Przetestowaliśmy 10 najlepszych narzędzi AI dla menedżerów produktu w 2026 roku

Gwałtowny rozwój branży AI zaskoczył większość świata. Stworzone narzędzia już teraz rewolucjonizują istniejące branże, zwiększają wydajność menedżerów produktu i obiecują tworzyć nowe kariery z niczego. Jednak przy dosłownie tysiącach dostępnych narzędzi i kolejnych pojawiających się co tydzień, trudno nie czuć się przytłoczonym.

Właśnie dlatego poświęciliśmy wiele godzin i znaleźliśmy 10 najskuteczniejszych narzędzi AI, które każdy menedżer produktu powinien spróbować wdrożyć w swoim codziennym cyklu pracy!

Badania zostały zrobione i znaleźliśmy narzędzia AI dla menedżerów produktu, które możecie wdrożyć, aby zwiększyć swoją wydajność, skuteczniej komunikować się z zespołem i dostarczać lepsze produkty.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad usprawnieniem procesu rozwoju produktu, piszesz dokumenty określające wymagania dotyczące nowej funkcji produktu, czy po prostu chcesz podnieść swoje umiejętności jako menedżer produktu, te narzędzia będą świadczyć o wsparciu i usprawniać Twoje procesy na każdym kroku!

1. ClickUp – najlepsze narzędzie do zarządzania projektami, współpracy zespołowej i zwiększania wydajności

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, stworzone, aby pomóc osobom indywidualnym i zespołom każdej wielkości z różnych branż usprawnić cykl pracy, poprawić współpracę zespołową i zwiększyć ogólną wydajność w pracy.

To, co sprawia, że ClickUp jest jednym z najlepszych i najwyżej ocenianych narzędzi do zarządzania produktami, to możliwość dostosowania do własnych potrzeb oraz przyjazne dla użytkownika funkcje do rozwoju produktów, planowania i wielu innych zadań.

Oferuje w pełni konfigurowalną platformę wraz z setkami zaawansowanych funkcji i szablonów do planowania produktów, tworzenia map drogowych produktów, wprowadzania nowych funkcji oraz innych niezbędnych szablonów dla zespołów produktowych. Tego rodzaju elastyczność i przydatne zasoby pozwalają każdemu zespołowi skonfigurować ClickUp w sposób najlepiej wspierający ich złożony cykl pracy i unikalne preferencje.

Jak więc ClickUp wpisuje się w ten przegląd narzędzi AI?

Oprócz obszernej listy funkcji ClickUp, platforma ta zawiera również funkcje oparte na AI i oferuje wiele sposobów na automatyzację pracy, w tym:

Automatyzacja cyklu pracy : Oszczędzaj cenny czas, : Oszczędzaj cenny czas, automatyzując rutynowe czynności w oparciu o określone wyzwalacze i warunki. Skorzystaj z gotowych funkcji automatyzacji lub stwórz własne, aby ograniczyć procesy ręczne i przyspieszyć cykl pracy oraz procesy rozwoju produktów

Inteligentne/uniwersalne wyszukiwanie : Uniwersalne wyszukiwanie nieustannie poznaje Cię lepiej, aby w mgnieniu oka dostarczać bardziej spersonalizowane i trafne wyniki wyszukiwania. Szybko znajdź dowolny plik, niezależnie od tego, czy znajduje się on w ClickUp, połączonej aplikacji, czy na lokalnym dysku — wszystko z jednego miejsca

ClickUp AI: Twórz lepsze teksty, poprawiaj swoje umiejętności pisarskie, streszczaj długie teksty i nie tylko dzięki : Twórz lepsze teksty, poprawiaj swoje umiejętności pisarskie, streszczaj długie teksty i nie tylko dzięki ClickUp AI . ClickUp AI, natywna funkcja platformy ClickUp, zapewnia specjalnie zaprojektowane doświadczenie, które eliminuje zgadywanie związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pracy na każdym stanowisku. Ta funkcjonalność obejmuje ponad 100 narzędzi AI zoptymalizowanych pod kątem każdej roli i każdego przypadku użycia, w tym dla menedżerów produktu i zespołów. Zobacz, jak działa ClickUp AI tutaj:

A co najważniejsze, ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, takich jak GitHub, Slack i Kalendarz Google, dzięki czemu korzystanie z niego jest dla menedżerów produktu dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdy element ClickUp i skonfiguruj go zgodnie ze swoimi potrzebami, korzystając z pól niestandardowych, statusów niestandardowych, ClickApps i nie tylko

Ponad 15 niestandardowych widoków : wybieraj spośród ponad 15 sposobów wyświetlania swojej pracy, w tym osi czasu, Tablicy, wykresu Gantt, Tablicy do rysowania, a nawet widoku formularza, który można wykorzystać do zbierania opinii klientów

Funkcja „przeciągnij i upuść” : łatwo i szybko wprowadzaj zmiany w całym swoim obszarze roboczym ClickUp. Po prostu przeciągaj i upuszczaj elementy — nie potrzebujesz żadnych umiejętności technicznych

Funkcje automatyzacji : Przyspiesz dowolne procesy dzięki gotowym rozwiązaniom automatyzacyjnym i konfiguruj niestandardowe receptury za pomocą automatyzacji ClickUp — bez konieczności kodowania

Dokumentacja : Przechowuj ważne notatki, takie jak badania rynkowe czy informacje o klientach, w : Przechowuj ważne notatki, takie jak badania rynkowe czy informacje o klientach, w ClickUp Docs

Zarządzanie zasobami : Monitoruj swoje zasoby dzięki widokowi obciążenia pracą i pulpitom nawigacyjnym

Możliwości integracji : Stwórz połączenie między ClickUp a ponad 1000 narzędziami do pracy, aby skonsolidować swoje aplikacje i usprawnić cykl pracy

Dostępne na wszystkich urządzeniach : dostępne na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), urządzenia głosowe oraz przeglądarki internetowe

Przewodnik menedżera produktu : Dowiedz się, jak : Dowiedz się, jak maksymalnie wykorzystać ClickUp do zarządzania produktami dzięki temu kompletnemu przewodnikowi

Biblioteka szablonów: wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dostosowanych do każdego zastosowania i zespołu, w tym : wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dostosowanych do każdego zastosowania i zespołu, w tym szablonów do badań rynkowych, rozwoju produktów, programistów, opinii klientów oraz marketingu produktów

Ograniczenia

Przyzwyczajenie się do szerokiego zakresu funkcji może zająć trochę czasu

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji

Ceny

Z łatwością dodaj ClickUp AI do dowolnego płatnego obszaru roboczego ClickUp za jedyne 5 USD miesięcznie na członka.

Free Forever : bogaty w funkcje plan bezpłatny

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,7 na 5 (ponad 6954 recenzji)

Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3676 recenzji)

2. Jam – najlepszy asystent do debugowania oparty na AI

Zidentyfikuj błąd, otrzymaj kod do jego naprawy i udostępnij go zespołowi — wszystko za pomocą jednego linku dzięki JamGPT

Firma Jam wprowadziła na rynek JamGPT, jedno z najnowszych narzędzi AI, które pomaga menedżerom produktu zrozumieć znaczenie wykrytych błędów, a nawet dostarcza rozwiązania, które mogą udostępnić swoim zespołom inżynierów. W ten sposób zwiększa się ich efektywność i umożliwia im udział w dyskusjach technicznych.

Wykorzystanie logów programistów zebranych już przez rozszerzenie w momencie wykrycia błędu sprawia, że jest to jedno z najcenniejszych narzędzi testowych, a JamGPT może zapewnić kontekst nawet menedżerom produktu bez wiedzy technicznej, czy to poprzez szczegółowe wyjaśnienia, czy krótkie podsumowania, zapewniając wsparcie dla wprowadzania funkcji na każdym etapie.

Ułatwia to udostępnianie informacji i współpracę nad ulepszaniem produktu dzięki połączeniu wydajnego asystenta AI oraz cennych danych zebranych przez podstawową funkcję raportowania błędów poprzez integrację z narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp, Slack czy GitHub.

Najlepsze funkcje

Otrzymuj sugestie AI lub krótkie podsumowania dotyczące większości błędów

Nagrania ekranu ze szczegółowymi adnotacjami

Podstawowe integracje z narzędziami do zarządzania produktami, takimi jak ClickUp

Automatyczne przechwytywanie odpowiednich logów konsoli i żądań sieciowych

Udostępniajcie powtórki swoim zespołom technicznym

Ograniczenia

Dla niektórych menedżerów produktu, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, odpowiedzi generowane przez AI mogą być nieznane

Ceny

Indywidualny : Free Plan

Teams : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje klientów

Product Hunt: 4,7 na 5 (3,4 tys. pozytywnych ocen)

3. ChatGPT – najlepsze narzędzie do optymalizacji procesu rozwoju produktu

Wpisz podpowiedź, np. aby uzyskać szczegółową odpowiedź za pomocą ChatGPT

ChatGPT stał się jednym z najczęściej używanych narzędzi do przetwarzania języka naturalnego (NLP) dla menedżerów produktu, dostarczając trafne odpowiedzi na większość pytań użytkowników, co zapewnia znacznie lepsze wrażenia niż przeciętne zapytanie w wyszukiwarce. Oczywiście sztuka polega na tym, by uzyskać właściwe odpowiedzi, a menedżerowie produktu, którzy go wypróbowują, zdają sobie sprawę, że wyniki różnią się w zależności od jakości ich podpowiedzi.

ChatGPT można wykorzystać w wielu różnych sytuacjach. Wystarczy wprowadzić unikalne podpowiedzi, aby usprawnić proces rozwoju produktu, uzyskać wgląd w to, jak poprawić interakcje z klientami i nie tylko. Można go nawet używać do identyfikowania potrzeb i bolączek klientów na podstawie zebranych opinii, czerpania inspiracji do kolejnych planów rozwoju produktu, a nawet przeprowadzania analizy nastrojów w zależności od udostępniania danych, co sprawia, że jest bardzo przydatny w często żmudnych zadaniach w codziennym cyklu pracy menedżerów produktu.

Najlepsze funkcje

Analizuj dane klientów lub dane dotyczące użytkowania produktu, aby zautomatyzować interakcje z klientami

W stanie być dostawcą cennych informacji na podstawie swojej bazy wiedzy

Integruje się z wtyczkami innych firm

Może przejąć przypisaną rolę, aby odpowiadać na pytania

Oferuje wsparcie w tworzeniu materiałów produktowych, takich jak specyfikacje produktu (PRD)

Ograniczenia

Jakość odpowiedzi zależy od umiejętności użytkownika w zakresie formułowania podpowiedzi

Ceny

Free Plan : Dostępny

ChatGPT Plus: 20 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,6 na 5 (ponad 209 recenzji)

Product Hunt: 4,4 na 5 (585 pozytywnych ocen)

4. Canva – najlepsze narzędzie do projektowania graficznego generowanego przez AI

Twórz obrazy w mgnieniu oka dzięki funkcji generatora obrazów opartej na AI w Canva

Canva oferuje darmowy generator obrazów, dzięki czemu łatwo można przekonać się, jak bardzo przydatny może być on w codziennych zadaniach menedżera produktu. Znalezienie odpowiednich obrazów do prezentacji i materiałów na spotkania z interesariuszami, premiery produktów itp. zawsze było trudne. Często masz pomysł na to, czego chcesz, ale banki obrazów nie pasują do Twojej wizji.

Dzięki narzędziu Canva opartemu na sztucznej inteligencji możesz teraz generować pomysły i modyfikować wyniki, aż znajdziesz idealny obraz, opierając się wyłącznie na swoich danych wejściowych, aby zawsze mieć kalendarz zawartości o wysokiej jakości.

Najlepsze funkcje

Wykorzystaj generowanie obrazów na podstawie tekstu

Magiczna gumka do usuwania niepożądanych elementów z obrazów

Współpracujcie z zespołem w czasie rzeczywistym

Łatwo importujcie obrazy do planera zawartości

Automatycznie tłumaczcie tworzone przez siebie projekty

Ograniczenia

Kwestia praw autorskich wciąż budzi kontrowersje, więc zachowaj ostrożność w przypadku materiałów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ceny

Dostępne w ramach Free Plan

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,7 na 5 (ponad 4092 recenzje)

Capterra: 4,7 na 5 (ponad 11 209 recenzji)

5. TLDV – Najlepsze narzędzie do nagrywania i transkrypcji spotkań w celu rejestrowania opinii klientów

Korzystaj z TLDV, opartego na GPT oprogramowania do prowadzenia spotkań, aby nagrywać, transkrybować, zaznaczać i udostępniać swoje spotkania online

Spójrzmy prawdzie w oczy — w zarządzaniu produktami dużą część czasu spędza się na spotkaniach. Niezależnie od tego, czy próbujesz przedstawić swoje pomysły interesariuszom, czy też starasz się uzyskać poparcie zespołu inżynierów dla nowej funkcji produktu.

TLDV to oprogramowanie oparte na AI, które znacznie zwiększa wydajność, sporządzając notatki ze spotkań i podsumowując je w postaci przejrzystych punktów.

Niezwykle ważne jest, aby podczas rozmów z użytkownikami poświęcić im pełną uwagę, a dzięki TLDV możesz skupić się na jak najlepszym wykorzystaniu każdej rozmowy, podczas gdy AI wykona za Ciebie całą ciężką pracę związaną z robieniem notatek.

Najlepsze funkcje

Automatycznie nagrywaj rozmowy w Zoomie lub Google Meet

Notatki ze spotkań transkrybowane przez AI

Automatyczne przypisywanie etykiet do mówców i nazwisk

Integracja z HubSpot i Salesforce

Łatwa w użyciu funkcja wycinania i udostępniania

Ograniczenia

Dłuższe wideo może nie zostać poprawnie transkrybowane

Ceny

Free Plan : Dostępny

Plan Pro: 25 USD miesięcznie za użytkownika korzystającego z funkcji nagrywania

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,9 na 5 (ponad 33 recenzje)

Product Hunt: 4,7 na 5 (3,7 tys. pozytywnych ocen)

6. Notion – najlepsze do tworzenia podsumowań notatek i list elementów do wykonania

Podsumuj elementy do wykonania i kluczowe wnioski dzięki Notion AI

Notion to jedno z najczęściej używanych narzędzi do robienia notatek, które zostało wzbogacone o kilka bardzo przydatnych funkcji opartych na AI, aby jeszcze bardziej poprawić dotychczasowe wrażenia użytkownika.

W codziennych cyklach pracy zarządzania produktami oznacza to, że mogą czerpać radość z tworzenia planów rozwoju produktów i firmowych stron wiki, a także uzyskać wsparcie od wydajnej AI w zakresie lepszej komunikacji i skrócenia czasu poświęcanego na powtarzalne zadania, takie jak tworzenie podsumowań.

Najlepsze funkcje

Elemente i spostrzeżenia generowane przez AI

Zintegrujcie je z narzędziami do zarządzania produktami, takimi jak ClickUp

Prywatne przestrzenie dla zespołów

Zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń

Historia zmian na stronie z okresem do 90 dni

Ograniczenia

Komponent sztucznej inteligencji nie wchodzi w skład podstawowej oferty i należy za niego zapłacić osobno.

Ceny

Free Plan : Dostępny

Plus : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 18 USD miesięcznie na użytkownika

Enterprise : Poproś o prezentację

AI: 8 USD dodatkowej opłaty miesięcznej za użytkownika

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,7 na 5 (ponad 4532 recenzje)

Capterra: 4,7 na 5 (ponad 1663 recenzje)

7. Otter. AI – najlepsze narzędzie do sporządzania notatek z spotkań głosowych i transkrypcji w czasie rzeczywistym

Asystent spotkań, który nagrywa dźwięk, sporządza notatki, automatycznie przechwytuje slajdy i generuje podsumowania.

Otter.AI podnosi jakość Twoich spotkań, oferując asystenta AI, który nagrywa dźwięk, przekształca długie notatki w przydatne podsumowania, a nawet przechwytuje slajdy prezentacji udostępniane na spotkaniu.

Menedżerowie produktu i ich zespoły mogą zachować spójność w zakresie wizji produktu, ponieważ AI jest w stanie automatycznie tworzyć aktualną oś czasu na podstawie tego, co jest omawiane podczas dowolnego spotkania.

Najlepsze funkcje

Transkrypcja notatek ze spotkań oparta na AI

Zawiera wnioski i automatycznie generowane konspekty

Zaawansowane funkcje wyszukiwania, eksportu i odtwarzania

Asystent AI dołącza do spotkania nawet wtedy, gdy masz trzy spotkania w tym samym czasie

Ograniczenia

Jedynym językiem, który można transkrybować, jest angielski

Ceny

Free Plan : Dostępny

Pro : 17 USD miesięcznie

Business : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,1 na 5 (ponad 111 recenzji)

Capterra: 4,5 na 5 (ponad 63 recenzje)

8. Collato – najlepsza wyszukiwarka oparta na AI

Zbierz rozproszone informacje w jednym miejscu i ułatw dostęp do dokumentacji dzięki Collato

Masz trudności ze znalezieniem informacji o produkcie wśród setek dokumentów stworzonych przez Twój zespół? Collato wykorzystuje uczenie maszynowe, aby pełnić rolę zbiorowego mózgu Twojego zespołu w zakresie wszystkiego, co musi być łatwo dostępne za jednym kliknięciem.

Jako menedżerowie produktu możecie zsynchronizować i zintegrować wiele narzędzi w wizualnej mapie oraz wyeliminować informacje, które zazwyczaj są rozproszone w różnych miejscach. Pozwala to zaoszczędzić czas, zapewniając dostęp do wszystkich istotnych plików, zamiast tracić 30 minut za każdym razem, gdy zgubi się ważny dokument dotyczący planu rozwoju produktu.

Najlepsze funkcje

Wyszukuj informacje z dowolnej platformy z połączeniem

Integruje się z narzędziami takimi jak Dokumenty Google czy Confluence

Łatwe w nawigacji mapy wizualne

Wyszukiwarka semantyczna – istotne informacje

W pełni zaszyfrowane dane

Ograniczenia

Na razie dostępna jest ograniczona liczba integracji

Ceny

Free beta

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,8 na 5 (ponad 5 recenzji)

Product Hunt: 4,7 na 5 (1,7 tys. pozytywnych ocen)

9. Midjourney AI – najlepsza aplikacja do generowania grafiki za pomocą AI

Twórz wideo z wykorzystaniem AI, po prostu wpisując tekst w Midjourney AI

Midjourney AI stało się jednym z najczęściej używanych programów opartych na AI, ustępując jedynie ChatGPT, dzięki niezwykłym, a w niektórych przypadkach niemal realistycznym obrazom, które potrafi generować. Jest w stanie przyjąć dowolną podpowiedź i wygenerować niesamowite wyniki.

Jeśli jest coś, czego jesteśmy pewni, to tego, że zrobicie świetne wrażenie dzięki swoim prezentacjom i zawartym w nich elementom wizualnym, których tworzenie jest znacznie tańsze i które są bardziej angażujące niż to, co oferuje przeciętna baza zdjęć. Wasze prezentacje zawsze będą wyglądały profesjonalnie, a każda wizja produktu z pewnością będzie bardziej inspirująca dla odbiorców.

Najlepsze funkcje

Realistyczne generowanie obrazów na podstawie tekstu

Możliwość modyfikowania nawet najmniejszych szczegółów w gotowych obrazach

Naśladuj znane style ilustracji artystycznych

Kontrola techniczna podpowiedzi tekstowych

Ograniczenia

Dokładność wyników zależy od zdolności użytkownika do zrozumienia zarówno kreatywnych, jak i technicznych podpowiedzi.

Ceny

Bezpłatna wersja próbna : Dostępna

Plan podstawowy : 10 USD miesięcznie

Plan standardowy : 30 USD miesięcznie

Plan Pro: 60 USD miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,6 na 5 (4+ recenzji)

Product Hunt: 4,6 na 5 (1,1 tys. pozytywnych ocen)

10. H2O. AI – Najlepsze do wykorzystania automatyzacji w celu zrozumienia zachowań klientów

Twórzcie modele predykcyjne i szybko oraz łatwo uzyskujcie wgląd w zachowania klientów, badania rynkowe i inne dane dzięki H2O AI

H2O zapewnia firmom łatwy dostęp do tworzenia własnych modeli językowych i narzędzi AI, oferując im jednocześnie możliwość zachowania prywatności danych, co od dawna stanowi problem w kontekście technologii AI.

Zwłaszcza jeśli dysponujecie bogatym zbiorem własnych danych o klientach oraz trendów rynkowych, dzięki H2O.AI naprawdę łatwo jest po prostu podłączyć swoje dane i stworzyć własne narzędzia AI, co wcześniej mogło zająć nawet miesiące.

Dzięki usprawnieniu procesów przetwarzania języka naturalnego możesz skupić się na tworzeniu pomysłów na funkcje i rozwiązań dla użytkowników końcowych, opartych na danych zgromadzonych przez lata, co sprawia, że zarządzanie produktem staje się dziecinnie proste.

Najlepsze funkcje

Twórz modele AI w ciągu kilku minut

Zyskaj wgląd w zachowania użytkowników i analizuj opinie klientów, wykorzystując uczenie maszynowe

Zachowajcie prywatność danych swojej firmy, jednocześnie wykorzystując uczenie maszynowe

Twórzcie modele predykcyjne do analizy rynku i wykrywajcie anomalie w bazach danych

Ograniczenia

Narzędzia te są bardziej przydatne dla firm, które są bliżej etapu przedsiębiorstwa lub już się na nim znajdują

Ceny

Poproś o prezentację

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,5 na 5 (ponad 24 recenzje)

Capterra: 4,6 na 5 (ponad 10 recenzji)

Uważamy, że era narzędzi AI dopiero się zaczyna i nie zdążyliśmy jeszcze nawet zarysować tego, co będzie możliwe w nadchodzącym roku ani jak cenne są narzędzia AI dla zarządzania zasobami. Narzędzia te mogą pomóc w niemal każdym aspekcie pracy. Od badań rynkowych, poprzez pozyskiwanie danych o zachowaniach klientów, aż po dopracowywanie komunikatów w celu przyciągnięcia rynku docelowego i potencjalnych klientów — narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą usprawnić procesy i pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji opartych na danych.

Od przyspieszenia powtarzających się zadań związanych z zarządzaniem produktem dzięki ClickUp, przez zapewnienie sobie miejsca przy stole z zespołem inżynierów dzięki Jam, a nawet tworzenie niesamowitych ilustracji, tak jak kiedyś robili to projektanci, dzięki Midjourney AI — możemy z całą pewnością stwierdzić, że staniecie się niezwykle wydajni, gdy tylko zaczniecie korzystać z co najmniej jednego lub kilku z tych narzędzi AI.

Niezależnie od tego, czy jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za dokumentację produktu w swojej firmie, czy też jesteś częścią większego zespołu, ClickUp pomoże Ci śledzić to, co jest ważne w procesie rozwoju produktu, zapewni spójność działań zespołów i poprawi ogólną wydajność pracy. Oczywiście to dopiero początek, więc wypróbuj to sam i w pełni wykorzystaj wszystkie niesamowite funkcje, które oferuje.

Autor gościnny:

Michael Stroe jest menedżerem ds. rozwoju w firmie Jam, która pomaga tysiącom zespołów szybciej dostarczać wysokiej jakości oprogramowanie. W wolnym czasie lubi zajadać się pysznymi burgerami i wygrywać w przyjacielskie partie UNO.