, gerar pesquisas e até mesmo criar fóruns de discussão.

Os recursos de envolvimento dos associados são particularmente robustos. Se quiser manter contato regular com seus associados - e quem não quer? - o ClubExpress é uma opção sólida.

Melhores recursos do ClubExpress:

O ClubExpress oferece armazenamento ilimitado baseado em nuvem

Escolha entre mais de 20 módulos pré-construídos para obter a funcionalidade que você deseja

O ClubExpress permite que os associados gerenciem seus dados e histórico de pagamentos no portal do associado

Limitações do ClubExpress:

Alguns dizem que o recurso de fórum é difícil de usar

Outros usuários dizem que a plataforma é difícil de navegar em geral

Preços do ClubExpress:

Até 200 membros: 42 centavos/membro, cobrados mensalmente

42 centavos/membro, cobrados mensalmente De 201 a 300 membros: 38 centavos/membro, cobrados mensalmente

38 centavos/membro, cobrados mensalmente 301 - 500 membros: 34 centavos/membro, cobrados mensalmente

34 centavos/membro, cobrados mensalmente 501 - 1.000 membros: 30 centavos/membro, cobrados mensalmente

30 centavos/membro, cobrados mensalmente Mais de 1.000 membros: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClubExpress:

G2: 4/5 (240 avaliações)

4/5 (240 avaliações) Capterra: 4,2/5 (510+ avaliações)

4. Cliques de membro

Via Cliques de membros A MemberClicks simplifica o gerenciamento de membros para associações profissionais, câmaras de comércio e associações comerciais. Ela se apresenta como uma plataforma completa de automação, engajamento e geração de receita para qualquer organização que gerencie membros.

O MemberClicks vem com fluxos de trabalho da equipe, gerenciamento de eventos e recursos de envolvimento dos membros, como salas de aula, quadros de empregos e fóruns.

Melhores recursos do MemberClicks:

Organize conferências virtuais ou feiras de negócios

Atraia mais visitas ao seu portal de membros configurando um quadro de empregos

Crie um espaço dedicado para os membros com o recurso CommUnity

Limitações do MemberClicks:

Alguns usuários dizem que a plataforma não possui recursos úteis de edição

Outros dizem que os vídeos de treinamento do MemberClicks estão desatualizados e não são úteis

Preços do MemberClicks:

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o MemberClicks:

G2: 3,7/5 (mais de 40 avaliações)

3,7/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (450+ avaliações)

5. Capítulo Estrela

Via Capítulo Estrela Você dirige a seção de uma associação comercial? O StarChapter é especializado no gerenciamento de seções, tanto para voluntários quanto para administradores. Gostamos do recurso Board & Management, que oferece aos membros da diretoria um hub central para compartilhar informações. 📈

Use o StarChapter para importar dados de associação e integrá-los com várias associações nacionais com facilidade. Ele também gera relatórios detalhados sobre o seu programa de associação, o que é útil se você precisar apresentá-lo à diretoria.

Melhores recursos do StarChapter:

Processar pagamentos com o StarChapter Pay

Criar um site personalizado para sua seção

Envie automaticamente e-mails de grupo e acompanhe a capacidade de entrega de e-mails

Limitações do StarChapter:

Alguns usuários dizem que é difícil editar no StarChapter

Outros dizem que querem uma formatação mais limpa e mais opções de personalização

Preços do StarChapter:

Essencial: US$ 83/mês para 150 membros, mais uma taxa de instalação de US$ 779

US$ 83/mês para 150 membros, mais uma taxa de instalação de US$ 779 Crescimento: US$ 105/mês para 300 membros, mais uma taxa de instalação de US$ 1.079

US$ 105/mês para 300 membros, mais uma taxa de instalação de US$ 1.079 Avançado: $133/mês para 600 membros, mais uma taxa de instalação de $1.319

$133/mês para 600 membros, mais uma taxa de instalação de $1.319 Pro: $165/mês para 1.200 membros, mais uma taxa de instalação de $1.559

StarChapter ratings and reviews:

G2: 4,2/5 (mais de 40 avaliações)

4,2/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,2/5 (580+ avaliações)

6. Corpo mental

Via Corpo mental O Mindbody é um software de gerenciamento de associação adaptado para empresas de fitness, bem-estar e beleza. No entanto, ele é mais popular entre academias, estúdios de ioga e estúdios de dança. 💃

Se você quiser fazer um nome para si mesmo, a Mindbody oferece um aplicativo de marca branca para gerenciar agendas e pagamentos de membros em qualquer lugar.

Melhores recursos do Mindbody:

Aceite pagamentos e agende aulas a partir do aplicativo Mindbody para Android ou iOS

Gerar insights sobre seu negócio com relatórios sobre vendas, clientes atendidos e taxas de utilização

Use o Mindbody para agendar funcionários, gerenciar o desempenho dos funcionários realizar avaliações e fazer a folha de pagamento

Limitações do corpo mental:

Alguns usuários dizem que tiveram uma experiência negativa com o atendimento ao cliente da Mindbody

Outros dizem que os representantes de vendas são um pouco insistentes

Preços do Mindbody:

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Mindbody:

G2: 3,6/5 (370+ avaliações)

3,6/5 (370+ avaliações) Capterra: 4/5 (2.600+ avaliações)

7. Diretório do Workfolio

Via Diretório do portfólio de trabalho O Workfolio é um conjunto de ferramentas que as associações profissionais usam para economizar tempo e agilizar os fluxos de trabalho. Gostamos do recurso de microsite, que permite que você crie microsites para seus clientes ou crie seu próprio site pessoal, sem necessidade de codificação.

O Workflow Directory é, em partes iguais, um diretório de equipe, uma plataforma de microsites e uma ferramenta de gerenciamento de perfis. Ele também oferece soluções de software especializadas para o setor jurídico, saúde e educação, portanto, há algo para todos. 🌻

Melhores recursos do Workfolio Directory:

Crie seu próprio site em minutos com o construtor de sites WYSIWYG

Se você tem uma operação B2B, crie um microsite de cliente para impressionar seus clientes em potencial

Use o construtor avançado de diretórios de membros para criar um diretório robusto sem nenhuma codificação

Limitações do diretório do Workfolio:

Alguns usuários dizem que tiveram que ser criativos para personalizar esse aplicativo de gerenciamento de membros

Outras pessoas dizem que o Workfolio tem muito tempo de inatividade

Preços do Workfolio Directory:

Equipe: US$ 99/mês para até 50 membros, cobrados anualmente

US$ 99/mês para até 50 membros, cobrados anualmente Empresa: $249/mês para até 500 membros, cobrado anualmente

$249/mês para até 500 membros, cobrado anualmente Empresa: Entre em contato para saber o preço, para mais de 501 membros

Avaliações e resenhas do Workfolio Directory:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (4 avaliações)

8. ZenPlanner

Via ZenPlanner Precisa de um pouco de zen em sua vida? O ZenPlanner é um software de gerenciamento e cobrança de associados para academias e empresas de fitness. Na verdade, é um pacote completo de produtos com software de negócios, um construtor de sites, um CRM, faturamento e muito mais.

O ZenPlanner tem casos de uso exclusivos para artes marciais, fitness funcional, fitness boutique e ginástica, se você quiser um software personalizado para o seu negócio. 🤸

Melhores recursos do ZenPlanner:

O ZenPlanner vem com rastreamento avançado de exercícios para fornecer aos membros dados mais acionáveis

Os usuários podem automatizar e-mails, faturamento e acompanhamento de presença

Use o parceiro do ZenPlanner, UpLaunch, para automação de marketing, anúncios pagos e criação de sites

Limitações do ZenPlanner:

Embora o ZenPlanner seja muito bom em lançar novos recursos, várias pessoas dizem que o aplicativo móvel não é tão bom assim

Outros usuários dizem que a plataforma é difícil de navegar

Preços do ZenPlanner:

Até 45 membros: $99/mês

$99/mês Até 60 membros: $129/mês

$129/mês Até 75 membros: $149/mês

$149/mês Até 100 membros: $176/mês

$176/mês Até 150 membros: $209/mês

$209/mês Até 200 membros: $227/mês

$227/mês Até 250 membros: $247/mês

$247/mês Mais de 251 membros: $267/mês

Avaliações e críticas do ZenPlanner:

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,3/5 (240+ avaliações)

9. MemberLeap

Via MemberLeap O MemberLeap é um software de gerenciamento de associação com três vertentes: gerenciamento de associação, planejamento de eventos e envolvimento dos associados.

Pode não parecer a solução de gerenciamento de associação mais moderna, mas essa plataforma é uma opção sólida para faturamento de associação, criação de aplicativos de eventos e textos em massa.

Melhores recursos do MemberLeap:

O MemberLeap simplifica a colaboração e o gerenciamento de comitês

Crie estandes de exposição interativos para eventos virtuais

Crie quadros de mensagens que permitam que os membros conversem entre si

Limitações do MemberLeap:

O MemberLeap exige a entrada manual de alguns dados dos associados

Alguns usuários dizem que tiveram que entrar em contato com o suporte ao cliente para correção de erros

Preços do MemberLeap:

Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do MemberLeap:

G2: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

4,7/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

10. Zona de crescimento

Via Zona de crescimento O objetivo do GrowthZone é aumentar o número de associados. Se já está na hora de expandir, esse software de gerenciamento de associações (AMS) o ajudará a chegar lá. Ele vem com recursos úteis de associação, como contatos, planejamento de eventos (inclusive eventos on-line), faturamento e comunicações. 👀

Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O GrowthZone também vem com ferramentas de produtividade como um criador de formulários, gerenciamento de conteúdo da Web e um criador de aplicativos móveis.

Melhores recursos do GrowthZone:

O GrowthZone integra automação de marketing e gerenciamento de funil de vendas

Ofereça à sua equipe um aplicativo AMS móvel para carregar dados de contatos, gerenciar check-ins de eventos e muito mais

Automatização de e-mailcampanhas de marketing para personalizar a experiência do associado sem levantar um dedo

Limitações do GrowthZone:

Alguns usuários afirmam que a GrowthZone faz tantas coisas que é difícil se atualizar

Outros usuários relatam ter dificuldade com a ferramenta de marketing por e-mail do GrowthZone

Preços da GrowthZone:

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do GrowthZone:

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 190 avaliações)

ClickUp: A ferramenta de gerenciamento de membros dos seus sonhos

Os membros fazem seu mundo girar. Em vez de passar horas todos os dias enviando e-mails ou gerenciando dados de associados, escolha a plataforma de gerenciamento de associados certa para o trabalho. Com a ferramenta certa ao seu lado, você proporcionará aos membros uma experiência melhor e reduzirá as tarefas administrativas complicadas.

Você é muito ocupado e não tem tempo para alternar entre diferentes plataformas. Quando tempo é dinheiro, escolha o melhor software de gerenciamento de assinaturas: ClickUp. 🤩

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Reunimos seus projetos, tarefas, modelos, comunicações e gerenciamento de membros em um só lugar. É tão bom que você mal saberá o que fazer com todo o tempo que economizou.

Mas não precisa acreditar em nossa palavra - experimente você mesmo. Registre-se no ClickUp agora . É grátis para sempre!