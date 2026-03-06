As 15 melhores integrações do ClickUp para experimentar agora

Um funcionário médio gasta aproximadamente 2,5 horas por dia procurando informações. Para se ter uma ideia, cada funcionário gasta mais de uma semana inteira de trabalho por mês, atuando essencialmente como um mecanismo de busca humano.

Este guia apresenta 15 integrações do ClickUp que resolvem esse problema. Essas mais de 1.000 integrações conectam suas ferramentas essenciais diretamente ao seu Espaço de Trabalho do ClickUp. Isso reúne em um só lugar todas as informações necessárias para você deixar de lado o “trabalho sobre o trabalho”.

E mais? Em muitos casos, você nem precisará dessas integrações, pois o ClickUp já faz o trabalho sozinho! Então, vamos dar uma olhada nas melhores integrações do ClickUp e descobrir por que o ClickUp se destaca por si só como seu Espaço de Trabalho de IA Convergente.

O que são integrações do ClickUp?

As integrações do ClickUp são conexões digitais que vinculam seus aplicativos de trabalho externos (como GitHub, Google Drive, Figma e outros) ao seu Espaço de Trabalho do ClickUp, permitindo o fluxo automático de dados entre eles. Basicamente, elas mantêm sua pilha de tecnologias integrada — eliminando a necessidade de copiar e colar informações manualmente ou alternar entre abas para encontrar uma única atualização de status.

Essas conexões geralmente se enquadram em duas categorias:

Integrações nativas : crie e mantenha conexões diretas e confiáveis entre o ClickUp e ferramentas populares como Slack, GitHub ou Google Agenda

Conectores de terceiros: use plataformas como o Zapier ou o Make para atuar como um tradutor universal, ampliando seu alcance a milhares de outros aplicativos por meio de gatilhos e ações personalizadas

As integrações do ClickUp variam desde uma simples incorporação do Google Docs em uma tarefa ou configuração até uma sincronização bidirecional complexa que mantém os registros do CRM e os campos personalizados do ClickUp alinhados por meio do mapeamento de campos. Você pode usar tokens de API e webhooks para automatizar fluxos de trabalho, o que transforma o ClickUp em sua única fonte de verdade. Isso também põe fim de vez à dispersão do trabalho — a fragmentação das atividades laborais entre várias ferramentas, plataformas e sistemas desconectados que não se comunicam entre si.

📮Insight do ClickUp: Equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais chances de usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu conjunto de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Mas que tal usar apenas uma plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, chat e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho impulsionados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

Profissionais do conhecimento como você alternam entre aplicativos 1.200 vezes por dia. Mil e duzentas. Pense nisso.

Ao conectar suas ferramentas do dia a dia ao ClickUp, você pode recuperar esse tempo (quase 4 horas por semana) e, ao mesmo tempo, ser mais produtivo.

Aqui estão as integrações do ClickUp que recomendamos que você experimente:

1. Slack

O Slack é uma ferramenta popular de mensagens em tempo real para equipes distribuídas. O problema? É só isso que ele faz.

Quando seus projetos ficam no ClickUp, enquanto suas conversas ficam no Slack, essa desconexão tem um custo. Isso significa que toda vez que uma ótima ideia ou uma decisão importante surge em um canal, ela corre o risco de ficar enterrada e ser esquecida.

Os membros da sua equipe precisam vasculhar manualmente as conversas para encontrar aquela mensagem específica quando precisam dela, dias ou, às vezes, semanas depois. Tudo isso apenas para transformar uma conversa passageira em uma atualização de tarefa rastreável pode dar muito trabalho!

via Slack Marketplace

A integração ClickUp-Slack preenche essa lacuna ao conectar fluxos de trabalho assíncronos de gerenciamento de projetos com o chat síncrono. Ela permite que você registre tarefas em tempo real e mantenha o gerenciamento de projetos sincronizado com a comunicação em tempo real da sua equipe. Agora, seus chats dinâmicos podem alimentar diretamente seus fluxos de trabalho estruturados sem perder o ritmo.

Principais recursos da integração Slack + ClickUp

Crie tarefas a partir de mensagens: Transforme qualquer mensagem do Slack em uma Transforme qualquer mensagem do Slack em uma tarefa do ClickUp com um único clique, garantindo que o contexto original seja anexado automaticamente

Expanda links de tarefas: cole a URL de uma tarefa em um canal e ela se expandirá automaticamente para mostrar uma cole a URL de uma tarefa em um canal e ela se expandirá automaticamente para mostrar uma pré-visualização da tarefa com o status, o responsável e a data de vencimento

Notificações de canal: envie notificações automáticas de tarefas para comentários e alterações de status a um canal designado para manter todos informados

Comandos de barra: Use o comando /clickup para realizar ações rápidas, como criar uma tarefa, alterar o status de uma tarefa ou adicionar um comentário sem sair do Slack

💡 Dica profissional: Embora a integração ajude, manter o chat e o trabalho em aplicativos separados ainda cria silos de informação e dispersão de contexto. Se você deseja eliminar totalmente as distrações, o ClickUp Chat traz suas conversas diretamente para onde seu trabalho acontece. Crie canais dedicados que se conectam aos seus espaços, pastas e listas do ClickUp

Vincule cada mensagem às tarefas e documentos relacionados no ClickUp

Transforme mensagens em tarefas executáveis com um clique Você também pode usar IA para resumir longas conversas em itens de ação e acompanhar comentários sem precisar sair da visualização do seu projeto. E para facilitar a migração do Slack, você pode até importar seus canais e histórico do Slack para o ClickUp Chat com um único clique. 🎥 Saiba mais aqui:

2. Google Agenda

Quando suas tarefas ficam no ClickUp e suas reuniões em um calendário separado, você precisa ficar alternando entre abas para planejar seu dia. E quando você deixa passar os menores detalhes, acaba ficando sobrecarregado. Os prazos dos seus projetos entram em conflito com chamadas consecutivas, não deixando espaço para avançar nas tarefas planejadas.

Veja os eventos de hoje e de amanhã na Barra de Comandos de IA usando a integração ClickUp-Google Agenda

A integração ClickUp-Google Agenda resolve isso sincronizando suas tarefas e sua agenda de compromissos em uma única visualização. Ao conectar essas duas ferramentas, você pode garantir que todos os prazos sejam considerados juntamente com suas reuniões, proporcionando uma visão realista da sua capacidade diária.

Principais recursos da integração do Google Agenda com o ClickUp

Sincronização bidirecional: crie uma tarefa no ClickUp e veja-a no seu Google Agenda; mova um evento do calendário e a data de vencimento da tarefa será atualizada no ClickUp

Reserva de tempo: Arraste e solte tarefas da barra lateral do ClickUp diretamente no seu calendário para reservar um tempo dedicado ao seu trabalho mais importante

Visibilidade de reuniões: Veja seus eventos do Google Agenda na Veja seus eventos do Google Agenda na visualização nativa do ClickUp Calendar para ter uma visão completa da sua disponibilidade ao planejar tarefas

Conexões pessoais e do espaço de trabalho: conecte calendários privados ao seu Planner pessoal ou vincule calendários compartilhados da equipe a : conecte calendários privados ao seu Planner pessoal ou vincule calendários compartilhados da equipe a pastas e listas específicas do ClickUp

📌 Vantagem do ClickUp: Enquanto uma sincronização padrão mantém você informado, o ClickUp Calendar vai além, usando IA para planejar seu dia. Em vez de mover blocos manualmente quando uma reunião se prolonga, o ClickUp pode bloquear automaticamente o tempo de concentração e reprogramar tarefas com base nas suas prioridades. Ele transforma seu calendário de uma grade estática em um assistente adaptável que garante que você sempre tenha tempo suficiente para cumprir seus prazos.

🎥 Assista a este vídeo para saber mais:

3. Zoom

A maioria de nós usa o Zoom como sinônimo de videoconferências. E é ótimo agendá-las, participar delas e gravá-las. Mas o que acontece depois que a reunião termina?

A gravação fica na nuvem do Zoom, suas anotações da reunião estão em um aplicativo ou documento separado e as tarefas a serem realizadas estão espalhadas por e-mails ou mensagens. Isso dificulta que quem perdeu a reunião consiga se atualizar.

Abra uma sala de reunião pessoal, participe de reuniões agendadas e receba notas de reunião na sua Caixa de Entrada do ClickUp com a integração ClickUp-Zoom

A integração ClickUp-Zoom preenche essa lacuna ao trazer o contexto da sua reunião diretamente para o fluxo de trabalho do seu projeto. Você pode iniciar ou agendar chamadas do Zoom diretamente de uma tarefa do ClickUp. E receber a gravação da reunião dentro do ClickUp assim que ela terminar.

O resultado? Discussões e decisões permanecem centralizadas onde o trabalho realmente acontece.

Principais recursos da integração Zoom + ClickUp

Inicie reuniões a partir das tarefas do ClickUp: Inicie uma chamada no Zoom com um clique, e o link da reunião será automaticamente anexado à tarefa relevante para facilitar o acesso

Agende reuniões futuras: crie uma nova reunião no Zoom para uma data e hora específicas diretamente de uma tarefa para manter o cronograma do seu projeto e as reuniões sincronizados

Links de gravação: Adicione a URL da gravação na nuvem como um anexo da tarefa após a chamada, fornecendo um ponto de referência fácil para quem precisar revisar a discussão

🛑 Mas isso não é tudo! Se você quiser ir além de apenas “conectar” suas reuniões e realmente automatizar o pós-reunião, o ClickUp SyncUps e o AI Notetaker são as atualizações definitivas. Em vez de acompanhamentos manuais, o AI Notetaker se integra ao seu SyncUps (e até mesmo às suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Teams) para capturar transcrições pesquisáveis, resumos inteligentes e pontos-chave em tempo real.

Capture transcrições precisas com identificações dos falantes, resumos, gravações e itens de ação listados de forma organizada em um único documento, usando o ClickUp AI Notetaker

A melhor parte? A IA do ClickUp identifica itens de ação durante a conversa e pode transformá-los automaticamente em tarefas atribuídas assim que a reunião terminar. Com essa combinação poderosa, você obtém todos os benefícios de uma videochamada sem o trabalho de tomar notas manualmente ou criar tarefas.

📚 Leia também: Como usar IA para fazer anotações

4. Microsoft Teams

Para organizações que utilizam o Microsoft 365, o Microsoft Teams é a porta de entrada para o seu dia a dia de trabalho. Mas a necessidade constante de voltar a uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada para atualizar tarefas ou verificar o andamento prende sua equipe em um ciclo de alternância de contexto. Isso tira sua equipe do fluxo de trabalho e torna mais difícil manter as conversas e o trabalho alinhados.

Consolide detalhes relevantes nas tarefas para obter um contexto completo usando a integração do ClickUp com o Microsoft Teams

A integração do ClickUp com o Microsoft Teams elimina essa barreira ao incorporar seu espaço de trabalho diretamente ao seu centro de comunicação. Em vez de sair do Teams para gerenciar o trabalho, você pode trazer seus painéis, listas e documentos do ClickUp diretamente para seus canais.

Principais recursos da integração do Microsoft Teams com o ClickUp

Incorporação em guias: fixe qualquer visualização ou painel do ClickUp como uma guia dedicada dentro de um canal do Teams para ter acesso instantâneo e contextual ao seu trabalho

Notificações nos canais: Configure Configure as automações do ClickUp para enviar notificações de tarefas sobre alterações de status ou novos comentários diretamente para um canal do Teams

Links Unfurl: Cole a URL de uma tarefa em qualquer chat para exibir automaticamente um cartão adaptável com visualizações detalhadas, incluindo o status, o responsável e a prioridade

Aplicativo pessoal: Adicione o ClickUp à barra lateral do Teams para acessar sua Adicione o ClickUp à barra lateral do Teams para acessar sua página inicial do ClickUp , notificações e “Meu Trabalho” sem precisar alternar para uma aba do navegador

📌 Bônus: Se você está avaliando diferentes plataformas de comunicação para equipes, este vídeo explora as melhores alternativas ao Microsoft Teams e como elas se comparam em termos de recursos e capacidades de integração.

5. HubSpot

Qualquer profissional de vendas pode confirmar isso: um negócio fechado é apenas o começo de uma complexa jornada de sucesso do cliente. O verdadeiro desafio começa durante a transição — quando um negócio “Fechado com Venda” precisa passar para um projeto ou fluxo de trabalho de integração.

Sem uma conexão entre o seu HubSpot CRM e sua ferramenta de gerenciamento de projetos, detalhes críticos dos clientes ficam enterrados nas conversas do HubSpot, levando a atrasos no início dos projetos e a uma experiência do cliente fragmentada.

Use o HubSpot para criar uma tarefa no ClickUp usando a integração ClickUp-HubSpot

Você pode automatizar a transferência de vendas para atendimento com a integração ClickUp-HubSpot. Ao vincular seus dados de CRM diretamente à execução do projeto, você garante que, quando um negócio for fechado, a equipe certa seja notificada e o trabalho comece com todo o contexto.

Principais recursos da integração HubSpot + ClickUp

Crie tarefas a partir de negócios: acione automaticamente uma nova tarefa no ClickUp ou aplique um modelo de projeto quando um negócio atingir uma etapa específica em seu funil

Sincronize contatos e empresas: vincule registros do HubSpot às tarefas do ClickUp, dando à sua equipe de projeto acesso imediato às informações dos clientes

Gatilhos de automação: use gatilhos de automação bidirecionais para atualizar tickets do HubSpot quando uma tarefa do ClickUp for concluída, ou vice-versa

Incorpore o ClickUp no HubSpot: Permita que sua equipe de vendas visualize o status das tarefas do projeto diretamente na interface do HubSpot

Enquanto a maioria das integrações apenas transfere dados básicos, o ClickUp permite que você mapeie propriedades específicas do HubSpot — como valor da negociação, moeda ou data de fechamento — para os campos personalizados do ClickUp. Isso significa que sua equipe de atendimento recebe um briefing de projeto totalmente preenchido, com todos os requisitos técnicos e preferências do cliente já informados.

6. Salesforce

Para equipes corporativas, o Salesforce costuma ser a fonte de referência para dados de clientes. Mas a entrega de projetos geralmente ocorre em um sistema totalmente separado. Isso cria uma lacuna significativa de informações, deixando as equipes de projeto sem contexto e os representantes de vendas sem saber o andamento pós-venda. O resultado é uma experiência do cliente fragmentada e intermináveis acompanhamentos internos.

Analise pré-visualizações de conteúdo sem medo de perder informações com a integração Salesforce-ClickUp

Sua equipe pode preencher a lacuna entre as equipes de vendas e de entrega com a integração Salesforce-ClickUp. Ela garante que os dados capturados durante o ciclo de vendas fluam diretamente para o seu espaço de trabalho de produção. Isso dá às equipes de entrega o contexto necessário para começarem a trabalhar imediatamente.

Principais recursos da integração Salesforce + ClickUp

Automação de oportunidade para tarefa: crie automaticamente um novo projeto ou tarefa no ClickUp quando uma oportunidade do Salesforce for marcada como “Fechada – Ganhada”

Sincronização bidirecional de campos: Mantenha a consistência dos dados entre plataformas mapeando os campos do Salesforce para os campos personalizados do ClickUp, garantindo que as atualizações em qualquer uma das ferramentas sejam refletidas globalmente

Vinculação de contas: vincule registros da conta do Salesforce diretamente a vincule registros da conta do Salesforce diretamente a listas ou pastas do ClickUp para uma navegação rápida e fácil

Visibilidade para vendas: Incorpore Incorpore as Visualizações do ClickUp diretamente no Salesforce para que os representantes possam acompanhar o andamento dos projetos e os marcos sem sair do CRM

💡 Dica profissional: A integração do Salesforce com o ClickUp conecta dois sistemas, reduzindo a lacuna de informações. No entanto, o ClickUp CRM elimina essa divisão por completo. Ao reunir seu funil de vendas e a entrega de projetos em uma única plataforma, você elimina a necessidade de gatilhos Apex complexos ou middleware de terceiros. Identifique clientes potenciais, feche negócios e descubra insights com decisões baseadas em dados usando o ClickUp CRM Com os recursos nativos de CRM do ClickUp, você pode calcular o valor das transações na Visualização em Tabela, gerenciar o contato com os clientes por e-mail integrado e usar IA para resumir o histórico da conta. É uma maneira mais rápida e flexível de gerenciar todo o ciclo de vida do cliente, desde o lead até o parceiro de longo prazo, tudo em um só lugar.

7. Google Drive

Você já teve a sensação de que seus arquivos do Google Drive muitas vezes ficam “sem lar”? De maquetes de protótipos abandonadas a várias versões de relatórios de volume de vendas do segundo trimestre, tudo acaba empilhado junto.

Quando os arquivos não estão diretamente vinculados às tarefas que eles apoiam, torna-se extremamente difícil encontrar uma especificação de projeto ou planilha específica.

🌟 Para contextualizar, uma pesquisa recente do ClickUp revelou que 1 em cada 5 profissionais gasta mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou informações adicionais sobre suas tarefas.

Além do tempo perdido, essa fragmentação aumenta o risco de alguém trabalhar com um histórico de versões desatualizado, levando a erros dispendiosos e entregas desalinhadas.

Gerencie e visualize arquivos em um único espaço com a integração do Google Drive com o ClickUp

Você pode manter seus arquivos e tarefas organizados com a integração do Google Drive com o ClickUp. Em vez de apenas colar links, você pode anexar, visualizar e até mesmo criar documentos, planilhas e apresentações do Google Docs diretamente nas suas tarefas do ClickUp. Isso garante que todo o seu trabalho e a documentação de apoio fiquem no mesmo lugar.

Principais recursos da integração do Google Drive com o ClickUp

Anexar arquivos: vincule arquivos do Drive diretamente às tarefas para exibir visualizações detalhadas que fornecem contexto imediato ao responsável

Crie novos documentos: gere um novo Google Doc, Sheet ou Slide a partir de uma tarefa do ClickUp; o arquivo é salvo automaticamente no seu Drive e vinculado à tarefa

Pesquisar e vincular: Navegue pelas suas pastas pessoais e compartilhadas do Drive sem precisar alternar entre abas, facilitando a localização e o anexo de arquivos relevantes

Controle de versões: Garanta que sua equipe esteja sempre visualizando a versão mais recente do arquivo, eliminando a confusão causada por reenvios manuais

💡 Dica profissional: Mesmo com uma estrutura de arquivos organizada, encontrar aquela apresentação específica pode parecer como procurar uma agulha num palheiro. Nesse caso, o ClickUp Brain MAX pode poupar você totalmente da busca manual. Ele usa a Enterprise Search para vasculhar todos os seus aplicativos conectados ao ClickUp — incluindo Google Drive, Slack e Gmail — para encontrar o arquivo ou a informação exata de que você precisa com um simples comando em linguagem natural. A melhor parte desse superaplicativo de IA para desktop é que ele entende o contexto do seu trabalho para exibir os dados mais relevantes. Com o ClickUp Brain MAX, você tem uma pesquisa inteligente e unificada em espaços do ClickUp, unidades de armazenamento em nuvem, GitHub e na web — tudo a partir de uma única interface de IA para desktop

8. Dropbox

Para equipes criativas, o Dropbox costuma ser o centro de recursos de design, vídeos e outros arquivos grandes. O problema é que o feedback e as aprovações geralmente ocorrem em uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada.

Isso obriga os designers a baixar comentários constantemente e reenviar novas versões. Esse fluxo de trabalho desorganizado retarda o ciclo de revisão e facilita a perda de feedback.

Digite /dropbox no comentário de uma tarefa para anexar arquivos com apenas alguns cliques usando a integração ClickUp-Dropbox

A integração ClickUp-Dropbox permite que você vincule seus arquivos do Dropbox diretamente às tarefas do ClickUp. Isso mantém seus recursos e as conversas sobre eles em um único lugar. Como resultado, isso ajuda a melhorar a produtividade geral da sua equipe e captura todo o feedback exatamente onde o trabalho está sendo realizado.

Principais recursos da integração Dropbox + ClickUp

Anexar arquivos: vincule arquivos do Dropbox ou pastas inteiras diretamente às tarefas para que sua equipe tenha acesso imediato aos recursos necessários

Suporte à visualização: visualize imagens de alta qualidade, PDFs e tipos comuns de arquivos criativos como pré-visualizações, sem precisar baixá-los para o seu disco local

Navegação por pastas: Navegue pelo seu diretório do Dropbox diretamente da interface do ClickUp para localizar e anexar arquivos em segundos

Comandos de barra: Use /dropbox em qualquer comentário de tarefa para inserir rapidamente um link de arquivo sem interromper seu fluxo de trabalho

9. GitHub

Seus gerentes de projeto e partes interessadas não conseguem ver o que está acontecendo no GitHub sem depender da equipe de engenharia. Eles são obrigados a contar com atualizações manuais de status ou longas reuniões apenas para descobrir se um recurso está pronto para testes. Essa falta de visibilidade cria uma desconexão entre a execução técnica e o cronograma geral do projeto.

Defina seu formato de nome padrão do GitHub no App Center com a integração GitHub-ClickUp

Nesse caso, o ideal é trazer transparência ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com a integração GitHub-ClickUp. Ao vincular repositórios diretamente ao seu espaço de trabalho, você torna o progresso da engenharia visível para todos — sem necessidade de login no GitHub. Seja quando um desenvolvedor envia uma correção ou abre uma solicitação, as atualizações fluem automaticamente para o ClickUp, mantendo toda a equipe sincronizada.

Principais recursos da integração GitHub + ClickUp

Vincule ramificações e PRs: associe uma nova ramificação do GitHub ou pull request a uma tarefa do ClickUp para ver sua atualização de status automaticamente

Referências de commit: mencione um ID de tarefa na sua mensagem de commit (por exemplo, #abc123) para vincular automaticamente a alteração no código à tarefa correspondente no ClickUp

Automatize mudanças de status: use use os Webhooks do ClickUp para mover uma tarefa e acionar ações instantâneas, como mudar uma tarefa para “Em revisão” quando um PR é aberto ou para “Fechada” assim que o código for mesclado

Visibilidade para gerentes de projeto: visualize todas as atividades relacionadas no GitHub, incluindo ramificações de origem e de destino, sem sair da visualização de tarefas do ClickUp

👀 Você sabia? A integração GitHub–ClickUp oferece a todos visibilidade das atividades de desenvolvimento. Mas com o Codegen dentro do ClickUp, você pode transformar uma ideia em código sem sair do ClickUp. Em vez de apenas sincronizar commits e pull requests, você pode atribuir uma tarefa ao Codegen ou mencionar @codegen, e ele pode analisar o contexto da tarefa, gerar ou corrigir código e até mesmo criar um pull request automaticamente. Isso significa que o trabalho pode avançar dentro do ClickUp — e não apenas ser relatado lá. Automatize a transição das sugestões de IA para pull requests reais em todo o fluxo de trabalho da sua equipe com o ClickUp Codegen

10. Zapier

O Zapier é o conector universal para a pilha de tecnologia moderna, conectando o ClickUp a mais de 6.000 aplicativos sem uma única linha de código. Enquanto o ClickUp oferece uma biblioteca robusta de integrações nativas, o Zapier preenche as lacunas para ferramentas de nicho ou fluxos de trabalho entre aplicativos altamente específicos.

Ele elimina o trabalho manual ao atuar como um relé digital, transferindo automaticamente dados entre seus aplicativos especializados e seu espaço de trabalho central.

Configure um gatilho para monitorar alterações no Campo Personalizado em um local específico do seu Workspace usando a integração Zapier-ClickUp

Ao usar a integração Zapier-ClickUp, você pode transformar o ClickUp em um centro de comando totalmente automatizado. Ele monitora gatilhos em suas outras ferramentas — como um novo lead em um CRM de nicho ou o envio de um formulário — e executa imediatamente ações no ClickUp para manter seus projetos em andamento.

Principais recursos da integração Zapier + ClickUp

Gatilhos: Inicie um fluxo de trabalho automatizado (um Zap) no momento em que uma tarefa é criada, um status é alterado ou um novo comentário é publicado no ClickUp

Ações: Crie tarefas, atualize campos personalizados, publique comentários ou adicione anexos no ClickUp com base em eventos em seus outros aplicativos

Zaps com várias etapas: encadeie sequências complexas, como receber um ticket de suporte ao cliente, criar uma tarefa no ClickUp e notificar um canal específico do Slack simultaneamente

Filtros e caminhos: Use Use lógica condicional para garantir que os Zaps só sejam acionados quando critérios específicos forem atendidos, como encaminhar tickets de “Alta Prioridade” para uma pasta especializada

📌 A vantagem do ClickUp: além do Zapier, com agentes e automações nativas

Embora o Zapier seja excelente para conectar aplicativos externos, muitas vezes você pode lidar com fluxos de trabalho complexos e com várias etapas inteiramente dentro do ClickUp usando as automações do ClickUp e os Super Agents. Isso reduz sua dependência de assinaturas de terceiros e centraliza sua lógica.

As automações do ClickUp permitem que você otimize as tarefas rotineiras que ocorrem após um gatilho. Por exemplo, quando o status de uma tarefa muda para “Revisão jurídica”, o ClickUp pode reatribuir automaticamente a tarefa, adicionar uma etiqueta específica de “Urgente” e enviar um e-mail para um parceiro.

Com o AI Automation Builder, você nem precisa mapear campos manualmente; basta descrever o fluxo de trabalho em linguagem simples, e o ClickUp configura a lógica para você.

Para uma execução ainda mais sofisticada, os Super Agents atuam como colegas de equipe movidos a IA que vivem diretamente no seu espaço de trabalho. Ao contrário de um Zap padrão do tipo “se isso, então aquilo”, esses agentes possuem memória e conhecimento infinitos para lidar contextualmente com seus projetos específicos.

Você pode até mesmo @mencionar um agente em um chat para que ele analise dados, elabore resumos de projetos ou resuma relatórios semanais. Eles não se limitam a transferir dados; eles refletem sobre o contexto do seu trabalho para executar tarefas de nível humano 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Crie Super Agents no ClickUp para automatizar tarefas de ponta a ponta, sem escrever uma única linha de código

11. Miro

O Miro oferece uma tela infinita para mapear ideias complexas. No entanto, o maior obstáculo para equipes criativas é a lacuna entre a concepção e a execução. Conceitos brilhantes capturados em notas adesivas digitais muitas vezes ficam no Miro, desconectados dos planos de projeto estruturados no ClickUp.

Inevitavelmente, você acaba perdendo o ritmo e esquecendo tarefas pendentes.

Use a integração ClickUp-Miro para adicionar uma tarefa existente do ClickUp ao seu quadro do Miro

A integração ClickUp-Miro garante que seu trabalho visual acompanhe de perto a entrega do seu projeto. Ao conectar seus quadros ao seu espaço de trabalho, você pode passar do brainstorming de alto nível para o gerenciamento detalhado de tarefas sem perder nada do contexto criativo original.

Principais recursos da integração Miro + ClickUp

Incorpore quadros: Use o comando de barra /miro para adicionar quadros Miro interativos e em tempo real diretamente nas Tarefas ou nos Documentos do ClickUp, para uma visualização integrada e contextualizada

Crie tarefas a partir de notas adesivas: Converta qualquer objeto ou nota adesiva em seu quadro do Miro em uma tarefa do ClickUp com apenas alguns cliques, garantindo que as ideias se tornem ações imediatas

Vincule quadros a projetos: anexe quadros relevantes do Miro a pastas ou listas para que sua equipe sempre tenha o material de referência visual necessário para concluir um projeto

Visibilidade bidirecional: adicione tarefas existentes do ClickUp a um quadro do Miro para ver status e IDs em tempo real enquanto planeja fluxos de trabalho

😇 Há também outra opção: opte por não alternar entre aplicativos! Embora a integração com o Miro seja poderosa, os Quadros Brancos do ClickUp oferecem uma experiência ainda mais integrada, eliminando totalmente a necessidade de alternar entre aplicativos. Como os Quadros Brancos são nativos da plataforma, você pode transformar qualquer forma ou nota adesiva em uma tarefa com um clique, e essas tarefas permanecem permanentemente vinculadas ao quadro.

Converta notas adesivas, formas e texto em tarefas diretamente do seu quadro branco do ClickUp

Você também pode usar a geração de imagens por IA para transformar prompts de texto em recursos visuais diretamente na tela e @mencionar colegas de equipe ou vincular documentos sem sair da interface. É o único quadro branco virtual totalmente conectado ao seu chat, tarefas e cronogramas de projetos, tornando-o uma alternativa mais inteligente para equipes dinâmicas que desejam fazer brainstorming e criar soluções ao mesmo tempo.

12. Loom

Cansado de explicar um processo visual complexo ou de fornecer feedback detalhado por meio de texto? Nós entendemos. Você passa a maior parte do tempo escrevendo instruções, apenas para que elas sejam mal interpretadas. Compartilhar um link de vídeo em um canal de chat pode ser uma alternativa melhor, embora isso traga seus próprios desafios.

Esses links ficam facilmente perdidos, levando sua equipe a uma situação de “link rot” — repetindo-se ou perdendo tempo vasculhando o histórico em busca de um passo a passo específico.

A integração entre o ClickUp e o Loom traz vídeos assíncronos diretamente para o fluxo de trabalho do seu projeto. Ao incorporar gravações onde o trabalho acontece, você garante que todas as gravações de tela e mensagens de vídeo permaneçam anexadas à tarefa ou ao documento relevante, proporcionando clareza imediata para o responsável.

Principais recursos da integração Loom + ClickUp

Incorpore gravações: cole qualquer link do Loom em uma tarefa ou documento, e ele será automaticamente exibido como um vídeo reproduzível, permitindo que os membros da equipe assistam sem sair do ClickUp

Grave a partir do ClickUp: inicie o gravador do Loom diretamente de um comentário de tarefa para capturar sua tela e sua voz em segundos

Anexar ao Docs: Incorpore tutoriais em vídeo e procedimentos operacionais padrão diretamente no Incorpore tutoriais em vídeo e procedimentos operacionais padrão diretamente no ClickUp Docs para criar uma documentação rica e visual que seja fácil de seguir

Pré-visualizações instantâneas: veja uma miniatura e os detalhes do vídeo imediatamente, obtendo contexto antes mesmo de clicar em reproduzir

🙂 Pronto para dispensar a assinatura extra? Conheça o ClickUp Clips!

Por que pagar por uma ferramenta de gravação de tela separada quando você pode fazer tudo de graça dentro do seu espaço de trabalho? O ClickUp Clips é a evolução nativa e impulsionada por IA do vídeo assíncrono. Como está integrado diretamente ao ClickUp, seus clipes são automaticamente indexados e pesquisáveis.

O que torna tudo ainda melhor? O ClickUp Brain pode transcrever automaticamente seus Clips, resumir os pontos-chave e até mesmo transformar itens de ação mencionados em tarefas atribuídas com um único clique. Todas as gravações são armazenadas no seu Clips Hub centralizado, para que você nunca mais precise sair em uma caça ao tesouro digital em busca de um link perdido. É mais rápido, mais inteligente e mantém seu orçamento enxuto.

Use o ClickUp Brain para transformar clipes de áudio e vídeo do ClickUp em insights úteis

🧠 Curiosidade: 41% das equipes que migraram para o ClickUp relataram ter substituído três ou mais ferramentas pelo ClickUp, enquanto 60% relataram economizar mais de três horas por semana!

13. Harvest

Para agências e consultores, o Harvest é o padrão confiável para gerenciar horas faturáveis e faturamento de clientes. No entanto, controlar o tempo isoladamente — longe da sua ferramenta de gerenciamento de projetos — gera uma enorme carga administrativa no final de cada mês. Sem uma conexão direta, você é obrigado a passar por um tedioso processo de reconciliação manual, combinando entradas com tarefas apenas para garantir que suas faturas estejam corretas.

Use a integração ClickUp-Harvest para monitorar o tempo em uma tarefa do ClickUp

Em vez de fazer o acompanhamento isoladamente, você pode sincronizar seus cronômetros diretamente com seu espaço de trabalho usando a integração ClickUp-Harvest. Isso garante que cada minuto registrado seja automaticamente atribuído à tarefa correta, proporcionando uma visibilidade clara dos custos do projeto e da capacidade da equipe.

Principais recursos da integração Harvest + ClickUp

Acompanhe o tempo gasto nas tarefas: inicie um cronômetro do Harvest diretamente de uma tarefa do ClickUp; a duração registrada, o título da tarefa e o ID da tarefa são sincronizados automaticamente com sua planilha de horas do Harvest

Mapeamento de projetos: Vincule projetos específicos do Harvest a Vincule projetos específicos do Harvest a espaços ou pastas do ClickUp para manter seus relatórios financeiros organizados e alinhados com a hierarquia do seu espaço de trabalho

Contexto de faturamento : Gere faturas detalhadas no Harvest usando dados granulares, no nível das tarefas, extraídos diretamente do trabalho diário da sua equipe

Entradas manuais: adicione ou ajuste o tempo retroativamente na janela modal da tarefa do ClickUp caso se esqueça de iniciar o cronômetro no momento

📌 A vantagem do ClickUp: controle de tempo e relatórios tudo em um

Se você está cansado de ficar alternando entre aplicativos, pode consolidar tudo com o ClickUp Time Tracking. Por ser nativo da plataforma, você tem um cronômetro global que acompanha você no desktop, no celular e até mesmo na extensão do ClickUp para o Chrome.

Registre entradas de tempo sem precisar alternar para uma ferramenta externa, usando o ClickUp Project Time Tracking

O ClickUp vai além do simples registro de horas; ele oferece planilhas de horas e relatórios detalhados de tempo que comparam seu esforço real com suas estimativas de tempo no ClickUp. Você pode marcar o tempo como faturável, adicionar notas descritivas às entradas e usar resumos para ver o tempo total gasto em projetos inteiros ou subtarefas. É uma maneira mais inteligente de gerenciar as operações da sua agência sem custos adicionais de assinatura.

🧠 Curiosidade: O controle de horas não é uma invenção corporativa moderna; o registro mais antigo de controle de horas de trabalho remonta a 1772 a.C., no Código de Hamurabi, onde as primeiras leis relativas a salários mínimos e duração das tarefas foram gravadas em pedra.

14. Figma

Esse cenário lhe parece familiar? Seus designers compartilham links no Slack, os desenvolvedores encontram informações em threads e o feedback acaba espalhado por canais e comentários no Figma.

É provável que esse fluxo de trabalho disperso esteja fazendo com que seus desenvolvedores trabalhem com arquivos de design desatualizados, resultando em retrabalhos caros e frustrantes.

Veja uma prévia detalhada de uma URL do Figma diretamente no ClickUp com a integração ClickUp-Figma

Use a integração ClickUp-Figma para importar seus designs em tempo real diretamente para o fluxo de trabalho do seu projeto. Ao incorporar seus arquivos junto com as tarefas de implementação, você cria uma fonte única de verdade que mantém suas equipes criativas e técnicas perfeitamente alinhadas.

Principais recursos da integração Figma + ClickUp

Incorpore designs: cole uma URL do Figma em uma tarefa ou documento para gerar uma visualização interativa; você pode percorrer e ampliar o arquivo sem precisar sair do ClickUp

Alinhamento de comentários: Centralize seu feedback discutindo as iterações de design nos comentários do ClickUp, bem ao lado das subtarefas de desenvolvimento

Reconhecimento de versão: Os arquivos incorporados apresentam atualizações de versão que são sincronizadas automaticamente, garantindo que as partes interessadas e os engenheiros estejam sempre visualizando a versão mais recente

Painel de aplicativos do Figma: assim que você vincula um arquivo, um ícone dedicado do Figma aparece na barra lateral de tarefas, funcionando como um centro de acesso rápido a todos os recursos de design relacionados a esse trabalho

15. API do ClickUp

Integrações nativas e ferramentas sem código, como o Zapier, cobrem a maioria das necessidades, mas equipes corporativas geralmente têm sistemas internos proprietários ou fluxos de trabalho altamente específicos que exigem um toque personalizado. Quando não existe um conector pronto para uso, muitas vezes você fica com silos de dados ou soluções manuais que prejudicam o ritmo da sua equipe.

A API do ClickUp fornece aos seus desenvolvedores os blocos de construção necessários para criar uma solução personalizada. Essa API REST oferece acesso programático a todo o seu Espaço de Trabalho — incluindo tarefas, listas, pastas e comentários —, preenchendo a lacuna entre o ClickUp e suas ferramentas internas para um fluxo de dados verdadeiramente contínuo.

Principais recursos da API do ClickUp

Acesso CRUD completo: crie, leia, atualize e exclua tarefas, listas, pastas e muito mais de forma programática para manter seus sistemas perfeitamente sincronizados

Webhooks: Inscreva-se em eventos em tempo real, como a criação de uma tarefa ou uma alteração de status, para enviar dados automaticamente para seus aplicativos externos no momento em que isso acontecer

OAuth 2.0: Crie integrações seguras e de nível empresarial que realizam a autenticação em nome dos usuários, respeitando rigorosamente suas permissões existentes

Limites de taxa e paginação: Gerencie solicitações de dados de alto volume em escala com limites de taxa bem documentados e paginação baseada em cursor para um desempenho estável

Como escolher as integrações certas do ClickUp para sua equipe

Com mais de 1.000 integrações do ClickUp disponíveis no ClickUp App Marketplace, pode ser tentador cair na armadilha da sobrecarga de integrações, mas ter uma estratégia inteligente de consolidação de ferramentas é fundamental.

Comece mapeando os fluxos de trabalho atuais da sua equipe. Identifique os pontos em que você está transferindo dados manualmente entre aplicativos — esses são os principais candidatos à integração.

Aqui está uma maneira simples de priorizar:

Comunicação e calendário: Comece com as ferramentas que toda a sua equipe usa diariamente, como Slack, Microsoft Teams e Google Agenda. Essas integrações oferecem valor imediato, reduzindo a necessidade de alternar entre tarefas para todos Ferramentas específicas para cada departamento: Em seguida, analise os pontos críticos em nível de departamento. Se suas transferências de vendas estão demorando, integre o HubSpot ou o Salesforce. Se sua equipe de criação está enfrentando dificuldades com o gerenciamento de ativos, conecte-se ao Figma e ao Dropbox Fluxos de trabalho específicos e personalizados: Por fim, para preencher quaisquer lacunas restantes, use conectores de terceiros, como o Zapier ou a API do ClickUp, para criar soluções personalizadas

👏 Adote este processo: Teste uma nova integração de cada vez. Peça feedback à sua equipe e avalie se ela realmente está economizando tempo antes de adicionar outra. O objetivo é criar um espaço de trabalho que se adapte às necessidades da sua equipe, com o ClickUp servindo como o único centro para todo o seu trabalho.

As integrações certas transformam o ClickUp de um software de gerenciamento de projetos independente em uma plataforma única que administra todo o seu negócio.

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