25 perguntas da pesquisa de satisfação do funcionário para verificar o pulso da sua equipe

Como gerente de RH ou de equipe, cabe a você criar um local de trabalho onde o talento prospere, a produtividade aumente e a inovação floresça.

Mas como você constrói esse ambiente de trabalho? Uma maneira rápida e eficaz de começar é realizar pesquisas de feedback de satisfação dos funcionários. Pesquisas de feedback trimestrais ou semestrais o ajudarão a identificar preocupações críticas mais rapidamente e a trabalhar para resolvê-las imediatamente.

Neste artigo, explicaremos a importância de melhorar a satisfação dos funcionários, exploraremos as principais dimensões das pesquisas de satisfação dos funcionários e discutiremos as perguntas das pesquisas.

Entendendo a satisfação dos funcionários

A satisfação do funcionário refere-se ao nível de contentamento ou realização que os funcionários experimentam em suas funções organizacionais. Os funcionários também devem se sentir valorizados e apoiados dentro da empresa.

Funcionários satisfeitos são uma potência de produtividade, lealdade e inovação. Os gerentes desempenham um papel fundamental nesse processo, promovendo um ambiente de trabalho positivo e atendendo às expectativas dos funcionários.

Ao garantir o respeito, o reconhecimento, a capacitação e as vantagens no trabalho, você pode manter seus funcionários satisfeitos e motivados a fazer mais. Fatores como relacionamentos significativos com os colegas, remuneração justa e oportunidades de crescimento também desempenham um papel importante no aumento do moral dos funcionários.

Altos níveis de satisfação dos funcionários indicam que eles se sentem valorizados, engajados e motivados a contribuir com seus melhores esforços. Mas não é apenas uma métrica branda.

Baixos níveis de satisfação podem levar ao desinteresse, à diminuição da produtividade, a taxas mais altas de rotatividade e a um impacto negativo no desempenho organizacional.

Satisfação do funcionário vs. Engajamento do funcionário

Quando se trata de entender a dinâmica de um local de trabalho, há uma grande diferença entre a satisfação do funcionário e o engajamento do funcionário . Esses termos são frequentemente usados de forma intercambiável, mas têm significados e implicações distintos.

A satisfação do funcionário está relacionada ao contentamento com os aspectos do trabalho, enquanto o envolvimento envolve conexão emocional, compromisso e alinhamento com as metas organizacionais. A satisfação atende às necessidades imediatas, enquanto o envolvimento incentiva a contribuição proativa e a dedicação de longo prazo.

Para preencher a lacuna, você deve:

Promover uma cultura positiva

Oferecer um trabalho significativo

Investir em treinamento e desenvolvimento

Reconhecer as contribuições dos funcionários

Promover o equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional

Realizar avaliações anuaisavaliações de desempenho Ao compreender e abordar tanto a satisfação quanto o envolvimento, você pode cultivar um ambiente em que seus funcionários se sintam realizados, comprometidos e motivados a atingir seu potencial máximo. Em última análise, isso levará à produtividade e ao desempenho sustentados.

Principais dimensões das pesquisas de satisfação de funcionários

Você pode medir a satisfação dos funcionários usando quatro pilares:

1. Satisfação no trabalho

Como empregador, você precisa acompanhar como seus funcionários se sentem em relação às suas funções e responsabilidades específicas dentro da empresa. Avalie fatores como a complexidade de suas tarefas, o grau de autonomia que eles têm e o sentimento de realização que eles obtêm de seu trabalho.

Uma maior satisfação no trabalho gera engajamento, produtividade e comprometimento com a realização das metas organizacionais

2. Oportunidades de crescimento

Essa dimensão explora como os funcionários se sentem em relação às oportunidades de crescimento na carreira dentro da organização. Ela inclui fatores como acesso a programas de treinamento, oportunidades de orientação, chances de promoção e a clareza da progressão na carreira dentro da empresa.

Melhores oportunidades de crescimento atraem e retêm os melhores talentos, pois os funcionários se sentem investidos em seu futuro dentro da empresa.

3. Cultura no local de trabalho

A cultura lhe dá uma visão clara da qualidade dos relacionamentos e interações no local de trabalho, incluindo aqueles entre gerentes e subordinados. Examine a eficácia de seus canais de comunicação, mecanismos de feedback, suporte gerencial, dinâmica de equipe, realização pessoal e cultura da empresa.

Relacionamentos positivos e um ambiente de trabalho favorável contribuem para níveis mais altos de satisfação no trabalho, engajamento e bem-estar entre os funcionários

4. Pacote de benefícios

A remuneração justa é um importante fator de motivação para os funcionários. Analise se os funcionários se sentem adequadamente recompensados por suas contribuições à organização com seu pacote de benefícios atual. Isso inclui níveis salariais, bônus, incentivos, benefícios para os funcionários (benefícios de saúde, planos de aposentadoria e programas de bem-estar para melhorar a saúde mental) e outros reconhecimentos e recompensas.

Para garantir que todos os quatro pilares se mantenham firmes em sua organização, é preciso captar o feedback sincero dos funcionários na pesquisa de satisfação dos funcionários. Ela ajuda a fornecer insights valiosos sobre áreas sólidas e áreas que precisam ser melhoradas, permitindo que os gerentes adaptem estratégias para aumentar a satisfação geral no trabalho.

Sinais de que você precisa de pesquisas de satisfação de funcionários

A necessidade de uma pesquisa de satisfação do funcionário se manifesta de várias maneiras. Um desses sinais é um declínio no moral e no envolvimento dos funcionários, evidenciado pela diminuição da produtividade, pelo aumento do absenteísmo e por um aumento nas taxas de rotatividade.

As reclamações frequentes dos funcionários sobre vários aspectos de seu ambiente de trabalho, como expectativas pouco claras, falta de oportunidades de crescimento profissional e pessoal ou canais de comunicação ruins, indicam a necessidade de uma avaliação mais profunda da satisfação dos funcionários.

Se você observar uma diminuição perceptível na qualidade do trabalho ou um aumento nos erros, isso pode ser devido à insatisfação ou frustração subjacente entre os funcionários. Outro sinal revelador é uma disconexão entre a gerência e os funcionários, caracterizada por falta de confiança, barreiras de comunicação ou favoritismo percebido, o que pode corroer o moral e prejudicar a colaboração.

Você também pode estar tendo dificuldades para atrair e reter os melhores talentos. Reconhecer esses sinais logo no início e implementar proativamente uma pesquisa de satisfação dos funcionários ajuda a identificar áreas para melhorar gerenciamento de funcionários a gestão de funcionários é uma das principais características da empresa, promove um ambiente de trabalho positivo e, por fim, impulsiona o sucesso organizacional.

25 Exemplos de perguntas para pesquisas de satisfação de funcionários

É preciso criar um questionário de pesquisa eficaz para coletar dados significativos e insights acionáveis para o bem-estar da sua empresa e dos funcionários.

Se estiver realizando sua primeira pesquisa de satisfação do funcionário, uma maneira simples e eficaz de realizar uma pesquisa é fornecer uma escala linear para os funcionários escolherem. Por exemplo, você pode manter uma escala de um a cinco, em que um pode significar extremamente insatisfeito e cinco pode significar extremamente satisfeito.

Desmembrando os quatro pilares da satisfação do funcionário sobre os quais falamos anteriormente, você pode verificar os seguintes exemplos de perguntas de pesquisa de satisfação do funcionário:

Satisfação com o trabalho

1. Qual é o seu grau de satisfação com suas responsabilidades atuais no trabalho?

2. Suas habilidades e talentos são efetivamente utilizados em sua função?

3. Qual é o seu grau de satisfação com o nível de autonomia e autoridade de tomada de decisões em seu trabalho?

4. Você tem todos os recursos e materiais para se destacar em sua função?

5. Você acha que suas opiniões e contribuições são valorizadas na organização?

Ambiente do local de trabalho

6. Avalie o conforto e a funcionalidade de seu espaço de trabalho.

7. Você está satisfeito com as comodidades e instalações oferecidas no local de trabalho?

8. Você se sente seguro e apoiado em seu ambiente de trabalho?

Compensação e benefícios

9. Você se sente satisfeito com seu salário atual e pacote de benefícios?

10. Você acredita que sua remuneração é justa em comparação com os padrões do setor?

11. Você acha que seu salário corresponde de forma justa ao seu conjunto de habilidades?

12. Qual é o seu grau de satisfação com as oportunidades de bônus ou incentivos baseados no desempenho?

Desenvolvimento de carreira

13. Você tem oportunidades suficientes de crescimento e desenvolvimento profissional?

14. Você recebe apoio para buscar educação adicional ou certificações relacionadas à sua função?

15. Qual é seu grau de satisfação com a clareza dos caminhos de progressão na carreira dentro da organização?

16. Com que frequência você recebe avaliações detalhadas de desempenho e orientação de seus gerentes imediatos?

Equilíbrio entre vida pessoal e profissional

17.Você consegue manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional em sua função atual?

18. Você está satisfeito com os arranjos de trabalho flexíveis e as opções de trabalho remoto?

19. Com que frequência você se sente sobrecarregado pelo estresse relacionado ao trabalho?

Cultura da empresa

20* Você acredita que os valores da organização estão alinhados com os seus?

21. Quão inclusiva e diversificada você percebe que a organização é?

22. Você tem um senso de pertencimento e camaradagem com seus colegas?

Relacionamentos e comunicação

23. Qual é o seu grau de satisfação com o nível de comunicação da gerência em relação às atualizações e decisões da empresa?

24. Você se sente à vontade para dar feedback ao seu supervisor ou à equipe de gerência?

25. Os conflitos e desacordos são resolvidos com eficácia em sua equipe ou departamento?

Essas perguntas podem servir como ponto de partida para a elaboração de uma pesquisa abrangente de satisfação dos funcionários, adaptada às necessidades e à dinâmica específicas da sua empresa.

Benefícios das pesquisas de satisfação dos funcionários

A realização regular de pesquisas de satisfação dos funcionários o ajudará a:

Identificar áreas de melhoria: As pesquisas de satisfação dos funcionários destacam as áreas de preocupação e insatisfação, permitindo que você aborde proativamente os problemas em sua empresa

As pesquisas de satisfação dos funcionários destacam as áreas de preocupação e insatisfação, permitindo que você aborde proativamente os problemas em sua empresa Aumentar o envolvimento dos funcionários: Ao solicitarfeedback dos funcionários e envolvendo-os no processo de tomada de decisões, você demonstra um compromisso com o bem-estar e o envolvimento de seus funcionários, aumentando o moral deles

Ao solicitarfeedback dos funcionários e envolvendo-os no processo de tomada de decisões, você demonstra um compromisso com o bem-estar e o envolvimento de seus funcionários, aumentando o moral deles Aumento da retenção: Você pode melhorar as taxas de retenção de funcionários e reduzir a rotatividade abordando as preocupações levantadas nas pesquisas

Você pode melhorar as taxas de retenção de funcionários e reduzir a rotatividade abordando as preocupações levantadas nas pesquisas Aumentar a produtividade: As pesquisas com funcionários ajudam a encontrar soluções relevantes para qualquer possível obstáculo à produtividade, como fluxos de trabalho ineficientes ou falta de transparência

As pesquisas com funcionários ajudam a encontrar soluções relevantes para qualquer possível obstáculo à produtividade, como fluxos de trabalho ineficientes ou falta de transparência Tome decisões estratégicas: Você obtém insights valiosos para o planejamento estratégico e a tomada de decisões

Como realizar uma pesquisa de feedback de satisfação do funcionário

Pesquisas eficazes sobre o pulso dos funcionários exigem um planejamento cuidadoso, uma execução criteriosa e uma comunicação transparente. Sua meta deve ser receber as respostas mais autênticas e honestas que possam ser transformadas em soluções práticas para a sua empresa.

Aqui estão as principais etapas para realizar uma pesquisa de satisfação dos funcionários:

1. Defina os objetivos

Descreva os objetivos da pesquisa e as áreas específicas que você pretende avaliar e melhorar.

Os objetivos da pesquisa podem incluir:

Avaliar a satisfação geral dos funcionários com o trabalho para medir o moral e o envolvimento dentro da organização

Identificar fatores específicos que influenciam a satisfação dos funcionários e as áreas a serem melhoradas

Obter feedback sobre políticas, procedimentos e práticas organizacionais para garantir o alinhamento com as expectativas dos funcionários

Compreender as percepções dos funcionários sobre as funções, responsabilidades e oportunidades de crescimento e desenvolvimento

Avaliar a eficácia dos canais de comunicação, dos estilos de liderança e do apoio gerencial na promoção e no aumento da satisfação dos funcionários

Identificar quaisquer questões ou preocupações relacionadas a remuneração, benefícios e equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Obter insights sobre o relacionamento empregador-empregado e a colaboração entre colegas e com a gerência

2. Escolha o formato da pesquisa

Você precisa estruturar a pesquisa corretamente para obter respostas detalhadas. Tente reenquadrar as perguntas principais em um dos seguintes formatos de pesquisa estabelecidos:

Escala deslizante: Permite que os participantes avaliem sua satisfação ou concordância usando valores numéricos em uma escala deslizante. Fornece uma gama de opções, normalmente de baixo a alto ou de discordo totalmente a concordo totalmente, permitindo que os participantes expressem seu nível de satisfação quantitativamente

Permite que os participantes avaliem sua satisfação ou concordância usando valores numéricos em uma escala deslizante. Fornece uma gama de opções, normalmente de baixo a alto ou de discordo totalmente a concordo totalmente, permitindo que os participantes expressem seu nível de satisfação quantitativamente Matriz: O formato de matriz é ideal para apresentar perguntas de escala Likert, em que os entrevistados são solicitados a classificar várias declarações na mesma escala. Ele organiza várias questões relacionadas em uma estrutura semelhante a uma grade, simplificando o processo de pesquisa e tornando mais fácil para os questionados fornecerem feedback sobre vários itens de forma eficiente

O formato de matriz é ideal para apresentar perguntas de escala Likert, em que os entrevistados são solicitados a classificar várias declarações na mesma escala. Ele organiza várias questões relacionadas em uma estrutura semelhante a uma grade, simplificando o processo de pesquisa e tornando mais fácil para os questionados fornecerem feedback sobre vários itens de forma eficiente Sim/Não: O formato Sim/Não apresenta aos questionados opções binárias diretas, normalmente usadas para segmentação ou classificação de questionados com base em critérios específicos. É possível usá-lo para coletar dados categóricos ou determinar a presença ou ausência de características ou preferências específicas

O formato Sim/Não apresenta aos questionados opções binárias diretas, normalmente usadas para segmentação ou classificação de questionados com base em critérios específicos. É possível usá-lo para coletar dados categóricos ou determinar a presença ou ausência de características ou preferências específicas Múltiplas respostas nominais: Esse formato permite que os participantes selecionem várias opções em uma lista de opções, classificando efetivamente as respostas e segmentando-as com base em vários critérios. É adequado para coletar diversas opiniões sobre tópicos em que os entrevistados podem ter várias preferências ou experiências

Esse formato permite que os participantes selecionem várias opções em uma lista de opções, classificando efetivamente as respostas e segmentando-as com base em vários critérios. É adequado para coletar diversas opiniões sobre tópicos em que os entrevistados podem ter várias preferências ou experiências Menus suspensos: Os menus suspensos apresentam aos questionados uma lista de opções predefinidas das quais eles podem selecionar uma única opção. Você pode usar esse formato para perguntas como "Qual é o seu grau de satisfação com a experiência geral do funcionário?", em que as opções podem variar de muito satisfeito, satisfeito, neutro e assim por diante

Os menus suspensos apresentam aos questionados uma lista de opções predefinidas das quais eles podem selecionar uma única opção. Você pode usar esse formato para perguntas como "Qual é o seu grau de satisfação com a experiência geral do funcionário?", em que as opções podem variar de muito satisfeito, satisfeito, neutro e assim por diante Espaços de classificação: Esse formato exige que os participantes da pesquisa priorizem ou classifiquem um conjunto de opções de acordo com suas preferências. Esse formato é útil para tarefas como classificação de benefícios preferidos ou preferências de local de trabalho, fornecendo insights valiosos sobre as prioridades relativas dos respondentes

Dica profissional: Você pode usar perguntas fechadas modelos de questionário para análise adicional das tendências ao longo do tempo. A incorporação de uma pergunta aberta no final oferece uma visão das expectativas dos funcionários em relação à pesquisa. No entanto, é importante observar que os dados de perguntas abertas são mais difíceis de quantificar do que os de perguntas com respostas finitas.

3. Elabore a pesquisa

Elabore perguntas de pesquisa que sejam claras, concisas e relevantes para a cultura e as metas da empresa. Você também pode usar modelos predefinidos para economizar tempo. Por exemplo, o Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp é uma ferramenta perfeita para avaliar com precisão a satisfação e o envolvimento dos funcionários. Ele ajuda você a:

Desenvolver percepções claras e acionáveis sobre a percepção da sua equipe em relação à sua empresa como empregadora

Criar pesquisas personalizadas para os funcionários com perguntas customizáveis

Obter feedback em tempo real dos funcionários

Crie pesquisas personalizadas e obtenha feedback em tempo real dos funcionários usando o modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

4. Comunicar as expectativas

Informe seus funcionários sobre o objetivo da pesquisa, como o feedback deles será usado e o cronograma para a conclusão. Você pode usar Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp para determinar e discutir os principais fatores que influenciam o envolvimento dos funcionários. Isso ajuda a:

Identificar áreas de melhoria e planejar estratégias

Converter o feedback em tarefas acionáveis

Rastrear emonitorar o funcionário iniciativas de bem-estar e políticas da empresa

Transforme o feedback dos funcionários em tarefas práticas com o Plano de Ação da Pesquisa de Engajamento do ClickUp

5. Incentivar a participação

Você deve enfatizar a importância da participação e garantir aos seus funcionários que o feedback deles é valorizado e anônimo. Experimente estas estratégias para aumentar o envolvimento:

Certifique-se de que todos os níveis de gerência compreendam e apoiem a importância da pesquisa, aumentando sua promoção

Comunique o objetivo da pesquisa e o possível impacto nas mudanças organizacionais

Programe pesquisas de satisfação dos funcionários durante períodos de baixa carga de trabalho para facilitar a participação

Forneça tempo suficiente para que os funcionários concluam a pesquisa conforme sua conveniência

Tornar a pesquisa facilmente acessível e concisa, com um tempo médio de conclusão de 5 a 20 minutos

Evite usar uma linguagem excessivamente otimista que possa banalizar a importância da pesquisa

Evite fazer perguntas intrusivas sobre assuntos sensíveis ou particulares

Mantenha uma frequência de pesquisa adequada para evitar a fadiga da pesquisa

Considere a realização de grupos de foco em empresas maiores para avaliar a eficácia do design da pesquisa antes da implementação

6. Analise os resultados

Depois de coletar os dados da pesquisa, analise-os minuciosamente para identificar tendências, padrões e áreas que exigem atenção. Compartilhe os resultados da pesquisa com a equipe para criar e manter a confiança e considere a possibilidade de ajustar as políticas da empresa, se necessário.

Você também deve fazer um benchmark de suas pesquisas. Crie uma banco de dados de funcionários para pesquisas para manter todos os registros. A pesquisa inicial deve ser o primeiro passo para entender a satisfação dos funcionários a longo prazo. As pesquisas subsequentes se tornam cada vez mais valiosas à medida que você as analisa e compara com as anteriores.

Buscar referências externas também é benéfico. Por exemplo, se 67% dos funcionários relatam que se sentem inspirados para atingir suas metas no trabalho, isso é satisfatório? Você obtém um contexto valioso comparando com referências externas de seus pares do setor, como estar no 99º percentil entre as empresas com o maior índice de satisfação dos funcionários.

7. Desenvolva planos de ação

Depois de analisar os resultados da pesquisa, com base em suas descobertas, desenvolva estratégias e iniciativas acionáveis para corrigir os problemas identificados e aumentar a satisfação dos funcionários. Você pode seguir a abordagem sistemática fornecida abaixo:

Identifique as áreas prioritárias: Priorize as áreas que exigem atenção imediata. Enfatize os aspectos que têm o impacto mais significativo sobre o envolvimento dos funcionários e o desempenho organizacional

Priorize as áreas que exigem atenção imediata. Enfatize os aspectos que têm o impacto mais significativo sobre o envolvimento dos funcionários e o desempenho organizacional Defina objetivos claros: Estabeleça objetivos claros e mensuráveis para cada área prioritária. Defina metas específicas que se alinhem aos objetivos organizacionais gerais

Estabeleça objetivos claros e mensuráveis para cada área prioritária. Defina metas específicas que se alinhem aos objetivos organizacionais gerais Desenvolva estratégias acionáveis: Faça um brainstorming de estratégias acionáveis para abordar cada área prioritária. Considere a opinião de seus funcionários e gerentes para garantir a adesão e a eficácia. Essas estratégias devem ser práticas, realistas e alinhadas com a cultura e os valores da empresa

Faça um brainstorming de estratégias acionáveis para abordar cada área prioritária. Considere a opinião de seus funcionários e gerentes para garantir a adesão e a eficácia. Essas estratégias devem ser práticas, realistas e alinhadas com a cultura e os valores da empresa Atribua responsabilidades: Atribua funções e responsabilidades definidas a indivíduos ou equipes para implementar os planos de ação. Garanta a prestação de contas especificando quem é responsável por cada tarefa e estabelecendo prazos para a conclusão

Atribua funções e responsabilidades definidas a indivíduos ou equipes para implementar os planos de ação. Garanta a prestação de contas especificando quem é responsável por cada tarefa e estabelecendo prazos para a conclusão Alocar recursos: Alocar os recursos necessários, incluindo orçamento, tempo e força de trabalho, para apoiar a implementação dos planos de ação.

Alocar os recursos necessários, incluindo orçamento, tempo e força de trabalho, para apoiar a implementação dos planos de ação. Comunicar o plano de ação: Comunique o plano de ação a todos os funcionários para garantir a transparência e promover o engajamento. Explique claramente os objetivos, as estratégias e os resultados esperados. Você deve incentivar a sua equipe a fornecer feedback e fazer perguntas para resolver quaisquer preocupações ou incertezas

Comunique o plano de ação a todos os funcionários para garantir a transparência e promover o engajamento. Explique claramente os objetivos, as estratégias e os resultados esperados. Você deve incentivar a sua equipe a fornecer feedback e fazer perguntas para resolver quaisquer preocupações ou incertezas Implementar o plano: Executar o plano de ação de acordo com o cronograma e os marcos definidos. Monitore o progresso do seu plano regularmente e faça os ajustes necessários para superar os desafios e garantir o sucesso

Você pode usar um Gráfico de Gantt no ClickUp para apresentar visualmente a linha do tempo de cada item de ação.

Visualize e gerencie suas linhas do tempo com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp

Ofereça suporte e treinamento: Ofereça suporte e treinamento aos funcionários e gerentes envolvidos na implementação do plano de ação. Equipe-os com as habilidades e os recursos necessários para que desempenhem suas funções com eficácia.

Ofereça suporte e treinamento aos funcionários e gerentes envolvidos na implementação do plano de ação. Equipe-os com as habilidades e os recursos necessários para que desempenhem suas funções com eficácia. Acompanhamento e avaliação: Monitorar e avaliar continuamente a eficácia do plano de ação e medir o progresso em relação às metas estabelecidas e aos principais indicadores de desempenho. Solicite feedback dos funcionários e das partes interessadas para identificar áreas de melhoria e fazer os ajustes necessários no plano.

Seguindo essas etapas, você pode realizar pesquisas de satisfação dos funcionários de forma eficaz para promover uma cultura de trabalho positiva, estimular o envolvimento dos funcionários e obter sucesso a longo prazo para a sua organização.

Aumente o envolvimento dos funcionários com o ClickUp

As pesquisas de satisfação dos funcionários desempenham um papel fundamental na compreensão do sentimento dos funcionários, na identificação de áreas de melhoria e no aprimoramento do desempenho organizacional. Ao aproveitar os insights dessas pesquisas, os líderes podem cultivar um local de trabalho em que os funcionários se sintam pertencentes, valorizados, apoiados e motivados a dar o melhor de si.

É possível preparar o caminho para o sucesso empresarial sustentável por meio de planejamento estratégico, comunicação transparente e compromisso com a melhoria contínua.

O ClickUp oferece uma ampla gama de recursos e modelos para desenvolver percepções claras e acionáveis sobre os sentimentos da sua equipe. Desde a captura de feedback valioso até o acompanhamento das alterações ao longo do tempo, ele otimiza todo o processo de pesquisa. Registre-se no ClickUp gratuitamente para realizar sua pesquisa de satisfação do funcionário!