10 softwares de gerenciamento de construção para pequenas empresas em 2026

O software certo faz toda a diferença na capacidade dos membros da sua equipe de se concentrarem em suas funções, simplificarem tarefas rotineiras e gerenciarem seu tempo. Isso é especialmente verdadeiro no setor de construção, onde é fundamental otimizar os talentos da sua equipe em projetos de construção no campo.

Existem inúmeras ferramentas para ajudar nesse desafio, mas muitas delas são projetadas para grandes corporações com recursos financeiros abundantes.

A solução? Um software de gerenciamento de projetos de construção criado especialmente para pequenas empresas.

Para ajudá-lo a alcançar os melhores resultados mais rapidamente, compilamos uma lista das melhores soluções para pequenas empresas em busca do software certo de gerenciamento de projetos de construção. Compararemos os principais recursos, limitações, preços, avaliações e muito mais para ajudá-lo a tomar a decisão mais informada para as necessidades da sua pequena empresa.

Os melhores softwares de gerenciamento de construção em resumo

Aqui está um breve resumo para você começar:

ClickUp Ideal para acompanhamento unificado de projetos e sincronização entre o campo e o escritórioTamanho da equipe: Empresas de todos os tamanhos Gráficos de Gantt com inteligência artificial, ClickUp Brain para atualizações de status, formulários personalizados para registros do canteiro de obras e chat integrado. Gratuito para sempre; planos pagos disponíveis Encarregado de obra Ideal para gestão empresarial completa e acessívelTamanho da equipe: Empreiteiras de pequeno a médio porte Orçamentos, faturas, registros diários e coordenação de subcontratados em uma única interface. A partir de US$ 49/mês Procore Ideal para gestão abrangente de riscos e finançasTamanho da equipe: médias e grandes empresas Monitoramento financeiro em tempo real, registros de qualidade e segurança e um ecossistema de integração abrangente. Preços personalizados Autodesk Build Ideal para uma coordenação simplificada entre o escritório e o campoTamanho da equipe: equipes de projetos comerciais Planilhas com controle de versão, acompanhamento de solicitações de informações (RFI) e vinculação direta dos dados de campo aos orçamentos dos projetos. Preços personalizados Buildertrend Ideal para construção e reforma de residênciasTamanho da equipe: Construtores e reformadores Portais de seleção de clientes, gerenciamento de ordens de alteração e comunicação centralizada para proprietários. Preços personalizados Float Ideal para gestão de recursos e planejamento da força de trabalhoTamanho da equipe: Equipes que precisam de supervisão da capacidade Previsão de capacidade, programação visual da equipe e acompanhamento das horas de trabalho reais em comparação com as planejadas. A partir de US$ 8,50/mês por usuário RedTeam Ideal para processos repetitivos e colaboração em campoTamanho da equipe: Empresas de construção em fase de crescimento Colaboração em tempo real no campo via Fieldlens, gerenciamento de licitações e mais de 100 automações integradas. Preços personalizados Sage 300 Ideal para contabilidade integrada e gestão imobiliáriaTamanho da equipe: Empresas de construção com forte foco financeiro Auditoria financeira aprofundada, organização de documentos sem papel e acompanhamento do histórico de operações de serviços. Preços personalizados Fieldwire Ideal para gerenciamento eficiente de tarefas no canteiro de obrasTamanho da equipe: empreiteiros especializados e encarregados de obra Atribuição de tarefas com prioridade para dispositivos móveis, visualização de planos e acompanhamento detalhado do desempenho das equipes. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 54/mês Houzz Pro Ideal para reformas residenciais e geração de leads de clientesTamanho da equipe: Empresas de projeto e construção e empresas residenciais Scanners 3D de ambientes, painéis de seleção visual para clientes e ferramentas locais de geração de leads. Preços personalizados

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que é um software de gerenciamento de construção para pequenas empresas?

Um software de gerenciamento de construção é qualquer ferramenta ou aplicativo que permite que as equipes compreendam suas metas, cronogramas, prazos e requisitos. Esses aplicativos utilizam recursos populares de gerenciamento de projetos (que você talvez já conheça e adore) para garantir que as equipes tenham o orçamento, os recursos e os materiais corretos à disposição.

As melhores ferramentas de gerenciamento de construção oferecem aos gerentes de projeto um único local colaborativo para trabalhar quando estão em trânsito — uma plataforma online para supervisionar seus processos de negócios, segurança, orçamentos, relatórios e comunicação com o cliente. A adoção desse software deve facilitar significativamente a vida profissional do seu gerente de projeto de construção e ser a solução mais eficaz para simplificar processos e otimizar fluxos de trabalho, proporcionando uma experiência melhor para a equipe e para o cliente como um todo.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de construção para pequenas empresas?

Há inúmeras opções à sua escolha quando se trata de software de gerenciamento de projetos de construção — mesmo para pequenas empresas. Algumas ferramentas são altamente personalizáveis e podem se adaptar a qualquer projeto de construção, enquanto outras são feitas sob medida para uma finalidade específica ou necessidade comercial — como software de gerenciamento de pedidos ou software de controle de tempo de construção.

Ao comparar as diferentes opções, leve em consideração:

Principais recursos : A ferramenta de software possui os recursos certos? Ela vai além das suas expectativas?

Funcionalidade : Ele atende às suas necessidades, como Ele atende às suas necessidades, como gestão de compras ou programação de produção

Visualizações: Você consegue visualizar e organizar seus projetos da maneira que melhor se adapta ao seu jeito de trabalhar?

Personalização: É possível personalizar o software para atender às suas necessidades?

Facilidade de uso: É um software intuitivo? Toda a sua equipe conseguiria aprender a usá-lo rapidamente?

Preço : O software é acessível? O custo se torna proibitivo à medida que você expande seus negócios?

Suporte: Você consegue entrar em contato com a equipe de suporte facilmente quando precisa?

Avaliações e comentários: O que outros usuários dizem sobre a experiência com o produto?

É provável que suas necessidades sejam tão únicas quanto o seu negócio, então reserve um tempo para refletir sobre o que você realmente precisa, para que possa encontrar o software mais adequado para você.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de construção para pequenas empresas

Para pequenas empresas, encontrar o melhor software de gerenciamento de construção é essencial se você deseja manter a organização, gerenciar riscos e atender seus clientes da melhor maneira possível. Para ajudá-lo a encontrar a ferramenta certa para o trabalho, aqui está nossa lista dos melhores softwares de construção para pequenas empresas em 2024.

1. ClickUp (Ideal para acompanhamento unificado de projetos e sincronização entre o campo e o escritório)

O espaço de trabalho do ClickUp, equipado com IA e que inclui painéis, tarefas, chat, agentes e muito mais, oferece a visão geral de que você precisa!

ClickUp é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo que ajuda pequenas equipes de construção a manter os projetos em andamento sem o caos habitual de ter que lidar com cinco ferramentas diferentes.

Porque esse é realmente o problema: a constante troca de informações entre o canteiro de obras, o escritório, empreiteiros, fornecedores e clientes. As atualizações estão espalhadas por toda parte. As decisões ficam perdidas. E alguém acaba gastando horas apenas tentando entender o que realmente está acontecendo.

O Small Business Suite da ClickUp reúne tudo isso em um só lugar, começando pela gestão de projetos.

Visualize seus projetos como cronogramas organizados com a Visualização de Gráfico de Gantt do ClickUp

Você pode visualizar e planejar projetos com facilidade usando Visualizações Personalizadas, como Gráfico de Gantt, Linha do Tempo, Calendário e Visualizações de Carga de Trabalho, para ver como tudo se conecta, desde a aquisição de materiais até o trabalho no canteiro de obras e a entrega final. Se você estiver gerenciando vários canteiros de obras, a Visualização de Mapa permite que você veja o que está acontecendo em cada um deles sem precisar vasculhar as tarefas.

Mas a verdadeira mudança está na forma como as informações fluem. Em vez de ficar atrás de atualizações, o ClickUp Brain reúne o que já está acontecendo nas tarefas, nos comentários e no ClickUp Chat. Ele pode gerar atualizações de status, resumir o progresso e destacar riscos antes que eles se transformem em atrasos.

Você não precisa mais depender da memória de alguém ou de uma correria de última hora para relatar o andamento. O sistema já sabe. Isso nos leva à execução.

A coordenação de rotina, como atribuir tarefas, atualizar status e notificar as pessoas certas quando algo é concluído, é feita pelo ClickUp Automations. E para evitar que as coisas fiquem confusas (o que sempre acontece), os Super Agentes do ClickUp entram em ação . Eles sinalizam atrasos, identificam atualizações em falta e até transformam decisões em tarefas para que nada passe despercebido.

Todos os detalhes operacionais ficam onde o trabalho acontece. Você pode acompanhar orçamentos, materiais, subcontratados e estimativas usando Campos Personalizados, sem precisar ficar alternando entre planilhas. Solicitações de Informações (RFIs), desenhos e Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) ficam dentro do ClickUp Docs, diretamente conectados às tarefas que eles apoiam, para que a equipe de campo e o escritório estejam sempre trabalhando a partir da mesma fonte de informação.

E se você não quiser criar tudo do zero, a Biblioteca de Modelos oferece configurações prontas para fluxos de trabalho de construção, para que você possa começar rapidamente.

Principais recursos do ClickUp

Planeje e ajuste os cronogramas dos projetos com as visualizações Gráfico de Gantt, Linha do tempo, Calendário e Carga de trabalho

Gerencie vários canteiros de obras visualmente com a Visualização de Mapa

Gere atualizações e resumos automaticamente com o ClickUp Brain

Mantenha as conversas relacionadas ao trabalho usando o ClickUp Chat

Deixe que os Super Agentes do ClickUp identifiquem riscos, atualizações pendentes e próximos passos

Automatize tarefas repetitivas de coordenação com o ClickUp Automations

Acompanhe orçamentos, materiais e subcontratados usando os Campos Personalizados

Armazene e conecte RFIs, desenhos e SOPs no ClickUp Docs

Acompanhe o progresso e as cargas de trabalho em tempo real com os painéis do ClickUp

Comece rapidamente com fluxos de trabalho pré-definidos da Biblioteca de Modelos

Limitações do ClickUp

Pode haver uma certa curva de aprendizado para se adaptar a tantos recursos importantes

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel ainda

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

📊 Mini estudo de caso: Substituindo mais de 5 ferramentas por um único espaço de trabalho Quando a agência de marketing Hit Your Mark Media analisou suas operações, o problema ficou evidente. O trabalho estava espalhado pelo Slack, Miro, Toggl, Loom e outras ferramentas. Os projetos avançavam mais lentamente do que deveriam, pois as informações estavam dispersas por várias ferramentas. Então, a equipe consolidou tudo no ClickUp. Substitua mais de 20 ferramentas por um único espaço de trabalho poderoso dentro do ClickUp ⚡ Os resultados foram imediatos: Mais de 5 ferramentas substituídas nas áreas de comunicação, planejamento e relatórios

Economia de US$ 3.000 por ano ao eliminar o Slack após migrar para o ClickUp Chat

Painéis em tempo real que monitoram pontos de sprint, cargas de trabalho e desempenho

Pagamentos de bônus mais rápidos graças a dados de produtividade claros e mensuráveis O fundador Derek Archer afirma que a mudança transformou a forma como a agência opera. Em vez de reunir atualizações de vários aplicativos, a equipe agora gerencia o trabalho com os clientes, a comunicação, a documentação e a geração de relatórios a partir de um único espaço de trabalho. 🚀

2. Contractor Foreman (Ideal para gestão empresarial completa e acessível)

via Contractor Foreman

O Contractor Foreman se autodenomina “o número 1 para empreiteiros” que buscam um software de gestão empresarial acessível e fácil de usar. As equipes podem utilizar este software de gestão de projetos de construção para gerenciar projetos, finanças, pessoal, recursos e documentos.

Ele foi projetado especificamente para ajudar pequenas empresas a abandonar os sistemas baseados em papel, oferecendo módulos simples para registros diários e rastreamento de equipamentos. A ferramenta de orçamento integrada permite que você transforme um contato em um contrato assinado rapidamente, ajudando você a ganhar mais licitações com modelos profissionais.

Principais recursos do Contractor Foreman

Supervisione projetos com cronogramas, agendas e diagramas de Gantt

Gere orçamentos e envie faturas aos clientes

Gerencie contratos e a comunicação com subcontratados e parceiros

Organize arquivos, fotos e registros de equipamentos

Limitações do capataz de empreiteira

Alguns usuários relatam dificuldades ao usar o software em navegadores como o Safari

Isso pode ser um pouco complicado para novos usuários e para profissionais autônomos da construção civil, segundo alguns clientes

Preços do Contractor Foreman

Básico: US$ 49/mês para um usuário

Padrão: US$ 105/mês para três usuários

Plus: US$ 166/mês para oito usuários

Pro: US$ 221/mês para 15 usuários

Ilimitado: US$ 332/mês para usuários ilimitados

Avaliações e comentários sobre o Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

📖 Leia mais: Mais de 15 melhores aplicativos para pequenas empresas para simplificar seu trabalho

3. Procore (Ideal para gestão abrangente de riscos e finanças)

via Procore

O Procore é um software de gerenciamento de projetos de construção projetado para facilitar o gerenciamento de projetos pelas equipes, minimizar riscos e entregar resultados bem-sucedidos. A ferramenta combina gerenciamento de projetos e financeiro com recursos de qualidade e segurança.

As pequenas empresas se beneficiam de seu amplo mercado de integrações, que permite conectar seu software de contabilidade e ERP existente de forma integrada. Seu robusto mecanismo de relatórios oferece insights detalhados sobre o andamento do projeto, ajudando você a identificar excedentes de custos antes que eles afetem suas margens finais.

Os melhores recursos do Procore

Organize equipes de projeto no local e remotas com um gerenciamento de projetos fácil de usar

Use dados em tempo real para monitorar e mitigar riscos

Obtenha uma visão geral das finanças atuais e gere relatórios

Tenha uma visão completa do projeto com registros de informações

Limitações do Procore

Os planos de preços não estão disponíveis publicamente, por isso é difícil comparar inicialmente o custo-benefício com outras opções que você está considerando

Alguns usuários sugerem que a forma como as configurações são gerenciadas pode ser confusa

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 2.600 avaliações)

4. Autodesk Build (Ideal para uma coordenação simplificada entre o escritório e o canteiro de obras)

via Autodesk Build

O Autodesk Build é uma ferramenta de software de gerenciamento de projetos de construção projetada para criar fluxos de trabalho mais eficientes entre o escritório e o canteiro de obras. As equipes de projeto podem usar a ferramenta para gerenciar a garantia de qualidade, a segurança e os orçamentos.

Ele se destaca no gerenciamento de pranchetas, garantindo que todos os subcontratados estejam trabalhando com a mesma versão dos desenhos para evitar retrabalhos dispendiosos. A plataforma também inclui ferramentas especializadas para acompanhamento do andamento, permitindo que as partes interessadas vejam uma representação visual do trabalho concluído em comparação com o cronograma original.

Principais recursos do Autodesk Build

Consulte os cronogramas mais recentes dos projetos para evitar falhas de comunicação e erros

Use visualizações personalizadas para criar filtros e ver apenas as tarefas mais relevantes

Acompanhe problemas, alterações e soluções com recursos integrados de gestão da qualidade

Monitore os custos em tempo real em relação ao escopo inicial, vinculando os dados de campo aos seus orçamentos

Limitações do Autodesk Build

Configurar projetos e atribuir direitos e opções aos usuários pode ser complicado, segundo alguns clientes

Alguns usuários relatam que aprender a usar o software pode levar algum tempo, especialmente para aqueles que não estão acostumados com esse tipo de software

Preços do Autodesk Build

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Autodesk Build

G2: N/A

Capterra: N/A

Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica detalhadamente como usar a IA para reduzir a complexidade, em vez de adicionar mais ferramentas.

5. Buildertrend (Ideal para construção e reforma de residências)

via Buildertrend

O Buildertrend é uma plataforma de software de gerenciamento de construção para equipes comerciais, empreiteiros, construtoras e empresas de reforma. A ferramenta foi projetada para otimizar e organizar projetos e processos, permitindo que os empreiteiros se concentrem em suas funções reais.

Ele oferece um portal dedicado aos clientes, onde os proprietários podem visualizar fotos do andamento da obra e aprovar alterações no projeto, criando uma experiência profissional que gera confiança a longo prazo. A plataforma também agiliza o processo de seleção, facilitando para os clientes a escolha de materiais e acabamentos dentro dos orçamentos alocados.

Principais recursos do Buildertrend

Supervisione projetos e acompanhe o andamento com o planejamento de projetos integrado

Entenda o que está acontecendo com os registros diários

Acompanhe suas ordens de alteração, seleções e faturas em um único lugar

Simplifique e centralize as comunicações com os clientes por meio de um portal dedicado

Limitações do Buildertrend

Alguns usuários relatam frustração com o recurso de controle de tempo, especialmente em dispositivos móveis

A curva de aprendizado pode ser íngreme, e os usuários relatam que há atualizações frequentes às quais é preciso se adaptar

Preços do Buildertrend

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Buildertrend

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

📖 Leia mais: 10 modelos gratuitos para pequenas empresas

6. Float (Ideal para gestão de recursos e planejamento da força de trabalho)

via Float

O Float é uma ferramenta de software para gerenciamento de recursos e planejamento da força de trabalho que facilita o planejamento da capacidade e a programação do trabalho pelas equipes.

O software combina a gestão de pessoas e de projetos em uma única interface para facilitar o acompanhamento. Ele oferece um cronograma visual da disponibilidade de toda a sua equipe, ajudando a evitar a sobrecarregamento dos profissionais mais qualificados em vários canteiros de obras. Ao usar seus recursos de previsão, você pode antecipar futuras necessidades de contratação com base na carteira de projetos futuros e na carga de trabalho atual.

Principais recursos do Float

Organize projetos com marcos, fases e dependências

Use a previsão de capacidade para identificar possíveis desafios

Monitore os gastos previstos em comparação com os gastos reais em projetos de construção

Registre planilhas de horas e acompanhe as horas de trabalho dos membros da sua equipe

Limitações de flutuação

O Float não foi projetado especificamente para equipes de construção, embora possa ser uma ferramenta útil para elas

Alguns usuários relatam que o aplicativo móvel não é tão intuitivo quanto a versão para navegador

Preços flutuantes

Starter: US$ 8,50/mês por usuário

Pro: US$ 14/mês por usuário

Empresas: Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários do Float

G2: 4,2/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

7. RedTeam (Ideal para processos repetíveis e colaboração em campo)

via RedTeam

A RedTeam oferece várias ferramentas de software, incluindo o Fieldlens para colaboração em tempo real no campo e o RedTeam Go para gerenciamento de projetos. Juntas, essas ferramentas permitem que as equipes de construção organizem projetos e relatórios.

O software é baseado em fluxos de trabalho padronizados que ajudam as pequenas empresas a crescer sem perder o controle sobre a qualidade dos projetos. Ele também oferece recursos de licitação automatizada e gestão de contratos, o que agiliza a fase de pré-construção e mantém seus projetos avançando rumo à fase de início das obras.

Principais recursos do RedTeam

Reúna todos os seus dados em um único lugar para facilitar o gerenciamento de projetos

Crie processos repetíveis para reduzir a probabilidade de riscos

Automatize mais de 100 tarefas com a automação integrada

Compartilhe relatórios e atualizações financeiras com os clientes de maneira intuitiva

Limitações do RedTeam

De acordo com alguns usuários, pode haver uma curva de aprendizado durante a adaptação ao software

Alguns clientes relataram lentidão nos servidores e problemas de travamento durante a edição

Preços do RedTeam

Preços personalizados

Avaliações e comentários do RedTeam

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

8. Sage 300 Construction and Real Estate (Ideal para contabilidade integrada e gestão imobiliária)

via Sage

O Sage 300 Construction and Real Estate é uma ferramenta de software completa para gestão empresarial e contabilidade que combina finanças, operações de serviços e gestão de projetos. Profissionais da construção podem usar o software para supervisionar todo o processo de construção, juntamente com a gestão financeira.

Ele é particularmente eficaz para empresas que precisam acompanhar requisitos complexos de folha de pagamento e conformidade em diferentes jurisdições. As trilhas de auditoria detalhadas do software garantem que todas as transações financeiras sejam contabilizadas, proporcionando tranquilidade durante a época de declaração de impostos ou auditorias externas.

Principais recursos do Sage 300 Construction and Real Estate

Acompanhe tarefas, ordens de serviço, orçamentos, equipamentos e histórico do canteiro de obras

Organize documentos e deixe de usar papel

Use os recursos de gerenciamento de projetos para identificar problemas e gerenciar riscos

Otimize as operações de atendimento para oferecer uma melhor experiência ao cliente

Limitações do Sage 300 Construction and Real Estate

Alguns usuários sugerem que as opções de relatórios do software são limitadas e difíceis de personalizar

O sistema pode ser pouco intuitivo e difícil de navegar, segundo alguns usuários

Preços do Sage 300 Construction and Real Estate

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sage 300 Construction and Real Estate

G2: 3,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 500 avaliações)

9. Fieldwire (Ideal para gerenciamento eficiente de tarefas no canteiro de obras)

via Fieldwire

O Fieldwire é uma solução de gerenciamento de construção voltada especificamente para a gestão de canteiros de obras. As empresas de construção podem usar o software para coordenar os membros da equipe, atribuir tarefas, acompanhar o desempenho e reduzir os riscos associados ao trabalho no local. Ele funciona como um centro de comunicação de alta velocidade, onde os supervisores de obra podem registrar itens da lista de pendências e anexar fotos para análise imediata no escritório.

A ferramenta também oferece acesso offline, permitindo que sua equipe visualize planos e atualize tarefas mesmo em áreas com conexão de celular fraca.

Principais recursos do Fieldwire

Mantenha as equipes no canteiro de obras e no escritório sincronizadas com um sistema central

Crie cronogramas de trabalho e atribua tarefas aos membros da equipe

Acompanhe quais membros da equipe trabalharam em tarefas específicas ou canteiros de obras

Crie e envie relatórios personalizados que incluam todos os detalhes do seu projeto

Limitações do Fieldwire

O Fieldwire foi desenvolvido para a gestão de canteiros de obras, portanto, as equipes se beneficiariam de um sistema de gestão de projetos mais geral em outras áreas

Alguns usuários gostariam que fosse mais fácil compilar relatórios semanais sobre canteiros de obras e projetos

Preços do Fieldwire

Gratuito

Pro: US$ 54/mês por usuário

Negócios: US$ 79/mês por usuário

Business Plus: US$ 104/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Fieldwire

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

10. Houzz Pro (Ideal para reformas residenciais e geração de leads de clientes)

O Houzz Pro é uma solução especializada em gerenciamento de construção, projetada para profissionais da área residencial que precisam gerenciar todo o ciclo de vida do cliente — desde o primeiro contato até o pagamento final. Ele é único porque combina um gerenciamento de projetos robusto com ferramentas de marketing e design que ajudam as pequenas empresas a se destacarem em um mercado competitivo.

Uma de suas principais funcionalidades é o Planejador de Pisos em 3D e a Visita Virtual em Tamanho Real. Isso permite que os empreiteiros criem modelos 3D precisos de um projeto e os compartilhem com os clientes, ajudando-os a visualizar o resultado final antes mesmo de um único prego ser martelado. Essa abordagem visual agiliza significativamente o processo de aprovação de orçamentos e seleções.

Os melhores recursos do Houzz Pro

Use seu dispositivo móvel para escanear um cômodo e gerar instantaneamente uma planta 2D e um modelo 3D para uma estimativa rápida.

Aproveite um espaço colaborativo onde os clientes podem aprovar acessórios, pisos e cores de tinta, com acompanhamento do orçamento que é atualizado automaticamente

Use o sistema integrado para acompanhar as consultas da rede Houzz e gerenciar seu funil de vendas

Acesse a enorme rede de proprietários do Houzz para gerar leads de alta qualidade em códigos postais específicos

Faturamento simplificado que permite que os clientes paguem via ACH ou cartão de crédito diretamente do portal do projeto

Limitações do Houzz Pro

Os recursos de marketing e geração de leads podem ser caros para startups muito pequenas

Alguns usuários consideram os recursos de gerenciamento de projetos menos robustos para construções comerciais de grande escala em comparação com o Procore

Preços do Houzz Pro

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Houzz Pro

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Gerencie seus projetos com mais eficácia com o ClickUp

Nesta lista, há a ferramenta ideal para cada equipe de construção, seja para gerenciar riscos nos canteiros de obras ou coordenar os membros da equipe e os recursos a partir de um único local central. Há também muitas opções de software tudo-em-um que otimizam todo o ciclo de vida do projeto.

Como uma das principais ferramentas de gerenciamento de projetos para equipes de diversos setores, o ClickUp é claramente nossa escolha preferida. Seus recursos são totalmente personalizáveis e flexíveis o suficiente para lidar até mesmo com os projetos mais complexos. Além disso, sua biblioteca de modelos em constante crescimento e mais de 1.000 integrações ajudam as empresas de construção a dar início aos seus projetos mais rapidamente.

Pronto para experimentar uma maneira melhor de gerenciar seus projetos de construção?