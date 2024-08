10 melhores aplicativos de relógio de ponto para controle de tempo em 2024

Claro, a capacidade de gerenciar seu tempo e suas entregas seria ótima.

Mas você sabe o que seria ainda melhor? Ter um aplicativo que gerencie tudo para você, de ponta a ponta!

E não, não estamos discutindo nenhuma ferramenta fictícia que apareceria magicamente em 2065.

Estamos nos referindo a aplicativos de relógio de ponto-10 dos quais trataremos neste guia abrangente.

Você está pronto para gerenciar o tempo como um especialista?

**O que você deve procurar nos aplicativos de relógio de ponto?

Os aplicativos de relógio de ponto funcionam como um rastreador de tempo e fornecem uma solução digital para as necessidades de gerenciamento de tempo relacionadas à sua empresa. Há muitos aplicativos de relógio de ponto para você escolher.

Entretanto, antes de mergulhar nos diferentes aplicativos, vamos analisar os parâmetros de controle de tempo que você deve considerar ao selecionar um aplicativo de relógio de ponto que funcione para você:

Por que: É fundamental definir o que você espera alcançar com um aplicativo de relógio de ponto. Deseja reduzir os esforços necessários para registrar e calcular as horas, saber quanto tempo os funcionários gastam nas tarefas ou digitalizar os processos de RH? Determine o padrão de tempo de trabalho da sua equipe para aproveitar os aplicativos de relógio de ponto Pergunte: O aplicativo de relógio de ponto captura todas as horas do funcionário? Dualidade: O aplicativo de relógio de ponto deve rastrear tanto a presença quanto o tempo - e não como você usa manualmente planilhas ou cartões de ponto on-line Benefícios: O aplicativo de relógio de ponto deve, em última análise, proteger seu..:

tempo que, de outra forma, seria gasto na manutenção de registros

que, de outra forma, seria gasto na manutenção de registros despesas em termos de custos operacionais **Hospedado ou on-line? Analise se você precisa de um aplicativo de relógio de ponto hospedado ou on-line. O último é uma escolha mais inteligente, pois você não precisa fazer atualizações nem gastar milhares de dólares em custos de configuração

Os 10 melhores aplicativos de relógio de ponto para usar em 2024

Com tantas opções, é difícil escolher o melhor aplicativo de relógio de ponto; é aqui que entra a nossa pesquisa.

Confira a nossa lista dos 10 melhores aplicativos de relógio de ponto que você pode usar para controlar suas horas de trabalho e gerenciar os horários sem problemas.

Visualize e acompanhe facilmente as estimativas de tempo das tarefas do ClickUp para um melhor gerenciamento de recursos

Entre os vários recursos que o ClickUp oferece, ele é principalmente uma ferramenta de produtividade.

O ClickUp tem uma poderosa recurso de controle de tempo de projeto para ajudá-lo a monitorar seu tempo em qualquer dispositivo. E se você usa o Chrome, a plataforma oferece um prático plug-in Extensão do ClickUp para o Chrome -para controle de tempo.

A extensão ClickUp para Chrome reúne cinco dos recursos mais desconectados do gerenciamento de projetos em um aplicativo incrível. Crie tarefas, monitore o tempo, armazene capturas de tela, marque sites, salve anotações e anexe e-mails - tudo a partir da extensão ClickUp para Chrome

Se você deseja cobrar os clientes dentro do prazo, adicionar notas detalhadas ao seu controle de tempo ou criar etiquetas para monitorar a duração de um projeto, o recurso de controle de tempo do projeto do ClickUp atende a todos os requisitos.

Use a extensão do ClickUp modelo de cronograma de gerenciamento de tempo para otimizar sua agenda e maximizar a produtividade de forma intuitiva.

Ter um cronograma bem elaborado é essencial para garantir que seus projetos avancem dentro do prazo e do orçamento. É aí que entra o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp!

Uma rápida olhada nos pontos positivos dos rastreadores de tempo do ClickUp:

É muito fácil de usar para os usuários que estão começando, devido à sua modelos de planilha de horas

Fornece funcionalidades robustas de relatório e se integra perfeitamente à sua pilha de tecnologia

Oferece uma excelente visualização da carga de trabalho para uma visão geral das atividades internas gerenciamento de recursos Para reiterar, o ClickUp é uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos, e seu gerenciamento de tempo são igualmente competentes e funcionam perfeitamente juntos.

Melhores recursos do ClickUp:

Controle o tempo a partir de tablets e aplicativos móveis de relógio de ponto simplesmente pressionando o botão "Install" (Instalar)

Exibircapacidade da equipe semanalmente ou mensalmente, usando a visualização de carga de trabalho

Acompanhe as horas faturáveis e experimente outros tipos de automaçãogerenciamento de fluxo de trabalho opções

Aproveite os recursos de relatórios para obter insights sobre como os funcionários estão gastando seu tempo (e como melhorá-lo)

Rotular, categorizar e criar notas para registros de horas

Limitações do ClickUp:

No momento, as visualizações desse aplicativo de relógio de ponto móvel são um pouco limitadas, mas haverá mais novidades nos próximos meses

Como se trata de uma ferramenta de produtividade, pode haver uma ligeira curva de aprendizado, especialmente se tudo o que você deseja é um simples rastreador de tempo

Preço do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/mês por usuário

: $7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. Relógio

via Relógio O Clockify é um aplicativo de controle de tempo e planilha de tempo com interessantes modelos de registro de horas use-o para controlar as horas de trabalho de vários projetos para qualquer número de usuários.

Apesar de ser um aplicativo de relógio de ponto gratuito, o Clockify é usado por marcas de alto nível como Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO e muito mais.

Como outros aplicativos de relógio de ponto desta lista, o Clockify também permite que você monitore a presença, a produtividade e as horas faturáveis.

Melhores recursos do Clockify:

Timer: Rastrear as horas de trabalho em tempo real

Rastrear as horas de trabalho em tempo real **Planilha de horas: registre as atividades semanais em vários projetos e tarefas

Calendário : Conecte-se ao Google Calendar ou ao Outlook e visualize os dias em blocos de tempo de 5, 15, 30 ou 60 minutos

: Conecte-se ao Google Calendar ou ao Outlook e visualize os dias em blocos de tempo de 5, 15, 30 ou 60 minutos Rastreador automático: Acompanhe como você gasta seu tempo em sites e aplicativos e veja um detalhamento completo do que você usa e quando

Acompanhe como você gasta seu tempo em sites e aplicativos e veja um detalhamento completo do que você usa e quando **Quiosque: marque a hora a partir de um dispositivo compartilhado com um código PIN

Limitações do Clockify:

A versão gratuita do Clockify é básica e inclui várias restrições aos principais recursos; os recursos avançados só podem ser acessados na edição de assinatura

Alguns usuários relatam que o programa é lento e pode não responder às vezes

O cancelamento só está disponível on-line, e o usuário precisa enviar um e-mail - uma forma tediosa e dolorosa de gerenciamento de tarefas, de acordo com alguns usuários

Preços do Clockify:

Básico (Administração) : uS$ 3,99 por usuário/mês, cobrado anualmente

: uS$ 3,99 por usuário/mês, cobrado anualmente Standard (Timesheet e faturamento) : uS$ 5,49 por usuário/mês com cobrança anual

: uS$ 5,49 por usuário/mês com cobrança anual Pro (Lucro e produtividade) : uS$ 7,99 por usuário/mês com cobrança anual

: uS$ 7,99 por usuário/mês com cobrança anual Enterprise (Controle e segurança): US$ 11,99 por usuário/mês com cobrança anual

Clockify ratings and reviews:

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.600 avaliações)

3. Folha de ponto

via Timesheet.io O Timesheet é para usuários que estão sempre em movimento - quer você esteja preso no trânsito ou tenha que viajar com frequência, o Timesheet permite que você acompanhe suas horas de trabalho sem precisar abrir o aplicativo.

Outra vantagem que pode lhe interessar é que você não precisa de um aplicativo separado para registrar as horas. Além disso, os usuários não precisam de treinamento adicional para começar.

Os relatórios do Timesheet também são mais fáceis de extrair e enviar ao RH. O Timesheet é um bom aplicativo de relógio de ponto no mercado para rastrear a PTO do funcionário e horas semanais.

Melhores recursos da planilha de horas:

Tecnologia WLAN e Geofencing : A tecnologia WLAN e de geofencing desse aplicativo de relógio de ponto permite que você acompanhe facilmente as horas de trabalho. Defina seu tipo de automação e deixe o aplicativo assumir o controle

: A tecnologia WLAN e de geofencing desse aplicativo de relógio de ponto permite que você acompanhe facilmente as horas de trabalho. Defina seu tipo de automação e deixe o aplicativo assumir o controle O Timesheet controlará automaticamente suas horas quando você entrar em um local específico ou usar um ponto de acesso pré-atribuído e parar

Limitações do Timesheet:

Alguns usuários relatam que o aplicativo é insuficiente quando se trata de controle de horas em tempo real, especialmente para funcionários que desejam marcar o ponto

Se as necessidades de controle de horas do cliente forem extensas e avançadas, esse aplicativo talvez não seja o ideal

Preço da planilha de horas:

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Mais : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Pro: $10/mês/usuário

Classificações e resenhas de planilhas de tempo:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Sling

via Funda Todos nós já usamos o aplicativos de tarefas para marcar coisas em nossa lista de verificação. Mas e quanto às tarefas de controle de tempo?

O Sling é um bom aplicativo quando se trata de um aplicativo de relógio de ponto para funcionários. Monitore as horas dos funcionários e sincronize imediatamente as planilhas de horas dos funcionários, o que resulta em um processo de folha de pagamento perfeito.

Esse aplicativo de relógio de ponto também permite que você entre em detalhes sobre o que está causando a imprecisão das horas de trabalho dos funcionários (se houver). Acompanhe os períodos de tempo, como horas extras e feriados, e verifique a geolocalização ou os turnos de seus funcionários.

Melhores recursos do Sling:

O controle de horas fica mais fácil porque você pode converter seu smartphone em um aplicativo de relógio de ponto

Oferece um rastreador de tempo opcional para funcionários de quiosque

Sincroniza automaticamente as planilhas de horas dos funcionários com a folha de pagamento e oferece uma opção de exportação

Limitações do Sling:

Alguns usuários relatam que o aplicativo congela e continua carregando; eles precisam reiniciar o aplicativo para continuar trabalhando - o que pode ser um incômodo

Outros usuários também relatam que recebem várias notificações e alertas de bate-papos nos quais não estão diretamente envolvidos

Preço do Sling:

Gratuito (funcionários, gerentes e locais ilimitados)

(funcionários, gerentes e locais ilimitados) Premium : uS$ 1,70 por usuário por mês

: uS$ 1,70 por usuário por mês Empresarial: US$ 3,40 por usuário por mês

Classificações e resenhas do Sling:

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

4,4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

5. Replicon

via Replicação O Replicon é um software de controle de tempo unificado para projetos, pagamentos, faturamento e conformidade.

Graças às suas planilhas de horas precisas, o aplicativo supostamente aumenta a produtividade em 10-15% e melhora a rentabilidade do projeto em 10%.

Melhores recursos do Replicon:

ZeroTime: Lançou recentemente o recurso de controle de horas com IA que captura automaticamente os dados de trabalho e tempo de seus funcionários em mais de 100 aplicativos digitais que eles usam, como Asana, Slack, Jira, Zoom e outros

Lançou recentemente o recurso de controle de horas com IA que captura automaticamente os dados de trabalho e tempo de seus funcionários em mais de 100 aplicativos digitais que eles usam, como Asana, Slack, Jira, Zoom e outros O chatbot baseado em IA ajuda a conduzir o controle de horas como uma conversa e a acessar atualizações em tempo real sobre o envio de planilhas de horas

ajuda a conduzir o controle de horas como uma conversa e a acessar atualizações em tempo real sobre o envio de planilhas de horas O rastreamento em tempo real oferece visibilidade da localização do funcionário para controlar equipes remotas (e de campo) de sua casa

Limitações da replicação:

Alguns usuários relatam que os relatórios do aplicativo podem ser melhores

A ausência de um cronômetro na planilha de horas é uma limitação para muitos usuários

Preços do replicon:

Suíte de controle de tempo de projetos: A partir de US$ 12/mês

A partir de US$ 12/mês Time and Attendance Product Suite : A partir de US$ 6/mês

: A partir de US$ 6/mês Suíte de automação de serviços profissionais: A partir de US$ 29/mês

Classificações e resenhas da replicon:

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

## 6. Colheita

via ColheitaFerramentas de controle de tempo da agência são frequentemente elogiadas por melhorar a produtividade (e com razão).

E o Harvest é um desses softwares de controle de tempo que envia lembretes sutis para controlar seu tempo diário.

O aplicativo é intuitivo e simples de usar, garantindo que sua equipe o utilize para monitorar projetos e horas de trabalho.

Melhores recursos do Harvest:

Aplicativos para diferentes desktops (Mac e PC), celulares (iOS e Android) e navegadores da Web

para diferentes desktops (Mac e PC), celulares (iOS e Android) e navegadores da Web Mais de 50 integrações com aplicativos e ferramentas populares

Limitações do Harvest:

Para alguns usuários, os relatórios não são suficientemente robustos

Encontrar projetos no aplicativo é um dos maiores pontos problemáticos do Harvest, de acordo com os usuários ativos

Preços do Harvest:

Harvest : $0 grátis para sempre

: $0 grátis para sempre Harvest Pro: US$ 10,80/usuário/mês, cobrado anualmente

Classificações e avaliações do Harvest:

G2: 4,3/5 (mais de 790 avaliações)

4,3/5 (mais de 790 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 570 avaliações)

7. Polegadas

via Inch O maior receio dos empregadores é garantir que os funcionários estejam no local certo ao registrar a entrada e a saída. O aplicativo de relógio de ponto Inch cuida desse problema com precisão.

Não importa se você deseja exportar planilhas de horas para facilitar o processamento da folha de pagamento ou o faturamento do cliente, ou rastrear as horas de trabalho dos funcionários em qualquer aplicativo ou dispositivo, o Inch atende a todas as suas preocupações e casos de uso final.

Melhores recursos do Inch:

O recurso Geofencing garante que os funcionários entrem e saiam com precisão

garante que os funcionários entrem e saiam com precisão Capacidade de rastreamento Gerenciamento de tarefas e parâmetros relacionados a tempo, como tempo de trabalho do funcionário, coordenadas de localização, tempo na tarefa e assim por diante

Gerenciamento de tarefas e parâmetros relacionados a tempo, como tempo de trabalho do funcionário, coordenadas de localização, tempo na tarefa e assim por diante Relatórios interativos compilados sobre o controle de tempo

sobre o controle de tempo O aplicativo Inch pode acionar um aviso se um funcionário tentar bater o ponto antes de chegar ao seu destino ou se o funcionário deixar o dispositivo no local de trabalho sem bater o ponto

Limitações do Inch:

O Inch é principalmente um aplicativo de gerenciamento de tarefas que oferece recursos de controle de horas - as funcionalidades de controle não são tão avançadas quanto as de outros aplicativos dedicados de relógio de ponto

Preços do Inch:

Uso gratuito

Classificações e análises de polegadas:

Não disponível

8. Justworks Time Tracking (anteriormente, Justworks Hours)

via Controle de horas Justworks Quando você adiciona o Justworks Time Tracking ao Justworks PEO ou Payroll, o resultado é um melhor gerenciamento de tempo em toda a equipe.

Esse aplicativo oferece recursos que economizam tempo, como sincronização da folha de pagamento, regras de horas extras e intervalos, recursos de delimitação geográfica, lembretes e alertas, etc.

Melhores recursos do Justworks Time Tracking:

Verifique os locais de entrada e saída com recursos de delimitação geográfica

Funcionários locais e remotos podem controlar o tempo usando seus aplicativos móveis de relógio de ponto, Slack, etc.

Recursos úteis de controle de ponto, como controle de horas extras, lembretes automáticos de intervalos para refeições e descanso e muito mais

Limitações do controle de horas da Justworks:

O aplicativo é extremamente caro para solopreneurs e empresas menores

Preços do Justworks Time Tracking:

Básico: US$ 59 /mês/funcionário (US$ 49/mês para o 50º funcionário em diante)

/mês/funcionário (US$ 49/mês para o 50º funcionário em diante) Plus: $99/mês/funcionário ($89/mês para o 50º funcionário em diante)

Classificações e resenhas do Justworks Time Tracking:

Não disponível

9. ClockInEasy

via ClockInEasy O laser do ClockinEasy se concentra em relatórios e controle de tempo.

Como agência, você não pode colocar um preço em gerenciamento de orçamentos de projetos mas o ClockinEasy torna essa tarefa econômica e fácil em grande parte.

Seja para prever os custos de mão de obra ou acompanhar a presença no local de trabalho em tempo real, esse aplicativo oferece planilhas de horas precisas, detalhadas e baseadas na nuvem com apenas um clique.

Melhores recursos do ClockInEasy:

Recurso de reconhecimento facial para gerenciar as planilhas de horas digitais dos funcionários sem permitir que ocorram casos de roubo de horas ou de marcação de ponto

para gerenciar as planilhas de horas digitais dos funcionários sem permitir que ocorram casos de roubo de horas ou de marcação de ponto O recurso de cálculo de custos de projetos ou trabalhos ajuda a rastrear o custo do trabalho com registros detalhados das planilhas de horas dos funcionários, incluindo o tempo minuto a minuto e carimbos de localização por GPS

ajuda a rastrear o custo do trabalho com registros detalhados das planilhas de horas dos funcionários, incluindo o tempo minuto a minuto e carimbos de localização por GPS O painel de controle com mapa ao vivo com localização por GPS permite o rastreamento seguro das horas dos funcionários

Limitações do ClockInEasy:

Há uma pequena curva de aprendizado do aplicativo

Às vezes, o aplicativo trava ao tentar registrar a entrada e a saída

Preços do ClockInEasy:

Forever Free: $0 (somente para usuários individuais)

$0 (somente para usuários individuais) Profissional: US$ 4,00 por usuário por mês

US$ 4,00 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do ClockInEasy:

G2: 3,6/5 (4 avaliações)

3,6/5 (4 avaliações) Capterra: 4,7/5 (40+ avaliações)

10. Connecteam

via Equipe de conexão O aplicativo de relógio de ponto Connecteam ajuda a otimizar o tempo em todos os níveis

Você pode pedir aos funcionários que marquem a entrada ou saída usando aplicativos móveis de relógio de ponto ou o aplicativo de quiosque no local. Ele oferece recursos opcionais de geo-fence digital.

A equipe pode facilmente marcar o ponto sincronizando seus horários ao iniciar um turno ou trabalho, sincronizando seus horários. A interface fácil de usar do aplicativo facilita muito o gerenciamento de solicitações de PTO, ausências e horas extras.

Melhores recursos do Connecteam:

Notificações de relógio de entrada atrasado/perdido para monitorar o tempo e a presença

para monitorar o tempo e a presença Bate-papo instantâneo sobre questões relacionadas ao trabalho dentro do aplicativo

sobre questões relacionadas ao trabalho dentro do aplicativo Capacidade de definir regras de intervalo e horas extras

Alertas imediatos sobre discrepâncias, como limites de horas extras excedidos e registros duplos

sobre discrepâncias, como limites de horas extras excedidos e registros duplos Lista automaticamente intervalos, horas, horas extras e folgas nas planilhas de horas, garantindo que estejam prontas para a folha de pagamento

Limitações do Connecteam:

Alguns usuários desejam mais recursos de integração com a funcionalidade de API aberta, que atualmente não existe

Os usuários também não gostam do fato de o aplicativo exigir muitas atualizações, principalmente se você quiser usar os novos recursos que o aplicativo lança

Preços do Connecteam:

Operations Expert: US$ 99/mês (para os primeiros 30 usuários); US$ 3/mês para cada usuário adicional

US$ 99/mês (para os primeiros 30 usuários); US$ 3/mês para cada usuário adicional Operations Advanced: US$ 49/mês (para os primeiros 30 usuários); US$ 1,5/mês para cada usuário adicional

US$ 49/mês (para os primeiros 30 usuários); US$ 1,5/mês para cada usuário adicional Operações Básicas: US$ 29/mês (para os primeiros 30 usuários); US$ 0,5/mês para cada usuário adicional

US$ 29/mês (para os primeiros 30 usuários); US$ 0,5/mês para cada usuário adicional Plano para pequenas empresas: uS$ 0 (até 10 usuários)

Classificações e resenhas da Connecteam:

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

ClickUp: Seu companheiro de controle de tempo para toda a vida

Se os seus funcionários não estão usando o aplicativo de controle de horas ou, pior, estão perdendo um tempo valioso para descobrir como usar o aplicativo, talvez seja hora de mudar as coisas.

Ajude-os trabalhar mais rápido e realizar suas tarefas com o ClickUp.

Seus funcionários adorarão essa solução digital e a usarão ativamente para registrar a entrada e a saída de seus turnos e gerenciar seus horários.

Não acredite em nossa palavra! Registre-se gratuitamente e veja por que o ClickUp oferece o melhor dos dois mundos - como um dos melhores ferramentas de gerenciamento de projetos melhorado com recursos robustos de gerenciamento de tempo.

Pronto para definir seu metas de trabalho profissional para 2024 tendo o tempo como sua quarta superpotência? Foi o que pensamos.