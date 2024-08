10 melhores ferramentas de feedback de funcionários para as equipes de RH experimentarem em 2024

Engajar os funcionários e reter talentos são dois desafios comuns enfrentados pelas equipes de RH em todo o mundo.

De acordo com um Estudo da Gallup apenas 23% dos funcionários globais estão ativamente envolvidos em suas organizações. O estudo também constatou que apenas 20% dos funcionários dos EUA estão extremamente satisfeitos com seus empregos.

É por isso que coletar e agir sobre feedback dos funcionários é essencial, e para isso você precisa das ferramentas certas de feedback dos funcionários.

Continue lendo para conhecer 10 das melhores plataformas de feedback de funcionários para você escolher.

O que você deve procurar nas ferramentas de feedback dos funcionários?

Aqui estão alguns fatores que você deve considerar ao escolher uma ferramenta de feedback de funcionários:

Tipos de pesquisas : Prefira ferramentas de feedback de funcionários que ofereçam diferentes opções de pesquisa e várias maneiras de obter feedback

: Prefira ferramentas de feedback de funcionários que ofereçam diferentes opções de pesquisa e várias maneiras de obter feedback Opções de personalização : Opte por ferramentas que lhe permitam personalizar as perguntas e o modelo de pesquisa. Em alguns casos, escolher entre uma lista de perguntas não é suficiente

: Opte por ferramentas que lhe permitam personalizar as perguntas e o modelo de pesquisa. Em alguns casos, escolher entre uma lista de perguntas não é suficiente Análises e insights : Procure ferramentas de feedback de funcionários que ofereçam percepções acionáveis e maneiras fáceis de analisar os dados da pesquisa. Uma ferramenta de feedback também deve oferecer visualizações de dados e diferentes tipos de relatórios

: Procure ferramentas de feedback de funcionários que ofereçam percepções acionáveis e maneiras fáceis de analisar os dados da pesquisa. Uma ferramenta de feedback também deve oferecer visualizações de dados e diferentes tipos de relatórios Preços: Considere suas restrições orçamentárias e escolha ferramentas que ofereçam o máximo de valor e se encaixem em seu orçamento. Como algumas ferramentas oferecem recursos completos de RH ou de gerenciamento de desempenho, seus preços podem parecer mais altos, portanto, faça uma comparação justa

As 10 melhores ferramentas de feedback de funcionários para usar em 2024

A coleta regular de feedback dos funcionários é vital para entender o grau de satisfação ou insatisfação deles com sua empresa. Isso o ajuda a identificar áreas de melhoria e a tomar medidas corretivas para aumentar a satisfação dos funcionários.

Escolha uma das principais ferramentas de feedback de funcionários a seguir para começar a coletar feedback da equipe.

1. ClickUp

Use a visualização de formulário do ClickUp para coletar feedback dos funcionários e obter insights valiosos

Se estiver procurando a melhor ferramenta de feedback de funcionários, o Visualização de formulário do ClickUp é exatamente o que você precisa. Use-o para criar pesquisas detalhadas e formulários de coleta de feedback com campos personalizados e formatação condicional.

Esse recurso permite que você adicione qualquer campo de formulário às opções existentes.

A lógica condicional modifica automaticamente os formulários com base em determinadas condições. Por exemplo, se um entrevistado responder "Sim" a uma pergunta, ele poderá receber uma pergunta adicional para obter mais detalhes. Entretanto, aqueles que responderam "Não" não receberão nenhuma pergunta adicional.

Em vez de começar do zero, você também pode usar a função Modelo de formulário de feedback do ClickUp para acelerar o processo de feedback. Ele ajuda a coletar feedback de funcionários e clientes.

Ele usa um sistema de classificação por estrelas que os funcionários podem usar para classificar seus níveis de satisfação no trabalho. Há também um campo em que eles podem explicar os motivos de sua classificação. Ele vai além e coleta recomendações para aprimoramento.

Use o modelo de formulário de feedback do ClickUp para coletar rapidamente o feedback dos funcionários e classificar e filtrar os resultados com base em vários parâmetros

Documentos do ClickUp é outra forma de coletar feedback dos funcionários. Crie um modelo detalhado de coleta de feedback dos funcionários no ClickUp Docs e compartilhe cópias com as equipes de toda a organização.

Compartilhe os documentos preenchidos com outras partes interessadas e analise as respostas para obter insights valiosos.

A colaboração é fundamental com o ClickUp 3.0 Docs para que você possa compartilhar, definir permissões ou exportar rapidamente para usuários internos ou externos

Aproveite a ampla gama de recursos do ClickUp modelos de questionário e modelos de formulários de feedback para simplificar o feedback dos funcionários.

Depois de coletar o feedback, analise-o para obter insights e identificar os desafios comuns enfrentados pelos funcionários. Encontre áreas de melhoria contínua e transforme-as em projetos de envolvimento dos funcionários. Use Tarefas do ClickUp para atribuir tarefas a pessoas específicas e definir prazos claros para seus projetos.

Explore o Recursos Humanos do ClickUp para encontrar outras ferramentas e recursos para gerenciar sua função de RH.

Melhores recursos do ClickUp

Crie formulários detalhados para coletar feedback dos funcionários e encontrar áreas de melhoria

Transforme essas áreas de melhoria em projetos de envolvimento dos funcionários com várias tarefas e subtarefas

Adicione campos personalizados aos formulários para atender às suas necessidades e crie questionários detalhados

Use o modelo de formulário de feedback predefinido e pronto para uso para economizar tempo e esforço

Aproveite o ClickUp Docs como uma forma alternativa de criar pesquisas personalizadas de feedback de funcionários e coletar as opiniões dos funcionários

Compartilhe os resultados com as partes interessadas relevantes usando as opções de compartilhamento fáceis fornecidas pelo ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece muitos recursos avançados, que podem levar algum tempo para os novos usuários aprenderem

Não é uma ferramenta especializadasoftware de envolvimento do funcionário portanto, não oferece alguns dos recursos complementares mais específicos que algumas outras ferramentas oferecem

Preço do ClickUp

Gratuito

Ilimitado : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Comercial : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe para obter os preços

: Entre em contato com a equipe para obter os preços ClickUp Brain: uS$ 5/mês por membro (add-on disponível para todos os planos pagos)

Revisões e classificações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.397 avaliações)

: 4.7/5 (9.397 avaliações) Capterra: 4.7/5 (4.020 avaliações)

2. Avaliado

via avaliado O Appraisd é uma ferramenta de gerenciamento de desempenho para coletar feedback dos funcionários por meio de formulários. Ele oferece vários modelos de pesquisa personalizáveis e pré-criados para simplificar o processo de feedback em tempo real.

Ele também permite que você colete feedback de 360 graus para avaliações de desempenho dos funcionários e acompanhamento do progresso. Isso permite uma avaliação mais holística, já que colegas, gerentes e subordinados diretos podem fornecer feedback construtivo a um indivíduo.

Melhores recursos avaliados

Aproveite sua interface amigável para criar e compartilhar formulários de feedback com facilidade

Permita que os funcionários compartilhem feedback anonimamente, sem qualquer hesitação

Reúna feedback de 360 graus para uma avaliação de desempenho abrangente

Acesse análises robustas para identificar tendências e linhas comuns no feedback dos funcionários

Integre a coleta de feedback dos funcionários à sua função mais ampla de gerenciamento de desempenho

Limitações avaliadas

É uma plataforma baseada em nuvem que só funciona on-line; não há acesso off-line

Os preços são muito altos se você quiser apenas uma ferramenta de coleta de feedback dos funcionários

Preços da Appraisd

Crescimento : Taxa de licença de US$ 4.500/ano para até 50 funcionários

: Taxa de licença de US$ 4.500/ano para até 50 funcionários Padrão : Taxa de licença de US$ 9.060 a US$ 15.000/ano para até 101 a 200 funcionários, respectivamente

: Taxa de licença de US$ 9.060 a US$ 15.000/ano para até 101 a 200 funcionários, respectivamente Grande porte : A partir de US$ 15.045/ano para 201 funcionários

: A partir de US$ 15.045/ano para 201 funcionários Enterprise: Preços personalizados (mais de 5.000 funcionários)

Revisões e classificações de avaliações

G2 : 4.7/5 (21 avaliações)

: 4.7/5 (21 avaliações) Capterra: 4.6/5 (45 avaliações)

3. Noivado

via Engagedly A Engagedly é uma solução completa de gerenciamento de talentos que oferece maneiras fáceis de coletar feedback dos funcionários.

Seu recurso Team Pulse permite o envio de pesquisas curtas e frequentes para acompanhar o progresso e os níveis de satisfação dos funcionários. As pesquisas E10 da Engagedly ajudam a monitorar o envolvimento e o sentimento dos funcionários e são mais detalhadas.

Usando esses dois recursos e análises e relatórios detalhados, colete e analise o feedback dos funcionários e tome medidas proativas para aumentar a felicidade e o envolvimento dos funcionários.

Melhores recursos do Engagedly

Avalie o envolvimento dos funcionários usando as pesquisas E10 e o índice de envolvimento avançado

Peça aos seus funcionários que atribuam uma pontuação de favorabilidade nas pesquisas para avaliar o sentimento dos funcionários

Envie pesquisas de pulso frequentes para manter-se a par do grau de satisfação dos funcionários com seus empregos

Aproveite a análise avançada, como mapas de calor, para obter insights sobre os processos de pensamento dos funcionários

Escolha entre vários modelos para criar e enviar rapidamente pesquisas de coleta de feedback de funcionários

Limitações de engajamento

As pesquisas E10 e de pulso precisam ser compradas como um complemento do plano básico, aumentando o preço total para acessar esses recursos

Devido ao seu vasto conjunto de recursos, há uma curva de aprendizado inicial para novos usuários

Preços do Engagedly

Suíte de desempenho : uS$ 9/mês por membro

: uS$ 9/mês por membro ComplementoRewards & Recognition: uS$ 5/mês por membro

Revisões e classificações do Engagedly

G2 : 4.4 (528 avaliações)

: 4.4 (528 avaliações) Capterra: 4.7/5 (76 avaliações)

4. Sage HR

via Sage HR O Sage HR é uma solução de RH completa, e medir o envolvimento dos funcionários por meio da coleta de feedback é uma pequena parte dela. Ele permite criar pesquisas e coletar respostas anônimas para obter insights precisos sobre o sentimento e os níveis de satisfação dos funcionários.

Além disso, ele oferece suporte a feedback de 360 graus e feedback rápido para dar uma mensagem a qualquer pessoa por um trabalho bem feito.

Melhores recursos do Sage HR

Use modelos ou crie pesquisas personalizadas do zero para atender às suas necessidades específicas

Colete o feedback dos funcionários e exporte as respostas em formato PDF

Permita que os funcionários enviem respostas anônimas para uma comunicação honesta e aberta

Permitir que os funcionários preencham as pesquisas em seus dispositivos móveis

Limitações do Sage HR

Não oferece análises e percepções aprofundadas das pesquisas

É necessário pagar pelo plano básico de RH e não é possível acessar os recursos de coleta de feedback dos funcionários separadamente

Preços do Sage HR

Preços personalizados

Revisões e classificações do Sage HR

G2 : 4.3/5 (75 avaliações)

: 4.3/5 (75 avaliações) Capterra: 4.5/5 (344 avaliações)

5. Energia

via Energia A Energage oferece duas maneiras de coletar feedback dos funcionários: Workplace Survey e Pulse.

A primeira é uma pesquisa padrão que mede a experiência do funcionário no local de trabalho; seus resultados podem ajudá-lo a se estabelecer como um dos melhores locais de trabalho nos EUA. A segunda é perfeita para coletar feedback rápido e frequente sobre tópicos importantes ou para avaliar a satisfação dos funcionários.

Melhores recursos do Energage

Utilize a Workplace Survey para obter insights profundos sobre o envolvimento e o sentimento dos funcionários

Verifique regularmente os níveis de satisfação dos funcionários usando pesquisas curtas do Pulse

Permita que os funcionários deixem comentários abertos para obter insights mais profundos

Analisar as respostas da pesquisa e agir com base nos insights obtidos com elas

Limitações de energia

O Workplace Survey tem opções limitadas de personalização

A interface é um pouco difícil de usar para novos usuários

Preços do Energage

Preços personalizados

Revisões e classificações da Energage

G2 : 4.6/5 (99 avaliações)

: 4.6/5 (99 avaliações) Capterra: 4.5/5 (39 avaliações)

6. Workleap Officevibe

via Workleap O Workleap Officevibe é uma plataforma especializada em feedback de funcionários. Ela oferece vários tipos de pesquisas, como pesquisas de pulso, pesquisas DEIB (diversidade, equidade, inclusão e pertencimento) e pesquisas de integração.

Ela também permite que você crie modelos de pesquisa personalizados específicos para sua empresa.

Melhores recursos do Workleap Officevibe

Selecione em uma lista de 122 perguntas para criar e compartilhar rapidamente pesquisas curtas de pulso de funcionários para coletar feedback regular

Colete feedback anônimo e mensagens dos funcionários para encontrar desafios comuns e problemas no local de trabalho

Compartilhe pesquisas de integração para envolver novos funcionários desde o primeiro dia

Aproveite as pesquisas DEIB para ir além das questões relacionadas ao trabalho e entender se os funcionários se sentem bem-vindos no local de trabalho

Obtenha análises e insights valiosos sobre as respostas das pesquisas

Compare o desempenho de sua empresa com o padrão do setor ou analise os dados ao longo do tempo

Limitações do Workleap Officevibe

Oferece opções limitadas de personalização em pesquisas de pulso

Os relatórios e as análises podem ser mais detalhados

Preços do Workleap Officevibe

**Gratuito

Essencial: uS$ 5/mês por pessoa

Revisões e classificações do Workleap Officevibe

G2 : 4.3/5 (734 avaliações)

: 4.3/5 (734 avaliações) Capterra: 4.6/5 (51 avaliações)

7. 15five

via 15Five Uma desvantagem de muitas ferramentas de feedback de funcionários é que as pesquisas com funcionários e os recursos de envolvimento não estão disponíveis separadamente. Na maioria dos casos, você precisará pagar por um conjunto de ferramentas de RH; a ferramenta de envolvimento do funcionário e as pesquisas de feedback são apenas uma pequena parte.

o 15five resolve esse problema oferecendo recursos de envolvimento dos funcionários em seu plano básico pago.

Vamos dar uma olhada no que ele oferece.

Melhores recursos do 15five

Realize pesquisas de envolvimento de 6 minutos para verificar a satisfação e o envolvimento dos funcionários

Obtenha avaliações detalhadas, personalizadas e direcionadas dos resultados da pesquisa, incluindo mapas de calor e outros recursos avançados

Aproveite o Spark AI para obter insights exclusivos sobre os resultados da pesquisa

Personalize e use seu modelo de pesquisa padronizado para criar diferentes tipos de pesquisas, como DEI, eNPS (Employee Net Promoter Score) e muito mais

15 cinco limitações

o feedback de 360 graus não está disponível no plano Engage

A interface do usuário requer uma curva de aprendizado

15five preços

Engage : uS$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente) Perform : uS$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente) Total da plataforma: uS$ 16/mês por usuário (cobrado anualmente)

15 cinco avaliações e classificações

G2 : 4.6/5 (1.766 avaliações)

: 4.6/5 (1.766 avaliações) Capterra: 4.7/5 (887 avaliações)

via ContactMonkey O ContactMonkey é uma solução de software de e-mail para comunicações internas da equipe que oferece maneiras fáceis de coletar e analisar o feedback dos funcionários. Ele permite que você busque feedback dos funcionários por meio de boletins informativos por e-mail usando pesquisas, reações de emojis e classificações (eNPS).

Como ele permite que a equipe envie feedback anonimamente, ajuda a obter uma imagem precisa de como os funcionários se sentem em relação à cultura da empresa e às iniciativas comerciais.

Envie boletins informativos envolventes e solicite feedback por meio de classificações com estrelas e reações de emojis para vários tópicos

Incorpore pesquisas personalizadas com funcionários em seus e-mails para coletar feedback mais detalhado sobre tópicos específicos

Acesse dados quantificáveis e insights do feedback dos funcionários para medir a satisfação no trabalho

Utilize seus relatórios analíticos para tomar decisões comerciais e adotar medidas para melhorar a satisfação e o envolvimento dos funcionários

A ferramenta limita-se ao e-mail para coletar feedback dos funcionários e não oferece outros métodos de coleta de feedback

A interface pode ser um pouco lenta e atrasada às vezes

Essencial : Preços personalizados

: Preços personalizados Plus : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

G2 : 4.5/5 (148 avaliações)

: 4.5/5 (148 avaliações) Capterra: 4.1 (93 avaliações)

9. Trakstar

via Trakstar O Trakstar é outro software de gerenciamento de talentos e uma ferramenta anônima de feedback de funcionários que oferece pesquisas e análises de envolvimento dos funcionários.

Ele permite que você envie pesquisas de envolvimento dos funcionários por e-mail e também se integra a outras ferramentas de comunicação interna, como o Slack e o Microsoft Teams. Ele permite analisar os resultados da pesquisa, segmentar as respostas em várias categorias e obter insights exclusivos.

Melhores recursos do Trakstar

Colete feedback anônimo usando pesquisas de pulso personalizáveis

Extrair percepções de relatórios visuais detalhados com base no feedback dos funcionários e nos resultados da pesquisa

Classifique e filtre os resultados da pesquisa para segmentá-los em várias categorias e obter melhores percepções

Busque feedback de 360 graus para gerentes e vincule o desempenho deles ao envolvimento dos funcionários em suas equipes

Permita que os funcionários forneçam feedback honesto usando a coleta de feedback anônimo

Limitações do Trakstar

Uma interface desajeitada que é difícil de navegar para novos usuários

Alguns usuários se queixam de não ter recursos de aprendizagem suficientes para usar a plataforma em todo o seu potencial

Preços do Trakstar

Preços personalizados

Revisões e classificações do Trakstar

G2 : 4.5/5 (285 avaliações)

: 4.5/5 (285 avaliações) Capterra: 4.2 (450 avaliações)

10. Limeade Listening (anteriormente TINYpulse)

via Limeade O Limeade Listening é uma solução completa de software de envolvimento do funcionário com muitos recursos úteis. Ele pode executar pesquisas e obter análises detalhadas das pesquisas, permitir o reconhecimento de funcionários entre colegas ou fornecer feedback.

Ele ajuda as equipes de RH a coletar feedback anônimo dos funcionários e fornece uma longa lista de perguntas para avaliar os níveis de envolvimento dos funcionários. A melhor parte é que ele oferece várias opções de visualização de dados para ajudá-lo a analisar os dados de feedback dos funcionários.

Melhores recursos do Limeade Listening

Escolha entre mais de 300 perguntas ou crie suas próprias perguntas de pesquisa para avaliar o envolvimento e a satisfação dos funcionários

Realize uma pesquisa anual de envolvimento do funcionário, pesquisas de pulso frequentes ou pesquisas eNPS

Visualize os resultados da pesquisa para analisá-los e obter insights facilmente

Obtenha recomendações orientadas por dados para tomar medidas rápidas com base nos resultados da pesquisa

Envie mensagens privadas a qualquer funcionário para obter mais esclarecimentos sobre o feedback dele sem conhecer sua identidade

Limeira de limitações de escuta

As opções de personalização da pesquisa são limitadas, embora seja permitido adicionar suas próprias perguntas

Faltam recursos para melhorar as taxas de resposta da pesquisa

Preços do Limeade Listening

Preços personalizados

Comentários e classificações do Limeade Listening

G2 : 4.4/5 (214 avaliações)

: 4.4/5 (214 avaliações) Capterra: 4.6/5 (47 avaliações)

**Qual é a ferramenta de feedback do funcionário certa para você?

Uma das principais Metas de RH para qualquer organização é melhorar o envolvimento e a satisfação dos funcionários. A realização de pesquisas e a busca de feedback regular podem ajudar as equipes de RH a avaliar com eficácia os níveis de satisfação dos funcionários.

Um desses programas de software de feedback de funcionários pode ser usado para identificar e resolver problemas para manter os funcionários envolvidos e reduzir a rotatividade.

Considere a possibilidade de realizar algumas atividades de engajamento dos funcionários para melhorar ainda mais a união da equipe.

Procurando a ferramenta certa de feedback do funcionário que vá além da coleta de pesquisas e ofereça muito mais? Experimente o ClickUp.

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com soluções abrangentes de RH para recrutamento, integração, envolvimento dos funcionários e muito mais. Registre-se para o ClickUp e explore seus inúmeros recursos para equipes de RH.