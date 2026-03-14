Aumentando a eficiência da produção: os 10 melhores softwares de manufatura para pequenas empresas

Sua busca por softwares de manufatura para pequenas empresas termina aqui!

A sobrevivência e o sucesso das pequenas empresas de manufatura dependem da otimização dos processos.

O importante é encontrar maneiras de reduzir custos, promover uma melhor utilização dos recursos e simplificar o gerenciamento do ciclo de vida do produto para se manter competitivo e na liderança do seu setor.

Felizmente, há um herói nesta história: o software de manufatura para pequenas empresas.

Esses programas práticos otimizam e automatizam várias tarefas de manufatura, como programação da produção e gestão de estoque. Eles também oferecem visibilidade em tempo real sobre aspectos críticos das operações, o que ajuda você a mapear seus processos e identificar gargalos e áreas que precisam de melhorias.

Neste artigo, discutiremos os 10 melhores softwares de manufatura para pequenas empresas e abordaremos seus principais recursos, preços, avaliações de usuários e principais deficiências.

Ao escolher a ferramenta certa, você poderá melhorar seus processos e garantir uma tomada de decisão informada e um atendimento eficiente dos pedidos.

Os melhores softwares de manufatura para pequenas empresas em resumo

Aqui está um breve resumo antes de você começar:

ClickUp Espaço de trabalho com IA convergente para planejamentoTamanho da equipe: Empresas de todos os tamanhos Gerenciamento de tarefas com IA, gráficos de Gantt, documentos de SOP e chat em tempo real. Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7/mês NetSuite ERP para manufatura digitalTamanho da equipe: em crescimento até o porte médio Desempenho financeiro em tempo real, acompanhamento de estoque e gestão da cadeia de suprimentos. Preços personalizados Global Shop Solutions Monitoramento do chão de fábricaTamanho da equipe: lojas de pequeno a médio porte Acompanhamento de manutenção, relatórios de produção em andamento e compras automatizadas de estoque. Preços personalizados Katana Gestão de estoque multicêntricaTamanho da equipe: Fabricantes de pequeno a médio porte Acompanhamento de estoque em tempo real, programação da produção e acompanhamento de lotes/validade. A partir de US$ 299 por mês JobBOSS² Programação de oficinasTamanho da equipe: oficinas de pequeno a médio porte Programação com recurso de arrastar e soltar, análise de cenários hipotéticos e cotação rápida e sem erros. Preços personalizados CloudSuite Industrial Manutenção preditiva de máquinasTamanho da equipe: Fabricantes com foco em tecnologia IA e XR para confiabilidade de equipamentos, alertas de falhas e automação de faturas. Preços personalizados Cetec ERP Planejamento de produção otimizado para dispositivos móveisTamanho da equipe: Usuários de ERP de pequenas empresas Estoque serializado, alocação automatizada de recursos e dados otimizados para tablets. A partir de US$ 50 por usuário/mês Fishbowl Contagem automatizada de estoqueTamanho da equipe: PMEs do setor de produtos Rastreamento de múltiplos armazéns, calendários de ordens de serviço e funcionalidade MRP. A partir de US$ 229/mês (Essentials) BatchMaster Eficiência de fórmulas e processosTamanho da equipe: Fabricantes baseados em processos Definições de testes de controle de qualidade, categorização de itens e integração com o QuickBooks. Preços personalizados Odoo Flexibilidade modular tudo-em-umTamanho da equipe: Startups em expansão PLM integrado, manutenção preventiva e milhares de aplicativos da comunidade. Gratuito (1 aplicativo); planos pagos a partir de US$ 31/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que é um software de manufatura para pequenas empresas?

Um software para pequenas empresas de manufatura é uma ferramenta versátil projetada para otimizar as principais operações de manufatura, desde compras e produção até vendas e RH.

Ao automatizar processos essenciais, como a gestão de estoque, esses programas ajudam a minimizar o risco de excesso de estoque, liberam recursos humanos valiosos e planejam o cronograma de produção com base na disponibilidade limitada de matérias-primas. Eles também auxiliam no acompanhamento e gerenciamento de pedidos, melhorando assim o relacionamento com os clientes.

As ferramentas de manufatura para pequenas empresas preenchem a lacuna entre a coleta de dados e insights acionáveis, facilitando a execução integrada de estratégias operacionais. Ao aplicar esses valiosos insights aos seus processos de negócios, você poderá tomar decisões mais acertadas que impulsionam a eficiência e maximizam o lucro.

O que você deve procurar em um software de manufatura para pequenas empresas?

Antes de decidir integrar qualquer software de manufatura para pequenas empresas aos seus processos, certifique-se de que ele possua os seguintes recursos e qualidades essenciais:

Escalabilidade e personalização: A ferramenta deve se adaptar às crescentes complexidades e ao aumento de dados que acompanham a expansão de sua empresa e do portfólio de produtos Facilidade de uso: Sua equipe deve ser capaz de aproveitar o software mesmo que não tenha conhecimentos técnicos Programação da produção: O programa deve ser capaz de gerenciar os cronogramas de produção de forma eficaz. Isso ajudará na O programa deve ser capaz de gerenciar os cronogramas de produção de forma eficaz. Isso ajudará na alocação de recursos e minimizará o tempo de inatividade Integração: Verifique se o software se conecta perfeitamente aos sistemas que você já utiliza, como de gerenciamento de pedidos e de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) Verifique se o software se conecta perfeitamente aos sistemas que você já utiliza, como ferramentas Gestão de estoque : A capacidade da ferramenta de fornecer visibilidade em tempo real do estoque do armazém é vital, pois evita o excesso ou a falta de estoque A capacidade da ferramenta de fornecer visibilidade em tempo real do estoque do armazém é vital, pois evita o excesso ou a falta de estoque Controle de qualidade: O software deve auxiliar nos esquemas de controle de qualidade, monitorando os processos de produção e fornecendo alertas automáticos em caso de desvios Processamento de pedidos: O programa deve ser capaz de otimizar os fluxos de trabalho de atendimento de pedidos, rastreando os pedidos e garantindo entregas pontuais

Os 10 melhores softwares de manufatura para pequenas empresas

Se você deseja automatizar e otimizar seus processos para impulsionar as vendas e expandir seus negócios, dê uma olhada em nossa seleção dos 10 melhores softwares de manufatura para pequenas empresas.

1. ClickUp (Ideal para operações unificadas e gerenciamento de projetos)

Quer saber mais? O ClickUp reúne mais de 20 aplicativos em uma única plataforma de IA integrada, para que você tenha tudo o que precisa em apenas uma ferramenta

Em primeiro lugar, temos o ClickUp, um espaço de trabalho convergente com IA que ajuda pequenas equipes de manufatura a gerenciar produção, planejamento e coordenação a partir de um único sistema. Em vez de gerenciar fluxos de trabalho em planilhas, aplicativos de mensagens e ferramentas de projeto desconectadas, os fabricantes podem coordenar cronogramas de produção, comunicação com fornecedores, planejamento de estoque e documentação em uma única plataforma conectada.

Ao reunir ferramentas como ClickUp Brain, ClickUp Chat, ClickUp Automations, painéis, gráficos de Gantt e documentos , a plataforma ajuda as equipes a otimizar os fluxos de trabalho de produção, reduzindo ao mesmo tempo a sobrecarga operacional que normalmente decorre do gerenciamento de tarefas em vários sistemas.

Planeje e gerencie cronogramas de produção com várias visualizações do fluxo de trabalho

Escolha entre mais de 15 visualizações de projeto no ClickUp

Os processos de manufatura envolvem muitas etapas interdependentes, desde o planejamento de compras e produção até as verificações de qualidade e o envio. O ClickUp facilita a coordenação dessas etapas usando ferramentas flexíveis de planejamento de projetos, como a Visualização de Calendário, a Visualização de Linha do Tempo e a Visualização de Gráfico de Gantt.

O Gráfico de Gantt do ClickUp permite que as equipes visualizem as dependências entre as etapas de produção, como garantir que as tarefas de montagem só comecem após o recebimento das matérias-primas. Isso facilita a identificação de gargalos, o ajuste de cronogramas e o cumprimento dos prazos de fabricação.

Conecte a documentação de fabricação diretamente aos fluxos de trabalho

As equipes de manufatura dependem fortemente da documentação de processos, dos padrões de qualidade e dos procedimentos operacionais. Com o ClickUp Docs, as equipes podem criar SOPs, instruções de produção e listas de verificação de qualidade que ficam diretamente ao lado das tarefas e dos fluxos de trabalho que elas apoiam.

Esses documentos podem ser vinculados às tarefas de produção, para que operadores e gerentes tenham sempre acesso às instruções mais recentes sem precisar procurar em ferramentas de documentação separadas. As atualizações nos procedimentos podem ser refletidas instantaneamente em todos os fluxos de trabalho, ajudando as equipes a manter a consistência em todas as etapas de produção.

As operações de manufatura geram atualizações constantes em projetos, tarefas e comunicações. O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado à plataforma, ajuda as equipes a transformar essas atualizações em insights operacionais claros.

O ClickUp Brain pode, automaticamente:

Gere relatórios de status de produção a partir das atividades das tarefas

Resuma as discussões sobre projetos no ClickUp Chat

Elabore documentação operacional no ClickUp Docs

Identifique possíveis obstáculos que afetam os prazos de entrega

Isso reduz o tempo que os gerentes de operações gastam coletando atualizações e preparando relatórios.

Configure Super Agents sem código para acionar fluxos de trabalho e etapas seguintes

Os fluxos de trabalho de manufatura dependem de uma coordenação precisa entre as equipes. Os Super Agentes do ClickUp ajudam a monitorar as atividades em tarefas, conversas e documentos para garantir que nenhuma atualização importante seja perdida.

Por exemplo, os agentes podem:

Detecte atrasos nas tarefas de produção e sinalize-os antecipadamente

Transforme decisões tomadas em reuniões em tarefas práticas automaticamente

Identifique riscos quando as dependências entre tarefas falham

Notifique as equipes quando as etapas da produção forem concluídas

Em vez de depender da coordenação manual, esses agentes ajudam a garantir que o fluxo de trabalho de produção permaneça alinhado.

Automatize tarefas operacionais repetitivas e monitore o trabalho em tempo real

As equipes de manufatura costumam dedicar tempo a tarefas administrativas repetitivas, como atribuir tarefas, atualizar status e notificar as partes interessadas. As Automações do ClickUp permitem que as equipes criem fluxos de trabalho baseados em regras que reduzem a coordenação manual.

Use os recursos AI Assign, AI Prioritize e AI Cards do ClickUp para automatizar o gerenciamento de tarefas e obter insights em tempo real instantaneamente

Por fim, com os Painéis do ClickUp, os líderes da área de manufatura podem monitorar métricas operacionais em tempo real. Os painéis permitem acompanhar o andamento da produção, a carga de trabalho da equipe, os prazos de entrega e as tarefas relacionadas ao estoque em uma única visualização.

Essa visibilidade centralizada ajuda os gerentes de operações a identificar rapidamente atrasos, equilibrar as cargas de trabalho entre as equipes e garantir que as metas de produção sejam cumpridas.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A quantidade de recursos e ferramentas pode ser avassaladora para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

👉🏽 Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica detalhadamente como usar a IA para reduzir a complexidade, em vez de adicionar mais ferramentas.

2. NetSuite (Ideal para manufatura digital e visibilidade financeira)

O NetSuite é uma solução de manufatura digital projetada para otimizar a forma como você gerencia seu estoque, tempo e operações de produção.

Ao fornecer informações em tempo real sobre seus níveis de estoque, essa ferramenta reduz o risco de excesso de estoque ou deterioração de produtos. Com o NetSuite, você pode dizer adeus aos custos desnecessários decorrentes do armazenamento excessivo de estoque.

O NetSuite também garante que os pedidos sejam gerenciados adequadamente, facilitando a entrega imediata de faturas sem erros e o acompanhamento meticuloso dos pagamentos. Isso permite que sua empresa faça uma transição tranquila das cotações de vendas para o atendimento eficiente dos pedidos.

O programa oferece uma visão em tempo real do desempenho financeiro da sua empresa, permitindo que você planeje estrategicamente e se adapte rapidamente às tendências e movimentos do mercado.

Principais recursos do NetSuite

Sistema de rastreamento para monitorar o estoque e garantir que as demandas dos clientes sejam atendidas

Ferramentas de gerenciamento de pedidos para garantir que os clientes recebam as faturas em tempo hábil

Sistema de gestão financeira para uma visão abrangente do desempenho financeiro

Sistema de gestão da cadeia de suprimentos para facilitar o envio de mercadorias e serviços aos clientes

Suporte para 27 idiomas e 190 moedas

Limitações do NetSuite

O tempo de carregamento e atualização é visivelmente lento

Leva tempo para aprender a utilizar os recursos de forma eficaz

Preços do NetSuite

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o NetSuite

G2: 4,0/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

📖 Leia mais: Como criar sua fonte única de verdade para uma empresa em crescimento

3. Global Shop Solutions (Ideal para monitoramento e manutenção do chão de fábrica)

A Global Shop Solutions tem como foco simplificar as complexidades envolvidas na produção, no monitoramento do chão de fábrica e no rastreamento de pedidos.

Os recursos de relatórios de trabalho em andamento da ferramenta ajudam você a monitorar a produção e facilitam a identificação e a resposta a quaisquer interrupções no processo.

Além disso, o programa possui funcionalidades exclusivas de acompanhamento de manutenção que avisam quando um equipamento precisa de algum tipo de manutenção preventiva. Esse recurso é particularmente útil, pois ajuda a evitar paradas na produção causadas por avarias nas máquinas.

A Global Shop Solutions também fornece dados abrangentes de estoque físico e automatiza as compras de estoque quando os níveis estão baixos, para evitar perdas causadas pela falta de estoque. Esse recurso é essencial no planejamento de necessidades de materiais, pois ajuda a determinar o que e quando produzir.

Principais recursos do Global Shop Solutions

Recursos de agendamento para um planejamento de produção eficaz

Sistema de rastreamento para monitorar trabalhos em andamento, faturas, custos e pagamentos

Sistema de monitoramento de manutenção para evitar paradas causadas por avarias nas máquinas

Compras automáticas de estoque quando os níveis estão baixos para evitar a falta de estoque

Geração de cotações e pedidos de venda automáticos

Limitações do Global Shop Solutions

O sistema operacional apresenta atrasos no carregamento

Treinar os usuários para operar o software de forma eficaz geralmente requer uma quantidade considerável de tempo

Preços da Global Shop Solutions

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Global Shop Solutions

G2: 3,8/5 (mais de 10 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4. Katana (Ideal para gestão de estoque em várias unidades)

Se você tem enfrentado dificuldades para monitorar e gerenciar os níveis de estoque em diferentes armazéns, o Katana pode ser a solução para seus problemas.

Este software de gestão de estoque baseado na nuvem permite que você acompanhe produtos específicos armazenados em cada depósito, evitando assim problemas de excesso ou falta de estoque.

Os recursos de gestão de produção do Katana ajudam você a determinar o que e quando produzir com base na disponibilidade de matéria-prima e na demanda do mercado por produtos específicos. Isso, por sua vez, facilita o planejamento eficiente da produção.

Além disso, o programa ajuda você a tomar melhores decisões, identificando seus produtos mais lucrativos e seus principais clientes.

Principais recursos do Katana

Sistema avançado de rastreamento de estoque que monitora os níveis de estoque em diferentes armazéns

Sistema de gestão de produção que programa operações com base na disponibilidade de matéria-prima, tempo e demanda dos clientes

Sistema de rastreamento que localiza lotes com defeito ou vencidos antes que sejam entregues

Informações em tempo real sobre tendências de margem de lucro e os canais de vendas mais bem-sucedidos

Limitações do Katana

Os novos usuários podem achar a interface um pouco complicada

A velocidade de carregamento pode ser lenta ao lidar com várias entradas

Preços do Katana

A partir de US$ 299 por mês

Avaliações e comentários sobre o Katana

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

📊 Um único sistema de referência para equipes mais ágeis O ClickUp Small Business Suite consolida projetos, documentos, chat, painéis e IA em um único espaço de trabalho, para que as equipes operem a partir de um único sistema de registro, em vez de cinco ferramentas desconectadas. Isso significa eliminar a sobrecarga operacional que normalmente exige funções adicionais de coordenação. Quando tarefas, conhecimento, conversas e relatórios estão todos em um único sistema: As atualizações de status são geradas automaticamente

A documentação está diretamente ligada à execução

Os fluxos de trabalho atribuem tarefas, enviam notificações e acompanham o andamento sem a necessidade de acompanhamento manual O resultado é um modelo operacional mais enxuto, no qual uma única plataforma absorve o trabalho que antes exigia várias ferramentas e até três níveis de coordenação. Sua equipe permanece com o mesmo tamanho. Mas o sistema assume o peso operacional. Veja como! O impacto é mensurável: 384% de ROI com a consolidação do trabalho na plataforma ClickUp

92.400 horas economizadas entre as equipes ao longo de três anos

Economia de 1 dia inteiro de trabalho por semana graças à graças à colaboração otimizada para pequenas empresas

Redução significativa da coordenação manual e das tarefas repetitivas por meio de automação integrada e IA

5. JobBOSS (Ideal para programação e orçamentos de oficinas)

Uma das principais razões pelas quais o JobBOSS se destaca como um software de manufatura para pequenas empresas são seus robustos recursos de programação e controle de chão de fábrica.

O JobBOSS reconhece os desafios que os fabricantes enfrentam ao adaptar suas operações às demandas dos clientes, que mudam rapidamente. Ele resolve esse problema permitindo que os usuários arrastem, soltem e ajustem os cronogramas de produção com facilidade.

Além disso, seu recurso de análise de cenários hipotéticos promove a otimização do fluxo de trabalho, ajudando você a prever as consequências de alterações nos cronogramas de produção antes de implementar qualquer mudança.

Com o JobBOSS, o risco de perder contratos devido a atrasos nas cotações será coisa do passado. Essa ferramenta é capaz de gerar cotações sem erros instantaneamente, utilizando dados atualizados.

Principais recursos do JobBOSS

Um sistema de programação de produção que facilita o acompanhamento de pedidos e produção

Controle e rastreamento de materiais e estoque

Facilmente acessível em computadores e dispositivos móveis

Geração rápida de orçamentos sem erros para os clientes, utilizando dados atualizados

Limitações do JobBOSS

Os servidores de software podem ser lentos, o que afeta a eficiência do fluxo de trabalho

Dificuldades em acessar e utilizar determinados recursos

Preços do JobBOSS

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o JobBOSS

G2: 3,8/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

📖 Leia mais: Modelos gratuitos para pequenas empresas

6. CloudSuite Industrial da Infor (Ideal para manutenção preditiva e inovação)

Se você tem enfrentado paradas frequentes e interrupções não planejadas que afetam a produtividade geral, é hora de considerar a integração do CloudSuite Industrial às suas operações.

O CloudSuite Industrial é uma solução abrangente que utiliza inteligência artificial (IA) e realidade estendida (XR) para prever a manutenção necessária para as máquinas, aumentando a confiabilidade dos equipamentos. ⚒️

Essa ferramenta se destaca por alertá-lo sempre que houver possíveis interrupções que possam afetar o atendimento dos pedidos. Isso ajuda você a tomar decisões informadas e a agir de forma proativa, garantindo assim que seus produtos cheguem ao cliente-alvo no prazo previsto.

Além disso, o CloudSuite Industrial acelera a inovação de produtos ao comparar custos e desempenho com produtos já estabelecidos. Isso, em última análise, ajuda a refinar as estratégias de desenvolvimento de novos produtos.

Principais recursos do CloudSuite Industrial

Utiliza inteligência artificial (IA) e realidade estendida (XR) para realizar manutenção preditiva que evita o tempo de inatividade das máquinas

Recursos de alerta que avisam sobre possíveis interrupções que podem afetar o atendimento de pedidos

Automatiza o processamento de faturas, resultando em menos erros e aprovação mais rápida

Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) que facilita o planejamento eficaz da produção

Limitações do CloudSuite Industrial

Curva de aprendizado íngreme para usuários inexperientes

Talvez não ofereça as melhores soluções para envio de produtos

Preços do CloudSuite Industrial

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CloudSuite Industrial

G2: 3,9/5 (mais de 50 avaliações)

TrustRadius: 7,6/10 (mais de 10 avaliações)

📊 Mini estudo de caso: Substituindo mais de 5 ferramentas por um único espaço de trabalho Quando a agência de marketing Hit Your Mark Media analisou suas operações, o problema ficou evidente. O trabalho estava espalhado pelo Slack, Miro, Toggl, Loom e outras ferramentas. Os projetos avançavam mais lentamente do que deveriam, pois as informações estavam dispersas por várias ferramentas. Então, a equipe consolidou tudo no ClickUp. ⚡ Os resultados foram imediatos: Mais de 5 ferramentas substituídas nas áreas de comunicação, planejamento e relatórios

Economia de US$ 3.000 por ano ao eliminar o Slack após migrar para o ClickUp Chat

Painéis em tempo real que monitoram pontos de sprint, cargas de trabalho e desempenho

Pagamentos de bônus mais rápidos graças a dados de produtividade claros e mensuráveis O fundador Derek Archer afirma que a mudança transformou a forma como a agência opera. Em vez de ter que juntar atualizações de vários aplicativos, a equipe agora gerencia o trabalho com clientes, a comunicação, a documentação e a geração de relatórios a partir de um único espaço de trabalho.

7. Cetec ERP (Ideal para planejamento de produção otimizado para dispositivos móveis)

O Cetec ERP é um software ERP abrangente para pequenas empresas do setor de manufatura, que oferece diversas soluções para gestão de estoque, planejamento de produção e necessidades de programação.

Esta plataforma resolve de forma eficaz as preocupações com o rastreamento de estoque, permitindo que você serialize matérias-primas e produtos acabados para facilitar a identificação. Além disso, os recursos de gestão de estoque da ferramenta permitem monitorar os estoques, garantindo que eles permaneçam dentro dos níveis predefinidos pela sua empresa.

O Cetec ERP ajuda você a planejar seus cronogramas de produção, sugerindo automaticamente maneiras de alocar materiais e tempo com base nas datas de entrega dos pedidos.

Principais recursos do Cetec ERP

Sistema de controle de estoque que monitora os níveis de estoque e garante que eles permaneçam dentro dos limites predefinidos

Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) para pequenas empresas que sugere automaticamente maneiras de alocar recursos finitos

Oferece informações e recursos acessíveis em um tablet

Programa automaticamente a produção com base nas datas de entrega dos pedidos e na capacidade da chaveira

Limitações do Cetec ERP

Os usuários ocasionalmente enfrentam falhas com novas atualizações

Usuários que não têm experiência com sistemas ERP podem ter dificuldades para se adaptar ao software

Preços do Cetec ERP

A partir de US$ 50 por usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Cetec ERP

G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

8. Fishbowl (Ideal para contagem automatizada de estoque e operações de armazém)

O Fishbowl foi projetado para monitorar e gerenciar com eficiência seus níveis de estoque em diferentes armazéns por meio de contagens automatizadas de estoque. Ele permite que você verifique facilmente seu estoque em diferentes armazéns a partir de um local centralizado, independentemente de onde você estiver.

O programa também oferece funções de calendário de ordens de serviço que permitem um agendamento proativo e uma produção pontual bem antes da data de entrega do pedido.

Além disso, sua funcionalidade de planejamento de recursos materiais (MRP) auxilia no planejamento da produção, informando quando e onde os materiais são necessários.

Principais recursos do Fishbowl

Contagem automatizada de estoque que evita excesso ou falta de estoque

Calendário de ordens de serviço que planeja os cronogramas de produção, garantindo que os produtos estejam prontos para envio no dia da entrega

Informações em tempo real que podem ser acessadas de qualquer lugar

Recursos avançados de rastreamento que monitoram os níveis de estoque em vários armazéns

Limitações do Fishbowl

Dificuldade em navegar por determinados recursos da plataforma

Suporte instável, resultando em problemas frequentes

Preços do Fishbowl

Essentials: A partir de US$ 229

Growth: A partir de US$ 429 por mês

Scale: A partir de US$ 729 por mês

Avançado: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Fishbowl

G2: 4,0/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 800 avaliações)

📖 Leia mais: Os melhores aplicativos para pequenas empresas para simplificar seu trabalho

9. BatchMaster (Ideal para fabricação por fórmula e por processo)

O BatchMaster é uma ferramenta de planejamento de recursos empresariais (ERP) que aumenta a eficiência dos processos ao monitorar meticulosamente a produção, a qualidade, a gestão de estoque e o planejamento de necessidades de materiais.

Em particular, este software ajuda você a controlar o estoque classificando os itens com base no peso, no volume e na localização na fábrica. Isso auxilia sua equipe a localizar as matérias-primas mais adequadas para a fabricação de produtos específicos.

Essa funcionalidade de acompanhamento de estoque auxilia no planejamento de necessidades de materiais, informando quando você deve comprar estoque para otimizar os níveis de estoque.

O BatchMaster também permite que você defina testes de controle de qualidade e valores aceitáveis, garantindo que os produtos fabricados atendam consistentemente às rigorosas exigências de seus clientes.

Principais recursos do BatchMaster

Funcionalidade de controle de estoque que agrupa os estoques com base no volume, peso e localização da fábrica

Sistema de Planejamento de Necessidades de Materiais (MRP) que avisa quando é hora de comprar estoque

Integração com QuickBooks, Sage 100 e 300, Microsoft Dynamics GP e SAP Business One

Recursos de digitalização, pesquisa e recuperação de documentos que fornecem os dados essenciais necessários para a realização de auditorias e inspeções de qualidade

Limitações do BatchMaster

É necessário um treinamento extensivo para aprender a usar os recursos

Compreender os diferentes módulos exige tempo e esforço

Preços do BatchMaster

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o BatchMaster

G2: 3,6/5 (4 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (5 avaliações)

10. Odoo Manufacturing (Ideal para flexibilidade modular e personalização de código aberto)

O Odoo é uma solução ERP modular e completa que se tornou a favorita dos pequenos fabricantes. Ao contrário dos sistemas legados rígidos, o Odoo permite que você instale apenas os módulos de que precisa, mantendo a interface organizada e o custo acessível para equipes pequenas.

O módulo de manufatura é construído com base em uma lógica moderna de “Centros de Trabalho”. Ele permite que você defina listas de materiais (BOMs) complexas com vários níveis e instruções de roteamento. Um de seus recursos de destaque é a integração com o Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM), que permite que suas equipes de engenharia e produção colaborem em alterações de projeto e controle de versão diretamente no mesmo sistema.

Para o chão de fábrica, o Odoo oferece uma interface otimizada para tablets, onde os operadores podem solicitar manutenção, visualizar instruções em PDF e registrar verificações de qualidade com um único toque. Por ser de código aberto, ele também é altamente personalizável para processos de fabricação de nicho que os softwares “prontos para uso” muitas vezes não conseguem lidar.

Principais recursos do Odoo

Arquitetura modular: Comece com os aplicativos “Fabricação” e “Estoque” e adicione “Contabilidade” ou “Vendas” posteriormente com um único clique

PLM integrado: Gerencie alterações de engenharia (ECOs) e controle de versões dos seus produtos sem sair do painel de controle de fabricação

Manutenção e qualidade: Aplicativos integrados para manutenção preventiva e pontos de controle de qualidade que são acionados automaticamente durante a produção

Plano Mestre de Produção (MPS): Ferramentas avançadas de planejamento que ajudam a prever a produção futura com base na demanda de vendas e no estoque atual

Interface moderna para o chão de fábrica: Uma interface visual e intuitiva com tela sensível ao toque para que os funcionários possam monitorar o tempo e os materiais em tempo real

Limitações do Odoo

Embora os aplicativos básicos sejam fáceis de usar, a personalização avançada geralmente requer um desenvolvedor ou um parceiro oficial

A natureza “de código aberto” significa que a qualidade dos módulos de comunidades de terceiros pode, às vezes, ser imprevisível

Preços do Odoo

Um aplicativo gratuito: Você pode usar um único aplicativo (como o Inventory) gratuitamente

Personalizado: Preços personalizados para implantações em várias empresas ou no local

Avaliações e comentários sobre o Odoo

Capterra: 4,1/5 (mais de 900 avaliações)

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

Otimize suas operações com os melhores softwares de manufatura para pequenas empresas

Com o aumento da competitividade do setor de manufatura, otimizar as operações com soluções de software de manufatura para pequenas empresas tornou-se essencial.

Essas ferramentas automatizam tarefas, oferecem insights em tempo real sobre o desempenho operacional e garantem o atendimento dos pedidos.

Com suas múltiplas visualizações, amplos recursos de integração e centenas de modelos, o ClickUp se destaca como a ferramenta perfeita para apoiar pequenas operações de manufatura, desde o gerenciamento de estoque e o acompanhamento de pedidos até a otimização de funis de vendas.

Então, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e coloque sua empresa no caminho do sucesso!