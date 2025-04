10 najlepszych narzędzi AI usprawniających pisanie bezbłędnej zawartości

Jest późno, poprawiasz swój szkic i coś wydaje się nie tak. czy to ton? Czy zdania są zbyt niezgrabne?

Może potrzebujesz jeszcze jednego pola tekstowego, aby rozbić zawartość. 🤔

Nawet najlepsi pisarze mają takie chwile, kiedy ich zdania wymagają dodatkowego dopracowania.

I tu właśnie z pomocą przychodzi usprawniacz pisania oparty na AI. Wykrywa błędy, zwiększa czytelność, poprawia przepływ i pozwala jasno komunikować swoje pomysły.

Na tym blogu poznamy 10 najlepszych ulepszaczy pisania, które pozwalają tworzyć bezbłędną zawartość. 🎯

Wypróbuj AI Writer w ClickUp

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótki przegląd najlepszych narzędzi AI usprawniających pisanie:

**Czego należy szukać w narzędziach do poprawy jakości pisania?

Nie wszystkie narzędzia do poprawy pisania mają takie same możliwości. Niektóre wyróżniają się sprawdzaniem gramatyki, podczas gdy inne specjalizują się w poprawianiu tonu lub upraszczaniu złożonych pomysłów.

Przy tak wielu dostępnych opcjach, ważne jest, aby wiedzieć, które funkcje należy traktować priorytetowo. Oto kilka funkcji, które musi posiadać twój poprawiacz pisania. 👀

Wykrywanie błędów: Skuteczne identyfikowanie i poprawianie problemów gramatycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych

✅ Ulepszenia czytelności: Oferowanie sugestii, które sprawią, że zawartość będzie bardziej przejrzysta i wciągająca

Dostosowanie tonu: Pomoc w dostosowaniu stylu pisania do celu lub grupy docelowej

Opcje niestandardowe: Dostosowanie zaleceń do unikalnych preferencji pisania

Łatwość integracji: Płynna praca z istniejącymi narzędziami lub cyklami pracy

Szczegółowe spostrzeżenia: Dostawca informacji zwrotnych na temat struktury, spójności i ogólnego wpływu

10 najlepszych narzędzi usprawniających pisanie

Odpowiednie narzędzie do poprawy jakości pisania może przekształcić zawartość z dobrej w wyjątkową. ale które narzędzie wybrać?

Oto lista 10 najlepszych narzędzi do poprawy pisania, które poprawiają gramatykę, styl i czytelność.

Przygotuj się na wybór spośród najlepszych narzędzi do poprawy pisania! 💪

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI)

Pierwsze narzędzie na liście, ClickUp , the everything app for work, to doskonały wybór dla teamów poszukujących platformy integrującej narzędzia AI do tworzenia zawartości i zarządzania zadaniami.

Jedną z jej wyróżniających się funkcji jest ClickUp Brain wbudowany asystent AI ClickUp. 🤩

Potrzebujesz dopracowanej wersji szkicu e-maila? To Narzędzie do korekty AI zapewnia, że Twój komunikat jest profesjonalny i zgodny z Twoimi intencjami. Piszesz ofertę marketingową? Dostosowuje sugestie, aby Twoje słowa były przekonujące i skoncentrowane na odbiorcach.

ClickUp Brain

Wypróbuj ClickUp Brain

Po prostu zaznacz tekst i popraw jego jakość dzięki ClickUp Brain

Zintegrowana bezpośrednio z ekosystemem ClickUp, aplikacja Generator zawartości AI zapewnia zespołom rozwiązanie do upraszczania, przepisywania i udoskonalania zawartości.

ClickUp Brain poważnie podchodzi również do kwestii niestandardowych rozwiązań.

ClickUp Brain nie ogranicza się do ogólnych edycji - dostosowuje zawartość do roli i potrzeb użytkownika. Na przykład marketerzy mogą dopracować wezwania do działania, podczas gdy kierownicy projektów mogą uzyskać pomoc w tworzeniu zwięzłych, ale atrakcyjnych raportów. Narzędzie dostosowuje się do twoich celów, sprawiając, że każdy napisany tekst jest lepszy od poprzedniego.

ClickUp Docs

Dodaj bogaty format do swojej zawartości dzięki ClickUp Docs

Dla projektów Teams, Dokumenty ClickUp przenosi współpracę na zupełnie nowy poziom. Możesz przeprowadzać burze mózgów, tworzyć szkice zawartości i dzielić się opiniami w jednym miejscu, z pisarzem AI pracującym razem z Tobą w Twoim dokumencie.

Edycja w czasie rzeczywistym zapewnia wszystkim spójność, ułatwiając wspólne tworzenie i udoskonalanie zawartości. Dokumenty umożliwiają również bogaty format tekstu, w tym tabele, obrazy i osadzone multimedia, dzięki czemu dane są bardziej angażujące.

W połączeniu z narzędziami marketingowymi ClickUp masz wszystko, czego potrzebujesz do planowania kampanii, pisania atrakcyjnej zawartości i śledzenia postępów - wszystko na jednej platformie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Gotowe podpowiedzi: Dostęp do ponad 100 niestandardowych podpowiedzi upraszczających pisanie dla takich ról jak marketing, inżynieria i obsługa klienta

Dostęp do ponad 100 niestandardowych podpowiedzi upraszczających pisanie dla takich ról jak marketing, inżynieria i obsługa klienta Współpraca w czasie rzeczywistym: Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami, pozwalająca na natychmiastową informację zwrotną i poprawki

Współpraca w czasie rzeczywistym nad dokumentami, pozwalająca na natychmiastową informację zwrotną i poprawki Możliwości automatyzacji: Automatyzacja danych powstania zawartości i powtarzalne zadania, aby zapewnić dotrzymanie terminów

Automatyzacja danych powstania zawartości i powtarzalne zadania, aby zapewnić dotrzymanie terminów Podniesienie jakości zawartości: Otrzymywanie sugestii dotyczących konkretnej roli w celu dostosowania tonu, stylu i struktury, aby uzyskać lepszy wpływ

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji i niestandardowych opcji może być przytłaczające dla początkujących, wymagając czasu i wysiłku, aby w pełni opanować aplikację

Aplikacja mobilna może nie oferować tego samego poziomu funkcji, co wersja komputerowa

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Grammarly (najlepszy do kompleksowej pomocy w pisaniu)

przez Grammarly Grammarly jest wszechstronnym Narzędzie do sprawdzania gramatyki oparte na AI zaprojektowany w celu udoskonalenia i poprawy komunikacji na różnych platformach. Oferuje korektę gramatyki, ortografii i interpunkcji w czasie rzeczywistym wraz z sugestiami dotyczącymi jasności i tonu, aby zapewnić, że twoje pisanie pozostanie skuteczne.

Najlepsze funkcje Grammarly

Uzyskaj kontekstowe synonimy, aby wzbogacić swoje słownictwo i zachować dokładność

Ulepsz pisanie, uzyskując informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w celu poprawy gramatyki, stylu i przepływu

Integracja z platformami takimi jak Scrivener, Dokumenty Google i Microsoft Word

Popraw różnorodność zdań, identyfikując nadużywane słowa i powtarzające się struktury

Grammarly limit

Nie działa dobrze w przypadku dokumentów zawierających wiele języków, terminów nieanglojęzycznych lub elementów takich jak tabele

Czasami błędnie interpretuje kontekst zdania, co prowadzi do nieprawidłowych sugestii

Ceny Grammarly

Free Forever

Pro: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (7000+ recenzji)

4.7/5 (7000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (9000+ recenzji)

3. ProWritingAid (najlepszy do dogłębnej analizy stylu i struktury)

przez ProWritingAid ProWritingAid to solidne narzędzie do dogłębnej analizy stylu i struktury tekstu. Oferuje kompleksowe raportowanie gramatyki, czytelności, nadużywanych słów i struktury zdań, pomagając użytkownikom udoskonalić ich zawartość.

Najlepsze funkcje ProWritingAid

Parafrazowanie zawartości, aby uczynić ją formalną, nieformalną, dłuższą, krótszą i bardziej płynną

Użyj "Sparks Edit", aby poprawić czytelność i płynność, zmienić czas i dodać szczegóły sensoryczne

Dodawaj nowe dialogi i wciągające analogie dzięki funkcji "Sparks Continue"

ProWritingAid limit

Czasami dostawca podaje nieprawidłowe sugestie lub poprawki

ProWritingAid ceny

Free

Premium: $30/miesiąc

$30/miesiąc Premium Pro: $36/miesiąc

oceny i recenzje ProWritingAid

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4. DeepL Write (najlepsze dla wysokiej jakości tłumaczeń i redaktorów)

przez DeepL Napisz DeepL Write to narzędzie do przepisywania narzędzie to wyróżnia się wysoką jakością tłumaczeń i jest idealne dla wielojęzycznych autorów lub tych, którzy chcą dopracować zawartość w różnych językach. Intuicyjne narzędzie AI zapewnia, że tekst zachowuje zamierzone znaczenie, jednocześnie zwiększając przejrzystość i ton.

Najlepsze funkcje DeepLWrite

Ulepsz swoje teksty dzięki sugestiom AI w czasie rzeczywistym dotyczącym doboru słów, sformułowań i tonu

Zwiększenie przejrzystości tekstu przy jednoczesnym zachowaniu unikalnego stylu pisania

Natychmiastowe poprawianie błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych

Skorzystaj z natychmiastowych sugestii, które pomogą ci edytować tekst na bieżąco

limity DeepLWrite

Limity dotyczące liczby użyć funkcji pliku, co ogranicza elastyczność użytkowników często przetwarzających dokumenty

Ograniczone funkcje tłumaczenia językowego

Ceny DeepLWrite

Free

Pro: $16.50/miesiąc za użytkownika

$16.50/miesiąc za użytkownika Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DeepLWrite

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

5. HyperWrite (najlepszy do kreatywnego generowania zawartości)

przez HyperWrite HyperWrite specjalizuje się jako Generator tekstów AI dla kreatywnej zawartości. Może wykorzystywać badania w czasie rzeczywistym, przeszukując miliony artykułów naukowych i dokumentów, dostarczając dokładnych i aktualnych informacji.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, przygotowujesz tekst marketingowy, czy piszesz powieść, narzędzie to dostosowuje się do twojego stylu i dostarcza pomocnych sugestii.

Najlepsze funkcje HyperWrite

Niestandardowe wyniki zgodnie z podpowiedziami, aby odzwierciedlić swój unikalny głos i styl

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak generowanie e-maili lub burza mózgów nagłówków

Wykorzystanie kreatywnych narzędzi AI do tworzenia artykułów, skryptów i nie tylko przy minimalnym wysiłku

Rozwijaj pomysły, generuj akapity, a nawet sugeruj sposoby opracowania pełnego artykułu lub historii

limity HyperWrite

Wyniki mogą być powtarzalne i mniej oryginalne

Generowanie zawartości trwa dłużej niż w przypadku innych narzędzi

Ceny HyperWrite

Free

Premium: $19.99/miesiąc na użytkownika

$19.99/miesiąc na użytkownika Ultra: $44.99/miesiąc na użytkownika

6. QuillBot (najlepszy do parafrazowania i podsumowywania)

przez QuillBot QuillBot jest znany ze swoich funkcji parafrazowania i podsumowywania, przeznaczonych dla studentów, profesjonalistów i twórców zawartości. Oferuje wiele trybów dostosowywania tonu, stylu i płynności, zapewniając, że tekst jest zarówno oryginalny, jak i dopracowany.

Wbudowane narzędzie do sprawdzania gramatyki i opcje integracji sprawiają, że jest ono wszechstronne do udoskonalania prac pisemnych.

QuillBot najlepsze funkcje

Generowanie cytatów za pomocą łatwego w użyciu narzędzia dla potrzeb akademickich i zawodowych

Ocena czytelności za pomocą porównań przed i po w celu zmierzenia przejrzystości zawartości

Kondensacja długich tekstów w zwięzłe podsumowania, ułatwiające szybkie przyswojenie złożonej zawartości

Zapewnienie oryginalności i autentyczności pracy poprzez identyfikację potencjalnego plagiatu

QuillBot limit

Czasami daje mniej dokładne wyniki, szczególnie w przypadku wykrywania plagiatu

Limit słów dla narzędzia do parafrazowania

Ceny QuillBot

Free

Miesięcznie: $9.95/miesiąc na użytkownika

$9.95/miesiąc na użytkownika Półroczny: $6.66/miesiąc na użytkownika

$6.66/miesiąc na użytkownika Roczny: $2.50/miesiąc na użytkownika

QuillBot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (30+ recenzji)

4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

7. Scribbr (najlepsze wsparcie w pisaniu akademickim)

via Scribbr Scribbr dostosowuje swoje funkcje do pisania akademickiego, oferując narzędzia takie jak wykrywanie plagiatu, sprawdzanie gramatyki i wsparcie cytowania. Pomaga zachować logiczny przepływ i zapewnia zgodność pracy ze standardami akademickimi.

Koncentrując się na esejach i pracach dyplomowych, Scribbr ułatwia tworzenie precyzyjnej i dobrze zorganizowanej zawartości naukowej.

Najlepsze funkcje Scribbr

Generowanie dokładnych cytatów w wielu stylach, w tym APA, MLA i Chicago

Uzyskaj zasoby do pisania z przewodnikami i najlepszymi praktykami dla studentów i naukowców

Korzystaj z narzędzi plagiatowych, aby porównać swój tekst z obszerną akademicką bazą danych

Uzyskaj pomoc w korekcie tekstu dzięki narzędziom AI, które wykrywają błędy lub niespójności

Scribbr limit

Czasami podaje nieistotne źródła

Nie działa dobrze z różnymi typami dokumentów

Ceny Scribbr

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Scribbr

G2: 4.8/5 (200+ recenzji)

4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. YouWrite (najlepszy do spersonalizowanych opinii na temat pisania)

przez Trend Hunter YouWrite usprawnia proces pisania, generując zawartość dostosowaną do unikalnych potrzeb i preferencji użytkownika. Posiada wiele trybów, takich jak Research, Creative lub Genius, aby zaspokoić określone przypadki użycia.

Określ ton, odbiorców lub styl, a aplikacja dostarczy niestandardowe sugestie, które pasują do różnych kontekstów, takich jak profesjonalne e-maile lub kreatywne projekty.

Najlepsze funkcje YouWrite

Z łatwością pisz wiersze tematu, kopie stron docelowych i podpisy w mediach społecznościowych

Dodaj przypadek użycia, ton, odbiorców i szczegóły wiadomości w gotowym szablonie, aby wygenerować zawartość

Korzystaj z opcji trybu kreatywnego do tworzenia wierszy i scenariuszy

limity YouWrite

Brak zaawansowanych możliwości badawczych

Użytkownicy preferujący samodzielne aplikacje uważają, że narzędzie jest niewygodne, ponieważ jest zintegrowane z You.com

Ceny YouWrite

Free

Plan Pro: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Plan Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje YouWrite

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

9. Originality.ai (najlepsze do wykrywania plagiatu i autentyczności zawartości)

przez Originality.ai Originality.ai jest strażnikiem integralności zawartości, identyfikującym zduplikowany lub wygenerowany przez AI tekst z precyzją. Zaprojektowany dla firm i instytucji akademickich, priorytetowo traktuje zachowanie etycznych praktyk pisania.

Najlepsze funkcje Originality.ai

Identyfikacja Zawartość wygenerowana przez AI od zawartości wygenerowanej przez człowieka w tym tekst z GPT-4

Połączenie wykrywania plagiatu z kontrolą oryginalności AI w celu zapewnienia unikalności zawartości

Ułatwienie współpracy dzięki funkcjom zarządzania zespołem, pozwalającym Business na nadzorowanie wielu użytkowników z jednego konta

Widok szczegółowych wyników oryginalności za pomocą przejrzystego, intuicyjnego pulpitu z przystępnymi funkcjami

Originality.ai limit

Użytkownicy skarżyli się, że jeśli przesuwają akapity lub sekcje, wyniki ulegają zmianie

Narzędzie czasami myli prawdziwe ludzkie teksty z zawartością wygenerowaną przez AI, co skutkuje fałszywymi wynikami

Originality.ai ceny

Pay as you go: $30 za 3,000 kredytów

$30 za 3,000 kredytów Pro: $14.95/miesiąc za użytkownika

$14.95/miesiąc za użytkownika Enterprise: 179$/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Originality.ai

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

10. Easy Peasy AI (Najlepsza do szybkiego generowania zawartości)

via Easy Peasy AI Easy Peasy AI jest lekkim narzędzie do copywritingu dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiej i prostej pomocy przy tworzeniu blogów, podpisów lub opisów produktów. Jest to świetna opcja dla pisarzy szukających prostego, prostego podejścia do generowania pomysłów i zawartości.

Easy Peasy AI najlepsze funkcje

Ponad 90 szablonów copywriterskich do wyboru w celu usprawnienia procesu pisania

Korzystaj z transkrypcji audio opartej na AI i generuj szczegółowe streszczenia, opisy i notatki

Generowanie obrazów, które uzupełniają tekst, czyniąc zawartość bardziej angażującą dzięki atrakcyjnym wizualnie grafikom

Easy Peasy AI ograniczenia

Użytkownicy narzekali na dokładność modelu

Niestandardowe opcje mogą być ograniczające dla użytkowników poszukujących wysoce spersonalizowanych stylów zawartości

Ceny Easy Peasy AI

Free

Starter: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Unlimited 50: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Unlimited: $32/miesiąc na użytkownika

Precyzuj i zarządzaj projektami pisarskimi za pomocą ClickUp

Wybór odpowiedniego narzędzia AI do pisania może znacznie poprawić zawartość, niezależnie od tego, czy chcesz wyostrzyć ton, zwiększyć przejrzystość, czy przyspieszyć proces pisania. Narzędzia takie jak Grammarly, Easy Peasy AI i QuillBot oferują imponujące funkcje, które pomagają zapewnić, że twoje teksty są dopracowane i skuteczne.

ClickUp wyróżnia się jednak jako najlepsze narzędzie do ulepszania pisania. Dla Teams współpracujących przy projektach, jest to platforma typu "wszystko w jednym", która poprawia jakość pisania i płynnie integruje się z procesami zarządzania projektami. Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅