ponad 20 najważniejszych wskaźników KPI i metryk zarządzania pracownikami

*Skąd wiesz, czy Twój zespół jest wydajny? Czy twoje wysiłki na rzecz utrzymania pracowników przynoszą efekty? Czy koszty pracy rosną bez wyraźnego zwrotu z inwestycji?

Odpowiedzią są wskaźniki KPI do zarządzania personelem, które jasno pokazują, co działa, a co wymaga korekty.

Skuteczne śledzenie tych kluczowych wskaźników wydajności pozwala liderom optymalizować planowanie zasobów ludzkich, obniżać koszty i zwiększać zaangażowanie pracowników.

Zanurzmy się w kluczowe wskaźniki, które napędzają inteligentniejsze zarządzanie pracownikami i lepsze wyniki biznesowe.

60-sekundowe podsumowanie Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności siły roboczej pomaga firmom optymalizować wydajność, kontrolować koszty pracy i zwiększać zaangażowanie pracowników

Wskaźniki KPI dotyczące siły roboczej można ogólnie podzielić na wskaźniki wydajności, frekwencji, zaangażowania, kosztów i retencji, z których każdy oferuje krytyczne informacje

Firmy takie jak IKEA poprawiły wskaźniki KPI pracowników, takie jak wskaźniki retencji, optymalizując harmonogramy, wdrażanie i struktury wynagrodzeń

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności pracowników pomaga zoptymalizować zatrudnienie, obniżyć koszty, zwiększyć zaangażowanie pracowników i poprawić wyniki biznesowe dzięki decyzjom opartym na danych

Aplikacja do wszystkiego, taka jak ClickUp , może scentralizować dane pracowników, zautomatyzować śledzenie czasu i zapewnić wgląd w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom HR podejmowanie świadomych decyzji i efektywne usprawnianie operacji

Zrozumienie wskaźników zarządzania pracownikami

Sprawne zarządzanie pracownikami to nie tylko instynkt. To także liczby.

Wskaźniki zarządzania personelem dają wgląd we wszystko, od wydajności po zaangażowanie pracowników, pomagając podejmować mądrzejsze decyzje oparte na danych.

Jednak nie wszystkie dane są wartościowe. Prawdziwa moc pochodzi z analiz, które ujawniają wzorce, sygnalizują ryzyko i podkreślają możliwości poprawy.

Prawidłowo zrobione analizy pracowników nie tylko zapewniają wgląd, ale także wymierne oszczędności.

Firmy wdrażające solidną analitykę kadrową mogą zaoszczędzić od 0,5 do 2,5% rocznych wydatków na wynagrodzenia dzięki identyfikacji nieefektywności i zagrożeń dla zgodności z przepisami. Pieniądze te mogą zostać ponownie zainwestowane w lepsze zatrudnianie, szkolenia lub programy doświadczenia pracowników.

Śledząc odpowiednie wskaźniki zarządzania personelem, zespoły HR mogą wyprzedzać problemy, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o monitorowanie trendów wydajności, wzorców frekwencji czy wahań kosztów, wskaźniki te zapewniają, że dane, a nie założenia, są podstawą decyzji dotyczących siły roboczej.

Przykładowo, śledzenie wskaźników absencji może uwypuklić potencjalne ryzyko wypalenia zawodowego, umożliwiając menedżerom zajęcie się dystrybucją obciążenia pracą lub problemami z zaangażowaniem, zanim wpłyną one na utrzymanie pracowników.

Monitorowanie przestrzegania harmonogramu pomaga zoptymalizować poziomy zatrudnienia, zmniejszając niepotrzebne koszty nadgodzin przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności operacyjnej.

Dzięki skutecznemu wykorzystaniu wskaźników zarządzania pracownikami, organizacje mogą poprawić wydajność, zwiększyć zadowolenie pracowników i dostosować koszty pracy do celów biznesowych.

Przeczytaj także: Najlepsze oprogramowanie do optymalizacji siły roboczej

Kategorie wskaźników KPI dotyczących zarządzania pracownikami

Wskaźniki KPI dotyczące zarządzania personelem można podzielić na kilka szerokich kategorii, z których każda służy innemu celowi strategicznemu. Zrozumienie tych kategorii pomaga zespołom HR skupić się na właściwych danych, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Wskaźniki wydajności

Wskaźniki wydajności mierzą wydajność i efektywność pracowników. Zapewniają one wgląd w to, czy dostawcy spełniają oczekiwania dotyczące wydajności i jak dobrze przyczyniają się do wyników biznesowych.

Logiczne jest, że organizacje zatrudniające wysoce wydajnych pracowników osiągają wyższą rentowność niż te o niskiej wydajności. Śledzenie kluczowych wskaźników w tej kategorii może pomóc zidentyfikować podstawowe nieefektywności lub luki.

Na przykład, jeśli firma obserwuje stały spadek przychodów na pracownika, może to wskazywać na lukę szkoleniową, nieefektywne procesy lub brak zaangażowania pracowników - wszystko to wymaga celowych interwencji w celu zwiększenia wydajności.

Wskaźniki obecności i planowania

Wskaźniki frekwencji i harmonogramu są niezbędne do zapewnienia zrównoważonej i wydajnej siły roboczej. Te kluczowe wskaźniki wydajności pomagają firmom utrzymać optymalny poziom zatrudnienia, minimalizować zakłócenia i kontrolować koszty pracy.

Monitorując czynniki takie jak absencja, przestrzeganie harmonogramu i nadgodziny, organizacje mogą zapobiegać problemom takim jak wypalenie pracowników, luki w pokryciu w ostatniej chwili i niepotrzebne wydatki.

Dokładne śledzenie tych wskaźników umożliwia menedżerom tworzenie efektywnych harmonogramów, wsparcie dobrego samopoczucia pracowników i utrzymanie ogólnej wydajności operacyjnej.

Wskaźniki zaangażowania pracowników

Zaangażowanie pracowników to nie tylko satysfakcja z pracy; to kluczowy czynnik wpływający na wyniki biznesowe. Zaangażowani pracownicy wnoszą do swojej pracy więcej energii, commitu i innowacyjności, podczas gdy niezaangażowani pracownicy przyczyniają się do absencji, rotacji i niższej wydajności.

Ciekawostka: Organizacje z wysoce zaangażowanymi pracownikami doświadczają wyższej wydajności, rentowności i sprzedaży niż niezaangażowane Teams. Istnieje silna korelacja między zaangażowaniem pracowników a ich ogólnym samopoczuciem, co potwierdza, że pozytywne środowisko pracy ma bezpośredni wpływ na powodzenie biznesu.

Śledzenie wskaźników zaangażowania pracowników, takich jak Employee Net Promoter Score (eNPS), wyniki satysfakcji z pracy i oceny efektywności menedżerów pomaga organizacjom zrozumieć, jak pracownicy postrzegają swoją pracę i przywództwo.

Spadek wyników zaangażowania może wskazywać na słabe zarządzanie, brak rozwoju kariery lub niewystarczające uznanie, dając zespołom HR dane potrzebne do podjęcia proaktywnych działań.

Organizacje mogą stworzyć bardziej zmotywowaną siłę roboczą, nadając priorytet wskaźnikom KPI zaangażowania, zmniejszając rotację i osiągając lepsze wyniki biznesowe.

Wskaźniki kosztów

Koszty pracy są często największym wydatkiem w biznesie; bez odpowiedniego śledzenia mogą wymknąć się spod kontroli.

Zarządzanie personelem to coś więcej niż zapewnienie zaangażowania i wydajności pracowników; to także utrzymanie stabilności finansowej.

Kluczowe wskaźniki kosztów, takie jak całkowity koszt siły roboczej (TCOW), koszt pracy jako procent przychodów i nieplanowane nadgodziny pomagają organizacjom zrównoważyć konkurencyjne wynagrodzenie i efektywność kosztową.

Na przykład, nieoczekiwane wzrosty nieplanowanych nadgodzin mogą wskazywać na nieefektywność planowania, prowadzącą do wypalenia zawodowego, rozrostu listy płac i ryzyka związanego z przestrzeganiem przepisów.

Podobnie, wysoki koszt siły roboczej w stosunku do przychodów może sugerować, że wydatki na pracę przewyższają wzrost biznesu, co wymaga ponownej oceny modeli zatrudnienia, możliwości automatyzacji lub inicjatyw związanych z wydajnością siły roboczej.

Śledząc i analizując dane dotyczące kosztów siły roboczej, firmy mogą podejmować bardziej strategiczne decyzje, czy to dostosowując plany zatrudnienia, czy też wykorzystując szablony i narzędzia do planowania obciążeń w celu kontrolowania wydatków przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności operacyjnej.

Wskaźniki retencji i rotacji

Wysoka rotacja pracowników to coś więcej niż tylko wyzwanie kadrowe; to zabójca rentowności. Każde odejście oznacza wzrost kosztów zatrudnienia, utratę wydajności i zakłócenie cyklu pracy. Dlatego właśnie monitorowanie współczynnika rotacji, zatrudnienia w pierwszym roku i mobilności wewnętrznej ma kluczowe znaczenie dla zarządzania personelem.

przykład Weźmy na przykład IKEA. Podobnie jak wielu sprzedawców detalicznych, IKEA zmagała się z wysoką rotacją pracowników, zwłaszcza w krajach takich jak Wielka Brytania i Irlandia, gdzie połowa wszystkich nowo zatrudnionych odchodziła w ciągu pierwszego roku. Koszt zastąpienia każdego pracownika szacowany był na $5,000, co sprawiało, że rotacja stanowiła poważne obciążenie finansowe. Zdając sobie sprawę z tego, że samo wynagrodzenie nie wystarcza do zatrzymania pracowników, IKEA wdrożyła wieloaspektowe podejście w celu poprawy retencji: Wzrost płac: Płace zostały dostosowane tak, aby były konkurencyjne na różnych rynkach, zapewniając pracownikom zarobki wystarczające do utrzymania przyzwoitego stylu życia

Elastyczne planowanie: Planowanie zmian zostało przeniesione do Internetu, umożliwiając pracownikom zamianę zmian bez konieczności uzyskania zgody kierownictwa. Ta autonomia pomogła zmniejszyć stres i konflikty między życiem zawodowym a prywatnym

Ustrukturyzowane wdrażanie i szkolenia: Zamiast pozostawiać nowych pracowników samym sobie w miejscu pracy, IKEA zmodernizowała proces wdrażania, koncentrując się na jasnej komunikacji, częstych informacjach zwrotnych i lepszym wsparciu ze strony przełożonych Wyniki? Dobrowolna rotacja pracowników IKEA na całym świecie spadła z 22. 4% w 2022 r. do 17. 5% do kwietnia 2024 roku. W Stanach Zjednoczonych rotacja pracowników spadła z jednej trzeciej do jednej czwartej. Ulepszenia te dotyczyły nie tylko zatrzymania pracowników. Przełożyły się one na wyższą wydajność, niższe koszty zatrudnienia i bardziej stabilną siłę roboczą.

Podkreśla to ważną lekcję: Retencja to nie tylko wyzwanie HR; to strategiczny priorytet biznesowy.

Firmy, które proaktywnie monitorują odejścia w pierwszym roku pracy, mobilność wewnętrzną i powody odejścia, mogą wskazać obszary wymagające poprawy i wdrożyć zasady, które utrzymają zaangażowanie i motywację pracowników.

Niezależnie od tego, czy chodzi o lepsze wynagrodzenie, możliwości rozwoju kariery czy ulepszony harmonogram, kluczem do zmniejszenia rotacji jest stworzenie miejsca pracy, w którym pracownicy chcą pozostać.

Kluczowe wskaźniki zarządzania pracownikami

Oto ponad 20 najważniejszych wskaźników zarządzania pracownikami, obejmujących wszystko, od zatrudniania i zatrzymywania pracowników po zaangażowanie i wydajność:

Przychód na pracownika

Mierzy całkowity przychód wygenerowany na pracownika w celu oceny ogólnej wydajności siły roboczej. Ten wskaźnik KPI pomaga organizacjom ocenić, jak skutecznie ich pracownicy przyczyniają się do wyników finansowych firmy.

Czas do osiągnięcia wydajności

Mierzy, jak szybko nowi pracownicy osiągają pełną wydajność, dostarczając wgląd w skuteczność wdrażania. Ten wskaźnik KPI pomaga zidentyfikować luki w programach szkoleniowych i usprawnić proces wdrażania, aby przyspieszyć wydajność pracowników.

Wskaźnik zakończonych zadań

Mierzy procent zadań zakończonych na czas, odzwierciedlając wydajność indywidualną i zespołową. Ten wskaźnik KPI pokazuje, jak skutecznie pracownicy i zespoły zarządzają swoim obciążeniem pracą i dotrzymują terminów.

Wskaźnik wykorzystania

Mierzy procent dostępnego czasu pracownika spędzonego na wydajnej pracy w porównaniu z zadaniami administracyjnymi. Ten wskaźnik KPI zapewnia cenny wgląd w to, jak efektywnie pracownicy przydzielają swój czas na działania o dużej wartości.

Wskaźnik absencji

Oblicza odsetek dni roboczych opuszczonych z powodu nieplanowanych nieobecności, pomagając zidentyfikować potencjalne problemy z zaangażowaniem lub zdrowiem. Ten wskaźnik KPI jest niezbędny do zrozumienia wpływu nieobecności na wydajność i dynamikę zespołu.

Przestrzeganie harmonogramu

Mierzy, jak ściśle pracownicy przestrzegają przypisanych im harmonogramów, co ma kluczowe znaczenie w przypadku ról wymagających ścisłego zarządzania czasem. Ten wskaźnik KPI zapewnia, że pracownicy są dostępni w razie potrzeby, zmniejszając luki w zasięgu i utrzymując jakość usług.

Wskaźnik pokrycia zmiany

Ocenia, jak często zaplanowane zmiany są z powodzeniem pokrywane, zmniejszając luki kadrowe w ostatniej chwili. Ten wskaźnik KPI zapewnia odpowiedni poziom zatrudnienia w celu utrzymania płynności operacji i jakości usług.

Godziny nadliczbowe

Śledzenie ilości przepracowanych nadgodzin, co może wskazywać na niedobór personelu lub nierównowagę obciążenia pracą. Ten wskaźnik KPI pomaga organizacjom monitorować obciążenie pracowników i skutecznie zarządzać kosztami pracy.

Wskaźnik promocji netto pracowników (eNPS)

Mierzy lojalność pracowników i prawdopodobieństwo polecenia firmy jako świetnego miejsca pracy. Ten wskaźnik KPI zapewnia wyraźny obraz satysfakcji i zaangażowania pracowników, służąc jako cenny wskaźnik kultury miejsca pracy.

Wynik efektywności menedżera

Mierzy opinie pracowników na temat jakości przywództwa, kluczowego czynnika wpływającego na zaangażowanie i utrzymanie pracowników. Ten wskaźnik KPI zapewnia wgląd w to, jak dobrze menedżerowie wspierają, motywują i prowadzą swoje zespoły.

Indeks zadowolenia pracowników

Agreguje dane dotyczące nastrojów pracowników z ankiet Pulsu, wywiadów końcowych i ocen wydajności. Ten wskaźnik KPI oferuje kompleksowy widok ogólnego zadowolenia pracowników i satysfakcji z miejsca pracy.

Wskaźnik mobilności wewnętrznej

Śledzenie odsetka pracowników awansujących lub przechodzących na nowe role organizacyjne. Ten wskaźnik KPI podkreśla możliwości rozwoju kariery i umiejętności, odzwierciedlając zaangażowanie organizacji w rozwój pracowników.

Wskaźnik uczestnictwa w szkoleniach

Monitoruje odsetek pracowników angażujących się w rozwój zawodowy, odzwierciedlając kulturę ciągłego uczenia się. Ten wskaźnik KPI pomaga ocenić zaangażowanie organizacji w podnoszenie kwalifikacji i możliwości rozwoju kariery.

Całkowity koszt zatrudnienia (TCOW)

Kompleksowy pomiar wszystkich kosztów związanych z pracą, w tym wynagrodzeń, świadczeń i szkoleń. Ten wskaźnik KPI jasno wyjaśnia inwestycje finansowe wymagane do utrzymania i rozwoju siły roboczej.

Koszty pracy jako procent przychodów

Ocenia koszty siły roboczej w stosunku do całkowitych przychodów w celu utrzymania efektywności finansowej. Ten wskaźnik KPI pomaga organizacjom zrozumieć, jaka część ich zarobków jest przeznaczana na siłę roboczą, zapewniając wgląd w zarządzanie kosztami i rentowność.

Koszt rotacji na pracownika

Oblicza koszt zastąpienia pracownika, w tym koszty rekrutacji, wdrożenia i szkolenia. Zrozumienie kosztów rotacji może pomóc firmom uzasadnić inwestycje w strategie retencji, takie jak zwiększone zaangażowanie, możliwości rozwoju kariery i świadczenia w miejscu pracy, aby zminimalizować rotację i związane z nią wydatki.

Koszt zatrudnienia

Ocenia całkowity koszt zatrudnienia nowego pracownika, uwzględniając koszty rekrutacji, szkoleń i wdrożenia. Ten wskaźnik KPI zapewnia jasny obraz inwestycji finansowych wymaganych do pozyskania nowych talentów.

Wskaźnik rotacji dobrowolnej i niedobrowolnej

Rozróżnia pracowników, którzy zrezygnowali od tych, którzy zostali zwolnieni. Ten wskaźnik KPI zapewnia wgląd w przyczyny odejść pracowników, pomagając organizacjom w ocenie kultury miejsca pracy, satysfakcji z pracy i procesów zarządzania wydajnością.

Wskaźnik odejść w pierwszym roku pracy

Śledzenie odsetka nowych pracowników odchodzących z firmy w ciągu pierwszego roku, co wskazuje na potencjalne problemy z wdrożeniem lub dopasowaniem kulturowym. Ten wskaźnik KPI dostarcza cennych informacji na temat skuteczności rekrutacji, szkoleń i procesów integracji.

Rotacja godna pożałowania a rotacja nieodwracalna

Identyfikuje utraconych pracowników o wysokiej wydajności w porównaniu z tymi, którzy odeszli bez znaczącego wpływu na biznes. Ten wskaźnik KPI pomaga organizacjom odróżnić rotację, która wpływa na wydajność, od rotacji, która jest bardziej neutralna lub korzystna.

Wskaźnik retencji wysoko wykwalifikowanych pracowników

Mierzy odsetek pracowników osiągających najlepsze wyniki, którzy pozostają w firmie przez ustawiony okres. Ten wskaźnik KPI podkreśla zdolność organizacji do zatrzymania najbardziej wartościowych talentów, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności i osiągnięcia długoterminowych celów.

Przeczytaj również: Jak prognoza zatrudnienia pomaga planować przyszłe zapotrzebowanie na talenty

Korzyści ze śledzenia wskaźników zarządzania pracownikami

Gdy organizacje mierzą właściwe KPI HR, zyskują przewagę konkurencyjną w zakresie optymalizacji strategii zatrudnienia, redukcji kosztów i poprawy doświadczenia pracowników. Oto jak to zrobić:

Zoptymalizowany plan zatrudnienia: Zapotrzebowanie na pracowników rzadko jest statyczne. Zamiast w pośpiechu wypełniać luki, liderzy HR mogą przewidywać potrzeby kadrowe, analizując kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki rotacji, absencji i wydajności

Obniżone koszty pracy bez poświęcania wydajności: Praca jest jednym z najważniejszych wydatków każdej organizacji, ale ślepe cięcie kosztów może zaszkodzić morale i wydajności. Wskaźniki KPI pomagają zidentyfikować nieefektywności, takie jak nadmierna liczba nadgodzin lub złe planowanie pracy

Zwiększone zaangażowanie i utrzymanie pracowników: Wysoki poziom zaangażowania przekłada się na większą retencję i wydajność. Teams śledząc wskaźniki zaangażowania pracowników, takie jak eNPS i wyniki satysfakcji, mogą dostrzec wczesne ostrzeżenia o wypaleniu zawodowym

Porada dla profesjonalistów: Spadek wyników zaangażowania, zwiększona absencja lub malejąca wydajność mogą sygnalizować wypalenie, zanim pracownicy odejdą z pracy. Firmy, które działają w oparciu o te spostrzeżenia, poprawiając przywództwo, oferując rozwój kariery lub zwiększając elastyczność, odnotowują niższą rotację i bardziej zmotywowaną siłę roboczą.

Lepsza zgodność z przepisami i zarządzanie ryzykiem: Od przepisów dotyczących wynagrodzeń po przepisy dotyczące godzin pracy, nieprzestrzeganie przepisów może skutkować wysokimi grzywnami i utratą reputacji. Śledzenie wskaźników dotyczących pracowników związanych z przestrzeganiem przepisów gwarantuje, że Business będzie na bieżąco z przepisami prawa pracy

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane : Minęły już czasy polegania na instynkcie w zarządzaniu personelem. Gdy liderzy HR mają dostęp do danych o pracownikach w czasie rzeczywistym, mogą podejmować świadome decyzje w oparciu o trendy, wzorce i przewidywania

Zwiększona wydajność i efektywność operacyjna: Dobrze zarządzana siła robocza jest wydajna. Śledząc wskaźniki wydajności, takie jak przychody na pracownika i wskaźniki zakończonych zadań, Business może zidentyfikować wąskie gardła i usunąć nieefektywności

Przeczytaj również: Oprogramowanie do zarządzania pracownikami dla Teams HR

Wskazówki dotyczące skutecznego wdrażania wskaźników KPI dla pracowników

Śledzenie wskaźników KPI jest wartościowe tylko wtedy, gdy napędza działania. Oto jak sprawić, by wskaźniki dotyczące siły roboczej działały na korzyść Twojej organizacji:

Dostosuj KPI do celów Business : Skoncentruj się na wskaźnikach, które mają bezpośredni wpływ na cele firmy, takie jak wydajność, utrzymanie pracowników i koszty pracy

Priorytetyzuj przydatne informacje : Unikaj próżnych wskaźników; śledź dane, które informują o decyzjach i prowadzą do ulepszeń

Wykorzystanie automatyzacji i AI : Korzystaj z narzędzi do analizy pracowników, aby gromadzić, analizować i wizualizować dane w czasie rzeczywistym, zmniejszając wysiłek manualny

Zapewnienie przejrzystości i akceptacji : Poinformuj, dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla kierownictwa i pracowników, aby zwiększyć zaangażowanie i odpowiedzialność

Regularny przegląd i adaptacja: Potrzeby pracowników ewoluują, więc należy okresowo weryfikować wskaźniki KPI, aby utrzymać ich aktualność i zgodność z celami strategicznymi

Przeczytaj także: Jak usprawnić procesy za pomocą pulpitu HR

Jak ClickUp usprawnia zarządzanie pracownikami i śledzenie KPI

ClickUp, wszystko dla pracy, umożliwia zespołom HR usprawnienie zarządzania pracownikami, śledzenie wskaźników wydajności i automatyzację niezbędnych cykli pracy.

Rozwiązanie ClickUp Human Resources upraszcza śledzenie KPI pracowników dzięki konfigurowalnym widokom, które umożliwiają zespołom HR monitorowanie trendów frekwencji, benchmarków wydajności i wyników zaangażowania w jednym miejscu.

Umożliw zespołom HR zarządzanie, śledzenie i osiąganie wskaźników KPI w zakresie zarządzania pracownikami dzięki rozwiązaniu ClickUp Human Resources Solution

Dzięki scentralizowanemu hubowi dla danych pracowników i bezpośredniej, poufnej komunikacji między menedżerami i raportującymi, liderzy HR mogą łatwo dostrzec czerwone flagi, takie jak spadające zaangażowanie lub spadki wydajności, zanim dojdzie do ich eskalacji.

📮ClickUp Insight: Podczas gdy 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w czasie krótszym niż 10 minut, 15% potrzebuje na to ponad 2 godziny. Ta mieszanka błyskawicznych odpowiedzi i opóźnionych odpowiedzi może tworzyć luki w komunikacji i spowalniać współpracę. Dzięki ClickUp wszystkie wiadomości, zadania i aktualizacje znajdują się w jednym miejscu, zapewniając, że żadna rozmowa nie zostanie zawieszona, a wszyscy pozostaną zsynchronizowani, bez względu na to, jak szybko - lub wolno - odpowiadają.

ClickUp sprawia również, że rekrutacja i onboarding są bardziej wydajne. Zautomatyzowane śledzenie kandydatów sprawia, że rekruterzy nie tracą najlepszych talentów, a ustrukturyzowane listy kontrolne pomagają nowym pracownikom szybciej wdrożyć się do pracy.

Dzięki połączeniu wglądu w rekrutację ze śledzeniem wydajności, Teams HR mogą zredukować wąskie gardła przy zatrudnianiu i zapewnić, że każdy nowy pracownik płynnie przejdzie do produktywnej roli.

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy ClickUp pomaga zespołom HR uzyskać przejrzystość w zakresie wydajności pracowników i kosztów pracy bez konieczności ręcznego raportowania. Pracownicy mogą rejestrować czas bezpośrednio w ramach zadań, podczas gdy dział HR i menedżerowie uzyskują widok w czasie rzeczywistym na to, jak godziny pracy są spędzane w projektach, działach lub poszczególnych pracownikach.

Bezproblemowe śledzenie czasu z dowolnego urządzenia dzięki rozszerzeniu ClickUp dla Chrome

Zapewnia to dokładne obliczenia płac, zapobiega nadmiernym nadgodzinom i pomaga zidentyfikować nierównowagę obciążenia pracą, zanim doprowadzi ona do wypalenia zawodowego.

Integrując śledzenie czasu pracy ze wskaźnikami wydajności, zespoły HR mogą mierzyć trendy wydajności, optymalizować harmonogramy i zapewniać sprawiedliwą dystrybucję obciążenia pracą.

Konfigurowalne pulpity ClickUp zapewniają zespołom HR dostęp w czasie rzeczywistym do wskaźników dotyczących pracowników, od wydajności i trendów frekwencji po poziomy zaangażowania i koszty pracy.

Wizualizuj i śledź kluczowe wskaźniki KPI i metryki zarządzania pracownikami za pomocą pulpitów ClickUp

Zamiast przeszukiwać arkusze kalkulacyjne, liderzy HR otrzymują wizualne raporty, które podkreślają kluczowe spostrzeżenia, pomagając im dostrzec nieefektywność, przewidzieć ryzyko rotacji i śledzić postępy w zatrudnianiu - wszystko w jednym miejscu. Dostosowując pulpity do konkretnych funkcji HR, Teams mogą skupić się na tym, co najważniejsze.

Chcesz monitorować postęp rekrutacji? Dodaj widżet dla otwartych ról, czasu do obsadzenia i statusu kandydata.

Chcesz śledzić zaangażowanie pracowników? Wyświetlaj wyniki eNPS, trendy satysfakcji i podsumowania opinii.

Funkcja ClickUp Goals przekształca wskaźniki KPI pracowników ze statycznych liczb w dynamiczne, przydatne informacje.

Pozostań na dobrej drodze do osiągnięcia KPI w zakresie zarządzania pracownikami dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów za pomocą ClickUp Goals

Teams HR mogą ustawić jasne, mierzalne cele, takie jak wydajność, utrzymanie pracowników lub ukończenie szkolenia, i śledzić postępy w czasie rzeczywistym dzięki automatycznym aktualizacjom.

Łącząc cele z konkretnymi zadaniami lub kamieniami milowymi, organizacje zapewniają dostosowanie wysiłków związanych z zarządzaniem pracownikami do celów biznesowych.

Dzięki konfigurowalnym celom, Teams HR mogą monitorować wszystko, od szybkości zatrudniania po wyniki zaangażowania pracowników, co ułatwia korygowanie kursu w razie potrzeby. Zestawienia postępów konsolidują również powiązane cele, oferując całościowy widok wydajności pracowników na pierwszy rzut oka.

Collaboration Detection na ClickUp przekształca fragmentaryczne, wielonarzędziowe zmagania w płynne doświadczenie w czasie rzeczywistym.

Dodawaj komentarze do zadań, aby stworzyć środowisko współpracy dla swoich teamów dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy Twój zespół HR dopracowuje cykle pracy związane z onboardingiem, uzgadnia priorytety rekrutacyjne, czy też przegląda dane dotyczące wydajności, funkcje natychmiastowej współpracy ClickUp sprawiają, że wszyscy są na tej samej stronie.

Edycja na żywo, wskaźniki pisania w czasie rzeczywistym i natychmiastowe aktualizacje statusu zapewniają, że żaden szczegół nie umknie uwadze. Członkowie Teams mogą wspólnie edytować dokumenty, dodawać komentarze w zadaniach i śledzić zmiany na bieżąco, eliminując bóle głowy związane z kontrolą wersji i nieporozumieniami.

Poza współpracą, ClickUp Integrations wspiera ponad 1000 integracji, umożliwiając zespołom HR połączenie ich cykli pracy z niezbędnymi narzędziami, takimi jak Slack, Microsoft Teams, Google Drive i oprogramowanie płacowe.

ClickUp oferuje kilka gotowych do użycia szablonów HR, które upraszczają zarządzanie pracownikami. Szablony te ułatwiają zespołom HR śledzenie kluczowych wskaźników bez konieczności rozpoczynania od zera.

Jednym z takich przykładów jest szablon ClickUp KPI, zaprojektowany w celu usprawnienia śledzenia wydajności pracowników. Szablon oferuje zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe statusy, pola i wiele widoków, umożliwiając zespołom HR monitorowanie kluczowych wskaźników KPI i wskaźników zarządzania personelem, takich jak wydajność, utrzymanie i zaangażowanie pracowników, a wszystko to w jednym miejscu.

Pobierz szablon Free Śledź wskaźniki powodzenia dzięki szablonowi KPI ClickUp

Dzięki wbudowanej automatyzacji i aktualizacjom w czasie rzeczywistym szablon eliminuje potrzebę ręcznego śledzenia, zapewniając zespołom HR zawsze najnowsze dane dotyczące pracowników na wyciągnięcie ręki.

Wizualny pulpit pomaga zespołom HR analizować trendy w czasie, identyfikować luki w wydajności i dostosowywać strategie HR do celów biznesowych.

Szablon zawiera również gotowe struktury dla OKR działów, śledzenia postępów i ustawienia kamieni milowych, co ułatwia mierzenie powodzenia w różnych funkcjach HR.

HR oparty na danych zaczyna się tutaj

Zarządzanie siłą roboczą nie jest łatwe, ale posiadanie odpowiednich danych robi różnicę. Wskaźniki KPI do zarządzania personelem pomagają zespołom HR podejmować świadome decyzje, niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę wydajności, zmniejszenie rotacji czy utrzymanie kosztów pracy w ryzach.

Ale śledzenie tych wskaźników nie powinno być kłopotliwe.

ClickUp upraszcza zarządzanie pracownikami, przenosząc wszystko w jedno miejsce. Dzięki niestandardowym pulpitom, śledzeniu celów, śledzeniu czasu i płynnej współpracy, Teams HR mogą monitorować kluczowe wskaźniki w czasie rzeczywistym i szybciej podejmować działania.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby usprawnić zarządzanie pracownikami i z łatwością podejmować decyzje oparte na danych.