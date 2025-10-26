10 najlepszych programów do obsługi klientów w 2026 roku

Zapewnij swoim klientom wyjątkowe doświadczenia i ogranicz czas, jaki Twój zespół musi poświęcić na odpowiadanie na pytania i zgłoszenia do pomocy technicznej, dzięki portalowi dla klientów.

Portal klienta działa jak kompleksowe centrum obsługi dla Twoich klientów. W Twoim niestandardowym portalu mogą oni nawiązywać kontakt z Twoją firmą, uzyskiwać dostęp do baz wiedzy i centrów pomocy, wysyłać wiadomości do Twojego zespołu oraz korzystać z ekosystemu Twoich produktów. Prowadząc sprawny portal klienta, zapewniasz wszystkim możliwość skuteczniejszej komunikacji. ✨

Chociaż można zbudować portal od podstaw, te najlepiej oceniane platformy oprogramowania do obsługi portali dla klientów znacznie przyspieszają ten proces i umożliwiają stworzenie portalu w ciągu zaledwie kilku godzin, a nie tygodni czy miesięcy.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do obsługi portalu klienta?

Oceniając najlepsze oprogramowanie do obsługi portalu klienta, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych funkcji:

Bezpieczeństwo : Solidne zabezpieczenia powinny być priorytetem przy wyborze oprogramowania do obsługi portalu klienta, zwłaszcza jeśli portal będzie przechowywał poufne dokumenty i dane klientów.

Łatwość obsługi: Portal dla klientów musi być intuicyjny i przyjazny dla użytkownika zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów

Możliwości dostosowania i branding : Będziesz chciał dostosować portal do wizerunku swojej marki

Narzędzia do komunikacji i współpracy : Twoje oprogramowanie do obsługi portalu klienta powinno ułatwiać komunikację z klientami

Dostępność mobilna : Coraz więcej klientów korzysta ze smartfonów i tabletów jako głównych urządzeń komputerowych, dlatego Twój portal powinien działać na różnorodnych urządzeniach

Raportowanie i analityka : Możliwość śledzenia wskaźników KPI i generowania na ich podstawie raportów pomoże Ci zmierzyć powodzenie Twoich inicjatyw

Możliwości integracji : Portal klienta nie będzie jedynym oprogramowaniem w Twoim zestawie narzędzi, dlatego powinien dobrze integrować się z innymi narzędziami

Skalowalność i elastyczność : Weź pod uwagę skalowalność i elastyczność oprogramowania do obsługi portalu klienta, np. czy jest ono w stanie sprostać rosnącej bazie klientów i zmieniającym się potrzebom

Wsparcie i szkolenia: Platformy oprogramowania do obsługi portali klientów mogą charakteryzować się stromą krzywą uczenia się. Bez odpowiedniego wsparcia i materiałów szkoleniowych krzywa ta może stać się przeszkodą

10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do obsługi portali dla klientów

Aby pomóc Ci zawęzić wybór, przygotowaliśmy listę najlepszych programów do obsługi portalu klienta.

Znajdziesz tu opcję dostosowaną do potrzeb każdej firmy, niezależnie od tego, czy szukasz prostego rozwiązania do udostępniania plików, czy też chcesz mieć możliwość tworzenia szczegółowych artykułów w bazie wiedzy i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi w całym zespole wsparcia.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które wykracza poza swoje możliwości. Jego bogaty zestaw funkcji pozwala mu wykraczać daleko poza zarządzanie projektami. Na przykład funkcje CRM ClickUp mogą przekształcić go w wydajne rozwiązanie do obsługi portalu klienta. A szablon ClickUp Client Success zapewni Twojemu zespołowi wsparcia kompleksowy wgląd we wszystkie komunikaty z klientami.

Tymczasem funkcje współpracy, możliwości udostępniania dokumentów oraz wysoce elastyczna personalizacja ClickUp pozwalają tworzyć cykle pracy z klientami, które dorównują najlepszym portalom dla klientów. To oprogramowanie do obsługi klienta, w którym sam wybierasz potrzebne funkcje.

Gdy nauczysz się współpracować z klientami w ClickUp, będziesz zaskoczony, jak wiele można osiągnąć dzięki platformie do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Konfigurowalne widoki zadań i cykle pracy

Funkcje współpracy, takie jak komentarze, wzmianki i edycja w czasie rzeczywistym

Integracja z aplikacjami i narzędziami innych firm

Śledzenie celów i monitorowanie postępów

Funkcje śledzenia czasu pracy i raportowania

Szablony portali dla klientów

Ograniczenia ClickUp

Może stanowić pewne wyzwanie dla nowych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Zendesk

Za pośrednictwem Zendesk

Zendesk to portal dla klientów skupiający się na kanałach komunikacji i oprogramowaniu do obsługi klienta. Posiada bazę wiedzy, w której klienci mogą uzyskać dostęp do zasobów samoobsługowych, oraz system zgłoszeń do obsługi wniosków o wsparcie. Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzystość projektów, gwarantując klientom stały dostęp do aktualnych informacji.

Funkcje współpracy Zendesk usprawniają interakcje z klientami, a oprogramowanie do zarządzania dokumentami umożliwia scentralizowane udostępnianie plików. To bezpieczne oprogramowanie do obsługi portalu klienta stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych, chroniąc informacje wrażliwe. Dzięki aplikacjom mobilnym klienci mogą uzyskać dostęp do potrzebnych informacji z dowolnego miejsca. Wszystkie te funkcje są dostępne w wielu językach.

Zendesk jest używany przez niektóre z największych marek, co zapewnia mu miejsce wśród najlepszych dostępnych opcji oprogramowania do obsługi portalu klienta.

Najlepsze funkcje Zendesk

Wsparcie wielu kanałów zapewniające płynną komunikację z klientami

Zarządzanie zgłoszeniami i automatyzacja

Data powstania bazy wiedzy i opcje samoobsługi

Konfigurowalne raportowanie i analizy

Integracja z różnymi narzędziami CRM i komunikacyjnymi

Ograniczenia Zendesk

Skomplikowane ustawienia i konfiguracja

Wyższe poziomy cenowe za zaawansowane funkcje

Ceny Zendesk

Suite Teams : 55 USD miesięcznie za użytkownika

Suite Growth : 89 USD miesięcznie za użytkownika

Suite Professional: 115 USD miesięcznie za użytkownika

Suite Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Dodatek IA Avanzada (Advanced AI): 50 USD (dostępny w planach Suite Professional lub wyższych)

Oceny i recenzje Zendesk

G2 : 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

3. Accelo

Za pośrednictwem Accelo

Accelo to narzędzie do zarządzania klientami z portalem klienta, zaprojektowane w celu zwiększenia satysfakcji klientów. Pulpit projektowy w Accelo pozwala firmom usprawnić operacje, osiągając efektywność procesów.

Narzędzia do współpracy dostępne na platformie umożliwiają zespołom i klientom płynną współpracę. Produkt Accelo oferuje bezpieczne portale dla klientów, na których firmy mogą przesyłać pliki i zarządzać danymi klientów. Obejmuje to bazę wiedzy zapewniającą klientom dostęp w trybie samoobsługowym.

System zgłoszeń pozwala zespołowi obsługi klienta obsługiwać zgłoszenia, na które nie ma odpowiedzi w artykułach bazy wiedzy.

Konfigurowalny portal klienta Accelo zapewnia wyjątkowe wrażenia zarówno dla klientów, jak i użytkowników wewnętrznych. Funkcje zarządzania zadaniami są łatwo dostępne z poziomu pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu wszyscy mogą być na bieżąco.

Najlepsze funkcje Accelo

Funkcje zarządzania projektami i śledzenia postępów

Śledzenie czasu pracy i integracja z systemem rozliczeniowym

Narzędzia do komunikacji z klientami i współpracy

Funkcje sprzedaży i CRM dostosowane do potrzeb firm usługowych

Automatyzacja powtarzalnych zadań

Ograniczenia Accelo

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do jego bogatego zestawu funkcji

Ceny Accelo

Plus (za moduł) : 30 USD/użytkownik/miesiąc

Premium (za moduł) : 49 USD/użytkownik/miesiąc

Pakiet (wszystkie moduły): 99 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Accelo

G2 : 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

4. Copilot

Za pośrednictwem Copilot

Copilot oferuje dedykowany portal dla klientów z oprogramowaniem do współpracy wizualnej. Posiada integrację z systemem zarządzania projektami, co dodatkowo usprawnia obsługę klientów. Jego przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny jest łatwy do zrozumienia zarówno dla pracowników, jak i klientów.

Bezpieczne środowisko portalu stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych, dzięki czemu poufne informacje przekazywane między Tobą a Twoimi klientami pozostają wyłącznie między wami. Funkcje zarządzania dokumentami w Copilot umożliwiają wydajne udostępnianie plików i wysyłanie próśb o pliki.

Oprócz integracji z oprogramowaniem do zarządzania projektami, Copilot łączy się z wieloma innymi produktami biznesowymi, zwiększając wydajność pracy. Dzięki aplikacjom mobilnym wydajność pracy nie spada nawet w podróży.

Najlepsze funkcje Copilot

Bezpieczne udostępnianie i przechowywanie plików

Kontrola wersji dokumentów i śledzenie zmian

Kontrola dostępu oparta na rolach

Opcje niestandardowego dostosowywania portalu klienta

Narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami

Ograniczenia Copilot

Dla niektórych użytkowników wygląd interfejsu może wydawać się przestarzały

Brak integracji w porównaniu z niektórymi innymi rozwiązaniami

Ceny Copilot

Pakiet podstawowy : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Professional : 69 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane : 119 USD miesięcznie za użytkownika

Supersonic: 1500 USD/miesiąc (w cenie 20 użytkowników)

Oceny i recenzje Copilot

G2 : 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (19 recenzji)

5. Clinked

Clinked oferuje portal dla klientów z narzędziami do współpracy, które pomagają poprawić relacje z klientami. Funkcje te umożliwiają zespołom i klientom współpracę w czasie rzeczywistym. Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzysty widok na bieżące zadania, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Oprogramowanie Clinked do obsługi portalu klienta zostało zaprojektowane z myślą o wydajnym zarządzaniu dokumentami i udostępnianiu plików. Portal klienta jest bezpieczny, a narzędzia do zarządzania bazą wiedzy oferują klientom opcje samoobsługi. Dzięki funkcjom portalu pomocy technicznej klienci mogą łatwo zgłaszać prośby o wsparcie, gdy baza wiedzy nie wystarcza.

Portal internetowy można zintegrować z własną stroną internetową, co pozwala zaprezentować profesjonalny wizerunek, zapewniając jednocześnie bezpieczną cyfrową bramę dla wszystkich interakcji z nim.

Najlepsze funkcje Clinked

Bezpieczna współpraca z klientami dzięki udostępnianiu dokumentów

Fora dyskusyjne i czat na żywo

White labeling w celu niestandardowego dostosowania wizerunku marki

Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów

Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp z dowolnego miejsca

Ograniczenia Clinked

Ograniczona integracja z rozwiązaniami innych firm

Niektórym użytkownikom interfejs może wydawać się przestarzały

Ceny Clinked

Lite : 119 USD/miesiąc

Standard : 299 USD/miesiąc

Premium : 599 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Clinked

G2 : 4,6/5 (42 recenzje)

Capterra: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

6. OneHub

Za pośrednictwem OneHub

OneHub oferuje portal dla klientów, który wyróżnia się oprogramowaniem do obsługi portalu oraz narzędziami do współpracy. Platforma zapewnia przejrzystość projektów dzięki kompleksowemu pulpitowi.

Narzędzia do współpracy umożliwiają interaktywne dyskusje i przekazywanie opinii. Portale dla klientów zapewniają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie plików.

Konfigurowalny portal dla klientów pozwala dostosować go do wizerunku marki i zapewnić klientom spójniejsze doświadczenia. Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami zespoły wewnętrzne mogą być na bieżąco i pracować wydajnie.

Najlepsze funkcje OneHub

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak uprawnienia oparte na rolach i znak wodny

Wirtualne pokoje danych do bezpiecznego udostępniania dokumentów

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację

Niestandardowe opcje dostosowania wizerunku marki zapewniające profesjonalny wygląd

Szczegółowe śledzenie dostępu i aktywności

Limits of OneHub

Zaawansowane funkcje mogą wymagać dłuższego czasu na opanowanie obsługi.

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są wyższe w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami.

Ceny OneHub

Standard : 15 USD/miesiąc

Zaawansowane : 25 USD/miesiąc

Data Room : 375 USD/miesiąc

Unlimited: 575 USD/miesiąc

Oceny i recenzje OneHub

G2 : 4,2/5 (45 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 33 recenzje)

7. Moxo

Moxo to wiodące oprogramowanie do obsługi portalu klienta, zaprojektowane w celu usprawnienia relacji z klientami i operacji biznesowych. Koncentrując się na wydajności procesów, Moxo oferuje portal klienta, który pozwala firmom w łatwy sposób zarządzać danymi klientów i obsługiwać ich zgłoszenia. Odbywa się to dzięki szerokiemu wsparciu dla zautomatyzowanych cykli pracy.

Dzięki zintegrowanym narzędziom do zarządzania zadaniami użytkownicy wewnętrzni mogą skutecznie śledzić postępy swojej pracy i współpracować ze sobą. Zespoły obsługi klienta mogą z łatwością śledzić zapytania klientów i monitorować proces udzielania odpowiedzi.

Platforma oferuje również portal wsparcia, który umożliwia firmom świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dzięki integracji z własną domeną możesz zapewnić klientom dostęp za pośrednictwem swojej strony internetowej, oferując im profesjonalny portal dla klientów.

Najlepsze funkcje Moxo

Hub komunikacji z klientami z funkcją udostępniania dokumentów

Automatyczne planowanie spotkań

Bezpieczna komunikacja zapewniająca szybką wymianę informacji

Integracja z aplikacjami kalendarzowymi

Lista zadań i przypomnienia zwiększające wydajność

Ograniczenia Moxo

Ograniczone pod względem kompleksowego zarządzania projektami

Niektórzy użytkownicy mogą preferować więcej opcji niestandardowego dostosowywania

Ceny Moxo

Pakiet podstawowy : 100 USD/miesiąc

Business : 480 USD/miesiąc

Zaawansowane: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Moxo

G2 : 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (16 recenzji)

8. MyDocSafe

Za pośrednictwem MyDocSafe

MyDocSafe to oprogramowanie do obsługi portalu klienta, które stawia na bezpieczeństwo i wydajność. Platforma zapewnia portal klienta, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Dzięki doskonałemu procesowi wdrażania klientów, który jest jedną z jej kluczowych funkcji, Twoi klienci również uznają ją za łatwą w użyciu.

Oprogramowanie do obsługi portalu klienta zapewnia klientom bezpieczny dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów i danych. Chociaż nie jest to w pełni rozbudowane rozwiązanie typu helpdesk, jak niektóre inne opcje, Twoje zespoły obsługi klienta mogą nadal korzystać ze scentralizowanego repozytorium dokumentów, aby skuteczniej odpowiadać na zapytania klientów.

Najlepsze funkcje MyDocSafe

Funkcja podpisu elektronicznego

Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów

Ścieżki audytu zapewniające zgodność z przepisami

Automatyzacja cyklu pracy w zakresie przetwarzania dokumentów

Integracja z oprogramowaniem księgowym i CRM

Ograniczenia MyDocSafe

Interfejs użytkownika mógłby być bardziej nowoczesny

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć zaawansowane funkcje

Ceny MyDocSafe

Pakiet podstawowy : 20 USD/miesiąc

Small : 75 USD/miesiąc

Medium : 180 USD/miesiąc

Business : 533 USD/miesiąc

Duży : 2499 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje MyDocSafe

G2 : 3,9/5 (15 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (24 recenzje)

9. SuiteDash

SuiteDash to kompleksowa platforma do zarządzania firmą, zaprojektowana w celu usprawnienia operacji i poprawy współpracy. Zapewnia firmom zakres narzędzi służących temu celowi, od portalu dla klientów i funkcji zarządzania projektami po fakturowanie i marketing e-mailowy.

Konfigurowalny pulpit nawigacyjny pozwala dostosować platformę do konkretnych potrzeb Twojej firmy, umieszczając najważniejsze funkcje na pierwszym planie. Dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania zadaniami zespoły wsparcia mogą z łatwością zarządzać zadaniami i śledzić zapytania klientów.

Najlepsze funkcje SuiteDash

Portal dla klientów z narzędziami do zarządzania projektami

Integracja fakturowania i przetwarzania płatności

Komunikacja z klientami i udostępnianie dokumentów

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne dla klientów

Integracja z aplikacjami innych firm

Ograniczenia SuiteDash

Ograniczona integracja z rozwiązaniami innych firm w porównaniu z innymi platformami

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować bardziej zaawansowanych funkcji raportowania

Ceny SuiteDash

Cena początkowa : 19 USD/miesiąc

Thrive : 49 USD/miesiąc

Pinnacle: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SuiteDash

G2 : 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

10. SupportBee

SupportBee to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie typu help desk, które zapewnia Twojej firmie system zgłoszeń do obsługi klienta, co czyni je dość wszechstronnym rozwiązaniem dla portali dla klientów.

Niezależnie od wielkości Twojej firmy, SupportBee pomoże Ci szybko i skutecznie odpowiadać na zapytania klientów. Intuicyjny interfejs pozwala zespołom zarządzać zgłoszeniami, udostępniać pliki i współpracować nad odpowiedziami już po krótkim szkoleniu.

Najlepsze funkcje SupportBee

Zarządzanie zgłoszeniami w obsłudze klienta

Współpraca i śledzenie wiadomości e-mail

Data powstania bazy wiedzy i opcje samoobsługi

Integracja z innymi narzędziami obsługi klienta

Konfigurowalne cykle pracy dla różnych zespołów

Limitations of SupportBee

Może nie być odpowiednie dla złożonych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest mniej intuicyjny

Ceny SupportBee

Startup : 13 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 17 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje SupportBee

G2 : 4,1/5 (4 recenzje)

Capterra: 4,4/5 (27 recenzji)

Zacznij korzystać z rozwiązania w postaci portalu dla klientów już dziś

Dawno minęły czasy, kiedy portale dla klientów były jedynie repozytoriumami dla dokumentów. Dzięki odpowiedniemu portalowi dla klientów możesz zrewolucjonizować sposób, w jaki współpracujesz z klientami.

Usprawnisz komunikację i będziesz współpracować bardziej efektywnie, niezależnie od tego, jak duża lub mała jest Twoja firma. ClickUp wykracza poza tradycyjne zarządzanie projektami, przekształcając się w solidne rozwiązanie w postaci portalu dla klientów, dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej firmy.

Pozwala to nie tylko efektywnie zarządzać projektami, ale także poprawić jakość interakcji z klientami. Dzięki bogatej bibliotece szablonów możesz stworzyć idealny portal dla klientów niestandardowy, dostosowany do swoich potrzeb.

Sprawdź nasze oprogramowanie do obsługi portalu klienta już dziś, korzystając z Free Forever Plan!