10 najlepszych programów do obsługi klientów w 2026 roku

Zapewnij swoim klientom wyjątkowe doświadczenia i ogranicz czas, jaki Twój zespół musi poświęcić na odpowiadanie na pytania i zgłoszenia do pomocy technicznej, dzięki portalowi dla klientów.
Portal klienta działa jak kompleksowe centrum obsługi dla Twoich klientów. W Twoim niestandardowym portalu mogą oni nawiązywać kontakt z Twoją firmą, uzyskiwać dostęp do baz wiedzy i centrów pomocy, wysyłać wiadomości do Twojego zespołu oraz korzystać z ekosystemu Twoich produktów. Prowadząc sprawny portal klienta, zapewniasz wszystkim możliwość skuteczniejszej komunikacji. ✨
Chociaż można zbudować portal od podstaw, te najlepiej oceniane platformy oprogramowania do obsługi portali dla klientów znacznie przyspieszają ten proces i umożliwiają stworzenie portalu w ciągu zaledwie kilku godzin, a nie tygodni czy miesięcy.
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do obsługi portalu klienta?
Oceniając najlepsze oprogramowanie do obsługi portalu klienta, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych funkcji:
- Bezpieczeństwo: Solidne zabezpieczenia powinny być priorytetem przy wyborze oprogramowania do obsługi portalu klienta, zwłaszcza jeśli portal będzie przechowywał poufne dokumenty i dane klientów.
- Łatwość obsługi: Portal dla klientów musi być intuicyjny i przyjazny dla użytkownika zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów
- Możliwości dostosowania i branding: Będziesz chciał dostosować portal do wizerunku swojej marki
- Narzędzia do komunikacji i współpracy: Twoje oprogramowanie do obsługi portalu klienta powinno ułatwiać komunikację z klientami
- Dostępność mobilna: Coraz więcej klientów korzysta ze smartfonów i tabletów jako głównych urządzeń komputerowych, dlatego Twój portal powinien działać na różnorodnych urządzeniach
- Raportowanie i analityka: Możliwość śledzenia wskaźników KPI i generowania na ich podstawie raportów pomoże Ci zmierzyć powodzenie Twoich inicjatyw
- Możliwości integracji: Portal klienta nie będzie jedynym oprogramowaniem w Twoim zestawie narzędzi, dlatego powinien dobrze integrować się z innymi narzędziami
- Skalowalność i elastyczność: Weź pod uwagę skalowalność i elastyczność oprogramowania do obsługi portalu klienta, np. czy jest ono w stanie sprostać rosnącej bazie klientów i zmieniającym się potrzebom
- Wsparcie i szkolenia: Platformy oprogramowania do obsługi portali klientów mogą charakteryzować się stromą krzywą uczenia się. Bez odpowiedniego wsparcia i materiałów szkoleniowych krzywa ta może stać się przeszkodą
10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do obsługi portali dla klientów
Aby pomóc Ci zawęzić wybór, przygotowaliśmy listę najlepszych programów do obsługi portalu klienta.
Znajdziesz tu opcję dostosowaną do potrzeb każdej firmy, niezależnie od tego, czy szukasz prostego rozwiązania do udostępniania plików, czy też chcesz mieć możliwość tworzenia szczegółowych artykułów w bazie wiedzy i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi w całym zespole wsparcia.
1. ClickUp
ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które wykracza poza swoje możliwości. Jego bogaty zestaw funkcji pozwala mu wykraczać daleko poza zarządzanie projektami. Na przykład funkcje CRM ClickUp mogą przekształcić go w wydajne rozwiązanie do obsługi portalu klienta. A szablon ClickUp Client Success zapewni Twojemu zespołowi wsparcia kompleksowy wgląd we wszystkie komunikaty z klientami.
Tymczasem funkcje współpracy, możliwości udostępniania dokumentów oraz wysoce elastyczna personalizacja ClickUp pozwalają tworzyć cykle pracy z klientami, które dorównują najlepszym portalom dla klientów. To oprogramowanie do obsługi klienta, w którym sam wybierasz potrzebne funkcje.
Gdy nauczysz się współpracować z klientami w ClickUp, będziesz zaskoczony, jak wiele można osiągnąć dzięki platformie do zarządzania projektami.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Konfigurowalne widoki zadań i cykle pracy
- Funkcje współpracy, takie jak komentarze, wzmianki i edycja w czasie rzeczywistym
- Integracja z aplikacjami i narzędziami innych firm
- Śledzenie celów i monitorowanie postępów
- Funkcje śledzenia czasu pracy i raportowania
- Szablony portali dla klientów
Ograniczenia ClickUp
- Może stanowić pewne wyzwanie dla nowych użytkowników
- Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej.
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)
2. Zendesk
Zendesk to portal dla klientów skupiający się na kanałach komunikacji i oprogramowaniu do obsługi klienta. Posiada bazę wiedzy, w której klienci mogą uzyskać dostęp do zasobów samoobsługowych, oraz system zgłoszeń do obsługi wniosków o wsparcie. Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzystość projektów, gwarantując klientom stały dostęp do aktualnych informacji.
Funkcje współpracy Zendesk usprawniają interakcje z klientami, a oprogramowanie do zarządzania dokumentami umożliwia scentralizowane udostępnianie plików. To bezpieczne oprogramowanie do obsługi portalu klienta stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych, chroniąc informacje wrażliwe. Dzięki aplikacjom mobilnym klienci mogą uzyskać dostęp do potrzebnych informacji z dowolnego miejsca. Wszystkie te funkcje są dostępne w wielu językach.
Zendesk jest używany przez niektóre z największych marek, co zapewnia mu miejsce wśród najlepszych dostępnych opcji oprogramowania do obsługi portalu klienta.
Najlepsze funkcje Zendesk
- Wsparcie wielu kanałów zapewniające płynną komunikację z klientami
- Zarządzanie zgłoszeniami i automatyzacja
- Data powstania bazy wiedzy i opcje samoobsługi
- Konfigurowalne raportowanie i analizy
- Integracja z różnymi narzędziami CRM i komunikacyjnymi
Ograniczenia Zendesk
- Skomplikowane ustawienia i konfiguracja
- Wyższe poziomy cenowe za zaawansowane funkcje
Ceny Zendesk
- Suite Teams: 55 USD miesięcznie za użytkownika
- Suite Growth: 89 USD miesięcznie za użytkownika
- Suite Professional: 115 USD miesięcznie za użytkownika
- Suite Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach
- Dodatek IA Avanzada (Advanced AI): 50 USD (dostępny w planach Suite Professional lub wyższych)
Oceny i recenzje Zendesk
- G2: 4,3/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)
3. Accelo
Accelo to narzędzie do zarządzania klientami z portalem klienta, zaprojektowane w celu zwiększenia satysfakcji klientów. Pulpit projektowy w Accelo pozwala firmom usprawnić operacje, osiągając efektywność procesów.
Narzędzia do współpracy dostępne na platformie umożliwiają zespołom i klientom płynną współpracę. Produkt Accelo oferuje bezpieczne portale dla klientów, na których firmy mogą przesyłać pliki i zarządzać danymi klientów. Obejmuje to bazę wiedzy zapewniającą klientom dostęp w trybie samoobsługowym.
System zgłoszeń pozwala zespołowi obsługi klienta obsługiwać zgłoszenia, na które nie ma odpowiedzi w artykułach bazy wiedzy.
Konfigurowalny portal klienta Accelo zapewnia wyjątkowe wrażenia zarówno dla klientów, jak i użytkowników wewnętrznych. Funkcje zarządzania zadaniami są łatwo dostępne z poziomu pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu wszyscy mogą być na bieżąco.
Najlepsze funkcje Accelo
- Funkcje zarządzania projektami i śledzenia postępów
- Śledzenie czasu pracy i integracja z systemem rozliczeniowym
- Narzędzia do komunikacji z klientami i współpracy
- Funkcje sprzedaży i CRM dostosowane do potrzeb firm usługowych
- Automatyzacja powtarzalnych zadań
Ograniczenia Accelo
- Interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny
- Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do jego bogatego zestawu funkcji
Ceny Accelo
- Plus (za moduł): 30 USD/użytkownik/miesiąc
- Premium (za moduł): 49 USD/użytkownik/miesiąc
- Pakiet (wszystkie moduły): 99 USD/użytkownik/miesiąc
Oceny i recenzje Accelo
- G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)
4. Copilot
Copilot oferuje dedykowany portal dla klientów z oprogramowaniem do współpracy wizualnej. Posiada integrację z systemem zarządzania projektami, co dodatkowo usprawnia obsługę klientów. Jego przyjazny dla użytkownika pulpit nawigacyjny jest łatwy do zrozumienia zarówno dla pracowników, jak i klientów.
Bezpieczne środowisko portalu stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych, dzięki czemu poufne informacje przekazywane między Tobą a Twoimi klientami pozostają wyłącznie między wami. Funkcje zarządzania dokumentami w Copilot umożliwiają wydajne udostępnianie plików i wysyłanie próśb o pliki.
Oprócz integracji z oprogramowaniem do zarządzania projektami, Copilot łączy się z wieloma innymi produktami biznesowymi, zwiększając wydajność pracy. Dzięki aplikacjom mobilnym wydajność pracy nie spada nawet w podróży.
Najlepsze funkcje Copilot
- Bezpieczne udostępnianie i przechowywanie plików
- Kontrola wersji dokumentów i śledzenie zmian
- Kontrola dostępu oparta na rolach
- Opcje niestandardowego dostosowywania portalu klienta
- Narzędzia do zarządzania zadaniami i projektami
Ograniczenia Copilot
- Dla niektórych użytkowników wygląd interfejsu może wydawać się przestarzały
- Brak integracji w porównaniu z niektórymi innymi rozwiązaniami
Ceny Copilot
- Pakiet podstawowy: 29 USD miesięcznie za użytkownika
- Professional: 69 USD miesięcznie za użytkownika
- Zaawansowane: 119 USD miesięcznie za użytkownika
- Supersonic: 1500 USD/miesiąc (w cenie 20 użytkowników)
Oceny i recenzje Copilot
- G2: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,9/5 (19 recenzji)
5. Clinked
Clinked oferuje portal dla klientów z narzędziami do współpracy, które pomagają poprawić relacje z klientami. Funkcje te umożliwiają zespołom i klientom współpracę w czasie rzeczywistym. Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzysty widok na bieżące zadania, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.
Oprogramowanie Clinked do obsługi portalu klienta zostało zaprojektowane z myślą o wydajnym zarządzaniu dokumentami i udostępnianiu plików. Portal klienta jest bezpieczny, a narzędzia do zarządzania bazą wiedzy oferują klientom opcje samoobsługi. Dzięki funkcjom portalu pomocy technicznej klienci mogą łatwo zgłaszać prośby o wsparcie, gdy baza wiedzy nie wystarcza.
Portal internetowy można zintegrować z własną stroną internetową, co pozwala zaprezentować profesjonalny wizerunek, zapewniając jednocześnie bezpieczną cyfrową bramę dla wszystkich interakcji z nim.
Najlepsze funkcje Clinked
- Bezpieczna współpraca z klientami dzięki udostępnianiu dokumentów
- Fora dyskusyjne i czat na żywo
- White labeling w celu niestandardowego dostosowania wizerunku marki
- Zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów
- Aplikacja mobilna zapewniająca dostęp z dowolnego miejsca
Ograniczenia Clinked
- Ograniczona integracja z rozwiązaniami innych firm
- Niektórym użytkownikom interfejs może wydawać się przestarzały
Ceny Clinked
- Lite: 119 USD/miesiąc
- Standard: 299 USD/miesiąc
- Premium: 599 USD/miesiąc
- Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Clinked
- G2: 4,6/5 (42 recenzje)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)
6. OneHub
OneHub oferuje portal dla klientów, który wyróżnia się oprogramowaniem do obsługi portalu oraz narzędziami do współpracy. Platforma zapewnia przejrzystość projektów dzięki kompleksowemu pulpitowi.
Narzędzia do współpracy umożliwiają interaktywne dyskusje i przekazywanie opinii. Portale dla klientów zapewniają bezpieczne przechowywanie i udostępnianie plików.
Konfigurowalny portal dla klientów pozwala dostosować go do wizerunku marki i zapewnić klientom spójniejsze doświadczenia. Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami zespoły wewnętrzne mogą być na bieżąco i pracować wydajnie.
Najlepsze funkcje OneHub
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak uprawnienia oparte na rolach i znak wodny
- Wirtualne pokoje danych do bezpiecznego udostępniania dokumentów
- Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację
- Niestandardowe opcje dostosowania wizerunku marki zapewniające profesjonalny wygląd
- Szczegółowe śledzenie dostępu i aktywności
Limits of OneHub
- Zaawansowane funkcje mogą wymagać dłuższego czasu na opanowanie obsługi.
- Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są wyższe w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami.
Ceny OneHub
- Standard: 15 USD/miesiąc
- Zaawansowane: 25 USD/miesiąc
- Data Room: 375 USD/miesiąc
- Unlimited: 575 USD/miesiąc
Oceny i recenzje OneHub
- G2: 4,2/5 (45 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 33 recenzje)
7. Moxo
Moxo to wiodące oprogramowanie do obsługi portalu klienta, zaprojektowane w celu usprawnienia relacji z klientami i operacji biznesowych. Koncentrując się na wydajności procesów, Moxo oferuje portal klienta, który pozwala firmom w łatwy sposób zarządzać danymi klientów i obsługiwać ich zgłoszenia. Odbywa się to dzięki szerokiemu wsparciu dla zautomatyzowanych cykli pracy.
Dzięki zintegrowanym narzędziom do zarządzania zadaniami użytkownicy wewnętrzni mogą skutecznie śledzić postępy swojej pracy i współpracować ze sobą. Zespoły obsługi klienta mogą z łatwością śledzić zapytania klientów i monitorować proces udzielania odpowiedzi.
Platforma oferuje również portal wsparcia, który umożliwia firmom świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dzięki integracji z własną domeną możesz zapewnić klientom dostęp za pośrednictwem swojej strony internetowej, oferując im profesjonalny portal dla klientów.
Najlepsze funkcje Moxo
- Hub komunikacji z klientami z funkcją udostępniania dokumentów
- Automatyczne planowanie spotkań
- Bezpieczna komunikacja zapewniająca szybką wymianę informacji
- Integracja z aplikacjami kalendarzowymi
- Lista zadań i przypomnienia zwiększające wydajność
Ograniczenia Moxo
- Ograniczone pod względem kompleksowego zarządzania projektami
- Niektórzy użytkownicy mogą preferować więcej opcji niestandardowego dostosowywania
Ceny Moxo
- Pakiet podstawowy: 100 USD/miesiąc
- Business: 480 USD/miesiąc
- Zaawansowane: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje Moxo
- G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)
- Capterra: 4,1/5 (16 recenzji)
8. MyDocSafe
MyDocSafe to oprogramowanie do obsługi portalu klienta, które stawia na bezpieczeństwo i wydajność. Platforma zapewnia portal klienta, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Dzięki doskonałemu procesowi wdrażania klientów, który jest jedną z jej kluczowych funkcji, Twoi klienci również uznają ją za łatwą w użyciu.
Oprogramowanie do obsługi portalu klienta zapewnia klientom bezpieczny dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów i danych. Chociaż nie jest to w pełni rozbudowane rozwiązanie typu helpdesk, jak niektóre inne opcje, Twoje zespoły obsługi klienta mogą nadal korzystać ze scentralizowanego repozytorium dokumentów, aby skuteczniej odpowiadać na zapytania klientów.
Najlepsze funkcje MyDocSafe
- Funkcja podpisu elektronicznego
- Bezpieczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów
- Ścieżki audytu zapewniające zgodność z przepisami
- Automatyzacja cyklu pracy w zakresie przetwarzania dokumentów
- Integracja z oprogramowaniem księgowym i CRM
Ograniczenia MyDocSafe
- Interfejs użytkownika mógłby być bardziej nowoczesny
- Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć zaawansowane funkcje
Ceny MyDocSafe
- Pakiet podstawowy: 20 USD/miesiąc
- Small: 75 USD/miesiąc
- Medium: 180 USD/miesiąc
- Business: 533 USD/miesiąc
- Duży: 2499 USD/miesiąc
- Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje MyDocSafe
- G2: 3,9/5 (15 recenzji)
- Capterra: 4,0/5 (24 recenzje)
9. SuiteDash
SuiteDash to kompleksowa platforma do zarządzania firmą, zaprojektowana w celu usprawnienia operacji i poprawy współpracy. Zapewnia firmom zakres narzędzi służących temu celowi, od portalu dla klientów i funkcji zarządzania projektami po fakturowanie i marketing e-mailowy.
Konfigurowalny pulpit nawigacyjny pozwala dostosować platformę do konkretnych potrzeb Twojej firmy, umieszczając najważniejsze funkcje na pierwszym planie. Dzięki wbudowanym funkcjom zarządzania zadaniami zespoły wsparcia mogą z łatwością zarządzać zadaniami i śledzić zapytania klientów.
Najlepsze funkcje SuiteDash
- Portal dla klientów z narzędziami do zarządzania projektami
- Integracja fakturowania i przetwarzania płatności
- Komunikacja z klientami i udostępnianie dokumentów
- Konfigurowalne pulpity nawigacyjne dla klientów
- Integracja z aplikacjami innych firm
Ograniczenia SuiteDash
- Ograniczona integracja z rozwiązaniami innych firm w porównaniu z innymi platformami
- Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować bardziej zaawansowanych funkcji raportowania
Ceny SuiteDash
- Cena początkowa: 19 USD/miesiąc
- Thrive: 49 USD/miesiąc
- Pinnacle: 99 USD/miesiąc
Oceny i recenzje SuiteDash
- G2: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)
- Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)
10. SupportBee
SupportBee to przyjazne dla użytkownika rozwiązanie typu help desk, które zapewnia Twojej firmie system zgłoszeń do obsługi klienta, co czyni je dość wszechstronnym rozwiązaniem dla portali dla klientów.
Niezależnie od wielkości Twojej firmy, SupportBee pomoże Ci szybko i skutecznie odpowiadać na zapytania klientów. Intuicyjny interfejs pozwala zespołom zarządzać zgłoszeniami, udostępniać pliki i współpracować nad odpowiedziami już po krótkim szkoleniu.
Najlepsze funkcje SupportBee
- Zarządzanie zgłoszeniami w obsłudze klienta
- Współpraca i śledzenie wiadomości e-mail
- Data powstania bazy wiedzy i opcje samoobsługi
- Integracja z innymi narzędziami obsługi klienta
- Konfigurowalne cykle pracy dla różnych zespołów
Limitations of SupportBee
- Może nie być odpowiednie dla złożonych potrzeb związanych z zarządzaniem projektami
- Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest mniej intuicyjny
Ceny SupportBee
- Startup: 13 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: 17 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje SupportBee
- G2: 4,1/5 (4 recenzje)
- Capterra: 4,4/5 (27 recenzji)
Zacznij korzystać z rozwiązania w postaci portalu dla klientów już dziś
Dawno minęły czasy, kiedy portale dla klientów były jedynie repozytoriumami dla dokumentów. Dzięki odpowiedniemu portalowi dla klientów możesz zrewolucjonizować sposób, w jaki współpracujesz z klientami.
Usprawnisz komunikację i będziesz współpracować bardziej efektywnie, niezależnie od tego, jak duża lub mała jest Twoja firma. ClickUp wykracza poza tradycyjne zarządzanie projektami, przekształcając się w solidne rozwiązanie w postaci portalu dla klientów, dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej firmy.
Pozwala to nie tylko efektywnie zarządzać projektami, ale także poprawić jakość interakcji z klientami. Dzięki bogatej bibliotece szablonów możesz stworzyć idealny portal dla klientów niestandardowy, dostosowany do swoich potrzeb.
