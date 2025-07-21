13 najlepszych narzędzi AI do pisania na rok 2026

Narzędzia AI do pisania to przełomowe rozwiązania. Jako jedne z najwcześniejszych zastosowań sztucznej inteligencji generatywnej, narzędzia te mogą pomóc pisarzom w generowaniu nowych pomysłów, przyspieszeniu tworzenia zawartości, a nawet w wyszukiwaniu informacji, pisaniu i redagowaniu całych artykułów za Ciebie.

Potrzebujesz scenariusza do wideo? Konspektu prezentacji? Streszczenia książki rozdział po rozdziale? Dobre narzędzie do pisania oparte na AI może to zrobić!

Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach wybór tej właściwej może wydawać się trudniejszy niż samodzielne pisanie zawartości.

Spędziłem wiele godzin na testowaniu najpopularniejszych narzędzi AI wspomagających pisanie, aby sprawdzić, które z nich zasługują na swój rozgłos.

Niektóre z nich świetnie nadają się do burzy mózgów nad kolejnym wielkim pomysłem. Inne pomogą Ci przełamać blok twórczy lub szybciej dopracować szkice.

Sztuczka polega na tym, aby znaleźć narzędzie, które pasuje do Twojego cyklu pracy, a nie na odwrót. W tym przewodniku przedstawiono najlepsze narzędzia AI do pisania, dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na zgadywanie, a więcej na tworzenie.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Łączy w sobie moc wielu modeli LLM w jednym obszarze roboczym, automatyczne zarządzanie zadaniami oraz współpracę w czasie rzeczywistym Małe zespoły, średnie firmy i duże przedsiębiorstwa. Doskonałe rozwiązanie do zarządzania zawartością i zarządzania projektami z wykorzystaniem AI Dostępny plan bezpłatny, dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw ChatGPT Wszechstronne tworzenie zawartości, generowanie pomysłów i badania Zespoły wielofunkcyjne. Działa jako asystent oparty na AI, wspomagający pisanie i badania Free Plan, plany płatne już od 20 USD miesięcznie Jasper Niestandardowe przewodniki dotyczące stylu komunikacji marki oraz szablony tekstów marketingowych Firmy średniej wielkości i Enterprise. Pomoc dla zespołów marketingowych i kreatywnych w zakresie marketingu zawartości wspomaganego przez AI Ceny płatnych planów zaczynają się od 49 USD miesięcznie Copy.ai Automatyzacja cyklu pracy w przypadku blogów, e-maili i reklam Małe i średnie zespoły. Najlepsze rozwiązanie do tworzenia treści na dużą skalę z wykorzystaniem AI Free Plan, plany płatne już od 49 USD miesięcznie Rytr Wybór stylu i języka oraz wbudowany moduł sprawdzania plagiatu Freelancerzy i małe zespoły Idealne rozwiązanie dla zespołów dbających o budżet, poszukujących narzędzi do tworzenia treści opartych na AI Free Plan, plany płatne już od 9 USD miesięcznie Grammarly Informacje zwrotne dotyczące pisania w czasie rzeczywistym oraz sugestie dotyczące gramatyki, interpunkcji i stylu Małe zespoły, średnie firmy i duże przedsiębiorstwa. Najlepsze rozwiązanie dla zespołów zajmujących się komunikacją biznesową, które dążą do jasności, odpowiedniego tonu i poprawności. Free Plan, plany płatne już od 30 USD miesięcznie Gemini Wsparcie pisania oparte na danych i wielomodalne rozumienie zawartości Średnie i duże przedsiębiorstwa Enterprise. Najlepsze rozwiązanie w zakresie wspomagania pisania i badań opartego na AI Free Plan, plany płatne już od 19,99 USD miesięcznie Sudowrite Narzędzia do tworzenia fabuły i postaci z wsparciem wspólnego pisania kreatywnego Małe studia, wydawnictwa i zespoły kreatywne. Działa jako partner do pisania oparty na AI w zakresie zawartości narracyjnej Ceny płatnych planów zaczynają się od 19 USD miesięcznie Anyword Teksty generowane przez AI do reklam, stron docelowych i e-maili oraz ocena i optymalizacja w czasie rzeczywistym Średnie i duże przedsiębiorstwa. Najlepsze rozwiązanie dla zespołów marketingowych opierających się na danych Ceny płatnych planów zaczynają się od 49 USD miesięcznie QuillBot Paraphrasing i streszczanie oparte na AI z funkcją sprawdzania gramatyki i plagiatu Pisarze indywidualni, wydziały akademickie. Pomaga w przepisywaniu, parafrazowaniu lub streszczaniu zawartości za pomocą AI Free Plan, plany płatne już od 4,17 USD miesięcznie Wordtune Przepisywanie tekstów przy użyciu AI z możliwością zmiany tonu i stylu oraz narzędzia do rozbudowywania lub streszczania treści Małe i średnie zespoły. Pomaga zespołom poprawić przejrzystość i ton komunikacji biznesowej Free Plan, plany płatne już od 13,99 USD miesięcznie Writer Tworzenie treści oparte na AI zgodne z wytycznymi marki Enterprise – idealne rozwiązanie zapewniające spójność marki i zgodność treści z wytycznymi 14-dniowa wersja próbna, płatne plany już od 39 USD miesięcznie Writesonic Generator blogów/artykułów oparty na AI z optymalizacją SEO Małe i średnie zespoły Pomaga zespołom produktowym w skalowaniu blogów SEO, stron docelowych itp. Free Plan, plany płatne już od 20 USD miesięcznie

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do pisania opartego na AI?

Skoro na rynku dostępnych jest tak wiele narzędzi AI do pisania, jak rozpoznać te, które faktycznie ułatwiają pisanie, nie sprawiając, że czujesz się przytłoczony zalewem zawartości generowanej przez AI?

Oto, na co warto zwrócić uwagę:

Jakość zawartości: Wybierz narzędzie do pisania oparte na AI, które potrafi generować jasne, dokładne i angażujące treści dostosowane do Twojego unikalnego stylu i tonu, niezależnie od tego, czy preferujesz styl swobodny, dowcipny, czy konkretny ✅

Dostosowanie do Twojego stylu: Nikt nie lubi zawartości, która jest taka sama dla wszystkich. Szukaj narzędzi, które pozwolą Ci dostosować ton, format i styl, aż zawartość będzie brzmiała idealnie ✅

Wsparcie dla wielu języków: Jeśli piszesz dla odbiorców z całego świata, upewnij się, że narzędzie potrafi generować zawartość w różnych językach i kontekstach ✅

Płynna integracja: Niezależnie od tego, czy tworzysz szkice w Dokumentach Google, WordPressie czy na innej platformie, sprawdź, czy narzędzie zapewnia połączenie z Twoimi ulubionymi aplikacjami ✅

Łatwość obsługi: Nie powinieneś potrzebować samouczka, aby dowiedzieć się, jak wygenerować kilka wierszy tekstu. Najlepsze narzędzia są proste, intuicyjne i pomagają szybciej zacząć pisać ✅

Ceny dostosowane do Twoich potrzeb: Free Plan świetnie nadaje się do wypróbowania usługi, ale jeśli decydujesz się na płatną wersję, upewnij się, że otrzymujesz funkcje, które naprawdę pomogą ✅

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego, jak w ClickUp oceniamy oprogramowanie.

Zobaczmy, jak wypadają pod względem funkcji i łatwości obsługi. Niektóre oferują darmowe wersje, które można wypróbować przed zakupem. Należy jednak pamiętać, że generatywne narzędzia AI mogą tworzyć stronniczą i niedokładną zawartość, dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzać wyniki.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania zawartością i projektami zintegrowane z AI)

Skorzystaj z funkcji zarządzania zadaniami, współpracy w czasie rzeczywistym, automatyzacji cyklu pracy oraz pomocy w pisaniu opartej na AI dzięki ClickUp

Pomyśl o swoim obecnym procesie pisania. Prawdopodobnie korzystasz z wielu aplikacji: jednej do tworzenia szkiców, drugiej do zbierania opinii i jeszcze innej do zarządzania projektami. To męczące, prawda?

Właśnie w tym zakresie ClickUp , wszechstronna aplikacja do pracy, zmienia wszystko. Omówmy jej bogaty zestaw funkcji.

ClickUp Brain

Jedną z głównych zalet ClickUp jest osobisty asystent oparty na AI, ClickUp Brain. Pomaga on tworzyć atrakcyjną zawartość dzięki podpowiedziom w języku naturalnym, a ponadto:

Bez wysiłku twórz zawartość, komentarze i wiadomości dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb i stylu wypowiedzi

Twórz konspekty zawartości i generuj kompletne wersje robocze dzięki ClickUp Brain

Twórz zwięzłe streszczenia długich dokumentów, zadań lub dyskusji, aby zaoszczędzić czas i przygotować dokumentację projektu

Podsumuj długie dokumenty w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

Udoskonal i popraw swoje teksty dzięki sugestiom opartym na AI, które pomogą Ci zadbać o przejrzystość, poprawność gramatyczną, spójność wizerunku marki i styl.

Popraw gramatykę, wyjaśnij pojęcia i przetłumacz zawartość dzięki ClickUp Brain

To tylko wierzchołek góry lodowej w przypadku ClickUp Brain. Potrzebujesz jednej potężnej sztucznej inteligencji, która łączy możliwości agentów AI i wielu generatywnych modeli AI z pełnym kontekstem Twojego szerszego ekosystemu pracy. I właśnie to oferuje ClickUp Brain. Jako sieć neuronowa oparta na AI płynnie łączy zadania, dokumenty i osoby w całej bazie wiedzy Twojej firmy oraz połączonych aplikacjach, zapewniając pełną gwarancję prywatności na poziomie korporacyjnym. Pisanie i dokumentacja stają się 10 razy inteligentniejsze i wydajniejsze. Używaj głosu do tworzenia zadań, sporządzania podsumowań spotkań, automatyzacji działań następczych lub generowania obrazów dzięki funkcji „Talk to text”

Wyszukuj i pobieraj informacje z dowolnej aplikacji z połączeniem, a następnie wykorzystuj je dzięki AI

Korzystaj z najnowszych modeli AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini, do kodowania, pisania, złożonego rozumowania i nie tylko, bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Generuj obrazy, zadania, wiadomości, projekty i nie tylko — bez konieczności tworzenia podpowiedzi ani ręcznego wprowadzania danych. Przenieś tworzenie zawartości na wyższy poziom dzięki ClickUp Brain MAX Pójdź o krok dalej dzięki ClickUp Brain MAX, dedykowanemu komputerowemu asystentowi AI, który łączy sztuczną inteligencję, wyszukiwanie i automatyzację we wszystkich aplikacjach służbowych, zapoczątkowując nową erę kontekstowej sztucznej inteligencji i kładąc kres chaosowi związanemu z rozproszonymi narzędziami AI. ClickUp całkowicie eliminuje rozproszenie rozwiązań AI. ClickUp Brain oferuje możliwość korzystania z wielu modeli AI generatywnej, takich jak Claude, ChatGPT i Gemini, dzięki czemu z Brain otrzymujesz najlepsze odpowiedzi. Nie ma też potrzeby korzystania z wielu modeli LLM.

Tablice ClickUp

ClickUp Whiteboards to kreatywne płótno do burzy mózgów, wirtualnych tablic i wizualnych prezentacji.

Skorzystaj z tablic ClickUp, aby zaplanować materiały i stworzyć mapę całej ścieżki zawartości

Na Tablicy możesz szkicować ścieżki konwersji bloga, tworzyć mapy ścieżek klientów i planować cały kalendarz redakcyjny. Ponadto Twój zespół może dodawać pomysły, komentować na bieżąco, a nawet przekształcać notatki samoprzylepne w zadania bezpośrednio z poziomu Tablicy.

ClickUp Docs

Oczywiście, samo tworzenie zawartości to jedno, ale prawdziwie angażująca zawartość powstaje dzięki różnorodnym perspektywom i profesjonalnej redakcji.

Dzięki ClickUp Docs zyskujesz wspólną przestrzeń, która pozwala właśnie to robić — oznaczać członków zespołu, zostawiać komentarze i opinie oraz przekształcać zadania w działania do wykonania, dzięki czemu cykl pracy nad zawartością jest uporządkowany i oparty na współpracy.

Twórz starannie formatowane dokumenty dzięki ClickUp Docs

Docs pomaga również w planowaniu zawartości i tworzeniu briefów. Otwórz aplikację podczas sesji burzy mózgów, aby szybko robić notatki i zapisywać pomysły, dzięki czemu nie zapomnisz niczego z omówionych kwestii.

Gdy już to zrobisz, możesz z łatwością rozwinąć swoje pomysły i stworzyć pełnoprawne briefy dla każdego elementu zawartości w dokumencie. Bogate opcje formatowania, takie jak tabele, punktory i nagłówki, świetnie nadają się do strukturyzowania briefu oraz organizowania terminów, przypisanych autorów, dat publikacji i nie tylko.

Szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp

Ponadto szablony ClickUp znacznie ułatwiają tworzenie niestandardowych briefów dla różnych rodzajów zawartości.

Na przykład szablon ClickUp Content Production Scaling Template został zaprojektowany, aby pomóc autorom, redaktorom i zespołom ds. zawartości w skalowaniu procesu tworzenia zawartości.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij skalowanie zawartości dzięki szablonowi ClickUp do skalowania produkcji zawartości

Ten szablon pomoże Ci:

Zorganizuj i ustal priorytety przyszłych projektów związanych z zawartością, tworząc scentralizowany hub dla briefów blogowych, komentarzy, a nawet aktywnych URL

Łatwo śledź i zarządzaj zawartością w całym cyklu produkcyjnym, korzystając ze statusów zadań w bazie danych bloga

Dostosuj atrybuty, takie jak typ zawartości, daty publikacji i źródło autora, aby szablon był zgodny z Twoim konkretnym cyklem pracy nad zawartością

Podobnie szablon kalendarza treści ClickUp upraszcza planowanie, organizację i śledzenie całego procesu tworzenia treści, dzięki czemu każdy artykuł jest publikowany na czas i zgodny z moimi celami marketingowymi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wybierz jeden z ponad 1000 szablonów dostępnych w bibliotece ClickUp, aby z łatwością rozpocząć proces tworzenia zawartości

Twórz zadania ClickUp z niestandardowymi statusami, takimi jak „W trakcie przeglądu”, „Koncepcja”, „W trakcie opracowywania” itp., aby śledzić postępy w tworzeniu każdej zawartości

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp , aby zautomatyzować przebieg cyklu pracy nad zawartością, usprawnić zgłaszanie potrzeb oraz zarządzać zatwierdzeniami

Ograniczenia ClickUp

Bogaty w funkcje interfejs może być nieco przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Oto recenzja serwisu G2:

W ClickUp najbardziej podoba mi się możliwość dostosowania i elastyczność. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie dostosowanych cykli pracy dla różnych zespołów (takich jak marketing i tworzenie stron internetowych), używanie pól niestandardowych do śledzenia konkretnych szczegółów projektu, czy automatyzację powtarzalnych zadań, ClickUp pozwala mi dostosować go dokładnie do naszych potrzeb. Pomaga to zebrać wszystko w jednym miejscu, zapewniając płynne zarządzanie projektami i komunikację między zespołami. Ponadto integracje i automatyzacje pozwalają nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, dzięki czemu możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne.

🎥 Obejrzyj: Dowiedz się, jak korzystać z ClickUp Brain do pisania z wykorzystaniem AI

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj niestandardowego agenta Autopilot w czacie ClickUp, który będzie pełnił rolę Twojego asystenta pisania opartego na AI. Skonfiguruj go jako wyzwalacz, gdy ktoś opublikuje szkic, i spraw, by automatycznie przepisywał, sprawdzał lub poprawiał ton tekstu za pomocą ClickUp AI. Możesz dać mu dostęp do wytycznych dotyczących marki przechowywanych w dokumentach, aby mógł edytować tekst z uwzględnieniem odpowiedniego kontekstu.

2. ChatGPT (Najlepsze narzędzie do pisania i wyszukiwania informacji oparte na AI)

za pośrednictwem ChatGPT

Opracowany przez OpenAI, ChatGPT to oparty na AI asystent pisania, który może generować posty na blogu, e-maile i podpisy w mediach społecznościowych na podstawie podanych podpowiedzi.

Chociaż jest to świetne, darmowe narzędzie do pisania oparte na AI, które pomaga w generowaniu pomysłów i przełamaniu blokady twórczej, nadal wymaga ludzkiego wkładu, aby dopracować wynik. Chociaż jest przydatne na początek, zawsze musisz sprawdzić i dostosować zawartość do standardów.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Tłumacz zawartość na ponad 90 języków bez utraty kontekstu i znaczenia

Przesyłaj dane wejściowe w dowolnym formacie — tekst, obraz, a w niektórych przypadkach nawet głos

Podsumowuj długie artykuły, raporty badawcze i transkrypcje za pomocą ChatGPT

Ograniczenia ChatGPT

Powolna i uciążliwa obsługa klienta

Strona często się zawiesza, a odpowiedzi bywają czasami dość powolne

Ceny ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Teams : 30 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ChatGPT

G2 : 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ChatGPT?

Oto recenzja serwisu G2:

Mój proces tworzenia zawartości stał się szybszy i lepszy. Im bardziej szczegółowe podpowiedzi podaję, tym lepsze wyniki otrzymuję. Mogę nawet wybrać format odpowiedzi.

🔍 Czy wiesz, że... ChatGPT ma ponad 4,79 miliarda odwiedzin miesięcznie. To ogromna popularność AI! Jak wypada na tle Grammarly? Sprawdźmy to w porównaniu ChatGPT vs. Grammarly!

3. Jasper (najlepsze narzędzie do marketingu zawartości wspomaganego przez AI)

Jasper przydaje się do tworzenia zawartości na potrzeby kampanii marketingowych i pomaga generować posty na blogu, teksty reklamowe, scenariusze wideo oraz szkice zawartości.

Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest możliwość dostosowania zawartości do konkretnych wytycznych marki, co sprawia, że jest ono pomocne dla zespołów, które potrzebują spójności w tonie i przekazie.

Mimo to, choć Jasper wykorzystuje modele AI do przyspieszenia tworzenia zawartości, nadal wymaga dopracowania, aby zapewnić, że wynik naprawdę odzwierciedla głos i strategię marki. Odkryłem, że jest to narzędzie, które działa najlepiej w połączeniu z solidnym procesem redakcyjnym.

Najlepsze funkcje Jasper

Twórz zawartość, korzystając z gotowych szablonów przeznaczonych do długich tekstów, tekstów marketingowych i postów w mediach społecznościowych

Uprość złożony tekst dzięki funkcji „Wyjaśnij mi to jak piątoklasistowi”

Jasper limits

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wyniki generowane przez Jasper są ogólnikowe i pozbawione kreatywności

Rozliczenia i subskrypcje są dość skomplikowane i mogą stanowić szczególne wyzwanie podczas próby anulowania konta

Ceny Jasper

Twórca : 49 USD miesięcznie na użytkownika

Pro : 69 USD miesięcznie za użytkownika

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2 : 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasperze?

Oto recenzja serwisu G2:

Korzystam z Jaspera, aby wzbogacić swoje teksty. Daje mi on pomysły i zapobiega blokowi twórczemu.

🔎 Czy wiesz, że... Według badania przeprowadzonego wśród dyrektorów ds. marketingu firmy wykorzystujące AI w marketingu odnotowały 6,2% wzrost sprzedaży, 7% wzrost satysfakcji klientów oraz 7,2% spadek kosztów marketingowych.

4. Copy.ai (Najlepsze narzędzie do tworzenia treści opartego na AI na dużą skalę)

Korzystałem z Copy.ai do tworzenia zawartości marketingowej i sprzedażowej i jest to solidne narzędzie do szybkiego generowania szkiców oraz automatyzacji zadań.

Dzięki ponad 90 narzędziom do copywritingu opartym na konkretnych przypadkach użycia pomaga to przyspieszyć tworzenie zawartości i spersonalizować działania promocyjne, co świetnie sprawdza się przy skalowaniu wysiłku.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Twórz teksty w swoim niepowtarzalnym stylu dzięki Voicecopy.ai

Ustawiaj etykiety na informacjach w swojej bazie danych, aby uniknąć konieczności podawania kontekstu za każdym razem

Podsumowuj transkrypcje w formie briefów zawartości za pomocą narzędzia Summarize-to-Brief

Ograniczenia Copy.ai

Platforma może być niestabilna, a błędy pojawiają się często

Zawartość generowana przez system może nie zawierać dokładnych źródeł, co wymaga dokładnej weryfikacji faktów.

Ceny Copy.ai AI

Free Forever

Pakiet startowy : 49 USD/miesiąc

Zaawansowane : 249 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Copy.ai

G2 : 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Copy.ai?

Oto recenzja serwisu G2:

Uważam, że interfejs tego narzędzia jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Korzystam z Copy.ai do tworzenia postów w mediach społecznościowych i opisów produktów, wstępów do blogów oraz treści na strony internetowe.

😵‍💫 Nie wiesz, o co zapytać swoje narzędzie do pisania oparte na AI? Oto najlepsze podpowiedzi dla marketerów i pisarzy, które pomogą Ci zacząć!

5. Rytr (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia treści opartego na AI przy ograniczonym budżecie)

Rytr to przydatne narzędzie do szybkiego tworzenia szkiców postów na bloga, tekstów reklamowych, podpisów w mediach społecznościowych i e-maili. Wyróżnia się ono zdolnością do analizowania próbek tekstów i naśladowania określonego stylu, dzięki czemu teksty brzmią bardziej naturalnie, a nie jak typowe generowane przez AI.

Platforma oferuje również różne opcje tonu, dzięki czemu możesz dostosować swoje teksty do różnych odbiorców i projektów. Chociaż zdecydowanie przyspiesza to proces, zawartość nadal zyskuje na niewielkim ludzkim dopracowaniu, które sprawia, że naprawdę się wyróżnia.

Najlepsze funkcje Rytr

Twórz zawartość do ponad 40 zastosowań, od wpisów na blogu po opisy produktów

Popraw przepływ pisania dzięki funkcji autouzupełniania zdań i akapitów opartej na AI

Twórz zawartość w ponad 30 językach dla odbiorców na całym świecie

Ograniczenia Rytr

Wymaga szczegółowych podpowiedzi dotyczących pisania, aby generować zadowalające wyniki

Użytkownicy mogą szybko wyczerpać swój miesięczny limit, jeśli w płatnych planach nie zostaną ustawione ograniczenia dotyczące liczby odpowiedzi.

Ceny Rytr

Free Forever

Unlimited : 9 USD/miesiąc

Premium: 29 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Rytr

G2 : 4,7/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Rytr?

Oto recenzja serwisu G2:

Jest łatwe w użyciu, zapewnia płynne pisanie i generuje wysokiej jakości zawartość. Interfejs użytkownika jest naprawdę dobry w porównaniu z innymi programami do pisania opartymi na AI. Wyniki są przyzwoite.

🤖 Zawartość generowana przez AI kontra zawartość tworzona przez ludzi 🥷? Niech rozpocznie się walka! Sprawdź zalety i wady i zobacz, kto wygra!

6. Grammarly (najlepsze oprogramowanie do pisania oparte na AI, zapewniające dopracowane i pozbawione błędów teksty)

Grammarly to ważne narzędzie w arsenale każdego twórcy zawartości. Jest to dobry partner w pisaniu oparty na AI, który pomaga przekazać zawartość w zwięzły, poprawny gramatycznie i angażujący sposób.

Możesz wykorzystać AI Grammarly do tworzenia dokumentacji, pisania e-maili, dopracowywania raportów, a nawet udoskonalania postów w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Grammarly

Skorzystaj z generatora akapitów , aby przeredagować całe akapity pod kątem przejrzystości, tonu i zaangażowania

Twórz niestandardowe szablony wiadomości, których Twoje zespoły mogą używać do szybkiego odpowiadania na e-maile

Skorzystaj z funkcji Authorship w Grammarly, aby kategoryzować swoją zawartość w oparciu o wiarygodne źródła

Ograniczenia Grammarly

Mogą być sztywne i nie pozostawiać zbyt wiele miejsca na osobisty styl autora

Przekształcanie fraz może czasami wydawać się nienaturalne

Ma tendencję do sugerowania zbyt formalnych zmian, które mogą pozbawić tekst indywidualnego stylu autora

Ceny Grammarly

Na zawsze za darmo

Premium : 30 USD miesięcznie na użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Grammarly?

Oto recenzja serwisu G2:

Grammarly stało się dla mnie czymś więcej niż tylko asystentem pisarskim — to kluczowy element mojej komunikacji zawodowej. Oferuje wsparcie dla każdego etapu mojego procesu pisania, od szkicowania wstępnych pomysłów po dopracowywanie ostatecznej wersji tekstu.

7. Gemini (Najlepsze narzędzie do wyszukiwania i generowania zawartości oparte na AI)

Gemini to wszechwiedzący przyjaciel, jeśli chodzi o badania, pisanie i rozwiązywanie tych trudnych, wymagających dogłębnej analizy pytań. Od aktualizacji Flash 2.0 jest jeszcze lepszy, znacznie szybszy i bardziej precyzyjny, z łatwością radząc sobie z tekstem, obrazami, a nawet kodem.

Najlepsze funkcje Gemini

Twórz zawartość multimodalną zawierającą tekst, obrazy i dźwięk, aby zapewnić angażujące doświadczenia

Wspieraj projekty programistyczne dzięki Gemini Code Assist, które zapewnia do 180 000 uzupełnień kodu miesięcznie

Ograniczenia Gemini

Gemini może nie sprostać zadaniu, jeśli chodzi o streszczanie wideo

W niektórych instancjach udziela niekompletnych lub nieprzydatnych odpowiedzi

Brak zaawansowanego zrozumienia wysoce specjalistycznych lub niszowych tematów

Ceny Gemini

Free po zalogowaniu się na konto Google

Google AI Pro : 19,99 USD/miesiąc

Google AI Ultra: 249,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Gemini

G2 : 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gemini?

Oto recenzja serwisu G2:

Jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Kiedy tworzę wiadomości e-mail dla moich klientów, bardzo pomaga mi to zachować profesjonalizm w moich wiadomościach.

😎 Przyjazne przypomnienie: Zintegrowanie AI z dokumentami Worda, na przykład poprzez użycie Google Gemini w Docs, może tak bardzo przyspieszyć pisanie, że zaoszczędzisz nawet 66% czasu. To cztery dodatkowe godziny na kawę, obejrzenie serialu lub w końcu uporządkowanie Skrzynki odbiorczej!

8. Sudowrite (najlepszy partner do pisania oparty na AI dla twórców beletrystyki)

Utknąłeś w scenie? Nie możesz znaleźć odpowiednich słów? Sudowrite zostało stworzone, aby pomóc wszystkim pisarzom tworzącym beletrystykę. To jakby ktoś spojrzał na Twoje teksty świeżym okiem, sugerując poprawki, dopracowując zdania i wyciągając Cię z twórczej rutyny.

Dzięki ponad 1000 wtyczek możesz dostosować sugestie do swojego stylu. Nie napisze za Ciebie powieści (gdzie byłaby w tym frajda?), ale sprawi, że proces ten będzie znacznie płynniejszy — a może nawet nieco bardziej ekscytujący.

Najlepsze funkcje Sudowrite

Twórz kompleksowe narracje dzięki Story Engine

Wzbogać szczegóły sensoryczne za pomocą funkcji „Opisz”

Udoskonalaj teksty dzięki narzędziu Rewrite

Ograniczenia Sudowrite

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowywania przy podstawowym interfejsie użytkownika

Oferuje mniej integracji z narzędziami innych firm

Ceny Sudowrite

Hobby i studenci : 19 USD/miesiąc

Profesjonalny : 29 USD/miesiąc

Max: 59 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Sudowrite

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sudowrite?

Oto recenzja z serwisu Reddit:

Sudowrite pomogło mi poprawić fabułę i teraz piszę ją samodzielnie w tym samym szybkim tempie, w jakim napisałem pierwszą książkę z serii. Już sama ta pomoc była warta swojej ceny.

😎 Ciekawostka: Krótki film „Sunspring ” z 2016 roku został w całości napisany przez bota opartego na AI wykorzystującego sieci neuronowe.

9. Anyword (najlepsze narzędzie do tworzenia tekstów marketingowych opartych na danych)

Anyword to narzędzie do tworzenia zawartości oparte na AI, które sprawia, że pisanie zawartości marketingowej staje się odrobinę przyjemniejsze. Możesz go używać do poprawiania tekstów, dostosowywania tonu do różnych odbiorców, a nawet uzyskania informacji o tym, jak dana zawartość może się sprawdzić, zanim ją opublikujesz.

To świetne rozwiązanie w momentach, gdy zastanawiasz się nad każdym słowem lub wpatrujesz się w pustą stronę i po prostu potrzebujesz solidnego punktu wyjścia. Nie wykona całej pracy za Ciebie, ale zdecydowanie przyspieszy ten proces.

Najlepsze funkcje Anyword

Twórz treści oparte na danych z wykorzystaniem prognozowanych wyników wydajności

Wsparcie dla tworzenia zawartości wielojęzycznej w ponad 30 językach

Integruje się bezpośrednio z Google Ads, Meta Ads i wszystkimi Twoimi kontami w mediach społecznościowych

Ograniczenia Anyword

Anyword oferuje przede wszystkim wsparcie dla języka angielskiego, co może stanowić limit dla użytkowników potrzebujących pomocy przy tworzeniu zawartości w innych językach.

Limit liczby znaków może utrudniać korzystanie z tego narzędzia w przypadku obszernych blogów

Ceny Anyword

Pakiet startowy : 49 USD/miesiąc

Oparte na danych : 99 USD/miesiąc

Business : 499 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Anyword

G2 : 4,8/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Anyword?

Oto recenzja serwisu G2:

Anyword pomaga mojemu zespołowi i mnie przejść przez fazę burzy mózgów i stworzyć atrakcyjny tekst za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zaoszczędziliśmy czas zwłaszcza przy pisaniu reklam, a możliwość stworzenia odpowiedniego tonu wypowiedzi znacznie nam w tym pomogła.

10. QuillBot (Najlepsze narzędzie AI do parafrazowania i tworzenia streszczeń)

QuillBot to solidny dodatek do każdego zestawu narzędzi do pisania, zwłaszcza gdy chcesz uporządkować swój tekst. Zawiera narzędzia do parafrazowania, sprawdzania plagiatu, sprawdzania gramatyki, tłumaczeń, tworzenia streszczeń, a nawet cytatów.

Uważam, że jest to szczególnie przydatne przy przeredagowywaniu tekstu, gdy nie chcę, by brzmiał on sztucznie. Nie jest to rozwiązanie idealne (czasami zbytnio upraszcza treść), ale przy właściwym użyciu pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i sprawia, że tekst pozostaje zwięzły.

Najlepsze funkcje QuillBot

Szukaj informacji, pisz i ulepszaj szkice dzięki zintegrowanemu asystentowi AI Quillbot Flow

Bez wysiłku generuj dokładne cytaty dzięki Citation Generator

Dostosuj parafrazowanie za pomocą niestandardowych trybów, takich jak Standardowy, Płynny i Kreatywny

Ograniczenia QuillBot

Czasami generuje powtarzające się lub bezsensowne teksty, które wymagają starannej weryfikacji

Zaawansowane funkcje, takie jak zaawansowana gramatyka i wiele stylów parafrazowania, wymagają płatnej subskrypcji

Ceny QuillBot

Na zawsze za darmo

Premium : 4,17 USD/miesiąc

Plan zespołowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje QuillBot

G2 : 4,3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o QuillBot?

Oto recenzja serwisu G2:

Jest łatwy w użyciu, oferuje wybór wielu języków oraz wiele innych narzędzi, takich jak narzędzie do parafrazowania, narzędzie do sprawdzania plagiatu i wiele innych, co sprawia, że Quillbot jest zakończonym pakietem dla pisarzy.

💡 Porada eksperta: Korzystaj z szablonów opartych na AI, aby znacznie ułatwić sobie proces tworzenia zawartości. Na przykład szablon AI do postów na blogu może pomóc marketerom w szybkim nakreśleniu celów kampanii, kluczowych komunikatów i kanałów dla ich blogów

11. Wordtune (najlepsze narzędzie AI do przepisywania i zwiększania przejrzystości tekstu)

Wordtune to oprogramowanie do pisania oparte na AI, które sprawia, że pisanie staje się nieco mniej frustrujące. Kiedy zmagasz się z odpowiednim sformułowaniem, jego sugestie dotyczące przeróbki brzmią naprawdę naturalnie.

Wbudowane szablony pomagają przyspieszyć pracę, zwłaszcza gdy nie chcesz zaczynać od zera. Darmowa wersja sprawdza się dobrze przy szybkich przeróbkach i przełamaniu blokady twórczej.

Najlepsze funkcje Wordtune

Przeformułuj zdania dzięki sugestiom dotyczącym zmian w kontekście, w tym argumentom i wnioskom

Dodaj humor, podkreśl ważne fragmenty lub nadaj tekstowi swobodny ton dzięki Redaktor Spices

Generuj, rozbudowuj lub udoskonalaj teksty dzięki Ask AI

Ograniczenia Wordtune

Ogranicza użytkowników Free Planu do 10 generacji AI dziennie

Chociaż oferuje wsparcie dla wielu języków, nie jest tak skuteczne w przypadku zawartości nieanglojęzycznej.

Ceny Wordtune

Free Forever

Zaawansowane : 13,99 USD/miesiąc

Unlimited: 19,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Wordtune

G2 : 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 70 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wordtune?

Oto recenzja serwisu G2:

Wordtune to świetny wybór dla każdego pisarza, który brakuje mu słów lub motywacji do pisania – narzędzie czerpie wskazówki z tego, co już zostało napisane, i generuje kolejne zdania. Możemy również modyfikować te zdania za pomocą wbudowanych opcji przepisywania, które pomagają nam nadać im odpowiedni ton.

12. Writer (Najlepsze narzędzie do pisania z wykorzystaniem AI i tworzenia zawartości spójnej z wizerunkiem marki)

Writer bardziej przypomina AI-współpilota dla cykli pracy biznesowej niż zwykłe narzędzie do pisania. Potrafi odpowiadać na pytania, wyciągać wnioski, tłumaczyć zawartość, a nawet analizować obrazy. Najbardziej uderzyło mnie to, jak poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i prywatności, oferując opcje wdrożenia zgodne z globalnymi standardami ochrony danych.

Najlepsze funkcje Writer

Generuj trafną zawartość na podstawie własnych danych dzięki grafowi wiedzy

Twórz aplikacje za pomocą redaktora typu „przeciągnij i upuść”, bez konieczności pisania kodu

Zautomatyzuj sprawdzanie zgodności w całym zasobie zawartości

Ograniczenia pisarza

Limity planów innych niż korporacyjne na 5 użytkowników bez możliwości dodania kolejnych

Częste aktualizacje sprawiają, że aplikacja bywa czasami dość nieprzewidywalna

Ceny Writer

14-dniowa wersja próbna bezpłatna

Pakiet podstawowy : 39 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje pisarzy

G2 : 4,3/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writerze?

Oto recenzja serwisu G2:

Wygląd jest elegancki, profesjonalny i przejrzysty – to łatwa w obsłudze aplikacja z wieloma różnymi punktami dostępu (rozszerzenia, aplikacja internetowa, aplikacja komputerowa). Dobrze integruje się z systemami marketingowymi, z których korzystamy, a jej wdrożenie było łatwe.

👀 Ciekawostka: Grafy wiedzy potrafią analizować akapity i pokazywać połączenia między tematami, podtematami i pojęciami. Dzięki temu są przydatnymi narzędziami do pisania esejów, ponieważ ta uporządkowana wizualizacja może faktycznie służyć jako plan do organizowania pomysłów i utrzymania logicznego przepływu między pojęciami.

13. Writesonic (Najlepsze narzędzie do pisania artykułów i marketingu opartego na AI)

Writesonic oferuje kilka przydatnych funkcji opartych na AI do tworzenia zawartości, analizy konkurencji i badań. Integruje się z Ahrefs, Google Analytics i WordPress, ułatwiając pobieranie danych w czasie rzeczywistym i planowanie zawartości bez konieczności korzystania z wielu narzędzi jednocześnie.

Najlepsze funkcje Writesonic

Skorzystaj z funkcji takich jak narzędzie do sprawdzania SEO i klastry tematyczne w celu optymalizacji

Skorzystaj z Chatsonic (chatbota opartego na AI), aby uzyskać pomoc w czasie rzeczywistym

Twórz niestandardowe chatboty oparte na AI bez kodowania, korzystając z Botsonic

Ograniczenia Writesonic

Wsparcie klienta nie reaguje zbyt szybko, a odpowiedzi na zapytania często są opóźnione

Generowanie artykułów jest nieco przestarzałe

Ceny Writesonic

Free Forever

Indywidualne : 20 USD/miesiąc

Lite: 49 USD/miesiąc

Standard : 99 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna: 249 USD/miesiąc

Zaawansowane: 499 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writesonic?

Oto recenzja serwisu G2:

Podoba mi się, że Writesonic rozumie największe bolączki pisarzy i twórców zawartości, a mianowicie pisanie artykułów, które są zarówno przyjazne dla SEO, jak i oferuje 10-krokowy kreator artykułów oraz 4-krokowy kreator artykułów, aby pomóc pisarzowi w tworzeniu wartościowej zawartości za pomocą jednego kliknięcia.

Uwolnij swój potencjał pisarski dzięki najlepszemu rozwiązaniu opartemu na AI

Narzędzia do pisania oparte na AI są dostępne w różnych formach i rozmiarach, od pełnoprawnych pakietów do tworzenia zawartości po proste narzędzia do parafrazowania i sprawdzania gramatyki.

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, które pomoże Ci w burzy mózgów, pisaniu, współpracy i zarządzaniu zawartością w jednym miejscu, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki wbudowanym narzędziom do burzy mózgów, zatwierdzania, zarządzania zadaniami i automatyzacji usprawnia cały cykl pracy związany z tworzeniem zawartości — od pomysłu po publikację.

