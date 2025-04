Como criar um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software eficaz

"Um bom software, assim como um bom vinho, leva tempo", diz Joel Spolsky Mas o tempo não é o único ingrediente - o que você faz com esse tempo - é importante.

Com o surgimento diário de novas ferramentas, estruturas e metodologias, as equipes de desenvolvimento de software estão sob constante pressão para entregar mais rápido e melhor.

Mas aqui está o problema: a velocidade é ótima, mas sem estrutura, ela leva a falhas de comunicação e retrabalho sem fim.

É aí que entra um fluxo de trabalho eficaz de desenvolvimento de software. Ele é a chave para resolver desafios, evitar bloqueios e criar software que resolva problemas reais.

Neste guia, exploraremos os principais estágios do ciclo de vida do desenvolvimento de software e compartilharemos dicas práticas para que eles funcionem para a sua equipe.

Resumo de 60 segundos

Um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software é um processo estruturado para criar, testar e lançar software com eficiência

Estágios principais: planejamento, projeto, codificação, teste, implementação e manutenção

As práticas recomendadas incluem métodos ágeis, CI/CD, documentação clara e colaboração multifuncional

O ClickUp ajuda a gerenciar tarefas, acompanhar projetos, colaborar com a equipe, automatizar fluxos de trabalho e manter as equipes organizadas

O que é um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software?

Vamos detalhar um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software e por que ele é fundamental para manter seu projeto no ponto certo.

Definição e finalidade

Um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software é um playbook que os desenvolvedores seguem para criar, testar e lançar um aplicativo totalmente funcional. Com um fluxo de trabalho sólido, todas as etapas essenciais são documentadas, todas as possibilidades são consideradas e todas as funções e responsabilidades são claramente definidas e atribuídas aos membros relevantes da equipe.

Veja como isso mantém todos no ritmo:

👉🏽 Os desenvolvedores podem se concentrar na codificação sem distrações

👉🏽 As equipes de controle de qualidade sabem exatamente quando devem intervir nos testes

👉🏽 Os gerentes de projeto podem acompanhar o progresso e garantir que os prazos sejam cumpridos

Importância de um fluxo de trabalho estruturado

Veja por que um fluxo de trabalho estruturado é essencial para qualquer projeto de software:

Mantém o caos sob controle: Os designers sabem quando encerrar os protótipos, os desenvolvedores sabem quais recursos devem ser codificados e os testadores comparecem à festa na hora certa

Os designers sabem quando encerrar os protótipos, os desenvolvedores sabem quais recursos devem ser codificados e os testadores comparecem à festa na hora certa Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil: Um fluxo de trabalho sólido o orienta, evita obstáculos e o leva à linha de chegada mais rapidamente

Um fluxo de trabalho sólido o orienta, evita obstáculos e o leva à linha de chegada mais rapidamente Sem mais momentos de 'oops': Um fluxo de trabalho estruturado com pontos de controle, como revisões de código e testes antecipados, ajuda a detectar problemas com antecedência

Um fluxo de trabalho estruturado com pontos de controle, como revisões de código e testes antecipados, ajuda a detectar problemas com antecedência O trabalho em equipe faz o sonho funcionar: Desenvolvedores, designers e testadores trabalham em sincronia quando as funções estão claras desde o início

Desenvolvedores, designers e testadores trabalham em sincronia quando as funções estão claras desde o início Pronto para o inesperado: Um fluxo de trabalho sólido, como o Agile ou o Lean, ajuda a sua equipe a se adaptar às mudanças sem interromper todo o projeto

Principais estágios de um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software

Agora, vamos discutir os seis estágios do processo de fluxo de trabalho de desenvolvimento de software.

Se você cumprir cada uma delas, estará preparando seu projeto para o sucesso. Apressar ou pular etapas? Prepare-se para dores de cabeça e retrabalho.

1. Planejamento e coleta de requisitos

Este é o estágio "vamos descobrir o que realmente estamos fazendo". 🤔

O objetivo é delinear claramente os recursos, as funcionalidades e o escopo do software. Você também pode descobrir o que é realista dentro do cronograma e do orçamento determinados.

**O que acontece aqui?

Os desenvolvedores fazem entrevistas individuais com as partes interessadas, como clientes, usuários finais ou equipes internas, para obter insights

com as partes interessadas, como clientes, usuários finais ou equipes internas, para obter insights Eles usam quadros brancos, notas adesivas ou ferramentas digitais para fazer brainstorming e organizar ideias

2. Projeto e prototipagem

É aqui que as ideias começam a tomar forma, mostrando exatamente como o software funcionará e se sentirá no mundo real. 🧩

**O que acontece aqui?

Os designers de UX/UI criam wireframes para mostrar onde cada elemento ficará na tela - sem cores ou detalhes extravagantes, apenas a estrutura

para mostrar onde cada elemento ficará na tela - sem cores ou detalhes extravagantes, apenas a estrutura em seguida, vêm os Mockups . Eles lhe dão uma visão mais clara de como será o produto final com cores, fontes e elementos de marca

. Eles lhe dão uma visão mais clara de como será o produto final com cores, fontes e elementos de marca Em seguida, a equipe de software cria um protótipo interativo para ver como os usuários irão interagir com ele. Ele não é totalmente funcional, mas você pode identificar problemas de usabilidade e evitar retrabalhos dispendiosos nos estágios posteriores

para ver como os usuários irão interagir com ele. Ele não é totalmente funcional, mas você pode identificar problemas de usabilidade e evitar retrabalhos dispendiosos nos estágios posteriores Para projetos mais complexos, os arquitetos de sistemas mapeiam como tudo se conecta à infraestrutura de backend, aos bancos de dados e às APIs.

3. Codificação e desenvolvimento

Agora vem a parte que os desenvolvedores adoram (e às vezes temem): construção de software funcional. 🫣

**O que acontece aqui?

Os desenvolvedores de software de front-end trabalham no que os usuários veem , como o design do site, o menu de navegação etc.

, como o design do site, o menu de navegação etc. Os desenvolvedores de back-end lidam com a funcionalidade por trás das cenas , como APIs para aplicativos de terceiros e gateways de pagamento

, como APIs para aplicativos de terceiros e gateways de pagamento Os especialistas em banco de dados definem como os dados são armazenados, recuperados e atualizados Desenvolvimento ágil de software mantém as coisas organizadas aqui. As equipes trabalham em ciclos curtos (sprints) para entregar partes de software pequenas e funcionais.

você sabia que, no setor de desenvolvimento de software, a "elegância do código" (ou "código limpo") é uma prática muito valorizada. Não se trata apenas de estética; trata-se de priorizar a legibilidade, a capacidade de manutenção e a eficiência, o que, em última análise, leva a ciclos de desenvolvimento mais rápidos e a menos bugs. Código limpo, de Robert C. Martin, é um trabalho seminal sobre esse tópico.

4. Testes e garantia de qualidade (QA)

"Seu software funciona?" (Provavelmente não funciona. Ainda.) 🫥

É por isso que essa fase existe. O objetivo é capturar esses momentos de "não vi isso acontecer" antes que se tornem problemas reais.

**O que acontece aqui?

Os testadores de controle de qualidade executam vários testes para capturar bugs ou falhas que poderiam arruinar a experiência do usuário

que poderiam arruinar a experiência do usuário Os testadores geralmente executam o aplicativo por meio deFerramentas de teste de controle de qualidade para simular milhares de cenários do mundo real e capturar vulnerabilidades

Se a equipe de testes encontrar erros que impeçam o aplicativo de funcionar como deveria, ela enviará à equipe de desenvolvimento relatórios detalhados sobre os erros.

Veja a seguir como são os diferentes tipos de testes de aplicativos:

Tipo de teste de software **O que verificar? Teste funcional O botão "Adicionar ao carrinho" adiciona itens? Teste de desempenho O que acontece quando 5.000 usuários navegam pelos menus durante o horário de pico do jantar? Teste de usabilidade Os usuários podem fazer um pedido sem se sentirem perdidos ou frustrados? Teste de segurança As informações de pagamento do cliente estão criptografadas corretamente? Teste de integração O aplicativo extrai menus, processa pagamentos e atualiza status de entrega sem problemas?

5. Gerenciamento de implantação e liberação

Você codificou, testou e depurou seu software. Agora, é hora de mostrar ao mundo o que ele pode fazer. Mas isso não é tão simples quanto clicar em "upload"; o processo requer atenção cuidadosa aos detalhes. 🔍

**O que acontece aqui?

O software passa do teste para um ambiente ao vivo (produção) com usuários beta testando o aplicativo. Se for bem-sucedido, ele será lançado nas lojas de aplicativos

com usuários beta testando o aplicativo. Se for bem-sucedido, ele será lançado nas lojas de aplicativos As equipes se mantêm preparadas para soluços, observando atentamentegerenciando o lançamento e usandoferramentas de implantação contínua para automatizar as atualizações e o controle de desempenho. Se algo der errado, eles podem reverter as alterações rapidamente

6. Monitoramento e manutenção

Seu software foi lançado, mas o trabalho ainda não acabou. Com a evolução das necessidades dos usuários, a atualização do seu aplicativo é fundamental para se manter à frente e gerar receita. 🎯

**O que acontece aqui?

As equipes monitoram métricas como tempo de atividade do servidor, envolvimento do usuário e taxas de erro para identificar áreas de melhoria

como tempo de atividade do servidor, envolvimento do usuário e taxas de erro para identificar áreas de melhoria Os desenvolvedores corrigem os bugs à medida que os usuários os relatam

à medida que os usuários os relatam As equipes de suporte implantam atualizações periódicas para manter o aplicativo em sincronia com novos dispositivos, sistemas operacionais e necessidades dos usuários, ao mesmo tempo em que aumentam sua funcionalidade

Práticas recomendadas para um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software eficaz

Veja como turbinar seu fluxo de trabalho e fazer com que cada etapa seja importante:

1. Use metodologias ágeis ou enxutas

Tradicionalmente, as empresas usavam o método Waterfall - um processo rígido no qual cada fase começa somente depois que a última é concluída. Qualquer mudança significa voltar ao início.

Isso funciona bem para setores como manufatura ou construção, onde as coisas são mais lineares. Mas no desenvolvimento de software? Nem tanto.

É aí que o Agile e o Gerenciamento de projetos enxutos as metodologias Lean entram em ação.

**Isso é o que elas implicam

O fluxo de trabalho ágil permite que você trabalhe em períodos curtos e focados (chamados de "sprints"). Após cada sprint, você revisa, recebe feedback e ajusta seu trabalho

permite que você trabalhe em períodos curtos e focados (chamados de "sprints"). Após cada sprint, você revisa, recebe feedback e ajusta seu trabalho Fluxo de trabalho enxuto concentra-se na remoção de etapas desnecessárias para acelerar o processo de desenvolvimento de software

➡️ Leia mais: Os 7 princípios enxutos para ajudar seu desenvolvimento de software

2. Incorporar a integração contínua/implantação contínua (CI/CD)

Sua equipe termina uma grande atualização de recursos. Mas ao integrar tudo, os bugs aparecem em toda parte. A confusão de última hora atrasa o lançamento, prendendo-o em um ciclo de testes, depuração e espera.

Com CI/CD:

Os desenvolvedores regularmente fazem a fusão de suas alterações de código em um repositório compartilhado . Testes automatizados são executados toda vez que um novo código é adicionado para detectar bugs antecipadamente

. Testes automatizados são executados toda vez que um novo código é adicionado para detectar bugs antecipadamente Quando o código passa em todos os testes, a CD automaticamente implementa-o na produção. Não há mais ciclos de lançamento demorados - as alterações são publicadas assim que estão prontas

3. Garantir documentação e comunicação claras

Você está mergulhado no código, fazendo as coisas funcionarem, e então alguém diz: _'Ei, você pode documentar isso? 😅

Mas aqui está o problema: sem uma documentação sólida, até mesmo os melhores cérebros podem acabar se perguntando o que, quando e por que de uma simples alteração de código feita há um ano.

**Para obter a documentação correta

Documente desde o início, documente com frequência: Documente à medida que avança, não no final, para não se esquecer dos principais detalhes

Documente à medida que avança, não no final, para não se esquecer dos principais detalhes Mantenha-a simples e acessível: Mantenha a documentação curta, clara e direta. Use linguagem simples e fluxogramas para tornar os conceitos fáceis de digerir

Mantenha a documentação curta, clara e direta. Use linguagem simples e fluxogramas para tornar os conceitos fáceis de digerir Atualize os documentos regularmente: Atualize sua documentação para mantê-la alinhada com as mudanças

Atualize sua documentação para mantê-la alinhada com as mudanças Centralize tudo: Armazene todos os seus documentos em um só lugar para economizar tempo e garantir que todos saibam onde encontrá-los

➡️ Leia mais: Como criar um documento de design de software?

4. Promova a colaboração multifuncional

Sua equipe de desenvolvimento cria um novo recurso, mas não recebe informações de marketing, vendas ou suporte ao cliente. O recurso é tecnicamente sólido, mas não atende às necessidades do cliente.

Para evitar isso, envolva todos desde o início. Veja como:

Faça check-ins regulares da equipe: Mantenha-os curtos; apenas uma rápida sincronização para garantir que todos estejam alinhados e que ninguém esteja trabalhando em um silo

Mantenha-os curtos; apenas uma rápida sincronização para garantir que todos estejam alinhados e que ninguém esteja trabalhando em um silo Roteie os líderes de equipe: Permita que pessoas de diferentes departamentos liderem iniciativas para entender melhor os desafios de cada um

Permita que pessoas de diferentes departamentos liderem iniciativas para entender melhor os desafios de cada um Promova o compartilhamento de conhecimento: Organize sessões entre equipes em que cada departamento compartilhe percepções sobre o que está sendo feito

➡️ Leia mais: Desenvolvimento colaborativo de software para melhorar a entrega

Como otimizar seu fluxo de desenvolvimento de software?

Deseja elevar o nível de seu desenvolvimento de software? Comece com estas estratégias de otimização.

1. Faça a transição para uma abordagem iterativa ou ágil

Os métodos ágeis dividem os projetos em partes menores e gerenciáveis. Em vez de esperar meses, você envia recursos com frequência e recebe feedback rapidamente. Além disso, você detecta os problemas antes que eles se tornem uma bola de neve.

No entanto, gerenciar um fluxo de trabalho ágil é complexo devido às constantes mudanças, à coordenação da equipe e aos prazos apertados. É aí que entra a Software de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp ajuda.

Simplifique os relatórios de sprint com os ClickUp Dashboards

As equipes ágeis geralmente têm dificuldades para acompanhar o progresso do sprint e como as tarefas se alinham às metas maiores.

Com o Painéis do ClickUp com o ClickUp Dashboards, você tem uma visão rápida do progresso da equipe, da velocidade do sprint e das metas do sprint. Além disso, os gráficos burndown e burnup ajudam você a acompanhar facilmente o que foi feito e o que ainda falta fazer.

Visualize o progresso do projeto e o desempenho da equipe por meio de gráficos burndown no ClickUp Dashboards

Use visualizações personalizadas para cada equipe com o ClickUp Custom Views

Equipes diferentes têm necessidades exclusivas: os designers precisam de quadros visuais, os desenvolvedores precisam de detalhes técnicos e os gerentes de projeto precisam de um roteiro claro. É por isso que uma ferramenta de tamanho único não é suficiente. Visualizações personalizadas do ClickUp incluir:

Visão do quadro Kanban : Permite que os designers acompanhem as tarefas visualmente, como organizar os estágios de design de UI/UX (por exemplo, wireframes, mockups, design final)

Visualização de lista : Permite que os desenvolvedores se aprofundem em listas de tarefas detalhadas com especificações técnicas, como tarefas de codificação, correções de bugs e etapas de implementação de recursos

Visualização de gráfico de Gantt : Permite que os gerentes de projeto monitorem o progresso e mapeiem os prazos para lançamentos de recursos ou sprints

Ajuste as visualizações de tarefas para atender às necessidades do projeto com as visualizações personalizadas do ClickUp

Automatize o planejamento e a documentação do projeto com o ClickUp Brain

Você acabou de concluir um sprint e precisa planejar o próximo. Isso significa participar de reuniões intermináveis, descobrir o que vem a seguir e atualizar inúmeros documentos.

Mas com o Cérebro ClickUp você pode gerar planos de sprint em segundos, atualizar documentos instantaneamente e sugerir tarefas e subtarefas com base em seu backlog. Isso economiza um tempo valioso para que sua equipe se concentre no trabalho de desenvolvimento real.

Exemplo de solicitação: _Sugira um plano de sprint para [nome do projeto] com tarefas, prioridades e datas de conclusão estimadas

Cérebro ClickUp

2. Utilize uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Muitas empresas atribuem funções manualmente por meio de reuniões ou e-mails, o que funciona para equipes pequenas. No entanto, para projetos maiores, o uso de uma ferramenta de gerenciamento de projetos facilita a atribuição de funções, o controle de tarefas e a colaboração.

Isso é exatamente o que Software de gerenciamento de projetos da equipe ClickUp ofertas. Tarefas do ClickUp oferece uma interface amigável que mostra quem está atribuído a qual tarefa e acompanha seu progresso, mantendo sua equipe alinhada e os projetos no caminho certo.

Veja como funciona:

Quando você cria uma tarefa, basta clicar no ícone de mais na caixa de um membro da equipe para atribuí-la a ele instantaneamente

Atribua tarefas com base nas habilidades e conhecimentos dos membros da equipe. Além disso, considere os prazos, as prioridades, as dependências e a carga de trabalho da conta para maximizar a produtividade

Você também pode usar Comentários de atribuição do ClickUp para atribuir, reatribuir ou resolver comentários no fluxo de trabalho da tarefa. Isso mantém a comunicação relacionada à tarefa organizada e garante que nenhum detalhe seja esquecido.

Crie tarefas sem esforço e atribua-as a membros da equipe com o ClickUp Assign Comments

Se você não quiser criar fluxos de trabalho a partir do zero, o ClickUp tem várias opções de atribuição de comentários modelos de desenvolvimento de software que podem ajudar.

Eles fornecem estruturas pré-construídas para tarefas como rastreamento de bugs, planejamento de sprint e gerenciamento de versões, para que você possa começar rapidamente sem reinventar a roda.

O Modelo de projeto de software ClickUp ajuda as equipes de produto, engenharia, controle de qualidade e design a colaborar em uma plataforma centralizada.

Modelo de projeto de software ClickUp

O modelo oferece várias visualizações para acompanhar o progresso: A visualização de quadro organiza as tarefas por status (por exemplo, "Em desenvolvimento" ou "Pronto para implantação"), a visualização de linha do tempo ajuda a mapear visualmente os fluxos de trabalho e a visualização de lista exibe todas as tarefas e seus detalhes em uma lista organizada.

Você também pode organizar o trabalho em sprints, cada um com tarefas específicas a serem concluídas. Por exemplo, se estiver criando um aplicativo móvel, os sprints podem ser assim:

Sprint 1 : Tarefas de back-end, como configurar o banco de dados e as integrações de API

: Tarefas de back-end, como configurar o banco de dados e as integrações de API Sprint 2: Trabalho de front-end, como design de UI, autenticação de usuário e conexão do front-end ao back-end

3. Investir em ferramentas e plataformas eficazes

Não ignore ferramentas de desenvolvimento de software durante a configuração de seu fluxo de trabalho.

As ferramentas certas ajudam a atingir marcos mais rapidamente, alinhar sua equipe e manter os cronogramas sob controle. Aqui estão algumas ferramentas populares que podem ajudar:

Categoria Descrição Exemplos Gerenciamento de projetos Simplifique o gerenciamento de projetos de ponta a ponta com recursos para atribuição de tarefas e funções, planejamento de sprint e recursos, colaboração em equipe e relatórios de projetos ClickUp Repositório de código Armazena e organiza o código para facilitar o acesso e a colaboração, evitando conflitos /href/ https://github.com/GitHub/%href/ Controle de versão Rastreia as alterações de código ao longo do tempo, permitindo que os desenvolvedores salvem versões, revisem, revertam ou colaborem sem perder o progresso /href/ https://git-scm.com/Git/%href/ Testes Garante que o software funcione conforme o esperado, automatizando os testes e gerenciando os testes manuais /href/ https://testgrid.io/TestGrid/%href/ Garantia de qualidade Gerencia e rastreia processos de qualidade, incluindo casos de teste, rastreamento de bugs e relatórios Automação de CI/CD Automatiza o pipeline de integração e implantação, testando e implantando códigos automaticamente sempre que os desenvolvedores enviam atualizações Monitoramento Monitora o desempenho do sistema, o tempo de atividade e o uso de recursos para garantir que tudo funcione sem problemas Analytics Coleta e analisa os dados do usuário para entender como as pessoas estão interagindo com o aplicativo /href/https://marketingplatform.google.com/about/analytics/Google Analytics/%href/

4. Enfatizar a qualidade do código em vez da documentação extensa

Documentos acionáveis são essenciais, mas o exagero pode desperdiçar tempo, especialmente com prazos apertados. Isso deixa menos espaço para se concentrar na qualidade do código durante o desenvolvimento e os testes.

Uma pesquisa do GitLab constatou que as revisões de código são as terceira principal causa de esgotamento do desenvolvedor depois de longas horas de trabalho e prazos apertados.

Os modelos de revisão de código do ClickUp podem ajudar a acelerar o processo.

Uma dessas ferramentas é a Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp .

Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Ele permite que os revisores de código:

Centralizar relatórios de bugs e problemas em uma exibição limpa e organizada

Priorizar e gerenciar problemas de código de forma eficiente para manter o andamento das atividades

Atribuir bugs, acompanhar o progresso e monitorar as correções - tudo dentro do ClickUp

➡️ Leia mais: Melhores práticas de gerenciamento de projetos de software: Dicas para o sucesso

Desafios comuns nos fluxos de trabalho de desenvolvimento de software

A dia do desenvolvedor de software é mais do que apenas codificar. É uma mistura de desenvolvimento, testes, verificações de segurança, revisões de código e reuniões intermináveis. Mas com tudo isso vem bloqueios no desenvolvimento de software .

Vamos discutir como lidar com eles.

1. Manter a qualidade do código em prazos apertados

A corrida contra o relógio pode tentá-lo a fazer correções rápidas. O resultado? Alterações confusas no código, bugs sorrateiros e uma dor de cabeça na manutenção.

**Para evitar isso

**Configure testes automatizados para que seu código seja verificado à medida que você avança

**Traga colegas de equipe para revisões de código para detectar o que você deixou passar

**Automatize implementações para enviar atualizações rapidamente

2. Gerenciar a colaboração em equipes distribuídas

Quando sua equipe é global, fusos horários, horários diferentes e reuniões perdidas podem fazer com que os esforços de colaboração pareçam desarticulados

*Para resolver esse problema:

**Use ferramentas de colaboração para manter todos alinhados

**Agende check-ins regulares ou semanais, mesmo com fusos horários diferentes

**Mantenha todos informados com ferramentas de comunicação assíncrona, como transcrições de reuniões e gravações de tela

3. Adaptação a mudanças rápidas nos requisitos

Você está no auge da criação do aplicativo e, de repente, os requisitos mudam. Agora, você precisa se ajustar sem descarrilar o projeto.

Para gerenciar esse problema:

**Trabalhe em sprints curtos para se ajustar rapidamente às mudanças

**Obtenha feedback cedo e com frequência para evitar grandes mudanças mais tarde

**Criar protótipos rápidos de novas ideias para alinhar todos antes do início do desenvolvimento

Acelere os esforços de desenvolvimento de software com o ClickUp

Um fluxo de trabalho de desenvolvimento de software tranquilo é fundamental para cumprir prazos e fornecer resultados de qualidade. O ClickUp se destaca quando se trata de tornar esse processo mais fácil e eficiente.

Você pode gerenciar tarefas sem esforço, atribuindo-as, acompanhando o progresso e garantindo o andamento oportuno. Os modelos de desenvolvimento de software ajudam ainda mais a manter as coisas em movimento do início ao fim.

O ClickUp Brain é como o cérebro do seu projeto - armazenando todas as suas ideias e documentos em um só lugar para que todos fiquem na mesma página. Com os ClickUp Dashboards, você pode ter uma visão clara de como as coisas estão.

Pronto para simplificar seu processo de desenvolvimento de software? Registre-se no ClickUp hoje.