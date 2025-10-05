Modelos gratuitos de 12 semanas para atingir suas metas

Já sentiu que está sempre ocupado, mas não chega a lugar nenhum? 😩
Estudos mostram que 92% das pessoas não conseguem atingir suas metas de longo prazo, não por falta de motivação, mas por falta de um plano claro e viável. Sem o sistema certo, as metas são deixadas de lado, as listas de tarefas ficam fora de controle e o progresso permanece estagnado.
E sejamos honestos: a maioria dos “modelos de planejamento de metas” que você encontra online são planilhas sem graça ou agendas superlotadas que criam mais estresse do que estrutura.
Este guia muda esse cenário. Vamos guiá-lo pelos modelos gratuitos de 12 semanas do ClickUp, projetados para ajudá-lo a planejar de forma mais inteligente, manter o foco e realmente ganhar impulso semana após semana — sem se esgotar. 💪📆
O que são modelos de ano de 12 semanas?
os modelos 12-Week Year são ferramentas de planejamento estruturadas, projetadas para ajudá-lo a alcançar mais em 12 semanas do que a maioria alcança em 12 meses. Eles dividem suas grandes metas em etapas focadas e acionáveis ao longo de 12 semanas, substituindo o planejamento anual tradicional por um ciclo mais curto e eficaz.
Esses modelos geralmente incluem:
- Seções de definição de metas para definir sua visão e seus objetivos 🎯
- Estruturas de planejamento semanal e diário para priorizar tarefas 📆
- Ferramentas de acompanhamento do progresso para medir o desempenho 📊
- Áreas de responsabilidade e reflexão para avaliar e ajustar suas estratégias 📝
Ao usar um modelo de ano de 12 semanas, você pode manter a clareza, a estrutura e o impulso, garantindo um progresso consistente em direção às suas metas.
O que torna um modelo de ano de 12 semanas bom?
Um modelo sólido de 12 semanas por ano mantém as coisas viáveis, rastreáveis e motivadoras, tudo em um só lugar. Veja o que procurar 👇
- Defina claramente o seu “porquê”: procure um espaço para escrever sua visão de longo prazo que alimenta suas metas de curto prazo
- Escolha 2–3 metas principais por ciclo: selecione um modelo que o ajude a se concentrar em menos metas, mas que sejam impactantes
- Divida as metas em tarefas semanais/diárias: use modelos que simplificam a execução com etapas de ação claras
- Avalie o progresso facilmente: procure por cartões de pontuação, rastreadores de hábitos ou barras de progresso para manter você responsável
- Reflita todas as semanas: escolha um que inclua seções de revisão para avaliar vitórias, derrotas e lições aprendidas
- Bloqueie o tempo de maneira inteligente: procure ferramentas que ajudem a planejar estratégias, buffers e blocos de execução
- Mantenha o layout simples: use modelos fáceis de usar e que não exijam um longo processo de aprendizagem
⚡ Arquivo de modelos: Combine seu planejamento anual de 12 semanas com modelos de relatórios de progresso para analisar o que está funcionando, o que não está e manter seu ritmo forte semana após semana
modelos de 12 semanas do ano em resumo
|Nome do modelo
|Baixe o modelo
|Ideal para
|Melhores recursos
|Formato visual
|Modelo de plano de 12 semanas do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Indivíduos, equipes, líderes de projeto
|Discriminações semanais, acompanhamento automático do progresso, categorias, listas de verificação
|Lista ClickUp, Calendário
|Modelo de metas SMART do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Planejadores estratégicos, fundadores, líderes de equipe
|Planilhas SMART, acompanhamento de status, visualizações do quadro, lembretes
|Lista ClickUp, Quadro
|Modelo de documento ClickUp Smart Goals
|Obtenha o modelo gratuito
|Pensadores estratégicos, planejadores em estágio inicial
|Sugestões guiadas, lista de verificação SMART, menus suspensos, documentos colaborativos
|ClickUp Doc
|Modelo de plano de ação para metas SMART do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Estrategistas de negócios, líderes de equipe
|Etapas de ação, visualização do cronograma, quadro de metas, lembretes
|Lista, quadro e linha do tempo do ClickUp
|Modelo de metas, sinais e medidas do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Equipes de estratégia
|Metas, sinais, métricas em uma única visualização, campos personalizados, automações
|Tabela do ClickUp
|Modelo de definição de metas individuais do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Profissionais, trabalhadores remotos
|Sugestões reflexivas, acompanhamento do progresso, notas diárias
|Lista ClickUp, Tabela
|Modelo de meta anual do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Planejadores anuais, equipes
|Discriminações trimestrais/mensais, gestão de riscos, ciclos de revisão
|Tabela ClickUp, Tarefa
|Modelo de OKRs e metas da empresa ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Organizações, chefes de departamento
|Hierarquia OKR, campos KPI, formulários, painel de controle
|Lista ClickUp, Painel
|Modelo de metas anuais do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Profissionais e equipes orientados para metas
|Metas SMART, etapas mensais, campos de risco, ciclos de revisão
|Tabela do ClickUp
|Modelo OKR do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Equipes multifuncionais, gerentes de projeto
|Hierarquia OKR pré-preenchida, progresso automático, campos personalizados
|Lista ClickUp, Formulário
|Modelo de KPI do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Equipes, gerentes
|Campos baseados em fórmulas, visualizações de resumo/quadro, sinalizadores de risco
|Lista ClickUp, Quadro
|Modelo de planejador semanal do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Pensadores visuais, empreendedores individuais, equipes ágeis
|Arraste e solte, codifique por cores, use notas adesivas e edite em tempo real
|Quadro branco do ClickUp
|Modelo de gráfico de marcos do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Equipes de projeto, lançamentos de produtos
|Marcos visuais, notas adesivas, dependências, visualização em quadro
|Quadro branco ClickUp, quadro
|Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Equipes, gerentes de projeto
|Itens de ação, várias visualizações, automações, prioridades
|Lista, quadro, calendário e caixa do ClickUp
|Modelo de quadro branco para cronograma de projeto do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Líderes de projeto, equipes multifuncionais
|Linhas do tempo visuais, recurso de arrastar e soltar, vinculação de marcos
|Quadro branco do ClickUp
|Modelo de cronograma de projeto do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Gerentes de projeto, operações, PMOs
|Painel de controle para vários projetos, cronograma, orçamentos, etapas
|Lista, quadro e linha do tempo do ClickUp
|Modelo de acompanhamento de hábitos do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Qualquer pessoa que esteja criando hábitos
|Subtarefas diárias, barras de progresso, registro em diário, geração automática
|Lista ClickUp, Tabela
|Modelo de bloqueio de programação do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Freelancers, empresários
|Blocos de tempo, lembretes, sincronização com o Google Agenda, formulários
|Calendário ClickUp, Lista
|Modelo de produtividade do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Qualquer pessoa que gerencie metas pessoais/profissionais
|Painel centralizado, recurso de arrastar e soltar, diários, subtarefas
|Lista ClickUp, Doc
|Modelo de matriz de Eisenhower do ClickUp
|Obtenha o modelo gratuito
|Indivíduos, equipes priorizando tarefas
|Classificação por quadrantes, campos de urgência/importância, codificação por cores
|Lista, calendário e quadro branco do ClickUp
Os melhores modelos para um ano em 12 semanas
Muitos de nós começamos o ano com grandes metas, mas perdemos o foco em meados de fevereiro. E quando chega o quarto trimestre, estamos lutando para recuperar o atraso. É aí que o método 12-Week Year muda o jogo. Em vez de planejar para 12 meses, você trata cada 12 semanas como um ano inteiro, aumentando a urgência, a clareza e a execução.
Mas ter uma mentalidade vencedora não é suficiente; você precisa de um sistema que mantenha seu plano visível, suas tarefas acionáveis e seu progresso mensurável. É aí que o ClickUp se destaca. Essa ferramenta poderosa de produtividade torna muito fácil usar esses modelos com visualizações personalizáveis (lista, quadro, calendário) e acompanhamento em tempo real.
Os modelos de 12 semanas do ano abaixo ajudarão você a transformar planos em resultados revolucionários. E quando combinados com o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, você não está apenas planejando, está superando suas metas todas as semanas.
1. Modelo de plano de 12 semanas do ClickUp
O modelo de plano de 12 semanas do ClickUp ajuda você a dividir metas ambiciosas em ações semanais gerenciáveis que você pode realmente cumprir. Em vez de ficar olhando para um plano anual que parece opressor, este modelo mantém você focado em um ciclo de 12 semanas — perfeito para metas pessoais, projetos em equipe ou até mesmo marcos de condicionamento físico. Cada grande objetivo é dividido em subtarefas gerenciáveis, com acompanhamento automático do progresso para que você sempre saiba onde está.
Você pode agrupar tarefas em categorias (Trabalho, Saúde, Aprendizagem), definir prazos para criar hábitos e anexar listas de verificação ou recursos para cada semana. É flexível o suficiente para registrar ideias e transformá-las em um plano estruturado.
📸 Disponível nas visualizações Lista e Calendário para detalhamentos semanais.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- O acompanhamento automático do progresso mantém você responsável sem atualizações manuais
- Categorias personalizadas e prazos facilitam a criação de hábitos
- Anexos e listas de verificação mantêm as tarefas semanais organizadas
- Ajustável desde metas individuais até planejamento entre equipes
✅ Ideal para: Indivíduos ou equipes orientados por metas que desejam dividir objetivos trimestrais ambiciosos em ações semanais rastreáveis, sejam elas marcos de produtos, metas de condicionamento físico ou planos de aprendizagem
2. Modelo de metas SMART do ClickUp
O modelo ClickUp SMART Goals ajuda você a transformar intenções vagas em etapas claras e viáveis. Baseado na estrutura SMART (específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo determinado), ele orienta você na definição de metas que realmente funcionam. Com planilhas e visualizações como Goal Status e SMART Goal Worksheet, você pode dividir grandes objetivos em marcos rastreáveis, designar responsáveis e monitorar o progresso semanal.
Atualizações em tempo real mostram se as metas estão dentro do prazo ou em risco, mantendo a responsabilidade em primeiro plano.
📸 Disponível nas visualizações Status da meta e Quadro para facilitar o acompanhamento.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- As planilhas guiadas garantem que todas as metas atendam aos critérios SMART
- Os rótulos de status (Em dia, Em risco, Atrasado) mantêm as prioridades visíveis
A visualização do quadro Objetivo Esforço ajuda você a ver quais objetivos exigem mais tempo, enquanto o acompanhamento do status em tempo real (como “Em dia” ou “Atrasado”) garante que você saiba o que precisa de atenção.
Você pode até combiná-los com os painéis do ClickUp para visualizar quantas metas SMART estão “em dia” nesta semana ou automatizar lembretes de tarefas para prazos de metas.
✅ Ideal para: Planejadores estratégicos, fundadores ou líderes de equipe que desejam definir metas mensuráveis e acompanhar o progresso semanal usando a estrutura SMART
3. Modelo de documento ClickUp Smart Goals
O modelo de documento ClickUp SMART Goals é perfeito para um planejamento lento e cuidadoso antes da ação. Em vez de mergulhar nas tarefas, você usa prompts guiados dentro do ClickUp Docs — como “O que você vai medir?” — para refinar as metas. Os menus suspensos permitem que você avalie a dificuldade ou os obstáculos, enquanto a lista de verificação SMART garante que apenas metas viáveis sejam selecionadas.
📸 Disponível no Docs com recursos de edição colaborativa.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- A lista de verificação com botões de alternância garante que todas as metas atendam aos critérios SMART
- As sugestões ajudam a refinar metas vagas em resultados acionáveis
- Avalie habilidades, esforços e obstáculos com menus suspensos
Tudo isso é possibilitado pelo ClickUp Docs, que oferece um espaço colaborativo e organizado para você elaborar e editar suas metas (às vezes com sua equipe). Você pode comentar, coeditar e transformar metas finais diretamente em tarefas, tornando a transição da ideia para a execução perfeita.
✅ Ideal para: Pensadores estratégicos e planejadores em estágio inicial que precisam de um espaço focado para refinar e validar metas de forma colaborativa
4. Modelo de plano de ação para metas SMART do ClickUp
O modelo de plano de ação de metas SMART do ClickUp facilita a execução, mapeando cada meta em ações menores e rastreáveis. Visualizações como Metas, Ações e Cronograma mantêm tudo visível, enquanto as tags de status da meta (Em dia, Em risco, Atrasado) fornecem informações instantâneas.
📸 Disponível nas visualizações Lista e Quadro, com opções de linha do tempo.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Layout orientado para a ação, com prazos e marcos importantes
- Exibição da linha do tempo para programar etapas importantes
- Quadro de metas para monitorar o progresso semanal
- Lembretes e marcos integrados do ClickUp para manter o foco, a responsabilidade e a motivação
✅ Ideal para: Estrategistas de negócios ou líderes de equipe que desejam um modelo apreciado por toda a equipe para definir metas que vinculem cada objetivo a cronogramas, marcos e ações semanais mensuráveis
5. Modelo de metas, sinais e medidas do ClickUp
O modelo ClickUp Goals Signals Measures mantém seu planejamento preciso, concentrando-se em três coisas: metas, sinais que mostram o progresso e resultados mensuráveis. Organizado em uma visualização de tabela ClickUp organizada, ele permite que você acompanhe os sinais com campos personalizados e automatize alertas quando o progresso fica para trás.
📸 Disponível na visualização de tabela com campos personalizáveis.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Acompanhe metas, sinais e métricas em uma única visualização
- Identifique riscos instantaneamente com campos de status personalizados
- Campos personalizados para acompanhar a porcentagem de KPIs, metas e resultados reais
- Automações do ClickUp para sinalizar riscos ou marcos não alcançados
- Use fórmulas para atualizar o progresso automaticamente
✅ Ideal para: Equipes de estratégia que desejam uma estrutura de definição de metas que vincule os resultados a sinais mensuráveis
6. Modelo de definição de metas individuais do ClickUp
O modelo de definição de metas individuais do ClickUp simplifica o planejamento de metas pessoais. Com campos como “Por que estou definindo isso?” e “Habilidades necessárias”, ele ajuda você a refletir antes de se comprometer. Anotações no diário, visualizações do progresso e divisões por categoria (Saúde, Aprendizagem, Finanças) mantêm a motivação e o foco alinhados.
📸 Disponível nas visualizações Lista e Tabela com seções no estilo diário.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Sugestões reflexivas para esclarecer metas pessoais
- Acompanhamento visual do progresso para se manter motivado
- Organize as metas por categoria para maior clareza
- Adicione notas ao diário junto com as etapas de ação
✅ Ideal para: Profissionais ocupados, trabalhadores remotos ou qualquer pessoa que leve a sério a transformação de metas pessoais em ações consistentes
7. Modelo de meta anual do ClickUp
O modelo de metas anuais do ClickUp ajuda você a manter o ritmo durante todo o ano. Em vez de definir uma meta anual vaga, você a divide em temas trimestrais e ações mensais. As metas se tornam tarefas que você pode atribuir, acompanhar e revisar regularmente, garantindo que não haja desvios.
📸 Disponível nas visualizações Tabela e Tarefa para análises trimestrais.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Estruture os objetivos como Metas do ClickUp e, em seguida, divida-os em ações trimestrais e mensais
- Converta metas em tarefas do ClickUp com responsáveis e prazos
- Analise o progresso regularmente com listas de verificação integradas
- Ajuste suas metas no meio do ano sem precisar recomeçar do zero
✅ Ideal para: Qualquer pessoa que queira cumprir suas metas anuais, dividindo-as em ações mensais gerenciáveis e mantendo-se no caminho certo durante todo o ano
8. Modelo de OKRs e metas da empresa ClickUp
O modelo de OKRs e metas da ClickUp Company alinha os objetivos de negócios entre os departamentos. Objetivos, resultados-chave e iniciativas são mapeados em uma hierarquia com barras de progresso, campos de KPI e atualizações de fórmulas. As equipes podem enviar OKRs por meio dos formulários do ClickUp, criando um painel de OKR para toda a empresa.
📸 Disponível no painel OKR e nas visualizações de lista.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Divida as metas da empresa em OKRs mensuráveis
- Acompanhe a % do KPI com campos personalizados e fórmulas
- Colete OKRs dos líderes usando formulários
- Alinhe as tarefas diárias com os objetivos da empresa
✅ Ideal para: Organizações que desejam implementar OKRs em toda a empresa com responsabilidade clara, acompanhamento em tempo real e visibilidade para toda a equipe
9. Modelo de metas anuais do ClickUp
O modelo de metas anuais do ClickUp permite que você planeje objetivos pessoais e profissionais lado a lado. Usando os critérios SMART, você define metas anuais, divide-as em etapas e antecipa riscos.
📸 Disponível na visualização estruturada em tabela.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Planeje metas pessoais e profissionais juntas, sem sobreposições
- Divida as metas anuais em etapas mensais menores
- Os campos de gerenciamento de riscos preparam você para contratempos
- Mantenha-se responsável com ciclos de revisão e responsabilidades
Há também uma seção de Gerenciamento de Riscos para ajudá-lo a pensar no futuro e evitar contratempos, além de campos para cronogramas, responsabilidades e ciclos de revisão para manter a prestação de contas.
✅ Ideal para: Profissionais e equipes orientados para metas que desejam planejar metas pessoais e organizacionais lado a lado, mantendo a execução organizada
📚 Leia também: Exemplos de metas de um ano, cinco anos e dez anos para planejamento de metas de longo prazo
10. Modelo OKR do ClickUp
O modelo OKR do ClickUp ajuda as equipes a acompanhar os objetivos e resultados trimestrais. Cada OKR é estruturado com subtarefas para iniciativas, enquanto o progresso calculado automaticamente atualiza o OKR pai. Duplique-o a cada trimestre para um novo ciclo sem o incômodo da configuração.
📸 Disponível nas visualizações Lista e Formulário para envio e acompanhamento.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Hierarquia OKR pré-preenchida para uma configuração fácil
- Campos calculados automaticamente acompanham o progresso
- Campos personalizados para equipe, trimestre e iniciativas
- Duplique facilmente para cada novo ciclo
✅ Ideal para: equipes multifuncionais, gerentes de projeto e líderes que desejam um sistema repetível para gerenciar OKRs ou definir metas para toda a empresa ou exemplos de OKRs em nível de equipe
11. Modelo de KPI do ClickUp
O modelo de KPI do ClickUp rastreia as métricas que importam. Com campos como Meta, Real e % de Progresso, ele é atualizado automaticamente à medida que você registra os dados. Agrupe os KPIs por departamento ou nível de risco para manter o desempenho visível durante ciclos de 12 semanas.
📸 Disponível nas visualizações Resumo e Quadro de Progresso.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Os campos baseados em fórmulas atualizam automaticamente os KPIs
- Veja o progresso no estilo Resumo ou Quadro
- Identifique riscos antecipadamente com sinalizadores visuais
- Agrupe KPIs por departamento ou prioridade
✅ Ideal para: Equipes e gerentes que desejam monitorar métricas de desempenho, identificar lacunas antecipadamente e manter-se alinhados com os objetivos de negócios
12. Modelo de planejador semanal do ClickUp
O modelo de planejador semanal do ClickUp organiza sua semana com um layout colorido de quadro branco. Cada dia tem uma coluna para tarefas e notas adesivas, permitindo que você arraste, solte e codifique suas prioridades com cores. As atualizações em tempo real mantêm seu plano flexível.
📸 Disponível no ClickUp Whiteboard com visuais no estilo de notas adesivas.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Planeje tarefas semanais em um sistema visual de arrastar e soltar
- Use códigos de cores para marcar a urgência ou o tipo
- Colabore ao vivo com edições em tempo real no quadro branco
- Reutilize layouts semanais para manter a consistência contínua
✅ Ideal para: Pensadores visuais, empreendedores individuais, professores ou equipes ágeis que preferem um sistema de planejamento semanal do tipo arrastar e soltar
13. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp
O modelo de gráfico de marcos do ClickUp visualiza as principais fases do projeto com marcadores de marcos claros, fornecendo uma representação clara do progresso do projeto. Construído em quadros brancos, você pode mapear lançamentos, prazos e dependências em uma linha do tempo colorida e colaborativa.
📸 Disponível nas visualizações Quadro Branco e Quadro.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Visualize marcos ao longo dos cronogramas do projeto
- Adicione notas adesivas para entregas e tarefas
- Conecte marcos com setas para mostrar dependências
- Alterne para a visualização em quadro para acompanhar as etapas
✅ Ideal para: Equipes que trabalham em projetos com prazos curtos, lançamentos de produtos ou campanhas em que a visibilidade dos principais pontos de verificação e dependências é fundamental
14. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp
O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp organiza o trabalho em listas de itens de ação, ideias e pendências. Várias visualizações (lista, quadro, calendário, caixa) permitem gerenciar prioridades, programar tarefas e equilibrar as cargas de trabalho em toda a sua equipe.
📸 Disponível nas visualizações Lista, Quadro, Calendário e Caixa.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Organize as tarefas em listas ativas, futuras e pendentes
- Alterne as visualizações para gerenciar por tempo, estágio ou carga de trabalho
- Use automações para tarefas recorrentes ou lembretes
- Acompanhe a prioridade, o responsável e o departamento com campos personalizados
✅ Ideal para: Equipes que lidam com vários projetos e precisam de um sistema simples e personalizável para se manterem organizadas e alinhadas
📮 Insight do ClickUp: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para gerenciamento de tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em vitórias fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz.
As prioridades de tarefas do ClickUp transformam a maneira como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que deve ser feito primeiro.
15. Modelo de quadro branco para cronograma de projeto do ClickUp
O modelo de quadro branco do cronograma do projeto ClickUp transforma planos em cronogramas visuais. Arraste blocos, conecte marcos e faça anotações — tudo em uma tela compartilhada. Adicione proprietários, prazos ou documentos vinculados diretamente aos marcos.
📸 Disponível na visualização Quadro Branco com blocos visuais.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Crie cronogramas visualmente com blocos de arrastar e soltar
- Conecte marcos para mostrar dependências
- Adicione contexto com notas adesivas ou documentos anexados
- Mantenha o planejamento do projeto aberto e colaborativo para que todos possam acompanhar o progresso do projeto sem atritos
✅ Ideal para: Líderes de projeto e equipes multifuncionais que desejam uma maneira flexível e visual de cocriar cronogramas, esclarecer responsabilidades e manter o ritmo
16. Modelo de cronograma de projeto do ClickUp
O modelo de cronograma de projeto do ClickUp consolida vários projetos ativos em um único painel. Alterne entre as visualizações Lista, Quadro e Linha do tempo para ver fases, prazos e sobreposições, enquanto acompanha orçamentos e proprietários com campos integrados.
📸 Disponível nas visualizações Lista, Quadro e Linha do tempo.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Gerencie vários projetos em uma única visualização resumida
- Visualize sobreposições com o agendamento da linha do tempo
- Acompanhe orçamentos, etapas e durações com campos
- Alterne as visualizações para gerenciar do seu jeito
Visualize sobreposições com o agendamento da linha do tempo. Com campos integrados para equipes, orçamentos e durações, é fácil alinhar recursos e tomar decisões confiantes e orientadas por prazos.
✅ Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de operações e PMOs que desejam uma maneira clara e personalizável de programar, acompanhar e priorizar vários projetos
📚 Leia também: Como acompanhar de forma eficaz o progresso do seu projeto
17. Modelo de acompanhamento de hábitos do ClickUp
O modelo ClickUp Habit Tracker cria hábitos com subtarefas diárias e barras de progresso. A cada mês, ele gera automaticamente novas tarefas, e você pode acompanhar etapas, páginas lidas ou hábitos de bem-estar junto com seu diário de gratidão.
📸 Disponível nas visualizações Lista e Tabela com progresso visual.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Gere automaticamente subtarefas diárias para cada hábito
- Acompanhe o progresso com barras de conclusão integradas
- Personalize campos para bem-estar, aprendizagem ou rotinas
- Adicione um diário de gratidão para praticar a atenção plena
✅ Ideal para: Qualquer pessoa comprometida em melhorar suas rotinas diárias, seja com foco em bem-estar, produtividade ou crescimento pessoal
Quer ir além das listas genéricas de hábitos? Use o ClickUp Brain para criar um rastreador que se adapte perfeitamente ao seu estilo de vida.
Ideia rápida: “Crie um acompanhamento semanal de hábitos para um trabalhador remoto em tempo integral, incluindo exercícios físicos, leitura, hidratação e limites de tempo de tela.”
18. Modelo de bloqueio de programação do ClickUp
O modelo de bloqueio de agenda do ClickUp divide seu dia em blocos de tempo intencionais. Cada bloco é identificado com o tipo de tarefa, disponibilidade ou localização. As visualizações do calendário mantêm sua agenda organizada e sincronizam diretamente com o Google Agenda.
📸 Disponível nas visualizações de calendário diário, semanal e mensal.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Planeje blocos de tempo focados com um campo suspenso
- Adicione lembretes ou automatize atualizações
- Programe facilmente através de formulários para entradas rápidas
Tudo é sincronizado com o Google Agenda, e você pode definir lembretes ou automatizar atualizações para economizar tempo.
✅ Ideal para: Freelancers, empresários e profissionais que desejam manter a produtividade e planejar seu dia com intencionalidade
19. Modelo de produtividade do ClickUp
O modelo de produtividade do ClickUp centraliza tudo — trabalho, tarefas, aprendizado e metas pessoais — em um único painel. Com listas de tarefas, compras, aprendizado e muito mais, ele se adapta a um planejador, rastreador ou bullet journal.
📸 Disponível em listas, documentos e painéis para maior flexibilidade.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Gerencie todas as metas pessoais e profissionais em um único hub
- Use listas de arrastar e soltar para priorizar tarefas
- Divida as metas em subtarefas acionáveis usando a hierarquia visual de tarefas do ClickUp
- Adicione diários ou notas diretamente dentro do modelo
✅ Ideal para: Qualquer pessoa que deseja um sistema simples e centralizado para gerenciar metas pessoais e profissionais com clareza e foco
📚 Leia também: Fatores que afetam a produtividade no trabalho
20. Modelo de matriz de Eisenhower do ClickUp
O modelo ClickUp Eisenhower Matrix classifica as tarefas por urgência e importância. Um layout de quatro quadrantes mostra o que fazer, agendar, delegar ou excluir. O código de cores e os campos personalizados tornam as prioridades instantaneamente claras.
📸 Disponível nas visualizações Lista, Calendário e Quadro branco.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Visualize as prioridades com a classificação baseada em quadrantes
- Organize automaticamente as tarefas usando campos de urgência/importância
- Alterne entre Quadro Branco e Lista para maior flexibilidade
- Concentre-se apenas em trabalhos urgentes e de alto valor
✅ Ideal para: Indivíduos ou equipes que lidam com várias metas e precisam de um sistema simples para priorizar tarefas por urgência e importância
💡Dica profissional: você é novo na Matriz de Eisenhower ou quer uma rápida atualização sobre como ela funciona na vida real? Assista ao vídeo para ver como aplicá-la de forma eficaz e começar a tomar decisões mais inteligentes todos os dias.
Conquiste suas 12 semanas com o ClickUp!
Grandes metas exigem mais do que motivação. Elas exigem um plano que realmente funcione. O 12-Week Year é mais do que apenas um planejador; é um sistema eficaz para atingir metas. Ele cria clareza, aprimora seu sistema de execução e alinha todas as tarefas com sua visão convincente de sucesso.
E com esses modelos gratuitos do ClickUp para um ano de 12 semanas, você pode deixar o caos para trás e começar a acompanhar o progresso real semana após semana.
Desde a criação de hábitos até OKRs de equipe, há um modelo aqui para cada meta e cada fluxo de trabalho. A melhor parte? Você não precisa começar do zero; basta inserir suas metas e deixar o ClickUp guiá-lo pelas próximas 12 semanas.
Então vá em frente, planeje de forma mais inteligente, aja mais rápido e finalmente conclua suas tarefas. Seu trimestre mais produtivo começa agora.