13 najlepszych alternatyw dla MeetGeek AI dla inteligentniejszego zarządzania spotkaniami

Twoje spotkania są pełne spostrzeżeń, ale Twoje notatki? Niedokończone.

Być może MeetGeek AI rejestruje rozmowę, ale co z elementami, które nie są realizowane? Albo transkrypcjami, których Twój zespół nigdy nie czyta?

Jeśli Twoje obecne narzędzie ogranicza się do transkrypcji, kosztuje Cię to nie tylko czas, ale także tempo pracy. Zwłaszcza jeśli wielkość Twojego zespołu rośnie lub cykle pracy wymagają czegoś więcej niż tylko podsumowań.

Przeanalizowaliśmy 13 alternatyw dla MeetGeek AI, które nie tylko nagrywają, ale także myślą, organizują i integrują się z Twoimi narzędziami, dzięki czemu możesz działać szybciej po każdej rozmowie.

Znajdźmy rozwiązanie, które będzie pasowało do Twojego sposobu pracy. 👇

Czym jest MeetGeek AI?

MeetGeek AI to narzędzie do transkrypcji spotkań i sporządzania notatek, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do nagrywania rozmów, generowania podsumowań i wyodrębniania kluczowych punktów. Automatycznie rejestruje dyskusje, elementy do działania i decyzje, zapewniając dokumentację bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Użytkownicy mają dostęp do transkrypcji, najważniejszych fragmentów i nagrań po każdej rozmowie. MeetGeek AI jest często używany w zdalnych lub hybrydowych ustawieniach pracy w celu tworzenia spójnego rejestru spotkań zespołu oraz pomocy w dokumentacji i zadaniach następczych.

🧠 Ciekawostka: Słowo "spotkanie" pochodzi od staroangielskiego słowa mētan, które oznacza "spotkać się". Oznacza to, że spotkania są częścią interakcji międzyludzkich od wieków, nawet w średniowieczu.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla MeetGeek AI?

MeetGeek AI oferuje przydatne funkcje do transkrypcji i podsumowań spotkań, ale niektóre zespoły szukają alternatywnych rozwiązań, które lepiej odpowiadają ich konkretnym potrzebom i cyklom pracy.

Oto kilka powodów, dla których zespoły rozważają alternatywne rozwiązania dla MeetGeek AI:

Problemy z dokładnością: Transkrypcje mogą pomijać kontekst lub kluczowe frazy w przypadku występowania szumów w tle, nakładających się głosów lub niestabilnego połączenia internetowego podczas rozmów

Ograniczona obsługa języków: Ze względu na obsługę tylko kilku języków międzynarodowe zespoły mogą uznać narzędzie do transkrypcji AI za ograniczające w codziennej komunikacji międzyregionalnej

Ograniczone plany cenowe: W przypadku osób indywidualnych lub mniejszych zespołów miesięczny koszt może wydawać się wysoki w porównaniu z częstotliwością korzystania z narzędzia

Brak opcji integracji: Ograniczone możliwości integracji z systemami CRM i zarządzania projektami mogą zakłócić ustalone cykle pracy

Minimalna automatyzacja cyklu pracy: Zadania i działania następcze często trzeba dodawać ręcznie, co spowalnia działania po spotkaniu

👥 Jedna prosta zasada skuteczniejszych spotkań? Niech będą małe. Były dyrektor generalny Amazon, Jeff Bezos, przysięga na "zasadę dwóch pizz" — jeśli dwie pizze nie wystarczą dla wszystkich uczestników spotkania, grupa jest zbyt duża. Idea jest prosta: mniejsze zespoły oznaczają większą koncentrację, lepszą współpracę i mniej głosów zagubionych w szumie. 🍕

Alternatywy dla MeetGeek AI w skrócie

Zanim przejdziemy do szczegółów, rzućmy okiem na kluczowe funkcje tych alternatyw dla MeetGeek AI. 📝

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Najlepsze rozwiązanie do analizy rozmów Wielkość zespołu: zespoły sprzedaży i obsługi klienta różnej wielkości, które potrzebują wglądu w rozmowy ClickUp AI Notetaker transkrybuje spotkania, generuje elementy do działania, a ClickUp Brain umożliwia przeszukiwanie treści Free Forever; Dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Otter. ai Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji zintegrowane z narzędziami do współpracy Wielkość zespołu: małe i duże zespoły potrzebujące transkrypcji i współpracy w czasie rzeczywistym Automatyczna transkrypcja, wyszukiwanie słów kluczowych, identyfikacja mówców, współpraca w czasie rzeczywistym Ceny zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie za użytkownika Fireflies. ai Najlepsze rozwiązanie do rejestrowania spotkań na różnych platformach Wielkość zespołu: średnie i duże zespoły pracujące na wielu platformach Niestandardowe narzędzia do śledzenia, integracja między platformami, podsumowania oparte na AI, przeszukiwalna baza danych Ceny zaczynają się od 18 USD miesięcznie za użytkownika Avoma Najlepsze rozwiązanie do analizy rozmów Wielkość zespołu: zespoły sprzedaży i obsługi klienta potrzebujące wglądu w rozmowy Analiza zorientowana na sprzedaż, śledzenie nastrojów, wgląd w rozmowy Ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika Fathom Najlepsze rozwiązanie do tworzenia bezpłatnych notatek ze spotkań AI z kluczowymi punktami Wielkość zespołu: zespoły potrzebujące prostych podsumowań spotkań Generuj najważniejsze fragmenty wideo, transkrypcje z możliwością wyszukiwania i organizuj przestrzeń zespołu Free tl;dv Najlepsze rozwiązanie do tworzenia prostych podsumowań wideo i udostępnianiaWielkość zespołu: małe i średnie zespoły potrzebujące szybkich, przystępnych podsumowań spotkań Automatyczna transkrypcja, wyszukiwanie słów kluczowych, identyfikacja mówców i współpraca w czasie rzeczywistym Ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika Rev Najlepsze rozwiązanie zapewniające dokładność transkrypcji weryfikowaną przez ludzi Wielkość zespołu: małe i duże zespoły wymagające transkrypcji o wysokiej dokładności Hybrydowa transkrypcja ludzka i AI, wsparcie wielu języków, specjalistyczne usługi dla dziedzin technicznych Ceny zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie za użytkownika Sonix. ai Najlepsze rozwiązanie do automatycznego ponownego wykorzystywania treści wideo Wielkość zespołu: zespoły ds. treści, które efektywnie ponownie wykorzystują treści wideo/audio Automatyczna transkrypcja, napisy i tłumaczenia, optymalizacja treści dla platform takich jak media społecznościowe Ceny zaczynają się od 5 USD/godz. za transkrypcję AI Krisp Najlepsze rozwiązanie dla spotkań bez zakłóceń Wielkość zespołu: Zespoły zdalne wymagające eliminacji szumów w czasie rzeczywistym Nagrywaj fragmenty, udostępniaj najważniejsze informacje i transkrybuj spotkania w ponad 28 językach Ceny zaczynają się od 16 USD miesięcznie za użytkownika Tactiq Najlepsze dla użytkowników Google Workspace Wielkość zespołu: zespoły korzystające z Google Meet do spotkań online Płynna transkrypcja Google Meet, integracja z Dokumentami Google, zaznaczenia kolorami Ceny zaczynają się od 12 USD miesięcznie za użytkownika Grain AI Najlepsze do tworzenia udostępnianych wideo z najważniejszymi fragmentami Wielkość zespołu: Zespoły kreatywne potrzebujące wizualnych podsumowań spotkań Tłumienie hałasów w czasie rzeczywistym, kontrola aktywności mikrofonu i szczegółowe analizy Ceny zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika Notta. ai Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznej Wielkość zespołu: globalne zespoły potrzebujące transkrypcji w wielu językach Dodawaj adnotacje do spotkań, przekształcaj zawartość w klipy wideo i współpracuj w czasie rzeczywistym Ceny zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika Sembly AI Identyfikacja zadań, analiza dynamiki spotkań i wsparcie w podejmowaniu decyzji Transkrypcja w czasie rzeczywistym w 58 językach, redukcja szumów i funkcje współpracy zespołowej Ceny zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika

Najlepsze alternatywy dla MeetGeek AI

Jeśli jesteś gotowy, aby poznać dostępne opcje, oto najlepsze alternatywy dla MeetGeek AI, które warto wypróbować, aby prowadzić produktywne spotkania. 👇

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek ze spotkań AI i zarządzania cyklem pracy)

Notatki ze spotkań często pozostają nietknięte w skrzynce odbiorczej lub giną w zagraconych dyskach. Zadania nie są realizowane, nikt nie pamięta kluczowych decyzji, a działania następcze są opóźnione lub pomijane. Poleganie na niepołączonych narzędziach do transkrypcji, robienia notatek i tworzenia zadań sprawia, że każde spotkanie staje się fragmentarycznym procesem.

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Spotkania w ClickUp łączą wszystkie elementy cyklu pracy związanego ze spotkaniami w jednym systemie — od planowania po realizację — dzięki czemu Twój zespół może skupić się na wykonywaniu zadań, a nie na ich odtwarzaniu.

Natychmiastowe przechwytywanie i przekształcanie kluczowych punktów w zadania

Rejestruj i konwertuj kluczowe punkty za pomocą ClickUp AI Notetaker

Po rozpoczęciu spotkania ClickUp AI Notetaker przejmuje kontrolę. Transkrybuje całą rozmowę, skraca ją do przystępnych notatek i automatycznie wyodrębnia elementy wymagające podjęcia działań.

Załóżmy, że zespół ds. powodzenia klientów organizuje rozmowę dotyczącą strategii wdrożenia. AI generuje podsumowanie obejmujące cele klienta, osie czasu i przeszkody, a następnie tworzy zadania następcze, takie jak "Udostępnij materiały szkoleniowe" lub "Zaplanuj spotkanie kontrolne na drugi tydzień".

Uzyskaj bogate w kontekst informacje z transkrypcji i zadań

Przeglądaj dyskusje za pomocą przeszukiwalnych transkrypcji ClickUp Brain

Zaraz po spotkaniu ClickUp Brain sprawia, że informacje te stają się możliwe do wyszukiwania i wykorzystania. Skanuje transkrypcje, aby pomóc Ci szybko znaleźć kluczowe tematy, dowiedzieć się, kto co powiedział, i przejrzeć najważniejsze decyzje.

Załóżmy, że członek zespołu chce sprawdzić, kto zgodził się zaktualizować pulpit raportowania. ClickUp Brain może wyciągnąć tę informację z transkrypcji w ciągu kilku sekund — nie ma potrzeby przewijania godzinnych nagrań.

Oprócz spotkań ClickUp Brain działa jak inteligentny asystent w całym obszarze roboczym.

Zadawaj pytania typu "Co uzgodniliśmy w sprawie osi czasu kampanii kwietniowej?" i uzyskaj odpowiedzi z notatek z poprzednich spotkań, połączonych zadań i powiązanych dokumentów. Na przykład, jeśli ktoś dołączy do projektu w połowie jego realizacji, nie będzie potrzebował pełnego briefingu. Brain łączy dla niego wszystkie elementy, korzystając z rzeczywistych decyzji i kontekstu, które już znajdują się w ClickUp.

✨ Bonus: Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym GPT-4o i Claude, do burzy mózgów, tworzenia pomysłów i nie tylko.

Śledź wyniki spotkań dzięki połączonym dokumentom i szablonom

Śledź powtarzające się wyniki za pomocą dokumentów ClickUp

Aby to wszystko połączyć, ClickUp Docs przechowuje wszystkie notatki ze spotkań, podsumowania i połączone działania w jednym dokumencie na żywo.

Na przykład zespół kierowniczy przeprowadzający comiesięczne przeglądy biznesowe może używać jednego dokumentu ClickUp do śledzenia historii spotkań, przeglądania wszystkich elementów do wykonania i monitorowania postępów bez konieczności przełączania się między różnymi platformami.

Szablon protokołu spotkania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przechowuj wyniki spotkań w przejrzystej formie dzięki szablonowi protokołów spotkań ClickUp

Możesz również skorzystać z szablonu protokołu spotkania ClickUp — jednego z najbardziej praktycznych szablonów do sporządzania notatek dla zespołów. Każde spotkanie ma swoją własną podstronę z datą, dzięki czemu nic nie zostanie zapomniane ani zagubione. Twórz listy uczestników, dodawaj linki do nagrań, łącz zadania z elementami do wykonania i dokumentuj kluczowe decyzje — wszystko w jednym miejscu. To niezawodny, powtarzalny system dla zespołów, które chcą usprawnić spotkania bez bałaganu.

Zachowaj synchronizację z przepływem spotkania

ClickUp nie tylko tworzy notatki — łączy je. Dzięki natywnej integracji z Google Meet, Zoom, Slack, Kalendarzem Google i ponad 1000 narzędzi za pośrednictwem Zapier, ClickUp umożliwia płynne przekształcanie dyskusji w wyniki. Niezależnie od tego, czy synchronizujesz spotkania, śledzisz elementy do wykonania, czy aktualizujesz informacje dla klientów, wszystko odbywa się w ramach jednego płynnego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosuj swój harmonogram każdego dnia: Pozwól Pozwól kalendarzowi ClickUp automatycznie ustalać priorytety zadań i blokować czas na skupienie się dzięki AI

Płynne dołączanie do spotkań: Uzyskaj dostęp do połączeń Zoom, Google Meet i Teams bezpośrednio z kalendarza ClickUp bez konieczności przełączania aplikacji

Bądź na bieżąco ze swoim harmonogramem: Otrzymuj automatyczne przypomnienia o spotkaniach w ClickUp, aby zawsze być przygotowanym

Znajdź idealny termin: Łatwo porównaj dostępność członków zespołu za pomocą kalendarza ClickUp, aby znaleźć dogodny termin dla wszystkich

Nagrywaj podsumowania spotkań: Nagrywaj krótkie prezentacje za pomocą Nagrywaj krótkie prezentacje za pomocą ClickUp Clips , aby asynchronicznie informować członków zespołu

Współpraca nad pomysłami na żywo: Skonfiguruj Skonfiguruj tablice ClickUp , aby podczas spotkań przeprowadzać burzę mózgów i przekształcać pomysły w zadania w czasie rzeczywistym

Scentralizuj dyskusje podczas spotkań: przechowuj wszystkie aktualizacje i decyzje w przechowuj wszystkie aktualizacje i decyzje w czacie ClickUp , tuż obok odpowiednich zadań i dokumentów

Ograniczenia ClickUp

Działa najlepiej w ramach platformy ClickUp, co ogranicza jego przydatność dla zespołów potrzebujących samodzielnego lub wieloplatformowego rozwiązania

Wymaga krótkiego okresu nauki, aby w pełni wykorzystać potencjał cyklu pracy opartego na AI, szczególnie w przypadku zespołów, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi AI

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 160 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Zobacz, co użytkownik Reddit ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp

Na początku byłem sceptyczny co do wszystkich dodatkowych funkcji, ale z czasem przekonałem się do nich. […] Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain, wydawało mi się to kolejną sztuczką AI. Ale uratowało mnie to od żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. Nie jest idealny, ale pomocny, gdy jestem zasypany pracą. Funkcja AI do robienia notatek była prawdziwą niespodzianką. Kiedyś po spotkaniach gubiliśmy tak wiele elementów do wykonania, ale teraz wszystko jest zapisywane i automatycznie przypisywane do zadań. Realizacja zadań jest teraz znacznie lepsza.

Na początku byłem sceptyczny co do wszystkich dodatkowych funkcji, ale z czasem przekonałem się do nich. […] Na początku nie byłem przekonany do ClickUp Brain, wydawało mi się to kolejną sztuczką AI. Ale uratowało mnie to od żmudnych zadań związanych z pisaniem, zwłaszcza gdy muszę podsumować długie e-maile od klientów lub rozpocząć tworzenie szkicu. Nie jest idealny, ale pomocny, gdy jestem zasypany pracą. Funkcja AI do robienia notatek była prawdziwą niespodzianką. Kiedyś po spotkaniach gubiliśmy tak wiele elementów do wykonania, ale teraz wszystko jest rejestrowane i zadania są przypisywane automatycznie. Realizacja zadań jest teraz znacznie lepsza.

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai automatycznie zamienia rozmowy na notatki z możliwością wyszukiwania, wraz z etykietami rozmówców. Integruje się również z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, dzięki czemu można przechwytywać i organizować transkrypcje spotkań bez dodatkowych kroków.

W przeciwieństwie do MeetGeek, który zagłębia się w metryki, Otter pozwala na aktualizowanie notatek w trakcie pracy. Otrzymujesz 300 minut za darmo, a płatne plany otwierają więcej możliwości — przydatne, jeśli bardziej cenisz sobie połączenie narzędzi niż dogłębną analizę.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Przechodź do konkretnych punktów dyskusji za pomocą wyszukiwania słów kluczowych, które łączy się bezpośrednio z sygnaturami czasowymi w nagraniach

Wspieraj członków zespołu o różnych preferencjach uczenia się, zapewniając alternatywę tekstową dla treści audio

Identyfikuj kluczowe decyzje i elementy wymagające działania dzięki systemowi podświetlania, który usprawnia działania następcze

Zamień spotkania w gotowe do wysłania e-mailem podsumowania, aby natychmiast udostępniać notatki i aktualizacje

Ograniczenia Otter.ai

Dokładność spada w hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku silnego akcentu

Automatyczne tworzenie kont i dołączanie do spotkań bez zgody, co skłania niektóre zespoły do poszukiwania alternatywnych rozwiązań

Ceny Otter.ai

Free

Pro: 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik Reddit powiedział o swoich doświadczeniach z Otter. ai

Uwielbiam to. Moje codzienne narzędzie do spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkich poprawek po nagraniu, aby poprawić żargon, niewyraźne słowa i niektóre błędy wymowy, ale kiedy już to zrobię, bot Otter jest świetny. Proszę go o podsumowanie treści, utworzenie szkiców e-maili do dalszych działań, a nawet analizę rozmów pod kątem przyczyn źródłowych i innych kwestii.

Uwielbiam to. Moje codzienne narzędzie do spotkań. Transkrypcje wymagają niewielkich poprawek po nagraniu, aby poprawić żargon, niewyraźną wymowę i niektóre błędy, ale kiedy już to zrobię, bot Otter jest świetny. Proszę go o podsumowanie treści, utworzenie szkiców e-maili do dalszych działań, a nawet analizę rozmów pod kątem przyczyn źródłowych i innych kwestii.

3. Fireflies. ai (najlepsze rozwiązanie do rejestrowania spotkań na różnych platformach)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Fireflies. ai płynnie łączy się z całym stosem technologicznym. Po skonfigurowaniu automatycznie obsługuje nagrywanie i transkrypcję, tworząc repozytorium rozmów niezależnie od miejsca spotkania. Przeszukiwalna baza danych przekształca rozproszoną wiedzę ze spotkań w uporządkowane, dostępne informacje, do których członkowie zespołu mogą odwołać się po tygodniach lub miesiącach.

Podczas gdy MeetGeek śledzi wskaźniki KPI, ta aplikacja łączy się z Salesforce i Slackiem dla zespołów, które pracują w cyklach pracy.

Najlepsze funkcje Fireflies. ai

Twórz niestandardowe narzędzia do śledzenia, aby automatycznie identyfikować i wyróżniać dyskusje dotyczące konkretnych tematów, takich jak ceny lub konkurenci

Przesyłaj wcześniej nagrane pliki audio w formatach takich jak MP3, M4A lub WAV w celu uzyskania dokładnej transkrypcji, dzięki czemu wszystkie rozmowy zostaną udokumentowane

Pobierz rozszerzenie Chrome, aby rejestrować spotkania na różnych platformach internetowych, w tym narzędziach do wideokonferencji i systemach VoIP

Skorzystaj z aplikacji AI Super Summaries, aby dostosować podsumowania spotkań, skupiając się na elementach wymagających działania, słowach kluczowych lub przeglądach, które są dla Ciebie najważniejsze

Ograniczenia Fireflies. ai

Elementy do działania mogą być niedokładne, a zadania przypisane niewłaściwej osobie

Nazwisk mówców nie można poprawiać w sekcji Czas wypowiedzi mówcy, nawet jeśli są błędnie napisane lub nieprawidłowe

Transkrypcje Fireflies. ai nie pozwalają na bezpośrednią edycję w celu poprawienia błędów w nazwach lub treści

Ceny Fireflies. ai

Free

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (ponad 645 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📮 ClickUp Insight: Wydajność ma tendencję do wahań w ciągu tygodnia, co może mieć bezpośredni wpływ na efektywność spotkań. Według danych ankietowych 35% osób twierdzi, że Monday jest dniem najmniej produktywnym. Kolejne 11% uważa, że najtrudniejszy jest wtorek, a 7% odczuwa największy spadek koncentracji w środę. Oznacza to, że spotkania zaplanowane na początek tygodnia nie zawsze mogą liczyć na energię i uwagę, których potrzebują. ClickUp pomaga zespołom prowadzić lepsze spotkania, niezależnie od dnia. Agendy spotkań w dokumentach, przypisane elementy do wykonania i oszczędzające czas automatyzacje sprawiają, że dyskusje są skoncentrowane, a działania następcze przejrzyste, nawet gdy wydajność jest niska.

4. Avoma (najlepsze rozwiązanie do analizy rozmów)

za pośrednictwem Avoma

Avoma oferuje inne podejście niż MeetGeek AI. Transkrybuje i rozdziela rozmowy, wychwytując słowa wypełniające, wzmianki o konkurencji lub wskazówki sprzedażowe.

W połączeniu z HubSpot sortuje harmonogramy i działania następcze po spotkaniach, kierując się na zespoły sprzedaży lub ds. powodzenia. MeetGeek liczy liczby, ale Avoma słucha tego, co się mówi, pomagając grupom, które muszą rozważyć decyzje.

Najlepsze funkcje Avoma

Przyspiesz wdrażanie nowych członków zespołu sprzedaży, zapewniając im dostęp do przeszukiwalnej biblioteki rozmów

Zidentyfikuj możliwości coachingowe dzięki analizie opartej na sztucznej inteligencji, która podkreśla wzorce udanych rozmów

Śledź nastroje klientów w całym cyklu sprzedaży dzięki automatycznemu wykrywaniu pozytywnych i negatywnych sygnałów

Porównaj wskaźniki wydajności poszczególnych członków zespołu, aby rozpoznać i powielić skuteczne podejścia

Ograniczenia Avoma

Wyświetla zbyt szczegółowe notatki, które mogą wydawać się nieuporządkowane i przytłaczające

Skupia się głównie na zastosowaniach sprzedażowych, co ogranicza wszechstronność w zarządzaniu ogólnymi spotkaniami

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Conversation Intelligence: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Revenue Intelligence: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1335 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Fathom (najlepszy darmowy program do sporządzania notatek ze spotkań z AI i kluczowymi punktami)

za pośrednictwem Fathom

Fathom zapewnia bezpłatną, nieograniczoną przestrzeń do przechowywania transkrypcji, działającą w Zoom, Google Meet lub Teams. Podczas gdy MeetGeek zajmuje się analizą, Fathom zapewnia lekkość dzięki notatkom, które można szybko udostępniać — bez konieczności konfiguracji. To narzędzie automatycznie dołącza do rozmów wideo, rejestruje ich zawartość i przekształca ją w przydatne informacje.

Przejrzysty interfejs użytkownika skupia się na dostarczaniu tylko tych funkcji, które są potrzebne, bez zbędnej złożoności.

Najlepsze funkcje Fathom

Clip ważne momenty podczas spotkań na żywo za pomocą jednego kliknięcia, aby łatwo do nich wrócić później

Udostępniaj współpracownikom tylko istotne fragmenty spotkań dzięki inteligentnemu zaznaczaniu najważniejszych fragmentów

Przejrzyj kluczowe punkty uporządkowane według mówców, aby zrozumieć wkład każdego uczestnika

Transkrybuj i podsumowuj spotkania w ponad 28 językach, dostosowując się do zróżnicowanych zespołów

Ograniczenia Fathom

W porównaniu z konkurencją Fathom nie posiada funkcji dogłębnej analizy danych

Zapytania utworzone za pomocą funkcji "Ask Fathom" nie są zapisywane, co utrudnia powrót do wcześniejszych spostrzeżeń

Ceny Fathom

Free

Premium: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja dla zespołów: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 4945 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 735 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Zobaczmy, co o tym narzędziu myśli użytkownik Reddit

Fathom jest świetny, używam go codziennie. Posiada zakończony zapis i można zadawać pytania AI, a on przeszukuje zapis, aby pokazać znaczniki czasu odpowiedzi.

Fathom jest świetny, używam go codziennie. Zawiera kompletną transkrypcję i można zadawać pytania AI, a ona przeszukuje transkrypcję i pokazuje znaczniki czasu odpowiedzi.

🧠 Ciekawostka: Zmęczenie Zoomem jest realne. Spotkania wideo mogą być bardziej wyczerpujące niż spotkania osobiste, ponieważ mózg musi pracować ciężej, aby przetworzyć niewerbalne sygnały na ekranie.

6. tl;dv (najlepsze rozwiązanie do tworzenia prostych podsumowań wideo i udostępniania)

To narzędzie AI do spotkań koncentruje się na uczynieniu wideo centralnym elementem strategii dokumentacji spotkań. Sama nazwa — too long; didn't view (zbyt długie; nie widziałem*) — wskazuje na główny problem, który rozwiązuje: sprawia, że długie spotkania stają się przystępne. Doskonale nadaje się do tworzenia krótkich klipów wideo z dłuższych spotkań, które można łatwo udostępniać zainteresowanym stronom.

MeetGeek analizuje statystyki, ale AI tl;dv skupia się na punktach działania i obsługuje wiele języków — idealne rozwiązanie dla osób z całego świata, które wolą działać szybko niż zagłębiać się w szczegóły.

tl;dv najlepsze funkcje

Generuj transkrypcje z możliwością wyszukiwania, które są bezpośrednio połączone z odpowiednimi fragmentami wideo, aby uzyskać dodatkowy kontekst

Automatycznie organizuj spotkania w przestrzeniach zespołów, które zapewniają odpowiednią strukturę projektów i działów

Oznaczaj członków zespołu w komentarzach, aby skierować ich uwagę na konkretne momenty wideo

Kontroluj, w jaki sposób i kiedy nagrania i podsumowania spotkań są udostępniane, zapewniając, że właściwe informacje trafią do odpowiednich odbiorców

Ograniczenia tl;dv

Brak funkcji automatycznego usuwania wypełniaczy w transkrypcjach

Brak konsekwentnego dołączania do zaplanowanych spotkań, co skutkuje utratą nagrań

Limit planu Free do 10 notatek ze spotkań AI i 10 zapytań dla funkcji "Ask tl;dv"

tl;dv ceny

Free

Pro: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 98 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje tl;dv

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

7. Rev (najlepszy pod względem dokładności transkrypcji weryfikowanej przez człowieka)

za pośrednictwem Rev

W przeciwieństwie do w pełni zautomatyzowanych alternatyw dla MeetGeek, Rev łączy technologię AI z usługami transkrypcji wykonywanej przez ludzi, aby zapewnić dokładność. To hybrydowe podejście zapewnia znacznie bardziej wiarygodne wyniki, zwłaszcza w przypadku złożonej treści lub słabej jakości dźwięku.

W przypadku zespołów wielojęzycznych funkcje tłumaczenia tego oprogramowania do zamiany mowy na tekst zapewniają dodatkową elastyczność, której nie są w stanie zapewnić usługi całkowicie zautomatyzowane.

Najlepsze funkcje Rev

Zamawiaj transkrypcje na żądanie bez konieczności commitowania się do miesięcznych subskrypcji, gdy potrzeby są zmienne

Uzyskaj dostęp do specjalistycznych usług transkrypcji terminologii technicznej, medycznej lub prawnej wymagającej wiedzy eksperckiej w danej dziedzinie

Zamów transkrypcje dosłowne, które oddają każde słowo dokładnie tak, jak zostało wypowiedziane

Otrzymuj znaczniki czasu, identyfikację mówców i sformatowane dokumenty gotowe do profesjonalnego wykorzystania

Ograniczenia Rev

Oferuje niejednolity proces kontroli jakości

Słaba obsługa klienta, opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi oraz problemy z zarządzaniem kontami i realizacją zamówień

Ceny w wersji Rev

Subskrypcja VoiceHub

Free

Podstawowy: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 34,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Transkrypcje z dokładnością co do minuty

Transkrypcja wykonywana przez człowieka: 1,99 USD/minutę

Transkrypcja AI: 0,25 USD/minuta

Napisy co minutę

Napisy tworzone przez ludzi: 1,99 USD/minuta

Napisy AI: 0,25 USD/minutę

Napisy co minutę

Napisy globalne: 6,49–15,99 USD/minutę

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 360 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 45 recenzji)

8. Sonix. ai (najlepsze rozwiązanie do automatycznego ponownego wykorzystania treści wideo)

za pośrednictwem Sonix.ai

Podczas gdy wiele narzędzi skupia się wyłącznie na spotkaniach, Sonix. ai wyróżnia się dzięki wszystkim nagranym treściom — od wywiadów podcastowych po webinaria i sesje szkoleniowe.

Specjaliści z branży medialnej doceniają to, że platforma automatycznie generuje napisy, tłumaczenia i edytowalne transkrypcje z jednego pliku źródłowego. Interfejs edycji pozwala na udoskonalenie transkrypcji przy zachowaniu idealnej synchronizacji z oryginalnym materiałem multimedialnym.

Najlepsze funkcje Sonix.ai

Przekształcaj pliki audio i wideo w przeszukiwalny, edytowalny tekst z automatycznymi znacznikami czasu, które ułatwiają nawigację

Generuj napisy w wielu językach, aby poszerzyć grono odbiorców bez dodatkowych sesji nagraniowych

Eksportuj zawartość w formatach zoptymalizowanych dla różnych platform, w tym mediów społecznościowych, stron internetowych i materiałów szkoleniowych

Organizuj biblioteki multimediów za pomocą niestandardowych obszarów roboczych, które zapewniają odpowiedni podział różnych projektów i zespołów

Ograniczenia Sonix. ai

Opłaty naliczane są według stawki za minutę, co może być kosztowne dla użytkowników sporadycznych

Obsługuje tylko wcześniej nagrane pliki, bez opcji konwersji mowy na tekst na żywo

Ceny Sonix. ai

Standard: Free (Pay-as-you-go) Transkrypcja AI: 10 USD/godzina Tłumaczenie AI: 10 USD/godzina Analiza AI: Niedostępne

Transkrypcja AI: 10 USD/godz

Tłumaczenie AI: 10 USD/godz

Analiza AI: Niedostępne

Premium: 22 USD/użytkownik/miesiąc Transkrypcja AI: 5 USD/godzina Tłumaczenie AI: 3 USD/godzina Analiza AI: 5 USD/miesiąc

Transkrypcja AI: 5 USD/godz

Tłumaczenie AI: 3 USD/godz

Analiza AI: 5 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Transkrypcja AI: 10 USD/godz

Tłumaczenie AI: 10 USD/godz

Analiza AI: Niedostępne

Transkrypcja AI: 5 USD/godz

Tłumaczenie AI: 3 USD/godz

Analiza AI: 5 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sonix.ai

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 130 recenzji)

9. Krisp (najlepszy do spotkań bez zakłóceń)

za pośrednictwem Krisp

Podczas gdy większość alternatyw dla MeetGeek koncentruje się na tym, co dzieje się po spotkaniu, Krisp skupia się na poprawie jakości spotkania poprzez zaawansowaną redukcję szumów. To narzędzie tworzy bańkę czystego dźwięku, eliminując zakłócenia w tle w czasie rzeczywistym.

Zespoły zdalne i hybrydowe szczególnie cenią sobie to, jak Krisp wyrównuje pole między środowiskiem biurowym a domowym.

Najlepsze funkcje Krisp

Monitoruj swoje nawyki związane ze spotkaniami dzięki szczegółowym analizom, w tym całkowitemu czasowi trwania spotkania, średniemu czasowi trwania rozmowy oraz stosunkowi czasu mówienia do słuchania

Zwiększ przejrzystość rozmów, dostosowując akcenty w czasie rzeczywistym, co ułatwia zrozumienie w różnorodnych środowiskach

Skorzystaj z pływającego widżetu, aby kontrolować funkcje Krisp podczas rozmów, takie jak włączanie i wyłączanie redukcji szumów oraz monitorowanie aktywności mikrofonu

Wyeliminuj efekty echa spowodowane akustyką pomieszczenia lub czułymi mikrofonami, zapewniając czysty i profesjonalny dźwięk podczas rozmów

Ograniczenia Krisp

Limit funkcji redukcji szumów do 60 minut dziennie w planie Free

Czasami nadmiernie filtruje dźwięk, co skutkuje przerywanym lub robotycznym brzmieniem głosu

Niespójna wydajność w zależności od używanego zestawu słuchawkowego lub mikrofonu

Ceny Krisp

Free

Pro: 16 USD/miesiąc

Business: 30 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Krisp

G2: 4,7/5 (ponad 560 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Krisp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik Reddit miał do powiedzenia na temat swoich doświadczeń z Krisp

Testowaliśmy Krisp. Ai około rok temu i stwierdziliśmy, że działa naprawdę dobrze. […] Ma możliwość przetwarzania zarówno dźwięku wychodzącego, jak i przychodzącego, więc może być przydatny podczas rozmów, gdy klienci mają słabe słuchawki. Część naszych testów polegała na znalezieniu filmów z dużym hałasem w tle, np. koszenie trawników lub używanie ciężkich maszyn, a następnie odtworzeniu ich z Krisp i bez niego. Wydawało się, że działa zgodnie z reklamą, chociaż zbyt duży hałas w tle sprawiał, że głos brzmiał nieco mechanicznie.

Testowaliśmy Krisp. Ai około rok temu i stwierdziliśmy, że działa naprawdę dobrze. […] Ma możliwość przetwarzania zarówno dźwięku wychodzącego, jak i przychodzącego, więc może być przydatny podczas rozmów, gdy klienci mają słabe słuchawki. Część naszych testów polegała na znalezieniu filmów z dużym hałasem w tle, np. koszenie trawników lub używanie ciężkich maszyn, a następnie odtworzeniu ich z Krisp i bez niego. Wydawało się, że działa zgodnie z reklamą, chociaż zbyt duży hałas w tle powodował, że głos brzmiał nieco mechanicznie.

10. Tactiq (najlepsze rozwiązanie dla użytkowników Google Workspace)

za pośrednictwem Tactiq

Tactiq to lekka alternatywa dla MeetGeek, która płynnie integruje się z Google Workspace. Rozszerzenie dla Chrome wymaga minimalnych ustawień i jest łatwe do opanowania dla nowych użytkowników.

Teams często wybiera Tactiq, gdy potrzebuje prostego rozwiązania bez konieczności commitowania się do złożonej zmiany platformy. Narzędzie rejestruje codzienne rozmowy zespołu, a nie formalne prezentacje lub spotkania z klientami.

Najlepsze funkcje Tactiq

Zainstaluj i skonfiguruj w kilka minut za pomocą prostego rozszerzenia Chrome bez udziału działu IT

Konwertuj rozmowy z Google Meet na dokumenty do wspólnej pracy przy minimalnym wysiłku

Podkreślaj ważne punkty podczas spotkań za pomocą kolorowych kodów, które usprawniają przeglądanie notatek

Eksportuj transkrypcje bezpośrednio do Dokumentów Google, gdzie współpraca zespołu przebiega w naturalny sposób

Ograniczenia Tactiq

Limity funkcji poza przeglądarką Chrome i skupienie się głównie na Google Meet

Limit bezpłatnych transkrypcji wynosi 10 spotkań miesięcznie, co może nie zaspokajać potrzeb częstych użytkowników

Ceny Tactiq

Free

Pro: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tactiq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

11. Grain AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia udostępnianych wideo z najważniejszymi fragmentami)

za pośrednictwem Grain AI

Grain AI wyróżnia się na tle MeetGeek, zmieniając sposób, w jaki zespoły udostępniają informacje ze spotkań za pomocą fragmentów wideo, a nie samego tekstu. Takie podejście pozwala zachować kontekst, ton i sygnały wizualne, które często giną w tradycyjnych transkrypcjach.

Zespoły ds. treści i marketingu cenią sobie możliwość ponownego wykorzystania treści spotkań przez Grain do wewnętrznego udostępniania wiedzy i komunikacji zewnętrznej.

Najlepsze funkcje Grain AI

Wykorzystaj opinie klientów z rozmów sprzedażowych jako potężne narzędzie marketingowe, które zwiększy zaangażowanie klientów

Współpracuj z członkami zespołu nad kolekcjami wideo, aby tworzyć kompleksową dokumentację projektów

Dodawaj adnotacje do spotkań w czasie rzeczywistym, aby generować klipy wideo z kluczowymi momentami dla członków zespołu

Twórz listy odtwarzania najważniejszych fragmentów spotkań, aby skutecznie szkolić nowych pracowników

Ograniczenia Grain AI

Nie udaje się przechwycić slajdów lub innych pomocy wizualnych podczas spotkań

Brak solidnej integracji z narzędziami CRM i narzędziami do zarządzania zadaniami

Kładzie mniejszy nacisk na automatyczne wnioski niż konkurenci skupiający się na AI

Ceny Grain AI

Free

Pakiet startowy: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grain AI

G2: 4,6/5 (ponad 295 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Grain AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co o tym narzędziu napisał recenzent G2

Podoba mi się łatwość obsługi Grain i jego wszechstronność. Jest na tyle prosty, że każdy może go obsługiwać, ale ma też wiele zaawansowanych funkcji dla bardziej doświadczonych użytkowników.

Podoba mi się łatwość obsługi Grain i jego wszechstronność. Jest na tyle prosty, że każdy może go obsługiwać, ale ma też wiele zaawansowanych funkcji dla bardziej doświadczonych użytkowników.

🔍 Czy wiesz, że... Spotkania zajmują znaczną część tygodnia pracy, a większość profesjonalistów spędza na nich ponad trzy godziny tygodniowo. Co ciekawe, podczas gdy norma to jedno lub dwa spotkania dziennie, 46% pracowników ma do czynienia z trzema lub więcej spotkaniami dziennie.

12. Notta. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji wielojęzycznej)

za pośrednictwem Notta.ai

Notta. ai zajmuje się transkrypcją w czasie rzeczywistym w 58 językach, łącząc Zoom, Teams lub Webex z notatkami i podsumowaniami powiązanymi z Salesforce lub Zapier. MeetGeek skupia się na analizie, ale Notta obejmuje głosy z całego świata dzięki szablonom notatek ze spotkań przeznaczonych dla różnorodnych zespołów.

Zespoły dbające o budżet doceniają sposób, w jaki Notta równoważy koszty z funkcjonalnością bez większych kompromisów w zakresie podstawowych funkcji. Platforma obsługuje różne środowiska spotkań, dzięki czemu jest wystarczająco wszechstronna dla organizacji korzystających z różnych kanałów komunikacji.

Najlepsze funkcje Notta. ai

Wspólnie edytuj transkrypcje, wstawiaj obrazy i udostępniaj notatki, aby promować wymianę informacji

Popraw klarowność nagrań, redukując szumy tła i zapewniając wysoką jakość transkrypcji

Organizuj zawartość spotkań za pomocą niestandardowych folderów i etykiet, aby efektywnie zarządzać informacjami

Uzyskaj dostęp do funkcji transkrypcji na pulpicie, urządzeniach mobilnych i platformach internetowych z zsynchronizowaną zawartością

Ograniczenia Notta. ai

Niejasne terminy wygaśnięcia wersji próbnej spowodowały nieoczekiwane opłaty dla niektórych użytkowników

Problemy związane ze strukturą zdań i interpunkcją wymagają czasami ręcznej edycji w celu zapewnienia jasności

Plan Free nie zawiera zaawansowanych funkcji, takich jak generowane przez AI podsumowania i opcje dostosowywania

Ceny Notta. ai

Free

Pro: 13,49 USD/miesiąc

Business: 27,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe (od 51 użytkowników)

Oceny i recenzje Notta. ai

G2: 4,5/5 (ponad 185 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Notta. ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze

Bardzo dobra jakość transkrypcji. Dobrze rozpoznaje brytyjski angielski. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść, aby zrozumieć kontekst i ponownie transkrybować. Dzięki tej domniemanej funkcji jakość wyników jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi transkrypcjami.

Bardzo dobra jakość transkrypcji. Dobrze rozpoznaje brytyjski angielski. Wygląda na to, że model wykonuje kilka przejść, aby zrozumieć kontekst i ponownie transkrybować. Dzięki tej domniemanej funkcji jakość wyników jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi transkrypcjami.

🧠 Ciekawostka: Protokoły ze spotkań nie są mierzone w minutach. Słowo to pochodzi od łacińskiego minuta scriptura, co oznacza "mały zapis", w odniesieniu do sporządzania krótkich notatek.

13. Sembly AI (najlepsze do śledzenia elementów do działania)

za pośrednictwem Sembly AI

Sembly AI wyróżnia się naciskiem na wydobywanie z rozmów informacji, które można wykorzystać w praktyce. To oprogramowanie do zarządzania spotkaniami wykracza poza podstawową transkrypcję, automatycznie identyfikując decyzje, zadania i spostrzeżenia.

Zespoły borykające się z nadmiarem informacji szczególnie cenią sobie sposób, w jaki asystent Semblian AI przekształca długie dyskusje w zwięzłe podsumowania. Łączy on zawartość spotkań z wynikami cyklu pracy, pomagając wypełnić lukę między rozmowami a rzeczywistą pracą.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Uzyskaj cenne analizy dotyczące dynamiki spotkań, takie jak czas rozmowy i nastroje, aby usprawnić przyszłą współpracę

Analizuj powtarzające się tematy we wszystkich spotkaniach, aby zidentyfikować priorytety i wyzwania organizacyjne

Śledź status wykonania zadań wygenerowanych podczas spotkania, aby poprawić odpowiedzialność zespołu

Wykorzystaj AI Teammates firmy Sembly, aby uzyskać pomoc w zadaniach takich jak analiza danych, wsparcie decyzji i komunikacja

Ograniczenia Sembly AI

Brak możliwości eksportowania zawartości spotkania, takiej jak zadania i podsumowania, do formatów takich jak dokumenty Word

Mniejszy nacisk na elementy wideo w dokumentacji spotkań

Ceny Sembly AI

Free

Profesjonalna: 15 USD/miesiąc

Zespół: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Sembly AI prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia o Sembly AI

Podoba mi się, że mogę kategoryzować nagrania ze spotkań według konkretnych typów lub kategorii spotkań, dzięki czemu uzyskuję zwięzły układ notatek ze spotkania i elementów do zrobienia. Podoba mi się również to, że aplikacja rozpoznaje mój głos i całkiem dobrze radzi sobie z wychwytywaniem najważniejszych informacji i elementów do zrobienia.

Podoba mi się, że mogę kategoryzować nagrania ze spotkań według konkretnych typów lub kategorii spotkań, dzięki czemu uzyskuję zwięzły układ notatek ze spotkania i elementów do zrobienia. Podoba mi się również to, że aplikacja rozpoznaje mój głos i całkiem dobrze radzi sobie z wychwytywaniem najważniejszych informacji i elementów do zrobienia.

🔍 Czy wiesz, że... Dla większości osób zaangażowanie decyduje o sukcesie lub porażce spotkania. W rzeczywistości 62% respondentów twierdzi, że jest to najważniejszy czynnik wpływający na wydajność spotkania. Prawie połowa wskazała również, że jeśli uczestnicy wydają się niezaangażowani na początku, spotkanie prawdopodobnie nie będzie udane.

✨ Wzmianki specjalne

Airgram: Najlepszy do wspólnych planów i cyklu pracy spotkań Claap: Najlepszy do asynchronicznych aktualizacji wideo i koordynacji pracy zespołu Supernormal: Najlepszy do automatycznych notatek ze spotkań z elementami do działania

Inteligentniejsze spotkania zaczynają się w ClickUp

Narzędzia AI do spotkań zmieniają sposób, w jaki zespoły prowadzą spotkania, rejestrują pomysły i realizują decyzje. Chociaż MeetGeek AI jest niezawodnym wyborem, te 13 alternatyw pokazuje, że istnieje wiele możliwości znalezienia narzędzia, które dokładnie odpowiada sposobowi pracy Twojego zespołu.

ClickUp wyróżnia się tym, że przenosi notatki ze spotkań i pracę zespołową do tej samej przestrzeni.

AI Notetaker obsługuje transkrypcje i podsumowania, jednocześnie łącząc elementy do działania bezpośrednio z projektami. Informacje ze spotkań pozostają połączone z zadaniami, dokumentami i osiami czasu, co ułatwia przejście od dyskusji do realizacji bez pominięcia żadnego kroku.

Jeśli brzmi to jak narzędzie do spotkań, którego brakuje Twojemu zespołowi... wypróbuj ClickUp za darmo już dziś! ✅