12 najlepszych programów do sporządzania protokołów ze spotkań, zapewniających uporządkowane i praktyczne notatki

Kiedy spotkanie się kończy, Twoje notatki to mieszanka niedokończonych zdań, elementów bez właścicieli i przypomnienie o podjęciu dalszych działań… przez Ciebie samego.

Jeśli to Ty odpowiadasz za utrzymanie porządku, znasz tę procedurę aż za dobrze.

Właśnie dlatego potrzebujesz oprogramowania do sporządzania protokołów ze spotkań.

W tym wpisie na blogu omówimy najlepsze opcje oprogramowania do sporządzania protokołów ze spotkań. Zaczynamy! 💪🏼

Najlepsze oprogramowanie do sporządzania protokołów spotkań w skrócie

Zebraliśmy narzędzia do zarządzania spotkaniami, które pomogą Ci uporządkować notatki, dzięki czemu nie będziesz musiał później sprzątać bałaganu. 🧼

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Notatki ze spotkań oparte na AI i zarządzanie cyklem pracy Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych, start-upów i Enterprise AI Notetaker, podsumowania ClickUp Brain, synchronizacja kalendarza/zadań, integracja z Dokumentami, uruchamianie Zoom i Meet Free Forever; możliwość dostosowania dla przedsiębiorstw Fellow Ustrukturyzowane cykle pracy spotkań Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla menedżerów oraz małych i średnich zespołów Śledzenie elementów, wspólny porządek obrad, analityka spotkań, integracja narzędzi Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 11 USD miesięcznie Fireflies. AI Dokładne rejestrowanie rozmów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów pracujących zdalnie oraz specjalistów zajmujących się tworzeniem zawartości Transkrypcja, inteligentne wyszukiwanie, fragmenty wypowiedzi, asystent AI Ask Fred Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie Avoma Analiza rozmów telefonicznych w sprzedaży Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów sprzedaży B2B i działów ds. przychodów Analiza transakcji, ocena AI, fragmenty, narzędzia coachingowe, synchronizacja z CRM Ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie za urządzenie rejestrujące tl;dv Wartościowe momenty ze spotkań, które można udostępniać Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów ds. produktów, wsparcia i szkoleń Inteligentne fragmenty, wielojęzyczne transkrypcje, śledzenie tematów za pomocą AI Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie Otter.ai Udział w spotkaniach w czasie rzeczywistym Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów hybrydowych i osób o specjalnych potrzebach Transkrypcje na żywo, Otter Chat, synchronizacja slajdów, OtterPilot – obsługa wielu uczestników Dostępny jest Free Plan; ceny płatnych planów zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie. Fathom Automatyzacja cykli pracy CRM Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla agencji, konsultantów i przedstawicieli handlowych Podsumowania oparte na AI, synchronizacja z CRM, kluczowe momenty rozmów, śledzenie słów kluczowych Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Grain Wykorzystanie informacji o klientach Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów ds. powodzenia klienta i badań Najważniejsze fragmenty, osie czasu prelegentów, Clips do udostępniania, usuwanie wypełniaczy Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Jamie Zespoły dbające o prywatność Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów prawnych, finansowych i ds. zgodności Lokalne przetwarzanie, brak botów w chmurze, zrzuty ekranu, notatki tematyczne Dostępny jest bezpłatny plan; niestandardowe ceny dla płatnych planów MeetGeek Analiza efektywności spotkań Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów zorientowanych na procesy i opartych na danych Wskaźniki zaangażowania, karty wyników spotkań, niestandardowe pulpity nawigacyjne Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie Sembly Zautomatyzowane zarządzanie zadaniami Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów operacyjnych i wielofunkcyjnych Śledzenie elementów, inteligentne podsumowania, automatyzacja przypomnień Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie MeetingKing Standardy formalnej dokumentacji Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie do spotkań organów zarządzających i zarządu Cykl pracy zatwierdzania, formalne szablony, historia gotowa do audytu, śledzenie uczestników Ceny zaczynają się od 9,95 USD miesięcznie dla osób prywatnych

💬 Spotkania toczą się szybko — AI pomaga nadążyć. W tym wideo dowiesz się, jak wykorzystać AI do automatycznego rejestrowania, podsumowywania i porządkowania notatek ze spotkań.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do sporządzania protokołów ze spotkań?

Wybór odpowiedniego oprogramowania może sprawić, że Twoje spotkania będą bardziej wydajne i zorganizowane. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do sporządzania protokołów ze spotkań:

Natychmiastowa transkrypcja: Dokładnie rejestruj każdą dyskusję dzięki technologii transkrypcji w czasie rzeczywistym opartej na AI

Niestandardowe szablony: Twórz spójne notatki zgodne z wizerunkiem marki dzięki niestandardowym Twórz spójne notatki zgodne z wizerunkiem marki dzięki niestandardowym szablonom notatek ze spotkań , które można dostosować do różnych rodzajów spotkań

Integracja narzędzi: Płynne połączenie z platformami takimi jak Zoom, Slack czy Kalendarz Google zapewnia sprawne cykle pracy

Współpraca na żywo: Umożliwia edycję notatek w czasie rzeczywistym wraz z uczestnikami spotkania, co usprawnia pracę zespołową

Bezpieczeństwo danych: Zapewnij bezpieczeństwo poufnych informacji dzięki zgodności z SOC 2 Type II lub RODO

Śledzenie zadań: Przydzielaj i monitoruj elementy do wykonania dzięki automatycznym przypomnieniom, które zapewniają odpowiedzialność za realizację zadań

Archiwa notatek: Przechowuj i wyszukuj Przechowuj i wyszukuj protokoły z poprzednich spotkań bez wysiłku dzięki uporządkowanym archiwom z funkcją wyszukiwania

🧠 Ciekawostka: Wbrew nazwie, termin „minutes” nie odnosi się do minut na zegarze. Słowo to wywodzi się od łacińskiego wyrażenia minuta scriptura, oznaczającego „krótkie notatki” lub „szczegóły”.

Najlepsze oprogramowanie do sporządzania protokołów ze spotkań

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Oto zestawienie najlepszych narzędzi, które pomogą Ci rejestrować, organizować i wykorzystywać każdą rozmowę. 💬

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań opartych na AI oraz zarządzania cyklem pracy)

Notuj mądrzej dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp Skorzystaj z funkcji AI Notetaker w ClickUp, aby rejestrować najważniejsze wnioski i generować elementy do wykonania w czasie rzeczywistym

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, sprawia, że każde spotkanie staje się przejrzystą i łatwą do śledzenia częścią Twojego cyklu pracy, dzięki czemu decyzje nie giną, a kolejne kroki nie pozostają tylko w czyimś notatniku.

Wszystko zaczyna się od ClickUp Spotkań, które łączy w sobie narzędzia pomagające w sporządzaniu notatek, organizowaniu i realizacji zadań.

Przekształć każdą rozmowę w działanie

🎥 Chciałbyś mieć pomocnika na spotkaniach? Dzięki funkcji Notetaker w ClickUp możesz zapomnieć o gorączkowym robieniu notatek — po prostu przyjdź, porozmawiaj, a Twój nowy AI-asystent zajmie się resztą! Zobacz, jak to działa.

Zacznijmy od ClickUp AI Notetaker. Aplikacja ta dołącza do Twoich spotkań, nagrywa rozmowy i generuje przejrzyste, uporządkowane podsumowania.

Załóżmy, że zespoły ds. produktu i marketingu spotykają się, aby ustalić oś czasu wprowadzenia produktu na rynek. AI sporządzi transkrypcję dyskusji, zaznaczy decyzje, takie jak „ostateczna wersja tekstu reklamy do sprawdzenia do środy”, i automatycznie zasugeruje przydzielenie tego zadania kierownikowi ds. zawartości.

ClickUp AI Notetaker to coś więcej niż tylko transkrypcja. Rejestruje najważniejsze wnioski, identyfikuje decyzje i elementy do wykonania, a nawet może przekształcić je w zadania dla odpowiednich osób — dzięki czemu spotkania bezpośrednio przekładają się na realizację, a nie tylko na dokumentację.

Twórz elementy do wykonania i ustaw przypomnienia bezpośrednio z notatek

Działa ono również na różnych platformach, takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, umożliwiając rejestrowanie, podsumowywanie i porządkowanie notatek niezależnie od tego, gdzie odbywa się spotkanie Twojego zespołu.

Poproś ClickUp Brain o natychmiastowe wyszukanie notatek z poprzednich spotkań lub szczegółów dotyczących powiązanych projektów

Po spotkaniu możesz skorzystać z ClickUp Brain, wbudowanego asystenta AI, aby błyskawicznie przeszukiwać wszystkie dotychczasowe notatki ze spotkań, zadania i dokumenty, używając języka naturalnego. Szybko znajdź poprzednie decyzje, zobowiązania lub kontekst bieżących projektów — koniec z przeszukiwaniem folderów i niekończącym się przewijaniem.

Na przykład, jeśli ktoś odwoła się do skargi klienta omówionej dwa tygodnie temu, możesz poprosić ClickUp Brain o znalezienie ostatniej notatki, w której pojawiła się ta kwestia, lub lokalizację zadania utworzonego w celu jej rozwiązania.

Przeglądaj notatki ze spotkań generowane przez AI w ClickUp Docs

Wyniki spotkań z AI Notetaker są zapisywane w prywatnym dokumencie ClickUp Docs. Możesz otworzyć ten dokument, pogrupować powiązane elementy, oznaczyć członków zespołu, dostosować terminy lub połączyć zadania ze swoimi listami i przestrzeniami.

Na przykład, jeśli w transkrypcji pojawia się hasło „Zaplanuj spotkanie inauguracyjne z klientem”, możesz przenieść je do sekcji w dokumencie o nazwie „Zadania związane z uruchomieniem projektu dla klienta”, oznaczyć obok niego menedżera klienta i upewnić się, że znajduje się ono na liście „Projekty klientów”.

W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do prowadzenia spotkań, ClickUp natywnie łączy notatki ze spotkań, zadania do wykonania i działania następcze z istniejącymi projektami, zadaniami i cyklami pracy. Koniec z kopiowaniem notatek lub przypomnień do listy zadań — wszystko jest już połączone i można to śledzić.

Usprawnij cykliczną synchronizację dzięki szablonowi protokołu ze spotkania

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o porządek podczas spotkań dzięki szablonowi protokołu spotkania ClickUp

Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci pracę, szablon protokołu spotkania ClickUp oferuje gotowy do użycia układ zaprojektowany specjalnie z myślą o cyklicznych spotkaniach zespołu. Zawiera sekcje dotyczące uczestników, porządku obrad, kluczowych decyzji i elementów do wykonania.

Na przykład, jeśli organizujesz cotygodniowe spotkania międzydziałowe, możesz za każdym razem skopiować szablon i uzupełniać go na bieżąco w trakcie spotkania. Każdy zapisany element można połączony z zadaniem lub przypisać do członka zespołu, co ułatwia śledzenie tego, co zostało uzgodnione i kto jest za co odpowiedzialny.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj całym swoim dniem z jednego miejsca: Synchronizuj spotkania i zadania w Synchronizuj spotkania i zadania w kalendarzu ClickUp , efektywnie planuj harmonogram i otrzymuj inteligentne sugestie dotyczące działań następczych

Pisz mniej, działaj szybciej: poproś ClickUp Brain o podpowiedź dotyczącą podsumowania zadań, uzupełnienia opisów i przygotowania aktualizacji na podstawie kontekstu spotkania

Dołączaj do spotkań bez zmiany narzędzi: uruchamiaj połączenia w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams z dowolnego miejsca w swoim obszarze roboczym ClickUp

Połącz rozmowy z pracą: korzystaj z korzystaj z czatu ClickUp , aby udostępniać aktualności, podejmować decyzje i współpracować bez utraty kontekstu

Nagrywaj i udostępniaj krótkie informacje kontekstowe: Twórz krótkie nagrania ekranu w celu przeprowadzenia prezentacji, przekazania aktualizacji lub omówienia działań następczych, które nie wymagają pełnego spotkania, dzięki Twórz krótkie nagrania ekranu w celu przeprowadzenia prezentacji, przekazania aktualizacji lub omówienia działań następczych, które nie wymagają pełnego spotkania, dzięki ClickUp Clips

Zamień nagrania w transkrypcje z funkcją wyszukiwania: Pozwól ClickUp Brain transkrybować Clips i nagrania ze spotkań, abyś mógł powrócić do dyskusji bez konieczności ponownego oglądania

Ograniczenia ClickUp

Nauka obsługi może być trudna, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz korzystać z hierarchii zadań i zestawu funkcji ClickUp.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 250 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4470 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Ta recenzja na Reddicie naprawdę mówi wszystko:

Ich system Docs po cichu zastąpił większość naszej pracy w Dokumentach Google. Wszystko po prostu działa lepiej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu co nasze projekty. […] Na początku miałem mieszane uczucia co do ClickUp Brain, wydawało mi się to po prostu kolejną sztuczką z wykorzystaniem AI. Ale uratowało mnie to od niektórych żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maile od klientów lub zacząć tworzyć szkic. Nie jest idealne, ale pomocne, gdy jestem zasypany pracą. Prawdziwą niespodzianką okazała się funkcja notatek oparta na AI. Kiedyś po spotkaniach gubiło się wiele elementów do wykonania, ale teraz wszystko jest rejestrowane i zadania przypisywane są automatycznie. Realizacja zadań znacznie się poprawiła.

Ich system Docs po cichu zastąpił większość naszej pracy w Dokumentach Google. Wszystko po prostu działa lepiej, gdy nasza dokumentacja znajduje się w tym samym miejscu co nasze projekty. […] Na początku miałem mieszane uczucia co do ClickUp Brain, wydawało mi się to po prostu kolejną sztuczką z wykorzystaniem AI. Ale uratowało mnie to od niektórych żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maile od klientów lub zacząć tworzyć szkic. Nie jest idealne, ale pomocne, gdy jestem zasypany pracą. Prawdziwą niespodzianką okazała się funkcja notatek oparta na AI. Kiedyś po spotkaniach gubiło się wiele elementów do wykonania, ale teraz wszystko jest rejestrowane i zadania przypisywane są automatycznie. Realizacja zadań znacznie się poprawiła.

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają zbyt długo, a 10% uważa, że są w większości niepotrzebne. W innej ankiecie przeprowadzonej przez ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłałoby na spotkania zastępcę lub pełnomocnika, gdyby tylko mogło. Zintegrowany moduł AI Notetaker w ClickUp może być Twoim idealnym zastępcą na spotkaniach! Pozwól sztucznej inteligencji rejestrować wszystkie kluczowe punkty, decyzje i elementy do wykonania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o większej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganemu przez ClickUp Brain nigdy nie przegapisz kluczowych informacji — nawet gdy nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. 💫 Prawdziwe wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami w ClickUp odnotowują aż 50-procentowy spadek liczby zbędnych rozmów i spotkań!

2. Fellow (Najlepsze rozwiązanie do ustrukturyzowanych cykli pracy spotkań)

źródło: Fellow

Fellow jest przeznaczony dla zespołów, które chcą prowadzić zorganizowane i wydajne spotkania od początku do końca.

To, co sprawia, że jest ono szczególnie przydatne, to możliwość śledzenia elementów do wykonania w ramach wielu spotkań. Gdy ktoś zobowiązuje się do przedstawienia propozycji budżetu do piątku, Fellow zapamiętuje to i może wysyłać delikatne przypomnienia.

Możesz również wykorzystać AI do analizy notatek ze spotkań, aby dostrzec wzorce w zwyczajach zespołu, np. które dyskusje konsekwentnie się przedłużają lub które decyzje wymagają kilku spotkań, aby je sfinalizować.

Najlepsze funkcje Fellow

Uzyskaj dostęp do historii spotkań swojego zespołu, aby dostrzec powtarzające się wzorce w tematach dyskusji, szybkości podejmowania decyzji oraz realizacji działań.

Stwórz wspólne przestrzenie przygotowawcze, w których uczestnicy mogą dodawać elementy porządku spotkania i kontekst przed rozpoczęciem spotkania

Połącz Fellow z istniejącymi narzędziami, aby wyniki spotkań automatycznie przepływały do systemów zarządzania projektami i komunikacji

Ograniczenia programu Fellow

Interfejs może wydawać się przytłaczający, jeśli wolisz proste sporządzanie notatek; jest tu wiele funkcji i opcji do przeglądania

Opcje formatowania notatek są bardziej ograniczone

Ceny Fellow

Osoby prywatne

Free

Solo: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Firmy i Teams

Free

Teams: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 23 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 25 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Firmy i Teams

Teams: 11 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 23 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 25 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Osoby prywatne

Solo: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje użytkowników

G2: 4,7/5 (ponad 2210 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 35 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fellow?

Według jednego z recenzentów serwisu Capterra:

Fellow to łatwe w obsłudze i pomocne narzędzie, które powinien mieć każdy menedżer! Muszę często przełączać się między klientami i różnymi zadaniami, więc dostęp do wszystkich moich elementów i zadań w jednym miejscu jest dla mnie bardzo pomocny. Bardzo podoba mi się również sekcja prywatnych notatek i często z niej korzystam podczas rozmów. Możliwość dostosowywania strumieni (szablonów) jest również ogromną zaletą, ponieważ nie wszystkie spotkania mają tę samą strukturę.

Fellow to łatwe w obsłudze i pomocne narzędzie, które powinien mieć każdy menedżer! Muszę często przełączać się między klientami i różnymi zadaniami, więc dostęp do wszystkich moich elementów i zadań w jednym miejscu jest dla mnie bardzo pomocny. Bardzo podoba mi się również sekcja prywatnych notatek i często z niej korzystam podczas rozmów. Możliwość dostosowywania strumieni (szablonów) jest również ogromną zaletą, ponieważ nie wszystkie spotkania mają tę samą strukturę.

3. Fireflies.AI (Najlepsze do dokładnego rejestrowania rozmów)

źródło: Fireflies.ai

Fireflies.ai robi jedną rzecz naprawdę dobrze: tworzy dokładne transkrypcje spotkań oparte na AI. Dołącza do wideokonferencji jako bot i rejestruje wszystko, co zostało powiedziane.

Oprogramowanie do protokołowania spotkań dobrze radzi sobie ze słownictwem technicznym po przeszkoleniu go w zakresie terminologii branżowej. Może również automatycznie udostępniać notatki ze spotkań określonym członkom zespołu w zależności od tego, kto brał w nich udział lub jakie tematy zostały poruszone.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Skorzystaj z inteligentnego wyszukiwania , aby znaleźć konkretne tematy, elementy do wykonania lub słowa kluczowe w transkrypcjach, przeglądając godzinne spotkania w krótszym czasie

Twórz fragmenty audio, które można udostępniać, wycinając ważne momenty do plików Soundbites , aby łatwo dzielić się nimi z zespołem

Zadawaj zapytania w czasie rzeczywistym za pomocą asystenta AI Ask Fred, aby uzyskać szczegółowe informacje o spotkaniu lub wygenerować e-maile i zawartość do działań następczych

Ograniczenia Fireflies.ai

Dokładność transkrypcji spada podczas dyskusji o charakterze wysoce technicznym lub gdy wiele osób mówi jednocześnie

Możliwości nagrywania wideo są ograniczone, więc tracisz kontekst wizualny, który może być ważny

Przetwarzanie dłuższych spotkań może zająć trochę czasu, co opóźnia dostęp do transkrypcji

Ceny Fireflies.ai

Free

Pro: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies.ai?

W tej recenzji Capterra znajdziesz przydatne zestawienie:

Uważam, że oprogramowanie jest proste w obsłudze i łatwo dostępne. Protokoły są tak samo dobre jak te sporządzane przez człowieka, a dodatkowo oferują nagrywanie audio/wideo, transkrypcję i kilka przydatnych funkcji.

Uważam, że oprogramowanie jest proste w obsłudze i łatwo dostępne. Protokoły są tak samo dobre jak te sporządzane przez człowieka, a dodatkowo oferują nagrywanie audio/wideo, transkrypcję i kilka przydatnych funkcji.

💡 Porada eksperta: Tak, sekcja „🌀 Nadal niejasne”. Zmusza zespół do powrotu do otwartych wątków, zamiast udawać, że nigdy nie miały miejsca.

4. Avoma (najlepsze rozwiązanie do analizy rozmów sprzedażowych)

źródło: Avoma

Avoma została stworzona specjalnie dla zespołów sprzedaży, które chcą zrozumieć, co dzieje się podczas rozmów z potencjalnymi klientami. Oprócz podstawowej transkrypcji, narzędzie analizuje poziom zaangażowania, prowadzi śledzenie wzmianek o konkurencji oraz identyfikuje wzorce wskazujące na prawdopodobieństwo sfinalizowania transakcji.

Generator protokołów spotkań oparty na AI ocenia poszczególne rozmowy na podstawie takich wskaźników, jak liczba pytań zadawanych przez potencjalnych klientów oraz ich ogólny nastrój.

Najlepsze funkcje Avoma

Twórz i udostępniaj fragmenty spotkań, dodając do zakładek kluczowe momenty, aby szybko je odtworzyć lub współpracować z zespołem

Z łatwością planuj spotkania, korzystając z opcji spotkań indywidualnych, grupowych lub rotacyjnych, a także automatycznych przypomnień, które ograniczają liczbę nieobecności

Skutecznie szkol zespoły dzięki opartemu na AI systemowi oceny rozmów, spersonalizowanym informacjom zwrotnym oraz narzędziom do zarządzania procesem sprzedaży, aby zwiększyć wyniki sprzedaży

Ograniczenia Avoma

W przypadku większych zespołów sprzedaży ceny mogą być wysokie

Funkcje są ukierunkowane na sprzedaż, więc inne działy czerpią z nich ograniczoną wartość

Limity integracji z niektórymi systemami CRM wymagają ręcznego wprowadzania danych

Ceny Avoma

Startup: 29 USD miesięcznie za urządzenie rejestrujące

Organizacja: 39 USD miesięcznie za urządzenie rejestrujące

Enterprise: 39 USD miesięcznie za urządzenie rejestrujące (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1335 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Avoma?

Cytat z recenzji serwisu G2 na temat tego oprogramowania do sporządzania protokołów ze spotkań:

Najbardziej pomocną funkcją avoma jest dla mnie informacja zwrotna po rozmowach. Na przykład to, ile ja mówiłem w porównaniu z tym, ile mówił klient podczas rozmowy. Mam tendencję do mówienia za dużo podczas niektórych rozmów, więc dzięki temu mogę do nich wrócić i zobaczyć, jak często to robię. To pozwala mi lepiej zrozumieć sytuację. Kolejną funkcją, z której korzystam przy każdej rozmowie, jest karta wyników. Już sama ta funkcja pomogła mi podnieść jakość moich rozmów.

Najbardziej pomocną funkcją avoma jest dla mnie informacja zwrotna po rozmowach. Na przykład to, ile ja mówiłem w porównaniu z tym, ile mówił klient podczas rozmowy. Mam tendencję do mówienia za dużo podczas niektórych rozmów, więc dzięki temu mogę do nich wrócić i zobaczyć, jak często to robię. To pozwala mi lepiej zrozumieć sytuację. Kolejną funkcją, z której korzystam przy każdej rozmowie, jest karta wyników. Już sama ta funkcja pomogła mi podnieść jakość moich rozmów.

5. tl;dv (Najlepsze do udostępniania fragmentów spotkań)

źródło: tl;dv

tl;dv specjalizuje się w skracaniu długich nagrań ze spotkań do zwięzłych, łatwych do udostępnienia klipów wideo, które podkreślają kluczowe punkty. Zamiast prosić zespół produktowy o obejrzenie godzinnej sesji z opiniami klientów, możesz wysłać im dwuminutowy klip przedstawiający rzeczywistą reakcję klienta na prezentację nowej funkcji.

A co najlepsze? Możesz stworzyć bibliotekę z funkcją wyszukiwania, zawierającą ważne opinie klientów, prezentacje produktów lub materiały szkoleniowe, z których Twój zespół będzie mógł korzystać w przyszłości.

tl;dv – najważniejsze funkcje

Zaplanuj cykliczne raporty generowane przez AI, aby śledzić trendy, opinie klientów lub wzmianki o konkurencji podczas spotkań

Tłumacz transkrypcje spotkań na ponad 40 języków, wspierając międzynarodowe zespoły dzięki dokładnemu rozpoznawaniu dialektów

Sprawdzaj, jak dobrze Twój zespół stosuje się do procedur sprzedaży, a AI dostarczy Ci informacji na temat przestrzegania zasad oraz obszarów wymagających szkolenia

tl;dv ograniczenia

Transkrypcja sprawia trudności w przypadku złożonych dyskusji technicznych i wymaga ręcznej korekty

Przetwarzanie wideo może przebiegać wolno podczas dłuższych spotkań, zwłaszcza przy wolniejszym łączu internetowym

Free Plan znacznie ogranicza liczbę nagrań oraz zaawansowane funkcje oparte na AI.

tl;dv ceny

Free Forever

Pro: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 65 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

tl;dv oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o tl;dv?

Ta recenzja serwisu G2 przedstawia interesujące spojrzenie na tę kwestię:

Podoba mi się sposób, w jaki identyfikuje istotne tematy, a także to, że mogę po prostu skopiować i wkleić (ze schowka) transkrypcję — nie są potrzebne żadne dodatkowe pliki do pobrania. E-mail wysyłany na koniec spotkania jest dość elegancki (lepszy niż w innych alternatywnych rozwiązaniach). W Business Plan można również uzyskać dostęp do jego API i podglądu serwera MCP.

Podoba mi się sposób, w jaki identyfikuje istotne tematy, a także to, że mogę po prostu skopiować i wkleić (ze schowka) transkrypcję — nie są potrzebne żadne dodatkowe pliki do pobrania. E-mail wysyłany na koniec spotkania jest dość elegancki (lepszy niż w innych alternatywnych rozwiązaniach). W Business Plan można również uzyskać dostęp do jego API i podglądu serwera MCP.

🧠 Ciekawostka: W Japonii istnieje słowo określające zmęczenie spotkaniami. Nazywa się ono kaigi-zumari (会議詰まり) i oznacza stres związany z ciągłymi spotkaniami.

6. Otter.ai (Najlepsze do udziału w spotkaniach w czasie rzeczywistym)

źródło: Otter.ai / AI

Otter.ai przekształca spotkania w doświadczenia oparte na współpracy, podczas których uczestnicy mogą dodawać notatki w czasie rzeczywistym. To oprogramowanie do protokołowania spotkań pozwala członkom zespołu dodawać komentarze, zaznaczać ważne punkty i przypisywać zadania do wykonania w trakcie trwania spotkania.

Wada? Czasami spotkania skupiają się bardziej na redagowaniu notatek niż na samej rozmowie, co może być zarówno pomocne, jak i rozpraszające, w zależności od tego, na czym skupia się Twój zespół.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Korzystaj z napisów na żywo podczas rozmów wideo, które pomagają uczestnikom śledzić przebieg spotkania i zapewniają dostępność dla osób potrzebujących wizualnego wsparcia tekstowego

Korzystaj z Otter AI Chat podczas spotkań, aby zadawać pytania dotyczące dyskusji, generować listy elementów do wykonania lub natychmiast tworzyć e-maile z podsumowaniem.

Wykorzystaj OtterPilot, aby uczestniczyć w wielu spotkaniach jednocześnie i transkrybować je, dzięki czemu żadna dyskusja nie zostanie pominięta, nawet przy napiętym harmonogramie

Limits of Otter.ai

Brak integracji z systemem CRM, co ogranicza przydatność dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta w porównaniu z alternatywami dla Otter.ai

Ograniczone opcje formatowania utrudniają tworzenie profesjonalnie wyglądającej dokumentacji

Problemy z jakością dźwięku mają znaczący wpływ na dokładność transkrypcji

Ceny Otter.ai

Free

Pro: 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 30 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 95 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Otter.ai?

Oto, co użytkownik serwisu Reddit powiedział o swoich doświadczeniach z tym oprogramowaniem do sporządzania protokołów ze spotkań:

Uwielbiam to. Moje codzienne narzędzie do spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkiej korekty po nagraniu, aby poprawić żargon, niewyraźną wymowę i niektóre błędy w wymowie, ale kiedy już to zrobię, Otter bot działa świetnie. Proszę go o podsumowanie treści, tworzenie szkiców e-maili do działań następczych, a nawet analizowanie rozmów pod kątem takich kwestii jak przyczyny źródłowe i tym podobne.

Uwielbiam to. Moje codzienne narzędzie do spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkiej korekty po nagraniu, aby poprawić żargon, niewyraźną wymowę i niektóre błędy w wymowie, ale kiedy już to zrobię, Otter bot działa świetnie. Proszę go o podsumowanie treści, tworzenie szkiców e-maili do działań następczych, a nawet analizowanie rozmów pod kątem takich kwestii jak przyczyny źródłowe i tym podobne.

🔍 Czy wiesz, że? „Protokół zatwierdzony po zapoznaniu się z treścią” to zabezpieczenie prawne. Słyszałeś to zdanie podczas formalnych spotkań? Formalnie chroni ono organizację przed późniejszymi zarzutami dotyczącymi nieścisłości. Jeśli nie poprawisz ich podczas spotkania, pozostają one w mocy.

7. Fathom (najlepsze do automatyzacji cykli pracy CRM)

źródło: Fathom

Fathom rozwiązuje problem, którego każdy sprzedawca udaje, że nie istnieje: aktualizowanie systemu CRM po spotkaniach.

Znasz tę rutynę: odbywa się rozmowa z klientem, obiecujesz sobie, że później zapiszesz szczegóły, a potem mijają trzy tygodnie i ledwo pamiętasz, o czym rozmawialiście. Fathom automatycznie zajmuje się nudną częścią wprowadzania danych. Słucha Twoich rozmów, określa, co należy dodać do Twojego systemu CRM, i automatycznie wprowadza te informacje bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Funkcja inteligentnego rozpoznawania w tym oprogramowaniu do zamiany mowy na tekst wychwytuje nawet wzmianki o konkretnych firmach lub osobach kontaktowych i odpowiednio je połączone.

Najlepsze funkcje Fathom

Zaznaczaj najważniejsze fragmenty na żywo podczas rozmów, a Fathom zapisze z mocą wsteczną cały fragment wypowiedzi, dzięki czemu zawsze będziesz mieć pełny kontekst.

Ustaw alerty słów kluczowych, aby otrzymywać powiadomienia, gdy podczas rozmowy nastąpi zmiana tematu

Twórz playlisty z najważniejszymi fragmentami rozmów, aby wdrożyć nowych członków zespołu lub przeanalizować transakcje

Ograniczone limity

Brakuje w nim bardziej szczegółowych informacji dotyczących spotkań, takich jak analiza trendów między rozmowami, statystyki czasu rozmów czy wskaźniki nastrojów

Pojawiają się doniesienia o błędach podczas nagrywania lub opóźnieniach w powiadomieniach o dołączeniu botów, zwłaszcza w aplikacji Teams

Ceny Fathom

Free

Wersja Premium: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 28 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 5370 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 790 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fathom?

Jeden z użytkowników Reddita ujął to w ten sposób:

Jako agencja jesteśmy wielkimi fanami Fathom. Interfejs jest niezwykle prosty, dzięki czemu możemy szybko generować raporty dotyczące ruchu, konwersji lub zachowań użytkowników bez konieczności przedzierania się przez zbędne informacje. Ponadto łatwo jest udostępniać linki freelancerom, więc nie ma dodatkowej pracy związanej z wdrażaniem ich w system.

Jako agencja jesteśmy wielkimi fanami Fathom. Interfejs jest niezwykle prosty, dzięki czemu możemy szybko generować raporty dotyczące ruchu, konwersji lub zachowań użytkowników bez konieczności przedzierania się przez zbędne informacje. Ponadto łatwo jest udostępniać linki freelancerom, więc nie ma dodatkowej pracy związanej z wdrażaniem ich w system.

8. Grain (Najlepsze do pozyskiwania informacji o klientach)

źródło: Grain AI

Rozmowy z klientami to prawdziwa kopalnia cennych informacji, ale większość tych informacji pozostaje ukryta w godzinnych nagraniach, których nikt nie ma czasu przeglądać.

Grain działa jak wykrywacz informacji.

Tworzy ono udostępnialne skróty, które uchwycą te idealne momenty, kiedy klienci dokładnie wyjaśniają, co im się podoba, a co nie w Twoim produkcie. Te klipy stają się materiałem szkoleniowym dla nowych przedstawicieli handlowych, dowodem dla zespołów produktowych oraz amunicją do kampanii marketingowych.

Najlepsze funkcje Grain

Śledź stosunek czasu mówienia do słuchania oraz osie czasu wystąpień, aby zrozumieć, na ile Twoje spotkania są zrównoważone

Automatycznie usuwaj słowa wypełniające i dodawaj niestandardowe terminy, aby poprawić dokładność transkrypcji

Edytuj transkrypcje bezpośrednio, popraw etykiety mówców, dodawaj komentarze i zamieniaj tekst w wideo, które można udostępniać

Ograniczenia dotyczące ziarna

Wgląd ogranicza się do poszczególnych spotkań; nie ma możliwości agregacji danych ani analizy trendów między sesjami

Plan podstawowy obejmuje maksymalnie 20 spotkań miesięcznie; powyżej tej liczby konieczne jest przejście na wyższy plan

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z zaproszeniami na spotkania oraz ograniczone funkcje ręcznego sporządzania notatek poza platformą Zoom

Ceny ziarna

Free

Pakiet podstawowy: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grain

G2: 4,6/5 (ponad 295 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grain?

Według jednej z recenzji na G2:

Podoba mi się, jak łatwe w obsłudze i wszechstronne jest Grain. Jest na tyle proste, że każdy może się go nauczyć, ale ma też wiele zaawansowanych funkcji dla bardziej doświadczonych użytkowników

Podoba mi się, jak łatwe w obsłudze i wszechstronne jest Grain. Jest na tyle proste, że każdy może się go nauczyć, ale ma też wiele zaawansowanych funkcji dla bardziej doświadczonych użytkowników

🧠 Ciekawostka: Starożytni rzymscy senatorowie prowadzili „acta diurna”, czyli pierwsze publiczne protokoły. Te zapisy, tłumaczone jako „codzienne akty”, były wywieszane w przestrzeniach publicznych na kamiennych lub metalowych tablicach.

9. Jamie (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów dbających o prywatność)

źródło: Jamie

Podczas gdy inne programy do sporządzania protokołów spotkań wysyłają rozmowy do chmury w celu przetworzenia, Jamie obsługuje wszystko lokalnie na Twoim urządzeniu. Dzięki temu idealnie nadaje się dla zespołów zajmujących się poufnymi informacjami, dyskusjami prawnymi lub wszystkim, co mogłoby wywołać zimny pot u Twojego zespołu ds. zgodności.

Żadnych botów dołączających do rozmów ani danych przesyłanych na tajemnicze serwery.

Jaki jest kompromis? Tracisz część funkcji współpracy i integracji, które sprawiają, że inne narzędzia do obsługi spotkań oparte na AI są tak wygodne.

Najlepsze funkcje Jamie

Zadawaj pytania Jamie w dowolnym momencie, korzystając z paska bocznego asystenta wykonawczego (Ctrl/Command + J), aby natychmiast uzyskać odpowiedzi lub przeglądnąć poprzednie decyzje z historii spotkań

Automatycznie przechwytuj zawartość ekranu, taką jak slajdy lub wykresy, podczas wirtualnych rozmów, aby wzbogacić transkrypcję i podsumowanie

Zidentyfikuj i zapamiętaj osoby zabierające głos, a następnie wykorzystaj te informacje do automatycznego przypisywania etykiet, kto co powiedział, aby zapewnić większą przejrzystość i odpowiedzialność

Ograniczenia programu Jamie

Lokalne przetwarzanie może wpływać na wydajność starszych urządzeń lub podczas bardzo długich spotkań

Brak integracji z narzędziami zwiększającymi wydajność, systemami CRM ani platformami do zarządzania projektami

Jego ograniczony zestaw funkcji może nie zadowolić zespołów wymagających zaawansowanych analiz lub zautomatyzowanych cykli pracy.

Ceny Jamie

Free

Zaleta: Niestandardowe ceny

Dodatkowo: Niestandardowe ceny

Zespół: Ceny niestandardowe

Kategoria Executive: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jamie

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co o Jamie mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji ser w isu G2 napisano:

Jedną z rzeczy, która naprawdę wyróżnia Jamie w moich oczach, jest to, że nie opiera się na botach dołączających do moich rozmów. Biorąc pod uwagę, jak często przełączam się między różnymi platformami do spotkań, możliwość płynnej pracy Jamie bez żadnych wtyczek jest ogromnym plusem. To fantastyczne, że nawet podczas osobistych spotkań z klientami Jamie jest tam, by mi pomóc.

Jedną z rzeczy, która naprawdę wyróżnia Jamie w moich oczach, jest to, że nie opiera się na botach dołączających do moich rozmów. Biorąc pod uwagę, jak często przełączam się między różnymi platformami do spotkań, możliwość płynnej pracy Jamie bez żadnych wtyczek jest ogromnym plusem. To fantastyczne, że nawet podczas osobistych spotkań z klientami Jamie jest tam, by mi pomóc.

🔍 Czy wiesz, że... Zespoły w firmach takich jak Amazon organizują czasem ciche spotkania, podczas których uczestnicy przez pierwsze 20 minut czytają wcześniej przygotowane dokumenty. Dokument ten służy następnie zarówno jako briefing, jak i protokół ze spotkania.

10. MeetGeek (najlepsze narzędzie do analizy wyników spotkań)

źródło: MeetGeek

MeetGeek zapewnia widoczność w sposobie komunikacji Twojego zespołu. Śledzi czas wypowiedzi, długość spotkania oraz trendy w zaangażowaniu, a także automatycznie zaznacza momenty, w których dyskusje prowadzą do podjęcia decyzji lub ustalenia elementów do wykonania.

Niektóre zespoły uwielbiają to oparte na danych podejście do usprawniania komunikacji, podczas gdy inne uważają, że ciągła analiza sprawia, że spotkania stają się zbyt formalne. Jest to zdecydowanie rozwiązanie dla zespołów, które chcą zoptymalizować swoją współpracę w oparciu o twarde dane, a nie przeczucia.

Najlepsze funkcje MeetGeek

Generuj analizy rozmów, które identyfikują wzorce komunikacji i sugerują konkretne usprawnienia

Twórz niestandardowe pulpity analityczne, które monitorują trendy dotyczące wydajności spotkań w czasie

Uzyskaj dostęp do automatycznych raportów z opiniami, które oceniają jakość spotkań na podstawie poziomu zaangażowania, szybkości podejmowania decyzji oraz wskaźników realizacji działań.

Limit MeetGeek

Użytkownicy doświadczyli przerw w nagrywaniu oraz opóźnień lub braku wsparcia technicznego

W przeciwieństwie do alternatyw dla MeetGeek , limit uwierzytelniania dotyczy kont zewnętrznych (Google/Microsoft).

Ceny mogą nie być uzasadnione dla mniejszych zespołów, które potrzebują jedynie podstawowych notatek ze spotkań.

Ceny MeetGeek

Free

Pro: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje MeetGeek

G2: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetGeek?

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił następującą opinię:

Jeśli szukasz narzędzia, które podsumowuje i tworzy protokoły spotkań, uwzględniając najważniejsze szczegóły z Twoich spotkań, wypróbuj MeetGeek. Pozwala ono nawet stosować niestandardowe szablony, aby generować protokoły zawierające konkretne informacje. Następnie możesz po prostu wyszukiwać je według słów kluczowych lub automatycznie synchronizować z innymi narzędziami, z których korzystasz (np. Notion, Slack itp.)

Jeśli szukasz narzędzia, które podsumowuje i tworzy protokoły spotkań, uwzględniając najważniejsze szczegóły z Twoich spotkań, wypróbuj MeetGeek. Pozwala ono nawet dostosowywać szablony, aby generować protokoły zawierające konkretne informacje. Następnie możesz po prostu wyszukiwać je według słów kluczowych lub automatycznie synchronizować z innymi narzędziami, z których korzystasz (np. Notion, Slack itp.)

11. Sembly (Najlepsze do automatycznej automatyzacji zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Sembly AI

Sembly doskonale radzi sobie z rejestrowaniem ustnych zobowiązań podczas spotkań i przekształcaniem ich w rzeczywiste zadania w systemie zarządzania projektami. Gdy ktoś powie: „W przyszłym tygodniu skontaktuję się z klientem w sprawie cen”, oprogramowanie do protokołowania spotkań rozpoznaje to jako zobowiązanie i umożliwia jego śledzenie.

Zaskakująco dobrze radzi sobie z rozróżnianiem przypadkowych wzmianek od rzeczywistych zobowiązań.

Funkcja konwersacyjnej sztucznej inteligencji pozwala zadawać pytania dotyczące poprzednich spotkań, co jest przydatne, gdy musisz przypomnieć sobie, co ustalono trzy miesiące temu, ale nie możesz znaleźć odpowiednich notatek.

Najlepsze funkcje Sembly

Powiąż wyniki spotkań bezpośrednio z istniejącymi cyklami pracy projektowej, aby decyzje i zobowiązania natychmiast stały się elementami do wykonania

Twórz inteligentne podsumowania spotkań, które koncentrują się konkretnie na praktycznych wnioskach, kolejnych krokach i decyzjach

Skonfiguruj automatyczne systemy przypomnień, które powiadamiają członków zespołu o zbliżających się terminach i zaległych zobowiązaniach wspomnianych podczas rozmów

Limitations of Sembly

Automatyzacja zadań może powodować powielanie wpisów, jeśli nie zostanie prawidłowo skonfigurowana z istniejącymi systemami

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania w zakresie tworzenia zautomatyzowanych cykli pracy

Sporadyczne awarie synchronizacji kalendarza powodują, że Sembly całkowicie pomija spotkania

Ceny Sembly

Free

Wersja Professional: 15 USD/miesiąc

Teams: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sembly

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sembly?

Oto, co użytkownik ser w isu Reddit powiedział o tym oprogramowaniu do sporządzania protokołów ze spotkań:

Sembly tworzy notatki ze spotkań, zadania i kluczowe elementy oraz pozwala mi wrócić do transkrypcji. Wcześniej miałem z tym trudności, a to pozwoliło mi trochę odetchnąć. Dodam jeszcze: cotygodniowe rozmowy dotyczące statusu ograniczone do 3 dni w tygodniu, czasem 4, jeśli nie mam wyboru. Spotkania indywidualne w piątki i spotkania w nagłych wypadkach. Piątki są na nadrabianie zaległości.

Sembly tworzy notatki ze spotkań, zadania i kluczowe elementy oraz pozwala mi wrócić do transkrypcji. Wcześniej miałem z tym trudności, a to pozwoliło mi trochę odetchnąć. Dodam jeszcze: cotygodniowe rozmowy dotyczące statusu ograniczone do 3 dni w tygodniu, czasem 4, jeśli nie mam wyboru. Spotkania indywidualne w piątki i spotkania w nagłych wypadkach. Piątki są na nadrabianie zaległości.

🔍 Czy wiesz, że? Zasady Roberta uczyniły protokoły spotkań formą sztuki. Opublikowane po raz pierwszy w 1876 roku, zasady te są nadal stosowane przez zarządy, organizacje non-profit i instytucje rządowe. Określają one dokładnie, jak sformułować protokół, łącznie z tym, kiedy należy pisać słowo „Wniosek” wielką literą.

12. MeetingKing (najlepsze rozwiązanie pod kątem formalnych standardów dokumentacji)

źródło: MeetingKing

MeetingKing tworzy protokoły spotkań, z których byłby dumny Twój dział prawny — z odpowiednim formatowaniem, oficjalnymi listami uczestników, jasno udokumentowanymi decyzjami oraz wszystkimi formalnymi elementami wymaganymi podczas posiedzeń zarządu i audytów zgodności.

Zostało stworzone z myślą o organizacjach, w których „nieformalne notatki” nie wystarczają, a wszystko musi być dokumentowane zgodnie z określonymi standardami. Idealne rozwiązanie dla formalnych środowisk, ale prawdopodobnie zbyt rozbudowane, jeśli spotkania Twojego zespołu polegają na jedzeniu pizzy i swobodnym rozwiązywaniu problemów.

Najlepsze funkcje MeetingKing

Korzystaj z gotowych szablonów notatek przeznaczonych do różnych rodzajów spotkań, które zapewniają spójną dokumentację

Wprowadź proces zatwierdzania, który pozwoli wyznaczonym uczestnikom przeglądać, edytować i zatwierdzać protokoły spotkań

Prowadź kompleksową historię spotkań wraz ze szczegółowymi zapisami, które zapewniają wsparcie dla wymogów audytowych i obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji

Generuj listy uczestników, protokoły decyzji i podsumowania elementów do celów formalnych oraz zapewnienia zgodności z przepisami

Ograniczenia MeetingKing

Wielu użytkowników zauważa, że organizowanie spotkań może być długotrwałym i czasochłonnym procesem

Niektórzy zgłaszają drobne usterki, takie jak nieotwierające się okna wyskakujące podczas dodawania etykiet lub zasobów, albo drobne problemy z interfejsem użytkownika

Platforma nie posiada funkcji klasy korporacyjnej, takich jak logowanie jednokrotne (SSO), uprawnienia użytkowników czy API dla programistów

Ceny MeetingKing

Dostępna bezpłatna wersja próbna

Pro Single: 9,95 USD/miesiąc

Pro Small: 39,95 USD/miesiąc (dla pięciu użytkowników)

Pro Medium: 64,95 USD/miesiąc (dla 10 użytkowników)

Pro Large: 124,95 USD/miesiąc (dla 25 użytkowników)

Oceny i recenzje MeetingKing

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o MeetingKing?

Krótki fragment recenzji serwisu G2 na temat tego oprogramowania do sporządzania protokołów ze spotkań:

Fakt, że automatyzuje proces rejestrowania i sporządzania protokołów ze spotkań, co w rzeczywistości precyzyjnie podsumowuje najważniejsze elementy mojej pracy. Zmniejsza to moje codzienne trudności związane z ustawieniami porządku obrad, a obsługa klienta jest szybka i łatwa – wystarczy dodać aplikację do konta w obszarze roboczym lub w aplikacji Meet, a ona zajmie się wszystkim innym [sic]

Fakt, że automatyzuje proces rejestrowania i sporządzania protokołów ze spotkań, co w rzeczywistości precyzyjnie podsumowuje najważniejsze elementy mojej pracy. Zmniejsza to moje codzienne trudności związane z ustawieniami porządku obrad, a obsługa klienta jest szybka i łatwa – wystarczy dodać aplikację do konta w obszarze roboczym lub w aplikacji Meet, a ona zajmie się Wszystkim innym [sic]

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

Dodaj ClickUp do swoich spotkań

Nie powinieneś musieć szukać notatek, przepisywać elementów do wykonania ani przeglądać trzech różnych narzędzi tylko po to, aby przypomnieć sobie, co zostało ustalone podczas spotkania. Właśnie tym powinno zająć się oprogramowanie do sporządzania protokołów ze spotkań, nie obciążając Cię dodatkowymi obowiązkami.

ClickUp traktuje to poważnie.

Narzędzie to nagrywa spotkania, transkrybuje je, podsumowuje najważniejsze informacje i połączuje zadania z Twoim cyklem pracy. Otrzymujesz przejrzyste notatki, przejrzystość odpowiedzialności oraz wszystko powiązane z Twoimi projektami bez konieczności przełączania się między zakładkami.

