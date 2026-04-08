Struktura operacyjna dla zespołów liczących od 20 do 50 pracowników

Pęknięcia w strukturze operacyjnej firmy zazwyczaj ujawniają się dopiero wtedy, gdy zatrudnia ona już 35 osób, a każda decyzja wymagająca współpracy między zespołami wymaga zaproszenia do kalendarza.

Według raportu Work Trend Index firmy Microsoft 48% pracowników uważa, że ich praca jest chaotyczna i rozdrobniona — a problem ten tylko się pogłębia wraz ze wzrostem liczby pracowników bez jasnej struktury.

W niniejszym przewodniku szczegółowo opisano, jak powinna wyglądać struktura operacyjna zespołów zatrudniających od 20 do 50 pracowników. Omówiono w nim, które modele organizacyjne pasują do różnych rodzajów działalności oraz jak ustalić proporcje między liczbą menedżerów a pracownikami, aby nie doprowadzić do wypalenia zawodowego. Wyjaśniono również, jak zapobiegać stagnacji całego systemu w miarę wzrostu liczby pracowników.

Czym jest struktura operacyjna?

Struktura operacyjna to system określający, kto jest odpowiedzialny za co, kto dokonywa raportowania oraz w jaki sposób praca przepływa między osobami i zespołami. To zbiór zasad regulujących sposób, w jaki firma podejmuje decyzje, udostępnia informacje i rozlicza pracowników.

To nie to samo, co schemat organizacyjny. Schemat organizacyjny to migawka — wizualizacja hierarchii firmy w danym momencie. Struktura operacyjna to żywy system, który za tym stoi: sposób podejmowania decyzji, przepływu informacji i egzekwowania odpowiedzialności. To ona decyduje o tym, co faktycznie się dzieje, gdy dwa działy nie mogą dojść do porozumienia, zadanie wymaga przekazania lub ktoś nowy dołącza do zespołu.

W firmach zatrudniających od 20 do 50 pracowników struktura ta zazwyczaj nie istnieje w żadnej udokumentowanej formie. Istnieje ona w głowie założyciela lub jest przekazywana jako wiedza ukryta podczas wdrażania nowych pracowników.

Ta luka jest główną przyczyną większości problemów związanych ze skalowaniem w firmach tej wielkości. 👀

Dlaczego liczba pracowników wynosząca od 20 do 50 stanowi punkt zwrotny dla struktury firmy?

Gdy liczba pracowników osiąga około 20 osób, założyciel nie może już angażować się w każdą decyzję. Przy 30 pracownikach „po prostu zapytaj Sarę” przestaje działać jako system zarządzania wiedzą. Gdy zbliżasz się do 50 pracowników, potrzebujesz warstwy kierownictwa średniego szczebla, a przekazywanie zadań między działami staje się codziennym wydarzeniem.

Oto, co zazwyczaj się psuje:

Obciążenie komunikacyjne: Liczba powiązań międzyludzkich rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem liczby pracowników — w zespole liczącym 10 osób istnieje 45 ścieżek komunikacyjnych, podczas gdy w zespole liczącym 50 osób jest ich 1225

Wąskie gardło związane z założycielem: Jeden lub dwóch liderów nie może weryfikować każdej decyzji, nie stając się najsłabszym ogniwem w łańcuchu

Niejasność ról: Przy 15 pracownikach ludzie pełnią wiele funkcji, ale przy 40 Przy 15 pracownikach ludzie pełnią wiele funkcji, ale przy 40 nakładające się obowiązki powodują zaniedbania

Progi zgodności: Niektóre przepisy i wymogi raportowania — takie jak ustawa FMLA, która ma zastosowanie przy zatrudnieniu 50 pracowników — zaczynają obowiązywać w momencie zbliżania się do tego progu lub jego przekroczenia

Odchylenia kulturowe: bez udokumentowanej struktury nowi pracownicy przyswajają niespójne oczekiwania różnych menedżerów

Dobra struktura operacyjna na tym etapie powinna eliminować tarcia, a nie zwiększać biurokrację.

Najlepsze rodzaje struktur organizacyjnych dla firm zatrudniających od 20 do 50 pracowników

Na tym etapie nie ma jednej „właściwej” struktury organizacyjnej. Wybór zależy od tego, jak przebiega przepływ pracy w firmie i co chcesz zoptymalizować. Zanim przejdziemy do szczegółów, oto krótki przegląd:

Rodzaj struktury Najlepsze rozwiązanie dla Szybkość podejmowania decyzji Główne ryzyko Funkcjonalne Wyspecjalizowane zespoły Średnie Silosy Płaska Małe zespoły kierownicze Wysoki Niejasność decyzji Matryca Praca międzyfunkcyjna Średnie Niejasność ról Hybrydowa/dywizjonalna Ustawienia wieloproduktowe Średnio-wysoki Koszty koordynacji

Funkcjonalna struktura organizacyjna

Funkcjonalna struktura organizacyjna grupuje zespoły według specjalizacji, takich jak inżynieria, marketing, sprzedaż, operacje i finanse. Każdy dział ma kierownika, który odpowiada za raportowanie wobec założyciela lub dyrektora generalnego. Jest to najczęstszy model w firmach tej wielkości, ponieważ odzwierciedla naturalny sposób, w jaki firmy się grupują w miarę zatrudniania specjalistów.

Kiedy sprawdza się najlepiej:

Jasna specjalizacja: Każdy zespół pogłębia swoją wiedzę specjalistyczną w swojej dziedzinie

Proste struktury raportowania służbowego: Każdy zna swojego przełożonego i dział

Łatwiejsze zatrudnianie: Opisy stanowisk pracy są jasno przypisane do poszczególnych działów

Głównym ograniczeniem są silosy funkcjonalne. Gdy problem klienta wymaga koordynacji działań działów marketingu, produktu i wsparcia, nikt nie jest „odpowiedzialny” za ten międzyfunkcjonalny cykl pracy.

Płaska struktura organizacyjna

Płaska struktura oznacza minimalną liczbę szczebli zarządzania, szeroki zakres kontroli (liczbę osób podlegających jednemu menedżerowi) oraz dużą autonomię poszczególnych osób. Wiele start-upów zaczyna z płaską strukturą z konieczności, a nie z wyboru.

Kiedy sprawdza się najlepiej:

Zespoły kierownicze cieszące się dużym zaufaniem: Większość pracowników jest doświadczona i potrafi samodzielnie kierować swoją pracą

Szybkie cykle iteracji: Koszt oczekiwania na zatwierdzenie przewyższa ryzyko podjęcia złej decyzji

Praca kreatywna lub wymagająca intensywnych badań i rozwoju: Sztywna hierarchia hamuje wydajność, której potrzebujesz

Płaskie struktury przestają się sprawdzać, gdy liczba pracowników przekroczy około 30 osób. Bez jasnej własności decyzje utkną w martwym punkcie, ponieważ każdy ma coś do powiedzenia, a nikt nie ma ostatniego słowa — dochodzi do paraliżu konsensusu.

Struktura organizacyjna typu matrycowego

W strukturze matrycowej pracownicy podlegają zarówno kierownikowi funkcji, jak i kierownikowi projektu lub produktu. Pełna struktura matrycowa jest rzadkością w firmach zatrudniających od 20 do 50 pracowników, ale jej uproszczona wersja jest bardziej powszechna, niż mogłoby się wydawać. Za każdym razem, gdy ktoś z zespołu marketingowego jest „wbudowany” w zespół produktowy, mamy do czynienia z sytuacją zbliżoną do matrycowej.

Kiedy sprawdza się najlepiej:

Firmy realizujące wiele projektów: agencje, firmy konsultingowe lub producenci prowadzący wiele inicjatyw jednocześnie

Realizacja zadań międzyfunkcyjna: Gdy praca wymaga codziennej koordynacji między działami

Ryzyko do chaosu. Bez jasnego zdefiniowania ról podwójne raportowanie powoduje konflikty dotyczące priorytetów i własności.

Struktury organizacyjne oparte na podziale na działy i struktury hybrydowe

W strukturze dywizjonalnej zespoły organizowane są wokół linii produktów, segmentu klientów lub obszaru geograficznego, a nie według funkcji.

Czyste struktury dywizjonalne są rzadkością w firmach zatrudniających od 20 do 50 pracowników, ponieważ nie można powielać funkcji w różnych dywizjach. Coraz większą popularnością cieszą się jednak struktury hybrydowe — na przykład wspólny zespół operacyjny wspierający dwie grupy skupione na produktach.

Kiedy sprawdza się najlepiej:

Firmy oferujące wiele produktów: Różne produkty wymagają odrębnych strategii wejścia na rynek

Dystrybucja geograficzna: Zespoły regionalne potrzebują lokalnej autonomii, aby móc działać szybko

Głównym ryzykiem jest dublowanie zasobów. Przy tej wielkości firmy nie stać cię na wiele zespołów full-stack, więc zespoły hybrydowe powodują komplikacje w koordynacji.

Jak zbudować strukturę operacyjną dla firm zatrudniających od 20 do 50 pracowników

Budowanie struktury operacyjnej nie jest projektem jednorazowym. To ciągły proces. Kolejność ma znaczenie: najpierw zdefiniuj strukturę, a następnie dostosuj do niej procesy rekrutacji, podejmowania decyzji i cykli pracy. ✨

Określ role i ścieżki raportowania przed zatrudnieniem nowych pracowników

Najczęstszym błędem na tym etapie jest zatrudnienie pracownika na daną rolę przed ustaleniem, gdzie ma się ona znaleźć w strukturze. Ustalenie ścieżek raportowania na początku zmusza do odpowiedzi na trudne pytania — czy ten nowy pracownik podlega wiceprezesowi ds. produktu, czy kierownikowi działu inżynierii?

Spróbuj tego: narysuj schemat organizacyjny, jaki będzie Ci potrzebny przy 50 pracownikach, a następnie cofnij się do dnia dzisiejszego. Zidentyfikuj luki. Stanie się to zarówno Twoim planem rekrutacyjnym, jak i strukturą organizacyjną.

Stwórz schemat organizacyjny w kilka minut dzięki szablonowi schematu organizacyjnego ClickUp.

Ustaw odpowiedni stosunek liczby menedżerów do liczby pracowników

Ogólny zakres liczb podwładnych, który sprawdza się w przypadku większości zespołów tej wielkości, to od pięciu do ośmiu osób na jednego menedżera. Jeśli jest ich mniej, prawdopodobnie masz zbyt rozbudowaną strukturę kierowniczą. Jeśli jest ich więcej, menedżerowie nie są w stanie udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej ani wystarczająco szybko usuwać przeszkód.

Co wpływa na właściwy stosunek:

Złożoność pracy: Samodzielna praca umysłowa pozwala na szerszy zakres odpowiedzialności, podczas gdy zespoły operacyjne lub młodsze potrzebują węższych zakresów

Doświadczenie menedżerskie: menedżer, który po raz pierwszy kieruje dziewięcioma podwładnymi, to prosta droga do wypalenia zawodowego

Dystrybucja geograficzna: zespoły pracujące zdalnie często potrzebują nieco węższych zakresów odpowiedzialności, ponieważ nieformalne spotkania nie odbywają się w sposób naturalny

Jeśli liczba pracowników zbliża się do 50, a menedżerowie mają pod sobą tylko 2–3 osoby odpowiedzialne za raportowanie, prawdopodobnie struktura organizacyjna jest zbyt rozbudowana.

Określ, w jaki sposób podejmowane są decyzje międzyfunkcyjne

Praca nieustannie wykracza poza granice zespołów. Nowa funkcja wymaga koordynacji działań działów projektowania, inżynierii i marketingu. Eskalacja sprawy przez klienta dotyczy działów sprzedaży, wsparcia i produktu. Bez udokumentowanych zasad w takich sytuacjach decyduje ten, kto mówi najgłośniej.

Szablon dokumentu „Decision Making Framework" firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci szybko i dokładnie rozważyć zalety i wady każdej decyzji, a następnie ją udokumentować i zapisać.

Każdy powtarzający się cykl pracy powinien określać:

Kto podejmuje decyzje: Jedna osoba posiadająca ostateczną władzę

Z kim się konsultuje: Współpracownicy, których opinia jest wymagana przed podjęciem decyzji

Kto jest informowany: interesariusze, którzy potrzebują widoczności, ale nie mają prawa weta

Kiedy wszyscy wiedzą, kto podejmuje decyzje, spotkania stają się krótsze, a wątki w kanałach asynchronicznych cichną.

Regularnie weryfikuj strukturę

Ustawienia, które sprawdzą się przy 25 pracownikach, zaczną wykazywać słabe punkty już przy 40. Sprawdzaj strukturę operacyjną co kwartał w okresie szybkiego wzrostu i co najmniej dwa razy w roku w okresach stabilizacji.

Podczas każdego przeglądu należy zadać następujące pytania:

Gdzie dochodzi do zatorów decyzyjnych? Jeśli ta sama osoba blokuje pięć cykli pracy, należy dostosować struktury raportowania służbowego

Gdzie pojawiają się luki w pracy? Nieudane przekazania zadań zazwyczaj oznaczają, że na styku kompetencji nie ma jasno określonej własności

Czy menedżerowie skutecznie radzą sobie z obecnym zakresem obowiązków? Jeśli zespół menedżera podwoił się w ciągu sześciu miesięcy, sprawdź, czy nadal ma on Jeśli zespół menedżera podwoił się w ciągu sześciu miesięcy, sprawdź, czy nadal ma on wystarczające obciążenie, by dobrze nim kierować

Firmy, które płynnie się rozwijają, traktują strukturę jako system dynamiczny, a nie jednorazową decyzję.

💡 Porada eksperta: Skorzystaj z pomocy Super Agenta, aby wykryć pęknięcia w strukturze, zanim spowolnią one Twoją działalność. Superagenci w ClickUp mogą na bieżąco analizować cykle pracy, aby sygnalizować wąskie gardła, niejasną własność i przeciążonych menedżerów. Zamiast czekać na kwartalne przeglądy, otrzymujesz sygnały w czasie rzeczywistym dotyczące obszarów, w których struktura wymaga zmian — dzięki czemu możesz rozwiązywać problemy, gdy są jeszcze niewielkie.

Jak ClickUp zapewnia wsparcie dla struktury operacyjnej Twojej firmy w miarę jej rozwoju

Wszystko, o czym mówiliśmy powyżej, to strategia. Jednak strategia szybko się załamuje, gdy jej realizacja jest rozproszona między różnymi narzędziami.

Gdy informacje dotyczące Twojego zespołu są rozproszone między wiadomościami e-mail, arkuszami kalkulacyjnymi, komunikatorami i punktowymi rozwiązaniami, struktura zaprojektowana na papierze rozpada się w codziennej pracy. Ta fragmentacja pracy oznacza, że nikt nie jest w stanie ustalić, kto jest odpowiedzialny za co, co jest w trakcie realizacji, a co napotyka blokady.

ClickUp to zintegrowana przestrzeń robocza oparta na AI, która łączy zarządzanie projektami, dokumenty i komunikację w jednej platformie — dzięki czemu struktura operacyjna faktycznie sprawdza się w praktyce. Dla firm budujących strukturę operacyjną zatrudniającą od 20 do 50 pracowników ClickUp eliminuje rozproszenie kontekstu, które uniemożliwia przejrzystość.

Wizualizuj schemat organizacyjny i cykle pracy zespołów w jednym obszarze roboczym

Każdy członek zespołu powinien być w stanie odpowiedzieć na pytanie „kto jest za to odpowiedzialny?”, bez konieczności zadawania pytania.

Wizualizuj swoje pomysły, procesy i struktury zespołów dzięki tablicom ClickUp

Tablice ClickUp i widoki listy pozwalają wizualnie przedstawić schemat organizacyjny, ścieżki raportowania i struktury zespołów dokładnie tam, gdzie faktycznie odbywa się praca.

W przeciwieństwie do statycznego diagramu schowanego w folderze na Dysku Google, są to dokumenty, które żyją. Gdy zmienia się rola lub następuje restrukturyzacja zespołu, schemat organizacyjny aktualizuje się w tym samym obszarze roboczym, który pracownicy otwierają każdego ranka.

Stwórz skalowalną strukturę, korzystając z hierarchii ClickUp z wykorzystaniem przestrzeni i folderów. Przestrzenie pozwalają organizować cykle pracy lub rodzaje zadań według działu, zespołu lub inicjatywy, a każda z nich ma własne ustawienia, statusy i opcje kontroli prywatności.

Organizuj złożone cykle pracy za pomocą wielu list w folderach ClickUp, które znajdują się w przestrzeniach. Twój dział inżynieryjny otrzymuje własną przestrzeń; projekty międzyfunkcyjne są przechowywane we wspólnych folderach.

Panele ClickUp zapewniają kierownikom operacyjnym i założycielom widoczność w zakresie rozkładu obciążenia pracą, przypisania zadań i postępów zespołu w czasie rzeczywistym, bez konieczności organizowania spotkań dotyczących statusu.

Na pierwszy rzut oka widać, które działy są przeciążone, gdzie praca utknęła w martwym punkcie i czy zakres własności jest jasno określony. A wspomniany wcześniej kwartalny przegląd struktury? Dzięki pulpitom nawigacyjnym zajmuje to pięć minut zamiast dwóch godzin zbierania danych.

Śledź pracę w różnych zespołach dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Zautomatyzuj przekazywanie zadań i rytm pracy między działami

Najtrudniejszą częścią struktury operacyjnej nie jest wytyczanie granic — chodzi o to, by praca faktycznie przepływała między nimi bez ręcznego ścigania się. Przy 25–50 pracownikach masz już wystarczająco dużo zespołów, by pominięte przekazanie między działem projektowym a inżynieryjnym lub między sprzedażą a wdrażaniem nowych pracowników kosztowało Cię całe dni. A te dni się kumulują.

Wyeliminuj powtarzalne czynności związane z przekazywaniem zadań dzięki automatyzacjom ClickUp. Każda automatyzacja składa się z trzech elementów:

Wyzwalacze (wydarzenia, które to uruchamiają)

Warunki (kryteria, które muszą być spełnione)

Działania (co dalej)

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki ClickUp Automations

Na przykład, gdy zadanie przechodzi ze statusu „Projekt zakończony” do „Gotowe do rozwoju”, osoba przypisana, priorytet i termin realizacji są automatycznie aktualizowane przez wstępnie skonfigurowaną automatyzację. Gdy klient podpisze umowę w procesie sprzedaży, w przestrzeni obsługi klienta może uruchomić się zadanie związane z wdrożeniem, z odpowiednim właścicielem już przypisanym.

Nikt nie musi pamiętać o powiadomieniu kolejnego zespołu. Nikt nie musi kopiować i wklejać szczegółów do nowego zadania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz stworzyć te automatyzacje bez pisania ani jednej linii kodu, korzystając z wizualnego kreatora ClickUp lub AI Automation Builder, który pozwala opisać to, czego potrzebujesz, prostym językiem.

Odkryj, co blokuje pracę między zespołami, i podsumuj status projektu w kilka minut dzięki ClickUp Brain — natywnej, konwersacyjnej i kontekstowej AI dostępnej wszędzie w ClickUp.

Szybko podsumuj działania związane z zadaniami i uzyskaj odpowiedzi dzięki ClickUp Brain

Brain ma pełny wgląd w Twoje zadania, dokumenty i rozmowy w całym obszarze roboczym. Łączy ludzi, pracę i wiedzę w Twojej organizacji oraz może tworzyć podsumowania projektów w czasie rzeczywistym bez otwierania poszczególnych zadań. Nie jest to dodatek zewnętrzny; jest to natywna funkcja ClickUp.

💡 Porada dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Brain MAX – sztucznej inteligencji rozpoznającej kontekst, która działa w całym Twoim obszarze roboczym, połączonych narzędziach, a nawet w Internecie. Ten agent AI na pulpit ma dostęp do Twoich zadań, dokumentów i rozmów. Nie potrzebujesz oddzielnego narzędzia AI. ✨ Aha, i zapewnia to również dostęp do najlepszych modeli AI, takich jak ChatGPT, Gemini, Claude itp., w jednym miejscu!

Dbaj o spójność zespołów i przejrzystą komunikację

Dzięki ClickUp Docs i ClickUp Chat dokumentacja decyzji oraz komunikacja między działami pozostają w jednym miejscu. ClickUp Docs integruje się bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu zdefiniowana przez Ciebie struktura podejmowania decyzji (kto decyduje, z kim się konsultuje, kto jest informowany) znajduje się tuż obok zadań, których dotyczy.

Dzięki czatowi ClickUp rozmowy będą przejrzyste i dostosowane do kontekstu

ClickUp Chat pozwala Twojemu zespołowi komunikować się za pośrednictwem kanałów lub wiadomości bezpośrednich, tworzyć elementy na podstawie wiadomości oraz wykorzystywać AI do podsumowywania wątków — wszystko to bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Gdy konieczna jest dyskusja międzydziałowa, czat ClickUp pozwala zachować jej wątek i umożliwia wyszukiwanie bezpośrednio obok odpowiednich zadań, dzięki czemu kontekst nie rozprasza się między wiadomościami e-mail, Slackiem i notatkami ze spotkań.

Zbuduj strukturę operacyjną za pomocą ClickUp

Struktura operacyjna dla firmy zatrudniającej od 20 do 50 pracowników nie polega na wyborze „właściwego” szablonu schematu organizacyjnego. Chodzi o zapewnienie przejrzystości — jasnych ról, jasnych uprawnień decyzyjnych, jasnych procedur przekazywania zadań — tak aby firma mogła się rozwijać bez sytuacji, w której założyciel staje się wąskim gardłem we wszystkich procesach.

Zaprojektuj strukturę, jakiej potrzebujesz przy 50 pracownikach, i działaj wstecz. Ustal realistyczne proporcje liczby menedżerów do pracowników. Określ, kto podejmuje decyzje międzyfunkcyjne.

Należy ją regularnie weryfikować, ponieważ struktura, która nie ewoluuje wraz z zespołem, staje się największym hamulcem wydajności. Firmy, które dobrze radzą sobie na tym etapie rozwoju, traktują strukturę operacyjną jako system dynamiczny.

ClickUp sprawia, że rytm operacyjny staje się praktyczny, ponieważ wszystkie dane — obciążenie pracą, wąskie gardła, luki w własności, dzienniki decyzji — znajdują się w jednym miejscu. Nie musisz już tworzyć kwartalnego przeglądu na podstawie sześciu różnych narzędzi i modlić się, by dane się zgadzały. Po prostu przeglądasz to, co zostało już zarejestrowane w trakcie pracy Twoich zespołów. 🙌

Często zadawane pytania dotyczące struktury operacyjnej zespołów liczących od 20 do 50 pracowników

Czym różni się struktura operacyjna od schematu organizacyjnego?

Schemat organizacyjny to wizualne przedstawienie nazwisk i struktur raportowania służbowego. Struktura operacyjna obejmuje obowiązujące zasady dotyczące sposobu podejmowania decyzji, przepływu pracy między zespołami oraz dystrybucji odpowiedzialności.

Kiedy rozwijająca się firma powinna zatrudnić pierwszego menedżera średniego szczebla?

Większość firm potrzebuje pierwszej warstwy kierownictwa średniego szczebla, gdy kierownicy zespołów mają więcej niż ośmiu bezpośrednich podwładnych. Zazwyczaj dzieje się to, gdy założyciel nie jest już w stanie uczestniczyć w codziennych decyzjach dotyczących działów — przy około 20–25 pracownikach.

Czy firma zatrudniająca 40 pracowników może stosować więcej niż jeden typ struktury organizacyjnej jednocześnie?

Tak, wiele firm tej wielkości stosuje podejście hybrydowe. Na przykład strukturę funkcjonalną dla zespołów wspólnych, takich jak finanse i HR, można połączyć z zespołami projektowymi zajmującymi się dostarczaniem produktów.