10 ferramentas de IA para equipes e projetos de manufatura em 2024

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) passou de um conceito amplamente teórico para uma parte ativa do gerenciamento de equipes e projetos. Seja na construção de uma manufatura cronograma de projeto ou executando-o à risca, a IA tem o potencial de transformar a maneira como você pensa sobre o gerenciamento de seu negócio de manufatura.

Basta uma rápida pesquisa no Google para ver que a IA é um faroeste digital. Diversos fornecedores tentam vender seus serviços para empresas que estão desesperadas para aderir à tendência. É isso que torna tão complicada a busca pelas melhores plataformas de IA para equipes e projetos de manufatura.

Você veio ao lugar certo. Junte-se a nós para uma discussão sobre ferramentas de IA no setor de manufatura, começando com uma visão geral das variáveis a serem procuradas antes de se aprofundar nas principais ferramentas disponíveis para gerenciar equipes e projetos atualmente.

O que você deve procurar nas ferramentas de IA para o setor de manufatura?

As aplicações potenciais da IA são muito amplas. Algoritmos de aprendizado de máquina, automação de processos robóticos e manutenção preditiva baseada em IA são aplicações diferentes do mesmo processo. Dito isso, a melhores ferramentas de IA todas tendem a compartilhar alguns pontos em comum que podem ajudá-lo a melhorar seus negócios:

Facilidade de uso: Especialmente com uma tecnologia tão nova e complexa como a IA, a ferramenta que você escolher deve ser fácil de usar sem ter um diploma avançado de engenharia da computação

Especialmente com uma tecnologia tão nova e complexa como a IA, a ferramenta que você escolher deve ser fácil de usar sem ter um diploma avançado de engenharia da computação **Oportunidades de colaboração: quanto mais a ferramenta permitir que você trabalhe em equipe, maior será o sucesso na melhoria dos seus processos de fabricação

O mais importante, é claro, é que sua ferramenta de IA precisa estar alinhada com sua estratégia de desenvolvimento do projeto . Quanto mais ele puder se integrar aos seus processos existentes, melhor.

As 10 melhores ferramentas de IA para manufatura a serem usadas em 2024

Pegue todos os recursos acima e alinhe-os com o setor de manufatura, e você terá a lista a seguir. Essas são as principais ferramentas que podem melhorar seus processos de fabricação, aproveitando algoritmos de aprendizado de máquina, manutenção preditiva e muito mais.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Talvez você conheça o ClickUp principalmente como um software de gerenciamento de projetos, mas seu melhor trabalho acontece nos bastidores. Isso inclui melhorar a forma como você gerencia suas operações e projetos de fabricação e criar um plano de projeto abrangente com Recurso de IA do ClickUp .

Com o ClickUp, a IA se espalha por todas as partes da equação de produtividade. As ferramentas de IA podem resumir documentos estratégicos, gerar itens de ação, traduzir instruções e muito mais. Em resumo, é a ferramenta perfeita para otimizar sua produtividade ao criar e otimizar um plano de projeto abrangente.

Melhores recursos do ClickUp

Um conjunto avançado deFerramentas de IA que melhoram especificamente a produtividade e o controle de qualidade por meio da automação de tarefas repetitivas e da melhor automação de processos

Uma ampla biblioteca de modelos, incluindo opções específicas do setor, como oPlano de projeto de manufatura* Ferramentas de mapeamento de processos para mapear seus processos de produção, incluindo quadros brancos e mapas mentais, que podem vincular suas discussões estratégicas à execução tática baseada em IA

Ênfase em painéis visuais e facilidade de uso para facilitar a integração e o uso de recursos de IA

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel tem um conjunto limitado de recursos, o que pode levar a problemas de mobilidade para alguns usuários

Os sistemas e ferramentas de IA ainda são relativamente novos, e mais recursos estão sendo implantados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Odoo

via Odoo O Odoo é um conjunto de aplicativos que se integram perfeitamente para otimizar toda a sua estrutura de negócios. CRM, vendas, comércio eletrônico, timesheet, helpdesk, faturamento, inventário e automação de marketing são apenas alguns dos muitos aplicativos que as empresas de manufatura podem usar.

Melhores recursos do Odoo

Automação de despesas com tecnologia de IA que classifica e valida automaticamente faturas digitais e em papel

Extensa biblioteca de sistemas de IA e integrações de aplicativos de fornecedores terceirizados, incluindo calibração automatizada de equipamentos e fluxos de trabalho de solicitação de materiais

Um mecanismo de IA habilitado para ChatGPT que permite que os gerentes de projeto usem prompts de texto para criar e executar seus fluxos de trabalho

Uma ampla comunidade de usuários que pode ajudar as empresas iniciantes a otimizar o uso do software

Limitações do Odoo

O uso de vários aplicativos individuais pode, às vezes, complicar o gerenciamento do negócio como um todo

Integrações limitadas com aplicativos que não são da Odoo, exigindo um compromisso total com o fornecedor para aproveitar ao máximo suas ferramentas

Preços do Odoo

Gratuito para um aplicativo

Padrão: US$ 24,90/mês por usuário

Personalizado: US$ 37,40/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Odoo

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 700 avaliações)

3. Asana

Via Asana Um líder de longa data em software de gerenciamento de projetos de construção a Asana está entrando no trem da IA. Sua ênfase em projetar todos os recursos para conectar a IA com a funcionalidade existente pode ajudar sua equipe a tomar decisões melhores e mais estratégicas dentro e entre seus projetos.

Melhores recursos da Asana

Analise a capacidade da equipe com base em cargas de trabalho históricas e previstas para o futuro e faça recomendações dinâmicas sobre como mudar a capacidade

Fluxos de trabalho automatizados que criam fluxos de projeto mais eficientes e se auto-otimizam ao longo do tempo de acordo com suas metas e práticas recomendadas

Atualizações dinâmicas do status do projeto que podem analisar a integridade de um projeto e atualizar a equipe de acordo

Capacidade personalizada de ativar e desativar as funcionalidades de IA para processos que ainda exigem um toque manual mais pesado

Limitações da Asana

Funções de padronização limitadas, especialmente quando se trata de tarefas e processos recorrentes comuns no setor de manufatura

Tendência a enviar muitas notificações aos usuários sobre atividades de tarefas, dificultando a captura de todas as notificações em projetos mais complexos

Preços da Asana

Premium: US$ 10,99/mês por usuário

Business: US$ 24,99/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

4. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe Como o próprio nome sugere, o Teamwork tem como objetivo fazer exatamente isso: ajudar sua equipe a trabalhar melhor em conjunto para atingir as principais metas de negócios. Seja criando cronogramas de projetos ou melhorando a forma como sua empresa de manufatura executa tarefas individuais, seus recursos podem ajudá-lo a otimizar seu trabalho.

melhores recursos do #### Teamwork

Gerenciamento automatizado de tarefas que otimiza dados e projetos de fabricação especialmente complexos

Ampla biblioteca de modelos que inclui agendas de reuniões simples e planos de projetos complexos

Análises avançadas eferramentas de relatórios que mantêm uma visão geral e sugerem melhorias para todos os seus projetos e garantem uma previsão de demanda mais precisa

Elogiado por seu excelente e rápido atendimento ao cliente

Limitações do trabalho em equipe

API limitada que levou a problemas de exportação de dados para alguns usuários

Apesar da IA integrada no backend, não há recursos explícitos de IA que os usuários possam aproveitar

Preços do Teamwork

Gratuito

Starter: US$ 5,99/mês por usuário

Deliver: US$ 9,99/mês por usuário

Crescimento: US$ 19,99/mês por usuário

Escala: Entre em contato para obter preços

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

5. WiPro

Via Wipro Como um parceiro abrangente de transformação digital e inovação, a WiPro é mais do que apenas uma ferramenta de fabricação de IA. A empresa fornece serviços abrangentes de IA que têm o potencial de transformar a maneira como você faz negócios.

Melhores recursos do WiPro

O AI360 é um ecossistema de inovação que integra modelos de aprendizado de máquina e IA em todas as suas ferramentas e processos de negócios

Uma equipe de consultoria e implementação personalizada para cada cliente para melhorar seu processo de produção e gerenciamento da cadeia de suprimentos

Consultoria de ponta a ponta sobre estratégia inicial, execução contínua, gerenciamento de projetos e previsão precisa da demanda

Limitações do WiPro

Como o WiPro é um serviço de consultoria, ele tende a ser mais caro do que os sistemas de IA somente de tecnologia

A empresa pode atrasar alguns projetos devido a suas operações globais e base de clientes

Preços do WiPro

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e opiniões sobre o WiPro

G2: 4,1/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

6. Procore

Via Procore A Procore é uma solução líder em gerenciamento de construção que otimiza o trabalho manual, desde a licitação inicial até a otimização da cadeia de suprimentos, a construção e o encerramento do projeto. As ferramentas de IA que maximizam a eficiência podem aprimorar o gerenciamento financeiro, o gerenciamento de projetos e muito mais.

Melhores recursos do Procore

Análises preditivas avançadas que podem usar dados de construção e criar modelos de previsão de demanda mais precisos, estimando impactos futuros para qualquer coisa, inclusive materiais e cronogramas

Fluxos de trabalho habilitados para IA para agilizar a tomada de decisões e os processos de construção

Visualização inteligente de dados que pode mostrar os status atuais e futuros do projeto

Habilidades de personalização para levar em conta diferentes projetos e processos de construção em toda a empresa

Limitações da Procore

Por ser uma ferramenta exclusiva para o setor de construção, ela tem flexibilidade limitada

A interface do usuário não é necessariamente intuitiva para usuários novos no gerenciamento de projetos digitais

Preços da Procore

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Procore

G2: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.600 avaliações)

7. Segunda-feira

Via Segunda-feira Uma solução popular de gerenciamento de projetos, a Monday está adicionando IA ao seu repertório. À medida que for implementada, ela estará disponível em mais aplicativos e para mais usuários que desejam otimizar o gerenciamento de projetos na plataforma.

Melhores recursos do Monday

Criação automatizada de tarefas que desenvolve fluxos de trabalho e projetos mais eficientes em seu nome

Modelos de documentos habilitados para IA para evitar começar do zero com novas instruções de trabalho ou documentos de projeto

O Formula Builder permite que você descreva uma tarefa ou objetivo, para o qual ele cria um processo eficiente em seu nome

A interface de usuário intuitiva e os sistemas baseados em IA facilitam o uso da ferramenta, mesmo para novos usuários

Limitações de segunda-feira

A funcionalidade de IA é atualmente uma versão beta que está disponível apenas para um conjunto limitado de clientes

Disponível apenas em alguns dos principais aplicativos da Monday antes da implementação completa

Preços da Monday

Grátis

Básico: US$ 8/mês por usuário

Padrão: US$ 10/mês por usuário

Pro: US$ 16/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para obter preços

Monday classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 8.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.100 avaliações)

8. Visão do projeto

via Visão do projeto O Project Insight projetou seu sistema de gerenciamento de projetos visando à simplicidade e, por isso, não divulga seus recursos de IA. Em vez disso, ele os incorpora sutilmente à sua funcionalidade principal, ajudando os gerentes de fabricação a criar e otimizar seus projetos com mais facilidade.

Melhores recursos do Project Insight

Processos automatizados de aprovação de tarefas e entregas para agilizar o trabalho de equipes maiores, levando a economias de custo potencialmente significativas

Planejamento dinâmico de projetos que considera todo o portfólio de projetos, tarefas e fluxos de trabalho de uma empresa

Relatórios de desempenho de projetos que analisam dados e avaliam projetos de manufatura durante e após a conclusão

Formulários personalizados que fluem diretamente para os fluxos de trabalho e tarefas dinâmicas para a entrada de informações e transferências

Limitações do Project Insight

Não é possível otimizar alguns recursos, como atualizações de status do projeto

Conjunto de recursos relativamente limitado em comparação com algumas das outras ferramentas de gerenciamento de projetos desta lista

Preços do Project Insight

Gratuito para sempre

Add-ons: US$ 3/mês para cada recurso que você adicionar

Enterprise: US$ 45/mês

Project Insight ratings and reviews

G2: 3,6/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

9. Wrike

Via Wrike O Wrike é um dos principais software de gerenciamento de projetos empresariais e por um bom motivo. Seu design significa que ele pode aprimorar a colaboração e o trabalho até mesmo das maiores equipes de produção, e suas ferramentas de IA desempenham um papel importante para chegar a esse ponto.

Melhores recursos do Wrike

Ferramentas de IA generativas para gerar conteúdo rapidamente, inclusive resumos iniciais de projetos e planos abrangentes

Análise de fatores de risco em projetos que usam dados históricos para recomendar como evitar atrasos, otimizar o trabalho e muito mais

Criação dinâmica de tarefas com base em briefs e conversas que economizam tempo em projetos complexos

Interface simplificada e simples que simplifica a integração de equipes pequenas e grandes

Limitações do Wrike

Os dispositivos de desktop veem uma interface de usuário otimizada; a experiência do aplicativo móvel é menos consistente

Alguns recursos de IA, como o assistente de trabalho e a pesquisa inteligente, ainda estão em desenvolvimento e não estão disponíveis

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

Business: US$ 24,80/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.400 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.400 avaliações)

10. Salesforce Einstein

Via Força de vendas O Einstein é o componente de IA do CRM mais popular do mundo (para não mencionar um principal CRM para manufatura ). Ele aumenta a produtividade e melhora a as comunicações com os clientes graças à IA avançada e às integrações de idiomas que se conectam diretamente à sua conta do Salesforce.

Melhores recursos do Salesforce Einstein

E-mails gerados por IA que aprendem com as mensagens de melhor desempenho e as aprimorama comunicação com o cliente ao longo do tempo

Insights preditivos que permitem a tomada de decisões estratégicas e mais focadas em dados

Interface visual que permite que usuários sem experiência em desenvolvimento aproveitem todas as suas funcionalidades

Integração direta com as contas e configurações existentes do Salesforce

Limitações do Salesforce Einstein

O escopo tende a ser limitado, tanto para o Salesforce quanto para a funcionalidade dentro do Salesforce

De acordo com alguns usuários, o modelo de linguagem grande requer mais treinamento para se tornar mais confiável

Preços do Salesforce Einstein

Essentials: US$ 25/mês por usuário

Professional: US$ 75/mês por usuário

Enterprise: US$ 150/mês por usuário

Unlimited: US$ 300/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Salesforce

G2: Nenhuma avaliação até o momento

Capterra: 4/5 (2+ avaliações)

Encontre a ferramenta de IA certa para otimizar seu processo de fabricação

É hora de se tornar mais eficiente ao gerenciar seu processo de fabricação e seus projetos. Com a ferramenta de IA certa, você pode chegar lá - e essa ferramenta é o ClickUp.

Nossos recursos de IA são fortes e continuam a se expandir. O mais importante é que ele foi projetado para otimizar seu trabalho e melhorar seu fluxo de trabalho, ajudando-o a gerenciar seus processos e equipes com mais eficiência.

Mas chega de conversa. É hora de testá-lo você mesmo! Criar uma conta gratuita para começar e descobrir por que o ClickUp é a melhor ferramenta de IA para o setor de manufatura.