Usando a IA com responsabilidade: Um guia rápido para a governança da IA

Você tem a sensação de que ninguém falava sobre IA até recentemente? Embora a tecnologia já exista há décadas, seu uso e popularidade dispararam nos últimos anos. Atualmente, a IA generativa tem aplicações versáteis, desde a agricultura até desenvolvimento de software e saúde.

A expansão explosiva da inteligência artificial continua, e ninguém pode prever as alturas que ela atingirá. Juntamente com esse rápido crescimento, surgiu a necessidade de controlar de alguma forma o desenvolvimento e a implantação da IA - afinal, seu imenso poder poderia muito bem ser explorado para fins antiéticos ou até mesmo ilegais.

Governos, organizações e pesquisadores precisavam estabelecer regulamentações e padrões para garantir o desenvolvimento e a aplicação adequados e responsáveis da IA - e foi assim que surgiu a governança da IA.

Neste artigo, discutiremos a governança de IA em profundidade, falaremos mais sobre sua importância e abordaremos as melhores práticas para desenvolver uma estrutura de governança de IA para sua organização. 💪

O que é governança de IA?

A governança de IA é um conjunto de padrões, princípios e estruturas que prescrevem o desenvolvimento e a implantação éticos, responsáveis e seguros de tecnologias de IA.

Por um lado, ela aborda os possíveis desafios e riscos do desenvolvimento e uso da IA. Por outro lado, promove os efeitos positivos que a IA pode ter na sociedade e garante que ninguém use a tecnologia para fins antiéticos, ilegais ou mal-intencionados.

Ao se aprofundar na natureza dos sistemas de IA, a governança da IA desempenha um papel crucial na promoção da confiança. Ela garante que a tecnologia de IA seja transparente, justa e bem regulamentada, priorizando a privacidade e respeitando os direitos humanos e as liberdades.

Por que a governança de IA é importante?

A importância da governança de IA aumenta a cada novo desenvolvimento no cenário da IA. Vamos ver o que a torna tão vital nos dias de hoje.

Considerações éticas

O objetivo principal da IA é beneficiar a sociedade em geral e os indivíduos. A questão de saber se ela realmente faz isso se torna crucial com a tecnologia de IA permeando quase todos os aspectos de nossas vidas.

A governança da IA aborda considerações éticas com um único objetivo: garantir que a tecnologia baseada em IA se desenvolva em uma direção que se alinhe aos princípios e valores sociais. Alguns dos conceitos mais essenciais incluem:

Preconceito: A prevenção de resultados tendenciosos, injustos ou discriminatórios garante que os modelos de IA não favoreçam nada nem ninguém. Por exemplo, uma maneira de minimizar o viés é treinar sistemas de IA em diversos conjuntos de dados

A prevenção de resultados tendenciosos, injustos ou discriminatórios garante que os modelos de IA não favoreçam nada nem ninguém. Por exemplo, uma maneira de minimizar o viés é treinar sistemas de IA em diversos conjuntos de dados **Privacidade: a governança de IA resolve a questão da privacidade com regras e regulamentos que exigem que os sistemas de IA e seus criadores garantam a proteção da privacidade e tratem os dados privados de forma responsável. Todo sistema de IA precisa delinear suas políticas de privacidade e solicitar o consentimento dos usuários

Transparência: Tornar os algoritmos de IA compreensíveis para indivíduos e organizações é fundamental para dar tranquilidade aos usuários, reconhecer e relatar possíveis erros e manter a eficiência e a precisão do sistema

Conformidade legal

À medida que a IA toma o mundo de assalto, muitos governos e organizações em todo o mundo decidiram tomar medidas concretas para definir o que fazer e o que não fazer com seu uso. Essa foi uma reação natural às preocupações crescentes sobre o potencial da IA para manipulação, vigilância, ataques cibernéticos e outros fins antiéticos ou ilegais.

Legisladores e reguladores implementaram ou estão se preparando para implementar leis e regulamentações relacionadas à IA que tratam de:

Privacidade

Considerações éticas

Gerenciamento de riscos

Outros aspectos da governança de IA

Por exemplo, nos Estados Unidos, a Casa Branca publicou um Projeto para uma Declaração de Direitos de IA que descreve como a tecnologia de IA deve ser desenvolvida e usada e protege as pessoas contra ameaças relacionadas à IA.

A União Europeia está trabalhando na lei de IA mais abrangente do mundo - a Lei de IA que definirá os possíveis riscos de diferentes sistemas de IA e prescreverá regras para o desenvolvimento e uso da tecnologia.

Gerenciando riscos

A IA pode fazer maravilhas para indivíduos e empresas, mas traz riscos como preconceito, dependência excessiva da tecnologia e possíveis violações de privacidade.

A governança de IA fornece a base para estratégias de gerenciamento de riscos. Ao fazer isso, ela ajuda você a maximizar o poder da IA dentro dos limites éticos e legais.

Auditabilidade

Todos nós estamos testemunhando um progresso imenso e extremamente rápido na tecnologia de IA. Embora possa parecer que a tecnologia está se desenvolvendo de forma independente, sem nenhum monitoramento, esse não é o caso. Na verdade, uma das principais áreas abordadas pela governança de IA é a auditoria dos sistemas de IA.

Auditorias regulares e completas verificam a eficiência dos sistemas de IA. Elas se aprofundam na tecnologia para inspecionar se tudo está de acordo com os padrões éticos e em conformidade com as regulamentações mais recentes.

Além de ajudar a manter a funcionalidade dos sistemas, as auditorias são vitais para aumentar a confiança do público na tecnologia.

Conscientização

Outra área que a governança de IA abrange é a conscientização e a educação da sociedade sobre a tecnologia. Ela destaca o incrível potencial da IA e suas várias aplicações, explicando claramente os riscos e desafios associados. Isso promove uma melhor compreensão de:

Uso responsável

Monitoramento regular

Treinamento adequado

Ele também ajuda as pessoas e as empresas a entender como podem explorar o poder da IA para resolver os diferentes desafios que encontram.

Quem é responsável pela governança da IA?

Em uma escala mais ampla, os órgãos governamentais e reguladores são responsáveis por criar políticas e diretrizes em suas respectivas jurisdições. No nível das organizações individuais, a resposta depende de suas estruturas e da distribuição da carga de trabalho.

Por exemplo, você pode ter uma equipe dedicada a estabelecer uma estrutura de governança de IA. Essa equipe pode ser composta por especialistas em IA, cientistas de dados, desenvolvedores, profissionais da área jurídica e pessoal de RH. Como alternativa, você pode ter equipes de gerenciamento de riscos e líderes executivos lidando com a regulamentação da IA.

É importante enfatizar que a governança eficaz da IA é um esforço de equipe. Todos desempenham um papel, e a adesão coletiva às diretrizes prescritas é essencial para manter a conformidade e garantir o uso responsável e ético. Embora os tomadores de decisão (ou seja, titulares de cargos e executivos da empresa) tenham mais responsabilidade, a prestação de contas se estende a todos os usuários até certo ponto.

Se estiver criando um sistema de governança de IA para sua empresa, certifique-se de que todos entendam como se encaixam no quadro geral para evitar erros e mal-entendidos.

Estabelecimento de práticas de governança de IA para sua empresa: Práticas recomendadas

Como vimos, a governança do uso da IA minimiza os riscos éticos e de conformidade e aumenta a eficiência da tecnologia. Em última análise, uma estrutura robusta de governança de IA pode destruir o desempenho de sua empresa. Vamos explorar algumas das melhores práticas para seu estabelecimento.

1. Defina suas metas de governança de IA

Antes de implementar a governança de IA, você precisa entender por que está fazendo isso. O que sua organização ganha com isso?

Defina suas metas e certifique-se de que elas estejam alinhadas com os valores essenciais de sua empresa. Por exemplo, você poderia dizer que sua meta é aumentar o atendimento ao cliente por meio do uso responsável e ético da IA e da máxima transparência. Ou, você pode se concentrar em educar sua equipe sobre os possíveis riscos e implicações da IA.

Felizmente, você não precisa escrever suas metas em um quadro branco do escritório ou em suas anotações. Você pode usar ClickUp uma plataforma de produtividade completa, para definir objetivos e metas claros e mensuráveis.

A plataforma tem um recurso exclusivo chamado Metas do ClickUp use-o para definir metas, cronogramas e estratégias e acompanhar o progresso. Adicione membros relevantes da equipe às metas e mantenha tudo documentado. Revisite suas metas ao longo do tempo e veja se elas precisam de ajustes.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir objetivos de forma mais eficaz com cronogramas definidos e metas quantificáveis

2. Crie sua equipe dos sonhos de governança de IA

Não é possível implementar uma estrutura regulatória de IA sem especialistas que orientem e monitorem o processo. É por isso que uma das primeiras coisas na sua agenda deve ser montar uma equipe encarregada da governança de IA da sua organização. As pessoas da equipe devem ter os conjuntos de habilidades, a experiência e a autoridade para elaborar políticas e supervisionar sua implementação.

Sua força-tarefa de governança de IA deve ser capaz de colaborar e se comunicar sem obstáculos.

O ClickUp oferece recursos que garantem uma comunicação simplificada e incentivam o trabalho em equipe. Sua equipe pode usar Quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e criar estratégias e planos. Os quadros brancos são telas digitais que permitem que as equipes colaborem em tempo real e passem rapidamente de ideias para ações concretas.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp Visualização do ClickUp Chat é outra opção fantástica para comunicação clara e ininterrupta e discussões construtivas. Enquanto isso, Mapas mentais do ClickUp permite que as equipes visualizem fluxos de trabalho e os dividam em etapas e tarefas específicas.

3. Escolha a ferramenta de IA certa

Se a sua empresa quiser colher os benefícios da IA responsável, é fundamental procurar uma ferramenta confiável que ofereça uma funcionalidade incrível sem o risco de viés e violações de privacidade.

O ClickUp oferece uma notável ferramenta de IA assistente de redação que pode impulsionar sua produtividade e economizar muito tempo IA do ClickUp .

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp AI permite que você crie todos os tipos de conteúdo em um piscar de olhos. Digamos que você queira escrever um e-mail profissional para um cliente importante, mas não sabe por onde começar. O ClickUp pode gerar o e-mail para você com base nas instruções que você fornecer. Você só precisa revisar o conteúdo e clicar em enviar! ✉️

É claro que o ClickUp AI pode fazer muito mais do que gerar e-mails. Ele pode resumir notas de reuniões e criar agendas, apresentações e resumos de projetos, mapas mentais e linhas do tempo. Use-o para formatar e editar seu texto para obter o máximo de clareza e efeito.

Resuma as anotações da reunião em segundos com a IA do ClickUp

A cereja do bolo é a opção de criar itens de ação e subtarefas com base no contexto de seu texto. Tudo o que você precisa fazer é selecionar o fragmento desejado, pressionar AI, escolher Gerar itens de ação e ver o ClickUp AI fazer sua mágica. ✨

Graças às suas opções versáteis, o ClickUp AI pode ser usado em setores como:

Consultoria

Vendas

Atendimento ao cliente

Engenharia

Gerenciamento de projetos

Manufatura

O melhor de tudo é que o ClickUp funciona em telefones celulares, Windows e Dispositivos Mac para que você possa usá-lo sem problemas, independentemente do seu sistema operacional ou local.

O ClickUp AI é baseada em uma variedade de modelos para proporcionar a você a melhor experiência possível, incluindo o ChatGPT-4 da Open AI, o sistema mais avançado com ênfase na segurança.

Se você se preocupa com a privacidade, ficará feliz em saber que o ClickUp obteve uma licença que garante que seus dados não sejam usados para treinar modelos de IA.

Além do ClickUp AI, a plataforma oferece uma maneira eficiente de se comunicar com chatbots como o ChatGPT- Modelos de prompt de IA **Encontre um prompt que corresponda à sua intenção, adapte-o um pouco, se necessário, e obtenha os resultados desejados em segundos.

4. Documente as estruturas de governança e treine seus funcionários

Agora é a hora de elaborar as normas e políticas de governança de IA da sua organização. Dependendo da sua linha de trabalho, você usará as políticas como diretrizes para desenvolver ou usar a tecnologia de IA em sua empresa. Certifique-se de que elas estejam alinhadas com os valores, a missão e a visão da empresa e sigam os mais recentes padrões de segurança e privacidade.

Essas políticas também devem abranger os possíveis riscos e as formas de minimizá-los.

Não se esqueça de comunicar todas as políticas aos seus funcionários e garantir que eles entendam tudo. Use Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é o editor de texto do ClickUp para documentar procedimentos e diretrizes e compartilhá-los facilmente com sua equipe.

Colabore com os membros da equipe no ClickUp Docs para personalizar fontes, adicionar relações de tarefas ou vincular tarefas diretamente no documento

5. Facilite o monitoramento constante

Com o cenário de IA em constante evolução, suas políticas e padrões de governança de IA precisarão de retoques ocasionais para garantir que sejam relevantes e eficientes. Revisite-as regularmente para ver se certas partes precisam de atualizações e garantir o desempenho ideal. ✨

Consequências da IA não regulamentada

Sem uma IA regulamentada, o mundo moderno provavelmente se transformaria rapidamente em um cenário de faroeste - a falta de controles, políticas e leis poderia ter consequências imensuráveis para a sociedade. Vamos discutir algumas delas. 👇

Discriminação

Os sistemas de IA não regulamentados podem ser tendenciosos e discriminatórios. Por quê? Porque esses sistemas são treinados em dados cheios de preconceito e discriminação, seu resultado não pode ser diferente.

Digamos que você esteja usando um sistema de IA para contratar um novo funcionário. Se o sistema tiver algoritmos tendenciosos ou tiver sido treinado com dados tendenciosos, ele poderá favorecer uma determinada pessoa:

Demográfico

Faixa etária

Gênero

Você pode imaginar as repercussões desse processo de contratação - o sistema excluirá, por padrão, determinados candidatos, mesmo que eles tenham mais experiência ou sejam mais adequados para o cargo.

Agora imagine centenas de empresas usando o mesmo sistema que você. A governança de IA protege contra esses cenários, examinando o desempenho dos sistemas de IA e prescrevendo regras para minimizar a parcialidade.

Violações de privacidade

Os sistemas de IA são "alimentados" com montes de dados pessoais e confidenciais. Se não fosse pela governança de dados, não haveria regras de privacidade e segurança de dados que protegessem os usuários contra roubo de identidade, acesso não autorizado e violações de segurança.

Manipulação social

À medida que a tecnologia de IA avança e se torna mais refinada, está ficando mais difícil para as pessoas distinguirem entre conteúdo humano e gerado por IA.

Os deepfakes são um exemplo notável. São imagens e vídeos falsos criados com técnicas de aprendizagem profunda (daí o nome). Eles geralmente apresentam trocas de rosto e síntese de voz para criar um efeito realista e manipular os espectadores.

Outras formas de manipulação social envolvem "empurrar" um tipo específico de conteúdo nas mídias sociais usando algoritmos tendenciosos.

Falta de transparência

A governança de IA destaca a transparência nos sistemas de IA para garantir que os usuários possam entender seus princípios fundamentais e riscos potenciais.

Se a transparência não fosse exigida, os desenvolvedores de IA não precisariam divulgar como seus sistemas funcionam e tomam decisões e conclusões. Isso provavelmente resultaria em uma falta de confiança na tecnologia baseada em IA e em maiores preocupações com a privacidade.

Deslocamento de trabalho

Um dos tópicos mais populares atualmente é se a IA vai tirar nossos empregos. O desenvolvimento e a implantação extremamente rápidos sem a regulamentação adequada podem deixar milhões de pessoas sem emprego. Isso poderia levar a um colapso social, econômico e, muito provavelmente, político em escala global.

Para evitar esses cenários distópicos, a governança da IA promove o desenvolvimento da IA que tem em mente os melhores interesses das pessoas.

Implemente a governança de IA com o ClickUp

A configuração de uma estrutura de governança de IA é vital para garantir que o uso da tecnologia baseada em IA seja ético, legal e responsável. Ela mantém sua empresa segura e ajuda a construir um relacionamento confiável com investidores e clientes.

O ClickUp oferece tudo o que você precisa para elaborar políticas e monitorar sua implementação e desempenho. Ele fornece comunicação , colaboração em equipe , organização, aprimoramento de processos e gerenciamento de projetos e tarefas .

O ClickUp também conta com um Ferramenta de IA que ajuda você a aproveitar o poder da IA sem riscos. Registre-se no ClickUp e prepare o caminho para uma aplicação responsável das tecnologias de IA!