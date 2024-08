As 20 principais empresas de tecnologia a serem observadas em 2024

Nas últimas décadas, o setor de tecnologia percorreu um longo caminho e transformou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Os produtos e serviços dos gigantes da tecnologia tornaram-se indispensáveis e afetam nossos empregos, educação e vários aspectos de nossa vida cotidiana.

O setor representa 35% do valor de mercado mundial. Em 2023, a inteligência artificial (IA) ocupou o centro do palco, com a IA generativa ampliando o conjunto de ferramentas para profissionais de marketing, TI e muitos outros setores.

Ao entrarmos em 2024, espera-se que as empresas de tecnologia continuem a ser uma potência de inovação e crescimento. Este artigo explorará as 20 principais empresas de tecnologia que devem causar impacto no próximo ano.

As maiores empresas de tecnologia de 2024: Uma lista abrangente

1. Apple

via Apple

Número total de funcionários: 164,000

Capitalização de mercado: US$ 2,90 trilhões

Conhecida pelo iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, computadores Mac

De acordo com um estudo, mais de 1,46 bilhão de pessoas em todo o mundo usam ativamente iPhones. Fundada em 1976, a Apple é uma das empresas de tecnologia mais conhecidas. A marca é conhecida por se posicionar com sucesso na criação e comercialização dos dispositivos mais cobiçados, desde telefones e relógios até tablets e computadores pessoais.

A Apple continua sendo uma força a ser reconhecida em 2024. A mais recente iteração do iPhone da empresa e os recentes avanços em IA contribuem para seu domínio contínuo no mercado mais amplo.

2. Corporação Microsoft

via Microsoft

Número total de funcionários: 221,000

Capitalização de mercado: US$ 2,70 trilhões

Conhecida pelo MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio e computadores pessoais

A Microsoft foi fundada em 1975 e se tornou uma das principais fornecedoras globais de soluções de software. O Microsoft Office (MS Office) é o produto mais popular da empresa. O MS Office se tornou uma parte indispensável de nossas vidas, oferecendo modelos para planilhas, apresentações, anotações de reuniões, tarefas, projetos, currículos e eventos familiares.

Os serviços em nuvem, o sistema operacional Windows e os produtos inovadores da Microsoft, como o Surface Duo, a colocam na vanguarda da inovação tecnológica.

3. Alphabet Inc.

via Alfabeto

Número total de funcionários: 186,779

Capitalização de mercado: US$ 1,70 trilhão

Conhecida pelo Google, Android, YouTube e G-Suite

'Googling' é sinônimo de busca de qualquer coisa na Internet. Em outubro de 2015, a Alphabet se tornou a empresa controladora do Google. O Google possui um portfólio diversificado que engloba mecanismos de pesquisa, publicidade, computação em nuvem e projetos ambiciosos de lançamento da lua. Ele mantém seu papel de liderança no fornecimento de tecnologias de ponta, como IA e computação quântica.

Além de suas operações principais, esse gigante da tecnologia é um investidor, canalizando fundos para muitas start-ups e empresas de tecnologia. Ela apoia projetos que vão desde casas inteligentes e carros autônomos até sistemas operacionais de jogos em nuvem. Além disso, a Alphabet oferece certificações do setor de tecnologia para treinar os usuários em suas diversas ofertas.

4. Amazon

via Amazônia

Número total de funcionários: 221,000

Capitalização de mercado: US$ 1,54 trilhão

Conhecida por sua loja virtual, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch e serviços de streaming

A Amazon foi fundada em 1994 e inicialmente era um mercado on-line. Desde então, a gigante da tecnologia evoluiu, expandindo seus serviços para computação em nuvem, streaming digital, IA e publicidade on-line.

Além de suas raízes no comércio eletrônico, a influência da Amazon se estende à computação em nuvem com o Amazon Web Services (AWS). A empresa também é conhecida por adotar com perfeição tecnologias emergentes, como entrega por drones e assistentes ativados por voz.

5. Metaplataformas (Facebook)

via Meta

Número total de funcionários: 83,553

Capitalização de mercado: US$ 884,90 bilhões

Conhecida pelo Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger

O Facebook foi fundado em 2004 como uma plataforma de mídia social única. Ganhou popularidade quase instantânea à medida que milhões de usuários em todo o mundo se tornaram membros ativos da plataforma.

Em 2021, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou uma nova direção para a empresa, destacando os sonhos ambiciosos da empresa de dominar o metaverso. Para ressaltar seu compromisso com o metaverso e reforçar seu domínio duradouro nas mídias sociais, o Facebook tornou-se um subconjunto de sua empresa controladora, a Meta Platforms.

Esse movimento estratégico teve como objetivo solidificar a posição do Meta como um participante importante na formação do futuro das interações on-line. A Meta também adquiriu empresas inovadoras como Novi Financial, Hot Studio e WhatsApp.

Zuckerberg agora dirige a Meta e acredita que os produtos de realidade virtual e aumentada são o futuro. A empresa lançou recentemente uma linha de produtos voltados para Web3 e Metavers, como o Meta Quest e o Meta Portal.

6. Tesla Inc

via Tesla

Número total de funcionários: 100,000

Capitalização de mercado: US$ 758 bilhões

Conhecida por veículos elétricos (EVs), caminhões cibernéticos e veículos autônomos

A Tesla é uma empresa automotiva e de energia limpa que projeta e fabrica carros elétricos, caminhões, dispositivos de armazenamento de energia, painéis solares e veículos autônomos.

Liderando a revolução dos veículos elétricos, a inovação da Tesla em energia sustentável, tecnologia de condução autônoma e armazenamento de baterias a posiciona como um participante fundamental no futuro do transporte.

7. Broadcom

via Broadcom

Número total de funcionários: 20,000+

Capitalização de mercado: US$ 433,20 bilhões

Conhecida por armazenamento, software de gerenciamento de ativos e Rally

Estabelecida como uma divisão de produtos semicondutores da Hewlett-Packard em 1961, a Broadcom Inc. é um dos principais fornecedores de soluções de software de infraestrutura e semicondutores.

Cerca de 80% da receita da Broadcom vem da venda de seus produtos semicondutores. Em 2023, a Broadcom adquiriu a VMware e lançou o primeiro switch do setor com rede neural no chip.

8. Eletrônica Samsung

via Samsung

Número total de funcionários: 270,372

Capitalização de mercado: US$ 387,70 bilhões

Conhecida por telefones celulares, televisores e outros dispositivos eletrônicos de consumo

Fundada em 1969, a Samsung Electronics é uma empresa sul-coreana especializada na fabricação e venda de uma ampla gama de dispositivos eletrônicos e software. A empresa fornece produtos e serviços que abrangem comunicações móveis, eletrônicos de consumo, tecnologia da informação e soluções de dispositivos.

Com foco na fabricação de TVs e telefones, a Samsung está ativamente envolvida em iniciativas de casa inteligente e saúde digital. Como líder global em eletrônicos pessoais, a empresa é uma potência no ecossistema tecnológico, estendendo sua influência à fabricação de semicondutores.

9. Corporação Oracle

via Oráculo

Número total de funcionários: 143,000

Capitalização de mercado: US$ 282,01 bilhões

Conhecida por Oracle Cloud, Java, MySQL e Oracle Linux

Fundada em 1977 por Larry Ellison e Jeff Henley, a Oracle é especializada em sistemas de gerenciamento de banco de dados e soluções em nuvem. Os produtos mais amplamente utilizados da empresa incluem softwares como planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de capital humano (HCM), gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), gerenciamento de desempenho empresarial (EPM) e gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM).

A Oracle também é reconhecida por ter criado o primeiro banco de dados autônomo do mundo para ajudar a organizar e proteger os dados dos clientes.

10. Tencent Holdings Limited

via Tencent

Número total de funcionários: 112,771

Capitalização de mercado: US$ 263,80 bilhões

Conhecida pelo WeChat, PUBG Mobile, QQ e Riot Games_

Você já jogou uma partida de PUBG em seu smartphone? Se respondeu "sim", você interagiu com uma produção da Tencent Games.

Fundada em 1998, a Tencent é uma empresa chinesa conhecida por seus portais da Web, plataformas de comércio eletrônico, sistemas de pagamento, redes sociais e jogos para celular.

O grupo se orgulha de ser proprietário da Tencent Music e da Tencent Games, ambas entidades de destaque no setor global de videogames. Com mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais, a ferramenta de comunicação da Tencent, o WeChat, é um importante participante da mídia social. Além de suas principais ofertas, a Tencent fornece soluções de marketing e serviços de nuvem.

11. Adobe

via Adobe

Número total de funcionários: 26,000+

Capitalização de mercado: $260,20 bilhões

Conhecida pela Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader e assinaturas de cursos on-line

A Adobe é líder em soluções de software criativo. A gigante da tecnologia licencia ferramentas de design, fotografia e edição de vídeo que continuam sendo indispensáveis tanto para profissionais quanto para amadores.

Em 2021, a Adobe lançou seu software de marketing digital e expandiu sua pegada de Customer Experience Management (CXM) para ajudar as empresas a a otimizar seus sites . Em 2022, a empresa assinou um acordo para adquirir uma das principais empresas de software de design, a Figma, mas a fusão fracassou devido à resistência regulatória.

12. Salesforce

via Força de vendas

Número total de funcionários: 73,541

Capitalização de mercado: US$ 243,80 bilhões

Conhecida pelo Slack, Customer 360, Tableau e Einstein AI

Fundada em 1999 por um ex-executivo da Oracle, a Salesforce é uma empresa de software baseada em nuvem que oferece um conjunto abrangente de produtos projetados para unir equipes de vendas, serviços, marketing, comércio e TI por meio de um painel unificado. O software e os aplicativos de CRM da empresa abrangem vendas, automação de marketing, comércio eletrônico e muito mais, e são adaptados para empresas de todos os tamanhos.

Além de suas ofertas, a Salesforce integra sua solução de IA, Einstein, aos seus produtos. Essa integração visa automatizar tarefas repetitivas e facilitar a criação de outros aplicativos de IA, aumentando ainda mais a utilidade de sua suíte.

13. Sistemas Cisco

via Cisco

Número total de funcionários: 79,500

Capitalização de mercado: $205,24 bilhões

Conhecida pelo Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex e Jabber

A Cisco foi fundada por um grupo de cientistas da computação da Universidade de Stanford em 1984. A gigante da tecnologia fabrica e vende equipamentos de telecomunicações, software de rede e hardware de computador. A empresa também tem participações significativas em mercados especializados, como a Internet das Coisas (IoT), videoconferência e gerenciamento de energia.

14. Intel Corporation

via Informações

Número total de funcionários: 121,100

Capitalização de mercado: US$ 198,50 bilhões

Conhecida por CPUs e semicondutores

Quem pode esquecer o icônico logotipo da Intel? Houve uma época em que quase todos os PCs emitiam aquele som inconfundível ao serem ligados. Em seguida, a tela preta em branco do PC se iluminava com o conhecido logotipo da Intel. Fundada em 1968, a gigante da tecnologia continua sendo uma das principais empresas de hardware do mundo.

A Intel é especializada na fabricação de chipsets , controladores de interface de rede , memória flash , unidades de processamento gráfico , FPGAs e outros dispositivos relacionados a comunicações e computação. A empresa também fornece microprocessadores para outras empresas. A Intel também é uma das desenvolvedoras do x86 série de conjuntos de instruções que existem na maioria dos PCs.

Como uma gigante dos semicondutores, as inovações da Intel na tecnologia de chips desempenham um papel crucial na alimentação de vários dispositivos, de laptops a data centers. A empresa está agora na vanguarda das tecnologias futuras, como IA, computação em nuvem, transformação da rede 5G e o surgimento da borda inteligente.

15. SAP

via SAP

Número total de funcionários: 107,415

Capitalização de mercado: $177,30 bilhões

Conhecida pelo SAP S/4HANA Cloud

Fundada em 1972, a SAP é uma empresa líder em software que oferece soluções de gerenciamento focadas no processamento de dados e no fluxo de informações. A introdução dos softwares SAP R/2 e SAP R/3 elevou o padrão global de planejamento de recursos empresariais (ERP). A gigante da tecnologia emprega computação na memória, permitindo o processamento contínuo de grandes conjuntos de dados.

A SAP se destaca na coleta e centralização de dados, facilitando a coleta e a análise separadas para cada departamento ou equipe. Essa abordagem aprimora a interpretação dos dados coletados e contribui para o aumento da produtividade.

Projetado para atender a todas as equipes e departamentos de uma organização, o software ERP abrange áreas como RH, vendas, marketing e gerenciamento de produtos.

16. Intuit

via Intuit

Número total de funcionários: 17,300

Capitalização de mercado: US$ 165,40 bilhões

Conhecida pelo QuickBooks, TurboTax e Mint

A Intuit é uma empresa de software criada em 1983. Especializada em ferramentas financeiras adaptadas para indivíduos autônomos e pequenas empresas, a Intuit oferece uma variedade de produtos, incluindo QuickBooks, TurboTax e Mint. Além disso, a Intuit é proprietária do TSheets, um aplicativo de gerenciamento e programação de tempo, do Mailchimp e do Credit Karma, uma empresa financeira recentemente adquirida pela Intuit.

O Intuit Assist, um assistente gerador baseado em IA, oferece recomendações personalizadas e inteligentes. Voltado para auxiliar consumidores e clientes de pequenas empresas, ele os capacita a tomar decisões financeiras informadas e prudentes.

17. Tecnologias Uber

via Tecnologias Uber

Número total de funcionários: 29,300

Capitalização de mercado: $119,87 bilhões

Conhecida pelo Uber e UberEats

Com operações em mais de 10.000 cidades em todo o mundo, a Uber revolucionou o setor de transportes. A empresa de tecnologia oferece serviços de táxi, entrega de comida e transporte de carga para mais de 131 milhões de usuários em todo o mundo. A empresa também tem parceria com mais de 6 milhões de motoristas e entregadores.

A abordagem inovadora da Uber para o compartilhamento de caronas e entrega de alimentos reformulou a mobilidade urbana. A Uber entrou para a S&P 500 em 18 de dezembro de 2023.

18. Sony Corporation

via Corporação Sony

Número total de funcionários: 108,900

Capitalização de mercado: $116,07 bilhões

Conhecida por eletrônicos de consumo, entretenimento e PlayStation

Originalmente conhecida como Tokyo Tsushin Kogyo K.K., a Sony Group Corporation foi fundada em Tóquio em 1946 por Masaru Ibuka e Akio Morita. É um conglomerado multinacional com negócios que abrangem vários setores, incluindo mídia, eletrônicos, finanças e semicondutores. O grupo compreende várias entidades, como a Sony Corporation, a Sony Entertainment e o Sony Financial Group, para citar algumas.

A Sony é a maior fabricante de sensores de imagem e conquistou mais da metade da participação no mercado. Ela também é líder no mercado de televisão e streaming.

19. Shopify

via Shopify

Número total de funcionários: +10,000

Capitalização de mercado: US$ 92,23 bilhões

conhecida pelo comércio eletrônico

A Shopify, uma plataforma de comércio eletrônico, é uma solução abrangente para empresas e indivíduos que desejam iniciar, expandir e gerenciar com eficiência seus empreendimentos. Essa loja on-line permite que as empresas comercializem seus produtos para os clientes e, ao mesmo tempo, facilita a aceitação de pagamentos em vários canais de vendas e locais.

O sucesso das empresas que usam o Shopify alimenta o desenvolvimento contínuo de recursos e produtos, capacitando as empresas hoje e contribuindo para a evolução do comércio futuro.

Com a Shopify, qualquer pessoa pode lançar seu negócio sem esforço, vender produtos, criar estratégias de campanhas de marketing e lidar com as finanças - tudo em uma única plataforma, eliminando a necessidade de assistência de desenvolvedores de software.

20. Zoom

via Zoom

Número total de funcionários: 6787

Capitalização de mercado: US$ 29,96 bilhões

Conhecida pelo Zoom One, Zoom Spaces e Zoom Events

Com sede em San Jose, a Zoom é uma empresa de software de capital aberto fundada em 2011. É uma das empresas mais jovens desta lista. Ela fornece uma plataforma de comunicação e colaboração completa e permite que as empresas se conectem e colaborem remotamente.

A Zoom oferece uma gama de soluções que englobam recursos como bate-papo, chamadas de áudio e vídeo, reuniões, ofertas de contact center na nuvem, quadro branco e muito mais. Esses recursos facilitam a colaboração e promovem conexões significativas entre funcionários remotos. A Zoom desempenhou um papel fundamental para ajudar as empresas a manter as operações durante a pandemia. Nos anos seguintes, as ofertas da empresa abriram caminho para o aumento global de empregos remotos.

O que faz com que as principais empresas de tecnologia sejam bem-sucedidas?

O sucesso desses gigantes populares da tecnologia pode ser atribuído a vários fatores importantes:

Presença global : Essas empresas têm um impacto global e fornecem informações abrangentes sobre o i software de gerenciamento de operações de tecnologia da informação soluções. Seus produtos e serviços dão suporte às atividades cotidianas de pequenas e grandes empresas, permitindo que elas explorem diversos mercados e dados demográficos

: Essas empresas têm um impacto global e fornecem informações abrangentes sobre o i software de gerenciamento de operações de tecnologia da informação soluções. Seus produtos e serviços dão suporte às atividades cotidianas de pequenas e grandes empresas, permitindo que elas explorem diversos mercados e dados demográficos Inovação : A ideologia das principais empresas de tecnologia e de sua equipe de gerenciamento altamente diversificada gira em torno de ultrapassar constantemente os limites do que é possível e pensar no futuro. Essas empresas investem substancialmente em pesquisa e desenvolvimento para introduzir tecnologias de ponta

: A ideologia das principais empresas de tecnologia e de sua equipe de gerenciamento altamente diversificada gira em torno de ultrapassar constantemente os limites do que é possível e pensar no futuro. Essas empresas investem substancialmente em pesquisa e desenvolvimento para introduzir tecnologias de ponta Adaptabilidade : As empresas de tecnologia bem-sucedidas se adaptam rapidamente às tendências do mercado e às demandas dos consumidores. Suassoftware de inteligência de negócios aproveita a flexibilidade e a agilidade para navegar no cenário tecnológico dinâmico e em evolução

: As empresas de tecnologia bem-sucedidas se adaptam rapidamente às tendências do mercado e às demandas dos consumidores. Suassoftware de inteligência de negócios aproveita a flexibilidade e a agilidade para navegar no cenário tecnológico dinâmico e em evolução Aquisição e retenção de talentos: Criar e reter uma equipe de profissionais qualificados é vital. As melhores empresas de tecnologia atraem os melhores talentos oferecendo remuneração competitiva e opções de trabalho remoto e flexível. Outras vantagens que as gigantes da tecnologia oferecem incluem bônus de alto desempenho, bolsas de estudo, planos de desenvolvimento de carreira personalizados, programas de orientação e viagens internacionais. Essas empresas também oferecem ambientes de trabalho inclusivos e diversificados que promovem políticas de igualdade salarial e reduzem a diferença salarial entre os gêneros.

Que ferramentas as empresas de tecnologia estão usando?

Para ter sucesso, as empresas de tecnologia dependem de muitas ferramentas para agilizar e gerenciar suas operações . Um destaque entre eles é o ClickUp.

O ClickUp funciona como uma ferramenta completa de trabalho, equipe e gerenciamento de projetos ferramenta fundamental para ajudar organizações e equipes a atingir seus objetivos.

O ClickUp reúne suas equipes para planejar, acompanhar e colaborar em qualquer projeto - tudo em um só lugar.

Utilizando o ClickUp como a plataforma central para todos os membros da equipe e as partes interessadas permitem que as empresas dividam projetos complexos em tarefas gerenciáveis. Isso permite atribuir responsabilidades, acompanhar o progresso e automatizar as etapas manuais do fluxo de trabalho.

A automação do ClickUp se integra a outras ferramentas de software para garantir um fluxo de dados contínuo entre todos os departamentos. Com segurança de nível empresarial incorporada, o ClickUp é a melhor escolha para empresas de tecnologia que desejam crescer sem comprometer a segurança.

Recursos avançados, como o pré-construído modelos de roadmap de tecnologia e eu modelos de tecnologia da informação a tecnologia de comunicação, as ferramentas de colaboração e a integração pronta para uso com aplicativos de comunicação fazem do ClickUp a opção perfeita para as principais empresas de tecnologia.

Destaque-se no setor de tecnologia

Observando o cenário tecnológico em 2024, as empresas líderes acima se destacam como verdadeiras líderes em inovação tecnológica e adaptabilidade e têm um mercado global.

De nomes conhecidos como Apple e Samsung a participantes emergentes como Shopify, essas empresas têm acesso à pilha de tecnologia mais avançada, agem de acordo com as tendências e continuam a influenciar o futuro do mundo.

No mundo dinâmico da tecnologia, ferramentas como o ClickUp tornam-se cruciais para manter o foco. Como uma solução abrangente de gerenciamento de trabalho, projeto e equipe, o ClickUp é uma das melhores ferramentas para startups . Ele permite que grandes empresas de tecnologia otimizem suas operações, melhorar os processos de negócios promover a colaboração e atingir metas com eficiência.

Ao olharmos para o futuro, esses produtos e serviços de tecnologia desempenharão um papel fundamental na formação de avanços tecnológicos em aprendizado de máquina e realidade virtual.

Para saber mais sobre o ClickUp, inscreva-se para uma avaliação gratuita .