Como criar um documento de design de software?

O desenvolvimento de software é um alvo em movimento - os requisitos mudam, a tecnologia evolui e surgem problemas inesperados.

O excesso de rigidez no processo pode sufocar a criatividade, prejudicar a adaptabilidade e dificultar a acomodação de mudanças. Por outro lado, uma abordagem excessivamente flexível pode levar a inconsistências, menos previsibilidade e desafios no gerenciamento eficaz do projeto.

É por isso que você deve equilibrar flexibilidade, estrutura e requisitos do usuário ao criar um documento de design de software (SDD).

Nesta publicação, explicaremos os prós e contras de um documento de design de software (SDD), por que você deve ter um e dicas para maximizar seu valor.

O que é um documento de design de software?

Um documento de design de software (SDD) é um projeto abrangente que descreve as especificações funcionais, a arquitetura e os detalhes técnicos de um projeto de software.

Ele ajuda você a se aprofundar em como o sistema de software é formado, o que ele pode fazer e as escolhas por trás de seu design. Esse documento é um recurso vital para todos os partes interessadas no projeto que se aprofunda nos aspectos técnicos - módulos de software, movimentação de dados, interfaces de usuário e design de banco de dados.

O documento também contém cronogramas de projetos, atribuições de tarefas, alocação de recursos e métricas críticas de desenvolvimento.

Importância de ter documentos de design de software

Os documentos de design de software (SDDs) desempenham uma função crucial no processo de desenvolvimento de software, oferecendo vários benefícios importantes:

1. Clareza

Os SDDs ajudam a equipe de desenvolvimento a entender completamente o projeto de software, descrevendo a estrutura, a funcionalidade e as decisões de design do sistema. Essa clareza ajuda o desenvolvedor de software (e outros membros da equipe, como o designer gráfico) a entender o escopo e as complexidades do projeto.

2. Consistência e padrões

Os SDDs estabelecem consistência ao definir padrões de codificação, princípios de design e práticas recomendadas. Isso garante que toda a equipe de desenvolvimento siga diretrizes uniformes, criando uma base de código mais coesa e passível de manutenção.

3. Comunicação e colaboração

Os SDDs servem como um ferramenta de comunicação entre desenvolvedores, designers de software e partes interessadas. Ela promove um entendimento compartilhado do projeto, torna a colaboração eficaz e reduz os mal-entendidos.

4. Mitigação de riscos

A antecipação de desafios e a definição de estratégias nos SDDs são vitais para a mitigação de riscos. Os desenvolvedores podem identificar e resolver problemas de forma proativa, reduzindo a probabilidade de problemas durante o desenvolvimento.

5. Compreensão do cliente e das partes interessadas

Os SDDs podem ser compartilhados com seus clientes e partes interessadas para proporcionar transparência no processo de desenvolvimento. Isso ajuda a gerenciar as expectativas, obter feedback e garantir a equipe siga o plano do processo de desenvolvimento do produto para garantir que o produto final esteja alinhado com a visão de seu cliente.

Elementos-chave a serem incluídos em seus documentos de design de software

Em um documento de design de software (SDD), cada um dos elementos vitais a seguir desempenha um papel fundamental para oferecer uma visão abrangente do desenvolvimento do seu projeto de software:

Elemento-chave 1: A introdução

A seção de introdução do seu SDD funciona como um preâmbulo do projeto, definindo o propósito do documento, delineando seu escopo e identificando o público-alvo. Ela serve como um roteiro, fornecendo contexto inicial e objetivos para os leitores.

Adicione uma resumo do projeto nesta seção, que aborda uma pergunta simples: _O que seu software está tentando fazer?

Essa parte fornece um breve histórico e contexto para o projeto sem muitos detalhes. Reserve isso para outras partes do documento.

Elemento-chave 2: arquitetura do sistema

A seção de arquitetura do sistema oferece uma visão de nível superior e define a estrutura do software. Ela se aprofunda nos componentes e em como eles funcionam juntos, estabelecendo a base para uma sólida compreensão do sistema.

Nesta parte, você precisa dar à sua equipe um panorama geral - resumir como as tarefas e funções do sistema serão divididas e entregues a diferentes subsistemas ou componentes. Você deve criar uma visão abrangente Documento da API que ajuda sua equipe a entender como ela pode interagir com o processo de desenvolvimento.

Elemento-chave 3: componentes do sistema

Aprofunde-se nos detalhes aqui, observando atentamente cada módulo ou componente.

Você está reunindo uma compreensão completa e diferenciada de como o sistema opera sob o capô, explicando o que os componentes fazem, suas responsabilidades e como interagem.

Elemento-chave 4: fluxo de dados

A seção de fluxo de dados mapeia visualmente como as informações se movem dentro do sistema. Ela indica de onde os dados vêm, por quais processos eles passam e onde terminam.

Esse instantâneo cria uma imagem clara e transparente de como as informações trafegam pelo software.

Elemento-chave 5: Lista de prioridades

A priorização torna-se fundamental à medida que você divide o seu projeto em recursos menores e histórias de usuários.

Aqui, você deve utilizar a matriz de priorização - um gráfico de quatro quadrantes que orienta a classificação dos recursos com base na urgência e no impacto.

Use a Matriz de Priorização para decidir por quais tarefas começar e quais descartar

A configuração é a seguinte: o eixo horizontal vai de baixa a alta urgência, enquanto o eixo vertical vai de baixo a alto impacto.

Cada recurso do seu software precisa encontrar seu lugar nessa matriz.

Os recursos no quadrante superior direito (alta urgência, alto impacto) devem ser abordados ou implementados primeiro

Os que estão nos quadrantes inferior direito (alta urgência, baixo impacto) e superior esquerdo (baixa urgência, alto impacto) envolvem decisões da equipe, do gerente de projeto ou do designer líder

Os recursos no quadrante inferior esquerdo (baixa urgência, baixo impacto), embora ainda sejam críticos, podem ser retomados quando outras tarefas forem concluídas

Elemento-chave 6: interfaces de usuário

Esta parte diz respeito a gerenciamento de projetos de design e tem a ver com colocar a experiência do usuário na frente e no centro. Descreva com clareza os aspectos gráficos e interativos do software, destacando os principais princípios de design de interface. O objetivo é garantir uma interação amigável e intuitiva para os usuários finais, mantendo tudo polido e profissional.

Em projetos de codificação, a interface do usuário tem uma importância significativa. No entanto, discussões envolvendo várias partes interessadas - clientes, gerentes de projeto, designers de UX e programadores - às vezes podem gerar confusão.

Evitar o conflito de ideias é fundamental para implementar elementos de UI e UX perfeitos em seu software.

Comece fazendo perguntas relevantes e orientadas ao design para as principais partes interessadas. Começando pela mais óbvia: "Como você quer que o software seja?"

Em seguida, continue com perguntas de acompanhamento sobre animações, navegação, jornada do usuário e muito mais. Quando seu cliente começar a compartilhar sua visão, crie um diagramas de wireframe -esqueletos de seu aplicativo.

Depois que os wireframes forem aprovados, documente-os nesta seção. Lembre-se de adicionar o contexto relevante, como detalhes de design do cliente e assim por diante.

Elemento-chave 7: Interfaces externas

Nesta parte, você vai além dos limites do seu sistema. Você analisa como o seu sistema se comunica com o mundo externo, conectando-se a sistemas externos, APIs ou serviços de terceiros.

Entre nas especificidades dos protocolos e formatos de dados, garantindo que tudo se conecte perfeitamente com entidades externas.

Elemento-chave 8: Dependências

Nesta seção, você deve registrar as dependências externas, como bibliotecas e estruturas, e prestar muita atenção às especificidades cruciais da versão. Por que isso é crucial? Porque serve como seu manual para garantir a harmonia e a estabilidade do seu projeto.

O objetivo final é garantir que seu projeto permaneça forte, robusto e opere sem problemas, gerenciando cuidadosamente essas dependências. Trata-se de uma abordagem estratégica para manter a integridade e o desempenho de seu software.

Elemento-chave 9: um cronograma bem definido

Use esta seção para orientar a sua equipe de desenvolvimento e engenharia. Divida seu projeto em metas gerenciáveis, atribua prazos específicos e designe os recursos humanos certos.

Esta parte funciona como o plano mestre que a sua equipe precisa seguir para entregar o projeto com sucesso e dentro do prazo, seguindo um fluxo de trabalho de gerenciamento bem estruturado .

Elemento-chave 10: considerações de segurança

Aqui, a ênfase está em fortalecer o sistema. A seção se aprofunda em medidas cruciais de autenticação, autorização e proteção de dados.

Além de delinear medidas de segurança, ela identifica possíveis vulnerabilidades e estabelece planos estratégicos para mitigação. O objetivo final? Aprimorar a segurança geral do sistema, garantindo que ele seja resistente a possíveis ameaças.

Elemento-chave 11: Tratamento de erros

Esta seção mapeia como o sistema reage quando ocorrem erros e exceções. Defina as respostas, tocando em aspectos cruciais como mecanismos de registro e relatórios de erros.

Isso ajuda na solução eficaz de problemas, não apenas durante o desenvolvimento, mas também nas fases operacionais. O foco aqui é contribuir para a confiabilidade do sistema, garantindo que ele permaneça robusto e resiliente mesmo diante de problemas inesperados.

Elemento-chave 12: considerações sobre o desempenho

Esta seção se concentra na eficiência. Ela se concentra em definir as expectativas de desempenho, identificar possíveis gargalos e levar em conta as considerações de escalabilidade.

O objetivo aqui é a otimização: garantir que o software atenda e exceda as expectativas de capacidade de resposta e, ao mesmo tempo, utilize os recursos de forma criteriosa.

Elemento-chave 13: teste e garantia de qualidade

Esta seção é a espinha dorsal dos testes, definindo uma estratégia abrangente que abrange testes unitários, testes de integração e testes de aceitação do usuário. Ela vai além da execução de testes para definir processos e critérios de garantia de qualidade.

O objetivo final é garantir que o software se alinhe perfeitamente aos padrões e requisitos estabelecidos. É como ter um sistema de controle de qualidade meticuloso, garantindo que cada aspecto do software seja examinado minuciosamente e atenda aos mais altos padrões.

Elemento-chave 14: Implantação

Esta seção aborda os aspectos práticos, especificando o ambiente e os procedimentos de implantação. Desde os detalhes de configuração até o processo de implementação passo a passo, ela garante um lançamento tranquilo e bem-sucedido.

Esse elemento orienta o software desde o desenvolvimento até o mundo real, garantindo que todas as configurações estejam no lugar certo para uma implantação perfeita. É a etapa final crucial para transformar seu software de código em um sistema totalmente operacional.

Elemento-chave 15: manutenção e suporte

Esta seção leva você ao pós-lançamento, detalhando a manutenção e o suporte contínuos por meio da documentação de procedimentos de solução de problemas e problemas comuns.

O foco aqui é garantir a viabilidade do sistema a longo prazo, assegurando que ele seja lançado com sucesso e resista ao teste do tempo. É um manual para a saúde e o bem-estar contínuos do seu software, garantindo que ele permaneça robusto e com suporte total após o lançamento inicial.

Elemento-chave 16: Histórico de versões

Esta seção é um registro cronológico que captura o histórico de revisões do documento. Ela mantém o controle das datas e dos detalhes de cada alteração feita, garantindo transparência e responsabilidade em todo o processo de desenvolvimento do documento.

Elemento-chave 17: Glossário de terminologias técnicas

Esse elemento envolve a criação de uma lista estruturada de termos e conceitos técnicos para o design do seu software. Ele serve como um base de conhecimento para sua equipe, fornecendo uma referência rápida para entender conceitos ou termos mencionados em todo o SDD.

Ele garante que todos na equipe entendam a linguagem técnica específica usada no documento. Esse glossário promove a comunicação clara e o entendimento compartilhado entre os membros da equipe.

Melhores práticas para a criação de documentos de design de software

Agora que você já conhece os principais elementos a serem incorporados aos seus documentos de especificação técnica, vamos examinar algumas práticas recomendadas de SDD:

Brevidade e simplicidade

Mantenha sua linguagem simples e suas explicações curtas. Vá direto ao ponto, sem rodeios, e seja claro nas descrições dos recursos. A precisão é fundamental para acertar em cheio as especificações do software e os elementos de design.

Visualização

Reflita sobre a seção de interface do usuário. Use wireframes para transmitir efetivamente projetos de produtos que são difíceis de articular por escrito.

Da mesma forma, considere o uso de um ferramenta de software de projeto de processos que oferece modelos de documentos de design com diagramas de classe, linhas do tempo e outros gráficos de visualização em várias seções dos seus documentos de design de software.

Melhor ainda, use aplicativos e ferramentas que permitam a criação de gráficos personalizáveis ou ofereçam modelos de desenvolvimento de software para ajudar a transformar sua especificação de design de software prolixo em elementos visuais fáceis de entender.

Colaborar

Use um sistema em que vários membros da equipe possam colaborar sem problemas.

Com Documentos do ClickUp sua equipe pode se comunicar facilmente e deixar mensagens usando o Comentários do ClickUp para facilitar a gravação unificada e sem obstáculos de SDDs.

Crie um modelo de documento de design de software com seus aplicativos favoritos

Integrar seus aplicativos favoritos

Não abandone os aplicativos que sua equipe adora porque você está em um novo sistema. Seja gerenciando coisas no Slack, acessando o GitHub, compartilhando documentos no Google Drive, agendando com o Google Calendar ou aumentando o nível com a automação da HubSpot, a escolha dos aplicativos é sua!

Aproveite mais de 1.000 integrações com um recurso competente de solução de gerenciamento de projetos, como Integrações do ClickUp .

Pedir feedback

Seu primeiro rascunho de SDD não está gravado em pedra - é apenas o início de um processo contínuo.

À medida que você elabora um documento de design de software para o seu projeto, compartilhe-o com o cliente e outras partes interessadas e colete quantas histórias de usuário forem necessárias. Eles podem apontar áreas que precisam de mais detalhes ou identificar seções pouco claras que você pode ter ignorado.

Aceite o feedback deles e mergulhe em um ciclo de revisões para aperfeiçoar e melhorar o documento. Continue fazendo ajustes até que ele se alinhe perfeitamente às expectativas de todos.

Colabore em seus SDDs com o ClickUp

O ClickUp ajuda a simplificar sua documentação de design de software. Use o Docs para criar e armazenar facilmente diferentes versões de SDDs, documentando o histórico completo da jornada de seu projeto.

Os comentários atribuídos no ClickUp facilitam o trabalho em equipe, permitindo que os membros da equipe discutam e refinem seções específicas do documento. Com as integrações versáteis do ClickUp, você terá maior eficiência ao transferir dados sem esforço entre várias plataformas e ferramentas, criando um fluxo de trabalho mais simplificado e interconectado.

Pronto para revolucionar sua documentação de projeto de software? Mergulhe no ClickUp e experimente um novo nível de colaboração e eficiência - seus projetos merecem isso! Experimente o ClickUp gratuitamente agora!

FAQs comuns

**1. O que é um documento de design de software?

Um documento de design de software (SDD) é um projeto abrangente que descreve as especificações, a arquitetura e os detalhes técnicos de um projeto de software. Ele serve como um guia para desenvolvedores e partes interessadas durante todo o processo de desenvolvimento.

**2. Por que os documentos de design de software são importantes?

Os documentos de design de software são fundamentais porque fornecem um modelo detalhado de desenvolvimento de produto para o processo de desenvolvimento, garantindo clareza sobre a estrutura, a funcionalidade e as decisões de design do sistema.

Os SDDs promovem a colaboração, mantêm a consistência, reduzem os riscos e servem de referência para as alterações durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

**3. O que deve ser incluído em um documento de design de software?

Os principais elementos de uma documentação ideal de projeto de software incluem: