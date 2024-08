10 najlepszych narzędzi do sprawdzania gramatyki do edycji w 2024 roku

Nawet najbardziej atrakcyjny tekst może stracić swój blask, jeśli znajdzie się w nim błąd gramatyczny lub interpunkcyjny. Pisarze, redaktorzy i menedżerowie zawartości są w ciągłym dążeniu do znalezienia Świętego Graala narzędzia do pisania które mogą uchronić przed tymi pułapkami.

Publikowanie zawartości z błędami gramatycznymi lub ortograficznymi może zaszkodzić nie tylko wiarygodności, ale także możliwościom biznesowym. W takim scenariuszu narzędzia do sprawdzania gramatyki stały się niedocenianymi bohaterami słowa pisanego, zaprojektowanymi w celu dopracowania prozy do perfekcji.

Niezależnie od tego, czy tworzysz powieść, dopracowujesz wpis na blogu, czy przygotowujesz propozycję biznesową, odpowiedni program do sprawdzania gramatyki jest nieodzownym sprzymierzeńcem w dążeniu do bezbłędnej zawartości.

Czego należy szukać w narzędziach do sprawdzania gramatyki?

Najlepsze narzędzie do sprawdzania gramatyki pomaga uniknąć błędów i dąży do jasności i precyzji. Oto, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzi dla siebie lub swojego biznesu:

Dokładność w poprawianiu błędów: Szukaj narzędzi, które wyróżniają się w identyfikowaniu i poprawianiu błędów gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i często mylonych słów. Najlepszy program do sprawdzania gramatyki zminimalizuje liczbę błędów, które mogą się prześlizgnąć

Kompleksowe pokrycie: Wybierz narzędzie do sprawdzania gramatyki, które wykracza poza podstawowe błędy ortograficzne i gramatyczne, obejmując zaawansowane funkcje, takie jak zgodność podmiotu z czasownikiem, zasady interpunkcji, dobór słów i złożone struktury zdań

Wszechstronność na różnych platformach: Idealne narzędzie płynnie integruje się z różnymi aplikacjami, od Microsoft Word i Dokumentów Google po przeglądarki dzięki rozszerzeniom, zapewniając pisanie bez błędów niezależnie od tego, gdzie przygotowujesz swoją zawartość

Pomoc w pisaniu za pomocą AI: Zaawansowane narzędzia do sprawdzania gramatyki wykorzystują sztuczną inteligencję, aby oferować sugestie gramatyczne, korektę, wzbogacanie słownictwa, a nawet narzędzia do parafrazowania, dzięki czemu twoje teksty są bardziej przejrzyste i wciągające

Wykrywanie plagiatu: Najwyższej klasy narzędzie do sprawdzania gramatyki online obejmuje również funkcje sprawdzania plagiatu, pomagając zapewnić oryginalność i uniknąć powielania zawartości

Obsługa wariantów językowych: Profesjonalni pisarze, którzy obsługują globalną publiczność, skorzystają z narzędzi do sprawdzania gramatyki, które oferują wsparcie dla różnych wariantów języka angielskiego (US, UK, CA, AU)

Przyjazne dla użytkownika doświadczenie: Szukaj narzędzia do sprawdzania gramatyki, które jest łatwe w użyciu, niezależnie od tego, czy jest to wersja Free dla zwykłych pisarzy, czy wersja Premium z bardziej zaawansowanymi funkcjami dla profesjonalnych pisarzy i redaktorów

Dodatkowe zasoby edukacyjne: Najlepsze narzędzia do sprawdzania gramatyki zapewniają również informacje zwrotne, które pomagają z czasem poprawić umiejętności pisania, w tym wyjaśnienia zasad gramatyki angielskiej i sugestie dotyczące unikania typowych błędów, takich jak strona bierna lub niezręczne zdania

10 najlepszych narzędzi do sprawdzania gramatyki w 2024 roku

Ponieważ wiele aplikacji online obiecuje udoskonalić prozę, pytanie nie dotyczy tylko tego, które są dostępne, ale które są najbardziej wydajne i dokładne. Oto 10 najlepszych narzędzi do sprawdzania gramatyki do wykorzystania w 2024 roku, aby upewnić się, że twoje teksty są nie tylko wolne od błędów, ale także dopracowane do najwyższego potencjału.

1. ClickUp

asystent pisania AI w ClickUp Brain pomaga pisać szybciej i dopracowywać zawartość pod względem gramatycznym

ClickUp, tradycyjnie znany ze swojej sprawności w zarządzaniu projektami, umożliwia również sprawdzanie gramatyki i ulepszanie pisania dzięki funkcjom, które są przeznaczone dla profesjonalnych pisarzy, menedżerów treści i każdego, kto potrzebuje zawartości na najwyższym poziomie.

Dla tych, którzy chcą poprawić swoje pisanie, jednocześnie efektywnie zarządzając projektami, ClickUp stanowi atrakcyjne narzędzie o podwójnym przeznaczeniu. Jego zdolność do integracji z Grammarly i oferowania wbudowanych sugestii opartych na AI sprawia, że jest on cenny dla zapewnienia bezbłędnego i dopracowanego pisania.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp Brain The Hemingway App to wyjątkowe narzędzie do sprawdzania gramatyki online, znane z upraszczania i wzmacniania prozy. Jej celem są długie, złożone zdania i typowe błędy, co czyni ją nieocenionym narzędziem do sprawdzania gramatyki narzędzie dla pisarzy dążąc do zwięzłości i wpływu na ich pisanie.

Najlepsze funkcje Hemingwaya

Skorzystaj z oceny czytelności, aby zidentyfikować złożone zdania i uprościć je w celu uzyskania bardziej przejrzystego tekstu

Zwiększ efektywność pisania poprzez zminimalizowanie przysłówków

Identyfikacja zdań w stronie biernej w celu ogólnej poprawy pisania

Korzystaj z aplikacji komputerowej do edycji offline i bezpośredniego publikowania

Hemingway limit

Brak dogłębnej kontroli gramatycznej i ortograficznej, którą można znaleźć w innych darmowych programach do sprawdzania gramatyki

Wielu użytkowników preferujeAlternatywy dla Hemingwaya ponieważ nie ma funkcji sprawdzania plagiatu

Limit informacji zwrotnych dotyczących zaawansowanych problemów z pisaniem, takich jak styl i ton

Ceny Hemingway

Wersja online: Free

Free Aplikacja komputerowa: Jednorazowy zakup za 19,99 USD, dostępna dla systemów Windows i Mac

oceny i recenzje Hemingway

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

4. QuillBot

przez Quillbot QuillBot jest znany z innowacyjnych narzędzi AI do pisania i parafrazowania, zaprojektowanych w celu poprawy jakości i przejrzystości treści pisanych na różnych platformach.

Jego unikalny silnik parafrazujący i zintegrowane narzędzia do pisania sprawiają, że jest ulubionym narzędziem wśród studentów, badaczy i profesjonalnych pisarzy. Aby dowiedzieć się, jak QuillBot wypada na tle konkurencji, warto przeczytać o Alternatywy dla QuillBot .

QuillBot najlepsze funkcje

Użyj narzędzia do parafrazowania, aby przeformułować tekst w celu poprawy przejrzystości lub zmiany tonu

Wykrywaj i poprawiaj błędy gramatyczne, upewniając się, że tekst jest zgodny z zasadami gramatyki angielskiej

Zachowanie integralności akademickiej poprzez sprawdzanie oryginalności tekstów

Podsumowywanie artykułów, prac i dokumentów w kluczowych punktach w celu szybkiego zrozumienia

Wybieranie z zakresu trybów pisania, takich jak formalny, prosty, kreatywny itp. w celu dopasowania do różnych kontekstów

QuillBot limit

Wersja Free ma limity funkcji, takich jak długość przetwarzanego tekstu i dostęp do zaawansowanych opcji parafrazowania

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że sugestie narzędzia do parafrazowania są mniej dokładne w przypadku złożonych lub technicznych tekstów

Ceny QuillBot

Wersja Free

Premium: Zaczyna się od $9.95/miesiąc

QuillBot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (130+ recenzji)

5. Wordtune

przez G2 Wordtune stosuje unikalne podejście do przepisywania i udoskonalania zdań, wykorzystując AI do sugerowania bardziej naturalnych, dokładnych i płynnych alternatyw dla dowolnego tekstu. Jest to szczególnie przydatne dla osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego i każdego, kto chce poprawić przepływ i czytelność swojego tekstu.

Dla tych, którzy szukają szerszego zakresu opcji, odkrywanie Alternatywy dla Wordtune może zapewnić wgląd w różne funkcje i funkcje dostępne na rynku.

Najlepsze funkcje Wordtune

Pomysły oparte na AI doprzepisywanie zdań dla lepszej przejrzystości i stylu

Skorzystaj z sugestii w czasie rzeczywistym dotyczących poprawy struktury zdań i doboru słów

Dopasuj ton swojego tekstu do zamierzonego celu lub odbiorców

Korzystaj z rozszerzenia Chrome do pracy w Dokumentach Google, e-mailach i mediach społecznościowych

Wordtune limit

Zaawansowane funkcje są zarezerwowane dla wersji premium

Ograniczone wsparcie językowe, głównie dla języka angielskiego

Ceny Wordtune

Wersja Free

Plus: $24.99/miesiąc, oceny i recenzje Wordtune

Oceny i recenzje Wordtune

G2: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

4.6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

chcesz uzyskać więcej informacji? Przeczytaj nasze_ Porównanie Wordtune i Grammarly

6. Writer

przez G2 Writer.com jest przeznaczony w szczególności dla firm i profesjonalnych pisarzy poszukujących wszechstronnego asystenta pisania AI i narzędzie do korekty które egzekwuje wytyczne dotyczące stylu, sprawdza błędy gramatyczne i ortograficzne oraz zapewnia spójność zawartości w dużych zespołach.

Najlepsze funkcje Writera

Dodawanie niestandardowych przewodników stylu w celu egzekwowania określonych stylów pisania i głosu marki we wszystkich dokumentach

Identyfikacja błędów i poprawa gramatyki, stylu i tonu za pomocą zaawansowanego narzędzia do sprawdzania gramatyki i stylu

Zachowanie spójności w stosowaniu terminów technicznych i żargonu

Zapewnienie oryginalności zawartości i unikanie plagiatu

Writer limitations

Zaprojektowany głównie do użytku w przedsiębiorstwach, co może nie odpowiadać indywidualnym użytkownikom lub małym Teams

Wyższa bariera kosztowa za dostęp do pełnego zestawu funkcji

Ceny aplikacji

Niestandardowy cennik dla Teams i Business, oparty na konkretnych potrzebach i skali użytkowania

Oceny i recenzje pisarzy

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

7. Ginger

przez G2 Ginger Software to kompleksowe narzędzie do sprawdzania gramatyki i pisowni, zaprojektowane w celu poprawy umiejętności pisania poprzez poprawianie w czasie rzeczywistym szerokiego zakresu błędów gramatycznych, ortograficznych i niewłaściwie użytych słów. Jego unikalne funkcje są przeznaczone zarówno dla native speakerów, jak i osób uczących się angielskiego jako drugiego języka.

Najlepsze funkcje

Poprawianie wszystkich rodzajów błędów gramatycznych, ortograficznych i niewłaściwie użytych kombinacji słów

sugestie przeformułowania zdań dla lepszej przejrzystości lub stylu

Tłumaczenie tekstów na ponad 40 języków

Korzystaj z niestandardowych sesji ćwiczeniowych opartych na twoim piśmie, aby poprawić swoje umiejętności językowe

Korzystaj z rozszerzenia do przeglądarek Chrome, Safari i Firefox, aby ułatwić sobie pisanie

Ginger limit

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji premium

Ceny Ginger

Wersja Free

Premium: $7.49/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Ginger

G2: 4.3/5 (50+ recenzji)

4.3/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (85 reviews)

8. Linguix

przez G2 Linguix jest Asystent pisania oparty na AI który wykracza poza podstawowe sprawdzanie gramatyki, oferując zaawansowane spostrzeżenia dotyczące pisania, sugestie dotyczące szablonów i spersonalizowane możliwości nauki języka. Jest przeznaczony dla osób prywatnych, profesjonalistów i Teams, którzy chcą podnieść jakość swojej komunikacji pisemnej.

Najlepsze funkcje Linguix

Wykrywanie i poprawianie złożonych błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych

Uzyskaj wgląd w swoje wzorce pisania, pomagając zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Bezpieczny "tryb tajny" do sprawdzania poufnej zawartości bez jej przechowywania

Tworzenie szablonów wielokrotnego użytku w celu przyspieszenia pisania

Integracja z przeglądarkami Chrome, Firefox i Edge, a także samodzielny redaktor internetowy zapewniający kompleksowe wsparcie podczas pisania

Linguix limit

Funkcje takie jak spostrzeżenia dotyczące pisania i fragmenty są korzystne głównie dla częstych użytkowników lub profesjonalistów, prawdopodobnie oferując mniejszą wartość dla zwykłych pisarzy

Najbardziej zaawansowane sugestie i spostrzeżenia są zablokowane za planem premium

Ceny Linguix

Wersja Free

Premium: Zaczyna się od 8 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Linguix

G2 : 4.5/5 (120+ recenzji)

: 4.5/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (90+ recenzji)

9. LanguageTool

przez LanguageTool LanguageTool to wszechstronne narzędzie do sprawdzania gramatyki, stylu i pisowni, zapewniające wsparcie dla wielu języków poza angielskim. Jego zaawansowany algorytm poprawia typowe błędy gramatyczne i oferuje sugestie stylistyczne, dzięki czemu jest odpowiedni dla szerokiego zakresu użytkowników, w tym osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka, profesjonalistów i studentów.

Najlepsze funkcje LanguageTool

Wprowadzanie poprawek w ponad 20 językach, w tym angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i innych

Wykrywaj błędy gramatyczne i problemy stylistyczne oraz otrzymuj sugestie, jak poprawić swój tekst

Dodawaj słowa do osobistego słownika, unikając wielokrotnego oznaczania niektórych nazw lub terminów

Łatwa praca dzięki rozszerzeniu do przeglądarek Chrome, Firefox i Microsoft Edge oraz integracji z Microsoft Word, Dokumentami Google i LibreOffice

LanguageTool limits

Niektóre zaawansowane funkcje i pełny zakres sugestii są dostępne tylko w wersji premium

Narzędzie może nie wychwytywać wszystkich niuansów w tekstach napisanych przez bardzo biegłych użytkowników języka lub specyficznego żargonu zawodowego

Ceny LanguageTool

Wersja Free

Premium dla osób fizycznych: Od 19 USD/miesiąc

Od 19 USD/miesiąc Premium dla Teams: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje narzędzia LanguageTool

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

10. GrammarCheck

przez GrammarCheck GrammarCheck jest dostawcą prostej, przyjaznej dla użytkownika platformy do sprawdzania gramatyki i pisowni. Skierowany do zwykłych pisarzy, studentów i profesjonalistów szukających szybkiego przeglądu swojego tekstu, nie wymaga rejestracji ani instalacji, dzięki czemu jest dostępny do natychmiastowego użycia.

Najlepsze funkcje GrammarCheck

Wystarczy wkleić tekst do darmowego edytora internetowego, aby natychmiast poprawić gramatykę i pisownię

Uzyskaj proste poprawki, aby poprawić swoje teksty bez skomplikowanych ustawień

Dostęp online z dowolnego miejsca bez konieczności pobierania czegokolwiek

limity GrammarCheck

Brak dogłębnej analizy i zaawansowanych funkcji, które można znaleźć w bardziej wszechstronnych narzędziach do sprawdzania gramatyki, takich jak LanguageTool lub Grammarly

Brak wsparcia dla kontekstowych błędów ortograficznych lub zaawansowanych problemów gramatycznych

Ceny GrammarCheck

Free

Oceny i recenzje GrammarCheck

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5.0 (95+ głosów)

Popraw swoje pisanie dzięki narzędziom do sprawdzania gramatyki

Wybierając narzędzia do sprawdzania gramatyki, ważne jest nie tylko znalezienie najlepszego darmowego narzędzia do sprawdzania gramatyki, ale także wybranie narzędzia, które odpowiada konkretnym niuansom twoich potrzeb związanych z pisaniem.

Od unikania typowych pułapek, takich jak błędy interpunkcyjne, do zrobienia wszystkiego, by twoja proza była wolna od błędów gramatycznych - odpowiednie narzędzie nie tylko poprawia pisownię, ale także podnosi jakość twojego tekstu.

Wśród wielu opcji, ClickUp wyłania się jako zintegrowane rozwiązanie do zarządzania zadaniami przy jednoczesnej poprawie jakości pisania. Dzięki możliwościom wykraczającym poza standardowe sprawdzanie interpunkcji lub pisowni, ClickUp oferuje zaawansowane funkcje, takie jak narzędzia do parafrazowania i sugestie gramatyczne, płynnie łącząc zarządzanie projektami z solidną pomocą w pisaniu.

To wszechstronny sojusznik dla każdego, kto chce opanować efektywne pisanie na wielu platformach. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!