15 modelos e formatos gratuitos de SOP (Procedimentos Operacionais Padrão)

Quando o trabalho começa a dar errado, raramente é porque sua equipe carece de motivação ou talento — geralmente é porque não há uma maneira consistente de fazer as coisas.

Sem processos claros e repetíveis, as equipes perdem tempo reinventando a roda, tomando decisões isoladamente ou confiando em boatos para concluir tarefas. E quando uma pessoa sai? Todo esse conhecimento sobre “como fazemos as coisas aqui” sai pela porta junto com ela.

Os procedimentos operacionais padrão (SOPs) são a forma de quebrar esse ciclo.

Os SOPs oferecem à sua equipe um manual comum para lidar com tarefas recorrentes com clareza e consistência, permitindo que você amplie o que funciona e corrija o que não funciona.

É claro que criar SOPs do zero é uma tarefa árdua. É aí que entram os modelos de SOP. 🛠️

Neste guia, você encontrará modelos de SOP prontos para uso e gratuitos para ClickUp, Google Docs e Microsoft Word — além de dicas importantes, exemplos e perguntas frequentes para ajudá-lo a criar sistemas que sua equipe possa realmente seguir.

O que é um Procedimento Operacional Padrão (SOP)?

Um procedimento operacional padrão (SOP) é um conjunto de instruções de nível médio a alto que documenta como uma organização ou equipe deve realizar tarefas específicas.

Pense no seu SOP como um guia passo a passo que define um processo específico — muito parecido com o manual de instruções que veio com sua cômoda da Ikea. 🔨

O principal objetivo dos documentos de procedimentos operacionais padrão é aumentar a eficiência e a coordenação da equipe, minimizando falhas de comunicação e ambiguidades nos processos diários.

Você não esperaria que novos membros da equipe tivessem sucesso e conseguissem dar conta da carga de trabalho sem qualquer tipo de orientação para guiá-los, certo? Eles precisam aprender como tudo funciona primeiro. Mas os SOPs não se limitam aos manuais do funcionário para novos membros da equipe; eles são para todos. 🤝

15 modelos gratuitos de SOP no Word, Google Docs e ClickUp

O processo de criação de SOPs pode parecer assustador, mas não precisa ser assim.

Mesmo que você já elabore procedimentos operacionais padrão há anos, os modelos de SOP são uma excelente maneira de agilizar o trabalho da equipe, ajudá-lo a ter uma nova perspectiva sobre o processo e garantir que todas as bases estejam cobertas.

Além disso, muitos deles são gratuitos! 💸

Aqui estão nossos modelos favoritos de procedimentos operacionais padrão para ClickUp, Microsoft Word e Google Docs. Esses modelos atendem a uma variedade de casos de uso e contam com os recursos essenciais para todas as suas necessidades de SOP.

1. Modelo padrão de SOP da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie e implemente facilmente novos procedimentos operacionais padrão em toda a sua empresa com este modelo de SOP da ClickUp

Este modelo de SOP fácil de usar da ClickUp é perfeito para colocar tudo em andamento rapidamente.

Se você deseja implementar um novo procedimento em uma equipe coesa ou em toda a empresa, este modelo de SOP é ideal para você. Com um esboço abrangente que cobre todos os ângulos possíveis, esta pasta do ClickUp ajudará você a organizar seus SOPs de maneira simples e prática.

Neste modelo de SOP, você encontrará quatro seções identificadas como Visão geral, Quem, Onde e Quando, para que qualquer pessoa que acesse este SOP saiba exatamente como navegar por ele, mesmo à primeira vista.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Quando você precisa de uma estrutura versátil e multifuncional para documentar qualquer processo repetitivo em sua organização — desde suporte de TI até fluxos de trabalho de projetos

2. Modelo de SOP de RH da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Padronize seus processos de RH com o modelo de SOP de RH do ClickUp

Se você tem acompanhado as últimas tendências de automação de RH, sabe que a área de Recursos Humanos (RH) está passando por mudanças empolgantes. Um departamento que há muito tempo é dominado por processos manuais está começando a adotar novas formas de automatizar tarefas repetitivas. 🙌🏼

Ter um modelo de RH flexível como este Modelo de SOP da HP da ClickUp é uma excelente maneira de definir rapidamente os novos processos automatizados de contratação e distribuir as informações para todo o departamento.

Enfrente todos os seus desafios de RH com este modelo de SOP que organiza todos os seus processos de RH, desde o recrutamento até a saída de funcionários, usando os Quadros Brancos do ClickUp.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Quando você precisa padronizar funções essenciais de recursos humanos, como recrutamento, integração de funcionários, avaliações de desempenho ou desligamento, para garantir conformidade, equidade e uma experiência consistente para os funcionários

3. Modelo de SOP de marketing da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de SOP de marketing da ClickUp para planejar, criar, aprimorar e lançar campanhas colaborativas com perfeição

Toda campanha de marketing bem-sucedida é um exercício de colaboração multifuncional, em que estratégia, criatividade, dados e execução se unem a partir de várias mentes para agir em sincronia. Com tantos elementos envolvidos, ter um SOP é fundamental para obter os resultados desejados.

Este modelo de SOP de marketing da ClickUp é perfeito para simplificar procedimentos operacionais complexos de campanhas em documentos estruturados do ClickUp Docs, que qualquer membro da equipe pode consultar facilmente a qualquer momento.

Este modelo de SOP oferece a estrutura básica de um SOP detalhado e claro para gerenciamento de projetos de marketing, integrado ao editor de documentos colaborativo e envolvente do ClickUp. O ClickUp Docs é rico em recursos de estilo, personalização e formatação, fornecendo à sua equipe todas as informações e recursos necessários para garantir qualidade consistente em qualquer projeto de marketing.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Use-o quando sua equipe de marketing precisar otimizar atividades complexas, como lançamentos de campanhas, fluxos de criação de conteúdo ou gerenciamento de mídias sociais, para manter a consistência da marca e executar estratégias com perfeição.

📚 Leia também: Gere SOPs com IA!

4. Modelo de Procedimentos Operacionais Padrão da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Minimize as inconsistências no local de trabalho com o modelo de procedimentos operacionais padrão do ClickUp

Toda equipe de alto desempenho funciona com base em consistência e clareza. Quando tarefas rotineiras são realizadas de maneira diferente a cada vez, o resultado é desperdício de esforço, qualidade inconsistente e uma experiência frustrante para todos os envolvidos.

Para combater isso e transformar processos recorrentes em um sistema escalável e à prova de erros, você pode contar com o modelo de Procedimentos Operacionais Padrão da ClickUp.

Criado dentro de um ClickUp Doc colaborativo com páginas aninhadas para diferentes departamentos, ele permite que você crie uma fonte central de informações confiáveis que é fácil de acompanhar e manter. O modelo também inclui seções para objetivo, escopo, responsabilidades e instruções passo a passo para o seu SOP.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Este modelo é perfeito quando você precisa padronizar qualquer processo recorrente, desde a integração de clientes até a publicação de conteúdo, garantindo que as tarefas sejam concluídas de forma correta e uniforme todas as vezes.

5. Modelo de procedimento da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie listas de verificação passo a passo para os processos da sua organização com o modelo de procedimento do ClickUp

Enquanto um SOP define um padrão, um procedimento detalha a sequência exata de ações necessárias para executar uma tarefa específica dentro desse padrão.

Para tarefas em que a precisão é imprescindível — como gerar um relatório financeiro ou implementar uma atualização de software —, ter um guia claro e passo a passo é fundamental para o sucesso e a mitigação de riscos.

O Modelo de Procedimento da ClickUp foi projetado para esse nível de detalhamento. Ele permite que você divida um único processo em uma lista de verificação granular e fácil de seguir ou em uma lista numerada dentro de um ClickUp Doc. Você pode usar tabelas para organizar dados, caixas de destaque para sinalizar avisos ou notas importantes e atribuir comentários para esclarecer etapas específicas.

Este modelo garante que nenhum detalhe seja esquecido e que cada membro da equipe tenha as instruções exatas necessárias para executar uma tarefa com perfeição.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Use este modelo quando uma tarefa exigir uma ordem de operações rígida e sequencial e houver pouca ou nenhuma margem para desvios, como em processos técnicos ou atividades relacionadas à conformidade.

6. Modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se organizado e em conformidade com este modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos do ClickUp, projetado para equipes orientadas por uma missão

Que melhor maneira de dar vida ao seu SOP do que por meio de um modelo padronizado que é tão elaborado quanto visualmente impressionante?

O modelo de SOP para organizações sem fins lucrativos da ClickUp é exatamente esse modelo.

Este modelo do ClickUp Doc, ideal para iniciantes, ajuda você a estabelecer um plano abrangente para a execução impactante de um projeto sem fins lucrativos. Já é hora de você e sua equipe dizerem adeus de uma vez por todas àquelas perguntas do tipo “O que fazemos agora?”.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Quando sua organização sem fins lucrativos precisa formalizar operações cruciais, como solicitações de subsídios, gestão de voluntários, campanhas de arrecadação de fundos ou execução de programas, para maximizar o impacto e manter a transparência para as partes interessadas

7. Modelo de SOP para restaurantes da ClickUp

No dinâmico setor de restaurantes, a diferença entre um estabelecimento próspero e um em dificuldades geralmente se resume à consistência. Proporcionar uma experiência excepcional ao cliente — desde o prato perfeitamente preparado até a sala de jantar impecável — exige que cada membro da equipe execute suas tarefas com perfeição, em todos os turnos.

Não há maneira melhor de fazer isso do que através deste modelo de SOP para restaurantes da ClickUp. Ele abrange tudo, desde SOPs para a elaboração do cardápio até as melhores práticas de saúde e higiene e diretrizes para a manutenção das instalações e dos equipamentos de um estabelecimento de alimentação.

O modelo garante que, seja ao treinar um novo garçom ou ao relembrar um chef experiente sobre um protocolo específico, todos trabalhem com as mesmas informações atualizadas, levando a maior eficiência e clientes mais satisfeitos.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Este modelo é essencial quando você precisa padronizar as operações diárias, melhorar a conformidade com as normas de segurança alimentar e garantir uma experiência consistente e de alta qualidade para o cliente por parte de toda a equipe e em todos os turnos em um ambiente de restaurante.

8. Modelo de documento de processos da empresa da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie facilmente os SOPs da sua empresa com o modelo de documento de processos da ClickUp

À medida que uma empresa cresce, seus processos podem ficar isolados e fragmentados, levando a uma falta de alinhamento e a uma cultura de “a quem eu pergunto?”.

Centralizar esse conhecimento operacional é fundamental para criar uma fonte única de verdade que capacite os funcionários, agilize a integração e promova um ambiente de trabalho transparente.

O modelo de documento de processos da empresa da ClickUp funciona como uma wiki abrangente para toda a empresa. Ele se torna um documento dinâmico onde as equipes podem encontrar políticas, procedimentos e melhores práticas, tudo em um único local seguro e pesquisável.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Quando você deseja criar uma base de conhecimento centralizada e de fácil navegação que documente como toda a sua organização funciona, promovendo alinhamento e autossuficiência

9. Modelo de SOP para armazém da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie melhor o estoque e a logística com o modelo de SOP de armazém do ClickUp

As operações de armazém são uma complexa combinação de estoque, logística e segurança. Qualquer falha no procedimento pode levar a atrasos nas remessas, contagens de estoque imprecisas e, mais importante ainda, riscos à segurança.

O modelo de SOP para armazém da ClickUp foi projetado especificamente para gerenciar esse ambiente dinâmico. Use-o para definir processos de recebimento, armazenamento, separação, embalagem e envio. As tarefas com campos personalizados no modelo permitem que você acompanhe facilmente o estoque, os locais e os equipamentos.

💡 Dica profissional: use as automações do ClickUp dentro do modelo para otimizar as transferências de tarefas, como notificar automaticamente a equipe de envio quando um pedido for embalado.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Este modelo é essencial para qualquer empresa que gerencie estoque físico, pois ajuda a padronizar procedimentos para melhorar a precisão dos pedidos, aumentar a eficiência e manter um ambiente de trabalho seguro.

10. Modelo de lista de verificação de controle interno da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Reforce a conformidade e a gestão de riscos com este modelo de lista de verificação de controle interno do ClickUp

O modelo de lista de verificação de controle interno da ClickUp oferece uma estrutura organizada para auditar e monitorar seus processos internos. Organizado como uma lista poderosa da ClickUp, esse modelo permite que você atribua cada ponto de controle a um revisor, defina prazos e acompanhe seu status (por exemplo, Em conformidade, Precisa de revisão, Não está em conformidade).

Você pode definir tarefas recorrentes para revisões periódicas e criar painéis personalizados no ClickUp para ter uma visão geral da situação de conformidade da sua organização em um piscar de olhos.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Use este modelo quando precisar realizar auditorias regulares, garantir a conformidade regulatória (como SOX ou GDPR) e verificar sistematicamente se suas salvaguardas operacionais estão funcionando conforme o esperado.

11. Modelo de SOP para técnico médico no Microsoft Word

via TemplateLab

Se você lidera atualmente uma equipe de técnicos de laboratório, um modelo como este Modelo de SOP para Técnico de Laboratório no Microsoft Word ajudará você a estabelecer seus complexos processos internos de uma forma fácil de seguir.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Quando um laboratório médico ou uma unidade de saúde precisa criar um documento formal e imprimível que descreva procedimentos precisos e passo a passo para o manuseio de equipamentos, o processamento de amostras ou protocolos de segurança

12. Modelo de Procedimento Operacional Padrão no Microsoft Word

via TemplateLab

O modelo de Procedimento Operacional Padrão no Microsoft Word abrange todas as áreas que você precisará incluir ao comunicar procedimentos para sua equipe. Basta editar o exemplo fornecido no documento do Word para personalizar o modelo de SOP de acordo com seu caso de uso específico.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Quando você precisa de um formato clássico e universalmente acessível para criar documentos procedimentais oficiais em formato de texto que possam ser facilmente impressos, compartilhados como arquivos estáticos (como PDFs) e armazenados em um sistema de arquivos tradicional

13. Modelo de SOP da empresa no Microsoft Word

via TemplateLab

Este modelo de SOP da empresa no Microsoft Word foi projetado para diversos casos de uso. Ele pode ajudá-lo a estabelecer as regras básicas para revisar qualquer coisa, desde equipamentos médicos até operações de marketing.

Este recurso funciona tanto como modelo de redação quanto como guia do usuário, com trechos destacados em cada seção explicando como abordar cada tarefa.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Use-o para estabelecer padrões oficiais, válidos para toda a empresa, para políticas e operações essenciais de negócios.

14. Modelo padrão de SOP no Google Docs

via Edutechspot

E para todas as nossas equipes do G Suite por aí…

Este modelo de SOP do Google Docs é simples e direto. 🙌🏼

…É também, essencialmente, o concorrente direto do modelo de SOP do Microsoft Word listado acima.

Ele vem com uma tabela formatada de forma atraente e intuitiva, com subseções bem organizadas para Detalhes do Procedimento, Objetivo, Escopo e Histórico de Revisões — ideal para funções que exigem supervisão passo a passo.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Quando sua equipe precisa criar, revisar e atualizar um documento de procedimentos de forma colaborativa e em tempo real, aproveitando recursos como comentários e histórico de versões para criar um SOP dinâmico que esteja sempre acessível online

15. Modelo simples de SOP no Google Docs

via Edutechspot

Este modelo de SOP do Google Docs está dividido em sete seções, cada uma com instruções claras para preenchimento.

Os segmentos incluem Objetivo (como o processo é chamado), Escopo (a quem se destina) e Responsabilidades (funcionários responsáveis por lidar com os aspectos mais cruciais do SOP), para citar apenas alguns.

👉🏼 Quando este modelo de SOP é útil: Este modelo permite documentar rapidamente um processo simples, sem a complexidade de um formato altamente detalhado. É ideal para equipes menores ou tarefas menos complicadas que ainda exigem etapas claras e padronizadas.

Veja o que Briettny Curtner, gerente de programas da Utah Valley University, disse sobre o uso do ClickUp para documentar seus SOPs:

O ClickUp centralizou nossas operações diárias e nossos SOPs, além de promover a colaboração em todo o departamento. Minha função era supervisionar a administração de bolsas de estudo e o acompanhamento de sucesso. Havia prazos e documentação que o ClickUp ajudou a manter organizados. Adoramos o recurso de dependências, pois nosso departamento também trabalhava de forma multifuncional. Isso ajudou a saber quais eram os próximos passos que estávamos aguardando.

O ClickUp centralizou nossas operações diárias e nossos SOPs, além de promover a colaboração em todo o departamento. Minha função era supervisionar a administração de bolsas de estudo e o acompanhamento de sucesso. Havia prazos e documentação que o ClickUp ajudou a manter organizados. Adoramos o recurso de dependências, pois nosso departamento também trabalhava de forma multifuncional. Isso ajudou a saber quais eram os próximos passos que estávamos aguardando.

Benefícios da criação de um SOP

Criar um SOP claro é o primeiro passo para uma gestão eficaz do fluxo de trabalho. Ele define as expectativas da equipe e fornece instruções precisas para que os membros possam consultá-las a qualquer momento. Ao elaborar SOPs para cada processo dentro de um fluxo de trabalho, você pode ajudar sua equipe a entregar resultados de qualidade com mais rapidez.

📮 ClickUp Insight: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com SOPs de primeira linha e o Gerenciador de Conhecimento com IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto passa a ser coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou de aplicativos de terceiros conectados!

Veja a seguir um resumo de outros benefícios importantes dos SOPs:

Maior conformidade em todos os níveis

Pense no seu SOP como uma fonte de referência que reforça as melhores práticas que os membros da equipe devem sempre seguir. Isso não apenas elimina etapas extras ou desnecessárias de um processo, mas também garante que sua empresa esteja em conformidade com as normas e diretrizes essenciais.

Processos de integração aprimorados

Os SOPs são particularmente úteis na integração de novos membros da equipe — funcionários que compreendem as expectativas em relação às suas funções acabam sendo mais felizes, mais à vontade e mais produtivos com esse nível de transparência desde o início.

Facilite o controle de qualidade

Se o seu SOP for bem escrito e fácil de seguir, não importa quem estiver trabalhando em um determinado dia. Instruções claras sobre os detalhes do processo ajudam os membros a se responsabilizarem pelo trabalho que realizam diariamente e a manter as metas de longo prazo da equipe em primeiro plano em cada projeto.

Treinamento padronizado

Os SOPs estabelecem o padrão — eles definem as etapas e responsabilidades envolvidas em um processo para que ele possa ser executado da mesma maneira todas as vezes. Embora sejam úteis para quem realiza uma tarefa específica, eles também são recursos valiosos para quem treina novos membros da equipe sobre os procedimentos.

É fácil esquecer atualizações recentes ou pequenos detalhes, especialmente no caso de tarefas rotineiras. Os SOPs passam então a ser um guia prático ao orientar um novo membro da equipe em uma tarefa que você realiza há anos.

Tipos de formatos de SOP

Os SOPs estabelecem o padrão para os processos de negócios, mas não se limitam a um único formato. Existem vários tipos de SOPs. Dependendo do seu objetivo, estilo de trabalho, tamanho da equipe e público-alvo, seu SOP pode assumir diversas formas.

Lista de verificação

As listas de verificação de SOPs são fáceis de escrever, fáceis de entender e fáceis de preencher.

Uma grande vantagem desse estilo de SOP…

As listas de verificação não precisam ser seguidas em uma ordem específica. O mais importante é que todos os itens da lista sejam marcados e verificados antes de prosseguir.

Este formato de SOP é particularmente útil para processos de negócios simples ou como uma última revisão antes de enviar um projeto para aprovação final. ✅

💡 Dica profissional: Você pode criar listas de verificação no ClickUp usando comandos com barra em qualquer comentário ou documento, ou adicioná-las à descrição de qualquer tarefa para que todos saibam o que já foi feito e o que ainda está pendente! Gerencie tarefas com prioridades, dependências, listas de verificação e comentários em threads para obter um contexto completo usando o ClickUp Task Management

Lista passo a passo

Uma lista passo a passo é semelhante a uma lista de verificação, mas exige que o processo siga uma ordem específica. Todo o procedimento é descrito do início ao fim por meio de etapas curtas e fáceis de seguir. Equipes que realizam processos simples, mas com prazos a cumprir, se beneficiam muito desse formato de SOP. ⏱

Lista hierárquica

Embora os dois primeiros formatos sejam mais adequados para processos simples, um formato hierárquico de SOP é a melhor opção para procedimentos complexos de várias etapas que exigem informações adicionais ou tarefas complexas.

📌 Por exemplo, a primeira etapa descrita em um SOP de integração pode solicitar que um novo funcionário crie uma conta de usuário. Na estrutura de lista hierárquica, essa etapa detalharia todas as tarefas envolvidas, incluindo itens como:

Digite um nome de usuário

Crie uma senha

Preencha um perfil

Portanto, se seus processos costumam envolver subtarefas, várias aprovações ou dependências entre tarefas, esse formato pode ser uma boa opção!

Fluxograma

Os fluxogramas são representações altamente visuais do seu fluxo de trabalho. Como formato de SOP, eles ajudam a equipe a entender como cada etapa de um processo se relaciona com as outras.

Um fluxograma não só oferece aos funcionários uma visão melhor de como o processo geral funciona, mas também os ajuda a entender como sua parte no processo contribui para o todo.

Explore os quadros brancos do ClickUp Os Quadros Brancos do ClickUp oferecem todos os recursos criativos e de colaboração de que você precisa para criar o fluxograma de SOP perfeito

Como escrever um SOP (passo a passo)

Os modelos de SOP são uma ótima maneira de começar a redigir procedimentos operacionais rapidamente. Eles fornecem a estrutura básica que você pode preencher e personalizar conforme necessário — mas o que seu procedimento operacional padrão (SOP) deve realmente conter?

Se você nunca criou um do zero antes ou não tem modelos de SOP à sua disposição, esta é a questão do momento. ⏰

Siga estas instruções passo a passo para desenvolver seu SOP focado no usuário:

Saiba qual é o seu objetivo: pergunte-se o que isso trará para a equipe, como melhorará a experiência da equipe e se estará em conformidade com os padrões da empresa. Saber o que você deseja alcançar com seu SOP ajudará a identificar um ponto de partida prático Defina o usuário final: ou seja, conheça seu público. Para quem é este SOP? Transforme isso em um processo colaborativo: Os melhores SOPs são elaborados em equipe. O feedback só vai tornar seu SOP mais robusto e detalhado. Além disso, você provavelmente terá ideias melhores sobre como realizar as tarefas com mais eficiência Determine o escopo e o formato do SOP: A complexidade do procedimento que você está definindo no SOP determinará seu formato. O melhor a fazer é pensar de forma básica: como você pode dividir seu processo da maneira mais simples possível? Comece com um esboço: um esboço ajudará você a definir os pontos-chave que seu SOP precisa abordar antes de começar a redigir. Ele também ajudará você a manter o foco e, possivelmente, evitar algumas rodadas de edições antes que seu SOP seja aprovado!

💡 Dica profissional: Em vez de começar do zero, deixe que o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, elabore seus SOPs para você. Basta digitar uma instrução simples como “Crie um SOP para lançar uma nova campanha de marketing no LinkedIn” e ele gerará instantaneamente um documento claro e passo a passo que você pode editar, atribuir e compartilhar — tudo dentro do ClickUp Docs. Você pode até pedir ao Brain para reescrever seções, sugerir melhorias ou resumir procedimentos longos, tornando a criação de SOPs mais rápida, inteligente e menos manual. Crie esboços claros e elabore SOPs convincentes com o ClickUp Brain

Veja aqui um vídeo com uma visão geral de como funciona:

Essas dicas vão ajudar você a entrar no estado de espírito certo para criar um SOP abrangente, mesmo com a ajuda de um modelo, mas se modelos de SOP não forem a sua praia, há também alguns elementos essenciais que você deve ter em mente.

📚 Leia também: Software para manual do funcionário

Elementos-chave de um SOP

Especialmente se você estiver criando a primeira versão ou delineando um processo bastante simples, seguir estes nove elementos do documento de SOP garantirá que o trabalho seja bem feito.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos com barra para criar SOPs que não são apenas eficazes, mas também esteticamente agradáveis

Se você estiver pronto, abra um ClickUp Doc e siga as instruções!

Cabeçalho: Deve incluir o título, o número do documento e a versão. Seu cabeçalho precisa identificar de forma clara e sucinta a atividade em questão Objetivo: Defina a intenção do documento. Procure mantê-lo em menos de duas frases Escopo: Defina a quem ou a que o processo se aplica Referências e documentos relacionados: Inclua todos os documentos ou referências necessários para compreender e executar o processo de forma eficaz Definições: Explique qualquer terminologia que possa não ser familiar ao seu público e esclareça todas as abreviações ou siglas Funções e responsabilidades: Defina as funções responsáveis pela execução do processo Procedimento: Inclua apenas as etapas necessárias para atingir o objetivo do procedimento. Lembre-se: o que importa é a qualidade, não a quantidade. Histórico de revisões: Esta seção serve para registrar as alterações feitas em um procedimento, bem como a justificativa para tal Assinatura de aprovação: essa seção geralmente se encontra na contracapa ou no final de um documento, mas nem todos os SOPs exigem uma. As assinaturas de aprovação podem incluir o autor, o revisor ou o líder envolvido

🧠 Curiosidade: Grandes marcas como McDonald’s e Starbucks operam com base em SOPs para garantir uma experiência consistente ao cliente — quer você esteja comprando batatas fritas em Mumbai ou tomando café em Nova York, o processo é praticamente idêntico em todo o mundo.

Exemplos de SOP

Agora que você já está familiarizado com os fundamentos da criação de SOPs, vamos examinar alguns exemplos específicos para diferentes casos de uso. Em cada exemplo, ilustraremos como os nove elementos-chave de um SOP podem ser utilizados de forma eficaz para estruturar e orientar o processo. Lembre-se de que estes são apenas exemplos de SOPs, e os seus devem ser adaptados para atender às necessidades e fluxos de trabalho exclusivos da sua organização.

SOP para integração de um novo funcionário

Título: Integração de novos funcionários.

Objetivo: Garantir uma integração perfeita dos novos funcionários.

Âmbito: Aplica-se a todos os departamentos envolvidos no processo de contratação.

Referências e documentos relacionados: Cartas de oferta de emprego, contratos de trabalho, Cartas de oferta de emprego, contratos de trabalho, estratégias de RH

Definições: Termos relevantes para o processo de integração (RH, Rescisão, Recrutamento, etc.)

Funções e responsabilidades: Departamento de RH para organizar o treinamento inicial; departamentos respectivos e líderes de equipe para oferecer treinamento específico para cada função.

Procedimento: Descrição passo a passo da integração, treinamento, documentação, etc.

Histórico de revisões: Quaisquer alterações ou atualizações no processo de integração.

Assinatura de aprovação: Linhas de assinatura para o gerente de RH, chefes de departamento e o CEO.

SOP de Desenvolvimento de Software

Título: Desenvolvimento de Software

Objetivo: Garantir a consistência no ciclo de desenvolvimento de software.

Âmbito: Equipe de desenvolvimento de software e partes interessadas relacionadas.

Referências e documentos relacionados: Padrões de codificação, Padrões de codificação, Requisitos do projeto , Documento de projeto.

Definições: Termos relacionados ao desenvolvimento de software (Controle de versão, APIs, Depuração, etc.)

Funções e responsabilidades: Gerentes de projeto, arquitetos, desenvolvedores, testadores, etc.

Procedimento: Sequência das atividades de desenvolvimento de software: Planejamento, Projeto, Codificação, Testes, Implantação.

Histórico de revisões: Atualizações de versão, correções de bugs, atualizações de patches.

Assinatura de aprovação: Linhas de assinatura para o gerente de projeto, líder da equipe de desenvolvimento ou equivalente.

SOP de Revisão de Projeto

Título: SOP de Revisão de Projeto

Objetivo: Garantir a consistência e a padronização na realização de revisões de projeto.

Âmbito: Aplicável a todas as etapas do processo de design.

Referências e documentos relacionados: Especificações do projeto, documentos de projeto originais, feedback do cliente.

Definições: Termos utilizados no processo de design (wireframes, maquetes, interface do usuário, etc.)

Funções e responsabilidades: Gerente de projeto, equipe de design, clientes, partes interessadas.

Procedimento : Processo passo a passo que descreve como as revisões de projeto são conduzidas, o feedback é coletado e as alterações são implementadas.

Histórico de revisões: Mudanças e alterações feitas no design, atualizadas com base em feedback e novas iterações.

Assinatura de aprovação: Aprovação do designer-chefe, do gerente de projeto e dos clientes/partes interessadas.

👀 Você sabia? Os SOPs militares geralmente descrevem procedimentos exclusivos para unidades específicas, em vez de um padrão universal para todas as unidades, enfatizando seu papel na manutenção da ordem e da consistência dentro de grupos militares distintos.

Melhores práticas para usar um modelo de SOP

Priorize a clareza: Em cada etapa do seu SOP, priorize a simplicidade e a clareza. Lembre-se de que o objetivo é que o procedimento seja facilmente compreendido pelos usuários, minimizando a margem para interpretações.

Use recursos visuais: Além do texto, recursos visuais como fluxogramas, diagramas e imagens podem ser muito úteis para ajudar a descrever um processo ou uma etapa, especialmente no caso de procedimentos complexos

Familiarize-se com os requisitos regulatórios: Certos setores podem ter requisitos regulatórios específicos para os SOPs. Certifique-se de que seu SOP esteja em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis à sua área

Teste seu SOP: Quando seu SOP estiver pronto, considere fazer alguns testes antes de implementá-lo totalmente. Isso permitirá que você identifique possíveis problemas e garanta que o SOP possa ser executado conforme descrito

Mantenha-o atualizado: Seu SOP deve permanecer relevante. Se o processo ou uma etapa dentro dele mudar, atualize o SOP de acordo. Revisões regulares podem ajudar nisso

Treine sua equipe: A simples existência de um SOP não garante que ele seja cumprido. Certifique-se de treinar sua equipe adequadamente para que ela compreenda o SOP e saiba como utilizá-lo corretamente.

Inclua um ciclo de feedback: Por fim, não se esqueça de incluir um mecanismo para feedback. O feedback dos usuários do SOP é inestimável para melhorar o documento ao longo do tempo.

Quem se beneficia com o uso de Procedimentos Operacionais Padrão?

Equipes de atendimento ao cliente: Os procedimentos operacionais padrão são importantes para que as equipes de atendimento ao cliente garantam que todas as interações com os clientes sejam profissionais e consistentes.

Esses documentos descrevem vários processos internos e voltados para o cliente, para que os membros da equipe possam prestar o melhor serviço possível:

Equipes de Operações: os SOPs mantêm os processos diários funcionando como um relógio. Seja em compras, logística ou gestão de fornecedores, ter etapas documentadas garante menos erros, transições mais tranquilas e melhor escalabilidade à medida que a empresa cresce.

Confira estes modelos de SOP para equipes operacionais:

RH e Operações de Pessoal: Desde a contratação e integração até o gerenciamento de reclamações ou desligamento, os SOPs ajudam as equipes de RH a garantir práticas justas, em conformidade e consistentes. Eles reduzem a dependência da memória e facilitam a integração de novos funcionários de RH.

Aqui estão alguns modelos úteis de SOP de RH:

Equipes de Finanças: os SOPs são essenciais para auditorias, aprovações, fechamento de mês e conformidade. Ao documentar pontos de controle e fluxos de trabalho, as equipes de finanças evitam omissões, aumentam a precisão e mantêm a transparência com as partes interessadas.

Use esses modelos para otimizar os processos financeiros na sua organização:

Equipes de marketing: do lançamento de campanhas ao gerenciamento de fluxos de conteúdo, os SOPs trazem ordem ao caos criativo. Eles alinham colaboradores de diferentes funções em relação a cronogramas, ferramentas e processos de aprovação — garantindo uma execução mais tranquila.

Alguns modelos de SOP de marketing para você:

TI e Engenharia: Seja na implantação de novos recursos ou no gerenciamento de incidentes, os SOPs ajudam as equipes técnicas a seguir os protocolos, reduzir o tempo de inatividade e manter a qualidade. Eles também servem como um recurso essencial durante emergências.

Use estes SOPs de TI e Engenharia para agilizar os processos:

Equipes jurídicas e de conformidade: os SOPs ajudam a padronizar a forma como os contratos são analisados, os dados são tratados ou as investigações são conduzidas — essencial para reduzir riscos, evitar penalidades e comprovar a devida diligência.

Esses modelos de SOPs jurídicos podem ajudar:

Empresas: Ter um procedimento operacional padrão permite que as empresas se mantenham organizadas e garantam que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo. Isso as ajuda a acompanhar o progresso e a garantir que todas as partes interessadas estejam cientes de quaisquer alterações ou atualizações necessárias para o projeto.

Aqui estão alguns modelos úteis de SOP para:

🧠 Curiosidade: Muito antes da burocracia moderna, as civilizações antigas buscavam consistência operacional. O Código de Hamurabi ( por volta de 1792–1750 a.C.) continha 282 regras que regulamentavam o comércio, a propriedade e a justiça — um precursor antigo da nossa ideia moderna de procedimentos rotineiros documentados.

Otimize os processos com um modelo de SOP

Elaborar um procedimento operacional padrão completo pode ser um processo demorado, mas um modelo de SOP flexível é uma excelente maneira de otimizar seu tempo ao desenvolver esse recurso de alto nível.

Não importa qual seja o seu estilo de trabalho preferido, existe um modelo de SOP ideal para você. Mas se você está procurando uma opção que seja tão poderosa quanto econômica, comece com o ClickUp.

Tenha acesso a inúmeras ferramentas de SOP personalizáveis e colaborativas, incluindo o ClickUp Docs e o Whiteboards, além de tarefas e membros ilimitados, sem nenhum custo, ao se inscrever no Plano Gratuito para Sempre do ClickUp.

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Perguntas frequentes (FAQs)

Um fluxo de trabalho mostra como o trabalho se desenvolve, enquanto um SOP documenta exatamente como cada etapa deve ser executada. Os fluxos de trabalho explicam o fluxo; os SOPs garantem consistência, qualidade e responsabilidade no nível da execução.

Um SOP eficaz deve ser detalhado o suficiente para que um novo funcionário possa realizar a tarefa sem orientação verbal — mas não tão complexo a ponto de se tornar difícil de manter. Uma regra prática: se for necessário usar o bom senso, inclua o contexto; se for mecânico, liste as etapas exatas.

No mínimo, os SOPs devem ser revisados a cada 6 a 12 meses, ou imediatamente após: uma mudança de ferramenta ou sistema, uma atualização de conformidade, uma falha grave no processo, uma reestruturação da equipe — SOPs desatualizados costumam ser piores do que a ausência total de SOPs.

Integre-os aos fluxos de trabalho diários. Não os deixe esquecidos em unidades compartilhadas – vincule os SOPs diretamente a tarefas recorrentes ou painéis do ClickUp. Designe responsáveis pelas atualizações, colete feedback em tempo real e mantenha-os como documentos dinâmicos com os quais sua equipe realmente trabalha, e não apenas contorna.

Sim — os SOPs não limitam a criatividade; eles padronizam a execução. Os SOPs de marketing geralmente abrangem lançamentos de campanhas, fluxos de trabalho de conteúdo, aprovações e publicação — não o pensamento criativo em si —, de modo que a qualidade permanece consistente sem reprimir as ideias.