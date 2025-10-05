Modelos gratuitos de 12 semanas para atingir suas metas

Já sentiu que está sempre ocupado, mas não chega a lugar nenhum? 😩

Estudos mostram que 92% das pessoas não conseguem atingir suas metas de longo prazo, não por falta de motivação, mas por falta de um plano claro e viável. Sem o sistema certo, as metas são deixadas de lado, as listas de tarefas ficam fora de controle e o progresso permanece estagnado.

E sejamos honestos: a maioria dos “modelos de planejamento de metas” que você encontra online são planilhas sem graça ou agendas superlotadas que criam mais estresse do que estrutura.

Este guia muda esse cenário. Vamos guiá-lo pelos modelos gratuitos de 12 semanas do ClickUp, projetados para ajudá-lo a planejar de forma mais inteligente, manter o foco e realmente ganhar impulso semana após semana — sem se esgotar. 💪📆

O que são modelos de ano de 12 semanas?

os modelos 12-Week Year são ferramentas de planejamento estruturadas, projetadas para ajudá-lo a alcançar mais em 12 semanas do que a maioria alcança em 12 meses. Eles dividem suas grandes metas em etapas focadas e acionáveis ao longo de 12 semanas, substituindo o planejamento anual tradicional por um ciclo mais curto e eficaz.

Esses modelos geralmente incluem:

Seções de definição de metas para definir sua visão e seus objetivos 🎯

Estruturas de planejamento semanal e diário para priorizar tarefas 📆

Ferramentas de acompanhamento do progresso para medir o desempenho 📊

Áreas de responsabilidade e reflexão para avaliar e ajustar suas estratégias 📝

Ao usar um modelo de ano de 12 semanas, você pode manter a clareza, a estrutura e o impulso, garantindo um progresso consistente em direção às suas metas.

O que torna um modelo de ano de 12 semanas bom?

Um modelo sólido de 12 semanas por ano mantém as coisas viáveis, rastreáveis e motivadoras, tudo em um só lugar. Veja o que procurar 👇

Defina claramente o seu “porquê”: procure um espaço para escrever sua visão de longo prazo que alimenta suas metas de curto prazo

Escolha 2–3 metas principais por ciclo : selecione um modelo que o ajude a se concentrar em menos metas, mas que sejam impactantes

Divida as metas em tarefas semanais/diárias : use modelos que simplificam a execução com etapas de ação claras

Avalie o progresso facilmente : procure por cartões de pontuação, rastreadores de hábitos ou barras de progresso para manter você responsável

Reflita todas as semanas : escolha um que inclua seções de revisão para avaliar vitórias, derrotas e lições aprendidas

Bloqueie o tempo de maneira inteligente : procure ferramentas que ajudem a planejar estratégias, buffers e blocos de execução

Mantenha o layout simples: use modelos fáceis de usar e que não exijam um longo processo de aprendizagem

⚡ Arquivo de modelos: Combine seu planejamento anual de 12 semanas com modelos de relatórios de progresso para analisar o que está funcionando, o que não está e manter seu ritmo forte semana após semana

modelos de 12 semanas do ano em resumo

Os melhores modelos para um ano em 12 semanas

Muitos de nós começamos o ano com grandes metas, mas perdemos o foco em meados de fevereiro. E quando chega o quarto trimestre, estamos lutando para recuperar o atraso. É aí que o método 12-Week Year muda o jogo. Em vez de planejar para 12 meses, você trata cada 12 semanas como um ano inteiro, aumentando a urgência, a clareza e a execução.

Mas ter uma mentalidade vencedora não é suficiente; você precisa de um sistema que mantenha seu plano visível, suas tarefas acionáveis e seu progresso mensurável. É aí que o ClickUp se destaca. Essa ferramenta poderosa de produtividade torna muito fácil usar esses modelos com visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário) e acompanhamento em tempo real.

Os modelos de 12 semanas do ano abaixo ajudarão você a transformar planos em resultados revolucionários. E quando combinados com o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, você não está apenas planejando, está superando suas metas todas as semanas.

1. Modelo de plano de 12 semanas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Divida as metas de longo prazo em ações semanais usando o modelo de plano de 12 semanas do ClickUp

O modelo de plano de 12 semanas do ClickUp ajuda você a dividir metas ambiciosas em ações semanais gerenciáveis que você pode realmente cumprir. Em vez de ficar olhando para um plano anual que parece opressor, este modelo mantém você focado em um ciclo de 12 semanas — perfeito para metas pessoais, projetos em equipe ou até mesmo marcos de condicionamento físico. Cada grande objetivo é dividido em subtarefas gerenciáveis, com acompanhamento automático do progresso para que você sempre saiba onde está.

Você pode agrupar tarefas em categorias (Trabalho, Saúde, Aprendizagem), definir prazos para criar hábitos e anexar listas de verificação ou recursos para cada semana. É flexível o suficiente para registrar ideias e transformá-las em um plano estruturado.

📸 Disponível nas visualizações Lista e Calendário para detalhamentos semanais.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

O acompanhamento automático do progresso mantém você responsável sem atualizações manuais

Categorias personalizadas e prazos facilitam a criação de hábitos

Anexos e listas de verificação mantêm as tarefas semanais organizadas

Ajustável desde metas individuais até planejamento entre equipes

✅ Ideal para: Indivíduos ou equipes orientados por metas que desejam dividir objetivos trimestrais ambiciosos em ações semanais rastreáveis, sejam elas marcos de produtos, metas de condicionamento físico ou planos de aprendizagem

2. Modelo de metas SMART do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e organize suas metas SMART usando o modelo de metas SMART do ClickUp

O modelo ClickUp SMART Goals ajuda você a transformar intenções vagas em etapas claras e viáveis. Baseado na estrutura SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado), ele orienta você na definição de metas que realmente funcionam. Com planilhas e visualizações como Goal Status e SMART Goal Worksheet, você pode dividir grandes objetivos em marcos rastreáveis, designar responsáveis e monitorar o progresso semanal.

Atualizações em tempo real mostram se as metas estão dentro do prazo ou em risco, mantendo a responsabilidade em primeiro plano.

📸 Disponível nas visualizações Status da meta e Quadro para facilitar o acompanhamento.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

As planilhas guiadas garantem que todas as metas atendam aos critérios SMART

Os rótulos de status (Em dia, Em risco, Atrasado) mantêm as prioridades visíveis

Use a planilha de metas SMART do ClickUp para definir metas claras e viáveis com campos orientados

A visualização do quadro Objetivo Esforço ajuda você a ver quais objetivos exigem mais tempo, enquanto o acompanhamento do status em tempo real (como “Em dia” ou “Atrasado”) garante que você saiba o que precisa de atenção.

Você pode até combiná-los com os painéis do ClickUp para visualizar quantas metas SMART estão “em dia” nesta semana ou automatizar lembretes de tarefas para prazos de metas.

✅ Ideal para: Planejadores estratégicos, fundadores ou líderes de equipe que desejam definir metas mensuráveis e acompanhar o progresso semanal usando a estrutura SMART

3. Modelo de documento ClickUp Smart Goals

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de documento Smart Goals do ClickUp para avaliar metas com uma lista de verificação baseada em botões que divide cada critério SMART usando exemplos claros

O modelo de documento ClickUp SMART Goals é perfeito para um planejamento lento e cuidadoso antes da ação. Em vez de mergulhar nas tarefas, você usa prompts guiados dentro do ClickUp Docs — como “O que você vai medir?” — para refinar as metas. Os menus suspensos permitem que você avalie a dificuldade ou os obstáculos, enquanto a lista de verificação SMART garante que apenas metas viáveis sejam selecionadas.

📸 Disponível no Docs com recursos de edição colaborativa.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

A lista de verificação com botões de alternância garante que todas as metas atendam aos critérios SMART

As sugestões ajudam a refinar metas vagas em resultados acionáveis

Avalie habilidades, esforços e obstáculos com menus suspensos

Veja os campos personalizados incluídos no modelo de documento Smart Goals do ClickUp, projetado para estimular o estabelecimento de metas bem pensadas

Tudo isso é possibilitado pelo ClickUp Docs, que oferece um espaço colaborativo e organizado para você elaborar e editar suas metas (às vezes com sua equipe). Você pode comentar, coeditar e transformar metas finais diretamente em tarefas, tornando a transição da ideia para a execução perfeita.

✅ Ideal para: Pensadores estratégicos e planejadores em estágio inicial que precisam de um espaço focado para refinar e validar metas de forma colaborativa

4. Modelo de plano de ação para metas SMART do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha uma visualização categorizada de suas metas por iniciativas, como Eficiência Operacional e Crescimento, com tags de status, equipes e prazos, usando o modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp

O modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp facilita a execução, mapeando cada meta em ações menores e rastreáveis. Visualizações como Metas, Ações e Cronograma mantêm tudo visível, enquanto as tags de status da meta (Em dia, Em risco, Atrasado) fornecem informações instantâneas.

📸 Disponível nas visualizações Lista e Quadro, com opções de linha do tempo.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Layout orientado para a ação, com prazos e marcos importantes

Exibição da linha do tempo para programar etapas importantes

Quadro de metas para monitorar o progresso semanal

Lembretes e marcos integrados do ClickUp para manter o foco, a responsabilidade e a motivação

Visualização do quadro de metas do ClickUp exibindo metas SMART categorizadas por status de saúde

✅ Ideal para: Estrategistas de negócios ou líderes de equipe que desejam um modelo apreciado por toda a equipe para definir metas que vinculem cada objetivo a cronogramas, marcos e ações semanais mensuráveis

5. Modelo de metas, sinais e medidas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe os esforços da equipe, acompanhe as principais métricas e mantenha o foco nos resultados estratégicos com o modelo de metas, sinais e medidas do ClickUp

O modelo ClickUp Goals Signals Measures mantém seu planejamento preciso, concentrando-se em três coisas: metas, sinais que mostram o progresso e resultados mensuráveis. Organizado em uma visualização de tabela ClickUp organizada, ele permite que você acompanhe os sinais com campos personalizados e automatize alertas quando o progresso fica para trás.

📸 Disponível na visualização de tabela com campos personalizáveis.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe metas, sinais e métricas em uma única visualização

Identifique riscos instantaneamente com campos de status personalizados

Campos personalizados para acompanhar a porcentagem de KPIs, metas e resultados reais

Automações do ClickUp para sinalizar riscos ou marcos não alcançados

Use fórmulas para atualizar o progresso automaticamente

✅ Ideal para: Equipes de estratégia que desejam uma estrutura de definição de metas que vincule os resultados a sinais mensuráveis

6. Modelo de definição de metas individuais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Defina e acompanhe metas de desenvolvimento pessoal de forma eficaz usando o modelo de definição de metas individuais do ClickUp

O modelo de definição de metas individuais do ClickUp simplifica o planejamento de metas pessoais. Com campos como “Por que estou definindo isso?” e “Habilidades necessárias”, ele ajuda você a refletir antes de se comprometer. Anotações no diário, visualizações do progresso e divisões por categoria (Saúde, Aprendizagem, Finanças) mantêm a motivação e o foco alinhados.

📸 Disponível nas visualizações Lista e Tabela com seções no estilo diário.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Sugestões reflexivas para esclarecer metas pessoais

Acompanhamento visual do progresso para se manter motivado

Organize as metas por categoria para maior clareza

Adicione notas ao diário junto com as etapas de ação

✅ Ideal para: Profissionais ocupados, trabalhadores remotos ou qualquer pessoa que leve a sério a transformação de metas pessoais em ações consistentes

7. Modelo de meta anual do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e acompanhe visualmente suas metas trimestrais com o modelo de metas anuais do ClickUp

O modelo de metas anuais do ClickUp ajuda você a manter o ritmo durante todo o ano. Em vez de definir uma meta anual vaga, você a divide em temas trimestrais e ações mensais. As metas se tornam tarefas que você pode atribuir, acompanhar e revisar regularmente, garantindo que não haja desvios.

📸 Disponível nas visualizações Tabela e Tarefa para análises trimestrais.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Estruture os objetivos como Metas do ClickUp e, em seguida, divida-os em ações trimestrais e mensais

Converta metas em tarefas do ClickUp com responsáveis e prazos

Analise o progresso regularmente com listas de verificação integradas

Ajuste suas metas no meio do ano sem precisar recomeçar do zero

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que queira cumprir suas metas anuais, dividindo-as em ações mensais gerenciáveis e mantendo-se no caminho certo durante todo o ano

8. Modelo de OKRs e metas da empresa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Alinhe os objetivos de negócios e impulsione resultados mensuráveis em todos os departamentos usando o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company com marcação de prioridade integrada

O modelo de OKRs e metas da ClickUp Company alinha os objetivos de negócios entre os departamentos. Objetivos, resultados-chave e iniciativas são mapeados em uma hierarquia com barras de progresso, campos de KPI e atualizações de fórmulas. As equipes podem enviar OKRs por meio dos formulários do ClickUp, criando um painel de OKR para toda a empresa.

📸 Disponível no painel OKR e nas visualizações de lista.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Divida as metas da empresa em OKRs mensuráveis

Acompanhe a % do KPI com campos personalizados e fórmulas

Colete OKRs dos líderes usando formulários

Alinhe as tarefas diárias com os objetivos da empresa

✅ Ideal para: Organizações que desejam implementar OKRs em toda a empresa com responsabilidade clara, acompanhamento em tempo real e visibilidade para toda a equipe

9. Modelo de metas anuais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Personalize seu perfil e suas metas SMART para o ano usando o modelo de metas anuais do ClickUp

O modelo de metas anuais do ClickUp permite que você planeje objetivos pessoais e profissionais lado a lado. Usando os critérios SMART, você define metas anuais, divide-as em etapas e antecipa riscos.

📸 Disponível na visualização estruturada em tabela.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje metas pessoais e profissionais juntas, sem sobreposições

Divida as metas anuais em etapas mensais menores

Os campos de gerenciamento de riscos preparam você para contratempos

Mantenha-se responsável com ciclos de revisão e responsabilidades

Defina etapas de ação para metas anuais, atribua responsáveis e estabeleça prazos com esta tabela estruturada de acompanhamento de metas do ClickUp

Há também uma seção de Gerenciamento de Riscos para ajudá-lo a pensar no futuro e evitar contratempos, além de campos para cronogramas, responsabilidades e ciclos de revisão para manter a prestação de contas.

✅ Ideal para: Profissionais e equipes orientados para metas que desejam planejar metas pessoais e organizacionais lado a lado, mantendo a execução organizada

10. Modelo OKR do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os objetivos, alinhe as equipes e avalie o progresso trimestralmente com o modelo OKR do ClickUp para uma execução simplificada das metas

O modelo OKR do ClickUp ajuda as equipes a acompanhar os objetivos e resultados trimestrais. Cada OKR é estruturado com subtarefas para iniciativas, enquanto o progresso calculado automaticamente atualiza o OKR pai. Duplique-o a cada trimestre para um novo ciclo sem o incômodo da configuração.

📸 Disponível nas visualizações Lista e Formulário para envio e acompanhamento.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Hierarquia OKR pré-preenchida para uma configuração fácil

Campos calculados automaticamente acompanham o progresso

Campos personalizados para equipe, trimestre e iniciativas

Duplique facilmente para cada novo ciclo

✅ Ideal para: equipes multifuncionais, gerentes de projeto e líderes que desejam um sistema repetível para gerenciar OKRs ou definir metas para toda a empresa ou exemplos de OKRs em nível de equipe

11. Modelo de KPI do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize e monitore os principais indicadores de desempenho em todos os departamentos com o modelo KPI do ClickUp, completo com rótulos de status, valores-alvo e métricas de desempenho reais

O modelo de KPI do ClickUp rastreia as métricas que importam. Com campos como Meta, Real e % de Progresso, ele é atualizado automaticamente à medida que você registra os dados. Agrupe os KPIs por departamento ou nível de risco para manter o desempenho visível durante ciclos de 12 semanas.

📸 Disponível nas visualizações Resumo e Quadro de Progresso.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Os campos baseados em fórmulas atualizam automaticamente os KPIs

Veja o progresso no estilo Resumo ou Quadro

Identifique riscos antecipadamente com sinalizadores visuais

Agrupe KPIs por departamento ou prioridade

✅ Ideal para: Equipes e gerentes que desejam monitorar métricas de desempenho, identificar lacunas antecipadamente e manter-se alinhados com os objetivos de negócios

12. Modelo de planejador semanal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje sua semana rapidamente com o modelo colorido de planejador semanal do ClickUp, organizado por dia e equipado com lembretes em notas adesivas e seções mensais

O modelo de planejador semanal do ClickUp organiza sua semana com um layout colorido de quadro branco. Cada dia tem uma coluna para tarefas e notas adesivas, permitindo que você arraste, solte e codifique suas prioridades com cores. As atualizações em tempo real mantêm seu plano flexível.

📸 Disponível no ClickUp Whiteboard com visuais no estilo de notas adesivas.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje tarefas semanais em um sistema visual de arrastar e soltar

Use códigos de cores para marcar a urgência ou o tipo

Colabore ao vivo com edições em tempo real no quadro branco

Reutilize layouts semanais para manter a consistência contínua

✅ Ideal para: Pensadores visuais, empreendedores individuais, professores ou equipes ágeis que preferem um sistema de planejamento semanal do tipo arrastar e soltar

13. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize as principais fases e prazos do projeto com o modelo de gráfico de marcos do ClickUp, usando um layout codificado por cores para acompanhar metas, tarefas e conquistas ao longo do tempo

O modelo de gráfico de marcos do ClickUp visualiza as principais fases do projeto com marcadores de marcos claros, fornecendo uma representação clara do progresso do projeto. Construído em quadros brancos, você pode mapear lançamentos, prazos e dependências em uma linha do tempo colorida e colaborativa.

📸 Disponível nas visualizações Quadro Branco e Quadro.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize marcos ao longo dos cronogramas do projeto

Adicione notas adesivas para entregas e tarefas

Conecte marcos com setas para mostrar dependências

Alterne para a visualização em quadro para acompanhar as etapas

✅ Ideal para: Equipes que trabalham em projetos com prazos curtos, lançamentos de produtos ou campanhas em que a visibilidade dos principais pontos de verificação e dependências é fundamental

14. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize e gerencie o trabalho diário com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp, que apresenta status personalizáveis como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp organiza o trabalho em listas de itens de ação, ideias e pendências. Várias visualizações (lista, quadro, calendário, caixa) permitem gerenciar prioridades, programar tarefas e equilibrar as cargas de trabalho em toda a sua equipe.

📸 Disponível nas visualizações Lista, Quadro, Calendário e Caixa.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Organize as tarefas em listas ativas, futuras e pendentes

Alterne as visualizações para gerenciar por tempo, estágio ou carga de trabalho

Use automações para tarefas recorrentes ou lembretes

Acompanhe a prioridade, o responsável e o departamento com campos personalizados

✅ Ideal para: Equipes que lidam com vários projetos e precisam de um sistema simples e personalizável para se manterem organizadas e alinhadas

📮 Insight do ClickUp: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em vitórias fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As prioridades de tarefas do ClickUp transformam a maneira como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que deve ser feito primeiro.

📚 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas no ClickUp e Excel

15. Modelo de quadro branco para cronograma de projeto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize todo o seu projeto do início ao fim usando o modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

O modelo de quadro branco do cronograma do projeto ClickUp transforma planos em cronogramas visuais. Arraste blocos, conecte marcos e faça anotações — tudo em uma tela compartilhada. Adicione proprietários, prazos ou documentos vinculados diretamente aos marcos.

📸 Disponível na visualização Quadro Branco com blocos visuais.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Crie cronogramas visualmente com blocos de arrastar e soltar

Conecte marcos para mostrar dependências

Adicione contexto com notas adesivas ou documentos anexados

Mantenha o planejamento do projeto aberto e colaborativo para que todos possam acompanhar o progresso do projeto sem atritos

✅ Ideal para: Líderes de projeto e equipes multifuncionais que desejam uma maneira flexível e visual de cocriar cronogramas, esclarecer responsabilidades e manter o ritmo

16. Modelo de cronograma de projeto do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e acompanhe vários projetos com facilidade usando o modelo de cronograma de projetos do ClickUp, que apresenta prioridades de tarefas, etapas, orçamentos e equipes de entrega em uma visualização estruturada

O modelo de cronograma de projeto do ClickUp consolida vários projetos ativos em um único painel. Alterne entre as visualizações Lista, Quadro e Linha do tempo para ver fases, prazos e sobreposições, enquanto acompanha orçamentos e proprietários com campos integrados.

📸 Disponível nas visualizações Lista, Quadro e Linha do tempo.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie vários projetos em uma única visualização resumida

Visualize sobreposições com o agendamento da linha do tempo

Acompanhe orçamentos, etapas e durações com campos

Alterne as visualizações para gerenciar do seu jeito

Visualize os cronogramas e as etapas do projeto em uma interface de calendário usando a visualização da linha do tempo do ClickUp, ajudando as equipes a organizar os resultados com base nas fases do projeto

Visualize sobreposições com o agendamento da linha do tempo. Com campos integrados para equipes, orçamentos e durações, é fácil alinhar recursos e tomar decisões confiantes e orientadas por prazos.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de operações e PMOs que desejam uma maneira clara e personalizável de programar, acompanhar e priorizar vários projetos

📚 Leia também: Como acompanhar de forma eficaz o progresso do seu projeto

17. Modelo de acompanhamento de hábitos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe facilmente seus hábitos diários, como leitura, hidratação e contagem de passos, com o modelo ClickUp Habit Tracker

O modelo ClickUp Habit Tracker cria hábitos com subtarefas diárias e barras de progresso. A cada mês, ele gera automaticamente novas tarefas, e você pode acompanhar etapas, páginas lidas ou hábitos de bem-estar junto com seu diário de gratidão.

📸 Disponível nas visualizações Lista e Tabela com progresso visual.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Gere automaticamente subtarefas diárias para cada hábito

Acompanhe o progresso com barras de conclusão integradas

Personalize campos para bem-estar, aprendizagem ou rotinas

Adicione um diário de gratidão para praticar a atenção plena

✅ Ideal para: Qualquer pessoa comprometida em melhorar suas rotinas diárias, seja com foco em bem-estar, produtividade ou crescimento pessoal

Quer ir além das listas genéricas de hábitos? Use o ClickUp Brain para criar um rastreador que se adapte perfeitamente ao seu estilo de vida. Ideia rápida: “Crie um acompanhamento semanal de hábitos para um trabalhador remoto em tempo integral, incluindo exercícios físicos, leitura, hidratação e limites de tempo de tela.”

Crie um rastreador de hábitos semanal personalizado para trabalhadores remotos em tempo integral, com foco em condicionamento físico, leitura, hidratação e limites de tempo de tela usando o ClickUp Brain

18. Modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize tarefas pessoais, profissionais e de descanso com facilidade usando o modelo de bloqueio de agenda do ClickUp

O modelo de bloqueio de agenda do ClickUp divide seu dia em blocos de tempo intencionais. Cada bloco é identificado com o tipo de tarefa, disponibilidade ou localização. As visualizações do calendário mantêm sua agenda organizada e sincronizam diretamente com o Google Agenda.

📸 Disponível nas visualizações de calendário diário, semanal e mensal.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Planeje blocos de tempo focados com um campo suspenso

Adicione lembretes ou automatize atualizações

Programe facilmente através de formulários para entradas rápidas

Programe e priorize eventos facilmente com o Formulário de Programação personalizável do ClickUp, projetado para melhorar a gestão do tempo e a clareza

Tudo é sincronizado com o Google Agenda, e você pode definir lembretes ou automatizar atualizações para economizar tempo.

✅ Ideal para: Freelancers, empresários e profissionais que desejam manter a produtividade e planejar seu dia com intencionalidade

19. Modelo de produtividade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe livros, cursos e tarefas de forma eficiente com o modelo de produtividade do ClickUp para se manter focado, organizado e progredir consistentemente em suas metas pessoais

O modelo de produtividade do ClickUp centraliza tudo — trabalho, tarefas, aprendizado e metas pessoais — em um único painel. Com listas de tarefas, compras, aprendizado e muito mais, ele se adapta a um planejador, rastreador ou bullet journal.

📸 Disponível em listas, documentos e painéis para maior flexibilidade.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Gerencie todas as metas pessoais e profissionais em um único hub

Use listas de arrastar e soltar para priorizar tarefas

Divida as metas em subtarefas acionáveis usando a hierarquia visual de tarefas do ClickUp

Adicione diários ou notas diretamente dentro do modelo

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um sistema simples e centralizado para gerenciar metas pessoais e profissionais com clareza e foco

📚 Leia também: Fatores que afetam a produtividade no trabalho

20. Modelo de matriz de Eisenhower do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Priorize tarefas de forma eficaz usando o modelo Eisenhower Matrix do ClickUp, organizando-as por urgência e importância

O modelo ClickUp Eisenhower Matrix classifica as tarefas por urgência e importância. Um layout de quatro quadrantes mostra o que fazer, agendar, delegar ou excluir. O código de cores e os campos personalizados tornam as prioridades instantaneamente claras.

📸 Disponível nas visualizações Lista, Calendário e Quadro branco.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo:

Visualize as prioridades com a classificação baseada em quadrantes

Organize automaticamente as tarefas usando campos de urgência/importância

Alterne entre Quadro Branco e Lista para maior flexibilidade

Concentre-se apenas em trabalhos urgentes e de alto valor

✅ Ideal para: Indivíduos ou equipes que lidam com várias metas e precisam de um sistema simples para priorizar tarefas por urgência e importância

💡Dica profissional: você é novo na Matriz de Eisenhower ou quer uma rápida atualização sobre como ela funciona na vida real? Assista ao vídeo para ver como aplicá-la de forma eficaz e começar a tomar decisões mais inteligentes todos os dias.

Conquiste suas 12 semanas com o ClickUp!

Grandes metas exigem mais do que motivação. Elas exigem um plano que realmente funcione. O 12-Week Year é mais do que apenas um planejador; é um sistema eficaz para atingir metas. Ele cria clareza, aprimora seu sistema de execução e alinha todas as tarefas com sua visão convincente de sucesso.

E com esses modelos gratuitos do ClickUp para um ano de 12 semanas, você pode deixar o caos para trás e começar a acompanhar o progresso real semana após semana.

Desde a criação de hábitos até OKRs de equipe, há um modelo aqui para cada meta e cada fluxo de trabalho. A melhor parte? Você não precisa começar do zero; basta inserir suas metas e deixar o ClickUp guiá-lo pelas próximas 12 semanas.

Então vá em frente, planeje de forma mais inteligente, aja mais rápido e finalmente conclua suas tarefas. Seu trimestre mais produtivo começa agora. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! 🙌