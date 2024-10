10 exemplos de SOP: Práticas recomendadas para produtividade e conformidade

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) referem-se a um conjunto de etapas e instruções escritas para a execução de uma tarefa comercial específica. Os POPs podem existir para qualquer atividade comercial de rotina, desde a contratação de candidatos até a fabricação de produtos.

O principal objetivo dos POPs é garantir a consistência dos resultados comerciais e reduzir o risco de não conformidade.

O termo "procedimento operacional padrão" surgiu pela primeira vez na meados do século XX quando os sistemas de gerenciamento de qualidade (QMS) e métodos como o Six Sigma assumiram importância organizacional. Atualmente, os SOPs continuam a evoluir de acordo com as necessidades dinâmicas dos negócios, com metodologias como a tomada de decisões ágeis e orientadas por dados.

Começar a usar os POPs pode ser bastante desafiador. Mas não se preocupe! Nós o ajudamos. Neste artigo, compartilharemos dicas sobre como criar procedimentos operacionais padrão . Também selecionamos modelos e exemplos de SOP gratuitos que podem lhe dar uma vantagem inicial.

Importância e função dos POPs

Os procedimentos operacionais padrão são diretrizes estruturadas em uma organização, detalhando instruções passo a passo para vários processos e tarefas internos. Eles servem como um roteiro para os funcionários, descrevendo práticas recomendadas, protocolos e padrões para garantir consistência, eficiência e conformidade em todas as operações.

Os POPs definem funções e responsabilidades e otimizam os fluxos de trabalho esclarecendo como as tarefas devem ser executadas, como as decisões devem ser tomadas e como os problemas devem ser tratados.

Ao promover a uniformidade, a responsabilidade e a confiabilidade, os POPs contribuem para a simplificação das operações, o gerenciamento de riscos, a garantia de qualidade e o controle contínuo da qualidade melhoria contínua do processo dentro da organização.

Quanto maior a organização, maior o número de processos para gerenciar . Normalmente, as empresas esperam até que as complexidades apareçam para começar a manter SOPs.

No entanto, as empresas que valorizam a eficiência e a conformidade inculcam uma cultura de adesão aos POPs logo no início de sua jornada de crescimento. A documentação do processo é o ponto crucial da excelência operacional, e os POPs documentados são essenciais para impulsionar o desempenho consistente dos negócios.

Os SOPs impulsionam o crescimento eficiente dos negócios

Os POPs são vitais para empresas bem-sucedidas, pois desempenham um papel significativo na promoção da produtividade e da conformidade. Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais os POPs possibilitam um crescimento mais suave dos negócios:

Consistência e garantia de qualidade : Os POPs estabelecem processos e protocolos internos uniformes, garantindo resultados consistentes e mantendo padrões de alta qualidade em todas as operações

: Os POPs estabelecem processos e protocolos internos uniformes, garantindo resultados consistentes e mantendo padrões de alta qualidade em todas as operações Maior eficiência : Os POPs descrevem procedimentos passo a passo, fluxos de trabalho e práticas recomendadas, simplificando as operações e aumentando a eficiência

: Os POPs descrevem procedimentos passo a passo, fluxos de trabalho e práticas recomendadas, simplificando as operações e aumentando a eficiência Redução do risco de erros : Os funcionários podem seguir diretrizes padronizadas, reduzindo os erros e o desperdício de tempo por meio da redução de falhas de comunicação

: Os funcionários podem seguir diretrizes padronizadas, reduzindo os erros e o desperdício de tempo por meio da redução de falhas de comunicação Treinamento e integração mais rápidos : Ao fornecer instruções e expectativas claras, os POPs aceleram o processo de integração, ajudando os funcionários a compreender suas funções mais rapidamente e a executar as tarefas com proficiência

: Ao fornecer instruções e expectativas claras, os POPs aceleram o processo de integração, ajudando os funcionários a compreender suas funções mais rapidamente e a executar as tarefas com proficiência Gerenciamento de riscos e conformidade eficazes: Os POPs estabelecem protocolos para o gerenciamento de riscos, procedimentos de segurança e conformidade regulamentar, aderindo às estruturas legais e aos padrões do setor

Os POPs estabelecem protocolos para o gerenciamento de riscos, procedimentos de segurança e conformidade regulamentar, aderindo às estruturas legais e aos padrões do setor Tomada de decisão mais rápida: Quando surgem desafios, os funcionários podem consultar os POPs para identificar prontamente soluções, resolver problemas e manter a continuidade operacional

Quando surgem desafios, os funcionários podem consultar os POPs para identificar prontamente soluções, resolver problemas e manter a continuidade operacional Melhoria contínua: Os POPs facilitam a avaliação contínua eaprimoramento dos processos. Ao revisar e atualizar regularmente os procedimentos, as empresas podem identificar ineficiências, implementar aprimoramentos e adaptar-se às mudanças nos ambientes de negócios

Os SOPs garantem a segurança das informações

Embora os procedimentos operacionais padrão (SOPs) aumentem a eficiência dos negócios, eles também desempenham um papel importante. Os SOPs são essenciais para as auditorias de segurança da informação, pois garantem a conformidade consistente com as normas do setor e as políticas internas.

Ao delinear práticas de gerenciamento de riscos, protocolos de resposta a incidentes, procedimentos de controle de acesso e programas de treinamento, os POPs orientam os funcionários na manutenção da segurança dos dados.

Eles documentam as medidas de segurança implementadas na organização, fornecendo aos auditores evidências de esforços de conformidade e controles de segurança eficazes.

Como criar um SOP para sua equipe

Agora que abordamos os princípios básicos do POP, vamos examinar como criar procedimentos operacionais padrão para a sua equipe.

1. Comece com o escopo e o objetivo

Comece definindo claramente o objetivo e o escopo do POP. Identifique o processo ou a tarefa específica que o procedimento operacional padrão abrangerá e descreva os resultados desejados. Certifique-se de que o escopo esteja bem definido para evitar ambiguidade.

2. Identifique as principais partes interessadas e seu público

Identifique as partes interessadas e os colaboradores envolvidos no processo. Isso inclui indivíduos ou equipes responsáveis pela execução do processo e especialistas no assunto que podem fornecer percepções e feedback. Colabore com os acionistas para coletar informações e garantir que o procedimento operacional padrão reflita as práticas recomendadas e se alinhe às metas organizacionais.

Coloque-se no lugar do usuário-alvo do procedimento operacional padrão. Certifique-se de que as instruções do POP sejam fáceis de serem compreendidas e relacionadas pelo público-alvo.

3. Feche o esboço do POP

Com todas as matérias-primas de pesquisa prontas e o público-alvo identificado, você pode finalmente começar a fazer o primeiro esboço do seu documento de procedimento operacional padrão.

Elabore um esboço estruturado identificando as principais seções, etapas e subetapas envolvidas. Organize o esboço em uma sequência lógica para garantir um fluxo claro de informações.

4. Redija seu POP em um formato adequado

Depois de decidir o escopo, o esboço e o público do seu procedimento operacional padrão, você pode escolher o formato adequado. Escolha entre vários formatos de POP, como listas de verificação, tabelas, fluxogramas ou documentos em prosa.

Isso depende de como o público-alvo está mais acostumado a consumir informações; por exemplo, as equipes técnicas podem se beneficiar de fluxogramas detalhados, enquanto os usuários em geral podem preferir listas de verificação para referência rápida.

5. Treine os usuários finais

Depois que o procedimento operacional padrão for finalizado e aprovado pelas principais partes interessadas, implemente-o na sua equipe ou organização. Treine e oriente os membros da equipe sobre como usar o POP de forma eficaz.

Monitore o processo de implementação, obtenha feedback e faça os ajustes necessários para melhorar a usabilidade do POP e o impacto na eficiência operacional.

6. Revisite e revise seu SOP regularmente

Incorpore feedback e revisões conforme necessário para garantir que o seu procedimento operacional padrão reflita as práticas recomendadas atuais e atenda aos objetivos pretendidos. Busque as aprovações das partes interessadas relevantes antes de finalizar a implementação das modificações do POP.

7. Obtenha uma vantagem inicial em seu SOP com o ClickUp

Como você pode ver, escrever POPs dá muito trabalho. Mas a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. ClickUp uma ferramenta abrangente de gerenciamento de trabalho projetada para organizar e gerenciar equipes, projetos e vários tipos de trabalho, oferece uma plataforma robusta para criar procedimentos operacionais padrão (SOPs) eficazes.

Use os seguintes recursos do ClickUp para criar seus SOPs:

1. Documentos do ClickUp Documentos do ClickUp é um sistema versátil de gerenciamento de documentos que permite que você escreva, edite e colabore em documentos sem problemas.

Vários membros da equipe podem trabalhar em um SOP simultaneamente, garantindo que todos contribuam e que o documento reflita a experiência de todos. Edição em tempo real e Detecção de colaboração ao vivo do ClickUp no Docs permite feedback e esclarecimentos imediatos, acelerando o processo de criação.

Elabore facilmente seus POPs no ClickUp Docs

As páginas aninhadas do ClickUp Docs são perfeitas para criar uma estrutura hierárquica para seu POP. Divida processos complexos em seções claras e passo a passo para facilitar a compreensão.

Você pode usar títulos e subtítulos para melhorar a legibilidade e guiar os usuários pelo POP de forma eficiente.

Integre os POPs com as tarefas relevantes no ClickUp. Isso mantém todas as informações do processo e as etapas de execução em um só lugar, facilitando para os membros da equipe seguirem o POP durante a realização das tarefas. Você pode até mesmo armazenar documentos relacionados (como formulários e modelos) diretamente no POP para referência rápida.

Ao aproveitar o controle de versão e a capacidade de pesquisa rápida no Docs, as equipes podem garantir clareza, consistência e acessibilidade na documentação dos procedimentos operacionais.

2. ClickUp Brain Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%href/, o assistente conversacional e contextual com tecnologia de IA do ClickUp, oferece recursos inovadores para aprimorar o processo de redação do POP.

Crie esboços claros e elabore POPs atraentes com o ClickUp Brain

Com o AI Writer for Work, você pode gerar com eficiência esboços e conteúdo para documentos de POP, simplificando a fase inicial de redação.

Essa ferramenta alimentada por IA analisa os dados de entrada e gera esboços estruturados com base nos objetivos e no escopo definidos do POP. Ela também auxilia na geração de conteúdo para cada seção do POP, fornecendo uma estrutura para os usuários preencherem detalhes e instruções específicos.

Obtenha respostas precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele, usando o AI Knowledge Manager™ do ClickUp Brain

O AI Knowledge Manager pode ser um parceiro de brainstorming e ajudá-lo a extrair insights importantes da documentação de processo existente de sua empresa para incorporar aos POPs.

Obtenha atualizações e relatórios de status de IA rápidos e precisos para tarefas, documentos e até mesmo pessoas com o AI Project Manager™ do ClickUp Brain

O AI Project Manager ajuda você a colaborar com sua equipe na elaboração dos POPs. À medida que você atribui tarefas, responsabilidades e prazos aos membros da sua equipe envolvidos no processo de criação do POP, ele pode gerar automaticamente atualizações assíncronas sobre o progresso da tarefa, resumir tópicos de comentários para identificar bloqueadores e próximas etapas e manter o processo de criação do POP fluindo sem problemas.

3. Modelo de SOP do ClickUp

O ClickUp também oferece um modelo de SOP gratuito e fácil de usar, perfeito para dar o pontapé inicial na criação de seu documento de SOP.

Comece a criar seu próximo procedimento operacional padrão com o modelo de POP do ClickUp

Modelo de POP do ClickUp é composto por cinco seções principais: Propósito, Escopo, Procedimento, Recursos e Análise/Revisão, que ajudam os usuários a navegar e usar o modelo facilmente, mesmo à primeira vista.

Esse modelo simplifica a criação, o gerenciamento e a organização de procedimentos operacionais padrão, tudo em um local central seguro. Esse modelo permite que você:

Simplificar os processos com o uso de listas de verificação

Aprimorar o trabalho em equipe, permitindo que os membros da equipe trabalhem no mesmo documento em tempo real e incorporem o feedback instantaneamente

Garantir a consistência em toda a organização

Além disso, o ClickUp oferece uma biblioteca abrangente de declarações de trabalho e mapas de processos dos quais você pode se beneficiar prontamente ao criar um POP.

10 exemplos de POP para diferentes casos de uso

Aqui estão alguns dos melhores exemplos de POP para vários casos de uso. O sistema multifuncional da ClickUp Modelos de SOP podem ser usados para criar tudo isso.

Exemplo 1: SOP de RH para recrutamento

Objetivo

Estabelecer diretrizes e procedimentos para o processo de recrutamento a fim de garantir consistência, transparência e eficiência na atração, seleção e integração de candidatos qualificados.

Escopo

Este SOP se aplica ao departamento de RH e aos gerentes de contratação envolvidos no processo de recrutamento. Ele abrange atividades que vão desde a identificação das necessidades de pessoal até a finalização das ofertas de emprego.

Procedimento

Colaborar com os departamentos para determinar as necessidades de pessoal

Fechar a descrição do cargo com os gerentes de contratação

Publicar vagas de emprego em várias plataformas

Examinar e publicar listas de candidatos pré-selecionados

Agendar entrevistas com os gerentes de contratação

Realizar verificações de referências e de antecedentes

Enviar cartas de oferta e facilitar as negociações

Exemplo 2: SOP de RH para integração

Objetivo

Garantir uma transição perfeita para os novos contratados, facilitar sua integração na organização e estabelecer a base para uma experiência positiva do funcionário.

Escopo

Este POP aplica-se a todo o pessoal de RH, gerentes e novos contratados envolvidos no processo de integração. Ele abrange atividades desde os preparativos antes da chegada até as sessões de orientação e o suporte contínuo durante os primeiros dias de trabalho.

Procedimento

Preparar kits de boas-vindas, cronogramas e documentação antes da data de início

Dar as boas-vindas aos novos membros da equipe, fornecer uma visão geral da empresa, designar um amigo/mentor

Organizar apresentações com a equipe, esclarecer as responsabilidades do trabalho

Coordenar sessões de treinamento, workshops e recursos

Garantir que a equipe de TI configure os sistemas de computador, o e-mail e o acesso ao software

Realizar reuniões de acompanhamento para esclarecer dúvidas e dar suporte

Crie um repositório central para seus documentos de RH com o modelo de POP de RH do ClickUp

Você pode usar Modelo de SOP de RH do ClickUp para integrar seus novos funcionários e criar um procedimento operacional padrão eficaz para o RH.

Exemplo 3: SOP de RH para avaliação

Objetivo

Simplificar o processo de avaliação, garantir uma avaliação justa e eficaz do desempenho dos funcionários, incentivar o desenvolvimento profissional e alinhar as metas individuais aos objetivos organizacionais.

Escopo

Este POP se aplica aos funcionários, gerentes e executivos envolvidos no processo de avaliação. Ele abrange atividades que vão desde a definição de metas de desempenho até a realização de análises de desempenho e o fornecimento de feedback.

Procedimento

Definir metas de desempenho claras e alcançáveis

Coletar e documentar dados de desempenho

Conduzir reuniões de avaliação para analisar o desempenho e discutir o desenvolvimento

Fornecer feedback construtivo e reconhecimento

Atribuir classificações de desempenho e conduzir revisões

Colaborar com os planos de desenvolvimento e as necessidades de treinamento

Acompanhar para monitorar o progresso e oferecer suporte

Exemplo 4: POP de marketing para edição de textos

Objetivo

Garantir uma cópia de alta qualidade e sem erros nos materiais de marketing, aumentando a consistência da marca, a credibilidade e a eficácia da comunicação.

Escopo

Este POP se aplica a toda a equipe de marketing, editores de texto e partes interessadas envolvidas no processo de edição de texto. Ele abrange atividades relacionadas à revisão e ao refinamento do conteúdo de marketing em vários canais e à melhoria do sistema geral de gerenciamento de conteúdo.

Procedimento

Receber o texto para edição da equipe de marketing

Revisar a precisão, a gramática, a ortografia e a consistência da marca

Verificar a clareza, a legibilidade e a conformidade legal

Fornecer feedback e revisões para melhorar a qualidade da cópia

Colaborar com os criadores de conteúdo para a finalização

Publicar ou distribuir a cópia editada em todos os canais

Manter registros e controle de versão para acompanhar as alterações

Exemplo 5: POP de marketing para executar uma nova campanha

Objetivo

Garantir a consistência, o alinhamento com as metas de marketing, a utilização eficaz de recursos e resultados mensuráveis para atingir os objetivos da campanha.

Escopo

Este POP aplica-se ao departamento de marketing, aos gerentes de campanha, às equipes de criação e a outras partes interessadas envolvidas no planejamento e na execução de campanhas de marketing. Ele abrange atividades desde a concepção da campanha até o lançamento da campanha e a análise pós-campanha.

Procedimento

Idealizar e criar estratégias para os objetivos e as principais mensagens da campanha

Desenvolver ativos criativos alinhados às diretrizes da marca e aos padrões legais

Selecionar e implementar canais de marketing com base no público-alvo e nas metas

Coordenar o lançamento da campanha e o monitoramento do desempenho em tempo real

Implementar táticas de geração de leads e nutrir leads para conversão

Monitorar continuamente o desempenho da campanha e analisar os dados

Avaliar os resultados e o ROI da campanha e gerar relatórios de desempenho para obter insights e melhorias

Mantenha suas equipes ágeis e organizadas com o modelo de processos da equipe de marketing do ClickUp

Use Modelo de processos da equipe de marketing do ClickUp para simplificar as operações de marketing e garantir que todos os membros da sua equipe estejam na mesma página em relação à sua estratégia de marketing.

Exemplo 6: POP de gerenciamento de relacionamento com o cliente para lidar com problemas

Objetivo

Fornecer diretrizes e procedimentos para abordar e resolver com eficácia os problemas e as dúvidas dos clientes. O SOP garante resposta imediata, solução eficiente de problemas e satisfação do cliente.

Escopo

Este POP se aplica a todos os representantes, agentes e equipes de suporte ao cliente responsáveis por lidar com problemas e consultas de clientes em vários canais de comunicação (por exemplo, telefone, e-mail, bate-papo). Ele abrange atividades desde a identificação e triagem de problemas até a resolução e o acompanhamento.

Procedimento

Identificar e categorizar os problemas dos clientes com base na gravidade

Fornecer resposta inicial e confirmação em tempo hábil

Investigar a causa raiz e colaborar para a resolução

Resolver prontamente os problemas simples; escalar os complexos

Manter comunicação regular e fornecer atualizações aos clientes

Realizar verificações de qualidade e documentar todas as interações e resoluções

Buscar feedback e fazer o acompanhamento com os clientes após a resolução

Exemplo 7: SOP de vendas para lidar com clientes potenciais

Objetivo

Descrever a abordagem sistemática para lidar com clientes potenciais no processo de vendas, garantindo uma comunicação eficaz, a construção de relacionamentos e a conversão de clientes potenciais em clientes.

Escopo

Este POP aplica-se a todos os membros da equipe de vendas envolvidos no tratamento de prospectos. Ele abrange atividades de identificação, comunicação, acompanhamento e conversão de prospects.

Procedimento

Identificar e qualificar os clientes potenciais com base em critérios

Iniciar o contato por meio de chamadas, e-mails ou mídias sociais

Entender as necessidades e os pontos problemáticos dos clientes potenciais

Apresentar soluções personalizadas e propostas de valor

Abordar objeções e preocupações de forma eficaz

Realizar ações de acompanhamento para cultivar relacionamentos

Negociar termos e fechar negócios

Documentar todas as interações e atualizar o CRM para controle

Exemplo 8: SOP de TI para backup de dados

Objetivo

Garantir o backup regular e seguro de dados críticos para evitar a perda de dados e facilitar a recuperação em caso de falhas ou desastres no sistema.

Escopo

Este POP aplica-se a toda a equipe de TI responsável pelos procedimentos de backup de dados que abrangem a identificação de dados críticos, a programação de backups e o gerenciamento de armazenamento.

Procedimento

Definir a frequência de backup e as políticas de retenção

Selecionar ferramentas e tecnologias de backup

Identificar dados e sistemas críticos para backup

Programar backups automatizados regulares

Armazenar os backups de forma segura, tanto no local quanto fora dele

Testar periodicamente os procedimentos de restauração de backup

Documentar os processos e as configurações de backup

Treine a equipe de TI sobre os procedimentos e protocolos de backup

Monitore os registros e alertas de backup em busca de problemas

Exemplo 9: SOP de TI para recuperação de dados

Objetivo

Descrever os procedimentos de recuperação de dados oportunos e eficazes para minimizar o tempo de inatividade, restaurar as operações e manter a continuidade dos negócios durante a perda de dados ou interrupções do sistema.

Escopo

Este POP aplica-se às equipes de TI envolvidas em atividades de recuperação de dados, incluindo a identificação de objetivos de recuperação, a seleção de ferramentas e técnicas de recuperação, a recuperação de cópias de backup, a restauração de procedimentos, a validação da integridade dos dados e a análise pós-recuperação.

Procedimento

Identificar os objetivos e as prioridades da recuperação de dados

Determinar ferramentas e técnicas econômicas de recuperação de dados

Recuperar cópias de backup ou réplicas

Restaurar os dados em locais originais ou alternativos

Testar sistemas e aplicativos restaurados

Notificar as partes interessadas sobre o status da recuperação de dados

Documentar os procedimentos e os resultados da recuperação de dados

Realizar análises e melhorias pós-recuperação

Proteja seus dados e desenvolva um plano de recuperação com o modelo de SOP de backup e recuperação da ClickUps

Modelo de SOP de backup e recuperação do ClickUp oferece uma proteção confiável para seus dados, proporcionando tranquilidade com soluções de recuperação simples em incidentes imprevistos.

Exemplo 10: SOP de TI para segurança de dados

Objetivo

Estabelecer protocolos e medidas para proteger dados confidenciais, proteger contra acesso não autorizado e mitigar riscos de segurança cibernética para manter a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados.

Escopo

Este SOP abrange políticas de segurança de dados, controles de acesso, métodos de criptografia, implementação de ferramentas de segurança e treinamento de funcionários em práticas de segurança de dados.

Procedimento

Realizar avaliação de riscos e definir políticas de segurança

Implementar medidas de segurança e treinar os funcionários

Monitore o acesso e o uso dos dados e atualize o software regularmente

Proteger o acesso físico e fazer backup dos dados regularmente

Responder a incidentes de segurança e aprimorar as medidas continuamente

Realizar auditorias regulares e sistemáticas de segurança de dados

Passe rapidamente pelos SOPs de sua empresa com o ClickUp

Os POPs são a espinha dorsal das operações comerciais eficazes, fornecendo estrutura, orientação e confiabilidade. Eles também desempenham um papel crucial na demonstração do compromisso da organização com a governança da segurança da informação e na prontidão para enfrentar os desafios da segurança cibernética durante as auditorias.

Bom Software SOP pode ajudar a criar SOPs eficazes para processos comerciais críticos e melhorar a otimização de processos .

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade completa que permite que as equipes escrevam SOPs eficazes. Ela permite que você aproveite recursos avançados, incluindo inteligência artificial e um modelo de procedimento operacional padrão, para gerar esboços, conteúdo e resumos.

Ao utilizar essa ferramenta, suas equipes podem simplificar o processo de elaboração de POPs, melhorar a qualidade da documentação e aumentar a eficiência operacional em toda a organização. Então, o que está esperando? Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo !

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que é um exemplo de SOP?

Os POPs ou Procedimentos Operacionais Padrão referem-se a instruções passo a passo documentadas para a execução de processos comerciais específicos. As empresas podem ter um procedimento operacional padrão para qualquer atividade comercial recorrente, desde a entrevista de um novo candidato até a fabricação de um produto.

Aqui está um exemplo de procedimento operacional padrão:

Um POP de suporte ao cliente fornecerá as etapas para reconhecer uma consulta do cliente, marcar sua urgência, elaborar uma resposta apropriada de acordo com a urgência e responder dentro de um TAT (tempo de resposta) especificado. O SOP também pode mencionar diretrizes sobre a voz da marca, procedimentos de escalonamento e marcação de um membro relevante da equipe.

2. Como posso escrever um bom SOP?

Aqui estão alguns aspectos que devem ser levados em conta para escrever um bom POP:

Comece com um objetivo claro

Dividir as tarefas em subtarefas e etapas

Marcar as principais partes interessadas em cada uma das tarefas e subtarefas

Incluir instruções para todos os cenários possíveis

Seja conciso e claro

Tenha em mente o público-alvo

Não deixe espaço para ambiguidade

Certifique-se de que o treinamento sobre o SOP seja completo

3. O que é um formato de SOP?

Um formato de POP é um modelo que sua organização pode utilizar para garantir que todos os itens necessários sejam abordados ao documentar todas as etapas relacionadas a um processo de negócios.

Um formato de procedimento operacional padrão abrangente garante que nada crítico seja esquecido. Formatos consistentes de procedimentos operacionais padrão facilitam para suas equipes a clareza do processo e o fornecimento de resultados de qualidade.