11 Najlepszych systemów do obsługi zgłoszeń dla zespołów IT 2025

Zaprawieni w bojach technicy zawsze szukają najlepszego sposobu na obsługę dużej liczby zgłoszeń dotyczących wsparcia klienta. Zebraliśmy najlepszą listę 11 systemów oprogramowania do obsługi zgłoszeń, które sprawią, że Twój zespół IT będzie się cieszył, jakby jutra miało nie być.

Od śledzenie problemów z doładowaniem do zaawansowanych funkcji współpracy, narzędzia te mogą pomóc w utrzymaniu fortecy IT nie do zdobycia.

Czym jest oprogramowanie do obsługi zgłoszeń?

Ticketing Software to program komputerowy przeznaczony do śledzenia zapytań, zadań i usług. Oferuje zorganizowany sposób zarządzania zgłoszeniami obsługi klienta i kwestiami wsparcia technicznego poprzez śledzenie problemów i ich rozwiązywanie. Ten typ aplikacji posiada funkcje takie jak kategoryzacja zgłoszeń, automatyzacja routingu, aktualizacje w czasie rzeczywistym, ustawienia powiadomień i szczegółowe metryki raportowania.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do obsługi zgłoszeń?

Teams IT używają oprogramowania do obsługi zgłoszeń w celu przetwarzania niestandardowych zgłoszeń i problemów technicznych. Szukając idealnego oprogramowania do obsługi zgłoszeń, należy pamiętać o kilku kluczowych funkcjach i kwestiach:

Łatwość obsługi: Szukaj oprogramowania, które jest przyjazne dla użytkownika i intuicyjne

Szukaj oprogramowania, które jest przyjazne dla użytkownika i intuicyjne Zarządzanie zgłoszeniami: Upewnij się, że oprogramowanie posiada funkcje takie jak przydzielanie zgłoszeń, ustalanie priorytetów i śledzenie statusów

Upewnij się, że oprogramowanie posiada funkcje takie jak przydzielanie zgłoszeń, ustalanie priorytetów i śledzenie statusów Automatyzacja: Poszukaj możliwości automatyzacji, aby usprawnić powtarzające się zadania, takie jak przekierowywanie zgłoszeń i eskalacja

Dostosowanie i skalowalność: Będziesz potrzebował możliwości dostosowania do swoich specyficznych cykli pracy i wymagań, zwłaszcza w miarę rozwoju firmy

Będziesz potrzebował możliwości dostosowania do swoich specyficznych cykli pracy i wymagań, zwłaszcza w miarę rozwoju firmy Integracja : Oprogramowanie powinno współgrać z istniejącymi platformami e-mail, CRM lub do zarządzania projektami

: Oprogramowanie powinno współgrać z istniejącymi platformami e-mail, CRM lub do zarządzania projektami Raportowanie i analityka: Dostęp do kompleksowego raportowania pomaga ocenić wydajność zespołu, zidentyfikować wąskie gardła i poprawić ogólną wydajność 📊

Dostęp do kompleksowego raportowania pomaga ocenić wydajność zespołu, zidentyfikować wąskie gardła i poprawić ogólną wydajność 📊 Bezpieczeństwo: Upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne ze standardami branżowymi i oferuje szyfrowanie danych oraz bezpieczny dostęp użytkowników 🔐

Upewnij się, że oprogramowanie jest zgodne ze standardami branżowymi i oferuje szyfrowanie danych oraz bezpieczny dostęp użytkowników 🔐 Dostępność mobilna: Dostępność mobilna umożliwia członkom zespołu śledzenie zgłoszeń z dowolnego miejsca

Dostępność mobilna umożliwia członkom zespołu śledzenie zgłoszeń z dowolnego miejsca Obsługa klienta : Niezawodne wsparcie może mieć kluczowe znaczenie, gdy pojawią się problemy

Pamiętając o tych czynnikach i porównując różne systemy biletowe, możesz znaleźć najlepszy dla swojego zespołu IT lub zespołu wsparcia. 🎫

11 najlepszych systemów do obsługi zgłoszeń w 2024 roku

W szybko zmieniającym się świecie zespołu IT lub obsługi klienta, bycie na bieżąco to nazwa gry systemu biletowego. Zapotrzebowanie na sprawnie działające systemy obsługi zgłoszeń nigdy nie było większe.

Poniżej znajduje się lista 11 najlepszych programów do obsługi zgłoszeń w 2024 roku. Te perełki systemów biletowych są w stanie podnieść sprawność zespołu wsparcia klienta.

Niestandardowe dostosowanie formularza ClickUp do celów Help Desk poprzez przeciągnięcie i upuszczenie dowolnego pola w formularzu

ClickUp's oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia zespołom IT zarządzanie zapytaniami klientów w czasie rzeczywistym.

Teams mogą korzystać z Formularze ClickUp do tworzenia pól pobrań. Odpowiedzi klientów są automatycznie konwertowane na zadania, które można śledzić. Standardowe formularze, takie jak Szablon zgłoszenia ClickUp Help Desk pomagają skrócić czas odpowiedzi i poprawić niestandardowe doświadczenia klientów.

Szablon zawiera niestandardowe statusy, takie jak Otwarte i W trakcie, do śledzenia postępu zgłoszeń, a także niestandardowe pola do łatwej kategoryzacji dla zespołów wsparcia.

Dzięki sześciu różnym widokom można efektywnie organizować kategorie zgłoszeń, priorytety i nie tylko. Szablon usprawnia również zarządzanie projektami dzięki funkcjom takim jak etykiety, automatyczne przypomnienia i załączniki do plików.

Dodatkowe pola można dodawać za pomocą formularzy ClickUp, aby przechwytywać dane potrzebne zespołowi.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych statusów zgłoszeń w celu śledzenia zgłoszeń wsparcia, takich jak Otwarte, Anulowane, W trakcie, Wstrzymane i Eskalowane. Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu zgłoszenia

Automatyzacja zgłoszeń wsparcia i tworzenie formularzy do użytku przez zespół, co jest szczególnie pomocne w przypadku dużej liczby zgłoszeń

ClickUp spełnia wymagania RODO, PCI DSS Service Provider Level 1 i CCPA

Limity ClickUp

ClickUp oferuje dużą liczbę funkcji, ale krzywa uczenia się może być wysoka i wymagająca dla niektórych

Plan Free nie obejmuje dostępu do widoku formularzy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 8,200 recenzji)

4.7/5 (ponad 8,200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Deskpro

przez Deskpro Deskpro to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania usługami, które wyróżnia się wieloma funkcjami. Jego wielokanałowe wsparcie konsoliduje wszystkie zapytania klientów z e-maila, czatu, mediów społecznościowych i innych w jedną scentralizowaną platformę i system biletowy IT.

Żadne zapytanie nie pozostanie niezauważone.

Deskpro wyróżnia się jako rozwiązanie umożliwiające współpracę wielu teamów. Zespoły obsługi klienta, wewnętrzne zespoły wsparcia i zespoły sprzedaży mogą korzystać z Deskpro poprzez automatyzację komunikację i zarządzanie zadaniami .

Teams mogą również tworzyć integracje z platformami takimi jak Google Suite, Slack i Trello. Dodatkowe integracje są dostępne za pośrednictwem Zapier.

Najlepsze funkcje Deskpro

Klienci mogą przełączać się między wdrożeniem w chmurze i lokalnym w dowolnym momencie

Wiele centrów danych zlokalizowanych na całym świecie zapewnia bezpieczeństwo informacji

Intuicyjny interfejs ułatwia klientom samodzielne znajdowanie rozwiązań

Ograniczenia Deskpro

Teams muszą płacić za dodatki takie jak onboarding, szkolenie agentów i certyfikacja agentów

Integracje mogą być trudne dla systemu zgłoszeń wsparcia

Ceny Deskpro

Teams: $29 za agenta/miesiąc

$29 za agenta/miesiąc Profesjonalista: $59 za agenta/miesiąc

$59 za agenta/miesiąc Enterprise: $99 za agenta/miesiąc

Deskpro oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

4.3/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 35 recenzji)

3. Intercom

przez Intercom Intercom to oprogramowanie help desk, które może pochwalić się imponującym szykiem najlepszych w swojej klasie funkcji. Jedną z jego mocnych stron jest funkcja czatu na żywo. Chatboty umożliwiają interakcję z klientami w czasie rzeczywistym, odpowiadając na zapytania i zapewniając natychmiastowe wsparcie.

Intuicyjne Centrum Pomocy systemu zgłoszeń Service Desk zapewnia użytkownikom opcje samoobsługi.

Zaawansowane raportowanie i analityka Intercom oferują cenny wgląd w zachowanie klientów i wydajność agentów, zapewniając kluczowe wskaźniki wydajności. Bezproblemowa integracja z różnymi aplikacjami innych firm upraszcza obsługę Zarządzanie IT dzięki czemu jest to wszechstronne i elastyczne rozwiązanie dla firm każdej wielkości.

Intercom najlepsze funkcje

Fin, chatbot Intercom oparty na AI, pomaga usprawnić zarządzanie incydentami

Zmniejsza liczbę zadań administracyjnych dla Teams, pozwalając im zwiększyć wartość wysiłków związanych z obsługą klienta

Łatwe skalowanie wsparcia bez wpływu na doświadczenie klienta lub użytkownika końcowego

Limity Intercom

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że interfejs jest nieco niezgrabny w porównaniu do innych systemów biletowych

Użytkownicy wskazali, że system cenowy był trudny do zrozumienia

Cennik Intercomu

Starter: $74/miesiąc

$74/miesiąc Pro: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Premium: Kontakt w sprawie wyceny

Intercom oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 2 750 opinii)

4,5/5 (ponad 2 750 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 950 opinii)

4. Zoho Desk

przez Zoho Desk Zoho Desk prezentuje zestaw niezwykłych funkcji, które sprawiają, że jest to najlepszy konkurent na rynku oprogramowania do obsługi zgłoszeń. Jego wielokanałowy system biletowy zbiera zapytania klientów z różnych kanałów.

Asystent platformy oparty na AI, Zia, zwiększa wydajność agentów dzięki inteligentnym sugestiom i automatyzacji odpowiedzi, przyspieszając rozwiązywanie zapytań. Zoho Desk jest konfigurowalny baza wiedzy umożliwia użytkownikom samodzielne znajdowanie rozwiązań.

Zmniejsza to obciążenie pracą zespołu wsparcia i zwiększa zadowolenie klientów. Dzięki ponad 100 wbudowanym predefiniowanym raportom, Business może uzyskać cenny wgląd w trendy klientów i wydajność agentów w całym oprogramowaniu systemu biletowego.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Firma wierzy w budowanie długoterminowych powiązań z klientami, umożliwiając śledzenie ocen zadowolenia klientów

Inteligencja predykcyjna ułatwia rozwiązywanie problemów klientów przed ich wystąpieniem

Opcje cenowe obejmują opłaty za ustawienia w celu szybkiej integracji systemu zgłoszeń wsparcia

Limity Zoho Desk

Niestandardowa dostępność i integracja systemu zgłoszeń jest ograniczona

Brak funkcji formatowania wiadomości e-mail może utrudnić zarządzanie zgłoszeniami wsparcia

Ceny Zoho Desk

Standardowy: $14 za użytkownika/miesiąc

$14 za użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $23 za użytkownika/miesiąc

$23 za użytkownika/miesiąc Enterprise: $40 za użytkownika/miesiąc

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 4 800 opinii)

4,4/5 (ponad 4 800 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 2 050 opinii)

5. Zendesk

przez Zendesk Zendesk, pionier w dziedzinie oprogramowania do obsługi klienta, może pochwalić się niezwykłym zestawem funkcji, które umacniają jego pozycję jako najlepszego rozwiązania dla firm na całym świecie. Jego wielokanałowe wsparcie gromadzi interakcje klientów z różnych kanałów.

System obsługi zgłoszeń Zendesk, wyposażony w inteligentny routing i automatyzację, usprawnia zarządzanie zgłoszeniami, umożliwiając skuteczne i terminowe rozwiązywanie problemów w celu zwiększenia satysfakcji klientów. Agenci mogą również wprowadzać dane klientów w dowolnym miejscu na ich drodze, dzięki opcjom integracji z kodem i bez kodu.

Rozbudowany rynek integracji Zendesk zapewnia bezproblemowe połączenie z innymi istotnymi narzędziami biznesowymi, rozszerzając ogólną wydajność i współpracę w ramach systemu obsługi zgłoszeń.

Wreszcie, dzięki niestandardowej bazie wiedzy i portalowi samoobsługowemu, klienci mogą samodzielnie znaleźć odpowiedzi na swoje zapytania, co pozwala zespołowi wsparcia na zwiększenie wartości w innych obszarach.

Najlepsze funkcje Zendesk

Obsługuje ponad 1000 integracji, aby pomóc w obsłudze zgłoszeń do wsparcia

Solidne pulpity analityczne są dołączone od razu po wyjęciu z pudełka

Oferuje solidne wsparcie i szkolenia dla agentów obsługi klienta

Limity Zendesk

Wyższa cena w porównaniu z niektórymi innymi opcjami na naszej liście

Istnieją obawy dotyczące wewnętrznej obsługi klienta Zendesk

System obsługi zgłoszeń może być zbyt rozbudowany dla małych Business

Cennik Zendesk

**Teams Suite:$69 za agenta/miesiąc

Suite Growth: 115 USD za agenta/miesiąc

115 USD za agenta/miesiąc Suite Professional: 149 USD za agenta/miesiąc

149 USD za agenta/miesiąc Suite Enterprise Plus: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 5 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 600 recenzji) Capterra: 4.4/5 (3,675+ opinii)

6. ProProfs Help Desk

przez ProProfs ProProfs Help Desk jest sprawdzonym liderem w dziedzinie oprogramowania do obsługi zgłoszeń. Firma istnieje od ponad 100 lat i mocno wierzy w zapewnienie niestandardowej obsługi klienta. Wsparcie jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Platforma Help Desk została zaprojektowana tak, aby działała podobnie do Gmaila, co sprawia, że wdrożenie jest dziecinnie proste. Platforma łączy w sobie narzędzia do obsługi zgłoszeń, czatu, ankiet dla klientów i bazy wiedzy, tworząc kompleksowe rozwiązanie do obsługi klienta.

Teams mogą niestandardowo dostosowywać cykle pracy do swoich potrzeb. ProProfs Help Desk integruje się z platformami marketingowymi, platformami CRM i platformami do zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje ProProfs Help Desk

Prosty, łatwy do zrozumienia interfejs centrum obsługi

Obsługa klienta dostępna przez czat, e-mail i telefon 24/7

Baza wiedzy zmniejsza liczbę zgłoszeń nawet o 80%

Ograniczenia ProProfs Help Desk

Limit opcji integracji dla zgłoszeń wsparcia

Brak aplikacji mobilnej

Cennik ProProfs Help Desk

30 USD za użytkownika/miesiąc

ProProfs Help Desk oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (15+ recenzji)

4.7/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

7. HappyFox Help Desk

przez HappyFox HappyFox oferuje intuicyjny system sprzedaży biletów, który pozwala użytkownikom na efektywne śledzenie i zarządzanie zapytaniami klientów w różnych kanałach.

HappyFox posiada kreator bazy wiedzy, dzięki czemu Twój zespół może tworzyć zorganizowane bazy FAQ z możliwością przeszukiwania. Uwielbiamy tę funkcję, ponieważ umożliwia klientom samodzielne znajdowanie odpowiedzi, zmniejszając obciążenie pracą agentów wsparcia, jednocześnie zwiększając zadowolenie klientów.

System biletowy posiada solidne funkcje raportowania i analizy, które zapewniają cenny wgląd w wydajność zespołu i trendy klientów. Dodatkowo, integracja HappyFox z popularnymi narzędziami biznesowymi tworzy jednolity ekosystem.

HappyFox to doskonały wybór dla firm poszukujących kompleksowego rozwiązania help desk z potężnymi funkcjami ticketingu, automatyzacji, bazy wiedzy i raportowania. 🦊

Najlepsze funkcje HappyFox

Wszystkie plany cenowe oferują nieograniczoną liczbę skrzynek pocztowych i zgłoszeń

Integracja z usługami Slack i Microsoft Teams w celu zarządzania wewnętrznym wsparciem

Zgłoszenia przychodzące można podzielić na różne kategorie

Limity HappyFox

Klientom podobał się początkowy proces wdrażania, ale stwierdzili, że brakowało dodatkowego wsparcia systemu sprzedaży biletów

Inteligentnych reguł i automatyzacji nie można skonfigurować tak, aby obejmowały wiele działań

Ceny HappyFox

Mighty: $39 za agenta/miesiąc

$39 za agenta/miesiąc Fantastic: $59 za agenta/miesiąc

$59 za agenta/miesiąc Enterprise: 79$ za agenta/miesiąc

79$ za agenta/miesiąc Enterprise Plus: $99 za agenta/miesiąc

HappyFox oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 125 recenzji)

4.5/5 (ponad 125 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 90 opinii)

8. Help Scout

przez Pomoc Scout Help Scout oferuje szyk funkcji, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla firm koncentrujących się na dostarczaniu niestandardowej obsługi klienta . Współdzielona skrzynka odbiorcza centralizuje wszystkie zapytania klientów z różnych kanałów, co umożliwia płynną współpracę między agentami wsparcia i efektywne zarządzanie zgłoszeniami. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi bazy wiedzy, Help Scout umożliwia klientom znalezienie samoobsługowych rozwiązań, zmniejszając obciążenie zespołów wsparcia.

Integracje Help Scout z popularnymi narzędziami biznesowymi tworzą ujednolicony ekosystem, zwiększając wydajność i wspierając płynne cykle pracy. Na przykład, użytkownicy mogą skorzystać z Beacon Builder, aby zaprojektować konfigurowalne widżety, które płynnie wtapiają się w ich stronę internetową.

Dla organizacji poszukujących rozwiązania do obsługi klienta z udostępnianą skrzynką odbiorczą, samoobsługową bazą wiedzy, automatyzacją i wnikliwą analityką, Help Scout jest najlepszym rozwiązaniem.

Help Scout najlepsze funkcje

Zaplanowane odpowiedzi mogą zawierać połączone linki, wezwania do działania, obrazy i inne elementy

Pulpit wiadomości ułatwia zespołowi obsługi klienta sprawdzenie, które problemy zostały rozwiązane

Wysoki wskaźnik retencji - ponad 80% średnich firm, które rozpoczęły korzystanie z Help Scout, pozostaje na platformie przez co najmniej cztery lata

Limity Help Scout

Użytkownicy twierdzą, że zbyt łatwo było przełączać się między trybami automatyzacji i ręcznym, co czasami powodowało problemy

Formatowanie dokumentów może być trudne, a niektórzy użytkownicy wskazują, że dokumenty nie mają dopracowanego wyglądu

Ceny Help Scout

Standard: $25 za użytkownika/miesiąc

$25 za użytkownika/miesiąc Plus: $50 za użytkownika/miesiąc

$50 za użytkownika/miesiąc Pro: Kontakt z działem sprzedaży, tylko ceny roczne

Kontakt z działem sprzedaży, tylko ceny roczne Help Scout for Good : Ceny dla organizacji non-profit, kontakt z działem sprzedaży

: Ceny dla organizacji non-profit, kontakt z działem sprzedaży Help Scout for Startups: Cennik dla startupów, kontakt z działem sprzedaży

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (390 recenzji)

4.4/5 (390 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

9. ServiceDesk Plus

przez ServiceDesk Plus ServiceDesk Plus wyróżnia się kompleksowym systemem obsługi zgłoszeń, który pozwala użytkownikom na efektywne tworzenie, śledzenie i zarządzanie zgłoszeniami wsparcia. Zintegrowana z platformą funkcja zarządzania zasobami zwiększa ich widoczność i ułatwia zarządzanie nimi zarządzanie pracownikami .

Dzięki modułom Service Desk Plus do zarządzania problemami i zmianami, firmy mogą proaktywnie identyfikować i rozwiązywać problemy IT oraz płynnie wdrażać zmiany.

Platforma oferuje zintegrowane biuro obsługi IT, które służy jako pomost między biznesem a działem IT.

Najlepsze funkcje Service Desk Plus

Łączy zarządzanie zasobami IT i zarządzanie usługami IT w jednej platformie

Łatwe wdrażanie niestandardowych rozwiązań dzięki możliwościom low-code

Firma jest właścicielem swoich centrów danych i eliminuje moduły śledzące i podprocesy, dzięki czemu dane niestandardowe klientów bezpieczne

Ograniczenia Service Desk Plus

Dodatkowa opłata za wdrożenie na miejscu

Użytkownicy skarżyli się na problemy z wdrożeniem

Cennik Service Desk Plus

Standard: 10 USD za technika/miesiąc

10 USD za technika/miesiąc Profesjonalny: 21 USD za technika/miesiąc

21 USD za technika/miesiąc Enterprise: 50 USD za technika/miesiąc

Service Desk Plus oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Brak recenzji

10. Front

przez Front Front to najwyższej klasy rozwiązanie do sprzedaży biletów dla nowoczesnych Businessów poszukujących niestandardowego komunikacji i współpracy . Jego udostępniana skrzynka odbiorcza centralizuje zgłoszenia obsługi klienta z różnych kanałów, co pozwala na bezproblemową pracę zespołową i usprawnione zarządzanie biletami.

Front pozwala zarządzać wiadomościami e-mail, czatami na żywo, tekstami SMS i nie tylko w jednym hubie współpracy, zapewniając ujednoliconą platformę dla wszystkich interakcji z klientami.

Narzędzia do współpracy Front, takie jak wewnętrzne komentarze i zadania, umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym wśród agentów wsparcia.

Front najlepsze funkcje

Udostępniana skrzynka odbiorcza zwiększa współpracę między członkami zespołu

Samouczki i zasoby pomagają podczas procesu wdrażania

Prawie 100 gotowych do użycia integracji

Zaawansowane raportowanie wskaźników wydajności dotyczących zadowolenia klientów i umów o poziomie usług (SLA)

Limity Front

Stroma krzywa uczenia się, według recenzentów

Brak możliwości niestandardowego harmonogramu powiadomień w dni powszednie i weekendy

Cennik Frontu

Wzrost: 59 USD za licencję/miesiąc

59 USD za licencję/miesiąc Skala: $99 za licencję/miesiąc

$99 za licencję/miesiąc Premier: $229 za licencję/miesiąc

Front oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

4,7/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 250 opinii)

11. TeamSupport

przez TeamSupport TeamSupport to zaawansowany system ticketowy zaprojektowany specjalnie dla zespołów obsługi klienta B2B. Jego kompleksowy pakiet funkcji pomaga odpowiadać na zapytania klientów z różnych kanałów, w tym mediów społecznościowych, czatów na stronie internetowej i e-maili.

Najlepsze funkcje TeamSupport

Wbudowane narzędzia Customer Distress Index pomagają monitorować i zapobiegać rezygnacji klientów

Integracja z narzędziami do obsługi klienta i zespołu, w tym Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot i Azure DevOps

Kluczowe funkcje Product Database umożliwiają śledzenie danych klientów i produktów na poziomie zgłoszeń w celu szybszego rozwiązywania i świadomego śledzenia problemów dla zespołów wsparcia

Limity TeamSupport

Nie ma wersji próbnej Free

Reguły automatyzacji zgłoszeń są uruchamiane tylko jeden raz, aby zapobiec zapętleniu, ale oznacza to ręczne pisanie wielu reguł do obsługi bardziej skomplikowanych zgłoszeń helpdesk

Brak solidnych rozwiązań do zarządzania projektami w porównaniu z innymi narzędziami biurowymi

Cennik TeamSupport

Essential Support: $49/miesiąc za agenta

$49/miesiąc za agenta Wsparcie Enterprise: $69/miesiąc za agenta

$69/miesiąc za agenta Zakończone Obsługa klienta Suite: 119 USD/miesiąc na agenta

TeamSupport oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (840+ recenzji)

4.4/5 (840+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (830+ opinii)

Korzyści z korzystania z oprogramowania Ticketing System

Korzystanie z oprogramowania do obsługi zgłoszeń staje się coraz bardziej popularne, ponieważ firmy starają się usprawnić swoje operacje związane z obsługą klienta. Od usprawnienia procesów komunikacji po wspieranie współpracy między agentami wsparcia, systemy biletowe mogą przyczynić się do znacznej poprawy zadowolenia klientów i wyników biznesowych.

Oto kilka sposobów, w jakie oprogramowanie do obsługi zgłoszeń może przynieść korzyści twojemu zespołowi:

Zwiększa wydajność : Dzięki automatyzacji manualnych zadań i usprawnieniu procesu zarządzania zgłoszeniami, Business może zwiększyć wydajność swoich pracowników nawet o 20%.

: Dzięki automatyzacji manualnych zadań i usprawnieniu procesu zarządzania zgłoszeniami, Business może zwiększyć wydajność swoich pracowników nawet o 20%. Usprawnia współpracę : Dzięki funkcjom takim jak skrzynki odbiorcze zespołów, współdzielone cykle pracy i zintegrowane pulpity, Teams mogą efektywniej współpracować przy rozwiązywaniu zapytań klientów.

: Dzięki funkcjom takim jak skrzynki odbiorcze zespołów, współdzielone cykle pracy i zintegrowane pulpity, Teams mogą efektywniej współpracować przy rozwiązywaniu zapytań klientów. Zwiększa bezpieczeństwo: Dzięki scentralizowaniu informacji o klientach na jednej bezpiecznej platformie, Business może zapewnić, że wrażliwe dane klientów pozostaną bezpieczne i chronione.

Dzięki scentralizowaniu informacji o klientach na jednej bezpiecznej platformie, Business może zapewnić, że wrażliwe dane klientów pozostaną bezpieczne i chronione. Oszczędność kosztów: Dzięki możliwości automatyzacji, oprogramowanie do obsługi zgłoszeń eliminuje potrzebę ręcznego przetwarzania, co w rezultacie pozwala na znaczne oszczędności kosztów.

Wnikliwa analityka: Dzięki wbudowanym pulpitom analitycznym, Teams mogą szybko zidentyfikować trendy i uzyskać wgląd w zachowania klientów.

Dzięki wbudowanym pulpitom analitycznym, Teams mogą szybko zidentyfikować trendy i uzyskać wgląd w zachowania klientów. Zadowolenie klientów: Zapewniając szybkie i sprawne rozwiązywanie zapytań klientów, systemy ticketowe mogą pomóc zwiększyć ich zadowolenie.

Podsumowując, systemy biletowe są nieocenione w pomaganiu firmom w utrzymaniu najwyższego poziomu obsługi klienta i podnoszeniu ogólnej jakości obsługi klienta.

Lepsze wsparcie IT dzięki solidnemu systemowi ticketowania

Rynek systemów ticketowych obfituje w najwyższej klasy opcje oprogramowania, które są dostosowane do podniesienia jakości wsparcia IT. Dzięki funkcjom zaprojektowanym z myślą o łatwości użytkowania, płynnym zarządzaniu zgłoszeniami i wydajnej współpracy, oprogramowanie do obsługi zgłoszeń może pomóc zespołowi IT zabłysnąć jak nigdy dotąd.

Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą rewolucję w obsłudze zgłoszeń, nie szukaj dalej niż ClickUp! Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, potężnym funkcjom zarządzania zgłoszeniami i płynnej integracji, ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem do zarządzania projektami, które podniesie poziom Twojego wsparcia IT.