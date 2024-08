10 melhores softwares de RH para construção em 2024

Ser um gerente de RH no setor de construção pode ser um desafio.

É uma função de alta pressão que vai além de gerenciar folhas de pagamento e controlar o tempo. Você é responsável por uma vasta força de trabalho, incluindo vários funcionários contratados em locais remotos.

O gerenciamento eficaz de RH garante que todos estejam alinhados e que as operações ocorram sem problemas.

O software de RH para construção civil alivia essa carga e eleva suas práticas de gerenciamento para além da entrada manual de dados, como planilhas.

Com base em anos de experiência prática em gerenciamento da força de trabalho, compilei uma lista de dez softwares de RH para construção civil poderosos e fáceis de usar. Seja você uma pequena empreiteira ou uma grande empresa de construção, essas ferramentas podem revolucionar suas operações e manter seus projetos em dia.

Junte-se a nós enquanto exploramos essas ferramentas, apresentando seus recursos de destaque e possíveis desvantagens, todos testados em colaboração com a equipe do ClickUp.

O que você deve procurar em um software de RH para construção?

Para começar, procure um software de gerenciamento de RH para construção com os seguintes recursos obrigatórios.

Gerenciamento da força de trabalho : Verifique se o software gerencia bem a sua força de trabalho, como rastreamento, programação, processamento de folha de pagamento e atendimento

: Verifique se o software gerencia bem a sua força de trabalho, como rastreamento, programação, processamento de folha de pagamento e atendimento Autoatendimento do funcionário : o software deve oferecer aos funcionários processos de autoatendimento, como acesso a seus registros, gerenciamento de licenças e materiais de treinamento de segurança

: o software deve oferecer aos funcionários processos de autoatendimento, como acesso a seus registros, gerenciamento de licenças e materiais de treinamento de segurança Gerenciamento de dados : É fundamental gerenciar bem os dados dos funcionários para fornecer insights analíticos sobre registros de férias e gerenciamento de contratos

: É fundamental gerenciar bem os dados dos funcionários para fornecer insights analíticos sobre registros de férias e gerenciamento de contratos Acessibilidade móvel : O gerenciamento de dados, o acompanhamento do progresso e a coordenação com equipes em trânsito são cruciais. Com os trabalhadores da empresa de construção no local ou no campo, a acessibilidade móvel é vital

: O gerenciamento de dados, o acompanhamento do progresso e a coordenação com equipes em trânsito são cruciais. Com os trabalhadores da empresa de construção no local ou no campo, a acessibilidade móvel é vital Interface amigável ao usuário: A navegação do software deve ser intuitiva para você e seus funcionários, com uma curva de aprendizado mínima

Os 10 melhores softwares de RH para construção a serem usados em 2024

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos de RH

Racionalize o gerenciamento de RH na construção civil com uma ferramenta completa que aumenta a produtividade, simplifica os fluxos de trabalho e melhora a colaboração da equipe

Está com dificuldades para gerenciar sua equipe de construção com eficiência? O ClickUp oferece uma plataforma abrangente de gerenciamento de RH adaptada especificamente para o setor de construção.

Com o ClickUp, você pode preparar rapidamente seus funcionários para o sucesso, apoiando-os com um processo de treinamento rastreável, adaptado aos projetos de construção, desde o escritório até os locais de trabalho. Use as diferentes visualizações para avaliar o desempenho dos funcionários, garantindo que sua força de trabalho permaneça alinhada e produtiva no local.

Lide com tudo, desde o feedback e as pesquisas dos funcionários até o acompanhamento do desempenho, o gerenciamento do cronograma e a organização do fluxo de trabalho - tudo em um só lugar. Essas ferramentas são perfeitas para lidar com os desafios exclusivos dos projetos de construção.

Além disso, use

Modelos de RH gratuitos do ClickUp

para simplificar seus processos de gerenciamento, permitindo que você se concentre mais na construção e menos na papelada.

Aqui estão dois dos melhores modelos de RH do ClickUp:

Base de Conhecimento de RH

Com

Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp

o ClickUp é um sistema de gerenciamento de informações de RH, cuja disseminação de informações entre os funcionários é fácil. Ele tem uma base de conhecimento centralizada que todos os funcionários podem acessar.

Veja o que esse modelo oferece para simplificar o gerenciamento de RH:

Criar fontes de conhecimento centralizadas e de fácil acesso

Rastrear alterações nas políticas e documentos da empresa

Aumentar a precisão e a consistência no compartilhamento de informações com a base de conhecimento centralizada

Aprimorar o rastreamento de documentos de RH com prioridades, reações a comentários, subtarefas e prioridades

**Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Gerenciar os registros dos funcionários e manter-se informado sobre o funcionamento deles é uma tarefa complicada quando feita manualmente.

Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

simplifica isso com seu diretório de funcionários, permitindo que você saiba qual funcionário trabalha em qual departamento, quem está no escritório e quem não está. Ele simplifica o gerenciamento de funcionários das seguintes maneiras:

Crie um hub central para todas as informações dos funcionários e organize os registros dos funcionários

Simplificar a comunicação, fornecendo acesso rápido aos detalhes de contato dos funcionários

Gerenciar o acesso dos funcionários a dados confidenciais para aumentar a segurança

Facilitar a integração dos funcionários, fornecendo todas as informações essenciais em um só lugar

Melhores recursos do ClickUp

Simplifique o gerenciamento de pessoas, acompanhando o desempenho e o gerenciamento dos funcionários com exibições personalizáveis

Agilize o pipeline de recrutamento com status personalizados e automação

Fornecer acesso fácil ao treinamento com tarefas rastreáveis e colaboração fácil

Acesso a modelos de RH para simplificar o gerenciamento de RH

Limitações do ClickUp

Ainda não há Table View disponível no aplicativo móvel

O ClickUp tem muitos recursos e integrações, que podem apresentar uma curva de aprendizado. Entretanto, recursos como a ClickUp University e a central de ajuda facilitam esse processo

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Bambee

Melhor para executar o RH de pequenas empresas no piloto automático

via

Bambee

A Bambee o auxilia em todas as etapas para simplificar os desafios dos negócios de construção, como altas taxas de rotatividade, riscos no local de trabalho e conformidade complexa com a imigração.

Esse software de piloto automático de RH ajudou 10.000 empresas americanas, incluindo empresas de construção, a manter a conformidade durante todo o ano com suas políticas de RH atualizadas,

ferramentas de feedback de funcionários

e treinamento obrigatório dos funcionários.

Com a Bambee, você pode criar um processo de RH personalizado que garanta a conformidade com as leis relativas a pedidos de indenização de trabalhadores, seguros, imigração e muito mais.

Esse software de gerenciamento de RH oferece orientação especializada para ajudar a criar políticas de RH e conformidade adaptadas à sua empresa. Você pode buscar orientação especializada para qualquer problema de RH enfrentado por sua empresa de construção por telefone, e-mail ou bate-papo.

Melhores recursos do Bambee

Automatize as revisões de conformidade para criar um ambiente baseado em regras e manter sua empresa de construção no caminho certo

Identificar lacunas de RH para fortalecer as práticas internas com auditorias

Crie módulos de treinamento sobre segurança no local de trabalho, ética comercial, etc., e mantenha-o informado sobre o progresso do funcionário

Permita que os relatórios dos funcionários avaliem seu desempenho e forneçam feedback construtivo

Melhore o moral dos funcionários oferecendo um espaço para que eles expressem suas opiniões de forma anônima ou pública

Limitações do Bambee

Leva tempo para configurar inicialmente e começar a usar o software

Não há um sistema de ponto de presença forte para rastrear absenteísmo ou turnos perdidos

Preços da Bambee

Ainda não há funcionários : uS$ 99/mês (sem taxa de instalação)

: uS$ 99/mês (sem taxa de instalação) 1-4 funcionários : $299/mês (mais uma taxa única de instalação de $500)

: $299/mês (mais uma taxa única de instalação de $500) 5-19 funcionários : $399/mês (mais uma taxa única de instalação de $500)

: $399/mês (mais uma taxa única de instalação de $500) 20-49 funcionários : $499/mês (mais uma taxa única de instalação de $1.500)

: $499/mês (mais uma taxa única de instalação de $1.500) 50-70 funcionários : uS$ 1.299/mês (mais uma taxa única de instalação de US$ 2.000)

: uS$ 1.299/mês (mais uma taxa única de instalação de US$ 2.000) Mais de 71 funcionários: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Bambee

G2: 3,5/5 (mais de 30 avaliações)

3,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

3. BambooHR

Melhor para gerenciamento de RH tudo em um

via

BambooHR

O software afirma ajudar as equipes de RH de construção a economizar centenas de horas e

reduzir os custos operacionais de RH em 40%

fazendo a ponte entre você e seus funcionários de campo.

O BambooHR permite que você e seus funcionários acompanhem relatórios de lesões, treinamentos de segurança e outros requisitos de conformidade de qualquer lugar com uma conexão à Internet. Isso reduz a necessidade de várias planilhas e bancos de dados para controle de tempo e gerenciamento da folha de pagamento.

Com o gerenciamento eficiente da folha de pagamento do software, diga adeus às entradas de dados e aos processos manuais de aprovação de pagamento, que são especialmente necessários para manter o controle de diferentes tipos de trabalhadores da construção civil.

É possível integrá-lo a mais de 125 aplicativos e ferramentas para simplificar a função de gerenciamento de construção e as operações da equipe de RH.

Melhores recursos do BambooHR

Gerencie todos os funcionários em um banco de dados seguro e organizado em qualquer lugar com uma conexão à Internet

Gerar relatórios com 49 recursos de relatórios integrados para tomar decisões estratégicas e informadas

Aprimore a experiência de integração de novos funcionários com as ferramentas de integração para ajudá-los a entender melhor e mais rapidamente os protocolos de segurança

Envolva-se com os funcionários e obtenha feedback para desenvolver um ambiente de positividade, promovendo o moral e a produtividade no local

Limitações do BambooHR

Há opções limitadas de personalização no gerenciamento de desempenho dos funcionários

O software não possui uma base de conhecimento centralizada para auxiliar novos usuários

Preços do BambooHR

Preços personalizados

Classificações e resenhas do BambooHR

G2: 4,4/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.800 avaliações)

4. HiBob

Melhor para integrar soluções de RH escaláveis

via

HiBob

O HiBob é uma solução de RH moderna e intuitiva com recursos como gerenciamento de desempenho, gerenciamento de remuneração, fluxos de trabalho e integração. Ele oferece tudo o que você precisa para manter as pessoas trabalhando de forma eficiente e tranquila.

Independentemente de seus funcionários da construção civil cobrarem por hora, dia ou mês, você não precisará se preocupar com o acompanhamento de suas faturas.

O HiBob se destaca entre seus concorrentes porque é para todos os usuários (funcionários e gerentes) e não apenas para o RH.

Além disso, os especialistas do HiBob entendem que o RH é o principal impulsionador do sucesso dos negócios e os ajudam a tomar decisões baseadas em dados com suas análises avançadas e rastreamento de KPIs.

Melhores recursos do HiBob

Impulsione as comunicações com seus recursos de engajamento, mesmo quando seus funcionários estiverem fora do local

Impulsionar o crescimento e a expansão da empresa, adaptando-se aos requisitos comerciais em constante mudança da empresa de construção

Acompanhe os dados sobre a disponibilidade dos funcionários e a conclusão do projeto com o HiBob Sistemas HRIS

Limitações de trabalho

O software não oferece uma visualização combinada em uma tela de todos os feriados da empresa

As opções de personalização para feedback e pesquisas são limitadas

Preços do HiBob

Preços personalizados

Classificações e resenhas do HiBob

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

5. Keka

Melhor para gerenciamento de desempenho

via

Keka

Isso

Software de RH

cria uma experiência centrada no usuário com sua caixa de entrada intuitiva, que permite gerenciar todas as tarefas e fluxos de trabalho em um só lugar. Isso significa que você e seus funcionários podem acompanhar facilmente tarefas de integração, aprovações de férias, feedback de colegas e aprovações de despesas em um espaço compartilhado disponível no celular e na Web.

O que mais me atraiu nesse software foi o seu sistema de gerenciamento de desempenho, ideal para organizações voltadas para o crescimento. Ele oferece visões de 360 graus, software OKR, reuniões individuais e feedback contínuo para oferecer percepções valiosas sobre seu pessoal e eliminar todos os obstáculos.

Como resultado, você pode gerenciar totalmente a sua equipe de trabalhadores temporários e acompanhar o desempenho deles para tomar decisões sobre contratação permanente.

Você também pode gerar relatórios instantâneos sobre os funcionários e oferecer a eles uma plataforma de autoatendimento baseada em SSO para atualizar seus perfis, solicitar licenças e muito mais.

Melhores recursos da Keka

AnáliseMetas de RH e o desempenho para analisar o potencial e decidir sobre a permanência dos funcionários

Atribua diferentes faixas de desempenho com base nas classificações dos funcionários para manter seus trabalhadores qualificados motivados e competitivos

Automatize as configurações da folha de pagamento rastreando as horas de trabalho e adaptando os componentes salariais

Limitações da Keka

Certas atividades e funções demoram a carregar

A ferramenta tem tantas funcionalidades que há uma pequena curva de aprendizado

Preços da Keka

A partir de US$ 20/mês

Classificações e resenhas da Keka

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

6. Paycor

Melhor para soluções de software de RH sob medida

via

Pagador

O Paycor ajuda a formar uma equipe de construção produtiva com recursos como a melhor ferramenta de recrutamento da categoria, um sistema de gerenciamento de aprendizagem, conformidade por estado e cidade, horas extras combinadas automatizadas, cálculos de diferencial de turno e muito mais.

Você também pode contar com o Recruiting da Paycor para encontrar e contratar os melhores talentos com recursos como scorecards de entrevistas.

Além disso, sua solução de tempo e presença garante a conformidade com as leis de salário mínimo, utilizando taxas por peça, cálculos de horas extras combinadas, relógios de ponto avançados e recursos de perfuração móvel.

O Paycor também fornece análises e percepções específicas do setor, que permitem comparar as taxas de rotatividade e outras métricas importantes com as referências do mercado.

Melhores recursos do Paycor

Acesso a orientação prática, ferramentas e suporte especializado da equipe para personalizar o software de acordo com as necessidades de gerenciamento de construção

Reduzir os processos administrativos com acesso a cálculos em tempo real, acesso a salários recebidos e alertas de conformidade fiscal

Criar categorias de despesas flexíveis e políticas personalizáveis para gerenciar as despesas de sua empresa de construção

Limitações do Paycor

O sistema de autoatendimento às vezes apresenta erros na solicitação de licenças

Preços do Paycor

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Paycor

G2: 3,9/5 (mais de 700 avaliações)

3,9/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

7. FactoHR

Melhor para o envolvimento dos funcionários

via

FactoHR

O FactoHR funciona sem problemas em diferentes locais, permitindo que você gerencie cálculos e conformidade de impostos locais. Também é excelente automatizar processos como a captura de presença e o gerenciamento de salários em vários locais.

Você também pode gerenciar a presença e permitir que os funcionários solicitem férias de qualquer local.

O FactoHR tem como objetivo tornar o RH sem papel, digitalizando tudo, desde

manuais do funcionário

à documentação. O módulo de viagens e despesas baseado na nuvem da FactoHR também permite que os funcionários apresentem pedidos de reembolso de despesas com comprovação diretamente pelo portal ESS.

O RH ou os gerentes podem revisar e aprovar os pedidos on-line, simplificando o gerenciamento de despesas e proporcionando maior controle e visibilidade sobre as despesas dos funcionários.

Melhores recursos do FactoHR

Defina a hierarquia com uma árvore organizacional para obter relatórios aprimorados dos trabalhadores da construção civil

Permitir o gerenciamento do trabalho dos funcionários sem atritos em vários locais

Personalize os componentes salariais para facilitar o gerenciamento da folha de pagamento e simplificar as revisões salariais

Limitações do FactoHR

A funcionalidade do software pode ser complexa no início, com uma curva de aprendizado

A interface do usuário não é muito bem projetada

Preços do FactoHR

Preços personalizados

Classificações e resenhas do FactoHR

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 5/5 (poucas avaliações)

8. HRMantra

Melhor para soluções de RH orientadas por IA

via

HRMantra

O HRMantra é um software avançado de RH orientado por IA que afirma fornecer

10 vezes o ROI e 30 minutos por funcionário por dia

. Esse

Planejamento de RH

a plataforma HRMatra oferece milhões de políticas configuráveis com recursos abrangentes para definir configurações de políticas ilimitadas. As empresas de construção civil devem seguir diversas conformidades, e uma sólida estrutura de políticas com o HRMatra as auxilia muito.

Além disso, o software é multilíngue, tem várias moedas e vários fusos horários. Sua interface intuitiva o torna totalmente utilizável em qualquer smartphone, tornando-o acessível a funcionários de construção de diferentes regiões em qualquer lugar.

Melhores recursos do RHMantra

Acesse o bot de voz orientado por IA com uma infinidade de APIs pré-construídas para conectividade instantânea com vários sistemas de terceiros

Gerar relatórios com sistemas de gerenciamento de desempenho de 180 ou 360 graus para supervisionar os funcionários da construção civil

Crie um LMS personalizado para treinar funcionários e monitorar as competências adquiridas antes de começarem a trabalhar no canteiro de obras

Definir políticas ilimitadas, abrangentes e personalizáveis

Limitações doHRMantra

O software é lento para atualizar os detalhes e registros de férias, e há pouca automação nos processos de RH

Preços doHRMantra

Preços personalizados

Classificações e avaliações da RHMantra

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

9. GreytHR

Melhor para acesso a dados em tempo real

via

CinzaHR

O GreytHR é uma plataforma HRMS de suíte completa que simplifica e aprimora o gerenciamento de pessoas. Com esse software, você pode otimizar todas as operações de RH, desde o gerenciamento de presença até o gerenciamento de desempenho e a folha de pagamento.

Além dos recursos regulares, como um banco de dados de atendimento centralizado e um portal de autoatendimento para funcionários, você pode acessar o Bella, um chatbot de atendimento rápido para funcionários que evita consultas repetitivas.

O fluxo de dados em tempo real entre os módulos (como licenças, presença, folha de pagamento, reclamações de despesas, etc.) garante que as informações atualizadas estejam sempre disponíveis para os funcionários e a gerência. O GreytHR pode ser facilmente integrado a vários softwares de terceiros, incluindo sistemas de contabilidade, soluções de ERP, serviços de verificação, etc.

Melhores recursos do GreytHR

Minimize o centro da cidade e maximize a produtividade com soluções simplificadas de RH para construção

Acesso a dados de presença em tempo real e gerenciamento simplificado de turnos e horas extras

Pagamentos precisos e oportunos com gerenciamento e execução automatizados

Limitações do GreytHR

Pode não ter recursos de gerenciamento de conformidade localizados

Não possui recursos específicos de que as equipes de construção precisam

Preços do GreytHR

A partir de US$ 50/mês

Classificações e avaliações da GreytHR

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

4,4/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

10. TriNet Zenefits

Melhor para gerenciamento de RH baseado em nuvem

via

TriNet Zenefits

Use uma plataforma intuitiva de RH baseada em nuvem para gerenciar todas as suas operações de RH sem problemas. Ela conecta tudo o que está sob o guarda-chuva do gerenciamento de RH em uma única plataforma, seja o processamento da folha de pagamento ou insights analíticos.

Seus amplos recursos de processamento de folha de pagamento distinguem esse software de outros no concorrido mercado de software de RH para construção. Eles têm relatórios de pagamento de empreiteiros, resumos de salários e impostos, resumos de pagamentos de impostos, relatórios de obrigações fiscais, um relatório abrangente e completo e até mesmo o preenchimento automático do estado de novos contratados.

E isso não é tudo. O software também simplifica as tarefas administrativas, desde programas de benefícios até coberturas médicas para cobrir seus trabalhadores da construção civil. Essas vantagens

ajudam as empresas a reduzir 90% de seu tempo

em folhas de pagamento e benefícios.

Melhores recursos do TriNet Zenefits

Aprimore o gerenciamento do desempenho na construção com modelos de gerenciamento de desempenho

Escolha entre várias configurações de plataforma de RH para atender às suas necessidades específicas de construção

Simplifique o processamento da folha de pagamento e o gerenciamento de documentos para integrar rapidamente novos funcionários em projetos de construção

Limitações do TriNet Zenefits

A navegação não é muito intuitiva e também leva tempo para aprender

Preços do TriNet Zenefits

Essenciais : uS$ 8 por funcionário por mês

: uS$ 8 por funcionário por mês Growth : uS$ 16 por funcionário por mês

: uS$ 16 por funcionário por mês Zen: uS$ 27 por funcionário por mês

Classificações e avaliações da TriNet Zenefits

G2: 3,9/5 (mais de 460 avaliações)

3,9/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

Gerenciamento de software de RH para construção com o ClickUp

O gerenciamento de processos de RH é cansativo para as empresas de construção, mas não quando você tem o melhor software de RH para apoiá-lo.

Você pode automatizar e otimizar a maioria de suas operações, como rastrear o tempo dos funcionários, gerenciar a folha de pagamento e simplificar os requisitos de conformidade. A melhor parte do software é que você pode personalizar sua funcionalidade com base em suas necessidades.

Ferramenta de pesquisa humana do ClickUp

oferece um software de RH completo que simplifica a administração de pessoas com gerenciamento automatizado da folha de pagamento e controle de desempenho. Você também pode usar o ClickUp's HR

modelos de avaliação de desempenho

para simplificar ainda mais o processo.

Os

cotidiano de um gerente de recursos humanos

é repleto de desafios. Entretanto, com as ferramentas certas, você pode

reter funcionários talentosos

e melhorar a eficiência geral no gerenciamento deles.

hoje mesmo e dê as boas-vindas a um gerenciamento de RH de construção rápido e sem esforço.