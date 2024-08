Simplifique as operações de RH: 10 melhores softwares de banco de dados de funcionários em 2024

O software de banco de dados de funcionários é a espinha dorsal das operações eficientes de recursos humanos. Sem a ferramenta certa, as equipes e os gerentes de RH podem acabar processando dados desatualizados dos funcionários, tendo dificuldades para acompanhar as licenças e lutando com relatórios imprecisos.

Esses Software de RH as ferramentas de soluções de RH fornecem tudo o que você precisa para armazenar todos os dados de seus funcionários de forma eficiente: um diretório de perfis de funcionários um organograma e um portal de autoatendimento. Eles também agilizam o gerenciamento de funcionários e proteger os dados confidenciais dos funcionários, desde detalhes pessoais até qualificações e licenças.

Neste artigo, apresentamos nossas 10 principais opções do melhor software de banco de dados de funcionários. Abordaremos seus prós, contras e preços para ajudá-lo a encontrar a solução ideal para sua empresa! 🌟

O que você deve procurar em um bom software de banco de dados de funcionários?

Ao escolher um sistema de gerenciamento de banco de dados de funcionários para sua empresa, fique atento a esses recursos principais:

Opções de personalização: Você deve poder personalizar o software de banco de dados de funcionários para atender às suas necessidades específicas de RH por meio de campos personalizáveis ou opções de relatórios

Você deve poder personalizar o software de banco de dados de funcionários para atender às suas necessidades específicas de RH por meio de campos personalizáveis ou opções de relatórios Gerenciamento de documentos de RH: Procure um software que permita salvar digitalmente todos os documentos dos funcionários, facilitando a localização deles quando necessário

Procure um software que permita salvar digitalmente todos os documentos dos funcionários, facilitando a localização deles quando necessário Acessibilidade: Tanto os gerentes quanto os funcionários devem acessar facilmente seus dados. Um software que funcione bem em dispositivos móveis permite que sua equipe atualize e visualize suas informações de qualquer lugar

Tanto os gerentes quanto os funcionários devem acessar facilmente seus dados. Um software que funcione bem em dispositivos móveis permite que sua equipe atualize e visualize suas informações de qualquer lugar Base de conhecimento do funcionário: Certifique-se de que o software possa armazenar documentos essenciais para os funcionários consultarem, como regras da empresa, materiais de treinamento e manuais

Certifique-se de que o software possa armazenar documentos essenciais para os funcionários consultarem, como regras da empresa, materiais de treinamento e manuais Diretório de funcionários: Um bom software deve ter um diretório detalhado de funcionários, onde é possível manter informações de contato, contatos de emergência, locais de trabalho e outros detalhes importantes em um só lugar

Um bom software deve ter um diretório detalhado de funcionários, onde é possível manter informações de contato, contatos de emergência, locais de trabalho e outros detalhes importantes em um só lugar Análise e relatórios: Procure ferramentas que permitam a análise de dados e a geração de relatórios para obter insights e tomar decisões informadas sobre RH

Os 10 melhores softwares de banco de dados de funcionários para usar em 2024

Nem todos os softwares de banco de dados de funcionários são feitos da mesma maneira. Reunimos uma linha de soluções de primeira linha para otimizar suas operações de RH. Vamos explorar seus pontos fortes, pontos fracos e preços para encontrar a melhor opção para você! 👌

Gerencie todos os dados dos funcionários e simplifique os processos de RH com mais de 15 visualizações de projetos, automações de tarefas e modelos predefinidos no ClickUp

O ClickUp é a solução ideal para Operações de RH ! Oferece poderosas ferramentas de banco de dados de funcionários, ideais para contratar, integrar e estimular o crescimento da sua equipe. Com mais de 15 exibições personalizáveis, é um local único para monitorar o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários.

Essa plataforma cria um banco de dados confidencial para as informações dos funcionários e promove a comunicação direta entre os gerentes e os membros da equipe.

O ClickUp não se limita a organizar os dados dos candidatos - seu sistema também gerencia aplicativos e alcance. Ele economiza tempo valioso com modelos pré-projetados e Automação de processos de RH que impulsiona os candidatos em seu pipeline de contratação. 🛫

A equipe do ClickUp solução de integração equipa os novos contratados com tudo o que eles precisam para se tornar um membro da sua equipe. Além disso, seu módulo de treinamento simplifica o processo com tarefas rastreáveis e documentos colaborativos .

Sua equipe de RH pode aproveitar o kit de ferramentas do ClickUp para:

Organizar enquetes, pesquisas e solicitações com formulários personalizáveis

Acompanhar o desempenho e a carga de trabalho por meio de painéis personalizáveis

Acompanhe as entrevistas, reuniões individuais e reuniões de equipe por meio de um calendário 📅

Mantenha os dados dos funcionários organizados por meio de tabelas personalizáveis no ClickUp

Além disso, a função Visualização da tabela ClickUp é uma mina de ouro para planilhas intuitivas e bancos de dados dinâmicos, lidando com tudo, desde listas de tarefas detalhadas a orçamentos e dados de clientes. Os campos personalizados capturam informações cruciais, como prioridades e progresso de tarefas, minimizando a troca de contexto.

A capacidade de interconectar tarefas, documentos e dependências é um divisor de águas. A edição de tarefas em massa, a exportação de dados e os links de tabelas compartilháveis publicamente facilitam a colaboração com parceiros externos.

Gerencie tarefas como um profissional com opções de filtragem e agrupamento, personalize sua visualização ocultando ou fixando colunas e use o poder de arrastar e soltar colunas para criar sua configuração ideal. 🖱️

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Algumas automações podem ser difíceis de implementar (mas o ClickUp simplifica o processo oferecendo tutoriais)

Os recursos da plataforma podem ser difíceis de navegar em um primeiro momento

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. BambooHR

Via: BambooHR O BambooHR é uma plataforma segura e centralizada que rastreia com eficiência os registros dos funcionários. Ela oferece aos usuários controle sobre o painel, permitindo que as equipes de RH adicionem facilmente informações pessoais e financeiras dos funcionários.

O BambooHR não se limita ao armazenamento de dados - ele também oferece ferramentas de relatórios personalizados . Com base nas informações do banco de dados de funcionários, os usuários podem gerar relatórios detalhados sobre várias métricas, como rotatividade de funcionários, tempo de serviço e motivos de demissão.

O BambooHR inclui recursos de controle de tempo e presença para monitorar as horas de trabalho dos funcionários, facilitando o gerenciamento dos funcionários de qualquer local por meio de ferramentas digitais de gerenciamento de tempo . Além disso, a exportação contínua de planilhas de horas garante processamento simplificado da folha de pagamento . 💰

BambooHR melhores recursos

Relatórios de dados

Armazenamento e gerenciamento de documentos

mais de 125 integrações, como Checkr e Slack

Rastreamento de tempo e presença

Aplicativo móvel

Limitações do BambooHR

O aplicativo móvel pode ser difícil de navegar

A adição de mais opções de personalização para anúncios poderia ser benéfica

Preços do BambooHR

Disponível mediante solicitação

BambooHR classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

3. Meu kit de ferramentas

Via: Meu kit de ferramentas O Myhrtoolkit simplifica as operações de RH gerenciando os registros dos funcionários, desde compromissos até programações de treinamento. Seu sistema de RH software de gerenciamento de documentos simplifica a emissão, o rastreamento e o armazenamento seguro de documentos cruciais de RH. 📋

A biblioteca de gerenciamento de documentos de funcionários da plataforma funciona como um hub centralizado para armazenar e compartilhar todos os documentos da empresa. Desde arquivos individuais de funcionários, como contratos, currículos e documentos de identificação, até a documentação mais ampla de RH, como manuais, descrições de cargos e ações disciplinares, ela organiza tudo em um único local acessível.

Além disso, é fácil manter o sistema atualizado, graças ao arquivamento fácil de documentação desatualizada.

O Myhrtoolkit também oferece uma série de ferramentas para planejamento de férias, gerenciamento de ausências e relatórios detalhados, simplificando os processos de tomada de decisão do RH .

Melhores recursos do Myhrtoolkit

Gerenciamento de dados em massa

Ferramentas de relatórios de RH

Biblioteca de gerenciamento de documentos

Arquivamento simples

Controle de ausências

Limitações do Myhrtoolkit

O software poderia ser mais intuitivo

A adição de mais opções de filtragem poderia ser benéfica

Preços do Myhrtoolkit

0-5 funcionários: $29/mês

$29/mês 6-10 funcionários: $46/mês

$46/mês 11-20 funcionários: $92/mês

$92/mês 21-50 funcionários: $168/mês

$168/mês 50-100 funcionários: $221/mês

$221/mês 101-150 funcionários: $341/mês

$341/mês 151-200 funcionários: $390/mês

$390/mês 201-400 funcionários: $484/mês

$484/mês Mais de 401 funcionários: Disponível mediante contato

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Myhrtoolkit

G2: 4,5/5 (menos de 10 avaliações)

4,5/5 (menos de 10 avaliações) Capterra: 4,1/5 (menos de 10 avaliações)

4. Serviço fresco

Via: Freshservice O Freshservice é um serviço baseado em nuvem Solução de central de serviços que simplifica as operações de TI . Além de sua função principal, ele inclui vários recursos que otimizam significativamente as operações de RH.

Um de seus recursos de destaque é gerenciamento do conhecimento que permite que os usuários criem um base de conhecimento com soluções para incidentes e problemas. Esse recurso permite que técnicos e funcionários resolvam suas dúvidas rapidamente por meio de uma simples pesquisa. 🔎

O Módulo de integração de funcionários do Freshservice ajuda os profissionais de RH a iniciar solicitações de integração diretamente do portal de autoatendimento. Isso inclui o envio de formulários de integração para o gerente de relatórios e o funcionário simultaneamente. Além disso, o módulo rastreia o progresso da solicitação, envia lembretes e realiza a integração em massa de funcionários.

Melhores recursos do Freshservice

Integração perfeita de funcionários

Banco de dados de conhecimento

Automação do fluxo de trabalho de RH

Gerenciamento baseado em nuvem

Integra-se com ferramentas como Slack e Microsoft Teams

Limitações do Freshservice

O recurso de automação poderia incluir mais processos

A configuração inicial pode ser um pouco complexa

Preços do Freshservice

Inicial: $19/mês

$19/mês Growth: $49/mês

$49/mês Pro: $95/mês

$95/mês Enterprise: $119/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Freshservice

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

5. GoCo

Via: GoCo A GoCo simplifica as operações de RH reunindo todos os processos e dados essenciais em um único local conveniente. 🎯

Sua tecnologia MagicDocs permite personalizar todos os documentos, tornando-os preenchíveis e assináveis, e até mesmo criar relatórios a partir deles. O MagicDocs também armazena dados que podem aparecer automaticamente em documentos futuros, tornando o trabalho do RH mais fácil e gerenciável.

O HRIS da GoCo oferece uma visão geral de todos os documentos para facilitar o rastreamento do status de conclusão. O criador de fluxo de trabalho do tipo arrastar e soltar simplifica tarefas como a criação de pacotes de contratação, a realização de orientações para novos contratados e o gerenciamento de listas de verificação de rescisão.

A ferramenta Time Tracking ajuda os funcionários a registrar as horas de trabalho e enviar suas planilhas de horas. Além disso, a plataforma oferece suporte para o gerenciamento de políticas de folga, incluindo o acúmulo, a solicitação e a aprovação de PTO.

melhores recursos do #### GoCo

Gerenciamento simples de documentos com o MagicDocs

Interface amigável ao usuário

Fluxo de trabalho automatizado de contratação e integração

Gerenciamento da folha de pagamento

HRIS para uma visão geral de alto nível do processo

Limitações da GoCo

Alguns usuários experimentam uma curva de aprendizado acentuada

Alguns recursos poderiam ser aprimorados

Preços da GoCo

A partir de US$ 5/mês por funcionário

Preço personalizado disponível mediante solicitação

Avaliações e resenhas da GoCo

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

6. Zoho People

Via: Pessoas da Zoho O Zoho People é um software de banco de dados de funcionários baseado na nuvem, projetado para simplificar o gerenciamento global da força de trabalho. Ele apresenta recursos úteis, como rastreamento integrado de PTO, programação fácil de turnos e ferramentas para gerenciar o desempenho dos funcionários . 🛠️

A plataforma oferece uma visão centralizada das informações de cada funcionário, classificadas por tipo, local, função e nível de experiência. Você pode personalizá-la ainda mais, adicionando novos formulários e guias com ações simples de arrastar e soltar. Também é possível adaptar os tipos de licença para atender às necessidades específicas de sua organização.

O Zoho People tem um portal de autoatendimento para funcionários e recursos de compartilhamento de arquivos . Os funcionários podem fazer upload de documentos cruciais de qualquer lugar e manter suas informações pessoais, como endereços e detalhes de contato, atualizadas a qualquer momento, para que todos possam se manter facilmente conectados e organizados.

Melhores recursos do Zoho People

Controle de desempenho

Autoatendimento para funcionários

Sincronização e integridade de dados

Rastreamento de PTO

Fácil gerenciamento de várias unidades de negócios

Limitações do Zoho People

A interface do usuário para notificações poderia ser melhorada

Não há opções de bate-papo e chamadas disponíveis

Preços do Zoho People

RH Essencial: US$ 1,4/mês por usuário

US$ 1,4/mês por usuário Profissional: $2,21/mês por usuário

$2,21/mês por usuário Premium: $3,31/mês por usuário

$3,31/mês por usuário Enterprise: $4,97/mês por usuário

$4,97/mês por usuário People Plus: $9,94/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Zoho People ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

7. Oracle HCM

Via: Oracle HCM O Oracle Fusion Cloud HCM é uma solução em nuvem completa que conecta todos os processos de RH em sua organização. É uma ferramenta poderosa para planejar, gerenciar e aprimorar as operações globais de RH, tudo a partir de uma única fonte de dados.

Essa plataforma estimula a tomada de decisões mais inteligentes, personaliza as experiências dos funcionários e oferece fluxos de trabalho adaptáveis que crescem junto com suas necessidades. Além de conectar os processos de RH, ela é excelente para atrair os melhores talentos, aumentar a produtividade e tomando decisões informadas durante todo o processo gerenciamento de talentos ciclo de vida. 🔄

De fornecimento e recrutamento até a integração e o gerenciamento de desempenho, desenvolvimento de carreira e planejamento de sucessão - tudo acontece sob o mesmo teto. E com análises prontas e personalizáveis, você pode facilmente acompanhar, alinhar e agir com base em insights cruciais sobre a força de trabalho.

Melhores recursos do Oracle HCM

Fluxos de trabalho personalizáveis

Gerenciamento de talentos

Processamento eficiente da folha de pagamento

Plataforma escalável

Análise aprofundada de HCM

Limitações do Oracle HCM

A interface do usuário poderia ser mais intuitiva

A adição de mais opções de personalização seria benéfica

Preços do Oracle HCM

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Oracle HCM

G2: 3,5/5 (mais de 500 avaliações)

3,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 60 avaliações)

8. Trabalho

Worknice via GetApp O Worknice oferece um software de banco de dados de funcionários seguro e completo que simplifica o rastreamento dos registros dos funcionários. Essa plataforma permite que as equipes de RH reúnam, organizem e classifiquem informações vitais dos funcionários. Ela oferece às empresas controle total sobre dados centralizados e acessíveis globalmente. 🌎

O Worknice abrange tudo, desde integração rápida de funcionários e prestadores de serviços para unificar os dados dos funcionários, gerenciar alterações e automatizar os processos de RH. Ele é equipado com ferramentas modernas que garantem o gerenciamento eficiente da conformidade com políticas, qualificações e aprovações.

A plataforma simplifica o gerenciamento de documentos, permitindo que você crie, rastreie e armazene documentos cruciais de RH on-line. Os documentos do software também vêm com campos dinâmicos que preenchem automaticamente os dados personalizados dos funcionários, como nomes, locais ou frequências de pagamento.

Melhores recursos do Worknice

Bancos de dados de RH seguros e organizados

Gerenciamento simples de documentos de funcionários

Entrega automatizada de documentos

Diversos modelos de RH

Integração rápida

Limitações do Worknice

O recurso de análise de relatórios poderia ser mais desenvolvido

As opções de personalização do software podem ser limitadas

Preços do Worknice

Essencial: US$ 4,8/mês

US$ 4,8/mês Premium: Disponível mediante contato

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Worknice avaliações e comentários

G2: 5/5 (mais de 15 avaliações)

5/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 5/5 (10+ avaliações)

9. Ondulação

Via: Ondulação O Rippling mantém todos os dados dos funcionários seguros e garante que tudo permaneça constantemente atualizado, desde as vagas disponíveis até as novas contratações. Ele permite que você adapte dados como campos personalizados, documentos e moedas para atender a locais de trabalho específicos. 🗺️

Quer seja automatizando tarefas simples como e-mails de integração ou orquestração de processos complexos de aprovação em várias etapas por meio de fluxos de trabalho encadeados, o Rippling faz tudo isso sem a necessidade de codificação ou assistência de TI.

A Rippling também lida com uma infinidade de funções cruciais de RH, como gerenciamento de desempenho, folha de pagamento global, benefícios e atendimento. Ele também oferece uma biblioteca de modelos de fluxo de trabalho pré-construídos. Você pode usá-los diretamente da prateleira ou personalizá-los para atender às suas necessidades exatas.

Melhores recursos do Rippling

Permissões automatizadas flexíveis e baseadas em funções

Centenas de modelos

Automação de tarefas sem código

Recrutamento automatizado

Gerenciamento global da folha de pagamento

Limitações do Rippling

O atendimento ao cliente poderia ser melhorado

A funcionalidade de pesquisa da plataforma não é tão desenvolvida

Preços do Rippling

Disponível mediante contato

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Força do dia

Dayforce via GetApp O Dayforce HCM da Ceridian é uma solução global abrangente para o gerenciamento de capital humano que ajuda a orientar os departamentos de RH durante toda a jornada do funcionário, desde o recrutamento até o desligamento. Ele integra RH, folha de pagamento, benefícios, força de trabalho e gerenciamento de talentos em um único aplicativo. 📱

A plataforma fornece acesso em tempo real a todos os dados de RH em um só lugar, facilitando a busca e a integração dos candidatos ideais, elaborar cronogramas que promovam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional , estimular o crescimento dos funcionários, lidar com pagamentos e supervisionar a administração de benefícios.

O Dayforce HCM também simplifica a vida dos funcionários. Por meio de um portal de autoatendimento fácil de usar, eles podem lidar de forma independente com as tarefas de rotina, liberando a equipe de RH para se concentrar em iniciativas mais importantes.

Melhores recursos do Dayforce

Fácil integração de candidatos

Portal de autoatendimento

Gerenciamento da folha de pagamento

Interface amigável

Relatórios em tempo real

Limitações do Dayforce

A criação de relatórios personalizados pode ser um pouco demorada

O suporte ao cliente poderia ser melhorado

Preços do Dayforce

Disponível mediante contato

Avaliações e opiniões sobre o Dayforce

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 900 avaliações)

Maximize a eficiência do processo de RH com um software de banco de dados de funcionários de primeira linha

Facilite a carga de trabalho da sua equipe de RH com estas 10 melhores soluções de software de banco de dados de funcionários. Chega de alternar entre vários aplicativos - mantenha todos os dados dos funcionários em um único local, desde a integração até o desligamento.

Procurando um software abrangente de RH e solução de gerenciamento de projetos em um único pacote? Experimente o ClickUp gratuitamente ! Beneficie-se de seus inúmeros recursos gratuitos Modelos de POP , um Assistente de IA para operações de RH mais tranquilas e vários recursos de RH gerenciamento de processos garantindo o sucesso em cada etapa do processo. ✨