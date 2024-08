10 melhores sistemas HRIS para gerenciar a administração de pessoal em 2024

Quando uma empresa está em fase de crescimento, o banco de dados de funcionários também se expande, aumentando as tarefas administrativas que o acompanham. Você precisa do HRIS (sistema de informações de recursos humanos) certo para lidar com isso.

Entretanto, com o mercado de HRIS lotado, encontrar uma solução que atenda a requisitos específicos, como escalabilidade, personalização e recursos de integração, pode levar tempo e esforço.

Neste artigo, destacaremos os dez principais softwares de HRIS.

Analisaremos seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações de clientes para que você encontre a melhor opção digital para organizar e monitorar seus funcionários, adequada às necessidades individuais de sua empresa.

O que são sistemas HRIS?

Os sistemas de informação de recursos humanos HRIS são um sistema de Software de RH que organiza, armazena e recupera dados de funcionários quando necessário.

O software integra as principais funções de RH, como recrutamento, integração, processamento da folha de pagamento, administração de benefícios, controle de presença e tarefas administrativas semelhantes em uma plataforma centralizada.

Os sistemas HRIS diferem do HRMS (Human Resource Management System), que inclui recursos de gerenciamento de talentos e de desempenho.

O que você deve procurar nos sistemas HRIS?

Escolher o sistema HRIS certo para sua empresa pode ser um desafio. Comece avaliando se o HRIS é fácil de configurar e usar, se cabe no seu orçamento e se pode ser personalizado para atender às suas necessidades comerciais.

Aqui estão alguns recursos obrigatórios que você deve procurar nos sistemas HRIS:

Gerenciamento de integração: Uma solução de software HRIS ideal deve simplificar o processo de integração, fornecendo aos novos contratados a documentação e o treinamento necessários

Uma solução de software HRIS ideal deve simplificar o processo de integração, fornecendo aos novos contratados a documentação e o treinamento necessários **Gerenciamento de banco de dados: deve eliminar a necessidade de grandes arquivos pessoais e fornecer acesso rápido a dados relevantes por meio de arquivos digitais

Relatórios e análises: Procure sistemas HRIS que ofereçam painéis personalizáveis e recursos de relatórios para monitoramento e rastreamentoKPIs de RH e métricas comerciais cruciais

Procure sistemas HRIS que ofereçam painéis personalizáveis e recursos de relatórios para monitoramento e rastreamentoKPIs de RH e métricas comerciais cruciais Gerenciamento da folha de pagamento: O software deve simplificar e automatizar o gerenciamento da folha de pagamento e apresentar a documentação fiscal correta nos momentos certos

O software deve simplificar e automatizar o gerenciamento da folha de pagamento e apresentar a documentação fiscal correta nos momentos certos Controle de presença: O sistema de gerenciamento de recursos humanos deve incluir recursos de controle de tempo e presença para garantir a visibilidade dos turnos e da presença dos funcionários

O sistema de gerenciamento de recursos humanos deve incluir recursos de controle de tempo e presença para garantir a visibilidade dos turnos e da presença dos funcionários Acessibilidade móvel: Procure sistemas HRIS que ofereçam um aplicativo móvel dedicado; ter os dados à mão e facilmente acessíveis lhe dá a liberdade de gerenciar sua força de trabalho de qualquer lugar

Vamos nos aprofundar nos melhores sistemas HRIS disponíveis.

10 melhores sistemas HRIS para usar em 2024

Aqui estão nossas dez principais escolhas para o melhor software HRIS que oferece soluções personalizadas para suas necessidades comerciais específicas:

1. ClickUp

Gerencie a administração da equipe sem problemas com as mais de 15 visualizações do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional plataforma de gerenciamento de projetos com um conjunto robusto e altamente personalizável de Ferramentas da equipe de RH . Com mais de 1.000 integrações com softwares comerciais populares e centenas de recursos de RH personalizáveis, o ClickUp ajuda a simplificar o gerenciamento de pessoas e a agilizar as operações para um crescimento comercial sem esforço.

Além disso, o ClickUp oferece mais de 15 maneiras de visualizar sua força de trabalho e suas operações, incluindo:

Table View: para gerenciar todos os dados dos funcionários em uma configuração semelhante a uma planilha

para gerenciar todos os dados dos funcionários em uma configuração semelhante a uma planilha Visualização de lista: com várias opções de agrupamento, classificação e filtragem

com várias opções de agrupamento, classificação e filtragem Form View: para coletar feedback por meio de comentários e pesquisas e transformá-los em uma lista de tarefas acionáveis

para coletar feedback por meio de comentários e pesquisas e transformá-los em uma lista de tarefas acionáveis Workload View: para monitorar a carga de trabalho e as atividades de cada funcionário

para monitorar a carga de trabalho e as atividades de cada funcionário Calendar View: com opções de agendamento para turnos, reuniões virtuais e folgas

Utilização Documentos do ClickUp para armazenar registros de funcionários, como guias de funcionários, materiais de treinamento, listas de verificação de integração e políticas internas.

Adicione campos personalizados a qualquer visualização para rastrear informações de funcionários ou candidatos, adicionar anexos a documentos, links para recursos externos e muito mais.

O ClickUp também oferece centenas de modelos de RH gratuitos se você quiser criar algo diferente de um manual do funcionário ou um processo da empresa .

O modelo de manual da empresa da ClickUp inclui seções necessárias, como Padrão de Conduta, Políticas de Equipe e Código de Vestimenta, além de seções comumente negligenciadas, como Horário de Trabalho, Acomodações da ADA e Políticas de Comunicação.

Acelere o processo de integração de novos funcionários, permitindo que seus novos contratados conheçam a empresa mais rapidamente e comecem a causar impacto em seu trabalho.

O Modelo de Documento de Processos da Empresa do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar e gerenciar os processos da sua empresa em um só lugar.

Use painéis de controle intuitivos e Metas do ClickUp para rastrear marcos e outras métricas de crescimento e desenvolvimento de funcionários. Aproveite automação no ClickUp para criar tarefas, atribuí-las, inserir comentários, alterar o status das tarefas e muito mais.

O ClickUp também tem Dashboards personalizáveis que são altamente visuais e promovem a colaboração em tempo real entre todas as partes interessadas envolvidas.

melhores recursos do #### ClickUp

Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer tarefa relacionada a RH dentro da plataforma e conectada a ela com o ClickUp Brain

Limitações do ClickUp

Os iniciantes acham que a curva de aprendizado é um pouco íngreme devido ao grande número de recursos

Funcionalidade limitada no celular

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9836+ avaliações)

4,7/5 (9836+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4009+ avaliações)

2. Deel

via Deel Portal de pessoas do Deel com detalhes individuais dos funcionários Deel é uma solução HRIS que se adapta a empresas de todos os tamanhos. Possui uma interface de usuário intuitiva e funções de RH personalizáveis, como folha de pagamento, administração de benefícios, atendimento, etc.

Esse sistema HRIS oferece um repositório centralizado para armazenar dados pessoais em um único local, permitindo acesso rápido e fácil de qualquer lugar.

Se você estiver gerenciando uma força de trabalho global, o Deel pode navegar facilmente pelas complexidades da gestão de negócios internacionais. Ele oferece uma API robusta para personalizar integrações e automatizar em escala.

Além disso, esse sistema de gestão de recursos humanos pode gerenciar a conformidade com as regulamentações trabalhistas locais e internacionais, para que você nunca precise se preocupar com sua força de trabalho global.

melhores recursos do #### Deel

Visualizar salários, benefícios e despesas dos funcionários em um só lugar

Configure os funcionários com planos de pensão, seguro de saúde ou estipêndio locais

Simplifique a integração com organogramas e fluxos de trabalho pré-criados

Automatize o cálculo da folha de pagamento, as deduções e as retenções de impostos

Se você contratar funcionários de todo o mundo, poderá aproveitar os serviços de EOR e PEO com recursos como processamento de folha de pagamento, conformidade, gerenciamento de contratos e reembolso de despesas

Fornecer patrocínio de vistos, suporte à imigração, pacotes de benefícios localizados e gerenciamento de patrimônio global para toda a sua força de trabalho distribuída

Limitações do Deel

Opções de integração e personalização limitadas

Não há aplicativo móvel dedicado

Não fornece orientação fiscal para prestadores de serviços remotos que trabalham com empresas externas

Preços do Deel

Preços personalizados

Deel ratings and reviews

G2: 4,8/5 (2329+ avaliações)

4,8/5 (2329+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (523+ avaliações)

3. Paycor

via PagadorPaycor é um sistema HRIS abrangente baseado em nuvem com uma interface de usuário limpa e intuitiva. Ele facilita as funções essenciais de RH e os fluxos de trabalho administrativos rotineiros, automatizando-os e economizando o tempo das equipes de RH.

Esse software é altamente configurável e se adapta facilmente às necessidades exclusivas de sua empresa. Quer você precise de integração, processamento de folha de pagamento ou gerenciamento de funcionários, o Paycor pode simplificar as operações, desde a contratação até o monitoramento e a otimização da força de trabalho.

O Paycor fornece um banco de dados de informações unificado, permitindo que as empresas deixem de usar papel com soluções de formulários e documentos digitais.

Melhores recursos do Paycor

Simplifique a integração com um sistema de rastreamento de candidatos e recursos para publicar vagas de emprego e integrar novos contratados - tudo em uma única plataforma

Automatize os cálculos da folha de pagamento e dos impostos, a declaração pontual de impostos e outras tarefas administrativas

Use a ferramenta proprietária de relatórios e conformidade da ACA para ajudar a preparar, gerar e arquivar formulários como o 1094-C e o 1095-C para conformidade de benefícios

Personalize painéis de controle e modelos de relatórios pré-criados para facilitar a visualização dos problemas atuais da força de trabalho e das tendências do mercado

Limitações do Paycor

A implementação pode ser um pouco complicada

O aplicativo móvel não está totalmente otimizado

O recurso de relatórios personalizados carece de personalização e facilidade de uso

Preços do Paycor

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Paycor

G2: 4,0/5 (mais de 715 avaliações)

4,0/5 (mais de 715 avaliações) Capterra: 4,4/5 (2750+ avaliações)

4. Ondulação

via OndulaçãoOndulação é um sistema global de informações de recursos humanos baseado em nuvem que permite gerenciar e automatizar as operações da força de trabalho em todo o mundo, desde a integração até a separação dos funcionários.

O software localiza tudo dinamicamente com base na localização do funcionário - de campos e documentos a moedas. O que diferencia o Rippling são as funcionalidades integradas de gerenciamento de aplicativos e dispositivos que atendem às necessidades de uma força de trabalho remota.

Você pode realizar inscrições em planos de saúde, enviar cartas de oferta, executar verificações de antecedentes, gerenciar a documentação de novas contratações, adicionar trabalhadores à folha de pagamento e muito mais durante todo o ciclo de vida do funcionário.

melhores recursos do #### Rippling

Use espaços centralizados de coleta de dados para coletar, armazenar e acessar informações de funcionários com um clique

Desative automaticamente contas, senhas, controles de usuário e propriedade de dispositivos de ex-funcionários quando eles saírem

Personalize as opções de relatórios com modelos incorporados e elementos de visualização de dados

Automatize a geração de cartas de ofertas, verificações globais de antecedentes e documentação de novas contratações para simplificar os processos de RH

Execute automaticamente cálculos de folha de pagamento, deduções e registros de impostos em sincronia com as leis regionais de conformidade da folha de pagamento

Gerenciamento flexível de tempo e presença para seus funcionários autônomos, contratuais ou horistas

Limitações de ondulação

Os recursos de avaliação de desempenho e aprovação de PTO podem ser aprimorados

Falta de detalhamento nos organogramas e nos contracheques

Preços do Rippling

A partir de US$ 8 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4.8/5 (2276+ avaliações)

4.8/5 (2276+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (3029+ avaliações)

5. Gusto

via GostoGusto é um sistema HRIS fácil de usar e flexível que ajuda os profissionais de RH a gerenciar informações sobre funcionários, folha de pagamento, benefícios, 401[k], remuneração dos trabalhadores e muito mais em um único painel.

A solução baseada em nuvem do Gusto ajuda a lidar com a integração, o envolvimento do funcionário, o pagamento e o seguro.

A Gusto também oferece ferramentas abrangentes de folha de pagamento que permitem uma experiência perfeita na compensação de funcionários e prestadores de serviços. Você também pode arquivar eletronicamente, assinar, enviar por fax e manter todos os seus documentos no painel do Gusto.

Além disso, ele facilita a capacidade dos funcionários de otimizar os contracheques por meio de ferramentas financeiras gratuitas, como pagamentos sem papel via Gusto Wallet e cartões de débito.

melhores recursos do #### Gusto

Aproveite a execução ilimitada da folha de pagamento sem custo adicional, automatize pagamentos de depósitos diretos, deduções, declarações de impostos e pagamentos de contratados internacionais

Personalize listas de verificação de integração, assinatura eletrônica, armazenamento de documentos e modelos de carta de oferta personalizados para uma integração perfeita

Acesse ferramentas de relatórios fáceis de usar e uma galeria de modelos de relatórios para controle de tempo, desempenho e folha de pagamento

Personalize os pacotes de benefícios, incluindo planos opcionais para visão, odontologia, aposentadoria, HSAs e FSAs, compensação de trabalhadores e benefícios de deslocamento

Controle de tempo móvel com geolocalização, alertas de horas extras, aprovação automática de solicitações de folga, controle de PTO e muito mais

Limitações do Gusto

As políticas de férias precisam ser aprimoradas

Falta de calendário flexível e recursos de gerenciamento de tarefas

Preços do Gusto

Simples: US$ 40 por mês + US$ 6 por funcionário

US$ 40 por mês + US$ 6 por funcionário Plus: US$ 80 por mês + US$ 12 por funcionário

US$ 80 por mês + US$ 12 por funcionário Premium: Preços personalizados

Gusto ratings and reviews

G2: 4,5/5 (1883+ avaliações)

4,5/5 (1883+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (3812+ avaliações)

6. Arcoro

via ArcoroArcoro oferece um sistema modular de informações de recursos humanos projetado para simplificar e automatizar as tarefas de RH para empresas de construção.

Esse software de RH inclui recursos para aquisição de talentos, integração, gerenciamento de registros de funcionários e gerenciamento de conformidade de acordo com as normas DOT e federais específicas do setor.

melhores recursos do #### Arcoro

Beneficie-se de um hub centralizado para gerenciar dados e registros de funcionários

Gerencie os custos de mão de obra e a programação da força de trabalho para maximizar a alocação de recursos e melhorar a eficiência do projeto

Módulo de gerenciamento de benefícios fácil de usar, integrado a mais de 300 parceiros, incluindo as principais operadoras de seguros, provedores de folha de pagamento, ERP eSoftware HRMS* Gerencie as funcionalidades de check-in e check-out de funcionários no local com a capacidade de verificar a saúde por meio de perguntas descritas no portal de login

Acompanhe o tempo e a presença para obter uma folha de pagamento precisa, manutenção de registros à prova de balas e relatórios de conformidade

Aproveite os módulos de planejamento de sucessão para identificar e desenvolver futuros líderes dentro da organização

Limitações do Arcoro

O software não é ideal para empresas com flutuações na força de trabalho

A Arcoro tem um aplicativo móvel, mas com funcionalidade limitada

Os recursos de relatórios sobre desempenho e despesas são mínimos

Preços da Arcoro

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Arcoro

G2: 3,9/5 (89+ avaliações)

3,9/5 (89+ avaliações) Capterra: 4,1/5 (101+ avaliações)

7. Apenas trabalhos

via Trabalhos justosTrabalhos justos é um dos sistemas de RH abrangentes e fáceis de usar que oferece serviços adicionais de PEO e folha de pagamento. A plataforma funciona como um hub centralizado para que os profissionais de RH armazenem, organizem e gerenciem com eficiência as informações dos funcionários, com suporte de consultores de RH 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Justworks oferece um local central para armazenar e distribuir documentos essenciais, inclusive manuais de treinamento, contratos de trabalho e relatórios de desempenho. Esse recurso garante a segurança de seus dados e elimina a necessidade de documentos físicos.

Melhores recursos do Justworks

Aproveite recursos como gerenciamento de manuais de funcionários, assinatura eletrônica, geração automática de cartas de oferta, modelos de políticas, etc., para integração

Conformidade perfeita com as leis de conformidade federais, estaduais e locais, juntamente com o preenchimento automatizado de impostos sobre a folha de pagamento, incluindo W-2s, 1099s, 940s e 941s eletronicamente

Automatize o controle de horas dos funcionários com a sincronização da folha de pagamento, alinhada com as regras de horas extras e intervalos, combinada com recursos de delimitação geográfica

Personalize painéis de controle e modelos pré-criados para simplificar os insights sobre solicitações de PTO, status de treinamento e censo da empresa, integrados a softwares como QuickBooks e Xero

Portal de autoatendimento para que os funcionários atualizem informações pessoais, visualizem recibos de pagamento e formulários de impostos e se inscrevam em benefícios

Limitações do Justworks

Os relatórios da folha de pagamento são complicados e confusos para os departamentos de AR

Os reembolsos de despesas recorrentes precisam ser programados manualmente

Preços do Justworks

Básico: US$ 59 por mês por funcionário

US$ 59 por mês por funcionário Plus: US$ 99 por mês por funcionário

Avaliações e resenhas do Justworks

G2: 4,6/5 (mais de 435 avaliações)

4,6/5 (mais de 435 avaliações) Capterra: 4,6/5 (718+ avaliações)

8. Remofirst

via Remover primeiroRemover primeiro é um software HRIS líder que atende a pequenas empresas com equipes totalmente remotas. O software ajuda a pagar os funcionários em dia e em sua moeda local. Ele também ajuda a diversificar as ofertas e os benefícios da sua equipe, independentemente da localização do funcionário.

Um de seus melhores recursos é o módulo Employer-of-Record [EOR]. Integre trabalhadores remotos e novos prestadores de serviços sem se preocupar com os requisitos fiscais e de conformidade no país de origem.

Melhores recursos do Remofirst

Obtenha um hub centralizado para tarefas relacionadas a RH e gerenciamento de capital humano

Aproveite o módulo EOR para contratar os melhores talentos globais sem se preocupar com as leis locais de salários, impostos, trabalho e conformidade

Folha de pagamento em várias moedas para prestadores de serviços em USD, EUR, GBP, CAD ou SGD

Acesso ao RemoHealth, um plano de seguro de saúde privado personalizado em todo o mundo, incluindo cobertura odontológica, de prescrição e de visão excepcionais

Agilizar o processo de integração no mesmo dia em mais de 180 países

Fornecer contratos de freelancer em conformidade com as normas locais, o que é vital para as empresas que desejam evitar multas e outras penalidades devido à classificação incorreta

Limitações do Remofirst

Há uma curva de aprendizado acentuada, com quase nenhuma documentação ou recursos disponíveis na Web

Falta de recursos como gerenciamento de desempenho e remuneração

Preços do Remofirst

Empregador de registro: $199 por pessoa por mês

$199 por pessoa por mês Empreiteiro: $25 por pessoa por mês

Avaliações e opiniões sobre o Remofirst

G2: 4,3/5 (59+ avaliações)

4,3/5 (59+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Eddy

via EddyEddy é um software HRIS completo para pequenas empresas contratarem, gerenciarem e pagarem funcionários por meio de um sistema inclusivo.

A plataforma oferece ferramentas robustas para forças de trabalho de linha de frente sem escritório, que otimizam as tarefas e os processos de RH e simplificam a experiência dos funcionários.

Além disso, o sistema de folha de pagamento de serviço completo da Eddy economiza o precioso tempo do RH e reduz os erros na folha de pagamento, além de cumprir leis e prazos complicados.

Melhores recursos do Eddy

Permita que os novos contratados concluam o processo de integração antes do primeiro dia com a integração orientada pelo funcionário

Armazenamento e organização de documentos baseados em nuvem com organogramas e um diretório de funcionários

Planos de PTO personalizáveis que atendem às necessidades de pequenas empresas

Controle o tempo dos funcionários, mantenha folhas de ponto organizadas e gere relatórios de folga com um aplicativo móvel de controle de tempo

Limitações do Eddy

Não é possível enviar várias solicitações de folga em um único dia

Falta comunicação integrada que poderia ajudar os funcionários a entrar em contato com o RH, prejudicando a experiência geral do funcionário

Preços do Eddy

Teste gratuito disponível

Planos a partir de US$ 6 por mês por pessoa

Avaliações e resenhas do Eddy

G2: 4,7/5 (67+ avaliações)

4,7/5 (67+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 41 avaliações)

10. HiBob

via HiBobHiBob o HiBob, ou Bob, está entre os principais sistemas HRIS. Ele aumenta a produtividade, o envolvimento e a retenção dos funcionários com vários módulos adaptáveis e fluxos de trabalho para a força de trabalho moderna.

Automatize tudo, desde a integração até a folha de pagamento, com ciclos de aprovação simplificados. Mantenha o controle das horas dos funcionários, da presença e das folgas em um único local central. Conclua a folha de pagamento em três etapas, garantindo a precisão e a geração de relatórios em tempo hábil para o provedor.

Melhores recursos do HiBob

Acesse o gerenciamento de dados dos funcionários e obtenha insights sobre a força de trabalho da empresa para um gerenciamento eficaz da equipe por meio do Hub de Documentos

Automatizar o processo de ponta a ponta para agilizar os ciclos de aprovação relacionados às principais funcionalidades de RH, como integração, presença, folha de pagamento e benefícios

Centralize o monitoramento do desempenho dos funcionários, das horas trabalhadas, da frequência e das folgas

Automatize todo o ciclo da folha de pagamento em três etapas, desde a coleta de dados da folha de pagamento até a verificação de sua precisão e o envio de um relatório ao fornecedor da folha de pagamento em um prazo estipulado

Controle de benefícios pendentes e ativos para os funcionários, além da personalização de novos benefícios

Recurso de relatório para os funcionários alertarem discretamente a equipe de RH sobre comportamentos inadequados no local de trabalho

Limitações do HiBob

As pesquisas da empresa e o módulo de feedback dos funcionários poderiam ser aprimorados

Documentos externos [ou seja, Excel, PDFs, etc.] não podem ser carregados para muitas funções

Preços do HiBob

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do HiBob

G2: 4,5/5 (777+ avaliações)

4,5/5 (777+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (136+ avaliações)

Simplifique a administração da equipe com o melhor software HRIS

Se você estiver procurando as melhores maneiras de gerenciar os dados dos funcionários, o software HRIS o ajudará a atender a todas as suas necessidades.

Nossa lista abrangente dos 10 principais sistemas HRIS deve ajudar, mas achamos que você tem uma vantagem adicional com o ClickUp!

Entre centenas de modelos de RH gratuitos com recursos relacionados à integração, definição de metas desenvolvimento de talentos, padronização de processos para o gerenciamento de dados de funcionários, solicitações de funcionários e avaliações de desempenho, o ClickUp é uma plataforma completa para otimizar seus processos de RH associados ao gerenciamento de dados de funcionários e muito mais.

Além disso, o ClickUp é um software econômico. Acesse tarefas ilimitadas, adicione qualquer número de participantes, planeje e gerencie seus projetos com o Quadros brancos crie e visualize os requisitos do projeto com Documentos armazenam aproximadamente 100 MB de dados e muito mais - com o Grátis para sempre Plano.

Para ver como a plataforma atende às suas necessidades de RH, registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo!