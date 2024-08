10 melhores softwares de análise de pesquisas em 2024

As pesquisas são ótimas para entender os sentimentos dos clientes, fazer pesquisas de mercado ou verificar a satisfação da sua equipe com o trabalho .

Mas realizar a pesquisa é apenas o começo. O verdadeiro desafio é mergulhar nos dados não estruturados e extrair insights acionáveis.

À medida que a base de clientes e o tamanho da equipe cresciam na ClickUp, percebemos que precisávamos de um software poderoso para entender todos os dados da pesquisa. Fazer isso manualmente não estava dando certo, especialmente com grandes volumes de dados.

Então, começamos a procurar a ferramenta perfeita.

Depois de testar dezenas de plataformas de análise de dados de pesquisa, reduzimos nossas 10 favoritas. Essas ferramentas têm sido incrivelmente úteis para nossa equipe e espero que sejam igualmente úteis para você!

O que você deve procurar em um software de análise de pesquisa?

Estes são os principais recursos que priorizo em uma plataforma de análise de dados de pesquisa:

Quebrar silos de insight: A ferramenta deve tornar os dados da pesquisa fáceis de entender para todos na equipe, independentemente de seus conhecimentos técnicos

A ferramenta deve tornar os dados da pesquisa fáceis de entender para todos na equipe, independentemente de seus conhecimentos técnicos Análise avançada : Os recursos de segmentação, tabulação cruzada e análise de tendências são essenciais para o meu fluxo de trabalho

: Os recursos de segmentação, tabulação cruzada e análise de tendências são essenciais para o meu fluxo de trabalho Opções de personalização : É ótimo ter uma variedade de gráficos, diagramas e opções personalizáveispainéis de projetos para visualizar os dados da maneira que eu quiser

: É ótimo ter uma variedade de gráficos, diagramas e opções personalizáveispainéis de projetos para visualizar os dados da maneira que eu quiser Recursos de integração : O software precisa se conectar perfeitamente com as ferramentas existentes em minha pilha de tecnologia, como Excel, sistema de CRM ou plataformas de BI

: O software precisa se conectar perfeitamente com as ferramentas existentes em minha pilha de tecnologia, como Excel, sistema de CRM ou plataformas de BI Personalização de pesquisas : A ferramenta deve permitir que eu crie pesquisas complexas com vários tipos de perguntas, lógica de ramificação e opções de design personalizáveis

: A ferramenta deve permitir que eu crie pesquisas complexas com vários tipos de perguntas, lógica de ramificação e opções de design personalizáveis Suporte e treinamento: Ter um suporte ao cliente ágil e recursos de treinamento abrangentes seria uma vantagem. É reconfortante saber que há ajuda disponível para que minha equipe e eu possamos aproveitar ao máximo o software

Os 10 melhores softwares de análise de pesquisa para usar em 2024

Tendo em mente os critérios acima, aqui estão nossas principais escolhas:

1. ClickUp-Melhor para visualizar dados de pesquisa

O ClickUp tem duas ferramentas poderosas para otimizar o processo de análise de pesquisas: a Visualização de formulário do ClickUp para criar pesquisas personalizáveis e o Painéis do ClickUp para visualizar os dados da pesquisa com mais clareza.

A Visualização de formulário me ajuda a criar formulários personalizados para coletar feedback de várias fontes: funcionários, clientes, clientes potenciais e outras partes interessadas. Posso transformar esse feedback em tarefas rastreáveis no ClickUp e adicioná-lo diretamente ao meu fluxo de trabalho. Por exemplo, se um cliente reclamar de um bug, criarei uma tarefa para que nossa equipe de desenvolvimento analise o problema com prioridade.

Obtenha feedback das partes interessadas internas e externas usando o Form View do ClickUp

O que eu mais gosto no Form View é sua flexibilidade. Não se trata de um formulário de pesquisa estático e padronizado. Ele entende a lógica condicional e atualiza dinamicamente as perguntas com base nas respostas. É fácil personalizar as perguntas e capturar dados relevantes.

Use a lógica condicional para criar um questionário dinâmico com o Form View do ClickUp

Agora, passando para a próxima etapa, uso os ClickUp Dashboards para extrair insights dos dados da pesquisa. Cartões personalizados, como cartões de gráfico de pizza, cartões de gráfico de barras e cartões de gráfico de cálculo (disponíveis no plano Business e acima), me ajudam a visualizar os dados da tarefa da maneira que eu quiser.

Visualize os dados do cliente em um piscar de olhos com os Dashboards flexíveis do ClickUp

Aqui está uma rápida visão geral de quais cartões me ajudam a monitorar quais métricas:

Tipo de cartão Tipo de métrica Cartão de gráfico de pizza Tickets de suporte abertos por status, Tarefas de impressão por status Gráfico de barras Tendências do pipeline de vendas ao longo do tempo Número de novos tíquetes de suporte Tempo médio de resolução

Esses são apenas alguns exemplos do setor de SaaS, que gira muito em torno de marketing, vendas e suporte ao cliente. Há muitos outros cartões para ajudar profissionais de outros setores, como finanças, garantia de qualidade, saúde, construção e assim por diante.

Se eu precisar de informações específicas ou insights relacionados às pesquisas, uso Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o copiloto de IA integrado e confiável do ClickUp. **Ele examina todos os painéis em meu espaço de trabalho e me dá uma resposta instantaneamente

Obtenha respostas rápidas e precisas para suas dúvidas com o ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Organize os dados da pesquisa (como respostas, informações do participante e histórico da pesquisa) em um repositório centralizado

Automatize a distribuição de pesquisas com base em critérios predefinidos (dados demográficos, interações anteriores) e alcance o público-alvo certo no momento certo

com base em critérios predefinidos (dados demográficos, interações anteriores) e alcance o público-alvo certo no momento certo Personalize as campanhas de pesquisa com base nas preferências dos participantes ou no histórico de feedback e obtenha respostas significativas

ou no histórico de feedback e obtenha respostas significativas Gerar relatórios detalhados sobre os resultados, as tendências e as principais métricas da pesquisa

sobre os resultados, as tendências e as principais métricas da pesquisa Rastreie os níveis de envolvimento dos participantes em pesquisas, monitore as taxas de resposta e analise os tempos de conclusão

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não oferece todas as funcionalidades disponíveis na versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também:_ 10 melhores softwares de painel (análises, recursos e preços) Adoro dar um toque de marca aos materiais de marketing, por isso fui imediatamente atraído pelas personalizações de CSS do SurveySparrow. **Além de criar pesquisas detalhadas, eu podia personalizá-las usando parâmetros de contato e variáveis personalizadas

Também gostei da facilidade de compartilhar pesquisas - a ferramenta me deu a opção de criar um link direto da Web para e-mail ou SMS, gerar um código QR digitalizável ou incorporar o link como um widget em nosso site para coletar diretamente o feedback do cliente.

Melhores recursos do SurveySparrow

Automatize pesquisas recorrentes e e-mails de lembrete para respondentes parciais e não respondentes

Hospedar pesquisas em um site de marca branca

Receba relatórios de pesquisas por e-mail em intervalos regulares

Exporte os dados da pesquisa no formato SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para realizar análises estatísticas detalhadas

Limitações do SurveySparrow

A ferramenta não é compatível com dispositivos móveis

Preços do SurveySparrow

**Gratuito

Básico: US$ 19 (cobrado anualmente)

US$ 19 (cobrado anualmente) Starter: $39 (cobrado anualmente)

$39 (cobrado anualmente) Business: $79 (cobrado anualmente)

$79 (cobrado anualmente) Profissional: $249 (cobrança anual)

$249 (cobrança anual) CX Basic: US$ 199 (cobrança anual)

US$ 199 (cobrança anual) NPS + CX Suite: Preços personalizados

Detalhes de preços obtidos de G2

Classificações da SurveySparrow

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (100+ avaliações)

3. Survicate-Melhor para pesquisas de feedback de produtos

via Sobreviver **A Survicate oferece suporte à criação de pesquisas para vários canais (e-mail, site, aplicativo, etc.), mas o que mais se destacou para mim foi a capacidade de criar pesquisas no produto

Nossa equipe tentou coletar feedback sobre recursos específicos com pesquisas acionadas por eventos (como perguntar sobre a experiência de download depois que um usuário baixa um modelo gratuito ou perguntar sobre a experiência de importação depois que ele tenta importar dados brutos de uma ferramenta de terceiros).

Devo dizer que funcionou bem. Como a pesquisa era específica e contextual, ela também nos permitiu entender os pontos problemáticos exclusivos de nossos clientes (por exemplo, problemas com importação/exportação de ferramentas específicas).

Melhores recursos do Survicate

Crie pesquisas de marca com um editor intuitivo

Coletar relatórios contínuos de bugs

Receba alertas no MS Teams/Slack e colabore internamente para resolver problemas recorrentes

Conecte o Survicate à pilha de tecnologia existente usando o Zapier

Limitações do Survicate

Não há opção para agregar vários resultados de pesquisa

Preços do Survicate

**Gratuito

Empresarial: $99/mês

$99/mês Escala: $299/mês

Avaliações do Survicate

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Também lido:_ 10 melhores ferramentas de feedback do cliente Embora as pesquisas por e-mail sejam úteis para entender os pontos problemáticos dos clientes, elas geralmente têm uma baixa taxa de resposta. O software de análise de pesquisas da Thematic resolve esse problema.

Ele usa modelos de linguagem ampla (LLMs) para analisar as interações de bate-papo e prever os níveis de satisfação do cliente. Gostei desse recurso interessante - ele me permitiu medir com precisão as pontuações de satisfação do cliente (CSAT) para os clientes que haviam entrado em contato com a nossa equipe de suporte anteriormente, mesmo que eles não tivessem participado da nossa pesquisa com clientes.

Melhores recursos temáticos

Analise automaticamente os dados de chamadas telefônicas, chats de suporte, e-mails e textos

Descubra os tópicos/temas que impulsionam o volume de chamadas e o tempo médio de atendimento (AHT) para atender seus clientes com mais eficiência

Identifique problemas novos e emergentes em tempo real com a IA da Thematic sem esperar pelos resultados da pesquisa

Gere relatórios com apenas alguns cliques e compartilhe problemas com as partes interessadas

Limitações do Thematic

A configuração inicial parece instável

Preços temáticos

Iniciante: US$ 2.000/mês com assentos de visualização ilimitados

US$ 2.000/mês com assentos de visualização ilimitados Empresa: Preços personalizados

Avaliações temáticas

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Tableau: melhor para informações de dados em tempo real assistidas por IA

via Tableau Adorei o Tableau Pulse, que oferece informações personalizadas com auxílio de IA sobre as métricas desejadas. Nós "seguimos" algumas métricas de nossas pesquisas com clientes, como a satisfação do cliente (CSAT), a pontuação do promotor líquido (NPS), a taxa de rotatividade e o valor do tempo de vida do cliente.

Com o Pulse, pudemos obter um resumo das principais alterações nessas métricas. Com apenas um clique, ele ainda me ajudou a ir mais fundo. Eu podia realizar análises estatísticas avançadas e identificar a mudança exata nos números, além de detectar exceções ou anomalias. Ele também gerou uma seção do tipo FAQ para cada métrica para me ajudar a entender melhor os insights.

Melhores recursos do Tableau

Fique por dentro das principais métricas tanto no celular quanto no computador

Analise visualmente os dados da pesquisa e transforme-os em relatórios interativos compartilháveis

Filtre itens de pesquisa com base em perfis demográficos

Integração perfeita com o Salesforce ou o Microsoft Office

Limitações do Tableau

Não atualiza automaticamente os relatórios com base em novas alterações

O modelo de preços caro o torna adequado apenas para empresas maiores

Preços do Tableau

Visualizador: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Creator: US$ 42/mês por usuário

US$ 42/mês por usuário Explorer: uS$ 70/mês por usuário

Detalhes de preços obtidos de G2

Classificações do Tableau

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. SurveyMonkey-Melhor para modelos de questionário detalhados

via SurveyMonkey Como nossa empresa coleta feedback de vários pontos de contato, a equipe de sucesso do cliente precisa criar diferentes tipos de formulários adaptados a cada canal. Ao explorar a SurveyMonkey, deparei-me com sua biblioteca de modelos e fiquei muito impressionado!

Desde a coleta de feedback sobre a experiência do usuário do site, informações de contato e detalhes de registro de eventos até o feedback sobre eventos e reuniões, a SurveyMonkey tem um modelo para cada finalidade. Também pudemos personalizar os temas dos questionários para dar um toque mais marcante.

É útil para empresas que estão começando a usar pesquisas ou para grandes equipes que desejam simplificar a coleta de feedback multicanal.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Crie pesquisas assistidas por IA rapidamente com o SurveyMonkey Genius

Colete feedback segmentado com perguntas de ramificação e condicionais

Crie, edite e revise questionários com os membros da equipe

Realize análises de tendências para entender como as respostas a perguntas específicas mudam ao longo do tempo

Limitações da SurveyMonkey

Preço elevado para pequenas empresas

Preços do SurveyMonkey

Equipe Advantage: US$ 25/mês por usuário (somente cobrança anual)

US$ 25/mês por usuário (somente cobrança anual) Team Premier: US$ 75/mês por usuário (somente cobrança anual)

US$ 75/mês por usuário (somente cobrança anual) Enterprise: Preço personalizado

Detalhes de preços obtidos de Capterra

Avaliações da SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 22.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 10.000 avaliações)

Leia também:_ 10 alternativas e concorrentes do SurveyMonkey em 2024 O SentiSum usa o processamento de linguagem natural (NLP) para analisar chamadas, bate-papos, e-mails e resultados de pesquisas de clientes. **A IA avançada da ferramenta se aprofunda nos tíquetes de suporte e entende os sentimentos dos clientes

Ao testar a ferramenta, pudemos unificar nossos vários canais de feedback e marcar automaticamente os tíquetes até o nível granular. A melhor parte é que eu poderia fazer qualquer pergunta à SentiSum sobre a experiência do cliente, e ela ofereceria uma resposta rápida e significativa com base nos dados existentes. É ainda mais rápido do que criar relatórios ad-hoc!

Melhores recursos do SentiSum

Conecte o motivo do contato dos clientes com o CSAT e o NPS

Use a análise de fala sem interrupções para extrair insights das chamadas

Priorize automaticamente os tíquetes com base no tópico e no sentimento

Transforme comentários de mídia social e avaliações negativas em tíquetes de suporte

Limitações do SentiSum

A IA pode, às vezes, classificar erroneamente os tíquetes devido a inconsistências na linguagem falada/escrita, por isso é importante ser cauteloso

Preços da SentiSum

Entre em contato para obter preços

Classificações da SentiSum

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

8. Displayr - melhor para limpeza de dados

via Exibir A limpeza de dados desempenha um papel importante para garantir que os relatórios de análise de pesquisas sejam confiáveis e livres de erros ou valores ausentes. **Com o Displayr, eu poderia limpar os dados da minha pesquisa manualmente até as variáveis ou automatizar todo o processo

A limpeza manual funciona quando o volume de trabalho é menor, mas a organização automática dos dados foi a melhor opção para o nosso fluxo de trabalho. **O Displayr reconheceu todos os tipos de dados, desde textos, numéricos e grades até respostas múltiplas. Ele detectou automaticamente o tipo de dados e identificou problemas como rótulos ausentes, linhas planas ou categorias pequenas que precisavam ser mescladas.

Melhores recursos do Displayr

Crie histórias de dados significativas usando modelos e kits de marca personalizáveis

Transforme nomes de variáveis confusos em rótulos concisos com a IA do Displayr

Classifique respostas de pesquisas textuais e abertas em grupos coesos

Visualize os dados da pesquisa com mais de 100 tipos de gráficos, incluindo gráficos de rosca, pictogramas e palmeiras

Limitações do Displayr

Demora muito tempo para carregar/atualizar

Preços do Displayr

Histórias de dados

Gratuito (adequado para estudantes e outros usuários com requisitos básicos)

(adequado para estudantes e outros usuários com requisitos básicos) Profissional: US$ 40/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 40/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Displayr

Free (adequado para estudantes e outros usuários com requisitos básicos)

(adequado para estudantes e outros usuários com requisitos básicos) Profissional: $255/mês por usuário (cobrado anualmente)

$255/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Avaliações do Displayr

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (20+ avaliações)

9. Crunch.io-Melhor para análise rápida de dados de pesquisa

via Crunch.io Ao classificar pontos de dados complexos, muitas vezes preciso criar filtros específicos para localizar as informações que procuro. Com o Crunch, pude criar e aplicar rapidamente um novo filtro - levei apenas alguns segundos.

Outro recurso que se destacou para mim foi a exportação perfeita. Exportei os dados da minha pesquisa off-line com o Excel para apresentar à minha equipe, e a experiência foi muito tranquila. A ferramenta também permite o compartilhamento/apresentação on-line. Experimentei e consegui criar um painel interativo em poucos minutos. Não foi necessária nenhuma experiência em codificação. Isso a torna uma das boas ferramentas de visualização de dados para equipes não técnicas.

Melhores recursos do Crunch.io

Colaborar com os membros da equipe para analisar os dados da pesquisa

Organize as perguntas em pastas lógicas

Extraia insights dos dados com tempo de resposta de menos de um segundo

Personalize os tipos de visualização

Limitações do Crunch.io

Tem uma pequena curva de aprendizado

Preços da Crunch.io

Não disponível

Avaliações do Crunch.io

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Também lido:_ 10 ferramentas de software de pesquisa com funcionários para equipes de RH em 2024 Algumas de nossas pesquisas de mercado envolvem várias fases. Às vezes, termino todas as minhas análises e relatórios (sobre as fases concluídas até o momento) apenas para perceber que tenho de fazer tudo de novo quando reviso os dados antigos com os resultados de pesquisas recém-adquiridas.

**Com o Q, eu poderia automatizar todo esse processo. Não precisei trabalhar na análise do zero por causa de uma pequena revisão de dados - isso economizou muito tempo para mim e para minha equipe!

Os melhores recursos do Q Research Software

Limpar dados e criar tabelas sem conhecimento de codificação

Gerar rapidamente relatórios de dados grandes e complexos

Tenha acesso ao suporte completo à linguagem R

Integração perfeita com o MS Excel e o MS PowerPoint

limitações do software #### Q Research

Atraso ocasional

Preços do Q Research Software

Licença padrão: US$ 2379/ano

US$ 2379/ano Licença transferível: US$ 7347/ano

Avaliações do Q Research Software

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Centralize a criação de pesquisas e a análise de dados com o ClickUp

A principal ideia por trás do software de análise de pesquisas é conhecer melhor as partes interessadas e fazer melhorias com base em ciclos de feedback . As ferramentas de pesquisa que incluí nesta lista são ótimas no que fazem - analisar dados de pesquisa -, mas nem todas conseguem equilibrar a criação e a análise de pesquisas igualmente ou atender a vários setores.

É nesse ponto que o ClickUp tem uma clara vantagem sobre as demais. A plataforma permite que você faça perguntas abertas e intencionais para coletar dados qualitativos, visualize seus dados em uma tela flexível para uma análise eficaz de sentimentos, tome decisões orientadas por dados e gere insights valiosos a partir dos dados da pesquisa para atingir seus objetivos metas e objetivos de negócios de forma consistente. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!