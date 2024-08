ClickUp comprova a prontidão empresarial com as certificações ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019

ClickUp investe antecipadamente em uma arquitetura segura criada para dar suporte à base global de clientes

SAN DIEGO, 13 de outubro de 2022 - ClickUp a ClickUp Inc., a plataforma de produtividade que reúne o trabalho em um só lugar, anunciou hoje que obteve as certificações ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019. Essas certificações demonstram o compromisso contínuo do ClickUp com a segurança, a privacidade, a qualidade e a confiança dos clientes em todo o mundo.

"O objetivo do ClickUp é ser a principal plataforma na qual o trabalho é feito. Para ser um sistema de registro, é absolutamente essencial ter uma base confiável e segura", disse Shailesh Kumar, vice-presidente sênior de engenharia da ClickUp. "Essas certificações indicam que estamos bem à frente de muitos de nossos colegas ao tomar as medidas para proteger os dados dos clientes e proporcionar tranquilidade às partes interessadas em qualquer organização, grande ou pequena."

A International Organization for Standardization (ISO) é um órgão internacional independente e não governamental que desenvolve padrões para garantir a qualidade, a segurança e a eficiência de produtos, serviços e sistemas. Há mais de uma dúzia de padrões da família ISO/IEC 27000 . Seu uso permite que organizações de qualquer tipo gerenciem a segurança de ativos, como informações financeiras, propriedade intelectual, detalhes de funcionários ou informações confiadas por terceiros.

A ISO 27001:2013 é considerada o mais alto padrão de segurança no que se refere a dados de clientes, exigindo que um terceiro forneça validação para comprovar a conformidade total. Após um extenso processo de auditoria pela Schellman & Company LLC, as certificações ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019 confirmam que o ClickUp atende aos mais altos padrões internacionais de segurança, confiabilidade, qualidade e confiança. Essa certificação também indica que o ClickUp está comprometido em melhorar continuamente sua postura de segurança de informações.

"No último ano, o ClickUp quadruplicou o tamanho da equipe de segurança, obteve cinco certificações de segurança, ultrapassou nossos concorrentes em métricas de pontuação de segurança pública e lançou um programa de recompensa por bugs, tudo isso enquanto coloca os clientes do ClickUp em primeiro lugar, oferecendo suporte a mais de seiscentos clientes corporativos."

A segurança é uma pedra angular da estratégia de negócios e do compromisso da ClickUp com os clientes. As certificações ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019 anunciadas hoje fazem parte da robusta estratégia de segurança do ClickUp. Essas novas certificações aumentam e se baseiam na certificação SOC 2 Tipo 2 do ClickUp, na certificação PCI DSS, na conformidade com o GDPR, na conformidade com CCPA/CPRA, na conformidade com LGPD e na conformidade com HIPAA.

**Sobre o ClickUp

O ClickUp é a única plataforma de produtividade completa do mundo que se adapta à maneira como as pessoas querem trabalhar. Ela substitui todos os locais de trabalho individuais ferramentas de produtividade com uma plataforma única e unificada que inclui gerenciamento de projetos, colaboração de documentos, quadros brancos, planilhas e metas. Fundada em 2017 e sediada em San Diego, a ClickUp tem a missão de tornar o mundo mais produtivo. Como uma das empresas de SaaS que mais crescem no mundo, a ClickUp ajudou mais de 800.000 equipes e milhões de usuários a levar uma vida mais produtiva e a economizar pelo menos um dia por semana. Para saber mais, visite www.clickup.com .