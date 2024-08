Ciclo de vida do desenvolvimento ágil de software (Ultimate Guide 2024)

Quer saber mais sobre SDLC Agile ?

Parece algo complicado de uma aula chata de gerenciamento de projetos, não é mesmo?

Mas não se preocupe.

O SDLC Agile é, na verdade, bastante divertido de aprender e não é tão difícil.

De fato, qualquer pessoa pode dominá-lo depois de ler este artigo.

Abordaremos o que é o ciclo de vida do desenvolvimento ágil de software e como ele é diferente do SDLC tradicional. Também mostraremos como gerenciar qualquer projeto Agile de forma eficiente.

Vamos começar!

O que é SDLC?

SDLC é simplesmente o acrônimo de Software Development Life Cycle (ciclo de vida de desenvolvimento de software). Ele consiste em todas as etapas necessárias para criar e manter qualquer software.

Como a maioria dos modelos de SDLC, o modelo Agile também segue as etapas básicas do SDLC, com algumas variações. Então, primeiro, vamos entender o que faz parte de um modelo de SDLC antes de aprender a "mágica ágil".

Na maioria dos modelos de SDLC, o ciclo de desenvolvimento passa por fases como: Análise de requisitos: planejar o que os usuários querem e como atendê-losProjeto: projetar a estrutura do sistema a ser construídoCodificação e desenvolvimento: construir o sistema por meio de programaçãoTestes: verificar se há bugs ou erros no sistemaImplantação: lançamento do sistema para os usuáriosManutenção: manter o sistema funcionando sem problemas

parece bastante abrangente, certo?

Assim como na preparação de um prato superdelicioso, o software precisa passar por vários estágios do SDLC para chegar à sua forma final.

Vamos agora dar uma olhada rápida no que acontece em cada estágio de um modelo de ciclo de vida de desenvolvimento:

Estágio 1: Coleta e análise de requisitos O objetivo de qualquer software é resolver um problema ou uma necessidade específica do usuário.

Nesta etapa do processo de desenvolvimento de software, o gerente de projeto se reúne com as partes interessadas ou com os usuários para entender seus requisitos.

O objetivo é responder a perguntas como:

_Quem usará o software?

Como eles usarão o software?

O que o software precisaria como entrada?

O que o software forneceria como saída?

Após a reunião, cada requisito é analisado quanto à praticidade e à viabilidade.

Estágio 2: Projeto

Agora você tem uma ideia do que a parte interessada deseja.

Portanto, a próxima etapa é criar os planos e a estrutura para o seu projeto de software.

Por exemplo, digamos que sua equipe de projeto esteja trabalhando em construir o site de uma empresa do zero.

No estágio de design, a equipe planeja coisas como:

O layout do site em vários dispositivos, como celular, guia e desktop

Esquema de cores de todo o site de acordo com a marca

Quais linguagens de programação devem ser usadas

Estruturas de back-end e projetos de servidor de sistema

O objetivo desta etapa é criar a base da arquitetura de software para a sua equipe trabalhar.

Etapa 3: codificação e desenvolvimento

O estágio de desenvolvimento geralmente leva a maior quantidade de tempo e trabalho.

_Mas é aí que começa a verdadeira diversão!

Veja a seguir o que você pode esperar que aconteça nesse nível:

A equipe de desenvolvimento começa a criar o código

A equipe de operação instala o hardware físico e configura os servidores

Os designers se concentram em aprimorar a interface do usuário

Os testadores analisam os requisitos e começam a projetar planos de teste

No entanto, o desenvolvedor de software é o destaque aqui, pois é ele que faz a maior parte do trabalho!

Estágio 4: teste

O teste de software é definitivamente uma das fases mais importantes da metodologia SDLC.

aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender o porquê:_

Digamos que os desenvolvedores tenham terminado de criar o site.

No entanto, há um pequeno erro: quando um usuário faz o logout, ele não limpa a sessão do navegador.

Portanto, se outra pessoa usar o mesmo computador, ela poderá atualizar o site e fazer login na conta do primeiro usuário.

seria uma grande dor de cabeça se isso fosse implementado, certo?

É por isso que você testa o software em busca de bugs ou erros antes de implantá-lo.

Vamos ver como os testadores fazem sua mágica na fase de teste do software:

Fazer um brainstorming de todos os parâmetros de teste e casos de uso possíveis de acordo com o recurso/requisito desenvolvido

Incorporá-los para criar um plano de teste de 360 graus que possa detectar todos os bugs

Executar todos os testes planejados

Quando detectam algum erro ou comportamento indefinido, eles retornam diretamente ao desenvolvedor do software para correção.

saiba mais sobre Teste ágil ._

Estágio 5: Implementação

Com todos (ou a maioria) dos bugs eliminados, seu site está pronto para ser implantado.

A equipe de operação agora trabalha ansiosamente para colocá-lo no ar e executá-lo sem problemas.

Para implantar o software, eles precisariam cuidar de coisas como:

Colocar todos os servidores, software e outros hardwares em funcionamento para o lançamento

Configurar os links e os bancos de dados para garantir que tudo esteja pronto

No entanto, antes da implementação final, geralmente é feita outra rodada de garantia de qualidade (teste beta/teste de aceitação do usuário).

O que acontece nesse teste?

Você fornece o software a alguns clientes para verificar se há bugs adicionais ou problemas de usabilidade . Se houver um problema, a equipe de desenvolvimento de software o corrigirá antes da implementação final.

_E embora o lançamento de um produto seja uma grande conquista, você provavelmente não terá uma cerimônia de inauguração para comemorar!

Estágio 6: Manutenção

_Você não pode simplesmente lançar o software e esquecê-lo, certo?

_A menos que você queira que a caixa de entrada da sua empresa esteja cheia de comentários de clientes irritados!

Quando qualquer sistema é implantado no mundo real, é natural que surjam bugs de tempos em tempos. Sua equipe de desenvolvimento precisaria fazer correções para ele.

Você também receberá feedback dos clientes sobre aspectos como usabilidade, praticidade ou ideias de aprimoramento, que você pode decidir incorporar.

Para qualquer sistema baseado em nuvem (site, software ou aplicativo), a equipe de operação tem outra função importante nesse estágio do processo do SDLC. Ela garante que o software do servidor permaneça atualizado e que seu hardware possa suportar a carga.

Por exemplo, se os usuários aumentarem em 30.000 em um período de seis meses, provavelmente será necessário adicionar mais servidores para garantir que o sistema funcione sem problemas.

E com isso, concluímos o processo de SDLC !

_Mas espere... como o modeloSDLC muda no desenvolvimento ágil?

Para saber isso, primeiro você deve ter uma ideia clara da estrutura ágil.

Para aqueles que já conhecem o processo ágil , clique aqui para ir direto ao modelo _Agile SDLC .

O que é Agile? Ágil é uma metodologia ampla de gerenciamento de projetos que se concentra em envolver o cliente em cada etapa do processo de desenvolvimento.

Como ela faz isso?

A abordagem Agile divide todo o projeto em ciclos de desenvolvimento menores, chamados de iterações ou sprints.

Na metodologia Agile, para cada iteração, você desenvolve uma versão específica do software de trabalho. Isso é chamado de incremento.

No final da iteração, o cliente analisa o incremento e dá seu feedback, que é incorporado na próxima iteração. O ciclo continua até que o software esteja totalmente desenvolvido, oferecendo aos clientes exatamente o que eles querem.

Aqui está um exemplo de um processo de desenvolvimento de software da vida real para deixar as coisas bem claras:

Digamos que você esteja desenvolvendo um novo aplicativo de namoro usando o modelo tradicional em cascata.

Sua equipe de projeto normalmente gastaria um ano para lançar o aplicativo.

Mas um mês após o lançamento do aplicativo, você descobre que a maioria dos usuários não gosta dos filtros de fotos "bonitinhos" que sua equipe passou dois meses desenvolvendo!

de partir o coração, não é?

Todo aquele tempo e dinheiro, além da sanidade da sua equipe, foram jogados pela janela!

No entanto, as coisas seriam diferentes se você tivesse usado a abordagem Agile.

No desenvolvimento ágil, ao final de cada processo iterativo (que dura cerca de 2 a 4 semanas), você recebe feedback dos clientes sobre o último incremento. Dessa forma, usando o método Agile, você pode descartar um recurso ruim sem perder tempo e dinheiro para desenvolvê-lo.

A melhor parte?

Com o método Agile, seu software será exatamente como seus clientes precisam que ele seja. Saiba como implementar fluxos de trabalho ágeis_ 💜

O modelo ágil do SDLC

Vamos agora responder à pergunta incômoda:

como é um ciclo de vida de desenvolvimento de software na estrutura ágil?

Resposta curta: o processo de desenvolvimento e o modelo permanecem os mesmos.

Entretanto, a execução se torna iterativa e incremental, seguindo as práticas ágeis, conforme mencionado no manifesto ágil.

_O que isso significa?

Iterativo : o ciclo é repetido até que você obtenha o resultado desejado

: o ciclo é repetido até que você obtenha o resultado desejado Incremental: cada ciclo tem algo mais avançado a oferecer (o incremento)

O modelo Agile SDLC é executado e repetido a cada iteração (geralmente, todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software dura apenas cerca de um mês) até que você obtenha o produto final.

Lembre-se de que, no desenvolvimento ágil de software, as partes interessadas entram no final de cada iteração e dão seu feedback. Esse feedback é incorporado ao estágio de análise de requisitos da próxima iteração de desenvolvimento de software.

Portanto, veja como os estágios do SDLC mudam no modelo Agile SDLC:

Análise de requisitos : incorpora as sugestões recebidas no final da iteração anterior

: incorpora as sugestões recebidas no final da iteração anterior Design : o feedback é levado em conta ao projetar o próximo incremento

: o feedback é levado em conta ao projetar o próximo incremento Codificação e desenvolvimento : os desenvolvedores trabalham para criar o incremento (que inclui apenas alguns recursos) em vez de criar o software inteiro de uma só vez

: os desenvolvedores trabalham para criar o incremento (que inclui apenas alguns recursos) em vez de criar o software inteiro de uma só vez Testes : os testadores projetam e executam planos de teste de acordo com o incremento

: os testadores projetam e executam planos de teste de acordo com o incremento Implementação : a equipe de operação implementa a versão recém-desenvolvida

: a equipe de operação implementa a versão recém-desenvolvida Manutenção: a nova versão do software é monitorada pela equipe de operações para garantir que tudo esteja funcionando sem problemas antes de iniciar a próxima iteração

Observe que, no ciclo de vida do desenvolvimento ágil de software, após a implantação, a interação e o feedback do cliente são necessários antes de iniciar o próximo ciclo.

ainda não está totalmente claro quais são as diferenças entre o modelo de desenvolvimento ágil e o modelo tradicional de SDLC?

Não se preocupe. Temos mais para você!

Agile Vs. Modelos tradicionais de SDLC

Em geral, quando as pessoas falam em SDLC, elas se referem ao modelo tradicional de Cascata Modelo SDLC.

Então, como o modelo SDLC difere entre a metodologia Agile e a metodologia Waterfall _?

_Resposta curta: o modelo Agile é flexível e adaptável

No modelo Waterfall tradicional, não há interação ou feedback do cliente. Portanto, a equipe passa muito tempo no estágio de análise de requisitos, assumindo o que os usuários precisariam.

Uma vez decididos os recursos a serem criados e trabalhados, isso permanece como um objetivo claro durante todo o projeto e não pode ser alterado em nenhum estágio posterior. O ciclo de vida de desenvolvimento de software continuaria normalmente por um ano ou até que o software estivesse pronto e finalmente implantado.

Entretanto, no Agile SDLC, o Equipe ágil não gasta muito tempo na fase de requisitos, pois sabe que ela é flexível e pode ser revisada a qualquer momento no futuro.

aqui está um gráfico rápido que resume essas diferenças:_

Modelo ágil de SDLC Modelo tradicional de SDLC Flexibilidade Muito flexível e pode adaptar rapidamente o projeto de acordo com as necessidades e demandas dos usuários Inflexível, grandes mudanças são bem-vindas somente nos estágios iniciais do projeto Ciclos de iteração Usa quantas iterações forem necessárias, cada uma com duração de cerca de 2 a 4 semanas Realiza todo o projeto em um ciclo longo Abordagem: usa uma abordagem iterativa; usa uma abordagem linear Documentação: Possui documentação mínima; Possui documentação intensiva Tamanho do projeto Adequado para todos os tamanhos de projeto devido à sua adaptabilidade Adequado para projetos menores, pois a margem de erro é menor Planejamento: É necessário um planejamento mínimo nos estágios iniciais, pois as alterações podem ser feitas posteriormente Entregabilidade: um produto parcialmente funcional é entregue ao final de uma iteração

_Então, qual é o modelo certo para sua empresa?

Vamos dar uma olhada nos prós e contras de cada modelo de SDLC para que você possa decidir por si mesmo.

Aqui estão alguns motivos para considerar o uso de um modelo tradicional, como o modelo em cascata:

Fácil de entender e implementar

Facilmente gerenciável devido à rigidez de sua estrutura

As metas e os marcos são claros como cristal

Algumas falhas da metodologia convencional do SDLC incluem:

Fator de alto risco devido à falta de flexibilidade e adaptabilidade

Não é adequada para projetos de desenvolvimento de software grandes e complexos

Nenhum software funcional está disponível até o final do ciclo de vida de desenvolvimento de software

Agora, vamos dar uma olhada em algumas vantagens do modelo de desenvolvimento de software Agile:

Fator de risco mínimo devido à alta flexibilidade e adaptabilidade

Fornece software parcialmente funcional durante todo o ciclo de desenvolvimento

Promove melhortrabalho em equipe (auto-organização emultifuncionalidade)

Algumas desvantagens do modelo de desenvolvimento de software Agile são:

Cumprir os prazos pode ser um desafio, pois o ciclo inteiro é curto

Desvio de escopo pode se tornar um problema

No entanto, com práticas eficientes de gerenciamento de projetos, você pode superar todos esses desafios!

Vamos dar uma olhada mais de perto em como:

Como gerenciar o ciclo de desenvolvimento ágil de software de forma eficaz

Gerenciar um projeto pode ser desafiador, especialmente quando se trata de algo como um SDLC ágil que muda rapidamente.

Ou seja, você tem metas, funções de equipe, objetivos e muitas partes que se movem rapidamente.

felizmente, você não precisa ser um super-herói rápido como um raio para gerenciar o SDLC Agile

Tudo o que você precisa é de um software poderoso como o ClickUp, que torna o gerenciamento do ciclo de vida ágil um passeio no parque.

**Espere, o que é ClickUp?

ClickUp é o maior site de software de gerenciamento de projetos ágeis mais bem avaliado do mundo .

Se você precisa de ajuda com:

Qualquer metodologia como Kanban , Scrum ágil ou Extreme Programming (Programação extrema)

Gerenciar o backlog do produto ou o backlog do sprint

Manter o controle dos seus processos de teste, como teste de bugs ou teste de segurança

Qualquer processo de planejamento, como planejamento de sprint ou planejamento de recursos

O ClickUp tem tudo o que você precisa!

parece ótimo?

Vamos dar uma olhada em como o ClickUp pode ajudá-lo em todo o processo de desenvolvimento de software:

A. Objetivos As metas são muito importantes para todos os projetos.

sem elas, seu projeto será como um navio perdido no meio do oceano.

Pouco antes de iniciar a primeira iteração do ciclo de vida do software, você precisará definir metas de longo e curto prazo para seu projeto Agile.

Veja a seguir como são as metas na metodologia Agile:

Otimizar o design da página de destino para maximizar a interação com o cliente

Adicionar um recurso de cronômetro à página de destino

Adicionar um recurso de pop-up quando o usuário for sair da página da Web

Normalmente, em cada estágio de análise de requisitos, você costuma ter vários objetivos a serem atendidos.

_Mas como manter o controle de cada meta?

Manter o controle de tudo em um pedaço de papel certamente não é uma boa opção em 2022.

_Quem sabe o que pode acontecer com essa folha de papel?

Felizmente, o recurso Goals do ClickUp pode ajudar você!

As metas são contêineres de alto nível que podem ser divididos em alvos menores, que podem ser mais fáceis de alcançar. Além de manter tudo organizado, isso também motiva seu Ágil ou Scrum equipe, proporcionando-lhes um sentimento frequente de realização.

Além disso, a cada meta concluída, o ClickUp atualiza automaticamente a porcentagem de progresso da sua equipe em tempo real. Dessa forma, todos têm uma visão clara de quão perto estão de atingir a meta.

Usando as Goals do ClickUp, você também pode:

Quantificar suas metas Agile com OKRs (Objetivos e principais resultados)

Criar scorecards semanais para uma melhor avaliação de desempenho

Acompanhe o Scrumsprints ou qualquer projeto em tempo real

B. Automação do fluxo de trabalho ClickUp's Automação

permite que você automatize tarefas repetitivas e tediosas, oferecendo várias automações de tarefas. Isso economiza seu tempo e libera seus recursos úteis para tarefas que realmente precisam deles.

Veja como a automação do fluxo de trabalho realmente funciona:

Se um aciona acontece e um condição for verdadeira, um ação é executada automaticamente.

Mais ou menos assim:

Se um jogo for lançado e seus jogadores estiverem felizes, o champagne estourará automaticamente.

Com o ClickUp, você pode criar uma automação personalizada para seus fluxos de trabalho de modelo Agile.

No entanto, você também pode começar imediatamente com as 50+ Automações pré-construídas do ClickUp.

Aqui estão algumas Automações úteis para ajudá-lo gerenciar o ciclo de vida do desenvolvimento ágil de software processo:

Alterar o responsável automaticamente quando o status de uma tarefa for alterado

Aplicar um modelo aeconomizar tempo ao criar uma tarefa

Atualizar a prioridade da tarefa automaticamente quando sua lista de verificação for limpa

Alterar as tags automaticamente quando o prazo de uma tarefa chegar ao fim

Arquivar uma tarefa quando sua prioridade for alterada

(Clique aqui para conferir mais Automações predefinidas.)

C. Várias exibições Seja no desenvolvimento de software ou na navegação de um navio, ter uma boa visão das coisas ajuda!

Com o Multiple Views do ClickUp, você pode ter uma visão geral perfeita do que os membros da sua equipe estão fazendo em qualquer estágio do modelo SDLC.

Veja a seguir os tipos de visualizações disponíveis no ClickUp:

Exibição de lista : ótimo para equipes que preferem visualizar o Dashboard como Estilo GTD listas de tarefas

Visualização do quadro : visualize as tarefas em seu Dashboard em Estilo Kanban* Visualização de calendário: planeje e gerencie o cronograma do seu projeto em um calendário

Visualização de caixa : visualize tarefas classificadas por responsável para saber instantaneamente quem está trabalhando em quê

Modo Eu : mostra as tarefas que estão atribuídas somente a você

**Como usar essas visualizações?

Por exemplo, um gerente de projeto ou Scrum Master pode usar a visualização Box para verificar se a equipe está sobrecarregada. Basta uma única olhada!

Além disso, quando for necessário planejar um Reunião do Scrum você pode alternar rapidamente para a visualização do Calendário com um único clique.

D. Painéis de controle Um capitão nunca deve perder de vista tudo o que está acontecendo ao seu redor.

_Todos nós nos lembramos do Titanic, certo?

Da mesma forma, um gerente de projeto deve ter uma ideia clara de tudo o que está acontecendo em cada etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Com o Dashboard do ClickUp, é exatamente isso que você terá!

Os painéis fornecem gráficos visuais de alto nível de todo o seu projeto. Você pode monitorá-los e garantir que tudo esteja funcionando sem problemas.

Usando gráficos personalizáveis widgets do sprint se você quiser adicionar vários gráficos ao seu Dashboard, por exemplo:

Gráficos de velocidade : exibe a taxa de conclusão de qualquer conjunto de tarefas

Gráficos Burndown : prevê a quantidade de trabalho restante no projeto

Gráficos de Burnup : revela a quantidade de trabalho já concluída em um projeto

Gráficos de fluxo cumulativo : apresenta o progresso da tarefa ao longo do tempo

E. Status de tarefas personalizadas Você não pode ligar para seus funcionários 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pedir-lhes atualizações do projeto.

Isso não apenas afetará a produtividade deles, mas também os irritará muito.

Com o ClickUp, você nunca precisará pedir uma atualização de status.

parece ótimo, mas como?

Com o Custom Statuses do ClickUp, você pode visualizar rapidamente o status de qualquer tarefa sempre que precisar.

Mas a melhor parte é que você pode personalizar esses status de acordo com os termos relevantes do projeto.

Por exemplo, no estágio de teste de software, em vez de usar uma tarefa como "em andamento", você pode usar algo relevante como "teste beta em andamento".

Mas espere, isso era apenas a ponta do iceberg. Literalmente.

O ClickUp oferece muito mais recursos úteis recursos para facilitar a vida de todos os gerentes de projeto.

Aqui estão mais algumas novidades deste Agile ferramenta de gerenciamento de projetos pode ajudar você:

Prioridades : priorize as tarefas de seu projeto Agile com base em sua urgência

Relatórios : acesse relatórios detalhados sobre o desempenho da sua equipe

Pulso : saiba quais tarefas da sua equipe de projeto estão mais ativas durante o dia

Dependências : aborde suas tarefas na ordem correta

Controle de tempo nativo : controle as horas produtivas de sua equipe sem precisar sair da plataforma ClickUp

Comentários atribuídos : crie itens de ação a partir de comentários para garantir que eles não passem despercebidos

Aplicativos móveis avançados : monitore seu trabalho em qualquer lugar com os aplicativos para Android e iOS do ClickUp

Direitos de acesso personalizados : siga o princípio Agile de envolver seus clientes sem comprometer nenhuma informação confidencial do projeto

Conclusão

Ao contrário da abordagem em cascata, a abordagem ágil adota uma estratégia iterativa e incremental para a metodologia SDLC.

o resultado?

produtos melhores e clientes mais felizes!

No entanto, gerenciar projetos de software e, ao mesmo tempo, ficar de olho na sua equipe Agile não é brincadeira.

É por isso que você precisa estar totalmente equipado para isso com um poderoso software ágil como o ClickUp.

Se você precisa de ajuda para gerenciar o modelo Agile ou qualquer modelo tradicional de SDLC, o ClickUp tem tudo o que você precisa!

Clique no capitão para se registrar no ClickUp e navegar facilmente pelo ciclo de vida de desenvolvimento de software!