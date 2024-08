Café, código e gerenciamento de crises: Um dia na vida de um diretor de tecnologia (CTO)

Os diretores de tecnologia (CTOs) ou tecnólogos-chefes são como pontes dobráveis. 🌉

Eles ajudam você a fechar a lacuna entre a tecnologia e a estratégia de negócios. Comandando tanto a destreza técnica quanto a perspicácia estratégica, os CTOs são muito procurados em qualquer empresa moderna que queira aproveitar ao máximo sua equipe de tecnologia ou estar pronta para crises 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mas com que tipo de veículos essas chamadas pontes se deparam todos os dias? E como eles sabem quando é hora de desistir ou seguir em frente?

Bem, se você está curioso para explorar essa função, nós temos as respostas. Fique conosco enquanto observamos um dia na vida de um CTO (Chief Technology Officer, diretor de tecnologia). Também aprenderemos sobre:

Funções e responsabilidades de um CTO

Conjunto de habilidades esperadas

Estratégias para se preparar para o cargo

Quem são os diretores de tecnologia?

Os CTOs são uma mistura de sabedoria executiva e conhecimento tecnológico. Eles possuem a capacidade exclusiva de avaliar decisões técnicas por meio das lentes de crescimento dos negócios e objetivos estratégicos mais amplos dentro da diretoria executiva de uma empresa.

Essa perspectiva crítica geralmente concede ao CTO uma influência significativa na gerência sênior da organização. Particularmente em startups de tecnologia em uma startup, os CTOs podem assumir uma função equivalente à do CEO (Chief Executive Officer). Um CTO de startup também pode gerenciar a conformidade tecnológica na ausência de um diretor jurídico em tempo integral.

Do ponto de vista prático, um CTO toma medidas práticas para alinhar as complexidades técnicas de um projeto com as realidades comerciais da empresa. Eles desenvolvem políticas e procedimentos eficazes para todas as estratégias digitais.

Um CTO proficiente possui habilidades tecnológicas e de liderança abrangentes - a tabela abaixo descreve algumas qualidades proeminentes:

Uma visão geral das responsabilidades do CTO em uma empresa

As funções de um CTO variam muito, dependendo de seu envolvimento no desenvolvimento de produtos, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e desenvolvimento geral dos negócios. 📈

Para começar, a maioria dos CTOs investe muito em planejamento estratégico. Eles pesquisam novas tecnologias e utilizam soluções novas e existentes para atingir as metas de negócios.

Algumas responsabilidades típicas do trabalho de um CTO incluem:

Supervisionar as soluções tecnológicas da empresa

Colaborar com os executivos seniores na elaboração de orçamentos eresolução de problemas Garantir que a infraestrutura de segurança atenda às atuaisCertificações ISO Gerenciar o desenvolvimento e a supervisão da tecnologia para os clientes

Monitorar problemas técnicos internos

Ajudar as equipes de engenharia a colaborar com a equipe de produtos ou de marketing

Monitoramento de concorrentes e as expectativas do mercado

Em termos de relacionamento com o cliente, o CTO é o principal responsável por receber e agir de acordo com o feedback direto do mercado, juntamente com a equipe de tecnologia. Feedback do cliente os ajuda a priorizar os problemas que exigem atenção imediata e a aprovar melhorias para produtos ou protótipos.

Dica: Os CTOs podem ter de lidar com clientes incômodos ocasionalmente, especialmente em startups. É por isso que os profissionais proativos gostam de acompanhar de perto os estudos de usuários e entender antecipadamente os pontos problemáticos de seus clientes. Uma das melhores maneiras de fazer isso é usar o Modelo de estudos de usuários do ClickUp . Ele ajuda a agrupar os usuários de acordo com o tipo e a idade, o aspecto do software que eles estão usando e outras categorias interessantes.

Como é um dia típico de um bom CTO?

A vida de um CTO é um ato constante de equilibrar a corda bamba da inovação com os passos firmes da eficiência operacional . Veja como é o dia deles, da manhã à noite:

Manhã

Antes de se preparar para o dia, a maioria dos CTOs abastece o cérebro com um café da manhã elaborado. 🥞

Como se trata de uma função de alto risco, o dia de um CTO começa com uma avaliação cuidadosa de quaisquer interrupções durante a noite. Por exemplo: _As barreiras de segurança foram derrubadas? os sistemas se tornaram desonestos? _As equipes estão enfrentando bloqueios inesperados?

O CTO avalia o cenário e formula estratégias para lidar com as ameaças imediatas

Antes de ir para as reuniões, os CTOs criam uma lista de tarefas e organizam todo o trabalho que precisam concluir até o final do dia. Uma maneira fácil de fazer isso é usar oModelo de trabalho a fazer do ClickUp As reuniões matinais geralmente são com membros da gerência sênior, como:

Cofundador Proprietário do produto Diretor de investidores Chefe de produto Diretor de vendas

Cofundador A colaboração é o centro das atenções nessas reuniões matinais . As discussões giram em torno de novas iniciativas tecnológicas e estratégias de inovação. O CTO geralmente precisa colaborar com o diretor de marketing (CMO) ou com o gerente de produto para projetarroteiros de produtos otimizados para as últimas novidades tecnológicas

. As discussões giram em torno de novas iniciativas tecnológicas e estratégias de inovação. O CTO geralmente precisa colaborar com o diretor de marketing (CMO) ou com o gerente de produto para projetarroteiros de produtos otimizados para as últimas novidades tecnológicas No final da primeira parte do dia, a maioria dos CTOs tem uma reunião ágil com sua equipe para discutir os resultados antigos e novos

Como você pode ver, essa é uma manhã cheia! É por isso que os CTOs inteligentes aproveitam ferramentas profissionais de software de gerenciamento de projetos como ClickUp para tarefas como planejamento de dias e reuniões. 😏

Faça anotações, acompanhe a agenda e defina itens de ação para sua equipe usando o recurso de reuniões do ClickUp

Meio-dia

O meio-dia de um CTO é normalmente dedicado ao almoço e às atividades de planejamento.

O CTO se reúne com sua equipe de planejamento para dissecar tecnologias emergentes comosoftware de automação de tarefas e ferramentas de IA e analisar tendências

Antes do início da tarde, os CTOs revisam contratos e acordos de nível de serviço, garantindo que os investimentos em tecnologia sejam estanques e gerem o máximo de valor

Durante o meio-dia, os CTOs recebem atualizações do dia anterior em termos do que foi planejado ou de quais novas metas foram definidas

Se a empresa estiver enfrentando uma emergência, o CTO descreve os pontos de discussão para a próxima reunião da diretoria

Tarde

Muitos CTOs voltam sua atenção para o trabalho de gerenciamento de projetos e programas relacionados à tecnologia durante a tarde.

Eles avaliam prazos, alocam recursos de engenharia dentro das restrições orçamentárias e fazem brainstorming de decisões estratégicas para equipes individuais

Esse é um excelente momento para avaliações de vulnerabilidade de infraestrutura e brainstormingestratégias de mitigação de riscos de segurança cibernética Tudo o que não foi discutido nas reuniões do meio-dia é discutido à tarde. Esse também é o momento em que os CTOs conversam com os funcionários e verificam se eles precisam de maisinstruções ou treinamento adicionais A pesquisa também faz parte da tarde de um CTO comum. Ele pode querer identificar o tipo de tecnologia que os concorrentes estão usando e tomar uma atitude antes de recuar. OModelo de análise competitiva do ClickUp pode ser de grande ajuda aqui

Noite

Ao cair da cortina final, os CTOs analisam o desempenho do dia e verificam se alguma área precisa de ajustes.

Muitas vezes, os CTOs podem se reunir com os CEOs de sua rede de suporte para tomar uma xícara de café. Mas, na maioria das vezes, essas reuniões não são muito produtivas - principalmente porque essas duas funções são assumidas por tipos de personalidade muito diferentes que só podem conversar enquanto o café durar 😉

Pode não ser sempre o caso, mas os gerentes de contratação podem solicitar que os CTOs realizem entrevistas rápidas para a equipe técnica antes de irem embora

Antes do final do dia, os CTOs sábios também tiram algum tempo da tela e se concentram no autocuidado ou em outras atividades rejuvenescedoras

Insights sobre as diversas funções de um CTO

Embora tenhamos analisado o dia a dia geral, as responsabilidades específicas de um CTO podem variar significativamente, dependendo da empresa metas e objetivos atuais da empresa . Desde manter o controle de todos os protocolos de software até estratégias de planejamento com o gerente de projeto, eles lidam com várias funções simultaneamente. 🤹

**Aqui estão quatro funções que um CTO pode assumir

1. Supervisor de infraestrutura

Esse CTO supervisiona vários aspectos da infraestrutura de nuvem da empresa, medidas de segurança de dados, trabalho de manutenção e operações de rede. Ele inicia uma investigação interna de tempos em tempos para identificar as vulnerabilidades de dados da organização - isso é obrigatório se a empresa sofrer violações de segurança.

O gerenciamento de custos de infraestrutura e a otimização de despesas também são componentes essenciais da função de qualquer CTO. Os CTOs buscam minimizar as despesas analisando os serviços e as ferramentas que a empresa usa atualmente e prospectando soluções alternativas, se necessário.

2. Líderes de tecnologia analisando a estratégia de tecnologia de uma empresa

Os CTOs se concentram na criação de uma estratégia tecnológica robusta. Isso inclui a elaboração de um roteiro de longo prazo para a infraestrutura tecnológica da empresa que se alinhe às metas comerciais abrangentes.

Esse aspecto do trabalho envolve principalmente:

Desenvolver planos estratégicos para pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, adoção e aplicação

Realização de testes técnicos relevantes

Estabelecer padrões e diretrizes de tecnologia para garantir a uniformidade entre os sistemas

Fomentar a colaboração entre departamentos multifuncionais

Dica: Se você estiver criando um roteiro de TI detalhado, considere usar o Modelo de roteiro de TI do ClickUp . Ele o ajuda a desenvolver um cronograma claro para os resultados e a aproveitar as ferramentas de colaboração incorporadas para trabalhar com outros departamentos.

3. Colaborador da estratégia de negócios e dos documentos de conhecimento

Os CTOs promovem uma cultura de compartilhamento de conhecimento por meio da realização de workshops mensais, que servem como fóruns para discussões de front-end (FE) e back-end (BE).

Essas sessões surgem como uma plataforma para a troca de ideias criativas e para manter-se atualizado sobre as tendências digitais e os setores.

Os CTOs também podem trabalhar na redação de documentos de conhecimento, como planos de melhoria contínua e Estruturas de governança de IA .

4. Líder de aquisição de talentos e avaliação de desempenho

Como líderes de aquisição de talentos e avaliação de desempenho em empresas de rápido crescimento, os CTOs lidam com salários e avaliações de desempenho para profissionais de tecnologia em equipes remotas e no local.

Os CTOs experientes oferecem ajuda com:

Atrair e integrar especialistas em tecnologia

Conduzir entrevistas com a equipe

Fornecer orientação às equipes de tecnologia

Retificar lacunas de habilidades por meio de treinamento direcionado e estratégias de desenvolvimento

Modelo para experimentar: O Modelo de matriz de treinamento do ClickUp para avaliar o conjunto de habilidades e identificar oportunidades de aprendizado para as equipes de tecnologia.

Como se tornar um CTO

Como essa função executiva de alto nível exige conhecimento técnico e fortes habilidades de liderança se o CTO for um CTO, você encontrará algumas barreiras de entrada saudáveis aqui. A maioria das funções de CTO exige mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia e, normalmente, está aberta a profissionais com experiência em liderança, como diretores de TI ou desenvolvedores Java sênior. Geralmente, é necessário passar por um processo de contratação rigoroso, com testes e entrevistas.

**Uma descrição padrão do cargo de CTO apresenta os seguintes atributos principais

Formação acadêmica sólida em ciência da computação, engenharia ou em uma área relevante

Paixão pelo aprendizado contínuo e por se manter atualizado com as últimas tendências tecnológicas por meio de certificações e cursos de desenvolvimento profissional

Capacidade de liderar e inspirar equipes de tecnologia com habilidades excepcionais de comunicação e relacionamento interpessoal, garantindo uma colaboração eficaz com diversas partes interessadas

Conhecimento profundo de conceitos emergentes, como inteligência artificial,estruturas de gerenciamento de riscos de segurança cibernéticae liderança em mudanças

Às vezes, as organizações podem buscar candidatos com mais distinção acadêmica, priorizando um mestrado em ciência da computação ou gestão de tecnologia.

6 Estratégias para ajudar os CTOs (e futuros CTOs!) a se destacarem todos os dias

Se você deseja ser um diretor de tecnologia, não se intimide com a carga de trabalho ou com os requisitos de experiência maciça. Prepare um plano de longo prazo nos estágios iniciais de sua carreira e trabalhe para alcançá-lo.

Um grande favor que você pode fazer a si mesmo é melhorar suas habilidades de multitarefa e de pensamento crítico - essas são as principais competências que ajudam os CTOs a ganhar mais do que os outros profissionais de TI.

Para desenvolver as competências essenciais e facilitar sua carga de trabalho, comece a usar o comprehensive ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp. A plataforma Suíte de gerenciamento de projetos oferece suporte a documentação, automação e muitos outros recursos que os CTOs podem aproveitar!

Tente implementar essas seis estratégias escolhidas a dedo usando o ClickUp para garantir que você esteja sempre um passo à frente em sua carreira! 🧑‍💻

1. Domine a arte do gerenciamento de tempo

Como você se mantém produtivo enquanto navega por e-mails, ligações e reuniões? Dominando a programação e o gerenciamento do tempo!

Com o Visualização do calendário do ClickUp você pode garantir que sua lista de tarefas permaneça bem organizada e visualmente atraente. Programe blocos dedicados para suas tarefas principais, alocando tempo para reuniões ágeis e de nível intermediário, interações com colegas e compromissos com a equipe de liderança. O recurso de arrastar e soltar do Calendar ajuda você a manter seu dia flexível e a reagendar sem esforço.

Use Gerenciamento de tempo do ClickUp para que você possa registrar o tempo em várias plataformas e integrar perfeitamente as planilhas de horas aos fluxos de trabalho do projeto.

Está com dificuldades para cumprir prazos nos projetos de TI da equipe? Em vez de realizar reuniões diárias com os funcionários, aproveite Estimativas do ClickUp para criar estimativas de tempo para cada tarefa em seu fluxo de trabalho. Configurar datas e horários rastreáveis e ser notificado quando as tarefas estiverem atrasadas.

Considere a possibilidade de aplicar um Modelos de TI em seus fluxos de trabalho para economizar tempo em tarefas cotidianas, como relatórios de incidentes e rastreamento de bugs.

Os Modelo de planejador diário ClickUp é outro recurso inestimável para manter suas tarefas diárias internas e voltadas para o cliente. Esse modelo versátil permite que você:

Categorizar as tarefas em seções distintas, como Pessoal, Trabalho ou Metas

Priorizar tarefas com base em sua importância e urgência

Visualizar as liberações de produção por meio de gráficos e tabelas

2. Organize as tarefas da equipe de forma proativa

**Todos nós conhecemos as famosas palavras do Tio Ben para Peter Parker: Com grande poder vem grande responsabilidade.

Mas qualquer CTO diria: Com funções maiores, vêm responsabilidades maiores.

Felizmente, o Suíte da equipe do ClickUp Software foi projetado para ajudar os CTOs a lidar com todas as suas responsabilidades de trabalho em uma única plataforma, graças aos recursos para:

Planejamento e acompanhamento de sprints

Rastreamento de bugs e problemas

Criação de listas de verificação do plano de lançamento

Organize seu projeto sob a hierarquia exclusiva do ClickUp e, em seguida, personalize a forma como você visualiza seu trabalho com mais de 15 visualizações

Organize os fluxos de trabalho da equipe com Tarefas do ClickUp e adicionar dependências para ações interconectadas. A interface visual da plataforma ajuda você a configurar tarefas para roteiros inteiros com apenas alguns cliques.

Você também pode dar o primeiro passo para centralizar toda a documentação usando Documentos do ClickUp . O recurso permite que você crie documentação técnica perfeitamente estruturada, como guias do usuário, white papers, manuais de produtos e relatórios de infraestrutura. Use a formatação de rich text para adicionar tabelas, marcadores, listas e banners e compartilhe os documentos com os membros da equipe instantaneamente.

Deseja agilizar os lançamentos de produção? Graças ao colaboração ao vivo você pode trabalhar em acordos e procedimentos operacionais padrão com os membros seniores da equipe em tempo real. Além disso, com IA do ClickUp também chamado de ClickUp Brain, sua equipe tem acesso a prompts específicos do setor que permitem gerar documentos mais rápido do que nunca!

Você também pode usar a ferramenta de IA para fazer brainstorming, gerar e-mails de clientes, criar resumos de produtos, construir roteiros de tecnologia e resumir textos extensos. 🤩

Automatize a redação de documentação com IA, monitore o progresso por meio de gráficos e sprints e resolva bugs de codificação rapidamente usando o ClickUp

Bônus: O ClickUp se integra às ferramentas Git, permitindo que as equipes gerenciem todas as tarefas de desenvolvimento em uma única plataforma.

3. Automatize sempre que possível

A automação de tarefas repetitivas não apenas libera um tempo valioso para você e sua equipe, mas também simplifica o fluxo de trabalho geral. O escopo da automação vai além das tarefas de garantia de qualidade (QA) em TI. As atividades administrativas cotidianas também podem se beneficiar significativamente da processos de automação . Automações do ClickUp pode ser particularmente útil para automatizar tarefas de rotina sem esforço. O recurso oferece mais de 100 Automações que podem ser personalizadas para se alinharem a um evento ou data. Essa abordagem permite que todos se concentrem nas principais prioridades, sem serem sobrecarregados por tarefas rotineiras.

Configure automações personalizadas no ClickUp para tarefas repetitivas

4. Criar uma lista semanal de prioridades e monitorá-las

Embora seja crucial dominar a arte da multitarefa, é essencial encontrar um equilíbrio entre as tarefas que impulsionam a estratégia corporativa e aquelas de natureza mais tática.

Para lidar com esse conflito, crie uma lista de prioridades de alto nível toda semana com Prioridades do ClickUp . Refine-o diariamente para obter o alinhamento ideal usando quatro tags codificadas por cores:

Baixa Normal Alta Urgente

Quer acompanhar as prioridades do projeto em uma única plataforma? Não diga mais nada!

Automatize o controle de projetos com a ajuda do Agile ClickUp Dashboards . Você pode personalizar os KPIs, as métricas e os status que deseja acompanhar e configurar cartões para monitorá-los em tempo real. Isso não é tudo - você pode até mesmo verificar suas prioridades, sprints e datas de vencimento em seu Dashboard personalizado.

Obtenha visões gerais de alto nível de seu trabalho com Dashboards totalmente personalizáveis no ClickUp

5. Delegue tarefas sempre que possível

Gerenciar com eficácia as responsabilidades táticas e estratégicas do CTO pode ser uma tarefa árdua. Evite fazer tudo sozinho - é melhor delegar tarefas entre os membros da equipe. Basta fornecer a eles orientação e apoio quando necessário e ver como isso facilita seu dia a dia.

**Essa abordagem permite que você, como líder, canalize seus esforços para iniciativas estratégicas mais exigentes à medida que sua empresa cresce

O ClickUp tem várias ferramentas de colaboração para dar suporte às tarefas delegadas Visualização de bate-papo para obter esclarecimentos instantaneamente. Você também pode mencionar colegas de equipe ou atribuir itens de ação por meio de comentários para comunicar atualizações.

6. Alocar tempo para autorreflexão e aprimoramento de habilidades

**A função complexa de um CTO exige contemplação estratégica e aprimoramento constante

Se você é um CTO ou quer ser um, reserve um tempo livre para reuniões e trabalho em seu calendário, permitindo-se o luxo de se afastar dos projetos e refletir sobre o desenvolvimento pessoal ou profissional. A ideia é reservar um tempo para:

Revisitar suas habilidades técnicas e interpessoais

Adquirir experiência em novas tecnologias

Explorar certificações para desenvolver competência em tópicos de tendência (como a Internet das Coisas ou a Arquitetura de Rede)

Os CTOs podem definir facilmente metas realistas e rastreáveis para si mesmos ou para os membros da equipe usando Metas do ClickUp . Podem ser metas de trabalho mensuráveis ou metas pessoais de aprimoramento de habilidades.

Comece seu dia como um diretor de tecnologia com o ClickUp

A função de um CTO é exigente, mas gratificante. Trata-se de moldar o futuro e fazer com que a tecnologia e os negócios funcionem. Se você se sente atraído pela emoção da inovação e pelo desafio do equilíbrio estratégico, então a vida de um CTO o aguarda. Mas esteja preparado - as luzes do palco são implacáveis e o público espera uma obra-prima!

Deixe que o ClickUp seja seu kit de ferramentas de CTO com sua interface intuitiva, ferramentas de gerenciamento e recursos de colaboração para garantir que você vença todos os desafios. Registre-se gratuitamente e comece a conquistar suas responsabilidades profissionais e pessoais! ❤️