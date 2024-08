10 najlepszych alternatyw dla ProWritingAid w 2024 roku

Pisarze są skrupulatni. Spędzamy niezliczone godziny tworząc zdania, męcząc się nad doborem słów, poprawiając błędy i starając się wyeliminować uciążliwe błędy gramatyczne.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia takie jak ProWritingAid, oferujące pomocną dłoń w wyłapywaniu błędów i udoskonalaniu naszej pracy. Ale czy wiesz, że istnieje cały świat alternatywnych narzędzi do sprawdzania gramatyki, które czekają na odkrycie?

ProWritingAid to przydatne narzędzie dla pisarzy, ale nie jest to jedyna dostępna opcja. Niezależnie od tego, czy szukasz bardziej przystępnej cenowo alternatywy, konkretne funkcje, takie jak Pomoc AI w pisaniu lub darmowego narzędzia, które obsługuje inny styl pisania, istnieje doskonała alternatywa dla ProWritingAid, która czeka na odkrycie.

Czego należy szukać w alternatywie dla ProWritingAid?

Idealna alternatywa dla ProWritingAid zależy wyłącznie od twoich potrzeb związanych z pisaniem. Oto kilka kluczowych cech i czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Zaawansowane możliwości vs. podstawowe potrzeby: Sprawdź szeroką gamę funkcji, aby podnieść poziom finezji pisania. Wiele narzędzi integruje narzędzia do sprawdzania plagiatu, aby zapewnić oryginalność. AI writing to przydatna funkcja, a narzędzia, które mogą pomóc w kreatywnej burzy mózgów, przepisywaniu zdań i generowaniu różnych stylów pisania, są ogromnym plusem

Sprawdź szeroką gamę funkcji, aby podnieść poziom finezji pisania. Wiele narzędzi integruje narzędzia do sprawdzania plagiatu, aby zapewnić oryginalność. AI writing to przydatna funkcja, a narzędzia, które mogą pomóc w kreatywnej burzy mózgów, przepisywaniu zdań i generowaniu różnych stylów pisania, są ogromnym plusem Integracja: Wybierz narzędzie do pisania AI, które integruje się z preferowanym oprogramowaniem do pisania. Poszukaj opcji, które oferują rozszerzenia przeglądarki, aplikacje desktopowe lub integracje z popularnymi platformami do pisania

Wybierz narzędzie do pisania AI, które integruje się z preferowanym oprogramowaniem do pisania. Poszukaj opcji, które oferują rozszerzenia przeglądarki, aplikacje desktopowe lub integracje z popularnymi platformami do pisania Punkt cenowy: Zdecyduj, czy wystarczy ci darmowy plan z podstawowymi funkcjami, czy też potrzebujesz zaawansowanych funkcji oferowanych przez płatne subskrypcje. Niektóre narzędzia oferują nawet opcje jednorazowego zakupu

Zdecyduj, czy wystarczy ci darmowy plan z podstawowymi funkcjami, czy też potrzebujesz zaawansowanych funkcji oferowanych przez płatne subskrypcje. Niektóre narzędzia oferują nawet opcje jednorazowego zakupu Docelowi odbiorcy: Poszukaj narzędzi, które obsługują określone style pisania lub branże. Możesz wybrać je z funkcjami i funkcjami, które są zgodne z Twoimi unikalnymi celami pisarskimi

Rozumiejąc swój proces pisania i priorytety, możesz zawęzić opcje alternatyw dla ProWritingAid i znaleźć najlepszą alternatywę narzędzie do pisania które doskonale uzupełnia proces pisania.

10 najlepszych alternatyw ProWritingAid do wykorzystania w 2024 roku

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi alternatywami ProWritingAid na 2024 rok, badając ich mocne i słabe strony, aby pomóc ci podjąć świadomą decyzję:

1. ClickUp

Najlepszy do pisania opartego na sztucznej inteligencji

Śledź swoje spostrzeżenia dotyczące pisania dzięki dostosowywanemu pulpitowi nawigacyjnemu ClickUp i funkcji Docs_ ClickUp wykracza poza tradycyjne zarządzanie projektami, oferując zestaw funkcji zaprojektowanych w celu wzmocnienia pozycji zespołów i usprawnienia ich pracy. Najważniejsze z nich to ClickUp Docs to potężne narzędzie do tworzenia dokumentów i współpracy. Pomaga w płynnej współpracy, umożliwiając członkom zespołu pozostawianie komentarzy, śledzenie poprawek i upewnianie się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Oto, gdzie rzeczy stają się ekscytujące: ClickUp Docs płynnie integruje się z ClickUp Brain asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji, działający jako guru gramatyki i trener stylu.

Rozważ notatki z sesji burzy mózgów, propozycje projektów lub kopie marketingowe, wszystkie umieszczone na centralnej, dostępnej platformie.

Zapytaj sztuczną inteligencję ClickUp Brain i skorzystaj z jej sugestii, aby udoskonalić istniejące szkice lub wygenerować kreatywne pomysły

Niezależnie od tego, czy chodzi o korektę gramatyczną, dopracowanie stylistyczne czy zwiększenie przejrzystości, ClickUp Brain działa jak wirtualny redaktor, pomagając ci dopracować tekst i zapewnić profesjonalny, skuteczny przekaz. Możesz uruchomić AI Writer ClickUp Brain, aby pracować i przygotowywać treści do wiadomości e-mail, dokumentów, a nawet kreatywnych sesji burzy mózgów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz wspaniałe dokumenty, wiki i bazy wiedzy dzięki szerokiej gamie gotowych szablonów

Współpraca w czasie rzeczywistym z zespołem, przypisywanie zadań i terminów w dokumentach

Wykorzystaj solidne funkcje formatowania i edycji ClickUp Doc, aby tworzyć profesjonalnie wyglądające treści

Wyeliminuj literówki i błędy gramatyczne dzięki kompleksowym funkcjom korekty gramatycznej ClickUp Brain

Udoskonal swój styl pisania dzięki sugestiom dotyczącym struktury zdań, doboru słów i ogólnej przejrzystości

Płynnie współpracuj w ramach ClickUp dzięki możliwościom sztucznej inteligencji ClickUp Brain

ograniczenia ClickUp

ClickUp Brain jest funkcją dodatkową za dodatkową opłatą

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD Workspace na członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. Grammarly

Najlepszy wszechstronny program do sprawdzania gramatyki

via Grammarly Grammarly wyróżnia się jako dobrze ugruntowana i przyjazny dla użytkownika program do sprawdzania gramatyki . Podczas pisania analizuje on tekst, identyfikując i podkreślając potencjalne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Ta natychmiastowa informacja zwrotna pozwala ci zająć się problemami podczas pisania, zapewniając, że twoja wiadomość jest dopracowana i profesjonalna.

Oferuje sugestie dotyczące jasności i zwięzłości, pomagając udoskonalić strukturę zdań i dobór słów. Grammarly dostosowuje się do różnych stylów i celów pisania. Niezależnie od tego, czy tworzysz formalną wiadomość biznesową, swobodny wpis na blogu, czy też kreatywny utwór, Grammarly może dostosować swoje sugestie, aby zapewnić zgodność tekstu z zamierzonym tonem i odbiorcami.

Najlepsze cechy Grammarly

Postępowaniekorekta w czasie rzeczywistymgramatyka, błędy ortograficzne i interpunkcyjne

Uzyskaj zaawansowane sugestie dotyczące przejrzystości, struktury zdań i wzbogacania słownictwa

Znajdź idealne słowa dzięki sugestiom tezaurusa Grammarly i poszerz swoje słownictwo

Zapewnij oryginalność dzięki narzędziu do sprawdzania plagiatu Grammarly, które skanuje rozległe internetowe bazy danych w celu zidentyfikowania potencjalnych duplikatów treści

Zachowaj spójność marki, integrując przewodnik po stylu swojej organizacji z Grammarly w celu automatycznego przestrzegania preferencji stylistycznych

Ograniczenia Grammarly

Darmowy plan oferuje ograniczone funkcje i nie zawiera narzędzia do sprawdzania plagiatu ani zaawansowanych sugestii dotyczących stylu

Może nie zawsze wychwytywać niuanse gramatyczne, błędy gramatyczne i interpunkcyjne lub rozumieć złożone struktury zdań

Ograniczona funkcjonalność w przypadku kreatywnego pisania, gdzie niekonwencjonalne style i pismo techniczne mogą być oznaczane jako błędy ortograficzne

Grammarly pricing

Plan darmowy

Premium : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Biznes: $25/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje gramatyczne

G2 : 4.7/5 (8,400+ recenzji)

: 4.7/5 (8,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7,000+ reviews)

3. Slick Write

Skoncentruj się na jasności i zwięzłości

via Slick Write Slick Write analizuje tekst i oferuje wnikliwe sugestie, aby podnieść poziom pisania. Identyfikuje i pomaga wyeliminować zbędne elementy, które mogą spłycać przekaz. Dodatkowo, dostarcza zaleceń mających na celu poprawę płynności zdań i ogólnej czytelności, zapewniając, że twoje teksty trafiają prosto do celu i rezonują z odbiorcami.

Narzędzie skupia się nie tylko na poprawianiu błędów gramatycznych. Rozumie, że jasne i zwięzłe pisanie jest kluczem do skutecznej komunikacji. To bezpłatne narzędzie pomaga tworzyć zdania, które są łatwe do zrozumienia i pozostawiają trwałe wrażenie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym pisarzem, czy dopiero zaczynasz, Slick Write może być cennym zasobem w twoim zestawie narzędzi do pisania.

Najlepsze cechy Slick Write

Analizuje strukturę zdań i sugeruje ulepszenia pod kątem płynności i zwięzłości

Wyeliminuj powtarzające się frazy i nadęte zdania dzięki funkcji wykrywania nadmiarowości Slick Write

Użyj sugerowanych synonimów i alternatyw, aby zwiększyć wpływ swojego tekstu

Uzyskaj jasny obraz złożoności swojego tekstu dzięki ocenie czytelności Slick Write

ograniczenia Slick Write

Ograniczony zestaw funkcji w porównaniu do płatnych narzędzi do sprawdzania gramatyki (brak sprawdzania gramatyki poza podstawowymi błędami)

Informacje zwrotne mogą być powtarzalne, szczególnie w przypadku dłuższych tekstów

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak sprawdzanie plagiatu lub sugestie dotyczące gatunku

Ograniczone opcje integracji (głównie narzędzia internetowe)

Ceny Slick Write

Darmowy w użyciu

Oceny i recenzje Slick Write

G2: NA

NA Capterra: Za mało recenzji

4. Linguix

Asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji

via Linguix Linguix wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby analizować styl pisania, identyfikować obszary wymagające poprawy i oferować wnikliwe sugestie, które podnoszą ogólny przekaz. Chociaż gramatyka jest kluczową podstawą, Linguix zdaje sobie sprawę, że to tylko jeden z elementów układanki.

Koncentrując się na stylu, jasności, płynności, a nawet wielojęzycznym wsparciu, Linguix oferuje kompleksowe rozwiązanie dla każdego, kto chce poprawić swoje pisanie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym pisarzem, czy dopiero zaczynasz swoją podróż, Linguix może Cię poprowadzić.

Najlepsze cechy Linguix

Przeanalizuj swój styl pisania i uzyskaj sugestie dotyczące udoskonalenia języka, aby upewnić się, że przekaz jest jasny, zwięzły i wywiera zamierzony wpływ

Wyeliminuj niepotrzebną złożoność i twórz zdania, które płyną bez wysiłku.

Uzyskaj dostęp do wielojęzycznego wsparcia dla języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, polskiego i portugalskiego

Otrzymuj sugestie dotyczące gramatyki i przejrzystości w wielu językach, aby mieć pewność, że Twój przekaz jest zrozumiały i rezonuje ponad granicami

Przeformułuj strukturę zdania, zachowując jego znaczenie dzięki funkcji parafrazowania

Otrzymuj inteligentne sugestie dotyczące synonimów i alternatywnych sformułowań

Integracja z różnymi platformami, takimi jak Dokumenty Google, Gmail i przeglądarki internetowe

ograniczenia Linguix

Sugestie AI mogą czasami być zbyt ostrożne lub nie uwzględniać zamierzonego tonu tekstu

Ograniczone informacje zwrotne na temat plagiatu w porównaniu do dedykowanych narzędzi do sprawdzania plagiatu

Ceny Linguix

Plan darmowy

Personal Pro: $15/miesiąc

$15/miesiąc Biznes: $40/miesiąc

Oceny i recenzje Linguix

G2: 4.5/5 (120+ recenzji)

4.5/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 90 opinii)

5. PaperRater

Dostosowany do pisania akademickiego

via PaperRater PaperRater rozumie wyjątkowe wyzwania związane z pisaniem akademickim i oferuje funkcje, które są przeznaczone bezpośrednio dla tej grupy odbiorców. Jest to narzędzie do sprawdzania gramatyki zaprojektowane specjalnie w celu wspierania studentów i pracowników akademickich poprzez wskazywanie błędów i oferowanie sugestii dotyczących poprawy w dokumentach akademickich.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się pracą semestralną, tworzeniem propozycji badawczej, czy finalizowaniem rozprawy doktorskiej, PaperRater może być twoim sprzymierzeńcem. Skorzystaj z jego funkcji, aby zidentyfikować i poprawić błędy gramatyczne, poprawić słownictwo i zapewnić prawidłowe formatowanie cytatów.

Najlepsze funkcje PaperRater

Identyfikacja błędów gramatycznych często występujących w tekstach akademickich dzięki specjalnie wyszkolonym algorytmom

Upewnij się, że twoje eseje, prace naukowe i inne dokumenty są dopracowane i wolne od błędów

Uzyskaj synonimy i alternatywne wyrażenia powszechnie używane w piśmie akademickim, przenosząc swoją komunikację na wyższy poziom

Otrzymuj wskazówki dotyczące cytatów, pomagając uniknąć typowych błędów formatowania i zapewniając, że odniesienia są jasne i dokładne

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i HubSpot

ograniczenia PaperRater

Ograniczone funkcje w darmowym planie, ze sprawdzaniem plagiatu i sugestiami cytatów zarezerwowanymi dla płatnych planów

Opinie mogą być ukierunkowane na formalny styl akademicki, który może nie być odpowiedni dla wszystkich rodzajów pisania

Brak zaawansowanych funkcji, takich jak sugestie dotyczące pisania oparte na sztucznej inteligencji lub opinie dotyczące konkretnego gatunku

Cennik PaperRater

Plan darmowy

Premium: $14.95/miesiąc

Oceny i recenzje PaperRater

G2: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

4.5/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

6. Ginger

Sprawdzanie gramatyki z niespodzianką

via Ginger Ginger jest potężnym narzędziem do sprawdzania gramatyki i pisowni, ale jego możliwości wykraczają daleko poza podstawowe wykrywanie błędów. To innowacyjne narzędzie pomaga tworzyć jasne, zwięzłe i angażujące treści, które trafiają do odbiorców.

Jego solidny silnik korekcyjny identyfikuje i poprawia błędy, od literówek i błędów interpunkcyjnych po bardziej złożone kwestie gramatyczne. Co więcej, Ginger oferuje również funkcje zaprojektowane w celu poprawy stylu i przejrzystości pisania.

Najlepsze funkcje Ginger

Uzyskaj wnikliwe sugestie, które pomogą ci przeformułować zdania w celu zwiększenia przejrzystości i zwięzłości dzięki wbudowanemu narzędziu do parafrazowania Ginger

Korzystaj z wbudowanego słownika, aby odkrywać synonimy i alternatywne sformułowania

Usłysz swoje teksty czytane na głos dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę

Obsługa globalnej publiczności dzięki wielojęzycznemu wsparciu dostępnemu w płatnych planach. Pozwala to na skuteczną komunikację

Integracja z różnymi platformami, w tym Microsoft Word, Gmail i przeglądarkami internetowymi

ograniczenia imbiru

Sugestie przeformułowania zdań mogą czasami być nienaturalne lub niezręczne

Funkcje zamiany tekstu na mowę nie zawsze idealnie oddają zamierzony ton głosu

Ceny Ginger

Plan darmowy

Premium: 7,99 USD / miesiąc

Oceny i recenzje Ginger

G2: 4.3/5 (ponad 35 recenzji)

4.3/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 80 recenzji)

7. Quillbot

Mistrz przeformułowań

via Quillbot Quillbot to narzędzie do parafrazowania, które pomaga w przepisywaniu zdań z zachowaniem ich oryginalnego znaczenia. Jest to świetna opcja dla każdego, kto chce uniknąć plagiatu lub po prostu przeformułować istniejący tekst dla lepszej przejrzystości lub różnorodności.

Jest to kompleksowe narzędzie do kreatywnego parafrazowania i wszechstronnego udoskonalania tekstów. To innowacyjne narzędzie wykracza poza podstawową zamianę synonimów. Oferuje szereg trybów parafrazowania, aby zaspokoić określone potrzeby.

Najlepsze cechy Quillbot

Wybór spośród wielu trybów parafrazowania, w tym "Standard" dla subtelnych zmian i "Fluency" dla bardziej kreatywnych przeróbek

Pisz wyrafinowane parafrazy w trybie standardowym, które zachowują istotę oryginalnego tekstu

Dostarczanie bardziej kreatywnych przeróbek w trybie Fluency, pozwalającym na odkrywanie nowych sposobów wyrażania swoich pomysłów

Upewnij się, że sparafrazowany tekst zachowuje wyrafinowany i dopracowany ton dzięki trybowi formalnemu

Uzyskaj dostęp do unikalnych i oryginalnych przeformułowań w trybie kreatywnym, idealnym do burzy mózgów lub generowania świeżych pomysłów na treści

Dostosuj poziom synonimów, aby spersonalizować parafrazowanie

Ograniczenia Quillbota

Darmowa warstwa ma ograniczone parafrazy i nie sprawdza gramatyki

Nadmierne poleganie na synonimach może czasami prowadzić do nienaturalnych sformułowań, wymagających ręcznej edycji

Ograniczona funkcjonalność dla złożonego tekstu lub kreatywnego pisania, które wymaga określonego tonu

Cennik Quillbot

Plan darmowy (ograniczone parafrazy)

(ograniczone parafrazy) Miesięczny: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Półroczny: $6.66/miesiąc

$6.66/miesiąc Roczny: $4.99/miesiąc (rozliczany rocznie)

Oceny i recenzje Quillbot

G2: 4.4/5 (25+ recenzji)

4.4/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

8. Wordtune

Przeformułuj z polotem

via Wordtune Podobnie jak Quillbot, Wordtune koncentruje się na błędach gramatycznych, pomagając w przepisywaniu zdań przy jednoczesnym zachowaniu ich oryginalnego znaczenia. Wordtune kładzie jednak nacisk na zachowanie tonu i stylu pisania, a także na przejrzystość.

Wordtune rozumie, że ton odgrywa kluczową rolę w skutecznej komunikacji. Niezależnie od tego, czy tworzysz humorystyczny wpis na blogu, czy formalną propozycję biznesową, funkcje wykrywania i zachowania tonu w Wordtune zapewniają, że zamierzony ton pozostanie spójny przez cały proces przepisywania.

Najlepsze funkcje Wordtune

Wykorzystanie wielu trybów przepisywania: Opcje takie jak "Casual", "Formal" i "Short" zaspokajają różne potrzeby stylistyczne

Uzyskaj sugestie synonimów, aby zwiększyć różnorodność zdań bez utraty znaczenia

Wykorzystaj moc podsumowania, aby tworzyć natychmiastowe podsumowania i zaoszczędzić dużo czasu i zasobów w tym procesie

Zachowaj zamierzony ton (np. humorystyczny, poważny) podczas przepisywania tekstu dzięki funkcji wykrywania tonu

Poznaj alternatywne sformułowania, odkryj nowe sposoby wyrażania swoich pomysłów i dodaj świeżej energii do swojego tekstu

Uzyskaj dostęp do odpowiedzi AI, aby dowiedzieć się więcej w podróży dzięki spostrzeżeniom ekspertów udostępnianym z wiarygodnych źródeł

Wordtune ograniczenia

Jak inne narzędzia do parafrazowania złożone zdania mogą wymagać edycji w celu zapewnienia dokładności po przepisaniu

Ograniczona funkcjonalność wykrywania plagiatu (lepiej nadaje się do parafrazowania niż tworzenia oryginalnych treści)

Wordtune pricing

Plan darmowy (ograniczona liczba przepisań dziennie)

(ograniczona liczba przepisań dziennie) Premium : $24.99/miesiąc

: $24.99/miesiąc Nieograniczony : $37.50/miesiąc

: $37.50/miesiąc Biznes: Ceny niestandardowe (dodatkowe funkcje dla zespołów)

Oceny i recenzje Worktune

G2 : 4.6/5 (170+ recenzji)

: 4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ recenzji)

9. Copy.ai

Twoja kreatywna maszyna do tworzenia treści

via Copy.ai Copy.ai nie jest standardową pisownią i narzędzie do sprawdzania gramatyki . Jest to asystent pisania AI zaprojektowany, aby pomóc w generowaniu kreatywnych formatów tekstowych dla marketingu, postów w mediach społecznościowych i innych potrzeb związanych z treścią. Nie chodzi tylko o gotowe treści. Oferuje również narzędzia do burzy mózgów i generowania pomysłów, aby pobudzić kreatywność.

Dla tych, którzy szukają więcej opcji generowania treści, rozszerzonych funkcji i wyższych limitów wyjściowych, płatne plany zaspokajają potrzeby rozwijających się firm, twórców treści i agencji marketingowych. Niezależnie od tego, czy jesteś soloprenerem, menedżerem ds. marketingu treści, czy właścicielem agencji kreatywnej, Copy.ai może przekształcić Twój proces tworzenia treści.

**Najlepsze cechy Copy.ai

Generowanie wstępów do postów na blogu, podpisów w mediach społecznościowych, opisów produktów i nie tylko

Twórz wciągające wstępy i ustrukturyzowane konspekty, aby kierować pisaniem bloga i zapewnić zaangażowanie czytelników

Generuj chwytliwe podpisy w mediach społecznościowych, które przyciągną uwagę i zwiększą ruch na Twoich profilach

Korzystaj z szablonów obejmujących kopie marketingowe e-maili, warianty reklam, a nawet kreatywne podpowiedzi fabularne

Wybieraj spośród wielu tonów copywritingu, takich jak perswazyjny lub informacyjny

Integracja z niektórymi platformami marketingowymi i platformami zarządzania treścią

Uzyskaj bezpłatny poziom z ograniczonymi funkcjami, podczas gdy płatne plany oferują więcej opcji generowania treści i funkcjonalności

**Ograniczenia Copy.ai

Wygenerowane treści mogą wymagać edycji i dopracowania, aby idealnie pasowały do głosu marki i konkretnych potrzeb

Materiałom wyjściowym może czasem brakować oryginalności lub zawierać niespójności faktograficzne, co wymaga dokładnego sprawdzenia

Ograniczone możliwości sprawdzania gramatyki i edycji (lepiej nadaje się do generowania treści niż korekty)

cennik Copy.ai

Plan darmowy

Pro: 36 USD/miesiąc

36 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

**Oceny i recenzje *Copy.ai

G2: 4.7/5 (170+ recenzji)

4.7/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

10. Jasper

Tworzenie długich treści w oparciu o sztuczną inteligencję

via Jasper.ai Jasper jest Asystent pisania AI który wykracza poza zwykłe sprawdzanie gramatyki i edycję. Doskonale radzi sobie z generowaniem długich treści, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla blogerów, marketerów i nie tylko. Powiedz Jasperowi, czego potrzebujesz i obserwuj, jak generuje wysokiej jakości, odpowiednie treści, które idealnie pasują do Twojej wizji.

Narzędzie to wciela się w rolę drugiego pilota AI, oferując kompleksowy zestaw funkcji usprawniających proces tworzenia treści, podnosząc poziom pisania i osiągając dominację w marketingu treści. Pomaga tworzyć wysokiej jakości długie treści od podstaw lub przy użyciu gotowych szablonów.

Najlepsze funkcje Jasper

Generowanie długich formatów treści: Tworzenie wpisów na blogi, tekstów na strony internetowe, artykułów i innych treści od podstaw lub przy użyciu szablonów

Tworzenie treści w trybie "Boss Mode" poprzez wprowadzanie prostych poleceń i instrukcji

Zmieniaj przeznaczenie starych wpisów na blogu, ożywiaj kopię witryny i upewnij się, że biblioteka treści pozostaje świeża i angażująca

Zoptymalizuj zawartość pod kątem wyszukiwarek i osiągnij sukces w marketingu treści

Wybieraj spośród różnorodnych stylów i tonów treści

Przepisywanie i ulepszanie istniejącej zawartości za pomocą narzędzia do ulepszania zawartości

Wybór spośród wielu stylów i tonów treści

Ograniczenia Jasper

Istnieje krzywa uczenia się dla początkujących

Wygenerowane treści mogą wymagać edycji w celu zapewnienia dokładności, rzeczowości i idealnego dopasowania do głosu marki

Ograniczone możliwości sprawdzania gramatyki i edycji (lepiej nadaje się do generowania treści niż korekty)

Cena Jasper

Creator: $39/miesiąc (rozliczane rocznie)

$39/miesiąc (rozliczane rocznie) Zespoły: 99 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

99 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Biznes: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4.7/5 (ponad 1200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1800+ opinii)

Znajdź swoją idealną alternatywę dla ProWritingAid

Jak widać, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi dotyczącej alternatyw ProWritingAid. Wybór idealnego narzędzia zależy od konkretnych potrzeb i stylu pisania. Niezależnie od tego, czy zależy ci na dogłębnej analizie gramatycznej, sugestiach dotyczących pisania opartych na sztucznej inteligencji, czy też narzędziu zwiększającym przejrzystość zdań, istnieje opcja, która czeka, aby poprawić twoją grę w pisanie.

Zalecamy zapoznanie się z bezpłatnymi wersjami próbnymi i demonstracyjnymi wielu z tych narzędzi. Pozwoli ci to eksperymentować i odkryć, która platforma najlepiej uzupełnia twój przepływ pracy. Najważniejszym czynnikiem jest znalezienie narzędzia do pisania lub towarzysza, który pozwoli ci wyrazić siebie jasno, pewnie i z mocą. ClickUp robi to wszystko, a nawet więcej. Prawdziwa moc ClickUp leży w synergii jego funkcji.

ClickUp Docs zapewnia platforma współpracy do tworzenia treści, podczas gdy ClickUp Brain oferuje wskazówki w czasie rzeczywistym, aby podnieść ich jakość. Dzięki solidnym funkcjom zarządzania projektami, narzędziom komunikacyjnym i możliwościom zarządzania zadaniami, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie usprawniające przepływ pracy i osiąganie celów.

Na co więc czekasz? Zacznij odkrywać ClickUp już dziś!