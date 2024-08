Grammarly vs ChatGPT: Które narzędzie do pisania AI jest najlepsze w 2024 roku?

To bitwa jednych z najlepszych Narzędzia AI na rynku. Jednym z nich jest potężny asystent pisania i narzędzie do sprawdzania gramatyki, które wykorzystuje automatyzację AI w celu usprawnienia tworzenia krótkich i długich formularzy. Drugie to narzędzie AI, które pod wieloma względami spopularyzowało technologię AI w świecie głównego nurtu.

Ale porównując oba narzędzia AI specjalnie do tworzenia świetnej zawartości, które z nich wychodzi na wierzch? Które z nich ma większy sens dla budżetu marketingowego?

Czy porównanie Grammarly vs ChatGPT jest ostatnim słowem w znalezieniu najlepszego dostępnego narzędzia? Przekonajmy się.

Czym jest Grammarly?

Via Grammarly W swej istocie, Grammarly jest platforma oprogramowania wspomagającego pisanie . Jego narzędzie do sprawdzania gramatyki pomaga szybko znaleźć błędy gramatyczne, słabą strukturę zdań i dostarcza sugestie, jak je naprawić.

Ale to narzędzie do pomocy w pisaniu wykracza poza podstawowe błędy ortograficzne - zwłaszcza Grammarly Premium, które obejmuje takie funkcje, jak narzędzie do sprawdzania plagiatu, generator zawartości AI i zaawansowany asystent pisania, który może wykonywać przepisywanie całych zdań.

Nie jest to jedyny dostępny asystent pisania online, ale z pewnością przynosi pewne zwycięstwa, nawet wśród najlepszych alternatyw Grammarly .

Funkcje Grammarly

Grammarly ma wiele funkcji. Wszystkie one dotyczą oczywiście zawartości pisanej. Tutaj podkreślimy tylko funkcje istotne dla bezpośredniego porównania Grammarly i ChatGPT.

1. Korekta

Przez Grammarly

Grammarly wykracza poza sprawdzanie gramatyki, literówek i błędów interpunkcyjnych. Tworzenie krótkich formularzy lub długich treści jest dziecinnie proste, gdy masz to oprogramowanie, które płynnie wykrywa błędy, aby usprawnić proces edycji.

Narzędzie to dosłownie pracuje razem z użytkownikiem. Wszelkie problemy są natychmiast podkreślane, a proste najechanie kursorem lub kliknięcie ujawnia alternatywne rozwiązania. Grammarly informuje nawet, dlaczego konkretne błędy są oznaczane, działając prawie jak internetowy kurs pisania, który kompleksowo poprawia pisanie w miarę upływu czasu.

2. Tworzenie zawartości

Wersja premium jest dostawcą zaawansowanych sugestii dotyczących pisania, w tym tonu. Po ustawieniu Grammarly, dostawca oferuje opcje ustawienia głosu i tonu marki. Na przykład, jeśli Twoja marka ma konwersacyjny i zabawny ton, Grammarly porównuje tworzoną zawartość z ustawionym tonem. Jeśli Twój tekst odbiega od marki, Grammarly natychmiast to oflaguje.

Chociaż funkcja ta jest wciąż w fazie beta, jest pomocnym towarzyszem pisania. Jest to szczególnie pomocne dla Teams w całej firmie tworzących zawartość - pomaga zachować spójność i markę wszystkich treści.

3. Integracje narzędzi do pisania

Przez Grammarly

Aplikacja komputerowa Grammarly jest samodzielną platformą, ale integruje się również bezpośrednio z Dokumentami Google i Microsoft Word, aby usprawnić proces edycji. Ta integracja rozciąga się na darmową wersję Grammarly, przenosząc przyjazny dla użytkownika interfejs do dowolnej aplikacji lub okna, którego możesz użyć do napisania zawartości.

4. Integracja z cyklem pracy

Integracje cyklu pracy dla Grammarly są przede wszystkim połączone z jego funkcjami pisania. Ze względu na możliwość uruchamiania w ulubionych aplikacjach i płynne sugestie edycji, można poprawić pisanie we wszystkim, od e-maili po prezentacje Microsoft PowerPoint. Grammarly nie pełni jednak funkcji menedżera zadań, koncentrując się na usprawnianiu istniejących procesów, a nie twierdząc, że jest narzędziem do zarządzania cyklem pracy.

Ceny Grammarly

Free

Premium: $12/miesiąc

$12/miesiąc Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Czym jest ChatGPT?

Via ChatGPT Poznaj ChatGPT, najszybciej rozwijającą się aplikację od czasu jej debiutu pod koniec 2022 roku. Zbudowany przez wspieraną przez Microsoft firmę OpenAI, ten klejnot AI nosi wiele kapeluszy - m.in to nie tylko chatbot ale generatorem zawartości dla każdego podpowiedzi.

W miarę jak ChatGPT zyskiwał na sławie, pojawiło się mnóstwo Alternatywy ChatGPT poszły w jego ślady. Jednak żadna z nich nie osiągnęła tego samego celu. Dostarczasz prostą podpowiedź, w wyniku czego otrzymujesz odpowiednią zawartość, którą można dopracować za pomocą kolejnych podpowiedzi. A oto kicker - ChatGPT nie ogranicza się już tylko do tekstu - w swojej najnowszej wersji pełni podwójną rolę jako aplikacja do rozpoznawania obrazów, reagując na podpowiedzi wizualne.

Funkcje ChatGPT

Ponieważ ChatGPT staje się narzędziem dla prawie każdego profesjonalisty, od copywriterów po freelancerów, warto zagłębić się w jego funkcje udostępniane przez Grammarly. Obejmuje to ich możliwości w zakresie identyfikowania błędów gramatycznych, obsługi kodu i innej zawartości, integracji z różnymi narzędziami do pisania i płynnego dopasowania do większego cyklu pracy.

1. Korekta

Z podpowiedzią "Proofread this: "ChatGPT może szybko zmienić się w narzędzie do sprawdzania gramatyki. Wskazuje wszystko, od błędów interpunkcyjnych po literówki, słabą strukturę zdań, a nawet sprawdzanie plagiatu.

Piękno tej aplikacji do sprawdzania plagiatu tkwi w jej prostocie. Kierując się szybką podpowiedzią, ChatGPT tworzy ulepszoną wersję tego samego tekstu i wyjaśnienia każdej zmiany. Zapewnia to nie tylko sugestie w bieżącym kontekście, ale może również pomóc poprawić pisanie w czasie.

2. Dane powstania zawartości

Przez ChatGPT

ChatGPT nie bez powodu zyskał miano niezawodnego narzędzia do tworzenia zawartości. To właśnie tutaj narzędzie naprawdę błyszczy, umożliwiając każdemu tworzenie wysokiej jakości, długiej zawartości za pomocą prostego podpowiedzi.

Ale to, co naprawdę wyróżnia ChatGPT, to jego szczegóły. Możesz poprosić narzędzie o napisanie dowolnego rodzaju tekstu lub stylu pisania, aż do komunikatu prasowego w stylu XVIII-wiecznego poety. Następnie można dopracować tekst za pomocą kolejnych podpowiedzi, takich jak "uprość zdania" lub "dodaj więcej szczegółów w akapicie trzecim", aby uzyskać tekst odpowiedni do swoich potrzeb.

3. Integracje narzędzi do pisania

ChatGPT nie oferuje żadnych natywnych integracji z najpopularniejszymi aplikacjami do pisania. Zamiast tego, niektóre usługi, do których możesz potrzebować narzędzia, takie jak Microsoft Office 365, oferują własne aplikacje integracyjne oparte na narzędziu.

4. Integracja z cyklem pracy

Przez ChatGPT

Ponieważ ChatGPT funkcjonuje jako samodzielne narzędzie do pisania AI, nie oferuje naturalnej integracji z cyklem pracy. Będziesz musiał otworzyć narzędzie za każdym razem, gdy będziesz chciał z niego skorzystać. Zamiast tych bardziej natywnych integracji pisania i cyklu pracy, można uprościć proces poprzez Szablony podpowiedzi AI które ułatwiają generowanie zawartości za każdym razem.

Ceny ChatGPT

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Teams: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Grammarly vs ChatGPT: Porównanie funkcji

Przy prawidłowym użyciu, zarówno ChatGPT, jak i Grammarly mogą stać się niezbędnymi narzędziami do pisania. Ich narzędzia do sprawdzania gramatyki i korekty, opcje generowania zawartości w celu przezwyciężenia bloków pisarskich oraz integracje z cyklem pisania i pracy mogą być korzystne. Mimo to, różnice w tych funkcjach mogą pomóc ci zdecydować "ChatGPT vs Grammarly?" i podjąć świadomą decyzję.

Grammarly vs ChatGPT: Sprawdzanie gramatyki

Przez Grammarly

ChatGPT nadrobił ostatnio zaległości w sprawdzaniu gramatyki, ale Grammarly pozostaje zdecydowanym zwycięzcą.

Edycje ChatGPT są powierzchowne i nie oferują wiele miejsca na niestandardowe zmiany. Z drugiej strony, Grammarly można zbudować tak, aby dostosować się do stylu pisania. Korekty mogą nawet dostosować się do standardów marki, co jest kluczowym czynnikiem, szczególnie dla dużych organizacji, które chcą usprawnić swoje pisanie.

Grammarly vs ChatGPT: Generowanie zawartości

Odkąd Grammarly wprowadziło opcję generowania zawartości w ramach subskrypcji premium w zeszłym roku, zarówno ChatGPT, jak i Grammarly są teraz pomocne, jeśli twoje kreatywne soki wyschną. Jednak ChatGPT pozostaje tutaj liderem dzięki możliwości niestandardowego podpowiedzi i dostosowania generowanej zawartości do swoich potrzeb.

Grammarly vs ChatGPT: Integracja narzędzi do pisania

Przez Grammarly

W przeciwieństwie do ChatGPT, natywna integracja Grammarly z większością popularnych narzędzi do pisania jest kluczowym bonusem. Niezależnie od tego, czy pracujesz w programie Microsoft Word, Gmailu, czy jakimkolwiek innym narzędziu, możesz łatwo wprowadzać wszystkie potrzebne zmiany bez opuszczania okna, w którym pracujesz.

Grammarly vs ChatGPT: Integracja cyklu pracy

Pomimo fundamentalnych różnic, Grammarly i ChatGPT są zaskakująco podobne pod tym względem. Żadna z nich nie wkłada dodatkowego wysiłku w połączenie swoich podstawowych funkcji z większym cyklem pracy, więc żadna z nich nie powinna być uważana za zwycięzcę w tej kategorii.

Grammarly vs ChatGPT na Reddit

Jak dotąd nasze porównanie Grammarly i ChatGPT opierało się głównie na ich funkcjach. Sprawdźmy teraz, jak postrzegają je faktyczni użytkownicy tych narzędzi, zaglądając na Reddit .

Szukaj ChatGPT vs Grammarly na Reddicie i okaże się, że większość użytkowników preferuje ChatGPT ze względu na jego narzędzia do generowania zawartości. Jak to ujął jeden z użytkowników:

"Kontekstowe zrozumienie ChatGPT uruchamia okręgi, sześciokąty i wszelkiego rodzaju inne figury geometryczne wokół Grammarly, co zawsze pomaga w dokładniejszej korekcie"

Jednak Grammarly nadal wygrywa, jeśli chodzi o bezpośrednią korektę:

"Grammarly, oprócz poprawiania gramatyki, interpunkcji i użycia przyimków i czasowników, może pomóc w przepisywaniu całych akapitów, zachowując integralność i znaczenie akapitu."

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla ChatGPT i Grammarly

Twórz zintegrowane strony, sprawdzaj gramatykę i generuj angażującą zawartość - wszystko w ClickUp

Kto powiedział, że jedyną dostępną opcją jest Grammarly lub ChatGPT? W końcu wiele alternatywnych narzędzi AI jest w stanie sprostać zarówno funkcji, jak i jakościowej ocenie człowieka. Wejdź do ClickUp - który ma własne funkcje AI, które mogą znacznie poprawić twoje pisanie, cykl pracy i nie tylko.

Przedstawiamy ClickUp AI

Twórz, edytuj i podsumowuj zawartość za pomocą ClickUp AI

Nie myśl tylko o ClickUp jako narzędziu do zarządzania projektami. Zamiast tego pomyśl o nim jako o silniku wydajności, który staje się jeszcze lepszy, gdy dodasz do niego ClickUp AI do równania.

Jest to wbudowany moduł sprawdzania pisowni, automatyczny generator odpowiedzi na wiadomości i dynamiczny asystent pisania. Dodajmy do tego możliwość generowania szablonów, tworzenia tabel, a nawet generowania zadań przez AI, a być może otrzymamy idealne narzędzie do zwiększania wydajności.

Oczywiście w tym przewodniku skupiamy się na bezpośrednim porównaniu ChatGPT i Grammarly. Przyjrzyjmy się więc funkcjom, w których ClickUp bezpośrednio konkuruje i pod wieloma względami wykracza poza to, co oferują te dwa narzędzia.

Ulepsz swoją zawartość dzięki ClickUp AI

Dzięki ClickUp możesz łatwo i szybko sprawdzić pisownię całej swojej zawartości, od dokumentów po zadania. Ale kilka gotowych podpowiedzi może również pomóc ci pójść dalej:

Edytuj z AI na podstawie niestandardowego podpowiedzi

Poprawić pisanie

Dłuższe lub krótsze

Uprość pisanie

Generowanie elementów działania w celu utworzenia listy kontrolnej kolejnych kroków

Kontynuuj pisanie, aby kontynuować rozpoczęty temat

Explain This i Summarize This do generowania podsumowań długiej lub złożonej zawartości

Tłumacz na angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, szwedzki, holenderski, koreański, japoński, chiński i arabski

Asystent pisania ClickUp AI

Zarówno ChatGPT, jak i Grammarly mają świetne narzędzia do generowania oryginalnych tekstów, które nie zwracają żadnych błędów plagiatu. Tak samo jest z ClickUp, co czyni go jednym z najlepszych asystentów pisania najlepsze narzędzie AI do copywritingu oprócz możliwości zarządzania projektami.

Możesz użyć ClickUp AI do pisania wszystkiego, od blogów po e-maile, kopie stron internetowych i teksty techniczne. Zawartość jest dobrze sformatowana, dzięki czemu otrzymasz akapity lub wypunktowania gotowe do umieszczenia w miejscu docelowym.

Integracja funkcji AI z ClickUp Docs

Tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie dokumentów w ClickUp

Częścią tego, co sprawia, że oprogramowanie ClickUp jest tak potężnym narzędziem wydajności jest Dokumenty ClickUp -funkcja, która dodaje zarządzanie dokumentami i wiedzą do typowych funkcji zarządzania projektami. I oczywiście te funkcje AI integrują się bezpośrednio z Docs, aby zapewnić płynny cykl pracy.

Dzięki tej integracji możliwości są nieograniczone. Użyj AI do generowania zawartości, którą zespół może przeglądać lub odpowiadać na pytania w bazie wiedzy. Można jej nawet używać jako Narzędzie AI do badania słów kluczowych generowanie powiązanych pomysłów na słowa kluczowe i tworzenie klastrów słów kluczowych w celu przejścia do bardziej znaczących procesów analizy wyszukiwarek.

Zarządzanie cyklem pracy z zadaniami generowanymi przez AI

Wreszcie, co jest najbardziej wyjątkowe wśród narzędzi AI, ClickUp AI może pobrać dowolną zawartość i dynamicznie zbudować cykl pracy. Począwszy od automatyzacji generowania Zadania ClickUp bezpośrednio z Dokumentów do dynamicznych podsumowań projektów i aktualizacji procesów, możesz upewnić się, że każdy w zespole wie, jakie kroki należy podjąć i nad czym wszyscy pracują w dowolnym momencie.

A to dopiero początek. To samo narzędzie może generować oś czasu projektu, briefy i wykresy RACI w oparciu o istniejące informacje. Można nawet tworzyć dynamiczne agendy spotkań, aby zaoszczędzić czas na bardziej wydajne zadania, jednocześnie utrzymując zespół na właściwym torze.

Cennik ClickUp

Free

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI: Dodaj do dowolnego planu za $5/miesiąc na użytkownika

Użyj ClickUp, aby podnieść poziom swojej gry w pisanie AI

Ostatecznie, wybór najlepszego narzędzia AI dla twoich potrzeb nie powinien kończyć się na pytaniu ChatGPT vs Grammarly. Zamiast tego warto przyjrzeć się ClickUp, który może być najlepszą dostępną opcją.

Od przyjaznego dla użytkownika interfejsu po zaawansowane funkcje i alternatywę dla Dokumentów Google z obsługą AI, która aktywnie doskonali twoje umiejętności pisania, nie wspominając o jednej z najlepszych darmowych platform do zarządzania projektami na rynku, nadszedł czas, aby dać ClickUp szansę.

Zacznij od darmowej wersji, która pomoże ci zidentyfikować kluczowe funkcje, które mogą sprawić, że konto premium będzie warte inwestycji. Gotowy do rozpoczęcia? Załóż darmowe konto już dziś!