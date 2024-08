Os 10 principais modelos de formulários da Microsoft para coletar dados

Como gerente ou proprietário de uma empresa, é fundamental coletar feedback. Os dados coletados ajudarão a melhorar seus produtos, serviços, cultura da empresa e processos comerciais em geral.

Por exemplo, seus clientes estão satisfeitos com a qualidade de seus produtos? O que seus funcionários esperam e com o que se preocupam?

Você pode coletar feedback sobre perguntas como essas criando um formulário do zero ou usando modelos pré-criados.

Modelos pré-criados de feedback e pesquisa, como Formulários da Microsoft permitem que você se atualize sem perder tempo desenvolvendo o modelo. Com base nas recomendações do modelo, você pode se basear em perguntas de especialistas e incluí-las.

Embora muitas empresas usem os modelos de formulário da Microsoft, eles têm limitações com relação à personalização, ao escopo e às funcionalidades de marca.

Vamos começar analisando o que são os modelos de formulário da Microsoft, os diferentes modelos para suas necessidades de negócios e as limitações do MS Form. Compartilharemos 10 alternativas aos modelos de formulário da Microsoft.

O que é um modelo de formulário da Microsoft?

Um modelo de formulário da Microsoft (MS Forms) é uma ferramenta para criar e gerenciar pesquisas, enquetes, formulários e questionários.

Esses modelos abrangem várias categorias, incluindo registro de eventos, feedback de funcionários, pesquisas de mercado, lançamentos de novos produtos etc.

Use-os para criar pesquisas com perguntas de múltipla escolha, questionários de escala Likert e NPS (Net Promoter Score) e solicitar respostas e feedback.

A versão gratuita do MS Forms permite que você crie formulários para fins gerais e obtenha feedback. No entanto, para acessar recursos avançados, como o envio automático de pesquisas com base em acionadores e análise avançada de respostas, você precisa de uma assinatura do Microsoft 365.

Aqui estão alguns modelos gratuitos do Microsoft Forms para você começar.

5 Modelos de formulários da Microsoft

1. Pesquisa de feedback de eventos

via Formulários da Microsoft Se estiver organizando um evento relacionado a marketing, use o modelo de pesquisa de feedback de evento antes, depois ou até mesmo durante o evento para obter feedback dos participantes.

Use esse modelo de formulário para estruturar perguntas como múltipla escolha, texto, classificação e escala Likert.

Os modelos do Microsoft Forms são uma boa opção para um modelo de pesquisa rápido com perguntas recomendadas em cada um deles.

2. Pesquisa de avaliação de novos produtos

Imagine que você lançou recentemente um novo produto e está ansioso para saber o que seus clientes pensam sobre ele. O Modelo de formulário de avaliação de produto ajuda a coletar o feedback do cliente, seja ele excelente, médio ou ruim.

Esse formulário permite que os respondentes carreguem capturas de tela de seus desafios ao usar o produto, facilitando o compartilhamento do feedback dos participantes.

3. Modelo de pesquisa de feedback do cliente

Com uma pesquisa com clientes, você obtém informações diretas dos clientes e sua satisfação (ou a falta dela) com seus produtos e serviços.

Essa Modelo de formulário MS permite que os participantes avaliem a satisfação com o produto com base em fatores específicos que afetam a decisão de escolher seu produto.

4. Modelo de pesquisa de feedback do gerente

Todos precisam de feedback para melhorar seu desempenho, e os gerentes não são diferentes. Uma pesquisa de feedback do gerente ajuda a avaliar o desempenho dos líderes.

Essa Formulário MS combina perguntas abertas para que os funcionários compartilhem detalhes de suas experiências com o gerente e perguntas em escala Likert para entender as áreas de força e o potencial de melhoria.

5. Pesquisa de mercado

Independentemente do tamanho e do setor, toda organização usa pesquisas de mercado para entender melhor seu público-alvo. A pesquisa fornece informações demográficas essenciais, seus pontos problemáticos e que tipo de produto seu mercado precisa.

Essa Modelo de formulário MS tem uma seção sobre análise da concorrência para entender o grau de satisfação dos seus clientes potenciais com os produtos da concorrência.

Limitações do uso de modelos de formulários da Microsoft

Se estiver pensando em usar os modelos de formulário da Microsoft para coletar feedback e analisar dados, aqui estão algumas limitações dos formulários da MS que você não pode ignorar.

Para atingir todo o seu potencial, você deve investir em ferramentas adicionais da Microsoft que exigem investimento adicional. Por exemplo, você precisa exportar os resultados do formulário e do questionário para o Excel, a Lista ou o SharePoint

Embora o MS Form se integre aos produtos da Microsoft, os produtos que não são da Microsoft têm opções de integração limitadas. Por exemplo, se você usar umsistema de gerenciamento de comunicação com o cliente (CCM) para gerenciar as comunicações com seus clientes, mas ele não tiver opções de integração com o MS Forms, a exportação de informações se tornará um desafio

O MS Form não permite que o usuário salve o formulário ou atualize parcialmente uma resposta enviada. O participante deve enviar o formulário de uma só vez

O MS Form tem personalização de design limitada, o que significa que os usuários não podem adicionar CSS ou HTML personalizados ao questionário

O MS Form pode não ser a melhor opção se você precisar de saltos lógicos e cálculos para criar formulários interativos

Ele não oferece pastas, o que dificulta a organização das respostas e dos formulários, ainda mais quando se está executando vários questionários simultaneamente

Não há um aplicativo MS Form para ajudá-lo a criar formulários de pesquisa em qualquer lugar ou por meio de seu telefone celular

O MS Forms é um aplicativo menos conhecido do conjunto de produtos da Microsoft.

Temos uma solução melhor se você estiver procurando modelos de formulários mais interativos e dinâmicos.

10 alternativas aos modelos de formulários da Microsoft

Depois de estudar as necessidades do segmento de usuários e avaliar várias opções com base na facilidade de uso, automação, integrações e adequação geral, nossa escolha é o ClickUp.

O que torna o ClickUp uma alternativa viável ao Microsoft Forms?

Você não precisa de uma assinatura para criar formulários no ClickUp; ele é gratuito.

Outro benefício importante do uso do ClickUp é a integração do criador de formulários on-line com um sistema de gerenciamento de projetos para coletar e analisar o feedback em tempo real para a tomada de decisões com base em dados.

Aqui estão alguns dos melhores modelos de formulários do ClickUp que o tornam uma alternativa poderosa aos modelos do Microsoft Forms.

1. Modelo de formulário do ClickUp

Modelo de formulário ClickUp

Use o Modelo de formulário ClickUp para coletar feedback de sua equipe, clientes e clientes em potencial.

E o que é melhor? Ele se integra com o ClickUp gerenciamento de projetos para que você possa manter o controle do seu trabalho em um só lugar.

Por exemplo, esse modelo de formulário pré-criado para a pesquisa da sua equipe tem status personalizados, como concluído, negado, em revisão e novos registros para acompanhar o progresso. Use os seis campos personalizados para categorizar e adicionar atributos, como foto de identificação e número do contrato. Por fim, organize os dados dos respondentes de uma forma que faça sentido usando quatro tipos de visualização.

O Form Template melhora as respostas dos formulários com lembretes por e-mail e permite a colaboração de outros membros da equipe, o que o torna uma alternativa mais eficiente aos formulários do MS. Além disso, automatize a publicação e a distribuição de seu formulário com o automação pré-criada uma funcionalidade ausente no aplicativo Microsoft Forms.

2. Modelo de formulário de feedback ClickUp

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Quer se trate de feedback de produto, feedback de funcionário ou pesquisa de satisfação do cliente, o ClickUp é fácil de usar para iniciantes Modelo de formulário de feedback tem tudo o que você precisa.

Use o modelo de formulário de feedback para obter feedback do produto sobre novos recursos após a fase de pesquisa e teste. Crie um loop de feedback abrangente com status personalizados para rastrear o feedback, atributos personalizados para visualizar os dados do cliente e visualizações de formulário para manter as informações organizadas.

O formulário de feedback do ClickUp facilita a coleta de respostas de forma rápida e precisa, identificando áreas de aprimoramento do processo e analisar as respostas dos usuários para tomar decisões informadas.

Veja o que torna o modelo de formulário de feedback do ClickUp diferente do MS Forms.

Os formulários do ClickUp são fáceis de compartilhar. Copie o link direto do formulário e compartilhe-o com seus participantes. Como alternativa, incorpore o formulário em sua página de destino por meio do código HTML na seção Código de incorporação.

A capacidade de incorporar esse formulário onde você quiser faz do ClickUp uma alternativa melhor ao MS Forms.

3. Modelo de formulário de assinatura ClickUp

Modelo de formulário de assinatura do ClickUp

Para qualquer empresa, nutrir clientes e leads é a maneira de conquistar a fidelidade. Modelo de formulário de assinatura do ClickUp simplifica o processo de inscrição para seus clientes e clientes potenciais.

Se estiver vendendo a assinatura de blogs, revistas ou produtos da sua empresa, esse modelo é fácil de personalizar e ajuda a aumentar as vendas de assinaturas.

Diferentemente dos modelos de formulário MS, o Formulário de assinatura do ClickUp oferece uma visão de 360 graus de seus assinantes, seu status, e-mails e interesses, permitindo que você envie e-mails personalizados.

Projete e organize seus formulários com a ferramenta Visualização do quadro . A tela personalizável Quadro Kanban é excelente para visualizar seus fluxos de trabalho.

Ao combinar o modelo de formulário de assinatura com Relatórios de CRM com o CRM, você tem uma visão completa das novas assinaturas, dos assinantes inativos e das taxas de abertura de e-mails.

4. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

Modelo de formulário de solicitação do ClickUp

Desde o atendimento ao cliente e as solicitações de marketing até a integração do RH, todos os departamentos precisam de formulários de solicitação para coletar informações com precisão e rapidez.

Os Modelo de formulário de solicitação do ClickUp simplifica o processo de gerenciamento de solicitações para startups, empresas de pequeno e médio porte e organizações corporativas.

Pense nele como um local central para organizar as solicitações, onde os departamentos podem enviar solicitações de recursos e visualizar o andamento de cada solicitação em um formato interativo.

Enquanto isso, o ClickUp permite que os usuários adicionem lógica condicional para formulários mais inteligentes e dinâmicos para fluxos de trabalho complexos.

Vejamos um exemplo.

Usando o ClickUp Request Forms, sua equipe de TI fornece aos colegas de trabalho um único formulário para todas as solicitações de tecnologia. Com a lógica condicional, pergunte a seus funcionários se eles usam Mac ou PC e, com base na resposta, apresente a eles as versões do sistema operacional MacOS ou Windows no próximo campo.

5. Modelo de formulário de contato ClickUp

Modelo de formulário de contato do ClickUp

Se estiver procurando uma maneira altamente personalizável e fácil de consolidar suas mensagens de "Fale conosco", recomendamos Modelo de formulário de contato do ClickUp para organizar todos os envios de clientes.

Escolha entre dois tipos de visualizações de tarefas: visualização de lista e visualização de formulário.

A visualização de lista o ajudará a agrupar, classificar e filtrar e está disponível em planos gratuitos e pagos.

A visualização de tabela ajuda a coletar informações e a simplificar a criação de tarefas. Você precisa de um plano pago para usar a visualização de formulário.

Por que os usuários adoram o Formulário de Contato do ClickUp?

Ele é sincronizado com o recurso de preenchimento automático do navegador da Web do visitante, facilitando o preenchimento do formulário com apenas alguns cliques.

Depois de incorporar o formulário na página preferida, configure uma resposta automática para as pessoas que preencherem o formulário usando a automação do ClickUp. A mensagem pode ser simples: "Obrigado por sua mensagem; nossa equipe entrará em contato com você em breve."

Deixe que seus clientes mais valiosos saibam que você está sempre à disposição deles.

6. Modelo de formulário de relatório ClickUp

Modelo de formulário de relatório do ClickUp

Se você é um gerente de projetos responsável por manter a equipe em dia com vários projetos, o Modelo de formulário de relatório do ClickUp é para você.

Ele divide os marcos significativos em tarefas menores para que sua equipe priorize as tarefas certas diariamente/semanalmente/mensalmente.

O Report Form elimina a necessidade de inserir, organizar e analisar manualmente os dados sobre o progresso de todos os projetos, o que o torna um divisor de águas para o gerente ocupado.

Para equipes que gerenciam vários projetos, o modelo de formulário é uma solução prática para:

Formatação e organização padronizadas, facilitando a leitura dos relatórios

A capacidade de atualizar o formulário com dados novos sempre que necessário para manter os dados atualizados

Uma aparência consistente em todos os relatórios

A primeira etapa para criar um formulário de relatório é fazer um brainstorming de ideias, tópicos e perguntas que você gostaria de incluir no relatório. Quadros brancos do ClickUp são uma tela criativa para reunir suas melhores ideias e adicionar anotações para mapeamento de processos .

O MS Forms fica aquém do esperado, pois não permite que os usuários criem tarefas, colaborem em tempo real ou criem ideias com fluxos de trabalho ágeis.

7. Modelo de formulário de solicitação de criação do ClickUp

Modelo de formulário de solicitação de criação do ClickUp

Se você é freelancer ou faz parte da equipe de design e deseja trabalhar com mais eficiência com seus clientes ou outros departamentos, o Modelo de formulário de solicitação de criação do ClickUp será sua tábua de salvação. Colabore nas solicitações de design e crie um fluxo de trabalho de solicitação para obter as informações corretas em um formato consistente.

Organize e armazene todas as solicitações de criação em um local central e colabore em briefs de criação em tempo real usando o Creative Request Form.

As revisões são essenciais para otimização do fluxo de trabalho . Depois de criar o formulário de solicitação, a próxima etapa é definir um processo de revisão e cronogramas para a revisão da solicitação e a pessoa responsável pela revisão.

Use Gráficos de Gantt para mapear cronogramas de revisão de solicitações criativas.

Os gráficos editor de documentos ajuda a criar formulários de solicitação uniformes e replicáveis entre equipes e departamentos.

8. Modelo de formulário de inscrição ClickUp

Modelo de formulário de inscrição do ClickUp

Modelo de formulário de inscrição do ClickUp foi projetado para ajudar recrutadores e organizações a criar formulários adaptados às suas necessidades de contratação. Analise e compare rapidamente os candidatos, acompanhe seu progresso, Relatórios de KPI e armazenar informações importantes usando exibições personalizadas.

Enquanto os modelos de formulário do MS têm recursos de design limitados, os modelos do ClicKUp Visualização de tabela permite que você edite dados em massa com tabelas responsivas e intuitivas. Recursos adicionais, como filtros robustos e opções de agrupamento, ajudam a classificar e rastrear informações.

9. Modelo de formulário de registro ClickUp

Modelo de formulário de registro do ClickUp

Simples e conveniente, o formulário sem código Formulário de registro de convidado do ClickUp facilita a inclusão de todas as informações que você precisa saber sobre seus hóspedes. Você pode usar o modelo predefinido ou criar seu próprio formulário para rastrear as datas de chegada e partida dos hóspedes, os detalhes da acomodação e as reservas de visitantes.

Vamos supor que você esteja organizando uma conferência do setor. O formulário de registro de voluntários da comunidade permite que você colete informações sobre todos os voluntários e convidados, assegurando e simplificando o processo de registro.

Eles podem carregar seus documentos e outros anexos. A automação do ClickUp permite a sincronização bidirecional com aplicativos de terceiros, como reservas de hotéis, e a equipe de administração armazena essas informações de forma segura com criptografia.

Se você estiver cobrando pelo evento, o formulário permite adicionar detalhes adicionais, como métodos de pagamento aceitos e impostos aplicáveis, usando campos personalizados.

10. Modelo de formulário de emprego interno do ClickUp

Modelo de formulário de emprego interno do ClickUp

Pergunte ao seu departamento de RH o que está no topo da lista das tarefas mais tediosas, e os formulários internos de emprego seriam uma delas.

Coletar informações de funcionários, verificar referências e armazenar documentos relevantes não é tarefa fácil. Executar isso em planilhas eletrônicas é propenso a erros, consome muito tempo e consome muitos recursos. Modelo de formulário de emprego interno do ClickUp simplifica a coleta e a manutenção de informações sobre novos funcionários e, ao mesmo tempo, cumpre os regulamentos e as leis pertinentes.

O modelo tem status personalizados para rastrear o processo de contratação e exibições personalizadas para começar com o pé direito. Ele também permite adicionar campos como tags, rótulos de prioridade e vários responsáveis para gerenciar o complexo processo de contratação.

Use Documentos no ClickUp para colaborar em ideias, atribuir tarefas a seus colegas, alterar status de projetos e atualizar fluxos de trabalho antes de criar o modelo de Formulário de Emprego Interno. Os software de automação de documentos facilita a organização de subpáginas relacionadas ao formulário de emprego em um único comentário.

Comece a criar seus formulários de feedback usando o ClickUp

O ClickUp é um poderoso criador de formulários on-line que supera o Microsoft Forms em termos de lógica condicional, flexibilidade e recursos de personalização.

Os modelos de formulário do ClickUp são a melhor plataforma para criar pesquisas de feedback interativas, colaborar com os membros da equipe em seções específicas e obter insights valiosos da análise em tempo real.

Além disso, a integração do ClickUp com outras ferramentas e aplicativos ajuda você a usar essas informações para aprimorar seus negócios. Registre-se no ClickUp crie seu primeiro modelo de questionário e comece a trabalhar gratuitamente.