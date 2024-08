Jak przeprowadzić restrukturyzację organizacji we właściwy sposób

Facebook, gigant mediów społecznościowych, z powodzeniem przeprowadził restrukturyzację w 2018 roku. W 2018 roku Facebook ogłosił zmianę skoncentrowaną na trzech głównych obszarach produktowych w celu rozwiązania problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i poprawy rozwoju produktów, w tym nowych technologii, takich jak blockchain. Ta strategiczna decyzja przyspieszyła ich wzrost.

Firmy takie jak Google, Disney i Tesla również często przeprowadzały restrukturyzację, aby napędzać wzrost, zwiększyć wydajność i ożywić swoją działalność.

Pokazuje to, jak ważne jest zrozumienie restrukturyzacji organizacyjnej podczas dostosowywania się do nowych warunków rynkowych, postępu technologicznego i zmieniających się oczekiwań klientów. Restrukturyzacja pomaga organizacjom na dużą skalę w poruszaniu się po zmianach i osiąganiu długoterminowego powodzenia.

Jeśli chcesz wzmocnić swój Business, poprawić retencję klientów i pozostać konkurencyjnym, wprowadzenie zmian w firmie może być dobrym rozwiązaniem. Zobaczmy, jak możesz zrestrukturyzować swoją organizację za pomocą kilku sprawdzonych strategii i kroków.

Czym jest restrukturyzacja organizacyjna?

Restrukturyzacja organizacyjna to celowa zmiana wewnętrznych ram firmy, w tym jej struktury, procesów, ról zawodowych, powiązań w zakresie raportowania i kultury. Obejmuje ona zmiany w strukturze działów, składzie pracowników, podmiotach prawnych i jednoczesne zmiany w strukturze organizacyjnej rozwój nowych strategii wzrostu .

Restrukturyzacja nadaje organizacji nowy kierunek. Odgrywa istotną rolę w utrzymaniu wzrostu biznesu i konkurencyjności poprzez:

Zwiększenie wydajności: Pomaga usunąć nadmiarowe zadania, usprawnić cykl pracy i zoptymalizować alokację zasobów

Pomaga usunąć nadmiarowe zadania, usprawnić cykl pracy i zoptymalizować alokację zasobów Zwiększenie zwinności: Pozwala organizacji szybko reagować na zmieniające się trendy rynkowe i wymagania klientów

Pozwala organizacji szybko reagować na zmieniające się trendy rynkowe i wymagania klientów Poprawa efektywności kosztowej: redukuje marnotrawstwo i kontroluje wydatki operacyjne

redukuje marnotrawstwo i kontroluje wydatki operacyjne Wspieranie innowacji: restrukturyzacja organizacyjna tworzy środowisko sprzyjające nowym pomysłom i eksperymentom

restrukturyzacja organizacyjna tworzy środowisko sprzyjające nowym pomysłom i eksperymentom Motywowanie pracowników: pomaga dostosować role do indywidualnych mocnych stron i aspiracji

Chociaż każda organizacja pragnie tych korzyści, nie są to jedyne powody, dla których firmy przechodzą restrukturyzację.

Powody restrukturyzacji organizacyjnej

Oto kilka istotnych czynników, które mogą wyzwalać restrukturyzację organizacji:

1. Zmieniające się otoczenie biznesowe

Branże są dynamiczne i podlegają ciągłym zmianom rynkowym.

Zmiany strukturalne są często konieczne, aby dostosować się do postępu technologicznego, zmieniających się preferencji klientów, stale zmieniających się warunków rynkowych lub nowych konkurentów.

Na przykład wpływ COVID-19 doprowadził wiele firm do strategicznych zmian w celu zapewnienia przetrwania.

2. Konieczność restrukturyzacji finansowej

Potrzeba restrukturyzacji finansowej często prowadzi do zmian organizacyjnych. Zazwyczaj jest ona spowodowana takimi czynnikami jak nadmierne zadłużenie, problemy z przepływem środków pieniężnych, spadek rentowności lub zmiany warunków rynkowych.

Proces ten może wymagać podjęcia różnych działań, takich jak restrukturyzacja zadłużenia, sprzedaż aktywów, inicjatywy redukcji kosztów lub restrukturyzacja kapitałowa. Środki te pomagają ustabilizować finanse i poprawić kondycję finansową organizacji.

3. Poprawa wydajności

Poprawa wyników biznesowych lub odkrywanie nowych możliwości może podpowiedzieć inicjatywy restrukturyzacyjne. W takich przypadkach, usprawnienie operacji, zmniejszenie nadmiarowości i optymalizacja alokacja zasobów mogą być celami procesu restrukturyzacji.

4. Zmiany kulturowe

Kultywowanie nowej kultury firmy, która kładzie nacisk na współpracę lub innowacje, może wymagać zmian strukturalnych.

Zmiany własności, takie jak fuzje lub przejęcia, często wyzwalają inicjatywy restrukturyzacyjne mające na celu dostosowanie biznesu do wizji podmiotu przejmującego.

W zależności od przyczyny, mogą to być różne rodzaje restrukturyzacji organizacyjnej.

Rodzaje restrukturyzacji organizacyjnej

Business może być restrukturyzowany na różne sposoby, zależnie od unikalnych potrzeb i celów organizacji. Oto kilka typowych podejść:

1. Restrukturyzacja zasobów ludzkich

Restrukturyzacja HR koncentruje się na zmianach kadrowych, takich jak wdrażanie nowych programów szkoleniowych, tworzenie nowych podręczników dla pracowników i schematy organizacyjne, przekwalifikowanie pracowników, zmiana strategii zarządzania talentami lub dostosowanie poziomów zatrudnienia i struktur wynagrodzeń.

2. Restrukturyzacja prawna

Dostosowania organizacyjne są konieczne, gdy zmienia się własność lub ramy prawne. Może to obejmować zmianę struktury prawnej organizacji, np. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, połączenie z inną organizacją lub restrukturyzację zadłużenia.

3. Dezinwestycja

Dezinwestycja obejmuje sprzedaż nieefektywnych jednostek Business w celu uproszczenia operacji i skupienia się na kluczowych kompetencjach. Jednym z głównych celów planu reorganizacji jest zwiększenie rentowności.

Dezinwestycja może również dostosować portfolio organizacji do jej celów strategicznych i poprawić konkurencyjność biznesu.

4. Restrukturyzacja mająca na celu redukcję kosztów

Restrukturyzacja mająca na celu redukcję kosztów polega na zmniejszeniu kosztów administracyjnych i operacyjnych poprzez automatyzację lub redukcję zatrudnienia. Często obejmuje ona outsourcing projektów, renegocjacje umów i konsolidację zasobów w celu obniżenia kosztów.

5. Turnaround

Turnaround to kompleksowe podejście do ratowania firmy borykającej się z trudnościami, często obejmujące restrukturyzację finansową, zmiany operacyjne, wykupy i zmiany w przywództwie. Można również rozważyć zmianę oferty produktów lub usług w celu odwrócenia spadku wydajności.

Bonus:_ Szablony kart zespołu !

Do zrobienia restrukturyzacji organizacji?

Restrukturyzacja to złożony proces, który wymaga starannego planu i wykonania. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby stworzyć dobrze zdefiniowaną strukturę organizacyjną:

Krok 1: Audyt i analiza

Przeprowadź dokładną ocenę przeszłego i obecnego stanu organizacji oraz zidentyfikuj potencjalne wyzwania i obszary wymagające poprawy.

Śledź i monitoruj zadania, terminy i postępy swojego zespołu za pomocą ClickUp Dashboards

Użyj Pulpity ClickUp do wizualizacji kluczowych wskaźników i raportowania postępów. Upraszcza mapowanie procesów , planowanie zasobów oraz zarządzanie projektami i poprawia dynamikę zespołu i współpracę.

Dostosowywane wizualizacje i dane w czasie rzeczywistym w pulpitach pozwalają łatwo śledzić postępy, identyfikować wąskie gardła i podejmować decyzje oparte na danych.

Możesz także zwiększyć ogólną wydajność, przechowując wszystkie informacje o projekcie w scentralizowanej lokalizacji, do której wszyscy członkowie Teams mają dostęp bez marnowania czasu na aktualizacje.

ClickUp to scentralizowana platforma, która konsoliduje wszystkie zasoby, harmonogramy, komunikację, projekty, bazy danych i dokumenty związane z restrukturyzacją. Informacje te pomagają w dogłębnym audycie i analizie.

Krok 2: Ustawienie celów

Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji, kolejnym krokiem jest ustawienie celów dla procesu transformacji. Zespół kierowniczy powinien jasno określić pożądane wyniki procesu restrukturyzacji i upewnić się, że są one zgodne z ogólną strategią organizacji.

Ustaw jasne cele i osiągnij powodzenie dzięki ClickUp Goals

Użycie Cele ClickUp do ustawienia wyczyszczonych celów restrukturyzacji. Wizualnie śledź postępy i upewnij się, że wszyscy w zespole są zgodni co do celów ustawionych dla restrukturyzacji.

Wizualizuj pomysły za pomocą map myśli ClickUp

Burza mózgów i zbieranie informacji zwrotnych we współpracy z Mapy myśli ClickUp . Możesz łatwo tworzyć i niestandardowe mapy myśli, planować projekty i współpracować z zespołem w celu wprowadzania zmian i zarządzania nimi.

To znacznie ułatwi planowanie rodzaju restrukturyzacji i wymaganych strategii.

Krok 3: Planowanie i wdrożenie

Mając ustalone cele, można stworzyć szczegółowy plan określający zmiany do wdrożenia, związane z nimi osie czasu i zasoby, które należy do nich przydzielić. Zarządzanie zmianami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia i zminimalizowania zakłóceń.

Aby skutecznie zrestrukturyzować organizację, ważne jest zaangażowanie interesariuszy poprzez proaktywną komunikację i zajęcie się ich obawami.

Zaangażowanie interesariuszy można osiągnąć poprzez jasne wyjaśnienie powodów i korzyści płynących z restrukturyzacji.

Ponadto należy rozważyć zapewnienie dostawcom szkoleń i możliwości rozwoju, aby wyposażyć pracowników w umiejętności i wiedzę potrzebne w nowej strukturze firmy. Wreszcie, należy zapewnić silne zaangażowanie kierownictwa w restrukturyzację. Można to osiągnąć poprzez wsparcie pracowników i dawanie dobrego przykładu.

Jeśli czujesz się przytłoczony ogromem i zawiłością projektu, gotowe szablony, takie jak Szablon planu zarządzania zmianą ClickUp lub Szablon dokumentu planu zarządzania zmianą ClickUp może zmniejszyć obciążenie.

Planuj, wdrażaj i monitoruj niezbędne zmiany w biznesie dzięki szablonowi planu zarządzania zmianami ClickUp

Szablony te zapewniają ustrukturyzowane ramy dla nakreślenia planu, identyfikacji zadań i przypisania obowiązków związanych z restrukturyzacją.

/%cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-364.png Określ metody i strategie wprowadzania zmian, korzystając z gotowego do użycia szablonu dokumentu Change Management Plan firmy ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110244 Pobierz szablon /%cta/

Podziel plan restrukturyzacji na możliwe do zarządzania zadania za pomocą Listy ClickUp i wyświetlić szczegóły w oparciu o preferowany styl, taki jak widok Gantta, widok zespołu lub widok tablicy. Użyj Pola niestandardowe ClickUp aby uchwycić konkretne szczegóły istotne dla restrukturyzacji. Wizualne śledzenie postępów i identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł.

Możesz użyć tych szablonów, aby zapewnić wszystkim jasność co do pożądanych rezultatów proponowanej zmiany, dzięki czemu wszyscy będą skoncentrowani na powodzeniu transformacji.

Krok 4: Komunikacja

Sumiennie realizuj plan restrukturyzacji, zapewniając wyczyszczoną komunikację ze skutecznymi szablonami wsparcie pracowników oraz przestrzeganie zasad prawnych i etycznych.

Przekazywanie planu restrukturyzacji w sposób przejrzysty i skuteczny wszystkim zainteresowanym stronom, rozwiązywanie wątpliwości i łagodzenie oporu.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat

Możesz używać ClickUp Chat do komunikacji w czasie rzeczywistym. Udostępnianie aktualizacji, rozwiązywanie problemów i tworzenie przejrzystości w całym procesie restrukturyzacji. Pomoże to również odpowiedzieć na zapytania pracowników dotyczące zmian.

Twórz, udostępniaj i współpracuj nad nowymi zasadami i procedurami wynikającymi z restrukturyzacji z Dokumenty ClickUp . Uczyń je łatwo dostępnymi dla wszystkich członków Teams. W przypadku informacji poufnych, kontroluj dostęp i upewnij się, że tylko odpowiedni interesariusze mogą wyświetlać i zmieniać dokumenty.

Krok 5: Monitorowanie i ocena

Powodzenie restrukturyzacji nie przychodzi z dnia na dzień. Konieczne jest ciągłe monitorowanie postępów i wpływu procesu restrukturyzacji oraz wprowadzanie korekt w razie potrzeby. Zidentyfikuj obszary, które wymagają poprawy i odpowiednio dostosuj swój plan.

Przechwytuj odpowiedzi w celu szybkiego działania dzięki formularzom ClickUp

Przeprowadzaj ankiety lub sondaże za pomocą Formularze ClickUp zbieranie informacji zwrotnych od pracowników i interesariuszy na temat wpływu restrukturyzacji. Przeanalizuj informacje zwrotne i zajmij się wszelkimi zgłoszonymi obawami.

Następnie przedyskutuj wyciągnięte wnioski i przeprowadź burzę mózgów na temat ciągłych ulepszeń dla nowo zrestrukturyzowanej organizacji.

Możesz również zainspirować się teorią Nudge, aby stawić czoła wielu wyzwaniom, które pojawią się podczas restrukturyzacji.

Teoria Nudge

Teoria Nudge, spopularyzowana przez Richarda Thalera i Cassa Sunsteina w ich książce Nudge, proponuje, że subtelne wskazówki środowiskowe mogą wpływać na nasze decyzje bez przymusu. Wykorzystuje ona nasze wrodzone uprzedzenia poznawcze, aby "nakłonić" nas do zachowań postrzeganych jako bardziej pożądane.

Jak teoria Nudge przyczynia się do restrukturyzacji

Restrukturyzacja organizacyjna często napotyka opór z powodu niepewności, strachu przed zmianami i bezwładności. Teoria Nudge może pomóc liderom w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami poprzez zrozumienie:

Architektura wyboru: Business może zaprojektować dostępne opcje wyboru, prezentując je w różny sposób i podkreślając konkretne opcje, które są bardziej atrakcyjne i prawdopodobnie zostaną wybrane. Pozwala to organizacjom wpływać na preferencje klientów i wyniki ich decyzji

Business może zaprojektować dostępne opcje wyboru, prezentując je w różny sposób i podkreślając konkretne opcje, które są bardziej atrakcyjne i prawdopodobnie zostaną wybrane. Pozwala to organizacjom wpływać na preferencje klientów i wyniki ich decyzji Uprzedzenia behawioralne: Liderzy mogą używać bodźców, aby kierować jednostki w stronę preferowanych zachowań. Te bodźce opierają się na przewidywalnych wzorcach w ludzkim myśleniu, takich jak niechęć do straty, dowód społeczny i efekt obdarowania

Liderzy mogą używać bodźców, aby kierować jednostki w stronę preferowanych zachowań. Te bodźce opierają się na przewidywalnych wzorcach w ludzkim myśleniu, takich jak niechęć do straty, dowód społeczny i efekt obdarowania Pozytywne wzmocnienie: Organizacje mogą wykorzystywać bodźce jako nagrody, uznanie lub społeczne informacje zwrotne, aby zachęcić do pożądanych działań, tworząc z nimi pozytywne skojarzenia

Załóżmy, że twoja organizacja wdraża nowy system zarządzania relacjami z klientami (CRM) w celu poprawy wydajności i obsługi klienta, a niektórzy pracownicy są oporni na zmiany, powołując się na nieznajomość i strach przed zakłóceniami. W takim przypadku można dokonywać wyborów architektonicznych w następujący sposób:

Podczas szkolenia skupić się na tym, w jaki sposób nowy CRM przyniesie korzyści poszczególnym pracownikom (np. szybsze zakończenie zadań, łatwiejszy dostęp do danych)

Wstępne wypełnienie indywidualnych pulpitów w celu nadania priorytetu zadaniom i informacjom istotnym dla ich roli, dzięki czemu początkowe doświadczenie będzie płynniejsze

Możesz również wykorzystać grywalizację do pozytywnego wzmocnienia. Wdrażaj punkty lub odznaki za zakończone zadania w nowym CRM, pielęgnując poczucie osiągnięć i przyjazną rywalizację wśród pracowników.

Pamiętaj, że zachęty nie powinny być manipulacją. Powinny być przejrzyste, etyczne i szanować indywidualne wybory. Możesz to zapewnić, wykonując kilka prostych kroków:

Zrozum obawy swoich pracowników i zaprojektuj bodźce, które będą z nimi współgrać

Łączenie bodźców z innymizarządzanie zmianą strategiami, takimi jak wyczyszczona komunikacja, szkolenia i wsparcie

Pokazanie, w jaki sposób zmiany poprawią dobrobyt indywidualny i organizacyjny

Podkreślenie korzyści płynących z przyjęcia nowej struktury firmy w porównaniu do pozostania przy starej

Zapewnienie pewnej elastyczności, aby poszczególne osoby mogły dostosować się we własnym tempie

Strategie po restrukturyzacji

Po restrukturyzacji organizacji należy zapewnić płynne przejście i utrzymać morale pracowników. Oto kilka strategii, które pomogą osiągnąć to samo we wszystkich działach:

1. Utrzymanie różnorodności, równości i integracji (DEI)

DEI wykracza poza zgodność z prawem. Kultywuje poczucie przynależności, usprawnia podejmowanie decyzji i zwiększa innowacyjność.

Do zrobienia:

Upewnić się, że przywództwo po restrukturyzacji odzwierciedla różnorodność pracowników

Przeszkolić menedżerów i pracowników w zakresie rozpoznawania i łagodzenia nieświadomych uprzedzeń

Śledzenie wskaźników DEI przez cały proces reorganizacji i po jego zakończeniu

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych przestrzeni do połączenia i promowania różnorodnych perspektyw

Używanie inkluzywnego języka

2. Wyartykułowanie nowej propozycji wartości dla zmiany pozycji organizacji

Pracownicy muszą zrozumieć "dlaczego" stoją za zmianami kulturowymi w organizacji i w jaki sposób przyczyniają się one do jej przyszłego powodzenia.

Do zrobienia:

Wyjaśnij uzasadnienie restrukturyzacji w prostych, pozbawionych żargonu słowach

Podkreślić, w jaki sposób nowa zmiana stworzy wartość dla pracowników, niestandardowych klientów i interesariuszy

Udostępnianie wizji organizacji i planów rozwoju w celu wzbudzenia podekscytowania i zaangażowania

Informowanie pracowników za pośrednictwem wielu kanałów przez cały okres transformacji

3. Zapewnienie satysfakcji z pracy wszystkim pracownikom

Zadowoleni pracownicy są bardziej wydajni, zaangażowani i rzadziej odchodzą.

Do zrobienia:

Wdrożenie systemu ocen i zarządzania wydajnością dostosowanego do powodzenia restrukturyzacji i celów. Oceny mogą pomóc w ocenie umiejętności dla nowych ról, identyfikacji potrzeb szkoleniowych i rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem pracy. Wykorzystaj je do dostosowania szkoleń i śledzenia postępów w zakresie wyników indywidualnych i organizacyjnych

Wyposażyć pracowników w umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w nowych rolach

Wsparcie pracowników w poruszaniu się po opcjach kariery w ramach nowej struktury organizacyjnej

4. Przyjęcie modeli stosowanych przez korporacje i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) w celu rozwoju

Po restrukturyzacji organizacje na dużą skalę mogą zoptymalizować alokację zasobów, usprawnić operacje i potencjalnie osiągnąć oszczędności kosztów dzięki ekonomii skali. Pozwala to uwolnić zasoby na inicjatywy rozwojowe.

Nowa struktura organizacyjna pozwala również firmom na rezygnację z mniej istotnych funkcji i skupienie się na kluczowych kompetencjach, zwiększając wydajność i konkurencyjność na głównych rynkach. Powodzenie strategii restrukturyzacji może poprawić postrzeganie marki, zwiększając lojalność klientów i udział w rynku.

Spółki z o.o. mogą łatwiej dostosowywać swoje struktury niż korporacje, co pozwala im szybko reagować na szybko zmieniające się rynki i wykorzystywać możliwości rozwoju. Co więcej, spółki z o.o. nie są narażone na podwójne opodatkowanie, co jest istotną korzyścią dla rozwijających się businessów, gdyż pozwala im maksymalizować zyski i reinwestować je w dalszy rozwój.

Prostsza struktura organizacyjna może prowadzić do niższych kosztów administracyjnych i operacyjnych, uwalniając zasoby na rozwój.

5. Skorzystaj z pomocy konsultantów w trakcie i po restrukturyzacji

Konsultanci mogą dostarczyć ekspercką analizę i zalecenia dotyczące opcji restrukturyzacji, zapewniając zgodność z celami rozwoju. Mogą pomóc w realizacji planu restrukturyzacji, zarządzaniu logistyką i pokonywaniu wyzwań.

Ponadto wnoszą do procesu specjalistyczną wiedzę i najlepsze praktyki. Pomaga im to zapewnić bezstronną perspektywę, uniknąć wewnętrznej polityki i zminimalizować zakłócenia.

Droga naprzód

Przyszłość restrukturyzacji organizacyjnej będzie koncentrować się na zwinności, podejmowaniu decyzji w oparciu o dane i zaangażowaniu pracowników.

Businessy, które stawiają na ciągłe doskonalenie i zdolność adaptacji, znajdą się w dobrej pozycji do poruszania się po zmianach i osiągania trwałego powodzenia.

Należy pamiętać, że restrukturyzacja to nie tylko redukcja zatrudnienia lub cięcie kosztów; chodzi o strategiczną transformację i uwolnienie pełnego potencjału organizacji. Organizacje mogą kierować rozwojem poprzez zrozumienie różnych aspektów restrukturyzacji, stosowanie systematycznego podejścia i skuteczne wdrażanie strategii po restrukturyzacji.

Aby sprostać tym potrzebom, ClickUp może stać się narzędziem, z którego będziesz korzystać. Dzięki wielu szablonom do zarządzania zmianą i przydatnym funkcjom dostosowanym do zarządzania projektami i komunikacji, jest to cenne narzędzie w całym procesie restrukturyzacji. Zarejestruj się w ClickUp today for Free.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co oznacza restrukturyzacja organizacji?

Restrukturyzacja odnosi się do zmiany struktury, systemów i procesów organizacji w celu skuteczniejszego osiągania jej celów.

2. Jakie są kroki restrukturyzacji organizacji?

Kroki w procesie restrukturyzacji organizacji obejmują analizę, planowanie, komunikację, wdrożenie i ocenę.

3. Czym jest restrukturyzacja w firmie?

Restrukturyzacja organizacyjna obejmuje zmianę struktury, systemów, procesów i personelu firmy. Dzięki zrozumieniu różnych aspektów restrukturyzacji organizacyjnej, Business może podejść do tego procesu strategicznie i osiągnąć korzystne wyniki dla swojej firmy i pracowników.