10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para serviços profissionais em 2024

Os serviços profissionais são ofertas especializadas fornecidas por alguém com conhecimento e experiência na área, como advogados, arquitetos, designers ou escritores.

Os serviços profissionais podem ser oferecidos por indivíduos [freelancers], pequenas empresas [como escritórios de advocacia] ou grandes corporações [como a McKinsey ou a Accenture]. Seja qual for a escala das operações, os serviços profissionais geralmente são fornecidos como projetos.

Uma das principais vantagens competitivas de uma organização de serviços profissionais é um excelente sistema de gerenciamento de projetos. Ele ajuda a demonstrar aos clientes que você tem as estruturas, os processos, os sistemas e os mecanismos de monitoramento para executar projetos complexos com sucesso.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos para serviços profissionais?

Um bom software de gerenciamento de projetos ajudará os consultores e as empresas de serviços profissionais a demonstrar sua competência operacional. Veja como.

Gerenciamento de projetos ágil e holístico

As soluções de gerenciamento de projetos aumentam a confiança de que você pode resolver problemas complexos. Para demonstrar isso, procure por:

Recursos de gerenciamento de tarefas com prazos, recursos e dependências

Visibilidade por meio de lista, quadro, linha do tempo, gráfico de Gantt e outras exibições

Capacidade de atribuir usuários e supervisores

Documentação e gerenciamento de conhecimento

Os clientes contratam consultores por sua experiência. Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos deve ajudá-lo a demonstrar isso. Procure por:

Recursos de documentação para apresentar estruturas e modelos

Listas de verificação para executar processos repetitivos

Ferramentas de IA para consultoria para resumir suas anotações e criar automaticamente tarefas a partir delas

Criatividade e colaboração

Para resolver problemas complexos, as equipes precisam se unir e inovar. Sua ferramenta de gerenciamento de projetos precisa ter:

Quadros brancos digitais

Mapas mentais

Feed de comentários para todas as tarefas

Excelência de processos

Ao resolver problemas, é essencial comunicar-se regular e claramente com todas as partes interessadas. Um bom software de gerenciamento de projetos de consultoria automatizará esse processo:

Notificações

Lembretes

Modelos repetíveis

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para serviços profissionais a serem usados em 2024

Na última contagem, havia 441 ferramentas de gerenciamento de projetos para você escolher. Cada uma delas tem uma combinação exclusiva de recursos e capacidades de gerenciamento de projetos. Portanto, é compreensível que você se sinta sobrecarregado com todas as opções que estão à sua frente.

Por isso, fizemos a pesquisa para você. Selecionamos os dez melhores, perfeitos para serviços profissionais.

1. ClickUp

Exemplo de um espaço de trabalho de gerenciamento de projetos do ClickUp para uma empresa de contabilidade Software de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp ajuda a planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, processos de documentos, metas, quadros brancos e muito mais! Ele foi projetado para ser infinitamente personalizável, independentemente do setor ou da escala de suas operações.

Você pode configurar fluxos de trabalho personalizados, carregar modelos proprietários, coletar dados por meio de formulários e pesquisar tudo o que precisar.

É possível designar usuários de acordo com a responsabilidade, a prestação de contas, a consulta e a informação matriz [RACI] para cada tarefa.

Use o Modelo de Matriz RACI do ClickUp para delinear as funções dos membros da sua equipe em diferentes tarefas e atividades

Clientes de empresas de contabilidade, negócios imobiliários e provedores de serviços de TI usam o ClickUp para gerenciar operações. Com o ClickUp, gerencie tarefas e mantenha-se dentro do orçamento, otimizar processos definir lembretes e simplificar a geração de relatórios, tudo em um só lugar.

Os melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento hierárquico de projetos: Divida seus projetos em Workspace > Space > Folder > Lists > tasks > sub-tasks. Incluir itens de ação e listas de verificação também.

Prioridades: Marque as tarefas como urgentes, de alta, normal ou baixa prioridade e gerencie-as de acordo.

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Quadro branco: Faça brainstorming, colabore e mapeie seus fluxos de trabalho em um quadro branco digital compartilhado.

Docs: Documente seus processos ou estruturas e compartilhe-os sem esforço. Você também pode usar o Docs para fazer anotações, escrever atas de reuniões e muito mais.

Mais de 15 visualizações: Veja seus projetos da maneira que desejar - visualização de lista para todas as tarefas, visualização de quadro agrupada por status, visualização de linha do tempo para acompanhar o progresso ou visualização de calendário para ver o futuro.

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração com eficiência

Controle de tempo: Se você é um consultor que cobra por hora, pode controlar o tempo até o segundo com o cronômetro do ClickUp. Também é possível adicionar registros de tempo manualmente mais tarde.

Personalização: Personalize tipos de tarefas, fluxos de trabalho, status, campos e tags. Gerencie seu projeto do seu jeito. Modelos de consultoria : Vença o bloqueio do gerente de projetos com modelos personalizáveis para cada caso de uso que você precisar!

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

ClickUp AI: Use a IA para resumir anotações de reuniões, gerar tarefas automaticamente, criar lembretes e muito mais!

Limitações do ClickUp

Os usuários iniciantes podem ter uma curva de aprendizado acentuada

Usuários externos, como empreiteiros ou clientes, podem precisar de contas do ClickUp para ver projetos/planos que você compartilhou com eles, dependendo de suas configurações

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece planos de preços adequados para cada consultor ou equipe:

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados disponíveis. Fale com nossa equipe de vendas para encontrar o melhor plano para você

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 [2.000+ avaliações]

4,7/5 [2.000+ avaliações] Capterra: 4.7/5 [2,000+ reviews]

2. Nifty

via Nítido O Nifty é um espaço de trabalho colaborativo que une equipes, metas e processos. Ele permite que você gerencie projetos criando tarefas e organizando-as como listas, Kanban, linha do tempo, calendário e visualizações de raias.

Ele inclui formulários, documentos, arquivos, discussões, controle de tempo e relatórios automatizados de projetos.

Os espaços de trabalho colaborativos podem se tornar muito desordenados e sobrecarregados rapidamente. O Nifty também corre esse risco.

Os melhores recursos do Nifty

Estrutura: Os projetos são estruturados em torno de marcos e depois divididos em tarefas. Quando você conclui uma tarefa, o progresso do marco é atualizado automaticamente.

Quadro de discussão: Todo projeto inclui um quadro de discussão e integração com o Zoom para uma colaboração mais profunda.

Documentos: O Nifty inclui um editor de documentos leve. No entanto, se você tiver conhecimento organizacional sobre o Google Docs, também poderá integrá-lo.

Controle de tempo: O Nifty oferece uma maneira simples para os consultores registrarem o tempo gasto em cada tarefa. Também é possível definir taxas faturáveis para obter insights sobre a produtividade da equipe.

Limitações do Nifty

Pode ser difícil para os usuários de primeira viagem navegar nessa ferramenta multifuncional

A visualização do calendário pode ser inadequada

Flexibilidade limitada na adição de campos personalizados

Impossibilidade de adicionar o mesmo projeto em vários portfólios

Preços do Nifty

Grátis

Plus: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Empresarial: $18 por usuário por mês

$18 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Nifty para obter preços

Nifty ratings and reviews

G2: 4.7/5 [5000+ reviews]

4.7/5 [5000+ reviews] Capterra: 4.8/5 [2000+ comentários]

3. Noção

via Noção O Notion começou como uma ferramenta limpa de anotações com uma interface Markdown simples para documentar coisas. Se os seus serviços profissionais estão na área de educação, treinamento, coaching ou gestão do conhecimento, o Notion é uma ótima opção para exibir seus ativos de conteúdo.

Embora tenha se transformado em um espaço de trabalho de produtividade abrangente, incluindo wikis, bancos de dados e gerenciamento de tarefas, ele deixa a desejar em alguns recursos avançados.

Os melhores recursos do Notion

Publicação de conteúdo : Crie páginas da Web limpas e sem desordem com um banner e texto Markdown e publique-as on-line gratuitamente

: Crie páginas da Web limpas e sem desordem com um banner e texto Markdown e publique-as on-line gratuitamente Hierarquia de documentos : Organize seus documentos em uma hierarquia de pastas, páginas e subpáginas

: Organize seus documentos em uma hierarquia de pastas, páginas e subpáginas Pesquisa : Pesquise de forma rápida e precisa tudo o que você precisa no espaço de trabalho

: Pesquise de forma rápida e precisa tudo o que você precisa no espaço de trabalho IA geradora: Escreva ou edite documentos, inclusive planos de projeto, rapidamente

O Notion pode ser usado como um software gratuito de gerenciamento de projetos por consultores independentes, pois não tem limites de blocos para indivíduos.

Limitações do Notion

Não há controle de tempo embutido

Não há recursos e exibições de relatórios personalizados

Capacidade limitada de personalização de tipos de tarefas, filtros ou campos

Limitações no tamanho dos arquivos

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Business: $18 por usuário por mês

$18 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a Notion para obter preços

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4.7/5 [5000+ reviews]

4.7/5 [5000+ reviews] Capterra: 4.8/5 [2000+ avaliações]

4. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe O Teamwork é uma plataforma de gerenciamento de projetos on-line com módulos personalizados para organizações de serviços profissionais. Com o Teamwork, você pode gerenciar vários projetos complexos entregas de projetos , tarefas e subtarefas, processos e tempo.

Como um novo participante no cenário, o Teamwork ainda está desenvolvendo muitos recursos avançados. Para consultores independentes e freelancers, o Teamwork também pode parecer complexo.

Os melhores recursos do Teamwork

Painel de tarefas intuitivo : Veja apenas suas tarefas mais recentes; também pode ser personalizado para incluir o nome e o logotipo de sua empresa

: Veja apenas suas tarefas mais recentes; também pode ser personalizado para incluir o nome e o logotipo de sua empresa Integração de e-mail : Responda a comentários e notificações por e-mail

: Responda a comentários e notificações por e-mail Faturamento : Acompanhe o tempo no Teamwork, calcule as horas faturáveis, gere planilhas de horas e gere faturas, tudo em um só lugar

: Acompanhe o tempo no Teamwork, calcule as horas faturáveis, gere planilhas de horas e gere faturas, tudo em um só lugar Contas de clientes gratuitas: Permita o acesso a vários clientes sem pagar a mais

Limitações do Teamwork

Pode parecer complicado de configurar e integrar

Não há listas de verificação

Integrações limitadas com outras ferramentas de produtividade

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre: $0

$0 Inicial: US$ 8,99

US$ 8,99 Entrega: $13,99

$13,99 Crescer: $25,99

$25,99 Escala: Entre em contato com a Teamwork para obter preços

Avaliações e resenhas da Teamwork

G2: 4.4/5 [1050+ reviews]

4.4/5 [1050+ reviews] Capterra: 4.5/5 [800+ avaliações]

5. Asana

via Asana O Asana é um dos aplicativos de gerenciamento de projetos multifuncionais mais populares. Ele foi desenvolvido para dar suporte a várias equipes, como marketing, operações, TI, produtos e vendas. É especialmente popular entre pequenas empresas e organizações lideradas por fundadores.

Apesar de seus excepcionais recursos de planejamento de projetos, ele não atende aos padrões de uma ferramenta completa. Em vários aspectos, ela deixa a desejar.

Os melhores recursos da Asana

Tarefas em várias listas : Reduza a duplicação de trabalho adicionando qualquer tarefa a vários projetos

: Reduza a duplicação de trabalho adicionando qualquer tarefa a vários projetos Design orientado por metas : Alinhe a equipe com as metas, acompanhe os projetos e monitore o status

: Alinhe a equipe com as metas, acompanhe os projetos e monitore o status Integrações : Conecte mais de 200 ferramentas à Asana para ter uma visão abrangente e contínua

: Conecte mais de 200 ferramentas à Asana para ter uma visão abrangente e contínua Interface visual: Arraste e solte tarefas em linhas do tempo e calendários para facilitar o gerenciamento

Limitações da Asana

Recursos limitados na versão gratuita

Apenas cinco visualizações, o que limita a visibilidade para os gerentes de projeto

Sem ferramentas de colaboração visual, como mapas mentais

Preços da Asana

Grátis

Plus: $10 por usuário por mês

$10 por usuário por mês Empresarial: US$ 18 por usuário por mês

US$ 18 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Asana para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4.4/5 [1050+ reviews]

4.4/5 [1050+ reviews] Capterra: 4,5/5 [800+ avaliações]

6. Wrike

via Wrike O Wrike é um aplicativo premiado baseado na Web para projeto empresarial gerenciamento. Ele foi projetado para ser usado por grandes equipes em configurações corporativas que exigem recursos complexos e arquitetura robusta.

Como corolário, o Wrike pode ser esmagador para pequenas empresas e consultores.

Os melhores recursos do Wrike

Visualização em três painéis : Interface intuitiva voltada para acessibilidade e produtividade

: Interface intuitiva voltada para acessibilidade e produtividade Prioridade de tarefas : Marque tarefas importantes/urgentes para que as equipes trabalhem nelas primeiro

: Marque tarefas importantes/urgentes para que as equipes trabalhem nelas primeiro Relatórios : Relatórios abrangentes para monitorar e acompanhar o progresso

: Relatórios abrangentes para monitorar e acompanhar o progresso Newsfeed: Feed de notícias semelhante ao da mídia social para ficar atualizado sobre o que está acontecendo com a equipe

Limitações do Wrike

O filtro interno oculta as tarefas concluídas por padrão, o que precisa ser removido manualmente para ver todas as tarefas de uma só vez

As notificações de determinados aplicativos externos integrados demoram até uma hora

Não há opção de bate-papo

Preços do Wrike

Pessoal: $0

$0 Inicial: US$ 13,49 por usuário por mês

US$ 13,49 por usuário por mês Avançado: US$ 30,49 por usuário por mês

US$ 30,49 por usuário por mês Enterprise: Entre em contato com o Wrike para obter os preços

Entre em contato com o Wrike para obter os preços Enterprise+: Entre em contato com o Wrike para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4.4/5 [1050+ reviews]

4.4/5 [1050+ reviews] Capterra: 4,5/5 [800+ avaliações]

7. Kintone

via Kintone O Kintone é um espaço de trabalho personalizável que reúne dados, fluxos de trabalho e colaboração. Com o Kintone, você pode criar aplicativos de banco de dados, fluxos de trabalho e tarefas personalizados.

Você também pode vincular conversas a dados para obter melhor visibilidade. Com flexibilidade no manuseio de bancos de dados, é ideal para ser seu software de gerenciamento de contatos .

Essa capacidade de personalização também traz complicações e confusão.

Os melhores recursos do Kintone

Colaboração : Recurso de bate-papo que mantém todas as conversas no contexto

: Recurso de bate-papo que mantém todas as conversas no contexto Serviços profissionais Automação : Lembretes e notificações automatizadoseconomizar tempo desperdiçado em follow-ups

: Lembretes e notificações automatizadoseconomizar tempo desperdiçado em follow-ups Personalização: Fluxos de trabalho, tarefas, lembretes, aprovações e transferências de tarefas personalizadas

Limitações da Kintone

A interface de usuário complicada significa que você precisa ligar para um representante do atendimento ao cliente sempre que tiver problemas

Opções de integração limitadas

Falta de vídeos/documentos para aprender a usar a ferramenta

Preços da Kintones

uS$ 24 por usuário por mês

Avaliações e resenhas da Kintone

G2: 4.6/5 [200+ avaliações]

4.6/5 [200+ avaliações] Capterra: 4,7/5 [140+ avaliações]

8. Paymoapp

via Paymoapp O Paymo é uma ferramenta de gerenciamento de projetos de consultoria para consultores individuais e pequenas empresas. Ela ajuda a gerenciar projetos, tarefas, recursos, arquivos, finanças etc. Você também pode controlar o tempo e a lucratividade com essa ferramenta.

Como foi projetada para equipes menores, ela tem colaboração limitada e gerenciamento de fluxo de trabalho recursos.

Os melhores recursos do Paymoapp

Registro de horas : Depois de configurado, deixe-o funcionar em segundo plano e capture seus registros de tempo

: Depois de configurado, deixe-o funcionar em segundo plano e capture seus registros de tempo Faturamento : Converta automaticamente os registros de horas em planilhas de horas e faturas

: Converta automaticamente os registros de horas em planilhas de horas e faturas Orçamentos de tempo : Defina a estimativa de tempo para cada tarefa e compare com os valores reais

: Defina a estimativa de tempo para cada tarefa e compare com os valores reais Programador de equipe : Entenda a carga de trabalho para um melhor gerenciamento de recursos

: Entenda a carga de trabalho para um melhor gerenciamento de recursos Tarefas recorrentes: Crie automaticamente tarefas recorrentes em uma base diária, semanal ou mensal

Limitações do Paymoapp

Número limitado de visualizações - somente lista, tabela, quadro, calendário e gráfico de Gantt

Menos opções de integração em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Falta de uma interface de usuário intuitiva, resultando em uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Paymoapp

Grátis

Iniciante: US$ 9,9 por usuário por mês

US$ 9,9 por usuário por mês Pequeno escritório: $15,9 por usuário por mês

$15,9 por usuário por mês Empresarial: $23,9 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Paymoapp

G2: 4.6/5 [550+ reviews]

4.6/5 [550+ reviews] Capterra: 4.8/5 [450+ avaliações]

9. Colmeia

via Colmeia O Hive é um software de gerenciamento de projetos desenvolvido com equipes híbridas em mente. Ele ajuda as equipes de serviços profissionais a melhorar a visibilidade, a colaboração e a orientação para metas. Com o Hive, você pode definir o escopo do projeto, atribuir tarefas, controlar o tempo, enviar atualizações automáticas, coletar feedback e monitorar o progresso.

Apesar de seus recursos simples e fáceis de usar, a maturidade e a complexidade de seus recursos de gerenciamento de projetos deixam a desejar.

Os melhores recursos do Hive

Relacionamentos de tarefas : Vincule facilmente cartões a tarefas para mostrar como eles estão relacionados

: Vincule facilmente cartões a tarefas para mostrar como eles estão relacionados Pastas mestras : Reúna informações e solicite aprovações, tudo em um só lugar

: Reúna informações e solicite aprovações, tudo em um só lugar Hierarquia do projeto : Projeto principal > subprojetos > tarefa > fluxo de subtarefas para facilitar o rastreamento e o gerenciamento

: Projeto principal > subprojetos > tarefa > fluxo de subtarefas para facilitar o rastreamento e o gerenciamento Prova: Prova de documentos e vídeos incorporada

Limitações do Hive

Os cartões de tarefas só aceitam texto e não imagens ou qualquer outra mídia

Limite de 500 automações, independentemente do plano

Não é possível adicionar regras parciais às colunas Kanban

Preços do Hive

Grátis

Equipes: US$ 5 por usuário por mês

US$ 5 por usuário por mês Empresa: Entre em contato com a Hive para obter preços

Avaliações e resenhas do Hive

G2: 4.6/5 [450+ avaliações]

4.6/5 [450+ avaliações] Capterra: 4,5/5 [150+ comentários]

10. Projetos Zoho

via Projetos Zoho O Zoho Projects é uma ferramenta de gerenciamento de projetos multiuso e totalmente personalizável. Com o Zoho Projects, você pode criar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e personalizar campos, layouts e status.

Ele possui módulos personalizados para necessidades específicas do setor, como rastreamento de problemas e SLA, projetos etc.

Apesar de ser um player robusto, ele carece de alguns recursos básicos e intuitivos para o usuário.

Os melhores recursos do Zoho Projects

Integrações: Conecte todas as ferramentas do Google Workspace para obter uma visualização em um único painel. Conecte também outras ferramentas, incluindo Dropbox, Github, Slack e o Google Apps Marketplace

Conecte todas as ferramentas do Google Workspace para obter uma visualização em um único painel. Conecte também outras ferramentas, incluindo Dropbox, Github, Slack e o Google Apps Marketplace Personalização : Crie layouts personalizados, campos, visualizações, funções, modelos de projetos, tags, guias da Web e muito mais

: Crie layouts personalizados, campos, visualizações, funções, modelos de projetos, tags, guias da Web e muito mais Colaboração: Monitore as conversas no feed e comunique-se em tempo real por meio de salas de bate-papo públicas/privadas

Monitore as conversas no feed e comunique-se em tempo real por meio de salas de bate-papo públicas/privadas Automação de tarefas : Automatize regras de negócios, SLAs, webhooks, notificações e regras de fluxo de trabalho para melhorar a eficiência operacional

Limitações do Zoho Projects

Falta de recursos abrangentes de relatórios

A pesquisa na barra de tarefas é limitada a tarefas em um projeto específico e não em todo o espaço de trabalho

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: $5 por usuário por mês

$5 por usuário por mês Empresarial: $10 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Zoho Projects

G2: 4.3/5 [350+ reviews]

4.3/5 [350+ reviews] Capterra: 4.3/5 [400+ avaliações]

Melhore seu jogo de serviços profissionais com o software certo de gerenciamento de projetos

Há centenas de ferramentas de gerenciamento de projetos de todos os tipos e tamanhos. Selecionamos as dez principais para que você tenha uma ideia do que está por vir. Escolha qualquer uma das opções acima para mostrar aos seus clientes que você é ágil, orientado a processos e comunicativo.

