10 melhores ferramentas de software de design de processos em 2024

Processos ineficientes estão por toda parte, desperdiçando o tempo de seus funcionários, afetando os resultados financeiros das empresas e criando clientes insatisfeitos. As empresas aprenderam que encontrar essas ineficiências e eliminá-las é muito mais fácil com o uso de software de design de processos.

Com as ferramentas de design de processos, você pode criar, visualizar e otimizar os processos de sua organização. Como resultado, você aumentará a satisfação do cliente e dos funcionários e protegerá os orçamentos. Mas cada ferramenta tem seus prós e contras, e é por isso que criamos este guia com os melhores softwares de design de processos em 2024.

O que é um software de design de processos?

O software de desenho de processos ajuda os usuários e as equipes de negócios a construir um paradigma visual que facilita a visualização e a compreensão de processos complexos.

Além de ser capaz de documentar processos e criar mapas de processos se você estiver usando um mapa de processos, o software pode analisar os dados para fornecer percepções significativas sobre onde um processo pode ser ineficiente ou onde uma pequena mudança pode levar a benefícios mensuráveis.

O melhor software de design de processos se integrará a outras ferramentas, como a sua plataforma de gerenciamento de projetos, para obter funcionalidade adicional e otimização de processos.

O que você deve procurar em um software de design de processos?

Nem todos os softwares de design de processos oferecem os mesmos benefícios. Mesmo entre os principais produtos do mercado, há uma variedade de recursos e focos para várias necessidades. Para obter os melhores aprimoramentos nos processos de negócios com a ferramenta que você escolher, considere estes fatores:

Facilidade de acesso: Certifique-se de que a solução tenha uma interface familiar e intuitiva que todos possam usar para documentar processos e reduzir o atrito nos fluxos de trabalho

Certifique-se de que a solução tenha uma interface familiar e intuitiva que todos possam usar para documentar processos e reduzir o atrito nos fluxos de trabalho Flexibilidade: Verifique se ela pode suportar vários tipos de modelagem de diferentes processos, como processos de negócios, processos de integração de usuários ou processos de software. Ele também deve ser flexível o suficiente para apresentar as informações em vários formatos, como fluxogramas

Verifique se ela pode suportar vários tipos de modelagem de diferentes processos, como processos de negócios, processos de integração de usuários ou processos de software. Ele também deve ser flexível o suficiente para apresentar as informações em vários formatos, como fluxogramas Custo-benefício: Compare o custo de suas opções para obter o máximo de eficiência e melhorias de processo pelo seu dinheiro

Compare o custo de suas opções para obter o máximo de eficiência e melhorias de processo pelo seu dinheiro Recursos de integração: Escolha um software que possa se integrar a outras ferramentas e sistemas que você usa para gerenciar processos sem problemas

Escolha um software que possa se integrar a outras ferramentas e sistemas que você usa para gerenciar processos sem problemas Mineração de processos: Procure ferramentas com recursos de mineração de processos para analisar e identificar áreas para aprimoramento e otimização de processos

Procure ferramentas com recursos de mineração de processos para analisar e identificar áreas para aprimoramento e otimização de processos Recursos de colaboração: Certifique-se de que as equipes e os departamentos possam se comunicar e compartilhar conhecimento de forma eficaz, seja por meio de compartilhamento de notas, anotações ou um recurso de comentários incorporado

Certifique-se de que as equipes e os departamentos possam se comunicar e compartilhar conhecimento de forma eficaz, seja por meio de compartilhamento de notas, anotações ou um recurso de comentários incorporado Exportação e capacidade de compartilhamento: Certifique-se de que você possa exportarmapas de processos em formatos comuns para facilitar o compartilhamento de informações com as partes interessadas

Os 10 melhores softwares de design de processos para usar em 2024

Para ajudá-lo a encontrar o melhor software de design de processos para suas necessidades específicas, compilamos esta lista com algumas das principais opções do mercado.

1.

ClickUp

Crie processos comerciais mais sólidos com o ClickUp, onde você pode padronizar operações e rastrear tarefas

O ClickUp é um software multifuncional plataforma de gerenciamento de projetos com uma lista impressionante de recursos para aumentar a produtividade. A ferramenta permite que você centralize seu trabalho em toda a pilha de tecnologia em um espaço de trabalho avançado.

Para design de processos, Quadros brancos ClickUp e Mapas mentais do ClickUp fornecem todos os recursos de que você precisa para aprimorar seus fluxos de trabalho. Os recursos colaborativos garantem o envolvimento de qualquer pessoa que precise fazer parte do processo.

O ClickUp oferece uma biblioteca de modelos gratuita com mais de 1.000 modelos, incluindo ferramentas para modelagem de processos de negócios. Por exemplo, o Modelo de mapeamento de processos fornece um plano para uma melhor compreensão das relações entre as várias etapas de seus processos.

melhores recursos do #### ClickUp

Fornece ferramentas de fluxo de trabalho para manterequipes multifuncionais organizadas

Integra-se a todos os seus aplicativos de trabalho favoritos, permitindo o gerenciamento de processos sem interrupções

Ajuda a melhorar o fluxo de processos por meio de dependências de tarefas

Automatiza tarefas repetitivas em processos, eliminando assim o esforço manual

Permite a comunicação eficaz entre os membros da equipe usando ferramentas de colaboração

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não tem alguns recursos presentes na versão para desktop

Alguns usuários acham a interface intimidadora quando aprendem a usar novos recursos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

IA do ClickUp está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Lucidchart

Via Lucidchart O Lucidchart é uma ferramenta de diagramação inteligente que permite que as equipes visualizem e comuniquem ideias e processos complexos sem esforço. Os usuários podem documentar processos e criar modelos de processos de negócios, facilitando o esclarecimento de conceitos complexos e a identificação de áreas de melhoria. O software tem recursos inteligentes, como o AI Prompt Flow e a integração com o ChatGPT, para agilizar ainda mais os fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Lucidchart

Facilita a visualização de ideias e processos complexos com ferramentas de diagramação inteligentes

Permite a colaboração em tempo real entre equipes e indivíduos

Integra-se com plataformas como o Google Workspace e a Microsoft, aumentando a eficiência e a colaboração

É facilmente dimensionado para que o software continue sendo útil à medida que sua empresa e suas necessidades crescem

Funciona em uma variedade de casos de uso para máxima adaptabilidade às necessidades da empresa

Está disponível em vários idiomas para atender a clientes em todo o mundo

Limitações do Lucidchart

Alguns usuários gostariam de ver mais recursos off-line

Novos usuários acham a interface complexa no início

Alguns revisores gostariam de ter mais modelos para começar

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 11,93/mês

Equipe: US$ 13,50/mês

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.900 avaliações)

3. Microsoft Visio

Via Microsoft Essa ferramenta popular da Microsoft é uma criador de fluxogramas e software de diagramação. Ele pode simplificar a comunicação de informações complexas com o uso de diagramas vinculados a dados. As equipes podem usar esses diagramas para colaboração visual.

A integração com o Microsoft 365 aprimora sua funcionalidade, tornando-o a escolha ideal para empresas que já investiram no ecossistema da Microsoft. Ele tem segurança e privacidade de nível empresarial para proteger seus dados. Os recursos de acessibilidade significam que os diagramas estão disponíveis para todos os usuários.

Melhores recursos do Microsoft Visio

Simplifica a documentação do processo por meio do uso de modelos e ferramentas de desenho simples

Integra-se a outros aplicativos do Microsoft 365 para aumentar a eficiência e a funcionalidade

Permite que vários usuários colaborem simultaneamente em um único diagrama

Integra diagramas e gráficos com dados em tempo real, fornecendo visualizações dinâmicas e atualizadas

Garante a inclusão de pessoas com deficiência por meio de recursos de acessibilidade

Oferece uma variedade de modelos para facilitar a criação rápida e eficiente de diagramas

Limitações do Microsoft Visio

Pequenas empresas ou indivíduos podem achar o preço alto

A curva de aprendizado inicial é acentuada e pode retardar a adoção

Alguns usuários desejam recursos de colaboração aprimorados

Preços do Microsoft Visio

Plano 1: US$ 5/mês por usuário

Plano 2: US$ 15/mês por usuário

Classificações e resenhas do Microsoft Visio

G2: 4,2/5 (653 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Rua do Processo

Via Rua do processo Esta lista de verificação e software de fluxo de trabalho é uma plataforma simples para criar, gerenciar e otimizar processos de negócios e documentar procedimentos operacionais padrão. O Process Street é popular devido à sua precisão alimentada por IA para o gerenciamento de processos.

O software é fácil de usar, com uma plataforma de processo sem código que dá aos usuários acesso ao Process AI, mesmo com conhecimento técnico limitado. A integração com ferramentas populares melhora o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Process Street

Fornece modelos para tarefas e processos comuns para aumentar a eficiência

Permite que você automatize tarefas e estabeleça gatilhos para iniciar ações ou acompanhamentos paraagilizar o processo gerenciamento

Permite fácil colaboração e atribuição de tarefas entre os membros da equipe para garantir que todos permaneçam organizados e produtivos

Integra-se a mais de 2.000 aplicativos por meio do Zapier, proporcionando fácil acesso a ferramentas e serviços de terceiros

Usa regras de lógica condicional para criar listas de verificação dinâmicas que se adaptam a necessidades e processos variados

Gera relatórios para analisar a produtividade da equipe e a eficiência do processo

Limitações do Process Street

Alguns usuários encontram recursos adicionais limitados durante a edição de modelos

Os usuários querem mais sugestões sobre os modelos disponíveis

Os recursos de relatório não atendem às necessidades de alguns revisores

Preço do Process Street

Grátis para sempre

Pro: US$ 30/mês

Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Process Street classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

5. Bizagi

Via Bizagi Esse software de design de processos concentra-se na notação intuitiva e colaborativa de modelagem de processos de negócios. Ele permite que as organizações documentem os processos de negócios rapidamente e os armazenem em um repositório central na nuvem.

A análise desses modelos de processos permite uma compreensão mais profunda de cada etapa do processo e ajuda a identificar áreas de melhoria. Além de poderosas ferramentas de automação e simulação de processos, o software oferece a capacidade de criar aplicativos de baixo código para aumentar a utilidade.

Melhores recursos do Bizagi

Permite que os usuários criem e visualizem modelos de processos de negócios com facilidade e precisão

Permite a exportação de diagramas para formatos e plataformas comuns, incluindo PDF e Microsoft SharePoint

Permite a importação de plataformas como o Microsoft Visio e o IBM Blueworks

Realiza simulação robusta de processos para analisar e otimizar processos de negócios

Facilita a colaboração em modelos de processos e o fácil compartilhamento de resultados com as principais partes interessadas

Permite a criação de aplicativos com ferramentas de baixo código que trazem flexibilidade para usuários menos experientes em tecnologia

Limitações do Bizagi

Alguns usuários acham que os formulários e modelos não têm funcionalidade

Alguns revisores têm problemas para migrar de uma versão para outra

O desempenho pode ser lento ao lidar com processos complexos

Preços da Bizagi

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas da Bizagi

G2: 4,1/5 (49 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

6. Pipefy

Via Pipefy Esse processo de negócios sem código software de automação oferece uma maneira econômica de aprimorar os processos de negócios de uma organização. A abordagem sem código facilita a configuração de processos automatizados.

O Pipefy oferece mais de 300 conectores nativos para integração com as ferramentas que sua empresa usa com mais frequência. O software usa IA para otimizar os fluxos de trabalho e ajudam a manter as equipes ágeis e adaptáveis.

Melhores recursos do Pipefy

Usa IA para otimizar fluxos de trabalho e aumentar a eficiência

Implementa integrações sem codificação complexa para facilitar o acesso e a usabilidade

Implementa soluções de processos até três vezes mais rápido do que os concorrentes comuns

Define pontos de partida, fases e integrações para design e gerenciamento eficientes de processos

Integra-se com centenas de aplicativos no local ou na nuvem em pilhas de tecnologia comuns

Permite a visibilidade centralizada de dados em tempo real, dissolvendo silos de dados e unificando fontes de dados

Limitações do Pipefy

A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários, mesmo com os tutoriais fornecidos

Alguns usuários querem mais opções de personalização

A função de pesquisa às vezes retorna resultados inesperados

Preços do Pipefy

Grátis para sempre

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para saber o preço

Pipefy avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

7. ARIS

Via ARIS Esse abrangente negócio gerenciamento de processos a suíte Process Management facilita a transformação dos negócios por meio do design de processos e de recursos de gerenciamento de processos que aumentam a eficiência. Com a capacidade de documentar, otimizar e controlar processos de ponta a ponta, você ganha mais visibilidade sobre cada etapa dos seus fluxos de trabalho.

A mineração de processos melhora sua capacidade de processar dados e encontrar oportunidades de melhoria. A integração com vários sistemas de TI garante um processo simplificado.

Melhores recursos do ARIS

Oferece suporte a iniciativas de transformação dos negócios com documentação, análise e otimização abrangentes dos processos

Oferece uma visão de 360 graus dos processos de negócios, permitindo uma melhor compreensão dos dados e das dependências

Simplifica as operações e reduz os erros manuais por meio da automação de tarefas repetitivas

Usa recursos de gerenciamento de governança, risco e conformidade para melhorar os processos de conformidade

Integra-se com ferramentas comuns de terceiros para aumentar a eficiência

Limitações do ARIS

Alguns usuários acham que o preço é muito alto

Alguns avaliadores querem melhorar a importação e a exportação com o Visio

O recurso de layout automatizado às vezes deixa a desejar

Preços do ARIS

Básico: €116/mês

Avançado: €233/mês

Avaliações e resenhas do ARIS

G2: 4,3/5 (27 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (15 avaliações)

8. FlexSim

Via FlexSim Este software fornece uma plataforma robusta para modelagem, simulação, análise e visualização de processos em um ambiente 3D. Seu objetivo é transformar dados existentes em previsões precisas para melhorar a compreensão de processos complexos.

O FlexSim vai além do software de design de processos, fornecendo recursos de análise profunda. Os projetistas criaram as ferramentas para funcionar bem em vários setores diferentes, incluindo manufatura e saúde.

Melhores recursos do FlexSim

Permite que os usuários compreendam e aprimorem qualquer sistema ou processo por meio de modelagem e análise de simulação em 3D

Facilita a transformação de dados existentes em previsões precisas, auxiliando na otimização de processos

Garante a versatilidade de aplicação em vários setores, como manufatura e saúde

Fornece uma plataforma que permite a modelagem dinâmica de operações e a compreensão de sistemas complexos

Oferece ferramentas de modelagem 3D e de fluxo de processos para análises abrangentes e tomada de decisões informadas

Limitações do FlexSim

As restrições de licenciamento podem ser limitantes

Alguns níveis têm limites para os tamanhos de modelos que você pode usar

Os revisores gostariam de depender menos de complementos para alguns recursos

Preços do FlexSim

Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o FlexSim

G2: 4,4/5 (54 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Minitab

Via Minitab O Minitab é um conjunto de ferramentas de estatística que oferece funcionalidade robusta de análise de negócios e aprendizado de máquina. Essas ferramentas permitem que as empresas tomem decisões orientadas por dados. Nessas ferramentas estatísticas, há recursos para visualização de dados, permitindo uma compreensão mais profunda das informações coletadas. O software fornece acesso fácil à análise por meio de painéis convenientes.

Melhores recursos do Minitab

Fornece insights profundos e significativos usando um poderoso software estatístico

Permite a criação e o compartilhamento de iniciativas de melhoria por meio de ferramentas de melhoria contínua e inovação

Oferece ferramentas de ciência de dados e aprendizado de máquina para aumentar a precisão

Permite que os usuários obtenham insights específicos sobre os processos de negócios por meio de recursos de análise e inteligência de negócios

Permite maximizar a proficiência do usuário e o conhecimento do produto por meio de webinars e sessões de treinamento

Limitações do Minitab

Alguns usuários acham que os recursos de plotagem 3D precisam ser aprimorados

Pode ser difícil inserir matrizes e gerenciar dados de matrizes

Algumas das ferramentas mais avançadas podem ser confusas para iniciantes

Preços do Minitab

Usuário único: US$ 1.780/ano

Usuário único + Predictive Analytics Module: uS$ 3.040/ano

Usuário único + outros módulos: US$ 2.220/ano

Minitab ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

10. Gliffy

Via Gliffy Essa versátil ferramenta de diagramação tem como objetivo facilitar a visualização colaboração entre equipes . Os usuários podem começar rapidamente com a interface de diagramação de arrastar e soltar, que permite compartilhar ideias com facilidade. Os recursos de modelagem de processos da ferramenta são adequados para empresas de vários setores, proporcionando flexibilidade nos casos de uso. O Gliffy se integra ao Jira e ao Confluence para aprimorar o gerenciamento de projetos e a colaboração.

Melhores recursos do Gliffy

Oferece integrações profundas com as ferramentas da Atlassian, tornando-o ideal para empresas que investem nesse ecossistema

Adiciona colaboração em tempo real no Confluence Cloud para que as equipes possam trabalhar em diagramas simultaneamente

Permite a criação fácil de diagramas e o compartilhamento de ideias por meio de uma interface de arrastar e soltar

Oferece funcionalidade de diagramação confiável e de nível empresarial que se adapta às necessidades da empresa

Oferece suporte a várias equipes e casos de uso, incluindo diagramas para equipes de negócios, de produtos e de TI

Oferece uma interface de usuário intuitiva com muitos componentes de diagrama prontos para uso

Limitações do Gliffy

Equipes menores e usuários individuais podem achar o software um pouco caro

O software não possui os recursos avançados de alguns concorrentes

Alguns avaliadores gostariam de ter mais opções de personalização

Preços do Gliffy

Profissional: US$ 8/mês

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Gliffy avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (70 avaliações)

Experimente o mapeamento de processos no ClickUp

O melhor software de desenho de processos para 2024 oferece as ferramentas e os insights para otimizar seus processos, eliminar ineficiências e garantir que seus fluxos de trabalho atendam às práticas recomendadas e aos padrões do setor. Mas algumas pessoas têm dificuldade em transformar esses insights em ação.

