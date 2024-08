Opanowanie struktur organizacyjnych: Znaczenie, rodzaje i przykłady

Każdy dobrze prosperujący Business opiera się na rdzeniu, który kieruje każdym jego ruchem - jego strukturze organizacyjnej.

Struktura organizacyjna jest fundamentem, który określa codzienną funkcję firmy, sposób podejmowania decyzji i współpracę Teams.

Dobrze zaprojektowana struktura organizacyjna, która odpowiada obecnym (i przyszłym) potrzebom, może oznaczać różnicę między powodzeniem a porażką. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać właściwą.

Ale czym właściwie jest struktura organizacyjna? Do zrobienia tego? A co najważniejsze, jak stworzyć strukturę, która będzie wsparciem dla celów biznesowych?

W tym artykule zbadamy znaczenie i rodzaje struktur organizacyjnych oraz przedstawimy krótki przewodnik na temat tego, jak stworzyć najlepszą strukturę organizacyjną.

Zrozumienie schematów organizacyjnych

Schemat struktury organizacyjnej wizualnie przedstawia strukturę firmy, pokazując, w jaki sposób role, obowiązki i relacje są zorganizowane i powiązane. Określa ramy dla kanałów komunikacji, podziału zadań i hierarchii podejmowania decyzji w organizacji.

Nie trzeba dodawać, że struktury organizacyjne odgrywają fundamentalną rolę w funkcjonowaniu firmy.

Po pierwsze, definiuje łańcuch komendy, ułatwiając pracownikom zrozumienie ich roli i obowiązków. Pomaga również usprawnić komunikację, pokazując bezpośrednie ścieżki raportowania i podejmowania decyzji.

Dla liderów, schemat organizacyjny oferuje widok struktury firmy z lotu ptaka. Ułatwia im to dostrzeżenie luk lub nakładania się funkcji. Dla nowych i obecnych pracowników stanowi on przejrzystą mapę powiązań w zakresie raportowania, współzależności i zakresu różnych jednostek biznesowych/działów.

Ponieważ firma restrukturyzuje lub rozwija się, plan staje się cennym narzędziem do planowania i dostosowywania się do nowych wyzwań.

Różne rodzaje struktur organizacyjnych

Istnieje wiele rodzajów struktur organizacyjnych, z których każda ma swoje zalety i wady.

Omówmy 10 najpopularniejszych z nich:

1. Struktura hierarchiczna

via Business News Daily Struktura hierarchiczna jest najbardziej tradycyjną i powszechnie uznawaną strukturą organizacyjną. Przypomina ona piramidę z dyrektorem generalnym lub najwyższym rangą urzędnikiem na szczycie. W miarę przesuwania się w dół wykresu, warstwy kierownictwa średniego szczebla, przełożonych i pracowników są wyraźnie zdefiniowane.

Uprawnienia, obowiązki i komunikacja przepływają w dół organizacji. Każdy poziom ma władzę nad tym, który znajduje się pod nim, a każdy pracownik ma bezpośredniego przełożonego, któremu podlega.

Struktura ta jest powszechna w dużych organizacjach i korporacjach z wieloma działami i złożonymi operacjami.

Zalety

Każdy pracownik ma dobrze zdefiniowane autorytety i odpowiedzialność

Podejmowanie decyzji jest scentralizowane, a decyzje podejmują menedżerowie wyższego szczebla

Standaryzowane procedury i zasady tworzą spójność i przewidywalność

Pracownicy rozumieją zdefiniowane ścieżki kariery, które przed nimi stoją

Wady

Decyzje muszą być podejmowane na wielu szczeblach, co spowalnia proces decyzyjny i zwiększa biurokratyczne przeszkody

Sztywność struktury hierarchicznej może tłumić kreatywność i zdolność adaptacji do zmian

Informacje mogą ulec zniekształceniu, gdy są przekazywane w górę lub w dół łańcucha

2. Struktura oparta na procesach

via Cowen Partners W przeciwieństwie do innych struktur, struktura oparta na procesach nie jest zorganizowana wokół tradycyjnych działów lub funkcji, ale wokół cyklu pracy i działalności firmy.

Koncentruje się zatem na tym, w jaki sposób zadania i działania współdziałają ze sobą i przepływają przez organizację w celu dostarczenia wartości klientom.

Pracownicy są grupowani w oparciu o ich procesy, takie jak rozwój produktu, obsługa klienta lub realizacja zamówień.

Struktura ta jest powszechnie stosowana przez organizacje koncentrujące się na wydajności operacyjnej, zwłaszcza firmy produkcyjne.

Zalety

Prowadzi do większej wydajności, ponieważ koncentruje się na ciągłym doskonaleniu i optymalizacji cyklu pracy

Promocja pracy zespołowej i współpracy

Zwiększa szybkość i wydajność operacji

Poprawia koordynację między różnymi funkcjami

Wady

Może powodować nieporozumienia między działami

Utrudnia organizacjom szybkie dostosowywanie się do zmian, utrudnia zwinność

Wysiłki związane z ciągłym doskonaleniem mogą wymagać dużych zasobów

3. Struktura funkcji

via Crowjack Struktura funkcji obejmuje strukturyzowanie teamów i organizowanie pracowników w oparciu o określone funkcje, takie jak marketing, finanse lub zasoby ludzkie.

Każda funkcja jest zarządzana przez kierownika działu, który raportuje do kierownictwa wyższego szczebla.

Taka struktura zapewnia pracownikom głęboką specjalizację, ponieważ wchodzą oni w interakcje z osobami o podobnej wiedzy i umiejętnościach. Może to poprawić efektywność i wydajność w ramach działów.

Działy są również łatwo skalowalne.

Zalety

Dobrze zdefiniowana linia raportowania, prowadząca do usprawnienia procesu decyzyjnego

Zasoby są efektywnie wykorzystywane

Zwiększa odpowiedzialność w ramach działów

Umożliwia głęboką specjalizację i jasną ścieżkę kariery

Możliwość łatwego skalowania

Wady

Może tworzyć silosy z limitem interakcji między działami

Limituje wiedzę i doświadczenie pracowników do ich izolowanych funkcji i teamów

Organizacje mogą mieć trudności z szybkim reagowaniem na zmiany

Pamiętaj: W miarę wzrostu rozmiaru i skali działalności kluczem jest znalezienie struktury organizacyjnej lub mieszanki typów, które ewoluują równolegle. Ponieważ nie można ich łatwo zmienić, struktura organizacyjna musi zostać podwojona w oparciu o wizję firmy, podobnie jak wszystkie inne decyzje.

4. Struktura płaska lub pozioma

via Business News Daily Płaska struktura organizacyjna eliminuje warstwę zarządzania średniego szczebla obecną w strukturach hierarchicznych.

Pracownicy w tej strukturze często raportują bezpośrednio do kierownictwa wyższego szczebla. Oznacza to, że biorą na siebie więcej obowiązków i mają większą autonomię. Pracownicy są zachęcani do samodzielnej pracy i wykazują większą inicjatywę.

Redukcja warstw zarządzania prowadzi również do szybkiej komunikacji i szybszego reagowania na problemy.

Taką strukturę można znaleźć w mniejszych firmach, startupach lub organizacjach kładących nacisk na współpracę i szybkie podejmowanie decyzji. Jednak wraz z rozwojem organizacji, utrzymanie płaskiej struktury staje się większym wyzwaniem.

Zalety

Daje pracownikom przestrzeń do rozwoju i zwiększonej odpowiedzialności

Poprawia szybkość podejmowania decyzji i działań

Promocja otwartej i bezpośredniej komunikacji

Oszczędność pieniędzy, ponieważ firma jest prowadzona przez szczupły zespół i nie płaci za zarządzanie średniego szczebla

Wady

Może powodować zamieszanie i niejednoznaczność ról i autorytetów

Kierownictwo wyższego szczebla może czuć się przytłoczone koniecznością nadzorowania dużej siły roboczej

Może powodować walkę o władzę i problemy ze skalowalnością

Może być trudny do utrzymania w miarę rozwoju firmy

5. Struktura matrycy

Przykład matrycowa struktura organizacyjna łączy dwa lub więcej typów struktur organizacyjnych, zazwyczaj struktury organizacyjne oparte na projektach i funkcje.

W tym typie pracownicy mają podwójne relacje raportowania. Raportują zarówno do kierownika ds. funkcji (np. marketingu lub finansów), jak i do kierownika projektu lub produktu nadzorującego określone inicjatywy.

Model ten jest świetny do zwiększania elastyczności i współpracy międzyfunkcyjnej. Łączy on specjalistów z różnych działów do pracy nad konkretnymi projektami. Teams mogą być tworzone i rozwiązywane w zależności od potrzeb biznesowych.

Zalety

Umożliwia szybkie formowanie Teamsów w oparciu o konkretne potrzeby projektu

Poprawia współpracę, ponieważ pracownicy z różnych działów pracują razem

Bardziej efektywna alokacja zasobów

Pracownicy rozwijają szerokie umiejętności, pracując w różnych działach

Wady

Może prowadzić do nieporozumień, ponieważ pracownicy muszą raportować do dwóch menedżerów

Może być zbyt skomplikowany z wieloma liniami raportowania

Nieporozumienia między kierownikami funkcji i kierownikami projektów mogą powodować napięcia

6. Struktura oparta na Teams

Struktura oparta na zespołach organizuje pracowników w międzyfunkcyjne Teams skupiające się na konkretnych projektach lub zadaniach.

Teams są zazwyczaj małe, a członkowie z różnych działów pracują razem, aby osiągnąć wspólne cele.

Struktura ta kładzie nacisk na współpracę, elastyczność i udostępnianie przywództwa. Rozbija ona silosy działowe i zachęca pracowników do współpracy między różnymi funkcjami. Teams mają wystarczającą swobodę w zarządzaniu swoimi procesami.

Ten format jest zwykle spotykany w szybko rozwijających się startupach, w których zespół "Growth" składa się między innymi z menedżera ds. marketingu, menedżera produktu, grupy inżynierów i specjalisty ds. sprzedaży.

Zalety

Poprawia współpracę i innowacyjność

Ponieważ Teams mają autonomię w podejmowaniu decyzji, czują się bardziej upoważnieni i mają poczucie własności

Zdecentralizowane podejmowanie decyzji prowadzi do szybkich działań

Zwiększa wydajność i przejrzystość

Koncentruje się na pielęgnowaniu nastawienia na rozwój wśród pracowników

Wymaga mniejszego nadzoru

Wady

Może prowadzić do nieporozumień w zakresie ról, obowiązków i uprawnień decyzyjnych

Rozliczanie teamów i poszczególnych osób z ich wyników może być trudne

Ścieżka promocji nie jest wyczyszczona

7. Struktura sieci

Struktura sieciowa to zdecentralizowany model, który koncentruje się na współpracy między wewnętrznymi i zewnętrznymi Teams.

Główna firma kontroluje kluczowe funkcje, takie jak strategia i zarządzanie, i zleca na zewnątrz inne operacje, takie jak wydajność, IT lub marketing. Pomaga im to zachować elastyczność przy jednoczesnym dostępie do specjalistycznej wiedzy.

Struktura ta jest tworzona, gdy firmy udostępniają zasoby, ponieważ jedna pracuje dla drugiej. Sieć partnerów zewnętrznych zajmuje się zadaniami innymi niż podstawowe, co pozwala na większą elastyczność i skalowalność.

Zalety

Oszczędność kosztów, ponieważ firmy nie muszą utrzymywać dużych zespołów wewnętrznych

Umożliwia łatwą skalowalność

Pomaga uzyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy i zasobów

Umożliwia szybszą adaptację do zmian rynkowych

Wady

Wymaga silnego nadzoru, ponieważ zarządzanie wieloma partnerami zewnętrznymi może stać się wyzwaniem

Outsourcing może prowadzić do utraty bezpośredniej kontroli nad kluczowymi aspektami biznesu

Dostosowanie wszystkich partnerów do wspólnego celu może stanowić wyzwanie

8. Struktura kołowa

via AwakeAt2oClock Struktura kołowa jest bardziej nowoczesnym podejściem, w którym najwyższe kierownictwo organizacji znajduje się w centrum koła, a kierownictwo średniego szczebla i pracownicy rozchodzą się promieniście na zewnątrz.

Podkreśla to komunikację między wszystkimi poziomami organizacji.

Struktura ta przełamuje bariery między kierownictwem a pracownikami, pokazując, że wszyscy pracownicy są częścią większego modelu organizacyjnego.

Format ten jest skuteczny dla organizacji, które preferują swobodny przepływ informacji i pomysłów, ponieważ sztywny łańcuch komendy nie ogranicza komunikacji. Jedynym haczykiem jest to, że strukturze brakuje przejrzystości potrzebnej dużym, złożonym organizacjom.

Zalety

Zachęca do otwartej komunikacji między wszystkimi poziomami organizacji

Zapewnia swobodny przepływ pomysłów i większą kreatywność

Pomaga pracownikom poczuć większe połączenie z przywództwem

Zapewnia pracownikom zgodność z celami i procesami organizacji

Wady

Brak tradycyjnej hierarchii może utrudniać rozliczanie poszczególnych osób z ich wyników

Zarządzanie przepływem komunikacji i podejmowaniem decyzji w całej organizacji wymaga silnego przywództwa i koordynacji

Podejmowanie decyzji może trwać długo

Może prowadzić do nieporozumień w zakresie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji

9. Struktura dywizji

via Byjus W strukturze dywizji organizacja jest podzielona na samodzielne jednostki oparte na liniach produktów, rynkach lub regionach geograficznych.

Każda dywizja działa jak własny biznes, z własnymi działami, takimi jak marketing, sprzedaż i wydajność. Taka struktura pozwala im skupić się na konkretnych produktach lub rynkach przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej.

Każdy oddział może dostosować swoje strategie do potrzeb konkretnego rynku lub linii produktów, oferując większą elastyczność i zdolność reagowania.

Struktura ta jest często wykorzystywana przez duże korporacje z różnorodną ofertą produktów i te, które działają w różnych obszarach geograficznych.

Zalety

Oddziały mogą szybko dostosowywać się do zmian na swoich rynkach i w regionach bez wpływu na całą organizację

Liderzy dywizji mają większą kontrolę nad swoimi działaniami

Każdy oddział koncentruje się na swoim specyficznym rynku i produkcie, co prowadzi do większej specjalizacji

Umożliwia odpowiedzialność za wyniki każdego oddziału

Wady

Prowadzi do powielania zasobów

Może być kosztowne

Może prowadzić do błędnej komunikacji między oddziałami i centralą, ponieważ koordynacja między oddziałami może być trudna

Może to skutkować wewnętrzną konkurencją między oddziałami

10. Struktura liniowa

Oprócz struktur funkcji i dywizji, jest to jedna z najbardziej powszechnych struktur organizacyjnych. Opiera się ona na bezpośrednim łańcuchu komend, gdzie każdy pracownik raportuje do jednego kierownika, a przepływ autorytetów odbywa się z góry na dół.

Organizacja jest ułożona liniowo, z wyraźnymi liniami odpowiedzialności i autorytetów.

Podejmowanie decyzji w tej strukturze jest szybkie i nie ma potrzeby współpracy między różnymi działami.

Struktura ta jest często wykorzystywana przez mniejsze firmy i startupy.

Zalety

Prosty łańcuch komendy gwarantuje, że pracownicy wiedzą, do kogo mają się zgłaszać

Szybkie podejmowanie decyzji

Struktura jest łatwa do wdrożenia i zarządzania

Menedżerowie mają bezpośrednią kontrolę nad swoimi teamami

Wady

Może być sztywna i utrudniać organizacjom dostosowywanie się do zmian

Powodzenie zależy w dużej mierze od skuteczności liderów

Limity współpracy i specjalizacji

Trudne do skalowania

Przykłady struktur organizacyjnych

Oto kilka przykładów struktury organizacyjnej:

Funkcjonalna struktura organizacyjna

Średniej wielkości firmy prawnicze mogą na przykład stosować struktury funkcjonalne. Ich pracownicy będą zorganizowani w działy lub obszary praktyki, takie jak spory sądowe, prawo korporacyjne i obsługa klienta.

Każdy dział specjalizuje się we własnej dziedzinie prawa, z wyraźnym łańcuchem komend od szefów działów - zazwyczaj partnerów - do współpracowników i personelu administracyjnego. Taka struktura usprawnia procesy prawne i zwiększa wiedzę specjalistyczną w każdej z funkcji.

Przykład: Firma prawnicza Holland & Knight LLP wykorzystuje funkcjonalną strukturę organizacyjną do zarządzania swoimi rozległymi operacjami dla różnych praktyk, takich jak spory sądowe, prawo budowlane, prawo nieruchomości i inne.

Dywizyjna struktura organizacyjna

Międzynarodowa firma produkująca dobra konsumenckie prawdopodobnie zostanie podzielona na oddziały w oparciu o linie produktów, takie jak środki higieny osobistej, środki czystości i żywność.

Każdy oddział działa niezależnie z własnymi zespołami marketingowymi, badawczo-rozwojowymi i produkcyjnymi. Pozwala to firmie dostosować swoje strategie do różnych potrzeb rynkowych i skutecznie zarządzać różnymi portfolio produktów.

Przykład: Disney, Johnson & Johnson i McDonald's to organizacje działające w oparciu o strukturę dywizji. Dzielą one swoje organizacje w oparciu o lokalizację geograficzną, aby jak najlepiej służyć swoim klientom.

Macierzowa struktura organizacyjna

Globalna firma zajmująca się doradztwem technologicznym posiada matrycową strukturę organizacyjną. Pracownicy raportują do kierowników ds. funkcji (np. specjalistów IT, konsultantów) i kierowników projektów zajmujących się konkretnymi projektami klientów.

Taka struktura ułatwia elastyczną organizację zespołów i zapewnia, że wiedza z różnych działów jest zintegrowana z rozwiązaniami dla klientów, co poprawia wyniki projektów.

Przykład: Enset & Young (EY) jest jedną z najpopularniejszych firm wykorzystujących strukturę matrycy.

Struktura organizacyjna oparta na Teams

Firma skierowana do konsumentów może stosować strukturę opartą na zespołach. Pracownicy są zorganizowani w zespoły o różnych funkcjach lub skoncentrowane działy w oparciu o ich obszary specjalizacji.

Piony obejmują wyższe autorytety (np. starszego wiceprezesa ds. operacyjnych, inżynierii sprzętu, uczenia maszynowego itp.) oraz działy funkcji różnych zespołów (np. oddziały, plemiona, rozdziały, gildie) pracujące nad konkretnymi projektami lub produktami.

Taka struktura usprawnia współpracę i pozwala na dynamiczne reagowanie na potrzeby klientów, zapewniając optymalną wydajność w każdym zakątku organizacji.

Przykłady: Firmy takie jak Apple i Spotify mają strukturę opartą na zespołach, która pomaga im nadać priorytet wysokiej współpracy, wydajności i innowacyjności.

Tworzenie struktury organizacyjnej

Oto jak można stworzyć strukturę organizacyjną:

Krok #1: Zdefiniuj swoje cele i strategię

Zacznij od zrozumienia misji, wizji i celów strategicznych swojej organizacji. Musisz upewnić się, że twoja struktura jest zgodna z tymi celami i wspiera twoją długoterminową strategię.

Krok #2: Zidentyfikuj kluczowe funkcje

Następnie określ podstawowe funkcje i role, których potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele organizacyjne. Nakreśl podstawowe działy lub wymagane teamy, takie jak marketing, finanse i operacje.

Krok #3: Wybór odpowiedniej struktury

Nadszedł czas, aby wybrać strukturę, która odpowiada Twoim potrzebom. Wybierając jedną z nich, weź pod uwagę takie czynniki, jak wielkość firmy, złożoność i branża. Możesz wybierać spośród różnych typów struktur organizacyjnych, takich jak hierarchiczna, płaska, matryca, podział lub oparta na zespołach.

Krok #4: Zaprojektowanie schematu organizacyjnego

Po wybraniu struktury nadszedł czas na zaprojektowanie wykresu, który będzie ją wizualnie reprezentował. Zdefiniuj relacje raportowania, poziomy autorytetów i przepływ komunikacji. Pomoże to stworzyć przejrzystą strukturę organizacyjną.

Rozważ użycie oprogramowanie do tworzenia schematów organizacyjnych jak ClickUp, aby zaprojektować idealną firmę.

Szablon schematu organizacyjnego ClickUp

Szablon schematu organizacyjnego ClickUp

Szablon schematu organizacyjnego ClickUp wizualizuje strukturę organizacyjną pod względem zasobów ludzkich i powiązań. Szablon ten pozwala wyróżnić poszczególne funkcje, opisy stanowisk i zakresy odpowiedzialności. Pomaga wyświetlić ogólną strukturę zespołu, hierarchię raportowania itp.

Najlepsze jest to, że schemat można szybko i łatwo aktualizować w miarę zmian w organizacji. Dodawaj nowych członków, role i działy w czasie rzeczywistym, gdy tylko coś się zmieni.

Po wprowadzeniu zmian, udostępniaj strukturę wszystkim pracownikom, aby zapewnić przejrzystość w całej organizacji.

Krok #5: Wdrożenie i monitorowanie

Przejdź do wdrożenia struktury. Kluczowe jest monitorowanie skuteczności struktury i wprowadzanie zmian w oparciu o zmieniające się potrzeby i otrzymane informacje zwrotne.

Krok #6: Wykorzystanie oprogramowania struktury organizacyjnej

Korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp może przyspieszyć proces tworzenia i wdrażania struktur organizacyjnych.

Utwórz schemat organizacyjny za pomocą ClickUp Whiteboards od podstaw wraz ze swoim zespołem

Na przykład, Tablice ClickUp może pomóc w odręcznym rysowaniu wykresów organizacji. Umożliwia tworzenie połączeń między kształtami, dodawanie obrazów i multimediów oraz osadzanie dokumentów w celach referencyjnych. Można go nawet używać do edycji w czasie rzeczywistym z zespołem.

Tablica ClickUp sprawdza się jako wszechstronne narzędzie do komunikacji, efektywnego zarządzania zadaniami i współpracy w zespole.

Innym świetnym narzędziem jest Mapy myśli ClickUp , która pomaga budować wokół jednej lub kilku głównych idei. Analizuj swój wykres, dodawaj listy i zadania, łatwo go modyfikuj lub usuwaj i uzyskaj widoczność swojego wykresu.

Mapy myśli pozwalają także rysować połączenia między różnymi zadaniami, mapować cykle pracy, organizować układy, rozbijać złożone pomysły i przeprowadzać wspólne burze mózgów.

W strukturze firmy umożliwiło to łatwe połączenie między firmą w ogóle, działami i małymi grupami w ramach działów. Jest skuteczny w wielu problemach, takich jak dystrybucja zadań w nowej pracy, śledzenie wszystkich dystrybucji zadań i proces kończenia pracy. Krótko mówiąc, upraszcza proces śledzenia zadań w Businessie.

Dilay Yavas, dyrektor ds. mediów społecznościowych w Assistant App

Zaprojektuj idealny schemat organizacyjny z ClickUp

Schemat organizacyjny to potężne narzędzie, które zapewnia przejrzystość, poprawia komunikację i zwiększa ogólną wydajność w organizacji. Definiuje on role, obowiązki i linie raportowania, które są zgodne ze strategicznymi celami firmy.

Tworząc wyczyszczony i funkcjonalny schemat organizacyjny, możesz wspierać lepsze podejmowanie decyzji, usprawnić współpracę i upewnić się, że wszyscy rozumieją swoją rolę w realizacji misji firmy.

Korzystanie z oprogramowania takiego jak ClickUp może przenieść ten proces na wyższy poziom. Dzięki intuicyjnym funkcjom projektowania, szablony schematów organizacyjnych dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i bezproblemowej integracji z narzędziami do zarządzania projektami, ClickUp upraszcza dane powstania i zarządzania dynamicznymi schematami organizacyjnymi. Zarejestruj się za Free już dziś i sprawdź ClickUp!