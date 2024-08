10 melhores aplicativos de software de controle de tempo de construção para empreiteiras em 2024

Cansado de lidar com planilhas de horas em papel? Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o software de controle de tempo de construção que facilitará sua vida.

Você não deveria ter que se preocupar com horas faturáveis imprecisas e com o custo do trabalho que prejudica sua lucratividade. Deixe a tecnologia cuidar das pequenas coisas para que você possa se concentrar em canteiros de obras perfeitos. ✨

Este artigo destaca as 10 principais ferramentas de software de controle de tempo de construção em 2024 e o que procurar para encontrar a opção certa para sua operação.

O que você deve procurar em um software de controle de tempo de construção?

Encontrar um software de controle de tempo para construção que economize tempo e dinheiro para sua empresa tem tudo a ver com recursos. O melhor software de controle de tempo para empresas de construção geralmente inclui recursos como:

Planos acessíveis: Software de controle de horas para pequenas empresas não deve ser muito caro, e você merece algo que possa pagar

Software de controle de horas para pequenas empresas não deve ser muito caro, e você merece algo que possa pagar dispositivo móvel Compatibilidade: Os aplicativos móveis para Android e iOS são essenciais para que você e seus prestadores de serviços possam usar o aplicativo de cartão de ponto de construção no local

Os aplicativos móveis para Android e iOS são essenciais para que você e seus prestadores de serviços possam usar o aplicativo de cartão de ponto de construção no local Comunicação: A comunicação em tempo real com seus prestadores de serviços e funcionários ajuda a manter todos na mesma página (mesmo quando estão em locais de trabalho diferentes)

A comunicação em tempo real com seus prestadores de serviços e funcionários ajuda a manter todos na mesma página (mesmo quando estão em locais de trabalho diferentes) Integrações : Boas integrações podem sincronizar automaticamente seusaplicativo de relógio de ponto com seu outro aplicativosoftware de gerenciamento de projetos de construção *Templates: A programação de funcionários é mais fácil com o processamento de folha de pagamento emodelos de gerenciamento de tempo *Notificações e lembretes: Os trabalhadores da construção civil estão ocupados, mas as notificações os levam a bater o ponto de entrada e de saída para um trabalho precisomonitoramento de projetos

Atualize e ajuste automaticamente os intervalos de tempo em solicitações ou tíquetes recebidos com o Rolling Time Period no ClickUp Dashboards

Os 10 melhores softwares de controle de tempo de construção para usar em 2024

Reduzimos a lista para os melhores software de planejamento de construção para que você não precise examinar dezenas de opções.

Pronto para encontrar o software certo? software de controle de tempo para você e sua equipe?

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos de construção

Crie planilhas de horas e monitore o tempo registrado no ClickUp Gerenciamento de projetos de construção do ClickUp vão além de uma simples solução de controle de tempo. Crie fluxos de trabalho personalizados, aprimore a eficiência dos processos e reunir todos (e tudo).

Sim, somos tendenciosos, mas o ClickUp venceu Melhores produtos de software de gerenciamento de projetos da G2 para 2024 . Por quê? Porque é um produto excepcional para todos os aspectos do gerenciamento de projetos.

O ClickUp simplifica rastreamento de projetos com relatórios e análises em tempo real, independentemente do número de trabalhos em andamento. Ele fornece as ferramentas para definir metas, rastrear dados de tempo, calcular custos de mão de obra, programar horas de trabalho, comunicar-se com as equipes de campo e muito mais. 👷

A melhor parte? Com o plano ClickUp Free Forever, você obtém software gratuito de gráfico de Gantt , construção modelos de planilha de horas o software de controle de tempo de funcionários, software de contabilidade e relatórios detalhados.

melhores recursos do #### ClickUp

OControle de tempo do projeto ClickUp permite que você e seus funcionários registrem o tempo em seu dispositivo móvel, navegador da Web ou desktop; é compatível com Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox e Edge

Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp facilita muito a visualização e o gerenciamento de projetos, permitindo gerenciar prioridades, rastrear dependências e colaborar com suas equipes

As integrações com mais de 1.000 ferramentas permitem que você mantenha tudo no painel intuitivo e personalizável do ClickUp

O rastreador de tempo do ClickUp facilita a implementação eficaztécnicas eficazes de gerenciamento de tempo e acompanhar como cada membro da equipe gasta cada minuto do dia de trabalho

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado com os recursos do ClickUp, de acordo com as avaliações, mas isso pode ser resolvido com os tutoriais gratuitos do aplicativo

Visualização do mapa não oferece rastreamento GPS em tempo real para cada membro da equipe

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.800+ avaliações)

2. Buddy Punch - Melhor aplicativo de relógio de ponto para construção

via Soco de amigo Buddy Punch é software de controle de tempo para consultores empresas de construção e negócios que precisam de dados de tempo precisos. Empresas maiores podem atribuir vários membros da equipe a cada gerente de projeto para manter suas equipes organizadas e eficientes.

É um relógio de ponto baseado na nuvem que preenche previamente planilhas do Excel e relatórios de folha de pagamento com base nas horas dos funcionários. Os funcionários entram e saem usando aplicativos do Google, iOS e Android ou diretamente de seus navegadores.

melhores recursos do #### Buddy Punch

A função de rastreamento de tempo por GPS permite ver quem está trabalhando e onde está; você também pode limitar de onde eles podem entrar e sair para um rastreamento preciso do tempo móvel

O aplicativo tem integrações com ferramentas de folha de pagamento como QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP e Gusto

Recursos avançados como controle de acumulação de folgas remuneradas, pausas automáticas, códigos de trabalho e gerenciamento de disponibilidade facilitam a navegação no setor de construção

Notificações personalizadas e solicitações de aprovação podem ser criadas cada vez que um membro da equipe entra ou sai usando o relógio de ponto de construção

Limitações do Buddy Punch

Não há plano gratuito, e o plano padrão não permite a programação de horários

Algumas avaliações mencionam problemas na atualização e na digitalização dos cartões de ponto

Preços do Buddy Punch

Padrão: $2,99/mês por usuário mais uma taxa básica de $19 por mês

$2,99/mês por usuário mais uma taxa básica de $19 por mês Pro: $3,99/mês por usuário mais uma taxa básica de $19 por mês

$3,99/mês por usuário mais uma taxa básica de $19 por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Buddy Punch avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

3. Connecteam - Melhor para melhorar a produtividade

via Equipe de conexão O Connecteam é um aplicativo de planilha de horas para empreiteiras e construtoras que permite aos gerentes aumentar a produtividade e controlar as horas de trabalho. Evite o roubo de tempo e melhore a precisão do faturamento com recursos de rastreamento por GPS e check-ins automatizados de funcionários que simplificam o gerenciamento da força de trabalho de várias equipes.

O plano Connecteam "Operations" simplifica o agendamento de funcionários, o gerenciamento de tarefas e as atribuições de turnos. Acesse recursos avançados, como formulários para dispositivos móveis, listas de verificação personalizadas e relatórios de turnos, para aumentar a produtividade e a produtividade dos funcionários economizar tempo para gerentes e membros da equipe.

Melhores recursos do Connecteam

O relógio de ponto dos funcionários atualiza automaticamente as planilhas de horas on-line para garantir a precisão e manter todos atualizados

Atribua turnos com um clique e tenha uma visão de cima para baixo das tarefas relacionadas a turnos para simplificar o gerenciamento da equipe

Formulários digitais, listas de verificação, planilhas de horas e registros de folha de pagamento estão disponíveis em uma interface móvel que os gerentes podem acessar no local de trabalho

Permita que sua equipe registre a entrada e a saída usando o aplicativo móvel ou um aplicativo de quiosque no local e receba notificações em tempo real para cada registro 🤩

Limitações do Connecteam

Comunicação eRecursos de RH exigem planos pagos separados, além do plano de operações que inclui acesso à construção software de registro de horas * O relógio de ponto com localizações por GPS (não atualizado em tempo real) é restrito aos planos de operações pagos; o rastreamento de localização por GPS ao vivo e a delimitação geográfica são limitados ao plano de operações mais caro

Preços do Connecteam

Plano para pequenas empresas: Gratuito

Gratuito Operations Basic: US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários

US$ 29/mês para os primeiros 30 usuários Operations Advanced: US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários

US$ 49/mês para os primeiros 30 usuários Operations Expert: US$ 99/mês para os primeiros 30 usuários

Connecteam ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 250 avaliações)

4. Insightful - Melhor para rastrear a análise da força de trabalho

via Perspicaz O Insightful é um aplicativo de análise da força de trabalho para monitoramento da produtividade dos funcionários e gerenciamento remoto de equipes. Embora não seja um aplicativo de relógio de ponto dedicado à construção, ele tem vários recursos abrangentes e uma interface leve para equipes em movimento.

Verifique as análises com base na produtividade dos membros da sua equipe e simplifique a conformidade com recursos de segurança e privacidade de primeira linha. O Insightful inspira a produtividade, melhora os fluxos de trabalho, equilibra as cargas de trabalho e automatiza o controle de tempo.

Melhores recursos do Insightful

Uma visão de cima para baixo de todos os membros da equipe e das horas que eles trabalharam no dia permite que os gerentes comparem a produtividade

A análise do aplicativo e do site oferece aos gerentes insights sobre o que os funcionários estão acessando enquanto estão trabalhando

Você pode acompanhar o progresso de cada marco e prazo para garantir que todo o projeto esteja dentro do cronograma

Os check-ins automáticos minimizam o erro humano e o risco de roubo de tempo

Limitações perspicazes

Não há plano gratuito, e alguns clientes relatam que a avaliação gratuita de sete dias não foi suficiente para ter uma ideia do aplicativo

Algumas avaliações mencionam o controle de tempo inconsistente e a perda de dados de tempo dos funcionários

Preços do Insightful

Monitoramento de funcionários: US$ 6,40/mês por usuário

US$ 6,40/mês por usuário Controle de horas: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Mapeamento automático de tempo: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Insightful

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

5. Raken - Melhor para gerenciamento de campo

via Raken O Raken é um aplicativo de gerenciamento de campo que permite coletar dados de projeto precisos e em tempo real e traduzi-los em documentação digital. Obtenha insights para ajudar a reduzir custos, melhorar a produtividade das equipes de campo e facilitar a colaboração remota.

Como o Raken é uma ferramenta de software de planilha de horas de construção dedicada, os gerentes de projeto podem acessar recursos como o modo off-line projetado para uso no local. É ideal para empreiteiros e trabalhadores da construção civil que precisam de recursos para controlar o tempo ou até mesmo um período de pagamento.

Melhores recursos do Raken

Os empreiteiros e funcionários podem carregar vídeos, fotos e anotações com carimbo de data/hora no aplicativo da Web do escritório para obter uma documentação completa

O modo off-line e a sincronização automática permitem que os membros da equipe usem o Raken para controlar o tempo quando estiverem fora das áreas de serviço

Os relatórios diários e o controle de produtividade permitemgerentes de equipe resolvam os problemas de produtividade antes que eles se tornem problemas

Listas de verificação personalizáveis e recursos de caixa de ferramentas ajudam a manter os gerentes e os membros da equipe na mesma página

Limitações do Raken

Algumas avaliações mencionam dificuldades para criar relatórios diários e navegar na interface do aplicativo pararastreamento de projetos* Não há informações visíveis sobre preços no site da Raken ou em sites de avaliação populares como G2 e Capterra

Preços da Raken

Os clientes devem preencher um questionário e solicitar uma cotação de preço com base em suas informações comerciais

Avaliações e resenhas do Raken

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

6. ExakTime - Melhor para relatórios de produtividade

via ExakTime O ExakTime é um software de controle de tempo baseado em nuvem para gerentes de projetos de construção e equipes de campo. Crie relatórios detalhados da produtividade dos funcionários usando os dados do relógio de ponto digital e preencha planilhas de horas on-line para que você possa se concentrar mais em seus negócios.

Os membros da sua equipe podem usar o ExakTime para marcar o ponto de entrada e saída com o clique de um botão. Depois de registrarem o ponto, os gerentes de projeto podem usar o rastreamento de localização para ver atualizações de GPS em tempo real. 🗺️

As empresas de construção apreciarão os recursos de rastreamento de trabalhos no local, facilitando a vida dos operadores de campo ou dos trabalhadores da construção.

Melhores recursos do ExakTime

JobClock conveniente e sem fio, projetado para resistir ao clima e a ambientes adversos no campo para rastreamento de tempo sem telefone

A captura de identificação com foto garante a segurança com verificação rápida e fácil da identidade

O recurso de rastreamento por GPS mostra informações baseadas em localização nas planilhas de horas para melhorar a precisão e o gerenciamento de custos

Integração e sincronização com aplicativos populares de folha de pagamento, como QuickBooks e Sage

Limitações do ExakTime

Algumas avaliações de clientes relatam a necessidade de uma extensa entrada manual para cada planilha de horas

Não há versão gratuita e o preço do plano pode ser muito caro para pequenas operações

Preços do ExakTime

Avançado: US$ 9/mês por funcionário mais uma taxa básica de US$ 50 por mês

US$ 9/mês por funcionário mais uma taxa básica de US$ 50 por mês Premium: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Elite: Entre em contato para obter preços

ExakTime avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

4,2/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 150 avaliações)

7. Clockify - O melhor para gerenciar o desempenho dos funcionários

via Relógio O Clockify é um aplicativo de controle de tempo desenvolvido para vários projetos e equipes. Acompanhamento de tempo, pinos de quiosque de funcionários e modelos de projeto estão disponíveis no plano gratuito, projetado para usuários ilimitados e empresas de todos os tamanhos. 🤑

Use o Clockify para coletar dados, examinar o desempenho dos funcionários e gerar relatórios personalizados. Os usuários pagos também podem definir taxas horárias, alocar tarefas com base na disponibilidade, acompanhar os custos de mão de obra e analisar o orçamento.

O software de planilha de horas de construção é uma ótima opção para todos os tipos de empresas que trabalham no campo ou no local.

Melhores recursos do Clockify

O conveniente quiosque permite que os funcionários registrem a entrada e a saída em um dispositivo compartilhado usando códigos PIN para identificação

As planilhas de horas permitem que os gerentes de projeto e empreiteiros visualizem e editem atividades semanais com check-ins em diferentes locais de trabalho ou locais

O calendário permite que os funcionários vejam quando estão trabalhando, onde devem estar e atualizem os dias de folga ou férias

O rastreador automático registra o tempo que os funcionários gastam usando aplicativos e sites quando estão trabalhando, ajudando a rastrear horas faturáveis e não faturáveis (ou seja, faturamento do cliente)

Limitações do Clockify

Algumas avaliações mencionaram dificuldade em editar as planilhas de horas em caso de erro do usuário

O sistema de rastreamento de tempo por GPS não está disponível nos planos Básico e Padrão

Preços do Clockify

**Gratuito

Básico: $3,99/mês por usuário

$3,99/mês por usuário Standard: $6,99/mês por usuário

$6,99/mês por usuário Pro: $9,99/mês por usuário

$9,99/mês por usuário Enterprise: $11,99/mês por usuário

Clockify avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.600 avaliações)

8. Hubstaff - Melhor para monitoramento de funcionários

via Equipe do Hub O Hubstaff é uma ferramenta de controle de tempo e monitoramento de funcionários para funcionários e freelancers. Possui recursos como monitoramento de localização e folha de pagamento automática que funcionam bem para equipes de campo.

Acompanhe o tempo à sua maneira, gerencie o faturamento e veja quem está fazendo o quê em tempo real para garantir que os projetos sejam concluídos no prazo, sempre. O Hubstaff também pode automatizar a folha de pagamento, o faturamento e a programação para que você possa gastar menos tempo com as pequenas coisas e mais tempo no local de trabalho.

Melhores recursos do Hubstaff

Integra-se com mais de 30 aplicativos, incluindo PayPal, Slack, Asana e Jira

Os recursos de delimitação geográfica permitem que os membros da equipe iniciem e interrompam o controle de tempo com base na localização

Pagamentos automáticos podem ser enviados a prestadores de serviços e funcionários com base em horas de trabalho e taxas de pagamento personalizadas

O recurso de calendário permite configurar turnos recorrentes e únicos para diferentes projetos, rastrear solicitações de folga e personalizar as políticas da empresa

Limitações do Hubstaff

Algumas avaliações relatam um controle de produtividade impreciso

Não há plano gratuito e há um mínimo de dois usuários nos planos pagos

Preços do Hubstaff

Inicial: US$ 4,99/mês por usuário

US$ 4,99/mês por usuário Crescimento: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Equipe: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

9. Jibble - Melhor para controle de presença

via Jibble O Jibble é um software de controle de tempo projetado para registrar quando a sua equipe está no local ou no trabalho para obter uma folha de pagamento e presença precisas. O plano gratuito permite o acesso a muitos dos recursos avançados do programa, e a interface leve é simples de navegar.

Você pode gerar planilhas de horas automatizadas revisar relatórios de toda a empresa e registrar o ponto com reconhecimento biométrico. Como foi projetado tendo em mente os funcionários de construção e de campo, o Jibble tem várias funções que facilitam a vida.

Melhores recursos do Jibble

A interface fácil de navegar permite que os funcionários registrem a entrada e a saída rapidamente, sem curva de aprendizado

Os recursos de rastreamento GPS e reconhecimento facial dos funcionários estão disponíveis em planos gratuitos com usuários ilimitados, o que é perfeito para pequenas empresas

A integração com ferramentas populares, como MS Teams e Slack, permite uma rápidacomunicação da equipe* O aplicativo de quadro de horários permite monitorar e analisar a produtividade dos funcionários no local usando um dispositivo móvel, tablet ou desktop

Limitações do Jibble

Algumas avaliações de usuários mencionam que os funcionários não conseguem entrar e sair regularmente devido a bugs e falhas no software

Os funcionários podem ter dificuldade para adicionar projetos e atividades de projeto devido à falta de menus suspensos, de acordo com algumas avaliações

Preços do Jibble

Gratuito

Premium: $2,49/mês por usuário

$2,49/mês por usuário Ultimate: $7,99/mês por usuário

$7,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jibble avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

10. ClockShark - O melhor para rastreamento de funcionários por GPS

via ClockShark O ClockShark é um software de controle de tempo de construção baseado em nuvem que simplifica a folha de pagamento precisa e o cálculo de custos do trabalho. Controle o tempo, veja quem está trabalhando, gerencie trabalhos separados e programe turnos com o clique de um botão para manter todos na mesma página.

O ClockShark apresenta recursos de controle de horas por GPS com ferramentas que permitem um agendamento conveniente para que você possa se concentrar em realizar cada trabalho corretamente. Ele foi desenvolvido pensando nos trabalhadores da construção civil e de campo, portanto, todos os recursos foram projetados para o seu setor. 🏗️

Melhores recursos do ClockShark

Os membros da equipe podem enviar horas do local de trabalho para obter custos de mão de obra e planilhas de horas precisos

Você pode configurar um smartphone ou tablet no local para servir como um quiosque de relógio de ponto sem a necessidade de equipamentos adicionais ou vários dispositivos

O aplicativo lembra os funcionários de entrarem e saírem quando entram e saem usando cercas geográficas em torno dos locais de trabalho

As integrações com QuickBooks, Sage e outras ferramentas de contabilidade simplificam o uso das planilhas de horas para o processamento preciso da folha de pagamento

Limitações do ClockShark

As avaliações dos usuários mencionam a dificuldade de ajustar a taxa de pagamento entre as tarefas em um único projeto

A função GPS pode ser desativada pelo usuário, o que pode dificultar o rastreamento preciso da equipe pelos gerentes, de acordo com as avaliações

Preços do ClockShark

Padrão: Taxa básica de US$ 20/mês mais US$ 8/mês por usuário

Taxa básica de US$ 20/mês mais US$ 8/mês por usuário Pro: Taxa básica de $40/mês mais $10/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ClockShark

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

4,7/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

Agilize seu processo de controle de tempo de construção

O software de registro de horas de construção é essencial para qualquer empresa que gerencie funcionários de campo e empreiteiros. Esses aplicativos oferecem recursos de ponta, como rastreamento de progresso em tempo real, monitoramento de localização por GPS e maneiras simples de marcar o ponto de entrada e saída. Eles ajudarão a simplificar seu fluxo de trabalho, rastrear com precisão as horas faturáveis e manter os projetos dentro do prazo e do orçamento. 🙌

Pronto para adotar o gerenciamento de tempo orientado por tecnologia e melhorar a comunicação com os membros da sua equipe? Registre-se no ClickUp hoje mesmo - é grátis!