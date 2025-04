Os 10 Melhores Softwares de Programação de Manufatura em 2024 (Gratuitos e Pagos)

A programação da produção é, sem dúvida, um desafio, mas não precisa ser um obstáculo no processo . Com as ferramentas certas à sua disposição, você pode transformar seu

fluxo de produção e alcançar níveis incomparáveis de produtividade. É por isso que selecionamos com cuidado os 10 melhores softwares de programação de produção para 2025, gratuitos e pagos, para ajudá-lo a ter total controle sobre suas

De alocação contínua de recursos a atualizações em tempo real, essas soluções avançadas foram projetadas para otimizar suas operações de produção. Comece a usar o aplicativo gratuito Modelo de plano de projeto de manufatura do ClickUp para organizar todo o seu processo de fabricação!

Organize sua programação de produção com o Modelo de Plano de Projeto de Manufatura do ClickUp

O Que Você Deve Procurar em um Software de Programação de Produção?"

Ao procurar a solução certa para maximizar as programações de produção, vários fatores importantes devem ser considerados.

Flexibilidade e personalização: Dê prioridade a um software de programação que ofereça flexibilidade e opções de personalização para adaptá-lo aos seus processos e requisitos específicos de produção

Integração perfeita com os sistemas existentes: Certifique-se de que o software de programação se integre perfeitamente aos seus sistemas existentes, como as ferramentas de ERP (Enterprise Resource Planning) e MRP (Material Requirements Planning). Essa integração garante um fluxo de dados suave e um planejamento preciso, evitando discrepâncias de dados e melhorando a coordenação geral

Escolha um software de agendamento que ofereça funcionalidades robustas de relatórios e análises. Isso permite que você obtenha insights valiosos sobre o desempenho da produção, identifique gargalos e descubra áreas de melhoria Interface amigável e navegação intuitiva: A facilidade de uso é essencial em um software de agendamento, garantindo rápida adoção pela equipe. Uma interface amigável e uma navegação intuitiva reduzem a curva de aprendizado e aumentam a produtividade, permitindo que a equipe se concentre em suas tarefas sem complicações com sistemas complexos.

Ao considerar esses fatores, você encontrará o software de programação ideal para o seu

processo de produção. Um software flexível e personalizável, com atualizações em tempo real, integração perfeita, relatórios avançados, interfaces intuitivas e suporte contínuo, otimizará o fluxo de produção da sua empresa!

Os 10 melhores softwares de programação de produção para usar em 2025

1. ClickUp

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para gerenciamento de recursos e planejamento visual

No topo da nossa lista está o ClickUp, uma plataforma de produtividade completa com ferramentas que permitem às equipes automatizar qualquer processo de produção, incluindo a programação de manufatura. A plataforma oferece recursos essenciais, como a Visualização do Calendário do ClickUp , que ajuda a organizar e manter o trabalho programado, e a

Visualização do Gráfico de Gantt do ClickUp , ideal para visualizar e gerenciar tarefas críticas.

Além de ser um excelente software de programação de produção, o ClickUp integra-se perfeitamente a outras ferramentas essenciais, como Salesforce e Hubspot, permitindo comunicação e colaboração em tempo real entre os membros.

Melhores recursos do ClickUp

Mais de 15 visualizações personalizáveis, incluindo Calendário: Com a visualização de Calendário do ClickUp e o Gráfico de Gantt , as equipes de produção podem organizar e atualizar tarefas para um planejamento avançado em um calendário flexível e compartilhado. * Integrações com mais de 1.000 ferramentas: O ClickUp integra-se perfeitamente a CRMs, ERPs e outros aplicativos de trabalho existentes em uma única plataforma.

Integrações com mais de 1.000 ferramentas: O ClickUp integra-se perfeitamente a CRMs, ERPs e outros aplicativos de trabalho existentes em uma única plataforma. Modelos de gerenciamento de projetos: O ClickUp tem vários modelos para garantir maior produtividade e fluxo de trabalho. Modelos personalizáveis, como compras e modelos de contratos com fornecedores. como compras emodelos de contratos com fornecedores Campos personalizados : Calcule fórmulas simples e avançadas e acompanhe tudo para um gerenciamento eficiente da produção.

O ClickUp tem vários modelos para garantir maior produtividade e fluxo de trabalho. Modelos personalizáveis, como compras e modelos de contratos com fornecedores. como compras emodelos de contratos com fornecedores Painel personalizável: "Com o ClickUp, você pode personalizar seu painel de controle do projeto no formato de sua preferência para facilitar a geração de relatórios, a análise e o planejamento contínuo.

Limitações do ClickUp

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel

Tantas ferramentas poderosas de colaboração podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7/mês por usuário

: US$ 7/mês por usuário Negócios : US$ 12/mês por usuário

: US$ 12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados disponíveis

: Preços personalizados disponíveis o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.600+ avaliações)

2. Fishbowl

via Fishbowl O Fishbowl é uma ferramenta de gerenciamento de estoque que auxilia empresas de médio e grande porte a monitorar seus estoques e automatizar os processos de fabricação. Fundado em 2016, o software de agendamento de produção oferece visibilidade de armazéns, mantém números de estoque precisos e permite o planejamento de requisitos de materiais (PRM).

Melhores recursos do Fishbowl

Equipe de suporte ativa em espera

Acesso disponível para funcionários em todos os locais da loja

Rastreamento de status em tempo real

Leitura de código de barras para facilitar o rastreamento do estoque

Ferramentas de atendimento de pedidos para gerenciamento eficiente do estoque

Limitações do Fishbowl

Dificuldade de navegação em alguns recursos

Vários custos ocultos

O preço é alto para pequenas empresas

Preços do Fishbowl

Unidade Fishbowl Armazenamento: $349/dois usuários/mês Fabricação: Em breve

Fishbowl avançado Armazenamento: US$ 349/dois usuários/mês Fabricação: $499/dois usuários/mês



Avaliações de clientes do Fishbowl

G2: 4,0/5 (mais de 180 avaliações)

4,0/5 (mais de 180 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

3. MRPeasy

via MRPeasy O MRPeasy é uma plataforma MRP impulsionada por IA que gera relatórios de programação de fabricação e agiliza o planejamento de compras. O software oferece ferramentas essenciais para gerenciamento de produção e distribuição, como soluções de controle de estoque, recursos de planejamento de produção, CRM de manufatura e muito mais.

Melhores recursos do MRPeasy

Soluções precisas de planejamento, programação e geração de relatórios de produção

Manutenção gratuita do software

Calendários de produção e de estações de trabalho

Gerenciamento de datas de validade

Aprovação de ordens de serviço

Funcionalidade de balanço e contabilidade geral

Limitações do MRPeasy

Preços altos para empresas ou equipes menores

Telas de navegação complicadas

Personalização limitada do painel de controle

Impossibilidade de alterar atividades anteriores na plataforma

Preços do MRPeasy

Iniciante: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Profissional: US$ 69/mês por usuário

US$ 69/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Ilimitado: $149/mês por usuário

Avaliações de clientes do MRPeasy

G2: 4,2/5 (mais de 15 avaliações)

4,2/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4. PlanningPME

via PlanningPME PlanningPME é um ferramenta de planejamento de recursos que ajuda pequenas e grandes empresas a gerenciar com eficiência as agendas dos funcionários e atribuir tarefas e responsabilidades em tempo real. Também possui integrações avançadas com o Excel e o Google Calendar, que elevam o planejamento e a programação a um patamar superior.

Com o PlanningPME, você terá acesso a vários modelos, aplicativos de agendamento colaborativo , soluções de gerenciamento de RH e muito mais.

Melhores recursos do PlanningPME

Configuração flexível

Agendas personalizadas

Controle de acesso

Versão de aplicativo móvel disponível

Gerenciamento de ausências e controle de férias

Programação de eventos

Relatórios e estatísticas em Excel

Limitações do PlanningPME

Funcionamento lento em alguns momentos

Interface de usuário complexa

Não há plano gratuito disponível; apenas uma avaliação gratuita

Preços do PlanningPME

Web standard: € 43/mês

€ 43/mês Web premium: €54/mês

€54/mês Web enterprise: € 65/mês

€ 65/mês Versão do software: € 490/mês (primeira licença, pagamento único)

Avaliações de clientes do PlanningPME

G2: 4,0/5 (2 avaliações)

4,0/5 (2 avaliações) Capterra: 3,0/5 (2+ avaliações)

5. NetSuite

via NetSuite O NetSuite é uma solução baseada em nuvem para programação de fabricação. Com o NetSuite, as empresas obtêm ferramentas de personalização e conectividade com parceiros terceirizados para ajudar automatizar e otimizar as operações comerciais .

Além de ser um software de agendamento viável, o NetSuite também serve como um software de gerenciamento de negócios, funcionando como um ERP para algumas empresas, enquanto outras utilizam seus recursos de CRM e comércio eletrônico.

Melhores recursos do NetSuite

Análises e relatórios em tempo real

Software de contabilidade

Painel de controle personalizado

Soluções de gerenciamento de capital humano

Recursos de gerenciamento de pedidos, estoques e armazéns

Ferramentas de gerenciamento de compras e cadeia de suprimentos

Limitações do NetSuite

Requer habilidades técnicas específicas

Os planos de preços não estão prontamente disponíveis no site da NetSuite

Não há avaliação gratuita

Requer treinamento aprofundado para entender completamente

Tende a apresentar vários erros (inesperados)

Preços do NetSuite

Entre em contato com a NetSuite para obter preços

Avaliações de clientes do NetSuite

G2: 4,0/5 (mais de 2600 avaliações)

4,0/5 (mais de 2600 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.300 avaliações)

6. Plex System

via Sistema Plex Recentemente adquirida pela Rockwell Automation, a Plex System é uma plataforma de manufatura inteligente que auxilia a conexão de sistemas e pessoas às cadeias de suprimentos. Da automação ao rastreamento e à análise, a Plex Systems simplifica significativamente as operações e os processos comerciais.

O software oferece visibilidade clara das pessoas e processos da sua organização e automatiza tarefas manuais, reduzindo o risco de erros. O Plex System também fornece insights relevantes sobre a programação da produção, possibilitando o gerenciamento fluido de pedidos e um processo produtivo eficiente.

Melhores recursos do Plex System

Sistema de execução da manufatura (MES)

Sistema de gerenciamento de qualidade (QMS)

Monitoramento de produtos

Planejamento da cadeia de suprimentos (SCP)

Versão móvel disponível

Sistema ERP tudo em um

Ferramentas de relatórios personalizadas

Limitações do sistema Plex

Não há planos de preços disponíveis

Suporte ao cliente ruim

O servidor de relatórios não é intuitivo

Dependência excessiva de softwares de terceiros para operar de maneira ideal como uma solução empresarial integrada

Preços do Plex System

Entre em contato com a equipe do Plex System ou agende uma demonstração para obter uma cotação

Avaliações de clientes do Plex System

G2: 3,9/5 (mais de 50 avaliações)

3,9/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

7. Katana MRP

via Katana MRP O Katana MRP é um

software de planejamento de produção que simplifica os processos de estoque para as organizações. Com o Katana, você obtém mais do que uma ferramenta de manufatura — você tem acesso a parceiros especializados que ajudam na gestão de estoque, produção, contabilidade e muito mais.

Melhores recursos do Katana MRP

Acesso a uma ampla gama de parceiros com experiência em manufatura

Pontos de preços flexíveis para pequenas e grandes empresas

Refatoração automática de estoque

Gerenciamento de estoque em tempo real

Integração nativa e de terceiros com Xero, Zapier e muito mais

Teste gratuito de 14 dias disponível

Limitações do Katana MRP

Impossibilidade de desfazer erros

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Katana MRP

Essencial: $99/mês

$99/mês Avançado: $299/mês

$299/mês Profissional: $599/mês

$599/mês Enterprise: Entre em contato com a Katana MRP para obter preços

Avaliações de clientes do Katana MRP

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

8. NDS ERP Solutions

via NDS ERP Solutions O NDS ERP concentra-se na criação de estratégias para ajudar as organizações a automatizar processos de negócios, incluindo planejamento e gerenciamento de recursos, rastreamento de inventário e logística. Desde 1985, a NDS vem padronizando o planejamento de recursos empresariais (ERP) para processos de atendimento, manufatura e distribuição.

Melhores recursos das soluções NDS ERP

Calculadora de faturamento de atendimento

Recursos de e-mail e fax

Oferece suporte aos processos de negócios “vender-fonte-embarque” e “comprar-manter-venda”

Funcionalidades de processamento de pedidos

Ferramentas de controle de comissões e análise de vendas

Limitações das soluções NDS ERP

Não há planos de preços listados no site da NDS

Preços das soluções NDS ERP

Visite o site da NDS para obter um número de telefone ou preencha o formulário de contato para obter uma demonstração ou cotação

Avaliações de clientes da NDS ERP Solutions

G2: Nenhuma avaliação disponível

Nenhuma avaliação disponível Capterra: Nenhuma avaliação disponível

9. Optessa

via Optessa Optessa é um software intuitivo para planejamento e programação de ciclos de produção. Ele era conhecido como NEPTAS até 2006 e está na linha de frente do planejamento, sequenciamento e programação inteligentes para fabricantes há mais de 20 anos.

Melhores recursos do Optessa

Layout intuitivo

Programação mestre de produção e recursos de planejamento de capacidade Planejamento de rede de suprimentos e correspondência de capacidade de demanda

Análise inteligente para medir o desempenho

Tabelas e gráficos interativos para relatórios detalhados

Limitações do Optessa

Os preços não estão disponíveis publicamente

Não há versão ou teste gratuito

Preços da Optessa

Entre em contato diretamente com a equipe da Optessa para obter preços personalizados

Avaliações de clientes da Optessa

G2: 3,5/5 (1+ avaliações)

3,5/5 (1+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (3+ avaliações)

10. TACTIC

via TACTIC O TACTIC é um software completo de programação de produção que pode ser personalizado para se integrar perfeitamente ao seu sistema ERP/MRP já existente. A ferramenta de programação é de propriedade do software Waterloo Manufacturing e é muito eficaz para manter os processos de produção dentro do prazo, no caminho certo e de acordo com os padrões de qualidade preestabelecidos.

Melhores recursos do TACTIC

Planejamento de produção e restrições de recursos Recursos de sequenciamento de operações

Recursos de controle de atividades de produção

Suporte telefônico e treinamento de produto disponíveis

Limitações do TACTIC

Os preços não estão disponíveis publicamente

Não há versão ou teste gratuito

Preços do TACTIC

**Reserva de mesa: US$ 2,25/mesa/mês

Reserva de sala: US$ 5/sala de reunião/mês

US$ 5/sala de reunião/mês **Gerenciamento de visitantes: US$ 99/mês por local de escritório

Avaliações de clientes do TACTIC

G2: Nenhuma avaliação disponível

Nenhuma avaliação disponível Capterra: 5/5 (11 avaliações)

Crie uma máquina de programação de produção com o ClickUp

O ClickUp surge como a melhor opção entre várias soluções de software de planejamento e programação de produção. Sua interface de fácil utilização permite planejamento eficiente e monitoramento em tempo real, o que agiliza o fluxo de trabalho e maximiza a produtividade.

Além de integrações perfeitas, o ClickUp permite que os fabricantes personalizem seu painel de controle para se adequar especificamente às necessidades de sua organização. Não perca a oportunidade de elevar e automatizar sua operação de fabricação. Inicie um espaço de trabalho gratuito hoje mesmo !